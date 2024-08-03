10 แบบฟอร์มขอลาหยุดงานฟรี

71% ของพนักงานรายงานว่ารู้สึกเครียดในที่ทำงาน ตามการสำรวจเรื่องการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าทางจิตใจเท่านั้น—44% ของพนักงานรายงานว่ารู้สึกหมดแรงทางร่างกาย
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ บริษัทต่างๆ เริ่มทยอยมอบสวัสดิการพิเศษให้กับพนักงานเช่น การลาหยุดไม่จำกัดวัน และการทำงานเพียงสี่วันต่อสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้หยุดพักบ้าง
อย่างไรก็ตาม ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ย (ที่มีวันหยุดแบบไม่จำกัด) หยุดงาน เพียง10 วันต่อปี
บริษัทอาจพูดว่า 'ไปเถอะ พักสักหน่อย!' แต่ความเป็นจริงของการดำเนินงานมักทำให้พนักงานยากที่จะตัดขาดและชาร์จพลังอย่างเต็มที่ ภาระงานที่ล้นหลาม การถูกมองในแง่ลบเมื่อขอเวลาหยุดพัก และปัจจัยอื่นๆ ทำให้พนักงานหลีกเลี่ยงการหยุดพัก
วิธีแก้ไข: กระบวนการขอลางานที่เป็นมาตรฐาน—พร้อมแบบฟอร์มขอลางาน—ซึ่งช่วยลดภาระทางอารมณ์จากการขออนุมัติและอนุมัติการลา และทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเมื่อขอลางาน
บทความนี้สำรวจหัวข้อนี้และนำเสนอเทมเพลตฟรี 10 แบบเพื่อช่วยให้คุณสร้างกระบวนการลาหยุดที่ราบรื่นและปราศจากความเครียดสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
อะไรคือแบบฟอร์มคำขอลาหยุด?
แบบฟอร์มคำขอลาหยุดงานเป็นเอกสารมาตรฐานที่พนักงานใช้เพื่อขอลาหยุดงานอย่างเป็นทางการ การจัดทำแบบฟอร์มคำขอลาหยุดงานช่วยให้บริษัทสามารถเร่งกระบวนการอนุมัติ ลดข้อผิดพลาด และที่สำคัญที่สุดคือทำให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายการลาหยุดงาน
แบบฟอร์มคำขอลาหยุดงานโดยทั่วไปประกอบด้วยสามส่วนหลักดังต่อไปนี้:
- รายละเอียดพนักงาน: ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว แผนก และตำแหน่งงาน
- รายละเอียดคำขอ: วันที่เริ่มและสิ้นสุด, ประเภทของการลา (ลาพักร้อน, ลาป่วย, ลาส่วนตัว, ฯลฯ), และเหตุผลสั้น ๆ สำหรับการขาดงาน
- ส่วนการอนุมัติ: พื้นที่นี้สงวนไว้สำหรับลายเซ็นและวันที่เพื่อบันทึกกระบวนการอนุมัติ ซึ่งรวมถึงลายเซ็นของพนักงาน การอนุมัติจากหัวหน้างาน และบางครั้งอาจมีการยืนยันจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี้ แม้ว่ารูปแบบพื้นฐานของแบบฟอร์มขอลาจะยังคงความสม่ำเสมอ แต่ อาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท อุตสาหกรรม และนโยบายการลาที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น บางบริษัทอาจขอให้คุณระบุวิธีการติดต่อที่คุณต้องการให้ใช้ในช่วงที่คุณลา หรือระบุบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง (DRI) สำหรับโครงการของคุณในกรณีที่คุณไม่สามารถทำงานได้
อะไรที่ทำให้แบบฟอร์มขอลาหยุดดี?
แบบฟอร์มคำขอลาหยุดที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อกระบวนการ HR ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ควรทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ไม่เพิ่มภาระงานของคุณ
นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลต:
- เส้นทางการตรวจสอบ: แม่แบบควรมีคุณสมบัติในการติดตามสถานะของคำขอ รวมถึงวันที่ส่ง ระดับการอนุมัติ และประวัติเวอร์ชัน—ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณพิจารณาความโปร่งใสเป็นค่านิยมหลักของบริษัท
- รวมข้อมูลทั้งหมด: ต้องครอบคลุมรายละเอียดสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับทั้งพนักงานและผู้อนุมัติ เพื่อลดการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา
- ปรับใช้ได้: นอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานแล้ว แม่แบบที่ดีควรสามารถปรับแต่งได้สำหรับประเภทการลาต่างๆ
- ปรับขนาดได้: คุณควรสามารถใช้แม่แบบเดียวกัน (อาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย) ได้อย่างน้อยสองสามปี หรือหากจำนวนพนักงานในบริษัทของคุณเพิ่มขึ้น
- ความสามารถในการผสานรวม: มองหาเทมเพลตที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ HR และระบบเงินเดือนของคุณได้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามการลาของพนักงานได้
หากต้องการ สามารถค้นหาเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งด้วยโลโก้บริษัทของคุณและรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ซึ่งจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพและช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแม้ขณะเดินทาง
10 แบบฟอร์มขอลาหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง
เราได้คัดเลือกแบบฟอร์มคำขอลาหยุดงานฟรี 10 แบบให้คุณแล้ว เพื่อให้คุณสามารถทำให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณง่ายขึ้นและเริ่มต้นได้ทันที:
1. แม่แบบคำขอลาหยุดงาน ClickUp
เทมเพลตคำขอลาหยุดงานของ ClickUpออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการจัดการการลาหยุดทั้งหมดง่ายขึ้น ตั้งแต่คำขอของพนักงานไปจนถึงการอนุมัติของผู้จัดการ มันช่วยให้คุณติดตามเวลาของพนักงานและทราบว่าใครไม่อยู่ในสำนักงานและเมื่อใด เพื่อให้คุณสามารถวางแผนงานของคุณได้อย่างเหมาะสมในระหว่างที่พวกเขาไม่อยู่
สร้างขึ้นบนClickUp Projects(ชุดการจัดการงานของ ClickUp) แม่แบบนี้ช่วยให้พนักงานสามารถส่งคำขอลาหยุดได้อย่างง่ายดาย ดูสถานะคำขอของพวกเขา และแม้กระทั่งได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคำขอได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธ
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเทมเพลตนี้คือมาพร้อมกับแบบฟอร์มขอลาหยุดงาน ที่มี ฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับประเภทของการลา จำนวนชั่วโมง/วัน วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และเหตุผลของการขอลาอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีส่วนแยกต่างหากที่ผู้ขอลาและผู้บังคับบัญชาสามารถเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของตนได้
เมื่อพนักงานส่งแบบฟอร์มแล้ว คุณสามารถใช้ ClickUp Automations เพื่อมอบหมายให้กับผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพวกเขา ซึ่งสามารถตรวจสอบคำขอได้ ผู้จัดการสามารถใช้มุมมองบอร์ดและรายการเพื่อดูว่าใครกำลังลาและกรองคำขอตามสถานะของพวกเขา—ใหม่, ได้รับการอนุมัติ, หรือถูกปฏิเสธ
ด้วยช่องที่กำหนดไว้สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง แบบฟอร์มนี้ทำให้กระบวนการขอลางานทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติ และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน นอกจากนี้ ลักษณะที่เป็นกลางของแบบฟอร์มยังให้อิสระแก่พนักงานในการขอลางานโดยไม่ต้องรู้สึกถูกจำกัดหรือถูกควบคุมอย่างใกล้ชิด
2. แม่แบบปฏิทินวันหยุดพักร้อน ClickUp
อาจมีแอปพลิเคชันและตัวติดตามที่หรูหราอยู่มากมาย แต่ไม่มีอะไรสามารถเทียบได้กับปฏิทินของบริษัทเมื่อพูดถึงการจัดสรรเวลา ไม่ว่าคุณจะติดตามงาน การประชุม หรือวันลาของพนักงาน ปฏิทินก็มอบภาพรวมที่ชัดเจนซึ่งระบบอื่นไม่สามารถเทียบได้
หากคุณชื่นชอบความเรียบง่ายและความชัดเจนทางสายตาของปฏิทินเทมเพลตปฏิทิน PTO ของ ClickUpเหมาะสำหรับคุณ มันสร้างมุมมองปฏิทินที่สามารถแชร์ได้ของเวลาหยุดงานของพนักงานทุกคน เพื่อให้ทุกคนทราบว่าใครอยู่ในหรือไม่อยู่
ปฏิทินไม่เพียงแต่แสดงว่าใครไม่อยู่ในสำนักงาน แต่ยังติดตามจำนวนวันที่พนักงานแต่ละคนได้หยุดงานไปแล้วด้วย สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมให้สมาชิกในทีมใช้สิทธิ์วันหยุดพักผ่อนของตน
นี่คือวิธีการทำงาน:
- ก่อนอื่น ให้สร้างเอกสารในClickUp Docsและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนวันหยุดที่พนักงานได้รับและวิธีการจัดการ
- สร้างแบบฟอร์มคำขอ PTO โดยใช้ ClickUp Forms
- ใช้มุมมองปฏิทินของClickUpเพื่อดูภาพรวมการลาหยุดที่ได้รับค่าจ้างของพนักงาน
- เชื่อมต่อ ClickUp กับซอฟต์แวร์ HR ของคุณเพื่อติดตามจำนวนการลาของพนักงานและอัปเดตข้อมูล
สุดท้ายนี้ คุณสามารถทำให้ปฏิทินเป็นสาธารณะเพื่อส่งเสริมการมองเห็นและความโปร่งใสในหมู่พนักงานทุกคน
3. แม่แบบฟอร์มคำขอ ClickUp
นี่ไม่ใช่แบบฟอร์มคำขอลาโดยตรง แต่เป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนการขอลาที่ราบรื่นแบบฟอร์มคำขอใน ClickUpช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นงานง่ายขึ้นโดยการ รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากพนักงานใหม่ในคราวเดียว
เมื่อใดก็ตามที่มีสมาชิกใหม่เข้าร่วมทีม พนักงาน (หรือหัวหน้าทีมของพวกเขา) และทีมของพวกเขาสามารถขอทีม People Ops เพื่อตั้งค่าโปรไฟล์พนักงานและให้สิทธิ์เข้าถึงแบบฟอร์มและปฏิทินการลาหยุดได้
แม้ว่าแบบฟอร์มจะมีช่องข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้ว แต่คุณสามารถเพิ่มช่องข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดกะทำงาน ข้อมูลตามสถานที่ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีนโยบายการลาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละประเภทของการลา เช่น วันหยุดพักผ่อนและวันลาป่วย คุณสามารถระบุได้ว่านโยบายใดใช้กับพนักงานใหม่
ด้วยวิธีนี้ คุณจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อสวัสดิภาพของพนักงานและการบาลานซ์ชีวิตการทำงาน
4. แม่แบบคำขอทีม ClickUp
การจัดการกับแบบฟอร์มหลายแบบสำหรับคำขอที่แตกต่างกันอาจกลายเป็นความวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นสตาร์ทอัพหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMB) ที่มีงานมากมาย ในกรณีเช่นนี้ การใช้แบบฟอร์มเดียวสำหรับคำขอของพนักงานทั้งหมดสามารถช่วยได้
เทมเพลตคำขอของทีม ClickUp เป็นแบบฟอร์มทั่วไปที่พนักงานใช้ยื่นคำขอใด ๆ—ตั้งแต่ขออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การเข้าถึงเครื่องมือ ไปจนถึงการลาหยุด ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสะดวกยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องตรวจสอบหลายแบบฟอร์มเพื่อดูว่ามีคำขอใหม่หรือไม่
สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มหมวดหมู่ใหม่สำหรับ 'เวลาหยุด' ในแบบฟอร์ม พร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดการลา และคุณก็พร้อมใช้งานแล้ว เนื่องจาก ClickUp Forms มาพร้อมกับฟิลด์เงื่อนไข คุณสามารถแสดงให้พนักงานเห็นเฉพาะฟิลด์ที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละประเภทคำขอเท่านั้น
ในขณะที่มุมมองของคณะกรรมการช่วยให้หัวหน้าทีมสามารถจัดหมวดหมู่คำขอได้ คุณสามารถตั้งค่าคำขอลาหยุดให้เป็นลำดับความสำคัญสูงโดยใช้ ClickUp Automations เพื่อให้พวกเขาจัดการกับคำขอเหล่านี้โดยเร็วที่สุด
นี่ช่วยให้คุณสร้างระบบเดียวที่มีประสิทธิภาพสำหรับคำขอภายในทั้งหมด
5. แม่แบบตารางเวลาทีม ClickUp
การจัดการปริมาณงานในช่วงที่พนักงานขาดงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดในองค์กรของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น การจัดการนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถกระจายงานใหม่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ยังคงดำเนินไปตามแผน แม้ในขณะที่สมาชิกในทีมไม่อยู่ที่สำนักงาน ด้วยวิธีนี้ พนักงานจะสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับงานที่ค้างสะสม ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้พนักงานส่วนใหญ่ลังเลที่จะขอลาหยุดงาน
แม่แบบตารางเวลาทีม ClickUpเป็นแม่แบบงานที่เรียบง่ายซึ่งหัวหน้าทีมและผู้จัดการสามารถคัดลอกและใช้ได้ทุกครั้งที่อนุมัติการลาที่ร้องขอ รายการตรวจสอบประกอบด้วยสี่รายการที่ต้องดำเนินการ:
- ตรวจสอบระยะเวลาและกำหนดส่งงานในตารางงานของพนักงาน
- ตรวจสอบว่ามีใครอื่นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ (หรือสามารถช่วยเหลือได้)
- ตรวจสอบตารางเวลาปัจจุบันและอนาคตของพวกเขา
- ยืนยันกับพวกเขาว่าพวกเขาสามารถรับงานที่มีความสำคัญสูงได้หรือไม่
โดยการให้แนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการกระจายงานใหม่ ระบบนี้ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการเกิดคอขวด และที่สำคัญที่สุด—ลดความเครียดสำหรับพนักงานที่ลาหยุดและเพื่อนร่วมงานของพวกเขา
6. แม่แบบตารางกะการทำงาน ClickUp Shift
หากการจัดการปริมาณงานสำหรับพนักงานที่ทำงานตามเวลาปกติ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนั้นซับซ้อน การจัดการสำหรับบริษัทที่มีหลายกะจะยิ่งซับซ้อนเป็นสองเท่า ตารางกะที่จัดโครงสร้างอย่างดี ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความพร้อมของทีม สามารถช่วยให้คุณวางแผนและอนุมัติการลางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตตารางกะการทำงานของ ClickUpทำให้ง่ายขึ้นอย่างมาก
เทมเพลตนี้ช่วยแบ่งบทบาทออกเป็นกะ มอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบ และติดตามการขาดงาน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ:
- ดูว่าใครกำลังทำงานเมื่อไหร่ได้ในพริบตา
- ติดตามได้อย่างง่ายดายว่าใครออกไปและด้วยเหตุผลอะไร
- ปรับกะการทำงานตามความพร้อมของทีม
- คาดการณ์ความต้องการด้านบุคลากรและการขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้น
โดยการรวมข้อมูลกะไว้ที่ศูนย์กลาง แม่แบบนี้จะช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมอย่างมีกลยุทธ์
คุณรู้สึกว่ากระบวนการสามารถดีขึ้นได้หรือไม่?ClickUp Goalsสามารถช่วยคุณวัดได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณดำเนินไปได้ดีเพียงใด และค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุง. คุณสามารถตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อวัดประสิทธิภาพของกระบวนการของคุณ และค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุง. ตัวอย่างเช่น, คุณสามารถใช้เป้าหมายแบบจริง/เท็จใน ClickUp เพื่อตรวจสอบว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านกำลังคนของคุณทุกวันหรือไม่.
โดยพื้นฐานแล้ว คุณไม่ได้เพียงแค่จัดการตารางกะงานเท่านั้น แต่ยังต้องปรับตารางให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย
7. แม่แบบปฏิทินตารางเวลาทีม ClickUp
เทมเพลตปฏิทินตารางเวลาทีม ClickUpช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการส่งต่องานจากพนักงานที่กำลังลาหยุด เพื่อให้มั่นใจว่างานและข้อมูลที่จำเป็นได้รับการแบ่งปันก่อนที่พวกเขาจะไม่อยู่ ซึ่งช่วยลดความล่าช้าของโครงการ ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น และให้พนักงานสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่ลาหยุด
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองสี่แบบ:
- กิจกรรมโครงการ: 'มุมมองรายการ' ที่คุณสามารถดูภาพรวมของงานทั้งหมดที่มอบหมายให้กับทีม รวมถึงสร้างและจัดการงานใหม่
- ตารางประจำสัปดาห์: กระดานสไตล์คัมบังที่จัดระเบียบงานตามวันที่ครบกำหนดอย่างชัดเจน
- ปริมาณงาน: มุมมองนี้ให้ภาพที่ชัดเจนของปริมาณงานของบุคคลและทีม ช่วยในการจัดสมดุลงานและป้องกันการรับภาระงานเกิน ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับระยะเวลาของมุมมองเป็นหนึ่งเดือน สองสัปดาห์ หรือหนึ่งสัปดาห์ และวางแผนล่วงหน้าสำหรับการลาของพนักงาน
- ตารางทีม: นี่คือมุมมองปฏิทินที่แสดงระยะเวลาของงานและการทับซ้อนกัน ช่วยให้สามารถจัดการเวลาและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งนี้ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมประสานงานกันได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบงานเพิ่มเติมในช่วงที่เพื่อนร่วมงานไม่อยู่หรือระบุความพึ่งพาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการก็สามารถกระจายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ใครต้องรับภาระมากเกินไป
8. แม่แบบตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUp
การติดตามเวลาหยุดงานสำหรับพนักงานรายชั่วโมงอาจกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้หากคุณไม่มีระบบที่แม่นยำรองรับ แตกต่างจากพนักงานเงินเดือนที่มีค่าตอบแทนคงที่ พนักงานรายชั่วโมงจะได้รับค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานจริง ซึ่งหมายความว่าคุณต้องติดตามไม่เพียงแค่ 'วันหยุด' แต่ยังรวมถึง 'ชั่วโมงหยุด' ด้วย
แม่แบบตารางเวลาชั่วโมงการทำงานของ ClickUp ให้กรอบการทำงานสำหรับการจัดการพนักงานรายชั่วโมงโดยใช้การผสมผสานระหว่างมุมมองปฏิทินและตัวติดตามเวลา ซึ่งช่วยให้คุณติดตามเวลาที่พนักงานทำงานจริงและทำให้บันทึกการจ่ายเงินเดือนถูกต้อง
เทมเพลตนี้มีมุมมองปฏิทินรายสัปดาห์ ซึ่งคุณสามารถวางแผนตารางงานของพนักงานเพื่อการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อใดก็ตามที่พนักงานต้องการหยุดงานหนึ่งชั่วโมง (หรือหนึ่งวัน) คุณสามารถบล็อกช่วงเวลาดังกล่าวเป็น'ไม่อยู่ที่ทำงาน' และเพิ่มหมายเหตุอธิบายเหตุผลที่หยุดงานได้สะดวกมากใช่ไหม?
9. แบบฟอร์มบันทึกการลาหยุดโดย Template.net
หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือชอบวิธีการที่ไม่ซับซ้อนในการติดตามคำขอลาหยุด แม่แบบบันทึกการลา HR โดย Template.net สามารถช่วยคุณได้ เพียงแค่คัดลอกสำหรับพนักงานแต่ละคนและอัปเดตเมื่อมีคนลาหยุด เป็นวิธีที่ง่ายในการติดตามวันลาพักร้อนและการขาดงานอื่นๆ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ข้อมูลพนักงาน, สิทธิ์การลาพักร้อน, ประเภทการลา, ยอดคงเหลือ, และประวัติการลาที่ผ่านไปแล้ว การเพิ่มนโยบายนี้ลงในบันทึกของพนักงานแต่ละคนอาจมีประโยชน์หากคุณมีนโยบายการลาที่แตกต่างกันและหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น พนักงานเต็มเวลา, พนักงาน파트ไทม์, และอื่น ๆ
ดังนั้น คุณไม่เพียงแต่รวบรวมบันทึกการลาของพนักงานไว้ในที่เดียวเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับนโยบายการลาของบริษัทอีกด้วย
10. แบบฟอร์มขอลาหยุดสำหรับพนักงานสตาร์ทอัพ โดย Template.net
เทมเพลตสุดท้ายในรายการของเราเป็นอีกหนึ่งแบบที่เรียบง่ายแบบฟอร์มขอลาหยุดสำหรับพนักงานสตาร์ทอัพโดย Template.netเป็นแบบฟอร์มที่เรียบง่ายซึ่งพนักงานสามารถแชร์กับผู้จัดการของตนเมื่อต้องการขอลาหยุด
มีทั้งหมดสี่ส่วน: ข้อมูลพนักงาน, รายละเอียดการลา, การอนุมัติจากผู้จัดการ (พร้อมความคิดเห็น), และการอนุมัติจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล. คุณสามารถแนบไฟล์ได้หากนโยบายของบริษัทต้องการใบรับรองแพทย์เมื่อลาป่วย.
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่ต้องการระบบการจัดการการลาที่เรียบง่าย
จัดการเวลาหยุดงานของพนักงานด้วย ClickUp
ระบบการจัดการเวลาหยุดงานที่มีโครงสร้างดีไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามการขาดงานและจัดการปริมาณงานได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานท้องถิ่นได้อีกด้วย และ ClickUp สามารถช่วยคุณได้
ชุดเครื่องมือจัดการงานของมัน—แบบฟอร์มขอลาหยุด, ตารางเวลาทีม, การติดตามเวลา, และคุณสมบัติการจัดการปริมาณงาน—สามารถช่วยคุณทำให้กระบวนการง่ายขึ้น, ลดการสื่อสารซ้ำซ้อน, และสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับการสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
นอกจากนี้ เนื่องจาก ClickUp สามารถผสานการทำงานกับแอปและแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000 รายการ (รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคลและเงินเดือนส่วนใหญ่) คุณสามารถติดตามการลาและรับรองการจ่ายเงินที่ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติ
แล้วทำไมไม่ลองดูล่ะ?สมัครใช้ ClickUp ฟรีและทำให้กระบวนการขอลา (และการอนุมัติ) ของคุณเป็นมาตรฐาน