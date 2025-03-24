วิธีสร้างนโยบายการเข้างานของพนักงาน

คุณสังเกตเห็นการขาดงานบ่อยครั้งในที่ทำงานของคุณหรือไม่? หรือมีการไม่มาทำงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าในนาทีสุดท้ายที่รบกวนกระบวนการทำงาน?
หากใช่ องค์กรของคุณจำเป็นต้องมี นโยบายการเข้างานของพนักงาน ที่ชัดเจน
นโยบายที่ชัดเจนและเป็นธรรมช่วยกำหนดความคาดหวังให้ถูกต้อง, ทำให้เกิดความรับผิดชอบ, เพิ่มความพึงพอใจในการทำงานโดยรวม, และทำให้การดำเนินงานดำเนินไปอย่างราบรื่น—โดยไม่ทำให้ทีมของคุณต้องรับภาระมากเกินไป
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างนโยบายการเข้างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
- นโยบายการเข้างานของพนักงานกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน การขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และขั้นตอนการลา เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพการทำงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- นโยบายการเข้าร่วมงานของพนักงานควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ขอบเขตและวัตถุประสงค์ ความคาดหวังในการเข้าร่วมงาน ขั้นตอนการรายงานการขาดงาน ประเภทของการขาดงาน นโยบายการลา และผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการเขียนนโยบายการเข้าร่วมงานของบริษัท ได้แก่: ประเมินความต้องการทางธุรกิจและข้อกำหนดทางกฎหมาย กำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานและการลา
- ขั้นตอนในการเขียนนโยบายการเข้างานของบริษัทประกอบด้วย:
- ประเมินความต้องการทางธุรกิจและข้อกำหนดทางกฎหมาย
- กำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าร่วมและการลา
- สื่อสารนโยบายให้พนักงานทราบ
- เครื่องมือบันทึกเวลาและจัดการความรู้ของClickUpช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงการติดตามการเข้างานให้เป็นระบบอัตโนมัติการบันทึกเวลา และรวมเอกสารนโยบายไว้ที่เดียวเพื่อการเข้าถึงและการอัปเดตที่ง่ายดาย
- ขั้นตอนในการเขียนนโยบายการเข้างานของบริษัทประกอบด้วย:
- ประเมินความต้องการทางธุรกิจและข้อกำหนดทางกฎหมาย
- กำหนดแนวทางการเข้าร่วมและการลาที่ชัดเจน
นโยบายการเข้างานของพนักงานคืออะไร?
นโยบายการเข้างานของพนักงาน คือชุดแนวทางที่ชัดเจนซึ่งกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน การมาสาย และการขอลางาน นโยบายนี้ระบุชั่วโมงการทำงาน การขาดงานที่ยอมรับได้ ขั้นตอนการขอลางาน และผลที่ตามมาจากการละเมิดนโยบาย
ผลลัพธ์ที่ได้คือสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทั้งพนักงานและธุรกิจสามารถเติบโตได้
นี่คือเหตุผลว่าทำไมนโยบายการเข้าร่วมงานที่มีโครงสร้างจึงมีความสำคัญ:
- สำหรับองค์กร: มาตรฐานการจัดการการลา, บังคับใช้นโยบายของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ, และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- สำหรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล: ส่งเสริมความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบ และกำหนดมาตรฐานการเข้างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อป้องกันการลำเอียง
- สำหรับผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีม: ติดตามความพร้อมของทรัพยากร, ปรับสมดุลปริมาณงาน, และลดความขัดแย้งที่เกิดจากการขาดงานของพนักงานที่ไม่คาดคิด
- สำหรับพนักงาน: มีความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้างานและการลาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นธรรม และเพื่อปรับปรุงการวางแผนส่วนตัวและความพึงพอใจในงาน
ทำไมนโยบายการเข้าร่วมงานของพนักงานจึงมีความสำคัญ?
นโยบายที่มั่นคงช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ความน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่สิ่งที่ได้รับการชื่นชม แต่เป็นมาตรฐานทั่วไป มันทำให้มั่นใจว่าพนักงานไม่ต้องวิ่งวุ่นเพื่อทำงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ขาดงาน ผู้จัดการไม่ต้องทำตัวเป็นนักสืบ และทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
นี่คือวิธีที่ช่วยให้การดำเนินงานดำเนินไปอย่างราบรื่น:
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน: ช่วยให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน ขั้นตอนการลา และแนวทางการรายงานการขาดงาน ลดความสับสนและการสื่อสารที่ผิดพลาด
- ปรับปรุงความรับผิดชอบ: ทำให้พนักงานรับผิดชอบงานของตนในขณะที่ให้ผู้จัดการมีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการงานเมื่อพวกเขาไม่อยู่
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ลดการหยุดชะงักจากการขาดงานที่ไม่คาดคิด ช่วยให้ทีมสามารถรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจและรักษาการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการวางแผนกำลังคน: ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการติดตามแนวโน้มการเข้างาน คาดการณ์ความต้องการด้านบุคลากร และป้องกันความขัดแย้งในการจัดตารางงานด้วยการวิเคราะห์กำลังคน
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก: สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยุติธรรมและโปร่งใส ซึ่งพนักงานรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุน ส่งผลให้ขวัญกำลังใจและการรักษาบุคลากรดีขึ้น
🔍 คุณทราบหรือไม่?ตามการสำรวจวิจัยของ SHRM
- 1 ใน 3 ของพนักงาน รายงานว่างานของพวกเขาส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพจิตในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
- 30% ของพนักงาน รู้สึกหนักใจเนื่องจากงาน
- 29% รู้สึกวิตกกังวล อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเนื่องจากงานของพวกเขา
- 27% ของพนักงาน Gen Z รายงานว่ารู้สึกซึมเศร้าอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเนื่องจากงาน
องค์ประกอบสำคัญของนโยบายการเข้างานที่มีประสิทธิภาพ
นโยบายการเข้างานที่มีประสิทธิภาพควรระบุความคาดหวัง ขั้นตอน และผลที่ตามมาที่เกี่ยวข้องกับการเข้างานอย่างชัดเจน
นี่คือองค์ประกอบหลัก:
1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์
ส่วนนี้อธิบายว่าทำไมการเข้าร่วมจึงมีความสำคัญ โดยเชื่อมโยงกับการผลิต, ความยุติธรรม, และความสำเร็จทางธุรกิจ การตอบคำถามว่า ใครที่นโยบายนี้เกี่ยวข้องกับ และ ทำไมนโยบายนี้จึงมีความสำคัญ ช่วยให้พนักงานเข้าใจล่วงหน้าว่านโยบายนี้เกี่ยวกับการประกันการดำเนินงานที่ราบรื่นและปริมาณงานที่สมดุล
เพื่อรักษาความชัดเจน:
✅ อธิบายเหตุผลที่นโยบายนี้มีอยู่และความสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานและความยุติธรรมของพนักงาน
✅ กำหนดว่านโยบายนี้ใช้กับใคร (เช่น พนักงานทุกคน, แผนกเฉพาะ, ประเภทงาน)
2. ความคาดหวังในการเข้าร่วม
ที่นี่ คุณจะกำหนดอย่างชัดเจนว่าการ "มาทำงาน" หมายถึงอะไรในที่ทำงานของคุณ ซึ่งหมายความว่าไม่มีข้อแก้ตัวว่า "ฉันไม่รู้" อีกต่อไป มีเพียงกฎที่ชัดเจนเกี่ยวกับเวลาทำงาน การไม่มาทำงาน และการอื่นๆ ทั้งหมด
เพื่อกำหนดความคาดหวังให้ถูกต้อง:
✅ ระบุเวลาทำงาน, เวลาพัก, และความคาดหวังในเรื่องความตรงต่อเวลา
✅ รวมแนวทางสำหรับการจัดการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน
อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดตารางกะพนักงานที่ดีที่สุด
3. ขั้นตอนการรายงานการขาดงาน
มันบอกพนักงานอย่างชัดเจนว่า ต้องแจ้งอย่างไร, เมื่อไร, และใคร เมื่อพวกเขาไม่สามารถมาทำงานได้ แนวทางที่ชัดเจนช่วยขจัดความสับสนจากข้อความที่ไม่ชัดเจน อีเมลที่พลาด หรือการสื่อสารผ่านคนกลางหลายคน
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย:
✅ รายละเอียดว่าพนักงานควรรายงานการขาดงานอย่างไร (เช่น แจ้งหัวหน้างานใช้แอปปฏิทิน)
✅ ระบุกำหนดเวลาสำหรับการรายงาน (เช่น อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มกะ)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติเพื่อบันทึกการเข้างาน การพัก และการออกงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ได้ข้อมูลการเข้าออกที่แม่นยำโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
4. ประเภทของการขาดงาน
นโยบายการเข้าเรียนไม่ควรกลายเป็นเกมทายใจ ส่วนนี้จะอธิบายรายละเอียดว่าอะไรถือเป็นการขาดเรียนที่มีเหตุผล อะไรที่ไม่ใช่ และแต่ละประเภทของการลาทำงานอย่างไร ระบบที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับการขาดเรียนจะช่วยลดพื้นที่คลุมเครือและทำให้การติดตาม การอนุมัติ และการปรับเงินเดือนเป็นไปอย่างง่ายดาย
เพื่อขจัดความสับสน:
✅ สรุปประเภทการลา พร้อมด้วยเกณฑ์คุณสมบัติ, ขั้นตอนการขอและการอนุมัติ, และแนวทางการใช้งานสำหรับแต่ละประเภท เช่นการลาหยุดแบบไม่จำกัดวัน (PTO) และการลาศึกษาต่อ
✅ ให้ตัวอย่างของการขาดงานที่มีเหตุผล (เช่น การเจ็บป่วย, กรณีฉุกเฉินในครอบครัว) และเอกสารที่จำเป็น
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตคำขอลาเพื่อสร้างกระบวนการลาที่ราบรื่นและปราศจากความเครียด
5. นโยบายการลา
ส่วนนี้เป็นคู่มือหลักสำหรับการลาหยุดงานอย่างสมบูรณ์แบบ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าใครมีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้าง เมื่อไร และวิธีการขอลาอย่างถูกต้อง แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอนุมัติและระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า จะช่วยลดความวุ่นวายในนาทีสุดท้ายและปัญหาการจัดตารางงานได้อย่างมาก
เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายมีความรัดกุมและปฏิบัติตามได้ง่าย:
✅ สรุปขั้นตอนการยื่นคำร้องขอลาของพนักงาน (เช่น ผ่านระบบ HR, อีเมล, การอนุมัติจากผู้จัดการ)
✅ ระบุวิธีการจัดการกับการขาดงานที่เร่งด่วนและไม่คาดคิด (เช่น การเจ็บป่วยกะทันหัน เหตุฉุกเฉินในครอบครัว)
✅ อธิบายวิธีการสะสมวันลาพักร้อน และวันลาที่ไม่ได้ใช้สามารถนำไปใช้ต่อหรือหมดอายุ
✅ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงานสำหรับประเภทการลาที่กำหนด (เช่น การลาป่วย การลาคลอดบุตร/การลาเพื่อดูแลบุตร)
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของประเภทการลาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลาแบบได้รับค่าจ้างหรือไม่ จำเป็นต้องขออนุมัติหรือไม่ และต้องแจ้งล่วงหน้าเท่าใด
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เฉพาะเจาะจงได้ *
|ประเภทการลา
|ได้รับค่าตอบแทน/ไม่ได้รับค่าตอบแทน
|ต้องการการอนุมัติหรือไม่?
|เวลาแจ้งเตือน
|วันหยุดพักผ่อน
|ชำระเงินแล้ว
|✅
|ล่วงหน้า 2-3 สัปดาห์
|การลาป่วย
|ชำระเงินแล้ว
|❌
|โดยเร็วที่สุด
|การขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
|ไม่ได้รับชำระ
|❌
|ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
|การลาเพื่อดูแลบุตร
|ชำระเงินแล้ว
|✅
|30 วันล่วงหน้า
|การลาเพื่อจัดการงานศพ
|ชำระเงินแล้ว
|✅
|โดยเร็วที่สุด
6. ผลกระทบที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม
ตอบส่วนที่ว่า 'จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎ' ในนโยบายการเข้าร่วมงานของคุณ พนักงานทราบดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขามาสายเป็นประจำ ลาโดยไม่ได้รับอนุมัติมากเกินไป หรือไม่มาทำงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ ไม่มีพื้นที่สีเทา
เพื่อให้การบังคับใช้เป็นธรรมและสม่ำเสมอ:
✅ ระบุการดำเนินการทางวินัยสำหรับการขาดงานเกินกำหนด การมาสาย หรือการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างชัดเจน
✅ รวมกระบวนการลงโทษแบบก้าวหน้า (เช่น การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้าง)
7. ความยืดหยุ่นและการอำนวยความสะดวก
นี่คือจุดที่นโยบายการเข้าร่วมประชุมมาบรรจบกับชีวิตจริง นโยบายนี้ยอมรับว่าพนักงานไม่ใช่หุ่นยนต์ และบางครั้งความยืดหยุ่นก็เป็นสิ่งจำเป็น
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมควบคู่กับการดูแลความต้องการทางธุรกิจ:
✅ สรุปกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานที่มีความพิการ, โรคทางการแพทย์, หรือความต้องการพิเศษอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
✅ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจว่าความยืดหยุ่นมาพร้อมกับความรับผิดชอบ และต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
อันไหนดีกว่ากัน?
นโยบายการเข้าร่วมงานโดยไม่มีความผิด มีความสมดุลและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากเป็นระบบที่มีโครงสร้างชัดเจนและยังคงเปิดโอกาสให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง
นโยบายการขาดงานแบบไม่ยอมรับ ในทางกลับกัน มีความเข้มงวดมากกว่าและอาจนำไปสู่ความไม่พอใจและการลาออกของพนักงานสูง
8. การติดตามและตรวจสอบ
ให้ส่วนนี้เป็นกระดูกสันหลังของนโยบายการเข้าร่วมของคุณ. มันทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น, ยุติธรรม, และโปร่งใส.
เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม:
✅ กำหนดวิธีการติดตามการเข้างานของพนักงาน (เช่น ซอฟต์แวร์ติดตามเวลา บันทึกด้วยมือระบบการเข้างานระยะไกล)
✅ ระบุวิธีการตรวจสอบและบันทึกการมาสายและการออกก่อนเวลา
✅ อธิบายวิธีการที่พนักงานควรบันทึกชั่วโมงการทำงาน รวมถึงการตั้งค่าการทำงานทางไกลและการทำงานแบบผสมผสาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถใช้เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานเพื่อติดตามเวลาที่พนักงานใช้ไปกับงานและกับลูกค้าได้ ผู้จัดการยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนบันทึกเวลาทำงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งข้อมูลตรงเวลา ลดข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการจ่ายเงินเดือน
9. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
เมื่อการทำงานทางไกล, ตารางเวลาที่ยืดหยุ่น, หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ปรากฏขึ้น, นโยบายจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สดใหม่, มีความเกี่ยวข้อง, และสอดคล้องกับความต้องการในที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้, พนักงานยังชื่นชมเมื่อนโยบายได้รับการทบทวนอย่างรอบคอบ, ไม่ใช่เพียงตั้งไว้เป็นหินและลืมไป
เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ:
✅ ระบุความถี่ในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือความต้องการขององค์กร
✅ ระบุผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและปรับปรุงนโยบาย (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ทีมกฎหมาย, ผู้นำ)
✅ อธิบายวิธีการรวบรวมข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงนโยบาย และวิธีการเผยแพร่การปรับปรุง (เช่น อีเมลของบริษัท การประชุม พอร์ทัลทรัพยากรบุคคล)
10. ข้อมูลการติดต่อ
ส่วนนี้เป็นคู่มือที่ทุกคนสามารถพึ่งพาได้เมื่อมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานเกิดขึ้น การมีผู้ติดต่อโดยตรงสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ หรือแผนกเงินเดือน จะช่วยให้พนักงานได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วและรู้สึกได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
เพื่อเร่งการแก้ไขปัญหา:
✅ เพิ่มชื่อ, ที่อยู่อีเมล, และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่พนักงานสามารถติดต่อได้หากมีคำถามหรือต้องการคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย
✅ ระบุเวลาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานได้
✅ ระบุผู้ติดต่อเฉพาะสำหรับกรณีลาเร่งด่วน (เช่น กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์หรือเหตุฉุกเฉินในครอบครัว)
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างนโยบายการลาพักร้อนแบบสะสม (พร้อมตัวอย่าง)
ขั้นตอนการสร้างนโยบายการเข้างานของบริษัท
1. ประเมินความต้องการทางธุรกิจและข้อกำหนดทางกฎหมาย
ก่อนที่คุณจะร่างนโยบายการเข้าร่วมประชุม ให้ถอยกลับมาคิดทบทวนว่าธุรกิจของคุณต้องการอะไรอย่างแท้จริง ให้พิจารณาถึงลักษณะของอุตสาหกรรมของคุณ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อกำหนดในการดำเนินงาน
ต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายของคุณสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานท้องถิ่นและข้อบังคับเกี่ยวกับเวลาทำงาน, การทำงานล่วงเวลา, สิทธิการลา, และสิทธิของพนักงาน. การไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายได้ ดังนั้นการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายจึงเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด.
ตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรม (FLSA)กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าล่วงเวลา และการบันทึกข้อมูลสำหรับพนักงานเต็มเวลาและพนักงานพาร์ทไทม์ในภาคเอกชนและภาครัฐ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองพิจารณาการสำรวจรูปแบบตารางเวลาที่ยืดหยุ่น หากบริษัทของคุณต้องการเสนอความยืดหยุ่นในขณะที่ยังคงรักษาโครงสร้างไว้ตารางการทำงานแบบ 8/90อาจเป็นตัวเลือกที่ดี มันช่วยให้พนักงานมีวันหยุดประจำในขณะที่ยังคงทำงานตามชั่วโมงที่กำหนด
2. กำหนดแนวทางการเข้าร่วมและการลาที่ชัดเจน
✅ คุณได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและข้อกำหนดทางธุรกิจแล้ว
✅ ได้รับการอนุมัติจากทีมกฎหมายและทีมทรัพยากรบุคคลแล้ว
✅ สร้างโครงสร้างการจัดการที่ขาดหายไป
จะทำอะไรต่อไป?
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะนำทุกสิ่งทุกอย่างไปไว้ในแนวทางที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งพนักงานสามารถทำตามได้อย่างง่ายดาย นโยบายการมาทำงานที่ชัดเจนจะช่วยขจัดความไม่ชัดเจนและทำให้ความสม่ำเสมอเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
ด้วยClickUp Docs นโยบายการเข้าร่วมของคุณจะยังคงเป็นระเบียบ โปร่งใส และง่ายต่อการดูแลรักษา พร้อมทั้งรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความชัดเจนสำหรับทีมของคุณ
คุณสามารถ:
- เพิ่มรายการตรวจสอบสำหรับขั้นตอนการขอลาหรือขั้นตอนการติดตามการเข้างาน
- จัดระเบียบประเภทการลา ระยะเวลาแจ้งเตือน และข้อกำหนดในการอนุมัติในรูปแบบตาราง
- ให้ผู้จัดการและฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอการแก้ไขได้โดยตรงในเอกสาร พร้อมฟีเจอร์การแก้ไขและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- สร้างและมอบหมายงานให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับการปรับปรุงนโยบายหรือการฝึกอบรมพนักงาน
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ทำให้กระบวนการเร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างที่มีส่วนสำคัญ ปรับแต่งนโยบายให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของบริษัทคุณ แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามการเข้าร่วมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และย่อศัพท์กฎหมายให้กลายเป็นภาษาที่ง่ายและเข้าใจได้สำหรับพนักงาน
ClickUp Brain ยังสแกนหาข้อมูลที่ล้าสมัยและแนะนำการอัปเดตตามกฎหมายแรงงานใหม่ ซึ่งช่วยในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมที่คำนึงถึงกฎหมายในภูมิภาคและปัจจัยทางวัฒนธรรม หากคุณมีทีมงานที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่
3. สื่อสารนโยบายให้พนักงานทราบ
นโยบายการเข้างานที่เขียนไว้อย่างดีจะไม่มีประโยชน์หากพนักงานไม่ทราบว่านโยบายนี้มีอยู่ การสื่อสารที่ชัดเจนและเชิงรุกในฐานข้อมูลที่รวมศูนย์ช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ลดความสับสนและปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายในภายหลัง
ด้วยโซลูชันการจัดการความรู้ของ ClickUp นโยบายการเข้าร่วมงานของคุณจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลที่มีชีวิตและเข้าถึงได้ ซึ่งพนักงานสามารถอ้างอิงได้ตลอดเวลา
ไม่มีไฟล์ PDF ที่สูญหาย เอกสารล้าสมัย หรือความสับสนอีกต่อไป ด้วยพลังของ AI ระบบนี้จะสร้างกระบวนการที่ราบรื่นและเข้าใจง่าย ช่วยให้ทีมงานของคุณทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายและมีความรับผิดชอบอยู่เสมอ
📮ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้ทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ
นี่หมายถึงการติดต่อกับผู้ติดต่อหลัก 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น, จัดลำดับความสำคัญ, และขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า. ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง—การติดตามอย่างต่อเนื่อง, ความสับสนในเวอร์ชัน, และหลุมดำที่ไม่สามารถมองเห็นได้ทำลายประสิทธิภาพของทีม. แพลตฟอร์มกลางเช่นClickUp, พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager, ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ.
พนักงานสามารถใช้ AI เพื่อดึงข้อมูลที่กระจายอยู่ในเอกสาร งาน และความคิดเห็นภายในพื้นที่ทำงาน เพื่อรับคำตอบที่แม่นยำสำหรับคำถามต่างๆ ทรัพยากรความรู้ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ใน Docs Hub ศูนย์กลางเดียว พร้อมฟีเจอร์สำหรับการค้นหา จัดเรียง และกรองเอกสารเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
สำหรับพนักงานใหม่ ให้ใช้แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUpเพื่อกำหนดความคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าร่วมงาน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- เพิ่ม เอกสารนโยบายการเข้าร่วม และมอบหมายให้เป็นงานอ่านที่จำเป็นสำหรับพนักงานใหม่
- ตั้งค่า แดชบอร์ดเพื่อติดตามแนวโน้มการเข้าร่วม ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจพบปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำได้อย่างรวดเร็ว
- รักษา ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ที่แสดงการลาที่ได้รับอนุมัติเพื่อการวางแผนกำลังคนที่ดีขึ้น
📌 ตัวอย่าง
นโยบายการเข้าร่วมงานของบริษัท Netflix
นโยบายการเข้าร่วมงานของ Netflix ไม่ใช่ระบบการทำงานแบบทั่วไปที่พนักงานเงินเดือนต้องตอกบัตรเข้างานและนับวันลาพักร้อน
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น บริษัทส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาตามที่ต้องการ โดยพิจารณาจากดุลยพินิจส่วนบุคคลและการหารือกับผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
ประเด็นสำคัญประกอบด้วย:
- ไม่มีเวลาทำงานที่กำหนด: ไม่มีใครคอยจับเวลา พนักงานจัดการตารางเวลาของตนเองเพื่อให้งานเสร็จ
- หยุดได้ไม่จำกัดเวลา: ไม่ต้องทำตารางวันหยุดหรือสะสมวันลาพักร้อน ต้องการหยุดพักไหม? หยุดได้เลย เพียงแค่แจ้งให้ทีมทราบล่วงหน้า
แนวคิดนั้นเรียบง่าย: เมื่อผู้คนมีอิสระในการจัดการเวลาของตนเอง พวกเขาก็จะมีความมุ่งมั่น มีพลัง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Netflix ลงทุนในความเป็นอิสระและความรับผิดชอบส่วนบุคคลมากกว่าการควบคุมอย่างละเอียด
บทบาทของซอฟต์แวร์การจัดตารางการทำงานของพนักงาน
การสร้างนโยบายการเข้างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จเท่านั้น การทำให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างราบรื่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์จัดตารางงานสำหรับพนักงานเข้ามามีบทบาท เครื่องมือจัดตารางงานที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามการเข้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งในการจัดตารางงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการลาหยุด
ClickUp Timesheetsนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการการติดตามเวลา การส่ง และการอนุมัติกระบวนการต่างๆ ภายในแพลตฟอร์มเดียว มันติดตามเวลาโดยตรงภายในงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการบันทึกเวลาจะเชื่อมโยงกับงานและโครงการที่เฉพาะเจาะจง
แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ตรวจสอบการบันทึกเวลาเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ทำให้สามารถมองเห็นกิจกรรมของทีมได้ทันที และช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการปริมาณงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานประจำวันของพนักงานจาก ClickUpมอบโครงสร้างที่เป็นระบบให้คุณในการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ และบริหารจัดการการจัดสรรทรัพยากรระหว่างโครงการหลาย ๆ โครงการได้จากอินเทอร์เฟซเดียว
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างภาพแนวโน้มและรูปแบบการเข้าร่วมด้วยแผนภูมิและกราฟ
- สลับไปที่มุมมอง รายการสรุปพนักงาน เพื่อดูภาพรวมของการส่งข้อมูลและอนุมัติหรือเปลี่ยนสถานะของใบบันทึกเวลาทำงานเฉพาะรายการ
- ติดตามอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง, จำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บได้ทั้งหมด, จำนวนชั่วโมงวันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง, และอื่น ๆด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตตารางกะงานของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบกะและงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวาง เพื่อให้มั่นใจว่ามีคนทำงานต่อเนื่องและไม่กระทบต่อธุรกิจ
การสร้างนโยบายการเข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพ: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมาย
กฎหมายแรงงานไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว กฎหมายเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง และนโยบายการมาทำงานของคุณก็ควรปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ FMLA, ADA, กฎหมายว่าด้วยความพิการ, USERRA และข้อบังคับอื่นๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนด หลีกเลี่ยงบทลงโทษ และรักษาความเป็นธรรมสำหรับทุกคน การตรวจสอบข้อกฎหมายอย่างรวดเร็วในวันนี้จะช่วยป้องกันปัญหาใหญ่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลในวันข้างหน้า
2. การสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการเข้างานที่ดีควรเหมาะสมกับอุตสาหกรรมและบรรยากาศของบริษัท ไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเกินไป นโยบายการไม่มางานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าของร้านอาหาร? ไม่สามารถต่อรองได้ เอเจนซี่การตลาดที่มีเวลาทำงานยืดหยุ่น? เป็นเรื่องที่แตกต่างกัน เป้าหมายคืออะไร? สนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ในขณะที่ยังคงตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
3. ทำให้นโยบายสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย
สื่อสารความคาดหวังของนโยบายและรวมไว้ในคู่มือพนักงานฐานความรู้ภายในของบริษัท และเอกสารการปฐมนิเทศ
กุญแจสำคัญคือการทำให้ง่ายต่อการค้นหาและเข้าใจ. ข้ามคำศัพท์ทางเทคนิคและเขียนด้วยภาษาที่ง่ายและเข้าใจได้สำหรับมนุษย์. ไม่มีใครต้องการที่จะถอดรหัสปริศนาขององค์กรเพียงเพื่อจะหาวิธีขอลาป่วยแบบได้รับค่าจ้าง.
4. จัดตั้งกลไกการให้ข้อเสนอแนะและการทบทวน
นโยบายการเข้าร่วมไม่ควรเป็นสิ่งที่ตั้งไว้แล้วลืมไป ควรตรวจสอบกับทีมของคุณ ทำแบบสำรวจสั้น ๆ และสร้างพื้นที่สำหรับการพูดคุยอย่างจริงจังเกี่ยวกับความล่าช้า การขาดงาน และสิ่งที่ได้ผลจริง
เมื่อสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเปลี่ยนแปลง นโยบายของคุณก็ควรเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ปรับแต่ง ปรับปรุง และอัปเดตตามความคิดเห็นเพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Form Viewเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานและสร้างแบบสำรวจการเข้าร่วมที่มีโครงสร้างชัดเจน ระบบจะรวบรวมคำตอบไว้ในที่เดียว อัตโนมัติการเก็บข้อมูล และช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลปรับปรุงนโยบายตามความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน
5. ให้เกียรติการเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ
การยอมรับเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างได้มาก จริงๆ แล้ว ใครบ้างที่ไม่ชอบการตบหลังให้กำลังใจที่สมควรได้รับ? แม้ว่าการมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการขาดงานจะเป็นเรื่องง่าย แต่อย่าลืมที่จะเฉลิมฉลองให้กับผู้ที่มาทำงานอย่างสม่ำเสมอและช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
วิธีบางอย่างในการให้รางวัลสำหรับการเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ:
- การยกย่องในที่สาธารณะ: กล่าวชื่นชมผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในการประชุมทีม จดหมายข่าวของบริษัท หรือบนแพลตฟอร์มการสื่อสารภายในองค์กรของคุณ
- โบนัส: เชื่อมโยงรางวัลการเข้าร่วมงานกับโปรแกรมรางวัลของบริษัทคุณ
- เวลาพักร้อนเพิ่มเติม: เสนอวันหยุดพิเศษหนึ่งวันหรือวันศุกร์ที่สั้นลงสำหรับผู้ที่มีการเข้างานดีเยี่ยม
สร้างนโยบายการเข้าร่วมงานที่ประสบความสำเร็จด้วย ClickUp
การสร้างนโยบายการเข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
โดยการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและทำให้สามารถเข้าถึงนโยบายได้ตลอดเวลา รวมถึงการปรับปรุงนโยบายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ธุรกิจสามารถลดการขาดงาน ปรับปรุงการปฏิบัติตามนโยบาย และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีได้
ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างเอกสารนโยบายที่เข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุม, ClickUp Knowledge Management เพื่อส่งมอบคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับคำถามของพนักงาน, และ ClickUp Timesheets เพื่อติดตามเวลาและการเข้างาน
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อให้ทีมของคุณมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ