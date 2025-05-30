25+ เอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

นักการตลาดต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: อุตสาหกรรมการตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมาในช่วงต้นปี 2020 ทำให้แบรนด์ต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัว รักษาความเกี่ยวข้อง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ธุรกิจจำเป็นต้องดึงดูดลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความภักดีของลูกค้าในระยะยาว—ทั้งหมดนี้ในขณะที่เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด
นี่คืออาณาจักรของการตลาดเพื่อการเติบโต—แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเน้นการทดลอง ซึ่งมุ่งเน้นที่วงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมด การร่วมมือกับเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถมอบความเชี่ยวชาญ เครื่องมือ และกลยุทธ์ที่จำเป็นในการนำทางสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนนี้และบรรลุผลลัพธ์ที่สามารถขยายได้ ในขณะที่เอเจนซี่หลายแห่งอ้างถึงความเชี่ยวชาญในการเติบโต การเลือกพันธมิตรที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจ 25+ เอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณขยายทีมการตลาดและเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ 🌱
โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป, มาเริ่มกันเลย!
การตลาดเพื่อการเติบโตคืออะไร?
การตลาดเพื่อการเติบโตไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสร้างแบรนด์และการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเท่านั้น—แต่คือการสร้างระบบที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการดึงดูด กระตุ้น และรักษาลูกค้าตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
คิดถึงมันเหมือนกับ การตลาดเชิงวิทยาศาสตร์: ทดสอบ, เรียนรู้, ขยาย. แทนที่จะพึ่งพาแคมเปญที่คงที่, นักการตลาดเพื่อการเติบโตทำการทดลองอย่างต่อเนื่องบนหน้า landing, ช่องทาง, ข้อความ, และอื่น ๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ และเพิ่มการลงทุนอย่างรวดเร็ว.
👀 คุณรู้หรือไม่? คำว่า 'growth hacking'ถูกบัญญัติขึ้นในปี 2010 โดยฌอน เอลลิส ผู้ซึ่งกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่สามารถมุ่งเน้นเป้าหมายเดียว: การเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยไม่ยึดติดกับข้อจำกัดของวิธีการตลาดแบบดั้งเดิม
เอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตช่วยเหลือธุรกิจโดยการสร้างกลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้าที่ปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจ และปรับปรุงเส้นทางการเดินทางของลูกค้าให้ดีที่สุด พวกเขาทำลายกำแพงข้อมูลที่ไม่เชื่อมต่อกัน, ทดสอบความคิดใหม่ ๆ, และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นการกระทำ—รับผิดชอบทั้งกลยุทธ์และการดำเนินการ
ผลลัพธ์คือ? ทีมภายในที่มีเวลาว่างมากขึ้น, การเติบโตของกลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็วขึ้น, รายได้ที่เพิ่มขึ้น, และความคล่องตัวในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดมากขึ้น
นี่คือตารางที่กระชับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเอเจนซี่การตลาดแบบดั้งเดิมกับเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโต
|ลักษณะ
|เอเจนซี่การตลาดแบบดั้งเดิม
|บริษัทการตลาดเพื่อการเติบโต
|โฟกัส
|การสร้างปริมาณการจราจร, การมองเห็นแบรนด์, และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
|แนวทางแบบครบวงจร (การรับรู้, การได้มาซึ่งลูกค้า, การกระตุ้นการใช้งาน, รายได้, การรักษาลูกค้า, การแนะนำต่อ)
|เมตริก
|ผลลัพธ์ของแคมเปญ, การเข้าถึง, การแสดงผล, การคลิก
|AAARRR Pirate Metrics สำหรับการติดตามอย่างต่อเนื่อง (การรับรู้, การได้มา, การกระตุ้น, รายได้, การรักษา, การแนะนำ)
|กลยุทธ์
|แคมเปญแบบคงที่และดำเนินการเพียงครั้งเดียว
|การทดลองอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุง และการเพิ่มประสิทธิภาพ
|เครื่องมือและวิธีการ
|เครื่องมือการตลาดแบบดั้งเดิม, การโฆษณา, และการประชาสัมพันธ์
|เครื่องมือการเติบโตแบบแฮ็กเกอร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การทดสอบ A/B, และลูปการให้ข้อเสนอแนะ
|เส้นทางการเดินทางของลูกค้า
|มุ่งเน้นการดึงดูดลูกค้าใหม่
|มุ่งเน้นที่วงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการสนับสนุน
|ผลลัพธ์
|การรับรู้แบรนด์และการสร้างโอกาสทางการขาย
|การเติบโตที่ยืดหยุ่นและยาวนาน และความภักดีของลูกค้า
|แนวทางการเติบโต
|การเติบโตแบบเชิงเส้นผ่านแคมเปญและโฆษณา
|การเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมการปรับปรุงและทดสอบอย่างรวดเร็ว
|ความยืดหยุ่น
|การปรับเปลี่ยนอย่างจำกัด, กลยุทธ์ที่กำหนดไว้
|มีความยืดหยุ่นสูงพร้อมการปรับเปลี่ยนและแก้ไขบ่อยครั้ง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 'Pirate Metrics' ได้ชื่อนี้เพราะเสียงที่เกิดจากกรอบการทำงาน "AARRR!" เป็นเสียงที่โจรสลัดชอบใช้ตะโกนมากที่สุด! 🏴☠️
วิธีที่เอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตช่วยเหลือธุรกิจ
เอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตมอบข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางธุรกิจของคุณได้ นี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่น:
- บรรลุการเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของผลิตภัณฑ์ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมาย
- ประหยัดทรัพยากรด้วยกระบวนการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะการเร่งการเติบโต
- เข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้กลยุทธ์ของคุณนำหน้าตลาด
- เพลิดเพลินกับโซลูชันที่ปรับแต่งให้เหมาะกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ, สภาพตลาด, และความต้องการของลูกค้า
- ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่นซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของคุณ
- ขยายโอกาสผ่านเครือข่ายอันกว้างขวางที่เอเจนซี่เหล่านี้นำมาผ่านการเป็นผู้นำในวงการเอเจนซี่การตลาด
- หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทีมภายในองค์กร
โดยการนำเทคนิคเช่นgrowth loopsและกรอบการทำงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอื่น ๆ มาใช้ในการลงทุนทางการตลาด หน่วยงานเหล่านี้สร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าความพยายามของคุณนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยClickUp คุณจะได้รับตัวช่วยการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักการตลาดแบบเติบโตเชื่อในแนวคิด 'ล้มเหลวเร็ว เรียนรู้เร็ว' ยิ่งคุณทดสอบกลยุทธ์ต่างๆ ได้เร็วเท่าไร คุณก็จะยิ่งปรับแต่งและขยายสิ่งที่ได้ผลได้เร็วขึ้นเท่านั้น ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรอันมีค่า
บริษัทการตลาดเพื่อการเติบโตชั้นนำ
ก่อนที่จะตรวจสอบรายชื่อบริษัทการตลาดการเติบโตที่ดีที่สุด จำเป็นต้องทราบถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม
เกณฑ์ในการเลือกเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตชั้นนำ
การเลือกเอเจนซี่ที่เหมาะสมสามารถสร้างหรือทำลายเส้นทางการเติบโตของคุณได้ ดังนั้นการเข้าใจเกณฑ์สำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มาดูปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่สมบูรณ์แบบกันเถอะ
- บริการครบวงจร: ตั้งแต่การสร้างแม่แบบแผนที่การตลาดไปจนถึงการดำเนินการ พวกเขาควรครอบคลุมทุกแง่มุมของการตลาดเพื่อการเติบโต
- ความเชี่ยวชาญในเครื่องมือการเติบโตแบบแฮ็ก: นักการตลาดการเติบโตพึ่งพาเครื่องมือเฉพาะทางเพื่อทดสอบ ปรับปรุง และขยายแคมเปญการตลาด ตรวจสอบว่าเอเจนซี่มีความชำนาญในเครื่องมือเช่น Unbounce, Hotjar, Mixpanel, และ Google Analytics รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ
- มุ่งเน้น ROI: เอเจนซี่ในอุดมคติของคุณควรมุ่งเน้นการสร้างรายได้อย่างแท้จริงและขับเคลื่อนการเติบโตที่ส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรสุทธิของคุณ ไม่ใช่แค่ตัวชี้วัดที่ดูดีแต่ไม่มีผลต่อธุรกิจ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือยอดไลก์ในโซเชียลมีเดีย
- เทมเพลต: หน่วยงานควรทราบวิธีการสร้างแผนการตลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และใช้ทรัพยากรล่าสุด
- การปรับแต่ง: ทุกธุรกิจมีความเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นการใช้วิธีการแบบเดียวกันทั้งหมดจึงไม่สามารถใช้ได้ผล เอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่ยอดเยี่ยมจะปรับแต่งกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และความท้าทายเฉพาะของบริษัทคุณ
- การสื่อสารที่แข็งแกร่ง: หน่วยงานควรรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและต่อเนื่อง, จัดทำรายงานอย่างสม่ำเสมอ, และโปร่งใสเกี่ยวกับกลยุทธ์และผลลัพธ์ของตน
- การกำหนดราคา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอเจนซี่มีรูปแบบการกำหนดราคาที่ชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับงบประมาณและเป้าหมายการเติบโตของคุณ เข้าใจวิธีการคิดค่าบริการของพวกเขา—ไม่ว่าจะเป็นรายชั่วโมง รายโครงการ หรือแบบค่าบริการรายเดือน—เพื่อไม่ให้เกิดความประหลาดใจในภายหลัง
เมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้ว คุณจะพร้อมที่จะเลือกเอเจนซี่ที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริงและการเติบโตในระยะยาว
รายชื่อบริษัทการตลาดเพื่อการเติบโตชั้นนำ
การตลาดเพื่อการเติบโตมีประสิทธิภาพสูงมากเพราะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—การค้นหาสิ่งที่ได้ผลและทุ่มเทกับมันให้มากขึ้น มันเกี่ยวกับการทดลอง เรียนรู้อย่างรวดเร็ว และขยายผลอย่างชาญฉลาดเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริง แบรนด์ที่นำหน้าอยู่ในโลกที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืน
นี่คือรายชื่อของเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตชั้นนำที่กำลังเป็นผู้นำในปัจจุบัน—เอเจนซี่ที่คุณควรพิจารณาเป็นพันธมิตรเพื่อเส้นทางแห่งการเติบโตของคุณ
1. ไม่ดี
📍 สถานที่ตั้ง: นครนิวยอร์ก📅 ก่อตั้ง: 2017
ทำไมต้องเลือก NoGood:NoGood เป็นเอเจนซี่ที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์และออกแบบมาเพื่อการเติบโตในระดับสูง เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับธุรกิจ B2B SaaS, ด้านการดูแลสุขภาพ และแบรนด์ผู้บริโภคที่ต้องการเพิ่มรายได้ ไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเท่านั้น ทีมงานของพวกเขาผสมผสานระหว่างครีเอทีฟ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนักการตลาดด้านการเติบโต เพื่อดำเนินกลยุทธ์แบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วยการทดลองอย่างรวดเร็วและผลตอบแทนที่ชัดเจน
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:กำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SaaS ในตลาดสหรัฐฯ ที่มีการแข่งขันสูงใช่ไหม? NoGood ได้ช่วย ByteDance ในการเปิดตัว Lark Suite ในสหรัฐอเมริกาและขยายสู่ระดับนานาชาติ—พิสูจน์ความสามารถในการดำเนินแคมเปญระดับโลกที่มีความเสี่ยงสูง
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- ได้รับการยอมรับจาก TechCrunch ว่าเป็นหนึ่งในเอเจนซี่การเติบโตชั้นนำของสหรัฐอเมริกา
- เพิ่มรายได้ดิจิทัลแบบปีต่อปีของ SteelSeries ขึ้น 35%
- ช่วย MongoDB และ TikTok ขยายการดำเนินงานด้านการได้มาซึ่งลูกค้าเป้าหมาย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจที่เน้นผลิตภัณฑ์หรือบริษัท SaaS เอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตสามารถช่วยลดอัตราการสูญเสียลูกค้า เพิ่มอัตราการเปลี่ยนจากการทดลองใช้เป็นลูกค้าจริง และย่นระยะเวลาการขายให้สั้นลง—ทั้งหมดนี้ภายในช่วงเวลาการเติบโตเดียวกัน
2. การเติบโตของความเร็ว
📍 สถานที่: ทั่วโลก (ทำงานทางไกล)📅 ก่อตั้ง: 2020
Velocity Growthเป็นเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลแบบบูติกที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดเชิงประสิทธิภาพ การตลาดตลอดวงจรชีวิต และ SEO แนวทางที่มุ่งเน้นเป้าหมายอย่างชัดเจนทำให้บริษัทกลายเป็นผู้นำในบริการการตลาดดิจิทัล
ทีมงานของหน่วยงานทำงานเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของคุณ มอบความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้และความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ พวกเขาไม่เพียงแต่ดำเนินกลยุทธ์เท่านั้น แต่พวกเขายังกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการเติบโตของคุณ
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:สตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นที่มีทรัพยากรด้านการตลาดจำกัด? Velocity พร้อมเป็นทีมที่พร้อมใช้งานได้ทันทีสำหรับคุณ ด้วยผู้ก่อตั้ง Craig Zingerline (ผู้ประกอบการ 6 ครั้ง) และผู้เชี่ยวชาญด้านการหาลูกค้าแบบชำระเงิน Jen Bryan เป็นผู้นำ แนวทางของพวกเขาเน้นความคล่องตัว โปร่งใส และมุ่งเน้นไปที่การเติบโตที่สามารถวัดผลได้
🎯 สิ่งที่พวกเขาเป็นที่รู้จัก:
- กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นสตาร์ทอัพพร้อมการสนับสนุนการดำเนินงาน
- รายงานที่ชัดเจนและวงจรการปรับปรุงที่รวดเร็ว
- ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดตลอดวงจรชีวิตเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อคุณเลือกเอเจนซี่แล้ว จัดการกำหนดเวลา, บรีฟ, และผลลัพธ์ในที่เดียวด้วยแดชบอร์ดการตลาดของ ClickUp ด้วยการติดตามแบบเรียลไทม์และมุมมองที่ปรับแต่งได้ คุณจะไม่มีวันพลาด KPI การเติบโตของคุณ
3. ขนาด
📍 สถานที่: ทั่วโลก (ทำงานทางไกล)📅 ก่อตั้ง: 2019
Skale เป็นเอเจนซี่การเติบโตที่เชี่ยวชาญด้าน SEO, การสร้างลิงก์, SEO ทางเทคนิค, การสร้างเนื้อหา SaaS, และ CRO—เหมาะสำหรับแบรนด์ B2B SaaS ที่ต้องการก้าวข้ามตัวชี้วัดที่ไร้ความหมาย ทีมงานที่กระจายตัวของพวกเขาสร้างเครื่องมือการเติบโต SEO ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มรายได้ประจำรายเดือน (MRR) ด้วยผลกระทบที่วัดผลได้ในระยะยาว
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: ต้องการแซงหน้าคู่แข่งที่มั่นคงในผลการค้นหาหรือไม่?Skale ช่วยให้ Piktochartแซงหน้า Canva ได้ในเวลาเพียงสามเดือน พวกเขายังช่วยเพิ่มจำนวนการลงทะเบียนได้ถึง 120%และเพิ่มจำนวนคลิกได้ถึง 190% สำหรับ Slite ผ่านการเข้าชมแบบออร์แกนิกที่ไม่ใช่แบรนด์—พิสูจน์ว่ากลยุทธ์ SEO ที่มุ่งเน้น SaaS ของพวกเขาสามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริงได้
🎯 ชนะที่น่าจดจำ:
- ความเชี่ยวชาญด้าน B2B SaaS พร้อมกลยุทธ์การเติบโตแบบครบวงจร
- การดำเนินการ SEO ที่เน้นรายได้ ไม่ใช่แค่เพิ่มปริมาณการเข้าชม
- กรณีศึกษาที่แข็งแกร่งซึ่งพิสูจน์ถึงผลกระทบ SEO ในระยะยาว
👀 คุณรู้หรือไม่? หลายเอเจนซี่ด้านการเติบโตต้องจัดการกับการปรับเปลี่ยนแคมเปญบนแพลตฟอร์มต่าง ๆClickUp Docs+ClickUp Chatช่วยให้เก็บไอเดีย การอนุมัติ และขั้นตอนถัดไปไว้ในที่เดียว—ทำให้ทีมสร้างสรรค์และเอเจนซี่ทำงานร่วมกันได้รวดเร็วขึ้น
4. ความเกี่ยวข้อง
📍 สถานที่: ทั่วโลก (ทำงานทางไกล)📅 ก่อตั้ง: 2006
Relevance เป็นเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ที่ต้องการเพิ่มการมองเห็นและสร้างความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ด้วยความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในด้านประชาสัมพันธ์ดิจิทัล, SEO และการตลาดเนื้อหา Relevance ช่วยให้คุณโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:สร้างกลยุทธ์การตลาดของคุณแล้ว แต่ต้องการขยายการเข้าถึงเนื้อหาใช่ไหม? Relevance ปรับแต่งแคมเปญส่งเสริมการขายเพื่อขยายการเข้าถึงและสร้างการมองเห็นที่ตรงเป้าหมาย ตั้งแต่การเป็นผู้นำทางความคิดที่ปรับให้เหมาะกับคุณไปจนถึงกลยุทธ์การเขียนที่เน้น SEO พวกเขามีทุกอย่างที่แบรนด์ของคุณต้องการ
🎯 ชนะที่น่าจดจำ:
- ช่วยรักษาลูกค้าใหญ่เช่น Google, Microsoft, และ Dell
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนลูกค้าบริการสุขภาพทางไกลขึ้น 119%
- เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกของบริษัทเทคโนโลยีสำหรับเด็กขึ้นถึง 664%
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังประสบปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดการเติบโต ลองสอบถามเอเจนซี่ของคุณเกี่ยวกับการสร้างแบ็กล็อกการเติบโตหรือระบบให้คะแนน ICE ซึ่งจะช่วยเน้นความพยายามในจุดที่ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด
5. บันได. io
📍 สถานที่: ทั่วโลก (ทำงานทางไกล)📅 ก่อตั้ง: 2014
Ladder เป็นเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยผสมผสานการเรียนรู้ของเครื่องเข้ากับกลยุทธ์การทดสอบแบบลีนเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สามารถขยายได้ ด้วยประสบการณ์ในแคมเปญการเติบโตสูงสำหรับบริษัท Fortune 500 และสตาร์ทอัพจาก Y Combinator Ladder โดดเด่นด้วยแนวทางที่เน้นวิทยาศาสตร์ในการเติบโต
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความหรือปรับแต่งช่องทางของคุณให้เหมาะสมที่สุดโดยใช้งบประมาณน้อยที่สุดหรือไม่? Ladder ใช้การทดสอบที่มีประสิทธิภาพขั้นต่ำเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุด—เช่นเดียวกับที่ทำให้กับ Money Dashboard ช่วยให้แบรนด์สามารถนำเสนอคุณสมบัติหลักและขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ที่วัดผลได้
🎯 ชนะที่น่าจดจำ:
- สนับสนุนการริเริ่มการเติบโตสำหรับBooking.comและ Facebook
- ส่งมอบกลยุทธ์ที่เน้นความกระชับและยึดการทดสอบเป็นสำคัญ โดยมีพื้นฐานจากข้อมูล
- ได้รับความไว้วางใจจากทั้งสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็วและทีมองค์กรขนาดใหญ่
🎯 ClickUp Insight: ไม่ว่าเอเจนซีของคุณจะทำงานแบบรีโมตหรือไฮบริดClickUp สำหรับเอเจนซีมอบโครงสร้างที่ยืดหยุ่นให้คุณสามารถปรับขนาดกระบวนการ ติดตามสินทรัพย์ และบริหารจัดการลูกค้าหลายรายได้ในที่เดียว
6. EmberTribe
📍 สถานที่: ทั่วโลก (ทำงานทางไกล)📅 ก่อตั้ง: 2015
EmberTribe เป็นเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่เน้นผลลัพธ์จริง ไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไม่จำเป็น โดยให้ความสำคัญกับข้อมูล ความรวดเร็ว และผลลัพธ์เป็นหลัก ทีมงานนี้ดำเนินงานแบบรีโมตทั้งหมด มุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดอย่างเข้มข้น ไม่ใช่การประชุม—ซึ่งสะท้อนให้เห็นในผลงานของพวกเขา แนวทางที่คล่องตัวของพวกเขาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วและขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ โดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินเหมือนเอเจนซี่แบบดั้งเดิม
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วและวัดผลได้จากการโฆษณาแบบชำระเงินหรือไม่? EmberTribe ช่วยให้แบรนด์เครื่องประดับ Baltic Essentials เพิ่มรายได้ต่อเดือนเป็นสองเท่าภายในเพียง 60 วัน ด้วยการปรับแต่งอย่างแม่นยำและกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
🎯 ชนะที่น่าจดจำ:
- รายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสำหรับ Baltic Essentialsในเวลาเพียงสองเดือน
- เป็นที่รู้จักจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงและการดำเนินการที่รวดเร็ว
- ดำเนิน TribeTalk, ช่อง YouTube ที่แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเติบโตในด้านการตลาดทางอีเมล, โฆษณา, และฟันเนล
7. แฟนทอม
📍 สถานที่: ทั่วโลก (ทำงานทางไกล)📅 ก่อตั้ง: 2017
Fantom เป็นเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสื่อโฆษณาแบบชำระเงิน พวกเขาไม่เชื่อในกลยุทธ์สำเร็จรูปที่ใช้ได้กับทุกธุรกิจ แต่จะปรับแต่งกลยุทธ์ทุกด้านให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าคุณต้องการร่วมงานอย่างใกล้ชิดหรือมอบหมายงานให้ดูแลทั้งหมด Fantom ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่คุณต้องการ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมภายในองค์กรของคุณ
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:กำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SaaS ที่เจาะกลุ่มเฉพาะและต้องการการเติบโตแบบเร่งด่วน? Fantom มีประสบการณ์บริหารงบประมาณโฆษณาเกินกว่า 10 ล้านดอลลาร์ และรู้วิธีสร้างผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม ROAS หรือลด CPL ในหลากหลายอุตสาหกรรม 🎯 ผลงานที่โดดเด่น:
- เพิ่ม ROASจาก 2.93 เท่า เป็น 8.55 เท่าในเวลาเพียง 30 วัน สำหรับธุรกิจเครื่องประดับ
- อัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเกิน 139%สำหรับบริษัทที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในห่วงโซ่อุปทาน
- ลดต้นทุนต่อลูกค้าเป้าหมาย (CPL)สำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ดั้งเดิมมากกว่า 82% ในการค้นหาภายในสามเดือน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อเลือกเอเจนซี่ ให้สอบถามว่าพวกเขามีรูปแบบการร่วมงานที่ยืดหยุ่นหรือไม่ เช่น การทำงานระยะสั้นเพื่อเร่งการเติบโต การจ้างงานรายเดือน หรือราคาตามโครงการ เพื่อให้คุณได้ทดลองร่วมงานก่อนที่จะผูกมัดในระยะยาว
8. เราขยายธุรกิจสตาร์ทอัพ
📍 สถานที่: ไทเป & ลอนดอน📅 ก่อตั้ง: 2016
We Scale Startups เป็นเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตแบบลีนที่มุ่งมั่นช่วยเหลือสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นในด้าน SaaS, อีคอมเมิร์ซ, คริปโต และแอปให้สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและคาดการณ์ได้ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี พวกเขาสามารถแยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริง ทำให้กลยุทธ์การเติบโตขั้นสูงกลายเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:กำลังสร้างผลิตภัณฑ์แต่ประสบปัญหาในการสร้างแรงดึงดูด? We Scale Startups สร้าง "เครื่องจักรการเติบโต" แบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณขยายการได้มาซึ่งผู้ใช้และการแปลงเป็นลูกค้าในตลาดทั่วโลกโดยไม่ต้องใช้เงินเกินงบประมาณของคุณ
🎯 ชนะที่น่าจดจำ:
- บรรลุอัตราการคลิกเฉลี่ย (CTR) ที่ 8.6%—เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 761% จากแคมเปญก่อนหน้านี้
- เข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้มากกว่า 25,000 ราย ด้วยอัตราการแปลงที่ 2.6%
- ได้รับความไว้วางใจจากโปรแกรมเร่งการเติบโตอย่าง Google Launchpad และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
9. ทัฟฟ์โกรท
📍 สถานที่: สหรัฐอเมริกา (ทำงานทางไกล)📅 ก่อตั้ง: 2016
Tuffgrowth คือเอเจนซี่สำหรับแบรนด์ที่ต้องการเนื้อหาที่มีคุณค่ามากกว่าความฉาบฉวย พวกเขาหลีกเลี่ยงกลยุทธ์แบบสำเร็จรูป โดยมุ่งเน้นการค้นหาวิธีเติบโตที่เป็นเอกลักษณ์สามประการซึ่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง จากนั้นจึงปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยอิงจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ พวกเขาทำงานร่วมกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ B2B และสตาร์ทอัพทุกขนาดเพื่อปลดล็อกการเติบโตที่ยั่งยืน
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:กำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าจะมุ่งเน้นงบประมาณการตลาดไปที่ไหน? Tuffgrowth ช่วยตัดปัญหาความสับสนด้วยการระบุและทดสอบกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว—พร้อมมาตรฐานผลการดำเนินงานที่ชัดเจน
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- บรรลุดัชนี CPI ที่ $1.53 เทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ $2.07
- ดัชนี CPI ลดลงเหลือ $1.07 เทียบกับ $1.51 สำหรับแอปที่มีปริมาณการใช้งานสูงอีกแอปหนึ่ง
- ลูกค้าบรรยายว่าเป็น "คนขยันขันแข็ง มีกลยุทธ์ และสร้างสรรค์" ด้วยเหตุผล
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUpเพื่อกำหนดและติดตามเกณฑ์มาตรฐานของแคมเปญ—เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าต้นทุนต่อการคลิก การติดตั้ง หรือโอกาสในการขายของคุณกำลังเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่
10. ร้านเพาะปลูก
📍 สถานที่ตั้ง: ทั่วโลก (ทำงานทางไกล)📅 ก่อตั้งเมื่อ: 2019
Growth Shop คือพันธมิตรที่ตอบโจทย์สำหรับบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วและระดับโลก ด้วยชื่อเสียงจากกระบวนการขับเคลื่อนการเติบโตแบบเป็นระบบ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ช่องทางการตลาด การเร่งการเติบโต การเพิ่มประสิทธิภาพ และการขยายธุรกิจ พวกเขาได้สร้างยอดรายได้ให้กับลูกค้าแล้วกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:กำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในตลาดใหม่ใช่ไหม? Growth Shop ช่วยให้คุณระบุจุดติดขัด ทดสอบแนวทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และขยายสิ่งที่ได้ผล กระบวนการที่เป็นระบบของพวกเขาช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- ช่วยให้ Trouva กลายเป็นหนึ่งในห้าธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของสหราชอาณาจักร
- สร้างการเติบโตให้กับลูกค้าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านการทดลองที่มีระบบและสามารถทำซ้ำได้
- ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ DTC และ SaaS ระดับโลกที่ต้องการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การตลาดเพื่อการเติบโตจะประสบความสำเร็จได้บนระบบที่สามารถทำซ้ำได้ClickUp Tasksช่วยให้คุณเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้—ทำให้ทีมของคุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
11. หมุดสีส้ม
📍 สถานที่ตั้ง: ออเรนจ์เคาน์ตี้, แคลิฟอร์เนีย📅 ก่อตั้ง: 2013
Orange Pegs นำแนวคิดเชิงทดลองและการทำงานแบบวนซ้ำมาสู่การตลาดเพื่อการเติบโตในยุคปัจจุบัน พวกเขาให้บริการแก่หลากหลายอุตสาหกรรม—ตั้งแต่สตาร์ทอัพ B2B ไปจนถึงบริการวิชาชีพ—ผ่านโมเดลผสมผสานระหว่างกลยุทธ์อินบาวด์และการแฮ็กการเติบโต
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: ต้องการพันธมิตรด้านการเติบโตที่มีความเป็นกลยุทธ์และปรับตัวได้เท่าเทียมกันหรือไม่? Orange Pegs มอบโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ พร้อมด้วยประสบการณ์ที่แข็งแกร่งใน HubSpot และกรอบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- พันธมิตรระดับทองของ HubSpot ที่มีผลงานโดดเด่นด้านกลยุทธ์อินบาวด์และเอาท์บาวด์
- ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ B2B และ B2C ในการทดลองแบบครบวงจร
- ได้รับคำชมเชยจากลูกค้าประจำอย่าง Mark Arrowสำหรับแนวทางที่มีกลยุทธ์และเป็นระบบ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งขาเข้าและขาออกของคุณให้ราบรื่นด้วย ClickUp—เชื่อมต่อโซลูชัน CRM งานขาย และโครงการการตลาดของคุณเพื่อให้ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกันและมุ่งสู่เป้าหมายของกระบวนการขายได้อย่างสอดคล้อง
12. Deviate Labs
📍 สถานที่ตั้ง: ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย📅 ก่อตั้ง: 2014
Deviate Labsเป็นศูนย์กลางการเติบโตที่มุ่งเน้นการเร่งการเติบโตของธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ หน่วยงานนี้มีความเชี่ยวชาญในการนำกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จมาใช้ ซึ่งเหมาะสมกับทั้งแบรนด์ใหญ่และสตาร์ทอัพขนาดเล็ก ตั้งแต่บริษัท Fortune 500 ไปจนถึงสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นจากศูนย์ พวกเขามีความชำนาญในการทดลองอย่างรวดเร็วและขยายสิ่งที่ได้ผล—อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:หากแบรนด์ของคุณต้องการมากกว่ากลยุทธ์การตลาดแบบทั่วไป Deviate Labs มอบแนวคิดที่โดดเด่นและกรอบการทำงานที่พิสูจน์แล้ว เช่น ASP™ Sales Flywheel ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขา เพื่อเร่งการเติบโตอย่างรวดเร็ว
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับกรอบการเติบโตแบบแฮ็กที่ไม่เหมือนใคร (ASP™ Sales Flywheel)
- หลายบริษัทที่ปรากฏในรายการ Shark Tank
- ได้รับความไว้วางใจจากทั้งแบรนด์ระดับโลกและสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นด้วยทุนตนเอง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการทดสอบไอเดียที่กล้าหาญโดยไม่สูญเสียการติดตามประสิทธิภาพใช่ไหม? ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนการทดลองและเชื่อมโยงงาน, เป้าหมาย, และเอกสารประกอบ—ทำให้ทุกการทดสอบการเติบโตสามารถมองเห็นและดำเนินการได้
13. เติบโตอย่างหลากหลาย
📍 สถานที่ตั้ง: อาห์เมดาบาด, อินเดีย📅 ก่อตั้งเมื่อ: 2018
Growfusely ซึ่งเดิมรู้จักในนาม 20 Media เป็นเอเจนซี่การตลาดที่เน้นการเติบโตโดยให้ความสำคัญกับเนื้อหาเป็นอันดับแรก มีความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในด้าน SEO การสร้างลิงก์ และกลยุทธ์เนื้อหาเชิงเทคนิค นำโดย Pratik Dholakiya นักการตลาดดิจิทัลที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี เอเจนซี่นี้ใช้แนวทางที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการเติบโตแบบออร์แกนิกในระยะยาว
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:หากคุณเป็นบริษัท SaaS ที่ต้องการเพิ่มปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิกและความน่าเชื่อถือ Growfusely สร้างกลยุทธ์เนื้อหาแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนการเข้าชมที่มีคุณภาพและลิงก์ย้อนกลับ—ด้วยผลลัพธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรณีศึกษาที่พิสูจน์แล้ว
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- ช่วยขยายการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหาให้กับแบรนด์ต่างๆ เช่น Wrike และ Social JukeBox
- ผสาน SEO เข้ากับเนื้อหาเชิงบรรณาธิการอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ทวีคูณ
- ให้บริการสนับสนุนแบบครบวงจรตั้งแต่กลยุทธ์ การเขียน การส่งเสริมการขาย ไปจนถึงการวิเคราะห์
👀 คุณรู้หรือไม่? ทีมการตลาด ผลิตภัณฑ์ และการขายมักทำงานแยกส่วนกัน—นำไปสู่คอขวดในเครื่องยนต์การเติบโตของคุณด้วยมุมมองแบบข้ามสายงานของ ClickUp คุณสามารถรวมทีมและมองเห็นโครงการจากทุกมุมมอง—ปฏิทิน กระดาน ภาระงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
14. บามฟ์
📍 สถานที่ตั้ง: ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย📅 ก่อตั้ง: 2017
BAMF (Badass Marketing Founders) คือเอเจนซี่การเติบโตที่กล้าหาญซึ่งเป็นที่รู้จักจากการบุกเบิกการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลบน LinkedIn และการเล่าเรื่องแบรนด์ที่กลายเป็นไวรัล ผู้ร่วมก่อตั้ง Josh Fetcher ได้จุดประกายเทรนด์คอนเทนต์ไวรัลบน LinkedIn และสร้างทีมที่แข็งแกร่งซึ่งผสานความมุ่งมั่นของสตาร์ทอัพกับความเชี่ยวชาญในการสร้างชุมชนเข้าด้วยกัน
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:ต้องการสร้างแบรนด์ส่วนตัวของคุณบน LinkedIn หรือสร้างกลุ่มผู้ชมที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มต้นหรือไม่? คู่มือการเติบโตของ BAMF ได้ช่วยสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตเช่น Bear Squeeze และแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่น Unicorn Snot ได้รับความนิยมและดึงดูดความสนใจอย่างมาก
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- จุดประกายกระแสการเล่าเรื่องบน LinkedIn ที่กลายเป็นไวรัล
- สร้างชุมชน Facebook สำหรับนักการตลาดที่มีสมาชิกมากกว่า 18,000 คน
- ช่วยให้แบรนด์กลายเป็นไวรัลด้วยกลยุทธ์ที่นำโดยอินฟลูเอนเซอร์
15. กาแล็กติก เฟด
📍 สถานที่: ทำงานทางไกล (ทั่วโลก)📅 ก่อตั้ง: 2017
Galactic Fed เป็นเอเจนซี่การเติบโตที่หลงใหลในข้อมูล ก่อตั้งโดยนักคณิตศาสตร์และวิศวกรซอฟต์แวร์ นำกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การทดสอบ A/B และระบบที่สามารถขยายได้ เพื่อช่วยให้แบรนด์กว่า 600 แบรนด์เร่งการได้มาซึ่งลูกค้าและการเติบโตของรายได้ โดยเฉพาะในภาคส่วนที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เช่น SaaS สินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยี
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:กำลังเปิดตัวสินค้าใหม่สำหรับผู้บริโภคและต้องการสร้างการเข้าถึงในทุกช่องทาง? แนวทางแบบครบวงจรของ Galactic Fed ที่ครอบคลุมทั้ง SEO, สื่อโฆษณา และการตลาดตลอดวงจรชีวิต จะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างยอดขายได้อย่างคุ้มค่าและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- ช่วยเหลือสตาร์ทอัพและแบรนด์มากกว่า 600 รายให้เติบโตด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนที่วัดผลได้
- เชี่ยวชาญในการผสมผสานวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้ากับกลยุทธ์การเติบโตเชิงสร้างสรรค์
- ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ SEO และเนื้อหาไปจนถึงอีเมลและสื่อโฆษณา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ClickUp AIช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การสรุปผลการดำเนินงานของแคมเปญ ไปจนถึงการร่างอีเมล รายงาน และการสื่อสารกับลูกค้า โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ สำรวจ ClickUp AI เพื่อการตลาดเพื่อการเติบโตที่ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
16. นักการตลาดเชิงนวัตกรรม
📍 สถานที่: เอเชีย (เน้นการทำงานทางไกลเป็นหลัก)📅 ก่อตั้ง: 2016
Growth Hackers เป็นเอเจนซี่ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ซึ่งช่วยให้สตาร์ทอัพและธุรกิจที่กำลังเติบโตเร่งการเติบโตผ่านการทดลองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยความสามารถในการปรับแต่งการตลาดให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ เอเจนซี่นี้ผสมผสานการทดสอบแบบคล่องตัวเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ที่กล้าหาญ
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:กำลังเปิดตัวแอปมือถือหรือผลิตภัณฑ์ SaaS ใหม่ใช่ไหม? Growth Hackers พร้อมสนับสนุนความพยายามในการเข้าสู่ตลาดของคุณด้วยบริการครบวงจร ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพใน App Store ไปจนถึงกลยุทธ์เนื้อหาและประชาสัมพันธ์ตลอดทุกขั้นตอน—ออกแบบมาเพื่อขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- กรอบการทดสอบ A/B แบบกำหนดเองสำหรับการตลาดที่เน้นความคล่องตัวและรวดเร็ว
- คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเร่งการเติบโตและการระดมทุนสำหรับสตาร์ทอัพ
- เนื้อหาและกลยุทธ์ SEO ที่ปรับขนาดได้สำหรับการหาผู้ใช้ใหม่
17. ราชาคลั่ง
📍 สถานที่ตั้ง: บรัสเซลส์, เบลเยียม📅 ก่อตั้ง: 2016
MAD Kings เป็นเอเจนซี่การตลาดแบบ Growth Hacking ที่ก่อตั้งขึ้นบนความเชื่อว่าการตลาดแบบ Agile ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขายสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรณรงค์สร้างการรับรู้แบรนด์แบบดั้งเดิม ทีมของพวกเขาประกอบด้วยนักกลยุทธ์ นักพัฒนา นักออกแบบ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ทำงานร่วมกันเพื่อทดลองอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาสิ่งที่ได้ผล และขยายผลอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:หากคุณเป็นสตาร์ทอัพหรือแบรนด์ระดับกลางที่กำลังมองหาการสร้างทีมเติบโตภายในองค์กร MAD Kings ไม่ได้เพียงแค่ส่งมอบแคมเปญเท่านั้น—แต่ยังสอนให้คุณกลายเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนการเติบโตของตัวเอง ผ่านเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติและการทดลองจริงแบบเรียลไทม์
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- กระบวนการเติบโตที่พิสูจน์แล้ว 4 ขั้นตอน: การวิเคราะห์, การคิดค้น, การจัดลำดับความสำคัญ, การดำเนินการ
- ได้รับความไว้วางใจจากสตาร์ทอัพและองค์กรกว่า 300 แห่งทั่วยุโรป
- เสนอเวิร์กช็อปการแฮ็กการเติบโตแบบกำหนดเองเพื่อสร้างศักยภาพภายในองค์กร
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทีมการเติบโตชอบการทำงานแบบเรียบง่าย แต่ไม่ใช่ในทางที่ลดความชัดเจนClickUp Dashboardsช่วยให้เอเจนซี่ติดตาม KPI, ROAS, CAC และ MRR แบบเรียลไทม์—ทั้งหมดในที่เดียว โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
18. อินบาวน์ แล็บส์
📍 สถานที่ตั้ง: ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย📅 ก่อตั้ง: 2014
Inbound Labs เป็นเอเจนซี่ด้านการตลาดเพื่อการเติบโตและอินบาวด์ระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจจากกว่า 200 บริษัทใน 20 ประเทศ ด้วยทีมงานกว่า 50 คน ประกอบด้วยนักกลยุทธ์ วิศวกร และครีเอทีฟ เอเจนซี่นี้มอบโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลง (CRO) การตลาดแบบอินบาวด์ และการเติบโตแบบครบวงจร
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: ต้องการเอเจนซี่ที่เชี่ยวชาญ HubSpot ซึ่งเข้าใจทั้งด้านเทคนิคและการเติบโตเชิงกลยุทธ์หรือไม่? Inbound Labs เป็นพันธมิตรระดับ Diamond ที่ได้รับการรับรองจาก HubSpot และได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนใน Silicon Valley ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับสตาร์ทอัพและทีมองค์กรขนาดใหญ่
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- พันธมิตรระดับ Diamond ของ HubSpot พร้อมการเข้าถึงทั่วโลก
- ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเติบโตกว่า 50 คน ครอบคลุม 10 ประเทศ
- ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 200 ราย สำหรับแคมเปญที่ปรับขนาดได้และเน้นผลตอบแทนจากการลงทุน
🗂️ เคล็ดลับแม่แบบ: กำลังสร้างเครื่องมือสำหรับการทดลองเพื่อการเติบโตอยู่ใช่ไหม? เริ่มต้นด้วยแม่แบบ ClickUp Growth Experiments.สร้างภาพสมมติฐาน, ผลการทดสอบ, และจัดสรรงาน—ทั้งหมดจากกระดานไวท์บอร์ดที่ทำงานร่วมกันได้.
19. ครอ เมตริกส์
📍 สถานที่ตั้ง: ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย📅 ก่อตั้ง: 2011
Cro Metrics เป็นหนึ่งในชื่อที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในด้านการตลาดเพื่อการเติบโต โดยเป็นที่รู้จักในด้านวิธีการที่อิงวิทยาศาสตร์และขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ ด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Facebook เอเจนซี่นี้เชี่ยวชาญในการทดลองที่ขับเคลื่อนด้วยสมมติฐานเพื่อปลดล็อกการเติบโตของรายได้และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:หากคุณเป็นบริษัท SaaS หรือ eCommerce ที่กำลังขยายตัวและต้องการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงลูกค้า Cro Metrics จะช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกผ่านการทดสอบ A/B อย่างต่อเนื่องและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- ได้รับความไว้วางใจจาก Facebook และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่น ๆ
- หนึ่งในเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่เริ่มใช้รูปแบบการสมัครสมาชิก
- มุ่งเน้นการทดลองและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตในระยะยาว
20. เส้นโค้งอุปสงค์
📍 สถานที่: ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย📅 ก่อตั้ง: 2018
เส้นโค้งอุปสงค์คือเอเจนซี่การเติบโตที่ได้รับการสนับสนุนจาก Y Combinator ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสตาร์ทอัพหลายร้อยรายในการเปลี่ยนแรงดึงดูดเริ่มต้นให้กลายเป็นรายได้ที่สามารถวัดผลได้และขยายขนาดได้ ความเชี่ยวชาญของพวกเขาคืออะไร? การทำให้การเติบโตเป็นเรื่องง่ายและสามารถทำได้จริง—โดยเฉพาะสำหรับผู้ก่อตั้งที่มีพื้นฐานทางเทคนิค
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:หากคุณเป็นผู้ก่อตั้งทางเทคนิคที่รู้สึกท่วมท้นกับความซับซ้อนของการตลาด Demand Curve มอบคู่มือปฏิบัติการแบบทีละขั้นตอนและการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยให้คุณขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ—โดยไม่ต้องเสียเวลาหรืองบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- ได้รับความไว้วางใจจากสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นและระยะเติบโตหลายร้อยราย
- เสนอโปรแกรมฝึกอบรมการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ทำการตลาด
- ความเชี่ยวชาญใน SEO, CRO, การได้มาซึ่งลูกค้าแบบชำระเงิน, และการเติบโตอัตโนมัติ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังจ้างผู้เชี่ยวชาญหลายคนเพื่อจัดการโครงการ งาน และอนุมัติงานสร้างสรรค์อยู่ใช่ไหม? รวมทุกอย่างไว้ใน ClickUp ตั้งแต่การรับงานจนถึงการส่งมอบ ด้วยมุมมองที่กำหนดเอง นักกลยุทธ์ของคุณจะเห็นภาพรวมของงาน นักออกแบบจะเห็นสิ่งที่ต้องทำ และลูกค้าของคุณจะเห็นผลลัพธ์
21. GrowthMasters
📍 สถานที่ตั้ง: สหรัฐอเมริกา📅 ก่อตั้ง: 2019
GrowthMasters เป็นเอเจนซี่การเติบโตเฉพาะทางที่มุ่งเน้นไปที่ LinkedIn เท่านั้น—เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการสร้างแบรนด์ส่วนตัวและผู้นำทางความคิด พวกเขาเป็นที่รู้จักจาก Content Machine Method™ ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถผลิตเนื้อหาที่มีผลกระทบสูงที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงและความน่าเชื่อถือ
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:คุณเป็น CEO ที่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนหรือที่ปรึกษาด้านการเติบโตสูงที่ต้องการโดดเด่นบน LinkedIn หรือไม่? GrowthMasters สามารถช่วยให้คุณกลายเป็นผู้สร้างเนื้อหาที่อยู่ใน 5% แรกบนแพลตฟอร์มนี้ ด้วยกลยุทธ์ การดำเนินการ และการปรับแต่งที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- สร้างยอดวิวมากกว่า 60 ล้านครั้งด้วย Content Machine Method™ ของพวกเขา
- ทำงานร่วมกับ CEO ผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาที่อยู่ในบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนหรือบริษัทที่ออกจากตลาดแล้ว
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาแบรนด์ส่วนบุคคลบน LinkedIn
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อคุณวางแผนเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตามจังหวะการเผยแพร่และการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคุณโดยใช้ปฏิทินและแดชบอร์ดของ ClickUp รวบรวมกลยุทธ์ ฉบับร่าง และวงจรการให้ข้อเสนอแนะทั้งหมดไว้ในที่เดียว
22. วอลลาโร มีเดีย
📍 สถานที่ตั้ง: สหรัฐอเมริกา📅 ก่อตั้ง: 2012
วอลลาโร่ มีเดีย เริ่มต้นเป็นเอเจนซีด้าน SEO และคอนเทนต์ในปี 2009 และพัฒนาเป็นเอเจนซีการตลาดเพื่อการเติบโตแบบครบวงจรในปี 2012 ปัจจุบัน บริษัทเป็นที่รู้จักในด้านการช่วยเหลือแบรนด์ให้เพิ่มการมีอยู่ทางออนไลน์ผ่านการโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างแบรนด์ และการลงทุนเชิงกลยุทธ์—เหมาะสำหรับบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วที่ต้องการขยายทั้งการเข้าถึงและรายได้
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: กำลังมองหาวิธียกระดับแบรนด์ของคุณด้วยกลยุทธ์ดิจิทัลแบบหลายช่องทางที่ได้รับการสนับสนุนจากประสบการณ์ของแบรนด์ชั้นนำใช่ไหม? Wallaroo ได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง NBA, Disney และ IKEA ทำให้เป็นพันธมิตรที่ชาญฉลาดสำหรับธุรกิจที่พร้อมก้าวสู่ตลาดหลัก
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- ช่วยแบรนด์อย่าง Casper และ IKEA ขยายแคมเปญดิจิทัล
- เชื่อมต่อสตาร์ทอัพกับบริษัททุนร่วมลงทุนที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายนักลงทุนของเรา
- เสนอการลงทุนในระยะเติบโตควบคู่ไปกับกลยุทธ์การตลาด
23. สไปค์
📍 สถานที่ตั้ง: สหรัฐอเมริกา📅 ก่อตั้ง: 2017
Spike คือเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่ได้รับความไว้วางใจจากสตาร์ทอัพที่ต้องการเปิดตัวแคมเปญระดมทุน ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสำหรับ Kickstarter, Indiegogo หรือแค่อยากให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักในวงกว้าง Spike พร้อมให้บริการด้วยกลยุทธ์แบบครบวงจร—ประชาสัมพันธ์แบบไวรัล การขยายผลผ่านอินฟลูเอนเซอร์ การสร้างเนื้อหา และการดำเนินงานที่เน้นผลลัพธ์การแปลงเป็นลูกค้า
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: กำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และต้องการทั้งการมองเห็นและผู้สนับสนุนใช่หรือไม่? กระบวนการสี่ขั้นตอนของ Spike ตั้งแต่การวิจัยกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงการปรับแต่งแคมเปญ ช่วยสตาร์ทอัพเปลี่ยนความสนใจให้กลายเป็นการลงทุน แนวทางที่ให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นอันดับแรกยังช่วยให้คุณไม่โดดเดี่ยวตลอดเส้นทางนี้
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- สร้างชุมชน Facebook และ Slack ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ให้บริการกลยุทธ์การระดมทุนแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างการรับรู้จนถึงการขับเคลื่อนหลังจบแคมเปญ
- เป็นที่รู้จักจากการสร้างกระแสไวรัลโดยผู้มีอิทธิพลและการออกแบบแคมเปญที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังดำเนินแคมเปญการเติบโตหลายแคมเปญอยู่ใช่ไหม?ClickUp Docsช่วยให้คุณจัดเก็บชุดกลยุทธ์, สรุปแคมเปญ, และบันทึกผลการดำเนินงาน—ทั้งหมดนี้สามารถแชร์, ค้นหาได้, และดำเนินการได้ทันที
24. GrowthHit
📍 สถานที่ตั้ง: ซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา📅 ก่อตั้ง: 2016
GrowthHit เป็นเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่เน้นความคล่องตัว สร้างขึ้นสำหรับสตาร์ทอัพและบริษัทที่กำลังขยายตัวซึ่งพร้อมที่จะเร่งการเติบโตอย่างรวดเร็ว แนวทางแบบครบวงจรของพวกเขารวมถึงการทดสอบอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์ที่เน้นการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้า และการเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย ทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมในระยะเริ่มต้นที่กำลังมองหาการเติบโตโดยไม่เพิ่มภาระที่ไม่จำเป็น
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่ต้องการเปิดตัวและทดสอบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดโดยไม่ต้องจ้างทีมงานภายในเต็มรูปแบบ? GrowthHit จะกลายเป็นพันธมิตรด้านการเติบโตที่คล่องตัวของคุณ—ดำเนินการทดสอบ A/B ปรับแต่งช่องทางการขาย และจัดให้ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับการกระจายสินค้าตั้งแต่วันแรก
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- ทำงานร่วมกับผู้ก่อตั้งที่ได้รับการสนับสนุนจาก Techstars และแบรนด์ Fortune 500
- ได้รับการนำเสนอในวอลล์สตรีทเจอร์นัล และร่วมมือกับกูเกิล
- เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อความสำเร็จในระยะเริ่มต้น
25. สุภาพเรียบร้อย
ก่อตั้ง: 2019
📍 สถานที่: รอตเตอร์ดัม & ลิสบอน
Dapper เป็นเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่มีผลกระทบสูง สร้างขึ้นสำหรับแบรนด์ B2B ที่ต้องการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การสร้างความต้องการและการปรับแต่งช่องทางไปจนถึงการตรวจสอบช่องทางทั้งหมด พวกเขาผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับการวิเคราะห์เพื่อสร้างแคมเปญที่เปลี่ยนเป็นยอดขาย
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:หากคุณเป็นบริษัท SaaS หรือ B2B ที่กำลังขยายตัวและประสบปัญหาในการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่วัดได้ Dapper พร้อมช่วยด้วยแผนการเติบโตที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ ชุดเทคโนโลยีขั้นสูง และการทดสอบแบบวนซ้ำ เพื่อปลดล็อกการเติบโตที่ยั่งยืน
🎯 ชัยชนะที่โดดเด่น:
- ร่วมมือกับสตาร์ทอัพ, SME, และบริษัท Fortune 500®
- เป็นที่รู้จักจากการผสมผสานการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์กับการตลาดเชิงปฏิบัติการ
- ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบครบวงจรและการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญด้วยข้อมูล
การเลือกเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่เหมาะสม
การค้นหาเอเจนซี่การตลาดเพื่อการเติบโตที่เหมาะสมเริ่มต้นด้วยการเข้าใจความต้องการทางธุรกิจของคุณ ประเมินประสบการณ์ของเอเจนซี่ในอุตสาหกรรมของคุณและความสามารถในการสร้างกลยุทธ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ คุณควรค้นหาเอเจนซี่ที่มีผลงานที่พิสูจน์ได้ในการส่งมอบผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ คุณสามารถพิจารณาถามคำถามเหล่านี้ได้เช่นกัน:
- กระบวนการของคุณในการพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การเติบโตคืออะไร?
- คุณสามารถแบ่งปันกรณีศึกษาหรือตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านมาได้หรือไม่?
- คุณวัดความสำเร็จและผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไร?
- คุณทำอย่างไรให้ทันกับเทรนด์การตลาดและเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ?
- โครงสร้างราคาของคุณเป็นอย่างไร และรวมถึงอะไรบ้าง?
เมื่อคุณได้เลือกเอเจนซี่แล้ว การประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าความร่วมมือยังคงมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ออกตัว ให้กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อวัดความก้าวหน้าและให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความคาดหวังที่สอดคล้องกัน
คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดได้เช่น:
- การเติบโตของรายได้: ธุรกิจของคุณกำลังสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มรายได้ประจำรายเดือน (MRR) หรือไม่?
- ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC): ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าผ่านกลยุทธ์ของพวกเขาคือเท่าไร?
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLTV): ความพยายามของพวกเขาส่งผลให้เกิดลูกค้าที่ภักดีและยาวนานหรือไม่?
- ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS): งบประมาณโฆษณาของคุณให้ผลลัพธ์ที่ทำกำไรหรือไม่?
การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ—กำหนดเวลาสำหรับการติดตามผลเป็นระยะเพื่อหารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ ตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์ และปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น เปิดรับความคิดเห็นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอเจนซี่มีความโปร่งใสกับผลลัพธ์ที่ได้
หรือถ้าคุณต้องการวิธีที่ง่ายในการเริ่มต้น ลองใช้ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน!
ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งเป้าหมาย มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ การผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาดหลากหลายช่วยให้การติดตามประสิทธิภาพและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp ทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น
มาดูกันว่าเครื่องมือการจัดการโครงการการตลาดอย่างClickUp สามารถช่วยคุณติดตามและประเมินกลยุทธ์การตลาดได้อย่างไร!
ClickUp สำหรับการตลาดเพื่อการเติบโตและการจัดการเอเจนซี่
จินตนาการถึงแพลตฟอร์มเดียวที่ทีมของคุณสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างราบรื่นจากการระดมความคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการดำเนินแคมเปญหลายช่องทางหรือกิจกรรมระดับโลก นั่นคือClickUp Marketing!
ClickUp สำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์นำเสนอเครื่องมือการตลาดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการร่วมมือและการจัดการโครงการอย่างไร้รอยต่อ พื้นที่ทำงานที่ปรับขนาดได้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและดูแลทุกแง่มุมของความพยายามทางการตลาดของคุณในสถานที่ศูนย์กลางเดียว
ClickUp ยังช่วยยกระดับการตลาดเพื่อการเติบโตของคุณไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น:
- ClickUp AI สำหรับนักการตลาด: ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างบรีฟแคมเปญ, นำเนื้อหาไปใช้ใหม่ในหลากหลายช่องทาง, หรือสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม ClickUp AI ช่วยให้ทีมการตลาดทำงานได้เร็วขึ้นโดยใช้ความพยายามน้อยลง ทำงานอัตโนมัติกับงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การวิจัย, การเขียน, และการจัดรูปแบบ—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์สร้างสรรค์และผลลัพธ์ได้
- ClickUp Automation: ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและลดงานที่ทำซ้ำ ๆ ช่วยให้ทีมของคุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด การทำงานอัตโนมัติช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยการลดงานที่ต้องทำด้วยมือ ทำให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูง
- งานใน ClickUp: วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการใดก็ได้ด้วยงานที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานหรือประเภทงานใดก็ได้ ความยืดหยุ่นนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ช่วยให้ทีมของคุณสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ClickUp Brain: เข้าถึงเครื่องมือ AI เพื่อเร่งความเร็วในการทำงาน เช่น การเขียน การสรุป และการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสมบัตินี้ช่วยให้การสร้างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRDs) เนื้อหาที่น่าสนใจ และแผนการทดสอบทำได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- มุมมองใน ClickUp: ปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตที่เน้นผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวเลือกมุมมองที่หลากหลาย—รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน และอื่นๆ มุมมองที่ปรับแต่งได้เหล่านี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และให้การแสดงภาพที่ชัดเจนของโครงการ ทำให้การจัดการงานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ClickUp Forms: รวบรวมบรีฟงานสร้างสรรค์, ข้อกำหนดแคมเปญ, หรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้โดยตรงใน ClickUp และแปลงข้อมูลที่ส่งเข้ามาเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยอัตโนมัติ
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด!
ClickUp มีลูกเล่นมากมายที่ซ่อนอยู่ เช่น แม่แบบสำเร็จรูปที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย
การดำเนินธุรกิจเอเจนซี่การตลาดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวางแผน การดำเนินการ และการติดตามแคมเปญอย่างแม่นยำ นั่นคือเหตุผลที่การมีเครื่องมือและเทมเพลตที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง—และนี่คือจุดที่เทมเพลต ClickUp Marketing Agencyเข้ามาช่วย
ในทำนองเดียวกันแม่แบบการจัดการเอเจนซี่ ClickUpเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับเอเจนซี่ โดยเฉพาะเอเจนซี่ด้านความคิดสร้างสรรค์หรือการตลาด
ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการ ตั้งแต่การจัดการกระบวนการขาย การกำหนดขอบเขตโครงการ ไปจนถึงการบริหารทรัพยากร การต้อนรับลูกค้า การส่งมอบโครงการ การร้องขอการเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะจากลูกค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp Growth Experiments คุณสามารถสร้างแผนการทดลองการเติบโตที่ละเอียด วิเคราะห์ภาพเพื่อการทำงานร่วมกันในทีมได้ดีขึ้น และจัดลำดับความสำคัญของงานพร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บรรลุการเติบโตที่มากขึ้นด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรอย่าง ClickUp
เราทราบดีว่าคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณเติบโต นั่นคือเหตุผลที่คุณมาที่นี่ และการเติบโตคือความเชี่ยวชาญของเรา
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือการตลาดโครงการอีกตัวหนึ่ง แต่เป็นศูนย์บัญชาการสูงสุดของคุณในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการดำเนินแคมเปญ ClickUp ดูแลคุณครบทุกด้าน
มันจัดระเบียบเอกสารกลยุทธ์ แผนงาน และงานประจำวันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ ประสบปัญหาในการประสานงานทีม คุณสมบัติ Tasks และ Whiteboard ของ ClickUp ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ตั้งแต่พนักงานฝึกงานไปจนถึง CMO
ผลลัพธ์พูดแทนตัวเองได้ ตัวอย่างเช่น บริษัท V4มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 30%ด้วย ClickUp
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้เลย! 🚀