13 แบบเทมเพลตนำเสนอโครงการฟรี

การนำเสนอโครงการบางครั้งอาจรู้สึกเหมือนงานน่าเบื่อ คุณรู้อยู่แล้ว—สไลด์ยาวเหยียด, ข้อความยิบย่อยไม่รู้จบ, และคนคนนั้นที่ชอบอ่านทุกคำ
มันแย่กว่าเมื่อคุณเป็นคนที่ถูกจ้องมองด้วยความเบื่อหน่ายและหาวกลับ คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบการนำเสนอของคุณบนแพลตฟอร์มแบบดั้งเดิมอย่าง Microsoft PowerPoint และ Google Slides—โดยเปล่าประโยชน์
ถ้าการเปลี่ยนเทมเพลตการนำเสนอฟรีของคุณสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดีขึ้นล่ะ?
คุณโชคดีแล้ว! เราได้รวบรวมเทมเพลตงานนำเสนอฟรี 13 แบบที่จะช่วยประหยัดเวลาและทำให้ไอเดียของคุณโดดเด่นอย่างมีสไตล์และน่าประทับใจ (แอบบอกนิด: ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการออกแบบกราฟิก!)
อะไรคือแบบแผนการนำเสนอโครงการ?
แม่แบบการนำเสนอโครงการคือรูปแบบสไลด์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างการนำเสนอที่มีระเบียบและดึงดูดสายตา แม่แบบนี้ช่วยให้คุณแสดงเป้าหมาย ความก้าวหน้า และผลลัพธ์ของโครงการได้อย่างชัดเจน
👀คุณรู้หรือไม่? 92% ของนายจ้างในปัจจุบันคาดหวังให้พนักงานในตำแหน่งที่ไม่ใช่ด้านการออกแบบมีทักษะการออกแบบพื้นฐานเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
แม่แบบ PowerPoint หรือสไลด์พรีเซนเทชันสำเร็จรูปเหล่านี้มาพร้อมกับเลย์เอาต์ที่สร้างสรรค์ในตัว ตัวเลือกชุดสี และพื้นที่สำหรับวางข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ และกราฟิก ดังนั้น คุณจึงสามารถสร้างงานนำเสนอที่น่าประทับใจได้โดยไม่ต้องปวดหัว!
ไม่ว่าคุณจะใช้ PowerPoint, Google Slides, Pitch หรือธีมของเครื่องมืออื่น ๆ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบนำเสนอโครงการดี?
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ แบบฟอร์มใด ๆ ที่ใช้งานง่าย และช่วยให้คุณสร้างการนำเสนอได้ภายในไม่กี่คลิก ก็ถือว่าเป็นแบบฟอร์มที่ดี แต่หากคุณต้องการให้แบบฟอร์มนั้นกลายเป็นแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรมี:
- การปรับแต่ง: คุณควรสามารถแก้ไขข้อความ รูปภาพ และกราฟได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะสมกับการนำเสนอทางธุรกิจของคุณ
- การออกแบบอย่างมืออาชีพ: ต้องมีลุคที่สะอาดตาและมืออาชีพ พร้อมด้วยสีสันที่สมดุลซึ่งสามารถเข้ากับตัวตนของแบรนด์คุณได้
- การนำเสนอข้อมูล: เทมเพลตต้องสามารถแสดงข้อมูลผ่านแผนภูมิ, อินโฟกราฟิก, และภาพที่น่าสนใจ ทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมากขึ้น
- ความสะดวกในการใช้งาน: เทมเพลตควรมีความเข้ากันได้เพื่อทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Microsoft PowerPoint, Google Slides หรือแม้แต่ Canva
- ความเกี่ยวข้อง: ควรเหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ, ผู้ชม, และเป้าหมายของคุณ. แบบテンプレートที่ออกแบบมาสำหรับบริษัทวางแผนงานอาจไม่เหมาะกับที่ปรึกษาการลงทุน
🧠 เกร็ดความรู้: วลี "Death by PowerPoint" ได้รับความนิยมในช่วงต้นทศวรรษ 2000 เพื่อวิจารณ์สไลด์ที่ออกแบบไม่ดีและมีข้อความมากเกินไป ซึ่งทำให้ผู้ชมรู้สึกเบื่อ สิ่งนี้นำไปสู่การเคลื่อนไหวที่ส่งเสริมการเล่าเรื่องด้วยภาพในการนำเสนอ
13 แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการ
นี่คือแม่แบบสไลด์ที่เราแนะนำ ซึ่งจะทำให้การสร้างและการนำเสนอของคุณสนุกยิ่งขึ้น!
1. แม่แบบการนำเสนอ ClickUp
การสร้างงานนำเสนอ PowerPoint ที่สมบูรณ์แบบ (ซึ่งมันมีอยู่จริงหรือ?) อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง และหลังจากนั้นก็ยังมีโอกาสที่คุณจะรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพออยู่ดี
แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถข้ามความวุ่นวายและกระโดดไปสู่การนำเสนอที่สมบูรณ์แบบและเป็นมืออาชีพได้ทันที? ด้วยClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกอย่าง ทุกสิ่งเป็นไปได้
เทมเพลตการนำเสนอของ ClickUpคือตัวช่วยประหยัดเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่เบื่อหน่ายกับการจัดการสไลด์นำเสนอ
ไม่ว่าคุณจะกำลังนำเสนอรายงานประจำไตรมาสหรือกำลังเสนอโครงการครั้งต่อไป, เทมเพลตนี้มีให้คุณพร้อม.
นี่คือวิธีการ:
- เริ่มต้นทันทีด้วยโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์และข้อความของคุณ
- เก็บงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอทั้งหมดไว้ในที่เดียว—ติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิแกนต์ ตั้งสถานะที่กำหนดเอง และจัดการทุกสไลด์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องกังวล
- ร่วมมือกับทีมของคุณในการจัดทำเอกสารนำเสนอแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs, ความคิดเห็น, การแสดงความรู้สึก และป้ายกำกับความสำคัญ
- สำรวจมุมมองต่าง ๆ เช่น คู่มือเริ่มต้นใช้งานและกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการนำเสนอ เพื่อตอบสนองความต้องการในการวางแผนของคุณ
🎨 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และมืออาชีพที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วและต้องการทางเลือกที่มีประสิทธิภาพแทนเทมเพลต PowerPoint
2. แม่แบบผู้วางแผนโครงการ ClickUp
หากคุณสามารถสร้างการนำเสนอและวางแผนโครงการบนแพลตฟอร์มเดียวได้ล่ะ?เทมเพลต ClickUp Project Plannerไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสร้างแผนโครงการเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณจัดการมันได้อีกด้วย
เทมเพลตนี้สามารถแข่งขันกับเครื่องมือวางแผนโครงการที่ซับซ้อนได้— แต่สำหรับผู้เริ่มต้นเท่านั้น มันช่วยให้คุณจัดการโครงการทั้งหมดของคุณได้ด้วยการสร้างงาน การจัดการกำหนดเวลา และ 10 ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความเสี่ยงและงบประมาณที่เหลือ เพื่อติดตามข้อมูลที่สำคัญ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- แบ่งปันไอเดียในเอกสาร, มอบหมายงาน, แสดงความคิดเห็น, และแนบไฟล์
- ติดตามงานพร้อมสถานะความคืบหน้า เช่น เสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ รอการดำเนินการ และต้องทำ
- ใช้มุมมองแบบกำหนดเองหกแบบใน ClickUp เช่น กิจกรรมโครงการ, ตัวติดตามงบประมาณ, และแผนการเดินทาง เพื่อจัดการทุกรายละเอียดโดยไม่ต้องสลับแอป
- ใช้กระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์เพื่อระบุจุดคอขวด จัดการการพึ่งพา และทำงานให้ตรงตามกำหนดเวลา
🎨 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังมองหาเทมเพลตภาพรวมโครงการเพื่อวางแผนและจัดการโครงการทั้งหมดบนแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเดียว
ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้
3. แม่แบบรายงานโครงการ ClickUp
การนำเสนอและโครงการย่อมมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่ท้าทาย แต่ข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้เสมอ—ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณรายงานโครงการอย่างถูกต้องเท่านั้น
เทมเพลตรายงานโครงการ ClickUpเป็นเทมเพลตที่พร้อมใช้งานซึ่งให้ภาพรวมระดับสูงของ KPI และประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการ ทำให้ง่ายต่อการระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจ
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีเทมเพลตนี้:
- ใช้ไทม์ไลน์กิจกรรมเพื่อสร้างภาพแสดงกิจกรรมที่กำหนดไว้พร้อมระดับความสำคัญ
- ระบุงานที่ไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาได้ด้วยคุณสมบัติ 'กิจกรรมที่มีตารางเวลาไม่สมบูรณ์' และเพิ่มการแก้ไขที่ต้องนำไปปฏิบัติ
- ใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น กำลังดำเนินการ, รอ, ล่าช้า, และเสร็จสิ้น เพื่อติดตามความคืบหน้า
🎨 เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้จัดการโครงการที่ต้องการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
4. แม่แบบแผนที่โครงการ ClickUp
คิดถึงเทมเพลตแผนที่เส้นทางโครงการของ ClickUpเป็นเหมือนมีดสวิสสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดการโครงการ, และใช่, แม้กระทั่งการสร้างการนำเสนอที่มีผลกระทบ!
มอบพิมพ์เขียวที่สมบูรณ์แบบให้คุณเพื่อดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ ด้วยคุณสมบัติในการติดตามความคืบหน้า จัดลำดับความสำคัญของงาน และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณ:
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง 5 แบบ เช่น ยังไม่เริ่ม กำลังดำเนินการ และ ยกเลิก
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมโดยการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยสี่ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ใช้มุมมองแบบไดนามิกหกแบบและรายการรายไตรมาสที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเก็บข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่ที่คุณต้องการ
- ตัดสินใจว่าโครงการใดที่มีจุดสำคัญสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษในการประชุมครั้งต่อไปของคุณ และจัดลำดับความสำคัญให้
🎨 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลโครงการที่มีความซับซ้อนและต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความชัดเจนตลอดวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. แม่แบบติดตามโครงการ ClickUp
อีเมลที่ส่งไปมาอย่าง "เฮ้ อัพเดตเกี่ยวกับข้อเสนอเป็นอย่างไรบ้าง?" สามารถทำให้เหนื่อยได้อย่างรวดเร็ว การติดตามโครงการในพื้นที่ทำงานร่วมกันและรวมศูนย์ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงการสื่อสาร แต่ยังช่วยให้คุณวางแผนขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
📮ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้โดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง, ความสับสนในเวอร์ชัน, และหลุมดำที่มองไม่เห็นซึ่งกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่าง ClickUp แก้ไขปัญหานี้โดยทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ
เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ และทำให้สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น—และดูเป็นระเบียบมากขึ้น
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับเทมเพลตนี้:
- เพิ่มสมาชิกทีมเพื่อให้ทุกคนได้รับการอัปเดตข้อมูลทั้งหมด
- ติดตามทุกขั้นตอนของโครงการด้วยสถานะที่กำหนดเอง 5 แบบ เช่น ปิดแล้ว, ข้อเสนอ, และผู้มีโอกาสซื้อที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ
- ใช้มุมมองรายการหรือมุมมองกระดานเพื่อดูภาพรวมของกิจกรรมโครงการทั้งหมดพร้อมผู้รับผิดชอบ วันที่กำหนดส่ง ลำดับความสำคัญของงาน และงานย่อย
🎨 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมที่ทำงานทางไกลที่ต้องการวิธีการที่จัดการได้ง่ายขึ้นในการทำงานร่วมกันในโครงการ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามหลายโครงการ ทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงาน หรือเพียงแค่พยายามจัดการกับรายการที่ต้องทำของคุณ แดชบอร์ดโครงการสามารถช่วยให้การรายงานและการนำเสนอโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายขึ้น
6. แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUp
คุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างไร: บางโครงการเริ่มต้นด้วยไอเดียที่แข็งแกร่ง แต่กลับหลงทางในขั้นตอนการสื่อสารหรือการดำเนินการที่ไม่ดี จนจบลงด้วยความผิดหวังและขวัญกำลังใจของทีมที่ต่ำ
แม่แบบแผนการดำเนินการโครงการ ClickUpอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ (และรักษาสติของคุณ) แม่แบบนี้แยกย่อยทุกเป้าหมาย กำหนดเวลา และทรัพยากรออกเป็นงานย่อยๆ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นไป ไม่มีวิธีใดที่ดีกว่าในการนำเสนอแผนงานของคุณ!
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีเทมเพลตนี้ทันที:
- ร่วมมือกันบน ClickUp Docs เพื่อสร้างเอกสารสรุปโครงการ บันทึกเป้าหมาย หรือทำงานร่วมกันในรายงานความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- สถานะที่กำหนดเอง เช่น กำลังดำเนินการ และ รอการตรวจสอบ ช่วยให้งานและร่างการนำเสนอเป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- สรุปเหตุการณ์สำคัญด้วยแผนภูมิแกนต์
- ติดตามข้อมูลงบประมาณ, การใช้จ่าย, และแม้กระทั่งงานด้วย 10+ ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง
🎨 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทีมและผู้นำที่ต้องการเครื่องมือในการวางแผน กำหนดตารางเวลา และดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนงานโครงการ ClickUp
การบริหารโครงการโดยไม่มีแผนงานที่ชัดเจนก็เหมือนกับการขับรถโดยไม่มี GPS—แน่นอนว่าคุณอาจจะไปถึงจุดหมายได้ แต่คงต้องเจอทางผิดบ้างและมีการถกเถียงกันอย่างดุเดือด
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนงานโครงการ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเสร็จสิ้น โดยให้วิธีการที่ตรงไปตรงมาในการวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกันในเป้าหมายของโครงการในขณะที่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอยู่เสมอ ความอุดมสมบูรณ์ทางภาพของมันยังทำให้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย!
นี่คือคุณสมบัติที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่น:
- ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณมองเห็นแผนงานทั้งหมดของคุณกับทีมได้แบบเรียลไทม์ แก้ไขแผนร่วมกัน เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริง รับข้อเสนอแนะทันที และสนุกไปพร้อมกัน!
- การติดแท็กในตัว, งานย่อย, และป้ายกำกับความสำคัญช่วยให้ไม่มีงานใดตกหล่น
- มุมมองแผนที่เส้นทางโครงการให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของโครงการทั้งหมดของคุณ—เหมาะสำหรับการอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ClickUp Milestonesช่วยคุณวางแผนจุดความคืบหน้าสำคัญตลอดโครงการ
🎨 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานและให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อโครงการที่มีประสิทธิภาพ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องฉายภาพเหนือศีรษะ ซึ่งเคยเป็นอุปกรณ์หลักในการนำเสนอในสำนักงาน ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 1940 สำหรับการฝึกอบรมทางทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และกลายเป็นเครื่องมือในองค์กรธุรกิจในช่วงทศวรรษ 1950
8. แม่แบบการนำเสนอแบบลิฟต์ของ ClickUp
ในวันที่ทุกอย่างเป็นใจ คุณมีเวลาน้อยกว่า 30 วินาทีในการดึงดูดความสนใจของใครสักคนขณะนำเสนอไอเดีย และเทมเพลต ClickUp Elevator Pitchจะช่วยให้ทุกวินาทีมีคุณค่าสูงสุด มันช่วยให้คุณสร้างการนำเสนอที่เฉียบคมและทรงพลัง ซึ่งผู้คนจะตั้งใจฟังแทนที่จะทำทีว่ากำลังรับสายโทรศัพท์
เทมเพลตนี้ช่วยให้ข้อความของคุณชัดเจน กระชับ และน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการสัมภาษณ์งาน การนำเสนอธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- สรุปข้อเสนอคุณค่า ประโยชน์หลัก และจุดดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานได้—เหมาะสำหรับหัวข้อสไลด์หรือบันทึกสำหรับผู้บรรยาย
- สร้างข้อเสนอของคุณบน ClickUp Docs ด้วยภาพที่ทรงพลังและส่วนที่มีโครงสร้างซึ่งสามารถแปลงเป็นสไลด์นำเสนอที่กระชับได้
- จัดทำรายการข้อควรจำสำหรับการซ้อมในนาทีสุดท้ายด้วยเช็กลิสต์ใน ClickUp— เพราะแม้แต่การนำเสนอที่ดีที่สุดก็ต้องการการนำเสนอที่มั่นใจ
🎨เหมาะสำหรับ: ธุรกิจและผู้หางานที่ต้องการนำเสนอไอเดียและดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้อย่างมั่นใจ
9. แม่แบบการนำเสนอขายของ ClickUp
การนำเสนอขายที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมได้ ก็เป็นเพียงโอกาสที่พลาดไปเท่านั้น.เทมเพลตการนำเสนอขายของ ClickUpช่วยให้คุณคว้าโอกาสนี้ไว้ได้ทั้งสองมือ. ใช้เพื่อสร้างการนำเสนอที่น่าเชื่อถือ น่าสนใจ และได้จริง ๆ ที่ได้ผลลัพธ์ (และอาจได้รอยยิ้มด้วย).
ไม่ว่าคุณจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแนวคิดใหม่ที่น่าตื่นเต้น เทมเพลตนี้จะช่วยให้กระบวนการของคุณราบรื่น เป็นระเบียบ และสมบูรณ์แบบในทุกการนำเสนอ
ใช้เพื่อ:
- ร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อสร้างข้อเสนอและติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ร่างและตรวจสอบขั้นสุดท้าย
- รับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมแบบเรียลไทม์บน ClickUp Docs
- เข้าถึงคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น การบันทึกหน้าจอ การแก้ไขแบบร่วมมือ และอื่น ๆ
- สร้างการแจ้งเตือนที่กำหนดเองสำหรับงานด้วยClickUp Automations
🎨 เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการสร้างสไลด์นำเสนอที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมสำคัญทุกครั้ง พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่: ในปี 1955 หนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ เริ่มต้นจากการเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายเบียร์กินเนสส์ มันได้รับความนิยมอย่างมากจนกลายเป็นหนังสือประจำปีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายเบียร์อีกต่อไป
10. แม่แบบหน้าเดียวประจำปีของ ClickUp
หากเป้าหมายประจำปีของคุณรู้สึกเหมือนกับปณิธานปีใหม่—ทะเยอทะยานในเดือนมกราคมและลืมเลือนไปในเดือนมีนาคม—นี่คือแม่แบบที่จะช่วยคุณได้
เทมเพลต ClickUp Annual One Pagerช่วยให้แผนใหญ่ของคุณคงอยู่และเติบโตตลอดทั้งปี! เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตั้งเป้าหมายโครงการและดำเนินการตามขั้นตอนที่ทำได้จริงโดยไม่ต้องจมอยู่กับสเปรดชีต
นี่คือวิธีที่จะช่วยคุณ:
- จัดหมวดหมู่เป้าหมายและรายละเอียดสำคัญด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดสำคัญเพื่อติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องสืบหาข้อมูลเอง
- สร้างภาพเป้าหมายด้วยมุมมองที่กำหนดเอง เช่น มุมมองแกนต์และมุมมองปฏิทิน เพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าตามกำหนดเวลาได้ตลอดเวลา
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดงานระยะยาวและเพิ่มความคิดเห็นเพื่อให้คุณทราบถึงสิ่งที่คุณได้วางแผนไว้
- วางแผนระยะสั้นและระยะยาวด้วยเป้าหมายของ ClickUp
🎨 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการลดเวลาในการควบคุมงานอย่างละเอียดและใช้เวลาในการบรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากขึ้นด้วยการจัดแนวเชิงกลยุทธ์
11. แม่แบบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ClickUp
การจัดการข้อมูลไม่ใช่ส่วนที่สนุกที่สุดของโครงการใช่ไหม? นาทีหนึ่งคุณกำลังวิเคราะห์ตัวเลข อีกนาทีหนึ่งคุณกำลังจมอยู่กับสเปรดชีต สงสัยว่า "12345" เป็นข้อมูลหรือรหัส PIN ธนาคารของคุณ
เทมเพลตผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUpทำให้ข้อมูลรู้สึกเหมือนไม่ใช่ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แต่เป็นเหมือนเรื่องราวที่คุณสามารถเล่าได้จริง ๆ (และนำไปรวมในการนำเสนอได้!)
นี่คือวิธีการใช้งาน:
- จัดเก็บข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลประชากรของลูกค้า, ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, ยอดขาย, แบบสำรวจความคิดเห็น, และอื่น ๆ ด้วยมุมมองตาราง
- ใช้มุมมองบอร์ดเพื่อออกแบบการแสดงผลแบบภาพของผลการวิเคราะห์
- จัดหมวดหมู่ข้อมูลของคุณในฟิลด์ที่กำหนดเองต่าง ๆ เพื่อให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
🎨 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
12. แม่แบบเอกสารแผนธุรกิจ ClickUp
คุณกำลังสร้างแผนธุรกิจฉบับแรกของคุณอยู่หรือไม่ และรู้สึกสับสนว่าจะทำอะไรต่อไปดี?แม่แบบเอกสารแผนธุรกิจของ ClickUpมอบแนวทางที่ชัดเจนในการจัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลธุรกิจที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะกำลังดึงดูดนักลงทุนหรือเพียงแค่คิดหาวิธีที่จะครองโลก (หรืออย่างน้อยก็อุตสาหกรรมของคุณ) นี่คือเทมเพลตเริ่มต้นโครงการของคุณที่จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ชัดเจน และพร้อมสำหรับการนำเสนอ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการรวมไว้ไว้ในเอกสาร ClickUp Doc ที่รวมศูนย์ไว้เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
- แบ่งกระบวนการสร้างสรรค์ออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้
- เน้นส่วนสำคัญด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น การเงิน การตลาด และกลยุทธ์ เพื่อให้แผนของคุณอ่านเหมือนเรื่องราวที่ทุกคนอยากมีส่วนร่วม ไม่ใช่ตำราเรียน
- ติดตามการนำเสนอทั้งหมดของคุณด้วยการแจ้งเตือน หรือใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อติดตามไทม์ไลน์
🎨 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการใหม่หรือทีมที่ต้องการสื่อสารกลยุทธ์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความชัดเจนและการทำงานร่วมกัน
13. แบบฟอร์มโครงการวิศวกรรมโดย Slidesgo
คุณต้องการจัดทำข้อเสนออย่างรวดเร็วสำหรับการประชุมเร่งด่วนหรือไม่?แม่แบบข้อเสนอโครงการวิศวกรรมโดย Slidesgo ช่วยให้คุณสร้างการนำเสนอที่ชนะใจลูกค้าและทำให้แนวคิดของคุณโดดเด่นโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย
เพียงดาวน์โหลดและปรับแต่งข้อเสนอของคุณโดยใช้ Google Slides, PowerPoint หรือ Canva แล้วออกแบบตามต้องการ
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้จากมัน:
- สไลด์ที่แก้ไขได้ 100% ให้คุณปรับแต่งข้อความ รูปภาพ และเค้าโครงได้ตามต้องการ
- ไอคอนที่ปรับแต่งได้มากกว่า 500 แบบจาก Flaticon เพื่อแสดงแนวคิดโครงการของคุณอย่างชัดเจน
- กราฟและไทม์ไลน์ในตัวเพื่อแสดงข้อมูลโครงการของคุณอย่างชัดเจนและมีสไตล์
- สไลด์เครดิตสำหรับการอ้างอิงและสไลด์แหล่งข้อมูลที่มีลิงก์ไปยังทุกองค์ประกอบที่ใช้ในการนำเสนอ
🎨 เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่ต้องการสร้างข้อเสนอโครงการที่ดึงดูดสายตาสำหรับลูกค้าโดยใช้เทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แม้ว่าแม่แบบเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ควรทำให้การนำเสนอของคุณมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น กระตุ้นให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม ตั้งคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์และทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม
สไลด์, ข้อมูลเชิงลึก, และการจัดการงานให้เสร็จด้วย ClickUp
การนำเสนอไม่ใช่แค่สไลด์ที่สวยงาม—แต่เป็นโอกาสในการสร้างแรงบันดาลใจ ชักจูง และทิ้งความประทับใจที่ยั่งยืน แต่ถ้าคุณต้องการมากกว่านั้นจากการนำเสนอโครงการของคุณแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว มันช่วยให้คุณสร้างการนำเสนอ จัดการโครงการทั้งหมด ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดในที่เดียว
ตั้งแต่การนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ และการแบ่งปันรายงาน ไปจนถึงการวางแผนกิจกรรมและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp ช่วยให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการง่ายขึ้นสำหรับคุณ
ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี ClickUp ฟรีเพื่อจัดการโครงการของคุณและสื่อสารผลกระทบได้อย่างมีความหมาย!