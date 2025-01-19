13 อันดับแรกของสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน

🌎 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: พนักงานที่ได้รับการยอมรับอย่างดีมีแนวโน้มที่จะลาออกจากองค์กรน้อยลงถึง 45%ภายในสองปีหลังจากเข้าร่วมงาน และจากการศึกษาล่าสุดพบว่า มีเพียง 31% ของพนักงานที่รู้สึกมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับองค์กรของตน
วิธีการที่บริษัทต่างๆ ใช้ในการสร้างแรงจูงใจนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป รางวัลทางการเงินแบบดั้งเดิมไม่เพียงพออีกต่อไปในการสร้างแรงบันดาลใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน กำลังได้รับความสำคัญมากขึ้น โดยมอบสิ่งที่ล้ำค่ากว่าให้กับพนักงาน: ความรู้สึกมีเป้าหมาย การได้รับการยอมรับ และการเติบโต
เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ, แนวทางที่ดีที่สุด, และตัวอย่างจากโลกจริงที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่เงินสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณได้อย่างไร
แต่ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยของแรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินกันก่อน
การเข้าใจแรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน
เมื่อพูดถึงการกระตุ้นพนักงาน เงินไม่ใช่คำตอบเดียวเท่านั้น สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินมุ่งเน้นไปที่การยอมรับการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการเติบโต และสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่าการจ่ายเงินเดือน
กลยุทธ์เหล่านี้ใช้ประโยชน์จากแรงจูงใจภายใน สร้างความรู้สึกถึงคุณค่าและความสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากแรงจูงใจทางการเงินที่ให้ความพึงพอใจในระยะสั้น แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินสำหรับพนักงานมักสร้างความประทับใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืนมากกว่า
ความแตกต่างระหว่างแรงจูงใจทางการเงินและแรงจูงใจที่ไม่ใช่ทางการเงิน
|ลักษณะ
|แรงจูงใจทางการเงิน
|สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน
|คำนิยาม
|รางวัลทางการเงินโดยตรง เช่น โบนัสหรือการขึ้นเงินเดือน
|การยอมรับหรือผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ทางการเงิน
|วัตถุประสงค์
|ผลประโยชน์ทางการเงินทันที
|แรงจูงใจและความมุ่งมั่นในระยะยาว
|ตัวอย่าง
|โบนัส, การปรับเงินเดือน, ค่าคอมมิชชั่น
|การยอมรับ, การทำงานที่ยืดหยุ่น, โอกาสในการเติบโต
|อุทธรณ์
|ให้ผลตอบแทนทางการเงิน
|มีความหมายทางอารมณ์และปรับให้เหมาะกับบุคคล
สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่นตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ แสดงให้พนักงานเห็นว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขามีคุณค่ามากกว่าผลลัพธ์ที่วัดได้ เมื่อใช้ควบคู่กับสิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงิน สิ่งเหล่านี้จะสร้างวัฒนธรรมที่ผู้คนรู้สึกได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง
มาสำรวจกันว่าทำไมกลยุทธ์เหล่านี้จึงสร้างผลกระทบได้อย่างทรงพลัง
ประโยชน์ของสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน
อะไรคือแรงผลักดันที่แท้จริงที่ทำให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง? บ่อยครั้ง มันไม่ใช่แค่เงินเดือนเท่านั้น สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ การยอมรับ และการเติบโต ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความผูกพันที่ยั่งยืน
นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงมีความสำคัญ:
- เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของคุณสำหรับอนาคต: การลงทุนในการพัฒนาวิชาชีพช่วยเสริมศักยภาพให้พนักงานพร้อมรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะมาถึง สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้กับองค์กรของคุณ
- รักษาความผูกพันของพนักงานในระยะยาว: การให้รางวัลผ่านการให้คำปรึกษาหรือการทำงานที่ยืดหยุ่น ช่วยให้พนักงานรู้สึกเชื่อมโยงกับบทบาทของตนและวิสัยทัศน์ของคุณ ส่งเสริมให้เกิดความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง
- เสริมสร้างขวัญกำลังใจในทีม: การเฉลิมฉลองความสำเร็จช่วยยกระดับจิตใจของบุคคลและสร้างแรงจูงใจให้กับทั้งทีม ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวชื่นชมในที่ประชุมหรือมอบของแสดงความขอบคุณ
- ส่งเสริมความพึงพอใจในงาน: สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การพัฒนาทางวิชาชีพหรือรางวัลเชิงประสบการณ์ มอบความหมายและจุดมุ่งหมายให้กับงาน ช่วยให้พนักงานรู้สึกว่างานของตนมีความสำคัญอย่างแท้จริง
- เสริมสร้างความภักดี: โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพและความคิดริเริ่มในการพัฒนาอาชีพแสดงให้พนักงานเห็นว่าพวกเขาได้รับการประเมินค่า ส่งเสริมให้พวกเขามุ่งมั่นต่อองค์กร
- สนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: ตารางเวลาที่ยืดหยุ่นหรือเวลาสำหรับโครงการส่วนตัวเป็นการเคารพเวลาของพนักงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสุขโดยรวม
- ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ: โปรแกรมการยกย่องและโอกาสในการเติบโตสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าดึงดูดซึ่งทำให้บุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในขณะที่ดึงดูดมุมมองใหม่ๆ
- สร้างผลกระทบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง: การกระทำง่ายๆ เช่น การกล่าวขอบคุณหรือการจัดเวิร์กช็อปพัฒนาทักษะ สามารถสร้างความประทับใจที่ยาวนานโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมาก
แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินเปลี่ยนสถานที่ทำงานให้กลายเป็นชุมชน แรงจูงใจเหล่านี้ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ไม่ใช่แค่ได้รับเงินเดือน ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณคิดถึงรางวัล ลองถามตัวเองว่า: อะไรที่จะสร้างความประทับใจ?
นี่คือสิ่งที่ผู้ช่วย AI ของ ClickUp, ClickUp Brain แนะนำ
อ่านเพิ่มเติม: พลังของเสียงจากพนักงานในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานของคุณ
สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน
แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับการยอมรับ และมีแรงบันดาลใจ กลยุทธ์เหล่านี้ตอบสนองต่อแรงจูงใจภายใน เช่น การเติบโต ความเชื่อมโยง และการเติมเต็มตนเอง สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและเติบโตอย่างยั่งยืน
1. การทำงานที่ยืดหยุ่นและเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น📅
การให้พนักงานมีอำนาจในการจัดการตารางเวลาของตนเองช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความเครียด ความยืดหยุ่นแสดงถึงความไว้วางใจในความสามารถของพนักงานในการรับผิดชอบหน้าที่ของตนในแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวและวิชาชีพ
แนวคิดและตัวอย่าง
- แนะนำตัวเลือกการทำงานทางไกลหรือเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน
- ใช้มุมมองปฏิทิน ClickUpเพื่อจัดตารางเวลาของทีมให้สอดคล้องกันพร้อมทั้งรักษาความยืดหยุ่น
- นำ "วันศุกร์ยืดหยุ่น" หรือการทำงานวันสั้นมาใช้เพื่อส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
2. การยอมรับจากสาธารณะและการยอมรับจากพนักงาน🥇
การยอมรับการมีส่วนร่วมของทีมคุณในที่ทำงานเปลี่ยนความสำเร็จให้กลายเป็นช่วงเวลาที่น่ายินดีซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน การยอมรับแสดงให้เห็นว่าพนักงานเห็นคุณค่าในความพยายามของพวกเขาและสร้างบรรยากาศของวัฒนธรรมแห่งการชื่นชม
แนวคิดและตัวอย่าง
- ใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpเพื่อรับรู้ผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ทันทีภายในงานนั้น ๆ เพื่อให้คำชมเชยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมองเห็นได้ทั่วทั้งทีม
- เน้นย้ำความสำเร็จที่สำคัญในระหว่างการประชุมทีม หรือนำเสนอความสำเร็จของพนักงานในจดหมายข่าวของบริษัท
- สร้างโปรแกรมการเสนอชื่อโดยเพื่อนร่วมงานเพื่อส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานเฉลิมฉลองการมีส่วนร่วมของกันและกัน
3. โอกาสในการพัฒนาทักษะและอาชีพ👨💻
การมอบเครื่องมือให้พนักงานเพื่อเติบโตในอาชีพแสดงให้เห็นว่าองค์กรให้คุณค่ากับอนาคตของพวกเขา โอกาสเหล่านี้ช่วยให้บทบาทมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความทะเยอทะยานของบุคคลกับความสำเร็จขององค์กร
แนวคิดและตัวอย่าง
- เสนอการเข้าถึงใบรับรอง, เวิร์กช็อปเฉพาะบทบาท, หรือหลักสูตรออนไลน์ที่ปรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางวิชาชีพ
- สร้างศูนย์การเรียนรู้แบบรวมศูนย์โดยใช้ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บทรัพยากรการฝึกอบรมและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
- เปิดตัวโปรแกรมการให้คำปรึกษาเพื่อเชื่อมโยงสมาชิกทีมที่มีประสบการณ์น้อยกับเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์เพื่อให้คำแนะนำและพัฒนาทักษะ
4. รางวัลจากการประสบการณ์🔎
รางวัลเชิงประสบการณ์สร้างความประทับใจที่ยั่งยืนด้วยการสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ รางวัลเหล่านี้โดดเด่นเพราะได้รับการปรับให้เหมาะสมกับความชอบและความสนใจของพนักงานแต่ละคน
แนวคิดและตัวอย่าง
- ให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมด้วยบัตรเข้าชมงานต่างๆ เช่น คอนเสิร์ตหรือการประชุมในอุตสาหกรรม
- วางแผนกิจกรรมสร้างทีม เช่น ห้องหนีภัย, การผจญภัยกลางแจ้ง, หรือการพักผ่อนเพื่อสุขภาพ
- จัดกิจกรรม "วันแห่งประสบการณ์" ที่บริษัทสนับสนุน ซึ่งพนักงานจะได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ไม่เหมือนใคร
5. วันหยุดเพิ่มเติมที่ได้รับค่าจ้าง⌚
การมอบเวลาหยุดเพิ่มเติมให้พนักงานเป็นโอกาสให้พวกเขาได้พักผ่อนและให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเอง การกระทำที่เรียบง่ายนี้แสดงให้เห็นว่าองค์กรให้คุณค่ากับเวลาและความพยายามของพวกเขา
แนวคิดและตัวอย่าง
- แนะนำวัน "โบนัส PTO" สำหรับการบรรลุเป้าหมายหรือความสำเร็จที่สำคัญ
- เสนอวันหยุดเพื่อสุขภาพจิตเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ครอบคลุม
- ให้พนักงานหยุดในวันเกิดของพวกเขาหรือเพิ่มวันหยุดลอยตัวสำหรับการใช้ส่วนตัว
อ่านเพิ่มเติม: 15 ของขวัญขอบคุณพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับทุกงบประมาณ
6. รางวัลและของขวัญที่จับต้องได้🎁
รางวัลที่คิดถึงและสามารถสัมผัสได้เป็นเครื่องเตือนใจที่ยาวนานถึงการได้รับการยอมรับ. ของรางวัลทางกายภาพเหล่านี้ทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการชื่นชม.
แนวคิดและตัวอย่าง
- มอบของขวัญที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล เช่น กล่องของขวัญที่คัดสรรเป็นพิเศษ อุปกรณ์เทคโนโลยี หรือของที่ระลึกจากบริษัท
- เฉลิมฉลองวันครบรอบการทำงานด้วยของขวัญพิเศษที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ให้รางวัลความสำเร็จด้วยบัตรของขวัญหรือแพ็กเกจสุขภาพที่ปรับให้เหมาะกับความชอบส่วนบุคคล
7. การเสริมสร้างศักยภาพผ่านการเพิ่มบทบาท👩🏫
การมอบโอกาสให้พนักงานได้เผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ หรือบทบาทผู้นำ จะช่วยให้การทำงานของพวกเขามีความหลากหลายและมีความหมาย การปรับปรุงบทบาทหน้าที่ช่วยสร้างความมั่นใจและส่งเสริมการเติบโต
แนวคิดและตัวอย่าง
- มอบหมายพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้เป็นผู้นำในการริเริ่มเชิงกลยุทธ์หรือโครงการของทีม
- มอบความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามโครงการและประสิทธิภาพของทีมให้กับพวกเขา
- หมุนเวียนพนักงานไปยังบทบาทที่ข้ามสายงานเพื่อขยายทักษะและมุมมองของพวกเขา
8. สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเกม😎
การใช้เกมมิฟิเคชันทำให้การทำงานน่าสนใจมากขึ้นโดยการแนะนำการแข่งขันที่สนุกสนานและเป็นมิตร ด้วยการให้รางวัลสำหรับความก้าวหน้า สภาพแวดล้อมที่ใช้เกมมิฟิเคชันจะเปลี่ยนงานประจำให้กลายเป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้น
แนวคิดและตัวอย่าง
- สร้างตารางผู้นำทีมเพื่อติดตามการเสร็จสิ้นงานหรือเป้าหมายของโครงการ
- เสนอสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น วันหยุดพิเศษหรือบัตรเข้าชมงานอีเวนต์สำหรับพนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยม
- จัดกิจกรรมท้าทายสำหรับทีมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล
9. โอกาสในการเป็นอาสาสมัครและความรับผิดชอบต่อสังคม🌸
การมอบโอกาสให้พนักงานได้ตอบแทนสังคมผ่านการอาสาสมัครหรือโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ช่วยให้พวกเขามีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า
แนวคิดและตัวอย่าง
- จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครที่พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อชุมชนท้องถิ่น
- สร้างโปรแกรมการจับคู่การบริจาคที่บริษัทสนับสนุนสำหรับสาเหตุที่พนักงานให้ความสำคัญ
- ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อโอกาสในการอาสาสมัครตามทักษะ
10. โปรแกรมและโครงการส่งเสริมสุขภาพ💪
การให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานผ่านโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
แนวคิดและตัวอย่าง
- จัดคลาสโยคะหรือฟิตเนสที่สำนักงานหรือออนไลน์
- ให้เข้าถึงทรัพยากรด้านสุขภาพจิต เช่น การบำบัดหรือแอปพลิเคชันฝึกสติ
- จัดกิจกรรมท้าทายเพื่อสุขภาพที่เน้นการออกกำลังกาย การดื่มน้ำ หรือการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
👀คุณรู้หรือไม่? ในปี 1879 บริษัทพูลแมนได้ก่อตั้งหนึ่งในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่เก่าแก่ที่สุดโดยการจัดตั้งสมาคมกีฬาสำหรับพนักงาน
11. เวลาสำหรับโครงการส่วนตัว👨🔬
การให้เวลาที่เฉพาะเจาะจงแก่พนักงานเพื่อทำงานส่วนตัวหรือโครงการที่ตนมีความหลงใหลช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในงาน
แนวคิดและตัวอย่าง
- นำ "ชั่วโมงนวัตกรรม" มาใช้ ซึ่งพนักงานสามารถสำรวจแนวคิดใหม่ๆ นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบปกติของพวกเขา
- จัดระเบียบและติดตามความคืบหน้าของโครงการที่คุณหลงใหล
- จัดแสดงผลงานภายในสำหรับพนักงานเพื่อนำเสนอโครงการที่เสร็จสมบูรณ์
12. การสร้างทีมสัมพันธ์และประสบการณ์ทางวัฒนธรรม🙌
การมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมร่วมกันช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ประสบการณ์เหล่านี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและช่วยให้พนักงานเชื่อมโยงกันในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนอกเหนือจากงานประจำวัน
แนวคิดและตัวอย่าง
- จัดงานเลี้ยงอาหารแบบพกพาหรือกิจกรรมตามธีมเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายและส่งเสริมความมีส่วนร่วม
- วางแผนการประชุมนอกสถานที่ที่เน้นกิจกรรมสร้างทีมและความท้าทายในการทำงานร่วมกัน
- จัดกิจกรรมตอบคำถาม, การล่าสมบัติ, หรือเกมโต้ตอบเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
13. การยกย่องผ่านรางวัลภายใน🏆
การจัดตั้งโปรแกรมรางวัลภายในเป็นการให้การยอมรับอย่างเป็นทางการในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นมิตร รางวัลเหล่านี้ช่วยเน้นย้ำถึงผลงานที่เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น
แนวคิดและตัวอย่าง
- สร้างรางวัลประจำปี เช่น "นักคิดนวัตกรรมยอดเยี่ยม" หรือ "ผู้เล่นทีมยอดเยี่ยมแห่งปี"
- ใช้ความคิดเห็นของพนักงานในการตัดสินใจเกี่ยวกับหมวดหมู่รางวัลและผู้ชนะ โดยให้แน่ใจว่ามีความครอบคลุม
- จับคู่รางวัลกับรางวัลเชิงประสบการณ์ เช่น มื้อค่ำกับผู้นำหรือโอกาสพิเศษ
แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินมีมากกว่าสิทธิประโยชน์ทั่วไป โดยช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเติบโต การสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย และการยอมรับอย่างแท้จริง ในส่วนถัดไป เราจะสำรวจวิธีการนำแนวคิดเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนจากแนวคิดให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้จริง
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างและดำเนินโครงการรางวัลพนักงานที่ดีที่สุด
การนำสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินมาใช้ในสถานที่ทำงาน
การสร้างโปรแกรมจูงใจที่ไม่ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานและเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งใช้เครื่องมือเพื่อช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น
นี่คือคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ –
ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจความต้องการของพนักงาน
โปรแกรมที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากการรู้ว่าพนักงานของคุณให้คุณค่ากับอะไร
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกผ่านการสำรวจ การประชุมให้ความคิดเห็น หรือการหารือในทีม โดยใช้ClickUp Forms
- ระบุปัจจัยกระตุ้น เช่น ความยืดหยุ่น การยอมรับ การเติบโตในอาชีพ หรือโครงการส่งเสริมสุขภาพ
- ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อปรับแต่งรางวัลให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้🎯
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้โปรแกรมของคุณมุ่งเน้นและมีผลกระทบ
- กำหนดเป้าหมาย เช่น การปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลดอัตราการลาออก หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Goals เพื่อให้โปรแกรมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและความสำเร็จของแต่ละบุคคล
ขั้นตอนที่ 3: จัดให้รางวัลสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร
โปรแกรมจูงใจของคุณควรสะท้อนถึงคุณค่าแก่นสารขององค์กรของคุณในขณะที่สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน
- ออกแบบรางวัลที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ—ตัวอย่างเช่น องค์กรที่เน้นการบริการอาจให้ความสำคัญกับการยกย่อง ในขณะที่บริษัทที่มีนวัตกรรมอาจให้ความสำคัญกับรางวัลที่เน้นประสบการณ์
- ใช้ClickUp Milestonesเพื่อเชื่อมโยงสิ่งจูงใจโดยตรงกับความสำเร็จที่สำคัญ และทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว
ขั้นตอนที่ 4: สื่อสารอย่างชัดเจน📜
ความโปร่งใสและความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมในโปรแกรมของคุณ
- รวมรายละเอียดของโปรแกรม เช่น คุณสมบัติ, เกณฑ์, และรางวัลที่มีให้ใช้ไว้ใน ClickUp Docs ทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
- แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลงานโดยใช้ เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพ ClickUp
- เชื่อมโยงความก้าวหน้าของพนักงานและการประเมินผลรายไตรมาสกับสิ่งจูงใจด้วย เทมเพลตการประเมินผลประสิทธิภาพรายไตรมาสของ ClickUp
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การติดตามอย่างต่อเนื่องช่วยให้โปรแกรมของคุณมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
- มองเห็นการมีส่วนร่วมและผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp
- ใช้ประโยชน์จากมุมมองภาระงานของ ClickUpเพื่อรักษาสมดุลระหว่างความผูกพันของพนักงานและปริมาณงาน หลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ
- รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 6: อัตโนมัติการรับรู้และรางวัล
ระบบอัตโนมัติช่วยให้การจัดการโปรแกรมจูงใจของคุณง่ายขึ้น ทำให้เกิดความสม่ำเสมอและลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ
- ใช้ประโยชน์จากงานใน ClickUpเพื่อจัดการการรับทราบและใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อปรับปรุงการสร้างการกล่าวขอบคุณสำหรับความสำเร็จที่บรรลุ เพื่อให้มั่นใจว่าการยอมรับเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
- ติดตามการมีส่วนร่วมและความพยายามอย่างต่อเนื่องด้วยClickUp Time Tracking มอบรางวัลให้พนักงานสำหรับความทุ่มเทของพวกเขา
โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้และใช้ClickUp Human Resources คุณสามารถสร้างโปรแกรมจูงใจที่ไม่ใช้เงินซึ่งกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
ตัวอย่างของสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินซึ่งประสบความสำเร็จในที่ทำงาน
ความคิดที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่า—แต่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมที่พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีอำนาจในการทำงาน บริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกบางแห่งได้เชี่ยวชาญศิลปะของการให้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการยอมรับ ความยืดหยุ่น และเป้าหมายสามารถกระตุ้นแรงจูงใจที่ไม่มีใครเทียบได้
มาสำรวจกันว่าพวกเขาได้เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นเรื่องราวความสำเร็จในที่ทำงานได้อย่างไร
Google: ส่งเสริมนวัตกรรมด้วย 'เวลา 20%'
นโยบาย "20% Time" ของ Googleให้อำนาจพนักงานในการอุทิศเวลาหนึ่งในห้าของสัปดาห์การทำงานให้กับ โครงการที่ตนเองหลงใหล ความคิดริเริ่มนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงวงการอย่าง Gmail และ Google Maps ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความไว้วางใจและความเป็นอิสระสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมได้อย่างไร
ประเด็นสำคัญ: การให้อิสระแก่พนักงานในการสำรวจความคิดของตนเองช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคคลและองค์กร
สตาร์บัคส์: การลงทุนในการศึกษาของพนักงาน
สตาร์บัคส์สนับสนุนความมุ่งมั่นของพนักงานผ่านโครงการStarbucks College Achievement Plan โดยมอบ การคุ้มครองค่าเล่าเรียน 100% สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านโปรแกรมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยแอริโซนา สเตท ให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในสหรัฐอเมริกา สิทธิประโยชน์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความภักดีและการมีส่วนร่วมในระยะยาวภายในบริษัทอีกด้วย
ข้อสรุปสำคัญ: การลงทุนในการศึกษาของพนักงานเป็นการแสดงความมุ่งมั่นต่อการเติบโตของพวกเขา สร้างบุคลากรที่มีทักษะและความทุ่มเทมากขึ้น
HubSpot: ยอมรับความยืดหยุ่นด้วยวันหยุดพักผ่อนแบบไม่จำกัด
นโยบายการลาพักร้อนแบบไม่จำกัดของHubSpot (PTO) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการให้ความสำคัญกับอิสระและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน พนักงานมีอิสระในการลาพักร้อนตามความจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดลำดับความสำคัญในเรื่องส่วนตัวได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน แนวทางนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจ ลดความเหนื่อยล้า และส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น
ประเด็นสำคัญ: การมอบนโยบายการลาหยุดที่ยืดหยุ่นช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจและความผูกพันของพนักงาน เนื่องจากพวกเขาได้รับอำนาจในการจัดการตารางเวลาของตนเองอย่างมีความรับผิดชอบ
อ่านเพิ่มเติม: ประเภทของการยกย่องพนักงานในที่ทำงาน (+ ตัวอย่าง)
Salesforce: ส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครด้วยการให้เวลาทำงานแบบได้รับค่าตอบแทน
Salesforce ผสานการกุศลเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรผ่านโมเดล "1-1-1" โดยมอบ 1% ของเวลา พนักงาน, หุ้น และผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อโครงการชุมชน พนักงานจะได้รับ วันลาเพื่ออาสาสมัคร (VTO) แบบได้รับค่าจ้าง 7 วันต่อปี ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถสนับสนุนสิ่งที่พวกเขาหลงใหลได้ นโยบายนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมผลกระทบทางสังคมเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานโดยเชื่อมโยงคุณค่าส่วนบุคคลกับเป้าหมายของบริษัท
ประเด็นสำคัญ: การมอบเวลาที่จัดโครงสร้างไว้สำหรับการอาสาสมัครช่วยให้พนักงานค้นหาความหมายในงานของตนได้ในขณะที่สร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับภารกิจของบริษัท
ปาตาโกเนีย: สนับสนุนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
Patagonia มอบเวลาหยุดงานแบบได้รับค่าจ้าง 18 ชั่วโมงต่อปี ให้แก่พนักงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม และยังครอบคลุมค่าประกันตัวสำหรับผู้ที่ถูกจับกุมระหว่างการประท้วงอย่างสันติอีกด้วย นอกจากนี้โปรแกรมฝึกงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบได้รับค่าตอบแทนของบริษัท ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับองค์กรที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลาสูงสุดถึงหกสัปดาห์
ประเด็นสำคัญ: สิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงกับค่านิยมร่วมกันช่วยสร้างความผูกพันของพนักงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และทำให้เป้าหมายส่วนตัวสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
บริษัทเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ดีที่สุดคือสิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยม ความหลงใหล และความปรารถนาของพนักงาน นำแนวคิดจากพวกเขาไปปรับใช้เพื่อออกแบบโปรแกรมที่สร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดใจพนักงานของคุณ
อ่านเพิ่มเติม: 12 ซอฟต์แวร์การยกย่องพนักงานที่ดีที่สุด
อนาคตของการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานสามารถเติบโตได้ ส่งเสริมแรงจูงใจและความรู้สึกมีคุณค่า กลยุทธ์เหล่านี้ก้าวไปไกลกว่าการชดเชยทางการเงิน โดยให้ความสำคัญกับการยอมรับที่มีความหมาย การเติบโตส่วนบุคคล และการเชื่อมโยง
ด้วยการนำรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น โอกาสในการพัฒนาอาชีพ และการยกย่องที่ใส่ใจมาใช้ คุณกำลังสร้างแรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินซึ่งช่วยเสริมสร้างความผูกพันและสร้างทีมงานที่พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต เมื่อมีเครื่องมือที่เหมาะสม โครงการเหล่านี้สามารถสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กรของคุณ
