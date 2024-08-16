ประเภทของการยกย่องพนักงานในที่ทำงาน (+ ตัวอย่าง)

ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองถูกมองเห็น ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มักเต็มไปด้วยความเครียดและรวดเร็ว การยอมรับความพยายามของพนักงานสามารถเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาแรงจูงใจของพวกเขาได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้นำธุรกิจ การยกย่องพนักงานถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณในการช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ พวกเขาคาดหวังให้คุณเห็นความพยายามและการมีส่วนร่วมของพวกเขา และพวกเขาก็สมควรได้รับเช่นกัน
โชคดีที่ยังมีตัวเลือกมากมายให้คุณแสดงความขอบคุณ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงวิธีการต่าง ๆ ในการยกย่องพนักงานสำหรับผลงานของพวกเขา และสรุปกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการเข้าถึงการยกย่องพนักงานในวิธีที่มีผลกระทบมากที่สุด
เราจะสำรวจด้วยว่า ClickUp สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในฐานะซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานได้อย่างไร
แต่ก่อนอื่น เรามาเริ่มกันที่พื้นฐานก่อน
การยกย่องพนักงานคืออะไร?
การยกย่องพนักงานหมายถึงการยอมรับและชื่นชมพนักงานสำหรับความพยายามในการทำงานของพวกเขา อาจอยู่ในรูปแบบของโบนัสเงินสด บัตรของขวัญ สิทธิพิเศษของบริษัทหรือแม้แต่ข้อความขอบคุณพนักงาน เช่น การกล่าวชื่นชมด้วยวาจา การ์ดขอบคุณ และการยกย่องในที่สาธารณะ
แม้ว่าหลายคนมักจะเชื่อมโยงการยกย่องพนักงานกับผู้มีอำนาจ แต่การยกย่องระหว่างเพื่อนร่วมงานก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน วิธีการที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่า โดยไม่คำนึงถึงลำดับชั้นในองค์กร
ทำไมการยกย่องพนักงานจึงมีความสำคัญ?
การศึกษาหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นว่า แม้แต่การยอมรับอย่างง่าย ๆว่างานทำได้ดี ก็สามารถกระตุ้นขวัญกำลังใจและส่งผลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานได้
การยอมรับยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมและบริษัทโดยรวม กระตุ้นให้พวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะอยู่ต่อ โปรแกรมการยอมรับพนักงานที่มีโครงสร้างดีสามารถช่วยให้คุณโดดเด่นในฐานะนายจ้างชั้นนำ—ทำให้คุณมีโอกาสดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง
ประเภทของการยกย่องพนักงาน
คนต่าง ๆ ตอบสนองต่อการยอมรับในรูปแบบที่แตกต่างกันดังนั้นโปรแกรมรางวัลพนักงานของบริษัทคุณควรมีหลายวิธีในการแสดงความขอบคุณต่อการมีส่วนร่วมของพวกเขา มาพูดถึงประเภทต่าง ๆ ของการยอมรับที่สามารถช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจและความสามารถในการทำงานของทีมคุณกันเถอะ
1. การชมเชยด้วยวาจา
นี่หมายถึงการบอกพนักงานด้วยวาจาว่าพวกเขาทำงานได้ดี หรือการประกาศความสำเร็จของพวกเขาให้ทุกคนในทีมได้ยินอย่างชัดเจน นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระตุ้นขวัญกำลังใจของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อทำทันทีหลังจากที่พวกเขาประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า "ทำได้ดีมากสำหรับการนำเสนอวันนี้! ความคิดเห็นของคุณตรงประเด็นมาก" หรือ "ฉันต้องการยกย่อง [ชื่อพนักงาน] สำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมในโครงการล่าสุด พวกเขาทำได้ดีมากจริงๆ!"
2. คำชมเชยเป็นลายลักษณ์อักษร
คำชื่นชมที่เขียนไว้จะคงอยู่ยาวนานกว่าคำชมเชยที่พูดออกมา และอาจได้รับการประเมินค่าจากพนักงานมากกว่า พวกเขาอาจกลับมาอ่านคำชื่นชมที่เขียนไว้ในภายหลังเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังในที่ทำงาน
ดังนั้น การเขียนอีเมลส่วนตัวหรือแม้แต่จดหมายเขียนด้วยลายมือ สามารถสร้างความประทับใจได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น คุณอาจพูดว่า "ขอบคุณสำหรับงานที่ยอดเยี่ยมในการเสนอโครงการให้กับลูกค้า ความใส่ใจในรายละเอียดของคุณน่าประทับใจมาก"
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในความสำเร็จของโครงการ ผ่านจดหมายข่าวภายในบริษัท
3. การยกย่องชมเชยในชีวิตประจำวัน
แนวทางนี้หมายถึงวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องในการชื่นชมการมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมทีม
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือใครสักคนในการนำเสนอ การตอบคำถามที่ซับซ้อนของลูกค้า หรือการทุ่มเทเกินหน้าที่ก่อนเริ่มโครงการที่ท้าทาย ความพยายามเหล่านี้สมควรได้รับการเห็นคุณค่าและยกย่อง ในฐานะผู้นำ คุณต้องเป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมนี้ด้วยการ ชื่นชมทุกการกระทำที่สมควรได้รับคำชม
4. การยอมรับอย่างไม่เป็นทางการ
การยอมรับอย่างไม่เป็นทางการหมายถึงการกระทำหรือท่าทางที่แสดงการยอมรับโดยธรรมชาติ ซึ่งมักถูกมองว่ามีความเป็นส่วนตัวและจริงใจมากกว่า
อาจรวมถึงการยกนิ้วโป้งหรือรอยยิ้มแสดงความชื่นชม การกล่าวขอบคุณสั้น ๆ ระหว่างสนทนาในทางเดิน หรือแม้แต่รางวัลเล็ก ๆ เช่น บัตรของขวัญ—ลองดูไอเดียของขวัญสำหรับองค์กรเหล่านี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
5. การยกย่องส่วนตัว
การยกย่องส่วนตัวมักประกอบด้วยการพบปะแบบตัวต่อตัวกับพนักงานเพื่อยกย่องความพยายามที่ดีที่พวกเขาได้ทุ่มเทลงไป
แนวทางนี้เหมาะสำหรับพนักงานที่รู้สึกอายในที่สาธารณะ และช่วยให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อคุณพูดถึงความสำเร็จและวิธีการเฉพาะของพวกเขา คุณสามารถ จัดประชุมตามกำหนดการ หรือดึงพนักงานออกมาชื่นชมสิ่งที่พวกเขาทำได้อย่างรวดเร็ว
6. การยอมรับจากสาธารณชน
ประกาศให้สาธารณชนทราบถึงความสำเร็จของพนักงานโดยการ ประกาศให้ทีมทราบ ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกันโดยตรง, ผ่านทางอีเมล, หรือผ่านเครื่องมือสื่อสารของบริษัท. นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเฉลิมฉลองให้กับพนักงาน และแสดงให้เห็นว่าผลงานที่ดีของพวกเขานั้นไม่ถูกมองข้าม.
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งอีเมลถึงทั้งบริษัทเพื่อยกย่องความสำเร็จของพนักงานคนนี้ได้ วิธีนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในทีมที่เหลือมุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองต่อไป
7. การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
การยอมรับประเภทนี้มาจากทุกคนในทีม ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหน้าที่ใดก็ตาม เมื่อมีใครสักคนชมเชยผลงานที่ดีด้วยวาจา จะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความปรารถนาดีและความชื่นชมซึ่งกันและกัน
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานก็เป็นวิธีที่ดี ในการยอมรับกิจกรรมนอกเหนือจากงาน เช่น การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ประสบเหตุฉุกเฉิน หรือการช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบปัญหาส่วนตัว
เพื่อให้เพื่อนร่วมงานสามารถยอมรับซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น คุณสามารถสร้างบอร์ดประกาศด้วยกระดาษโน้ต Post-it หรือตั้งช่องทางบนอินทราเน็ตของบริษัทที่อุทิศให้กับการกล่าวชื่นชมได้ให้ตัวอย่างการให้ข้อเสนอแนะแก่เพื่อนร่วมงานเพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำตามได้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:แม่แบบบัตรชมเชยฟรีที่พิมพ์ได้จาก ClickUpช่วยให้คุณสร้าง 'ผนัง KUDOS' แบบดิจิทัลสำหรับทีมของคุณได้ เป็นวิธีที่เรียบง่าย มีความเป็นส่วนตัว และสง่างามในการยกย่องความสำเร็จส่วนบุคคล แสดงความยินดีกับทีมสำหรับความสำเร็จของโครงการ หรือแม้แต่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแผนก
8. การยกย่องจากผู้นำสู่พนักงาน
การยอมรับความพยายามของทีมและผู้นำแนวหน้า ผ่านการยกย่องในที่สาธารณะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างวัฒนธรรมการยอมรับที่เข้มแข็ง
มันช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนรู้สึกว่าความพยายามของพวกเขามีความพิเศษและมีความหมาย อาจเป็นการขอบคุณเป็นการส่วนตัวหรือการสื่อสารในกลุ่มที่ทุกคนถูกเอ่ยถึงและได้รับการชื่นชมโดยชื่อ
9. การยกย่องจากพนักงานถึงผู้นำ
นี่เป็นรูปแบบการยกย่องพนักงานที่มักถูกมองข้าม แต่เป็นรูปแบบที่สำคัญ ผู้จัดการก็สมควรได้รับการยอมรับเช่นกัน และนี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้เห็นว่าสไตล์การบริหารจัดการของบริษัทคุณกำลังได้ผล
พนักงานสามารถเสนอชื่อผู้จัดการของตนเพื่อรับรางวัลในลักษณะ "ผู้นำประจำเดือน" หรือแสดงความชื่นชมโดยระบุชื่อได้เช่นเดียวกับที่แสดงความชื่นชมต่อเพื่อนร่วมงาน พวกเขาสามารถแบ่งปันความคิดเห็นผ่านเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะสำหรับพนักงานและเขียนข้อความขอบคุณถึงผู้จัดการสำหรับการสนับสนุนและคำแนะนำของพวกเขา
10. การยกย่องชมเชยทีมหรือโครงการ
เฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมด้วยการยกย่องผลงานของพวกเขาในโครงการเฉพาะหรือความสำเร็จตลอดทั้งไตรมาสหรือปี
คุณสามารถเลือกที่จะ ยกย่องทีมที่ดีที่สุดในงานมอบรางวัลประจำปี หรือชื่นชมพนักงานที่ช่วยให้โครงการ (เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือการมีส่วนร่วมกับสื่อที่ไม่คาดคิด) ประสบความสำเร็จต่อสาธารณะ
การยอมรับควรเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินสำหรับทุกคน เช่น รางวัลเงินสดหรือการไปพักผ่อนกับทีม
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินทีมของคุณอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผลงานใด ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ หลุดรอดสายตาไป
11. การยอมรับที่มีโครงสร้าง
นี่คือโปรแกรมการยอมรับอย่างเป็นทางการและมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งน่าจะดำเนินการโดยบริษัทและผู้จัดการขององค์กร โดยรวมแล้ว พนักงานให้คุณค่าอย่างมากกับการยอมรับอย่างเป็นทางการเช่นนี้ เนื่องจาก มันเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงความทุ่มเทในการทำงานของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน/ประจำปี ระบบโบนัสแบบขั้นบันไดสำหรับพนักงานที่บรรลุเป้าหมายรายเดือน หรือโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วหลังจากแสดงให้เห็นถึงผลงานที่โดดเด่น
12. การยอมรับที่ไม่เป็นทางการ
ต่างจากการยกย่องแบบดั้งเดิมที่กำหนดเวลาไว้ การยกย่องแบบไม่มีโครงสร้างให้ข้อเสนอแนะและการชื่นชมทันที ซึ่งแสดงออกผ่านคำชมเชยด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
ในรูปแบบการยอมรับที่เปิดกว้างมากขึ้น มันช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนชื่นชมซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะอยู่ในแผนกหรือตำแหน่งใด นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาแรงจูงใจและความมีส่วนร่วมของทุกคน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถชื่นชมสมาชิกในทีมด้วยวาจาได้ทันทีหลังจากแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ หรือมอบโบนัสเซอร์ไพรส์ให้กับทั้งทีมเมื่อพวกเขาทำยอดขายเกินเป้าหมายรายไตรมาส
13. การยกย่องความสำเร็จตามเป้าหมายสำคัญ
การให้รางวัลแก่พนักงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเป็นกลยุทธ์ที่ยอมรับและให้รางวัลแก่พนักงานเมื่อพวกเขาบรรลุเป้าหมายหรือความสำเร็จที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในบทบาทของตน
อาจ เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่สำคัญในอาชีพ เช่น การครบรอบ 10 ปีในการทำงาน การยกย่องตามความสำเร็จมักจะเป็นทางการ เสริมด้วยรางวัลทางการเงินที่มีโครงสร้างชัดเจน รางวัลที่มอบให้ในที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งการจัดงานพิเศษเพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงาน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ติดตามความคืบหน้าของทีมผ่านแต่ละขั้นตอนสำคัญด้วยClickUp Milestones เปลี่ยนงานให้เป็นหมุดหมายสำคัญ ช่วยให้ระบุและยอมรับความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
ตอนนี้ มาดูวิธีการนำโปรแกรมการยกย่องที่มีประสิทธิภาพไปใช้ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การนำการยอมรับมาใช้ในที่ทำงาน
โปรแกรมการยกย่องพนักงานต้องเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับสิ่งที่พนักงานคาดหวังเกี่ยวกับการยกย่อง—และคุณในฐานะผู้นำต้องเป็นผู้เปิดทาง
นี่คือหกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อคุณ
1. เป็นแบบอย่างที่ดี
เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งสูงขององค์กร คุณต้อง แสดงให้เห็นถึงจรรยาบรรณในการทำงานที่คุณต้องการเห็นในทีมของคุณและสิ่งที่สมควรได้รับการยกย่อง คุณต้องกำหนดมาตรฐานพฤติกรรมที่ถูกต้องให้พวกเขาเป็นแบบอย่าง—และคุณไม่ควรรับผิดชอบนี้อย่างเบาๆ
ทีม ClickUp มีธรรมเนียมในการเฉลิมฉลองความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายใหญ่ กล้าหาญ และท้าทาย (BHAGs) ด้วยวัน WellUp! นี่คือวันที่ทีมงาน ClickUp สามารถหยุดงาน (นอกเหนือจากวันลาพักร้อนปกติ) เพื่อทำสิ่งที่พวกเขาต้องการ—พักผ่อน เติมพลัง และฟื้นฟูตัวเอง
คุณสามารถเริ่มการประชุมประจำวันของคุณได้โดยการเน้นย้ำถึงความสำเร็จและความพยายามของสมาชิกทีมอย่างน้อยหนึ่งคน แบ่งปันตัวอย่างเพียงไม่กี่อย่างของผลกระทบเชิงบวกที่พวกเขาสร้างขึ้น—เช่น วิธีที่พวกเขาใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดในการช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ—และกระตุ้นให้คนอื่นๆ ทำเช่นเดียวกัน ยิ่งคุณยอมรับการทำงานหนักอย่างเปิดเผยและสม่ำเสมอมากเท่าไร ทีมของคุณก็จะยิ่งทำเช่นเดียวกันมากขึ้นเท่านั้น ทั้งในหมู่พวกเขาเอง
2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณต้องการให้การยอมรับเป็นที่มองเห็นและอยู่ในใจของทุกคนหรือไม่? ดำเนินการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสิ่งนี้
แม้ว่าแพลตฟอร์มการสื่อสารเช่น Zoom หรือ Slack จะช่วยในเรื่องนี้ได้บ้าง แต่พวกเขามักต้องการคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อติดตามและเน้นย้ำความสำเร็จของบุคคลและทีมอย่างเป็นระบบ
ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร เช่น ClickUp สามารถเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการยกย่องพนักงานที่เหมาะสมที่สุดได้ มันมีฟังก์ชันที่ ช่วยสนับสนุนกระบวนการให้ข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วนและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ในระยะยาว!
ClickUp เป็นแอปพลิเคชันการจัดการทีมที่เป็นมิตรกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลซึ่งโดดเด่นด้วยตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการจัดการการมีส่วนร่วมและการยกย่องพนักงาน
ด้วยฟังก์ชันเป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้คุณเริ่มต้นในเส้นทางที่ถูกต้องโดยการ ตั้งวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับพนักงานแต่ละคน การติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติและบัตรคะแนนพนักงานรายสัปดาห์ช่วยให้คุณสามารถกำหนดและเฉลิมฉลองความสำเร็จเฉพาะของทีมคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อติดตามวงจรสปรินต์, OKRs, คะแนนพนักงานรายสัปดาห์, และเป้าหมายทีมที่สำคัญได้
คุณยังสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อ สร้างศูนย์กลางข้อมูลพนักงาน รวมถึงการสื่อสารที่เป็นความลับระหว่างผู้จัดการและพนักงานโดยตรง ระดับความโปร่งใสนี้ช่วยให้คุณมีข้อมูลที่จำเป็นเสมอในการยกย่องพนักงานสำหรับความพยายามของพวกเขา
อีกวิธีหนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเฉลิมฉลองผลงานของแต่ละบุคคลขณะทำงานนอกสถานที่ได้คือClickUp Chat View ฟีเจอร์การส่งข้อความในแอปนี้สามารถรวมการสนทนาของทีมคุณไว้ในที่เดียวและจัดหมวดหมู่ตามงาน หัวข้อ หรือกลุ่มได้
การใช้ @mentions และฟีเจอร์ClickUp Assign Comments คุณสามารถมอบคำชมเชยที่เฉพาะเจาะจงและทันทีให้กับผลงานของเพื่อนร่วมงานได้ การรับรู้ในเวลาที่เหมาะสมนี้สามารถช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจได้อย่างมาก นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้การตอบกลับด้วยอีโมจิ, อีโมติคอน หรือ GIF เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคำชื่นชมของคุณได้อีกด้วย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:คุณสามารถใช้ตัวอย่างความคิดเห็นจากพนักงานเพื่อปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณได้เช่นกัน วิธีนี้จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับการเห็นคุณค่าและได้รับการดูแลในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
3. มอบอำนาจให้ทีมของคุณ
การยอมรับช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเป็นแรงจูงใจ กระตุ้นให้พนักงานมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มีหลายวิธีที่จะสนับสนุนทีมของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแนะนำ "ระบบโทเค็นการยกย่อง" ที่พนักงานจะได้รับโทเค็นสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยม การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์
โทเคนเหล่านี้สามารถแลกเป็นรางวัล เช่นของขวัญแสดงความขอบคุณพนักงาน วันหยุดพิเศษ หรือโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ
หรือหากสมาชิกในทีมแสดงความสนใจในด้านการบริหารโครงการ ให้มอบหมายโครงการเล็ก ๆ ให้พวกเขาเป็นผู้นำ เช่น การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของทีมครึ่งวัน
ให้คำแนะนำ แต่ให้พวกเขาตัดสินใจและเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ให้การสนับสนุน แต่แบ่งปันคำชื่นชมเมื่อมีโอกาส
4. จัดการยกย่องให้สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท
ไม่ว่าโปรแกรมการยกย่องพนักงานของคุณจะมีโครงสร้างมากหรือน้อยเพียงใด ให้แน่ใจว่าพฤติกรรมและการกระทำที่คุณให้รางวัลนั้นสนับสนุนภารกิจและเป้าหมายขององค์กร
ตัวอย่างเช่น สร้างโปรแกรมรางวัล "คุณค่าในการปฏิบัติ" ที่พนักงานสามารถเสนอชื่อเพื่อนร่วมงานที่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าหลักของบริษัทในงานของพวกเขา
ในแต่ละไตรมาส ให้เลือกและเฉลิมฉลองผู้ชนะในพิธีพิเศษ พร้อมแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาทั่วทั้งบริษัท วิธีนี้จะทำให้กระบวนการยกย่องมีความหมายมากขึ้น และส่งเสริมให้ทุกคนพยายามทำผลงานให้ดียิ่งขึ้น
5. ลงทุนในการพัฒนาพนักงาน
เมื่อสิ้นสุดวัน คุณต้องการให้ทุกคนที่คุณบริหารไม่เพียงแต่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ทุกวันเท่านั้น แต่ยัง พัฒนาทักษะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต ทำให้ทุกคนในทีมของคุณได้รับการยอมรับได้ง่ายขึ้น
ริเริ่มโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผ่านหลักสูตรออนไลน์ สัมมนา หรือแม้แต่กิจกรรมการให้คำปรึกษาที่คุณจับคู่พนักงานมือใหม่กับผู้นำที่มีประสบการณ์
ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณต้องการปรับปรุงทักษะการเจรจาขายของพวกเขา ให้จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง เช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมการจัดการแห่งสหรัฐอเมริกา (AMA) หรือสถาบันการเจรจาต่อรอง Karrass
สิ่งนี้ช่วยให้สมาชิกแต่ละคนในทีมสามารถปลดล็อกศักยภาพเฉพาะตัวและสร้างคุณค่าที่มากยิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของพวกเขาอีกด้วย
6. ดูแลพนักงานของคุณ
แม้ว่าการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ในฐานะผู้นำ คุณจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของทีมเป็นอันดับแรก จัดเวลาสำหรับการพูดคุยสอบถามสุขภาพและสภาพจิตใจกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ทำงานหนักเกินไปหรือหมดไฟจากการไล่ตามการยอมรับ
อนุญาตให้พวกเขาปรับเวลาทำงานเพื่อรองรับภาระส่วนตัวหรือใช้นโยบายการทำงานทางไกลเมื่อเป็นไปได้ อย่าลืมว่า—สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุน ไม่ว่าจะมีจุดแข็งหรือข้อจำกัดใดก็ตาม เตือนพนักงานว่าคุณใส่ใจพวกเขา
การยกย่องพนักงาน: พื้นที่สำคัญที่ควรให้ความสำคัญในที่ทำงาน
คุณไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าพนักงานจะอยู่กับบริษัทครบห้าปีกว่าจะให้กำลังใจพวกเขา คุณสามารถชื่นชมพนักงานของคุณสำหรับความพยายามของพวกเขาได้ทุกวัน สิ่งที่คุณต้องทำคือใส่ใจในความต้องการของพวกเขาและใช้เวลาในการยอมรับพวกเขาอย่างจริงใจ
อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจำไว้คือการยกย่องพนักงานไม่ใช่การแก้ไขเพียงครั้งเดียว คุณต้องสร้างทีมงานที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับการสนับสนุน และได้รับการยอมรับ
ข่าวดีคือ ClickUp คือโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการทุกโครงการการให้รางวัลแก่พนักงานของคุณ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การติดตามการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ และการประเมินผลการทำงานแบบ 360 องศา แพลตฟอร์มของเราสามารถทำได้ทุกอย่าง
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้ และสัมผัสความแตกต่างที่คุณสามารถทำได้ในที่ทำงาน
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. มีวิธีใดที่มีผลกระทบมากกว่าในการยกย่องพนักงานของคุณ?
ทำให้การยกย่องพนักงานเป็นเรื่องส่วนตัว กล่าวถึงพนักงานด้วยชื่อเมื่อแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของพวกเขา และอธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมความพยายามของพวกเขาจึงสมควรได้รับการยกย่อง คุณควรปรับการยกย่องให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาด้วย บางคนอาจชอบการชมเชยในที่สาธารณะ ในขณะที่บางคนอาจชอบคำชมเชยเป็นการส่วนตัว และบางคนอาจให้ความสำคัญกับสิทธิพิเศษ เช่น วันหยุดหรือบัตรของขวัญ
2. ตัวอย่างของการยอมรับคืออะไร?
ตัวอย่างหนึ่งของการยอมรับคือการเรียกชื่อพนักงานต่อหน้าสาธารณชนและแบ่งปันความสำเร็จของพวกเขากับทีมที่เหลือ อีกตัวอย่างหนึ่งคือการส่งบัตรขอบคุณและช่อดอกไม้ไปที่โต๊ะของพวกเขาหลังจากการนำเสนอหรือการประชุมที่ประสบความสำเร็จ
3. คุณมีวิธีการสร้างสรรค์ในการยกย่องพนักงานอย่างไร?
ในขณะที่วิธีการแบบดั้งเดิม เช่น รางวัลหรือโบนัสเงินสดเป็นตัวเลือกที่ดี การจัดประชุมแสดงความชื่นชมรายสัปดาห์ที่เพื่อนร่วมงานและผู้จัดการสามารถยกย่องพนักงานที่มีผลกระทบต่อพวกเขา มอบโบนัสกลางปี หรือจัดงานเลี้ยงเซอร์ไพรส์ในสำนักงานก็เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน
4. การยอมรับประเภทใดที่สร้างแรงจูงใจมากที่สุด?
การยกย่องพนักงานจะมีแรงจูงใจมากที่สุดเมื่อเป็นไปอย่างจริงใจ ทันเวลา และมีความเฉพาะตัว ในฐานะผู้นำ ควรให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้พนักงานทราบว่าพวกเขาทำอะไรได้ดี (และควรทำต่อไป) ดำเนินการสำรวจเพื่อทำความเข้าใจว่าประเภทของการยกย่องพนักงานแบบใดที่ทีมของคุณพบว่าสร้างแรงจูงใจมากที่สุด เช่น การยกย่องในที่สาธารณะหรือส่วนตัว การให้รางวัลเป็นเงินหรือไม่ใช่เงิน เป็นต้น