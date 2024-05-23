50 ไอเดียของขวัญสำหรับองค์กรเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพนักงาน

เมื่อคุณเข้าร่วมองค์กรใหม่ คุณอาจได้รับตะกร้าของขวัญ เช่น แก้วมัค อุปกรณ์เสริมสำหรับแล็ปท็อป เครื่องเขียน และบางครั้งอาจมีชุดของว่างให้เลือกด้วย โอ้โห มันทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าใช่ไหมล่ะ?!
การให้ของขวัญทางธุรกิจเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงให้พนักงานทราบว่าพวกเขาได้รับการชื่นชมการให้ของขวัญเพื่อแสดงความขอบคุณแก่พนักงาน ลูกค้า หรือคู่ค้า จะช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจ แสดงความขอบคุณสำหรับผลงานที่ดี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบริษัทของคุณ
ในแต่ละวันที่ผ่านไป การให้ของขวัญทางธุรกิจกำลังกลายเป็นเรื่องส่วนตัวและยั่งยืนมากขึ้น!
บริษัทต่างๆ ได้เริ่มให้ความสำคัญกับของขวัญที่ตรงใจผู้รับ เช่น ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครหรือคัดสรรมาอย่างดี สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น ของใช้เพื่อการดูแลตัวเอง ของขวัญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
เทคโนโลยีก็มีบทบาทเช่นกัน โดยบัตรของขวัญดิจิทัลมอบทางเลือกที่ยืดหยุ่นและเหมาะกับการใช้งานระยะไกล ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการใส่ใจในรายละเอียดของท่าทางที่สื่อถึงความรู้สึกดีและสร้างความประทับใจที่ยาวนาน
นั่นคือเหตุผลที่ของขวัญแบบเดียวใช้ได้กับทุกคนกำลังหมดความนิยม! การให้ของขวัญองค์กรที่เน้นการให้ผู้รับเลือกเองกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะเป็นการมอบอำนาจให้ผู้รับของขวัญ การให้ของขวัญแบบเฉพาะบุคคลช่วยสร้างความประทับใจ เพิ่มแรงจูงใจ และทำให้มั่นใจว่าของขวัญจะถูกนำไปใช้อย่างเต็มที่ ถือเป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและผู้รับของขวัญ
หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการมอบของขวัญองค์กร คู่มือนี้จะช่วยให้คุณค้นพบ 50 ไอเดียที่ดีที่สุดที่เราได้รวบรวมมาจากเพื่อนร่วมงานของเราเอง (และผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ของขวัญ)
เราจะแสดงรายการข้อดีและข้อเสียของการให้ของขวัญที่คุณต้องพิจารณา และเครื่องมือที่จะช่วยคุณวางแผนอย่างถูกต้องเพื่อของขวัญองค์กรที่สมบูรณ์แบบ
50 ไอเดียของขวัญสำหรับองค์กรที่พนักงานจะชื่นชอบจริงๆ
การให้ของขวัญทางธุรกิจคือการมอบความส่วนตัว คุณสามารถซื้อของขวัญหนึ่งชิ้นหรือหลายชิ้นเพื่อสร้างตะกร้าของขวัญและขอบคุณพนักงาน ลูกค้าที่มีคุณค่า และพันธมิตรทางกลยุทธ์ของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มจัดเตรียมไอเดียของขวัญองค์กรที่ไม่เหมือนใครสำหรับพนักงานของคุณ เป็นแนวทางที่ดีที่จะกำหนดจำนวนผู้ที่จะได้รับของขวัญก่อน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิจารณาการนำความคิดเห็นของทุกคนมาพิจารณาผ่านการสำรวจหรือแบบสอบถามก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อของขวัญได้อีกด้วย!
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: *ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อทำแบบสำรวจและค้นหาว่าของขวัญใดที่พนักงานของคุณจะชื่นชอบมากที่สุด!
มาดูของขวัญองค์กรที่ดีที่สุดกันเถอะ!
1. แผ่นชาร์จไร้สายแบบส่วนตัว
ให้พนักงานของคุณเลิกใช้สายชาร์จและหันมาใช้แท่นชาร์จไร้สายที่ทันสมัยเพื่อโต๊ะทำงานหรือโต๊ะข้างเตียงที่ปราศจากความรกรุงรัง คุณสามารถวางโทรศัพท์ หูฟัง หรือสมาร์ทวอทช์ของคุณลงบนแท่นชาร์จและดูมันชาร์จไฟโดยที่ไม่ต้องวุ่นวายกับสายชาร์จ
นี่คือของขวัญที่ใส่ใจสำหรับพนักงานของคุณ หากพวกเขาพึ่งพาอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างมากตลอดทั้งวันทำงาน มันจะช่วยให้พวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดอีกต่อไป
2. แว่นตากันแสงสีฟ้า
แว่นตานี้ช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าของดวงตาและปรับปรุงการนอนหลับ. พวกมันยังเป็นเครื่องประดับที่ดูดีอีกด้วย!
แว่นตาเหล่านี้กรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายซึ่งปล่อยออกมาจากหน้าจอ ซึ่งรบกวนการนอนหลับและทำให้เกิดอาการปวดหัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์
คุณยังสามารถส่งแบบสอบถามไปให้พนักงานของคุณได้เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับแต่งแว่นตาของตนได้โดยการเลือกจากตัวเลือกสีหลายแบบ, ประเภทของเลนส์, และกำลังสายตา
3. หูฟังตัดเสียงรบกวน
ของขวัญองค์กรที่ยอดเยี่ยมนี้สามารถช่วยพนักงานป้องกันสิ่งรบกวนและเพิ่มสมาธิของพวกเขา
นี่คือหนึ่งในของขวัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด— ตัวเปลี่ยนเกมสำหรับผู้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมสำนักงานแบบเปิดหรือต้องการสมาธิขณะเดินทาง หูฟังตัดเสียงรบกวนสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ ช่วยให้ผู้คนทำงานหรือผ่อนคลายได้โดยไม่มีการรบกวน
พิจารณาการร่วมมือกับแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับการสั่งซื้อของขวัญองค์กรจำนวนมาก นอกจากนี้ ควรสอบถามพนักงานเกี่ยวกับความชอบของพวกเขาในเรื่องของสีและความเข้ากันได้ของสมาร์ทโฟน/อุปกรณ์ต่าง ๆ
4. ขวดน้ำส่วนตัว
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้งานได้จริง ขวดน้ำคุณภาพสูงแบบใช้ซ้ำได้ส่งเสริมการดื่มน้ำและลดการพึ่งพาพลาสติกใช้ครั้งเดียว
เลือกขวดที่มีหลอดดูดหรือปากขวดทำจากเหล็กในตัวเพื่อการดื่มที่ง่าย และพิจารณาฉนวนเพื่อรักษาอุณหภูมิของเครื่องดื่มให้ร้อนหรือเย็นได้เป็นเวลานาน
ลงทะเบียนบริษัทของคุณในโปรแกรมซื้อจำนวนมาก. คุณยังสามารถปรับแต่งขวดได้ด้วยการเพิ่มโลโก้บริษัทของคุณและชื่อพนักงาน.
5. ลำโพงอัจฉริยะ
ด้วยลำโพงอัจฉริยะ พนักงานของคุณสามารถควบคุมไฟอัจฉริยะ เล่นเพลง และฟังพอดแคสต์ได้ ลำโพงเหล่านี้ยังให้ข้อมูลแบบไม่ต้องใช้มืออีกด้วย
พนักงานของคุณสามารถใช้ลำโพงเหล่านี้เพื่อการผ่อนคลาย จัดงานปาร์ตี้ที่บ้าน และเพลิดเพลินกับเวลาพักผ่อนที่สมควรได้รับ!
6. บัตรของขวัญคาเฟ่
บัตรของขวัญคาเฟ่แบบส่วนตัวเป็นของขวัญองค์กรที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยการมอบบัตรของขวัญในช่วงเทศกาลหรือวันหยุด คุณมอบสิทธิพิเศษที่ใส่ใจให้กับพนักงาน ช่วยให้พวกเขาประหยัดเงินในขณะที่เพลิดเพลินกับความสนุกสนาน!
บัตรของขวัญเหล่านี้สามารถใช้ซื้อเมล็ดกาแฟ ชาพิเศษ ขนมอบหลากหลายชนิด หรือแม้กระทั่งอาหารกลางวันได้ ตัวเลือกของขวัญนี้ตอบสนองความชอบที่หลากหลาย ทำให้มั่นใจได้ว่ามีสิ่งที่ทุกคนสามารถเพลิดเพลินได้
จับคู่กับตะกร้าของว่างเพื่อสุขภาพ, เค้กป๊อป, มินิคัพเค้กตัวอย่าง, หรือสินค้าเช่นแก้วเดินทางหรือกระติกน้ำเก็บความร้อนพร้อมการปักชื่อเพื่อเพิ่มความพิเศษ
7. แพ็กเกจสปาวัน
แพ็กเกจสปาวันเดียวคือของขวัญที่สมบูรณ์แบบ มอบประสบการณ์ผ่อนคลายหรูหราให้กับพนักงานของคุณ
ของขวัญสุดพิเศษนี้ช่วยให้พวกเขาได้ผ่อนคลายด้วยการนวดที่ผ่อนคลาย ทรีตเมนต์บำรุงผิวหน้า หรือทรีตเมนต์บำรุงผิวอื่นๆ ที่ช่วยฟื้นฟูความสดชื่น มั่นใจได้ว่าพนักงานของคุณจะกลับมาทำงานด้วยความสดชื่น พร้อมรับมือกับความท้าทายใดๆ ก็ตาม
8. การพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์
สร้างความประหลาดใจให้กับทีมของคุณด้วยการพาไปพักผ่อนสุดสัปดาห์ที่เบดแอนด์เบรกฟาสต์สุดมีเสน่ห์หรือรีสอร์ทหรูหรา การหลีกหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันนี้จะช่วยให้พวกเขาได้สร้างความทรงจำอันล้ำค่ากับคนที่รัก
การพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์จะสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและขอบคุณในชีวิต. พนักงานของคุณสามารถสำรวจเมืองที่สวยงามพร้อมแกลเลอรีศิลปะ, เพลิดเพลินกับการนวดสปาที่ทำให้รู้สึกได้รับการดูแลอย่างดี, หรือเพียงผ่อนคลายริมสระว่ายน้ำพร้อมเครื่องดื่มที่สดชื่น.
9. ทัวร์ชิมไวน์
มอบประสบการณ์การชิมไวน์แบบมีไกด์นำเที่ยวให้กับพนักงานของคุณที่ไร่องุ่นท้องถิ่น การออกทริปสุดหรูนี้จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม ให้คุณได้ลิ้มรสไวน์หลากหลายชนิด พัฒนาประสาทรับรส และชื่นชมศิลปะแห่งการทำไวน์ พนักงานยังสามารถเลือกซื้อคอลเลกชันไวน์ที่ออกแบบเฉพาะบุคคลได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย
ของขวัญชิ้นนี้ยังมอบโอกาสพิเศษในการสร้างทีมเวิร์คให้กับพนักงานของคุณ ช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความทรงจำร่วมกันที่น่าประทับใจ
10. กล่องของขวัญสุราพรีเมียม
สุราพรีเมียมเป็นของขวัญที่หรูหราที่คุณสามารถมอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทของคุณได้
เหล้าพรีเมียมเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและความพิเศษเฉพาะตัว ด้วยการคัดสรรวิสกี้ระดับไฮเอนด์ บูร์บองผลิตจำนวนจำกัด หรือเตกีล่าที่บ่มนาน คุณสามารถแสดงความขอบคุณต่อผู้นำอาวุโสที่มีคุณค่าต่อการเติบโตและความสำเร็จขององค์กร
11. ตะกร้าอาหารกูร์เมต์
ตะกร้าอาหารแสนอร่อยเป็นของขวัญที่ได้รับการชื่นชมเสมอ! ดึงดูดใจรสชาติและความชอบของทีมคุณด้วยตะกร้าที่คัดสรรอย่างดีของอาหารชั้นเลิศ
คุณสามารถใส่ชีสทำมือ ช็อกโกแลตชั้นเลิศ หรือของว่างพิเศษในตะกร้าของขวัญได้ ของขวัญที่ใส่ใจนี้แสดงถึงความพยายามของคุณในการตอบแทนการทำงานหนักของพนักงาน
12. คลาสสอนทำอาหารเสมือนจริงกับเชฟชื่อดัง
พนักงานที่รักการทำอาหารจะชื่นชอบของขวัญที่ทำให้พวกเขาได้พบกับเชฟคนโปรด!
คุณสามารถจองคลาสสอนทำอาหารออนไลน์กับเชฟชื่อดังได้ ลองนึกถึง Nigella Lawson, Jamie Oliver หรือใครก็ตามที่จะมอบประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตให้กับพนักงานของคุณ!
ประสบการณ์แบบโต้ตอบนี้จะเปิดโอกาสให้พนักงานของคุณได้เรียนรู้ทักษะการทำอาหารใหม่ๆ สำรวจอาหารนานาชาติที่น่าตื่นเต้น และร่วมกันสร้างสรรค์มื้ออาหารแสนอร่อย (ในรูปแบบเสมือนจริง!) กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับการสร้างทีมที่สนุกสนานและน่าดึงดูดใจ ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน และความสำเร็จร่วมกัน
13. นาฬิกาทำมือ
เมื่อเลือกนาฬิกาที่ทำด้วยมือ ควรพิจารณาถึงสไตล์และความชอบของพนักงานของคุณ สำหรับผู้บริหารที่ชื่นชอบความคลาสสิก นาฬิกาแบบเดรสที่มีดีไซน์เรียบง่ายและสายหนังคุณภาพสูงอาจเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความทันสมัยมากขึ้น นาฬิกาของนักบินที่มีหน้าปัดโดดเด่นและเข็มนาฬิกาสว่างไสวอาจเป็นทางเลือกที่ดี
คุณยังสามารถพิจารณาถึงงานอดิเรกและความสนใจของพวกเขาได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น นักว่ายน้ำอาจชอบนาฬิกาที่มีความกันน้ำและมีฟังก์ชันจับเวลา
ไม่ว่าพวกเขาจะชอบแบบไหน นาฬิกาที่ทำด้วยมือเป็นของขวัญที่จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมอบให้ในช่วงที่พนักงานกลับมาทำงานหรือมอบให้กับผู้บริหารระดับสูงเป็นของขวัญในช่วงวันหยุด
14. ชุดกอล์ฟหรูหรา
ชุดกอล์ฟที่ออกแบบเฉพาะพร้อมตัวอักษรย่อเป็นของขวัญที่ใส่ใจและโดดเด่นสำหรับองค์กร โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าและพันธมิตรของคุณ
คุณยังสามารถปรับแต่งของขวัญนี้ได้โดยการเพิ่มลูกกอล์ฟแบบสั่งทำพิเศษ บัตรเข้าสนามกอล์ฟ บทเรียนกอล์ฟส่วนตัวกับโปรกอล์ฟมืออาชีพ กระเป๋ากอล์ฟระดับไฮเอนด์ หรือชุดอัปเกรดไม้กอล์ฟ
15. ชุดดูแลตัวเองที่คัดสรรมาอย่างดี
เอาใจใส่พนักงานของคุณด้วยชุดดูแลตัวเองที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล สร้างกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามพร้อมด้วยระเบิดอาบน้ำสุดหรู เทียนอโรมาเธอราพี น้ำมันหอมระเหย หรือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวคุณภาพสูง
เนื่องจากชุดของขวัญเหล่านี้ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล ควรสำรวจความคิดเห็นเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและเลือกเวลาที่เหมาะสมในการมอบของขวัญในโอกาสพิเศษ เช่น วันสตรีสากลหรือวันชายสากล ของขวัญองค์กรยอดนิยมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการผ่อนคลายและความเป็นอยู่ที่ดี แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจสุขภาพและความสุขของพนักงาน
16. การสมัครสมาชิกหนังสือแบบเฉพาะบุคคล
ส่งเสริมความรักในการอ่านของพนักงานของคุณด้วยการสมัครสมาชิกหนังสือแบบเฉพาะบุคคล
สำหรับพนักงานที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ คุณสามารถมอบหนังสือขายดีแนวประวัติศาสตร์แต่งจากนักเขียนอย่าง Ken Follett ให้พวกเขาได้ สำหรับผู้ที่รักการทำอาหาร สามารถมอบหนังสือทำอาหารจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารอย่าง Yotam Ottolenghi เป็นของขวัญได้
คุณสามารถเพิ่มเงินพิเศษเพื่อปรับแต่งกล่องเหล่านี้ให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นได้ โดยเพิ่มอุปกรณ์เสริม เช่น เทียนหอม นิยายแฟนฟิคชั่น ที่คั่นหนังสือ หรือเครื่องเขียนที่ออกแบบเฉพาะ เช่น สมุดบันทึกที่มีตัวอักษรย่อสลักชื่อ และปากกาแกะสลัก
17. การสมัครสมาชิกพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์
มอบประสบการณ์วัฒนธรรมระดับโลกให้กับพนักงานของคุณด้วยการสมัครสมาชิกพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์
มอบบัตรผ่านหรือการสมัครสมาชิกเพื่อสำรวจนิทรรศการล่าสุดที่พิพิธภัณฑ์หรือทัวร์ชมงานศิลปะร่วมสมัย
สมาชิกภาพเหล่านี้ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และโอกาสในการเรียนรู้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรของคุณได้เพลิดเพลินกับเวลาว่าง
18. บัตรของขวัญร้านอาหาร
มอบบัตรของขวัญร้านอาหารระดับพรีเมียมให้กับพนักงานของคุณ คุณสามารถมอบบัตรเหล่านี้ได้ก่อนช่วงเทศกาลวันหยุด เพื่อให้พวกเขาได้ใช้จ่ายอย่างเต็มที่กับครอบครัวและเพื่อนฝูง
คุณยังสามารถเติมเงินในบัตรของขวัญเหล่านี้ก่อนเทศกาลหรือในวันเกิดของพนักงานได้อีกด้วย ด้วยบัตรของขวัญเหล่านี้ คุณสามารถมอบอาหารอร่อยและเวลาคุณภาพให้กับพนักงานของคุณได้
19. การบริจาคเพื่อการกุศล
สร้างผลกระทบที่มีความหมายด้วยการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลในนามของพนักงานของคุณ ให้พนักงานของคุณเลือกสาเหตุที่พวกเขาหลงใหล
สาเหตุอาจรวมถึงการอาสาสมัครเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับองค์กรเช่น The Nature Conservancy หรือการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์กับ ASPCA (สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งสหรัฐอเมริกา)
การกระทำที่คิดถึงนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดได้ในขณะที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทคุณต่อความรับผิดชอบทางสังคมและสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวก
20. กล่องสมัครสมาชิก/สมาชิก
ช่วยให้พนักงานของคุณพัฒนาทักษะเพิ่มเติมด้วยกล่องสมัครสมาชิกหรือการเป็นสมาชิกคอร์สออนไลน์ที่สอนทักษะใหม่ ๆ
แอปเช่น Duolingo, Coursera, Google และ Meta และบริการเช่น Skillshare Kits หรือ KiwiCo นำเสนอประสบการณ์ที่คัดสรรมาสำหรับการเรียนรู้การเขียนโค้ด การถ่ายภาพ ภาษาต่างประเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย
ประสบการณ์แบบชำระเงินล่วงหน้าเหล่านี้จัดเตรียมวัสดุและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อช่วยให้พนักงานของคุณเริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้
21. ชุดเสื้อคลุมอาบน้ำและรองเท้าแตะหรูหรา
เพิ่มชุดเสื้อคลุมอาบน้ำและรองเท้าแตะสุดหรูให้กับกิจวัตรหลังเลิกงานของพนักงานของคุณ คุณสามารถเลือกเสื้อคลุมเนื้อนุ่มที่ทำจากวัสดุที่ระบายอากาศได้ดี เช่น ผ้าฝ้ายหรือผ้าฟลีซ
เสื้อคลุมเหล่านี้มักมีปกคลุมไหล่ กระเป๋าที่สะดวก และฮู้ดที่อบอุ่นเพื่อความอบอุ่น จับคู่เสื้อคลุมกับรองเท้าแตะที่นุ่มสบายบุด้วยขนเทียมหรือโฟมเมมโมรี่
การผสมผสานนี้จะมอบการผ่อนคลายที่จำเป็นอย่างยิ่งให้กับพนักงานของคุณ และช่วยให้พวกเขาคลายความเครียดในความสะดวกสบายของบ้านของพวกเขา
22. บัตรคอนเสิร์ตหรือกีฬา
สร้างขวัญและกำลังใจในทีมด้วยการมอบบัตรกีฬาหรือบัตรคอนเสิร์ตให้กับแผนกหรือทีมต่างๆ
ให้พนักงานของคุณเชียร์ทีมเบสบอลที่พวกเขาชื่นชอบหรือร้องเพลงตามวงดนตรีที่พวกเขาชื่นชอบในคอนเสิร์ต
ประสบการณ์เช่นนี้จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดประโยชน์ในการสร้างความสามัคคีในทีม ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีภายในสำนักงาน
23. ลูกบอลคลายเครียดที่มีตราสินค้าของบริษัท
ลูกบอลคลายเครียดช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานโดยให้พนักงานได้ระบายความเครียด คุณสามารถมอบลูกบอลคลายเครียดที่มีโลโก้บริษัทเป็นของขวัญเพื่อช่วยให้ผู้คนหาทางระบายความกังวลทางกายภาพระหว่างเวลาทำงาน
คุณสามารถสั่งซื้อลูกบอลคลายเครียดแบบสั่งทำพิเศษพร้อมโลโก้บริษัทหรือคำขวัญองค์กรได้ เพิ่มความสนุกและส่งเสริมการรับรู้แบรนด์
24. ค่าสมาชิกฟิตเนส
ลงทุนในสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของคุณด้วยการสมัครสมาชิกฟิตเนส
ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายฟิตเนสท้องถิ่นหรือสตูดิโอออกกำลังกายแบบบูติก สิทธิประโยชน์แบบชำระเงินล่วงหน้านี้จะกระตุ้นให้พวกเขาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย
สมาชิกภาพเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานของคุณจัดการกับความเครียดได้ ซึ่งจะนำไปสู่พนักงานที่มีประสิทธิภาพและกระตือรือร้นมากขึ้น
25. บริการอาหารสำนักงาน
ทำให้ตารางงานที่ยุ่งง่ายขึ้นและส่งเสริมการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยการสมัครสมาชิกบริการอาหารสำนักงาน
บางบริษัทให้ส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากและจัดส่งอาหารที่แบ่งส่วนและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลล่วงหน้า
การเสิร์ฟอาหารในสำนักงานช่วยให้พนักงานประหยัดเวลาและเงินที่มีค่า ซึ่งมิฉะนั้นอาจต้องใช้ในการสั่งอาหารกลางวันทุกวันหรือค้นหาภัตตาคารใกล้เคียง
ความสะดวกและความหลากหลายของตัวเลือกที่บริการอาหารนำเสนอ ส่งเสริมให้พนักงานเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพตลอดทั้งวันทำงาน ซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยรวม
26. ชุดทำช็อกโกแลตร้อน DIY
อีกหนึ่งไอเดียของขวัญที่ยอดเยี่ยมคือชุดทำช็อกโกแลตร้อน DIY คุณยังสามารถมอบกล่องเซ็ตที่มีธีมเฉพาะได้อีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือเทศกาลอีสเตอร์
คุณสามารถใส่ผงโกโก้เกรดพรีเมียม, มาร์ชเมลโลว์, ลูกกวาดบด, และเกล็ดน้ำตาลสีสันสดใสได้ คุณยังสามารถแจกการ์ดสูตรอาหารที่มีรสชาติต่างๆ เช่น ช็อกโกแลตร้อนกลิ่นเปปเปอร์มินต์ หรือช็อกโกแลตร้อนสไตล์เม็กซิกันที่มีรสเผ็ดเล็กน้อยจากพริกคาเยน
27. ตะกร้าใส่กาแฟ/ชาแบบทำมือ
มอบตะกร้าของขวัญกาแฟ/ชาแบบหัตถศิลป์ให้กับพนักงานที่ชื่นชอบเครื่องดื่มเหล่านี้ รวมถึงกาแฟหัตถศิลป์ที่ดีที่สุดในโลก เช่น เมล็ดกาแฟคั่วสดจาก Counter Culture Coffee หรือชาใบหลวมแปลกใหม่จาก Harney & Sons
กล่องของขวัญของคุณยังสามารถบรรจุของทานเล่นชั้นเลิศ เช่น น้ำผึ้งรสชาติต่างๆ คุกกี้ชอร์ตเบรด หรือบิสคอตติ ได้อีกด้วย
ของขวัญเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นประสบการณ์กาแฟแบบกล่องถั่วทั่วไป แต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพเวลาพักผ่อนของพนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาผ่อนคลายและเติมพลังระหว่างวันทำงาน
28. โปรเจคเตอร์แบบพกพา
เพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงในบ้านให้กับพนักงานของคุณด้วยการมอบโปรเจคเตอร์พกพาพร้อมลำโพงในตัวเป็นของขวัญ
แบรนด์อย่าง Anker หรือ XGIMI นำเสนอโปรเจคเตอร์ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคืนดูหนัง การนำเสนอ หรือการเล่นเกม โปรเจคเตอร์อเนกประสงค์นี้ช่วยให้สามารถฉายเนื้อหาลงบนผนังหรือพื้นผิวใดก็ได้ สร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานและดื่มด่ำที่บ้าน
29. สายรัดข้อมือ/อุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกาย
เสริมพลังให้พนักงานของคุณควบคุมเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยสายรัดข้อมือหรืออุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกาย
ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่ Fitbit หรือ Apple Watch ซึ่งมีคุณสมบัติเช่น การนับก้าว การติดตามแคลอรี การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และการวิเคราะห์การนอนหลับ
เทคโนโลยีนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามความก้าวหน้าของตนเอง รักษาแรงจูงใจ และตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างมีข้อมูล ด้วยการปรับใช้รูปแบบการใช้ชีวิตที่กระตือรือร้นมากขึ้น พนักงานของคุณสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงในการสร้างทีมงานที่มีสุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้น
30. กล่องของขวัญ DIY แบบหรูหรา
ปรับแต่งวิธีการของคุณด้วยกล่องของขวัญหรูหราแบบทำเองได้ ปรับของขวัญให้ตรงกับความสนใจและความชอบเฉพาะของพนักงานแต่ละคน
สำหรับพนักงานที่ชื่นชอบเทคโนโลยี แผ่นชาร์จไร้สาย ที่ติดโทรศัพท์ในรถยนต์ และแว่นตากันแสงสีฟ้าเป็นตัวเลือกที่ดี
ในทางกลับกัน คุณสามารถคัดสรรเมล็ดกาแฟรสชาติต่างๆ เครื่องชงกาแฟแบบเฟรนช์เพรส และแก้วกาแฟสำหรับเดินทาง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟ
แนวทางนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างของขวัญที่ไม่เหมือนใครซึ่งสะท้อนถึงความใส่ใจของคุณต่อทีมของคุณได้ ด้วยการเพิ่มสัมผัสส่วนตัวที่เหนือกว่าของขวัญสำเร็จรูป คุณจะมอบความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้แก่พนักงานของคุณ
31. กล่องสมัครสมาชิกสำหรับงานอดิเรก
บริษัทวิจัยนำเสนอตัวเลือกมากมายของกล่องสมัครสมาชิกที่คัดสรรมาอย่างดีซึ่งเน้นไปที่งานอดิเรก เช่น การวาดภาพ งานไม้ หรือการต้มเบียร์
กล่องเหล่านี้จะส่งมอบชุดของขวัญเซอร์ไพรส์รายเดือน ซึ่งเต็มไปด้วยวัสดุคุณภาพสูงและคำแนะนำสำหรับโครงการต่างๆ พนักงานรู้สึกได้รับการสนับสนุนให้สำรวจความสนใจใหม่ๆ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และทำกิจกรรมสร้างสรรค์นอกเหนือจากงาน
32. เก้าอี้สำนักงานที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดีและความสะดวกสบายระยะยาวของพนักงานของคุณด้วยการอัปเกรดเก้าอี้สำนักงานที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
เปลี่ยนเก้าอี้เก่าของพวกเขาด้วยเก้าอี้ที่มีคุณภาพสูงและออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อส่งเสริมท่าทางที่ดี ลดอาการปวดหลัง และเพิ่มความสบายโดยรวมตลอดวันทำงาน
การลงทุนนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพวกเขา ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
33. เซสชันบำบัดฟรี
ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ทางอารมณ์ของพนักงานของคุณด้วยการมอบของขวัญเป็นเซสชั่นบำบัดฟรี การร่วมมือกับบริการทางไกลเช่น Talkspace หรือ BetterHelp ช่วยให้พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารกับนักบำบัดที่ได้รับใบอนุญาตได้จากระยะไกล มอบวิธีการที่สะดวกและเป็นความลับในการแก้ไขปัญหาความเครียด ความวิตกกังวล หรือปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ
ประโยชน์ที่มีค่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทคุณในการสนับสนุนสุขภาพของพวกเขา และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นอันดับแรก
34. บัตรของขวัญสำหรับการปรับปรุงบ้าน
ลดภาระงานของพนักงานของคุณและให้กำลังใจพวกเขาในการจัดการงานบ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยบัตรของขวัญสำหรับการปรับปรุงบ้าน
ตัวเลือกยอดนิยมได้แก่ H&M Home, Pottery Barn, IKEA, Home Depot, Lowe's หรือแม้แต่ร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น อุปกรณ์ประปาหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
บัตรของขวัญนี้มอบความยืดหยุ่นให้พวกเขาในการซื้อวัสดุสำหรับโครงการปรับปรุงบ้าน ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับแต่งพื้นที่อยู่อาศัยให้ตรงตามความต้องการและจัดการงานที่พวกเขาได้เลื่อนออกไป
35. อุปกรณ์แปลงโต๊ะทำงานเป็นโต๊ะยืน
ส่งเสริมการเคลื่อนไหวและต่อสู้กับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการนั่งเป็นเวลานานด้วยโต๊ะยืนปรับระดับ
เครื่องมืออเนกประสงค์นี้ช่วยให้พนักงานสามารถเปลี่ยนโต๊ะทำงานที่มีอยู่ให้กลายเป็นโต๊ะทำงานแบบยืนได้อย่างง่ายดาย มอบความยืดหยุ่นในการสลับระหว่างท่านั่งและท่ายืนตลอดทั้งวัน
โต๊ะทำงานแบบยืนสามารถปรับปรุงท่าทาง ลดอาการปวดหลัง และเพิ่มระดับพลังงาน ซึ่งนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เคล็ดลับมืออาชีพ: ในขณะที่คุณให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีที่สุดด้วยของขวัญพิเศษ อย่าลืมยกระดับโปรแกรมการยกย่องของคุณด้วยซอฟต์แวร์การยกย่องพนักงานที่ดีที่สุด!
36. การอบรมเชิงปฏิบัติการ/ชั้นเรียนทักษะ
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์ด้วยบัตรเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือคลาสเรียนทักษะเฉพาะ เช่น การปั้นเซรามิก งานไม้ หรือการทำเครื่องประดับ
สตูดิโอท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมหรือแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Skillshare ให้บริการเวิร์กช็อปที่น่าสนใจสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เรียนที่มีประสบการณ์เช่นกัน
สิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และได้รับความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองขณะเดียวกันก็ได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างทีมเวิร์คไปด้วย นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในบรรยากาศที่สนุกสนานและมีส่วนร่วม
37. ต้นไม้บนโต๊ะทำงานและคู่มือการดูแล
หากคุณต้องการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในที่ทำงานของคุณ ให้เลือกต้นไม้บนโต๊ะทำงานและจับคู่กับคู่มือการดูแลอย่างละเอียด
ตัวเลือกยอดนิยมได้แก่ ต้นไม้อวบน้ำที่ดูแลง่ายหรือพืชที่ช่วยฟอกอากาศ เช่น ต้นลิ้นมังกรและต้นลิลลี่สันติภาพ
คู่มือการดูแลจะช่วยพนักงานในการดูแลรักษาต้นไม้และทำให้ต้นไม้มีชีวิตอยู่ได้ ซึ่งจะส่งเสริมพฤติกรรมที่รับผิดชอบในขณะที่ทำให้ที่ทำงานของพวกเขาสว่างไสวขึ้น
38. การประชุมโค้ชชิ่งเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ลงทุนในการเติบโตทางอาชีพของพนักงานของคุณ และส่งเสริมให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุดด้วยเซสชั่นการโค้ชเพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างมืออาชีพ
การประชุมกับโค้ชที่ได้รับการรับรองสามารถช่วยให้พวกเขาสามารถระบุเป้าหมายอาชีพ สร้างแผนการพัฒนาที่เหมาะกับตัวเอง และสร้างความมั่นใจในทักษะอาชีพของพวกเขาได้
39. แว่นกันแดดแบบสั่งทำพิเศษ
มอบแว่นกันแดดแบบสั่งทำพิเศษให้กับพนักงานของคุณ พร้อมปรับแต่งดีไซน์กรอบ สีเลนส์ และตัวเลือกการแกะสลักตามความต้องการของแต่ละคน
ค้นหาแบรนด์ที่อนุญาตให้ปรับแต่งได้ เพื่อให้ได้ความพอดีที่สมบูรณ์แบบและสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของขวัญที่คิดมาอย่างดีนี้จะช่วยปกป้องดวงตาจากแสงแดดในขณะที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องประดับที่มีสไตล์ซึ่งพวกเขาสามารถสวมใส่ได้นอกเวลางาน ลองพิจารณาแบรนด์ที่มีแว่นกันแดดแบบสปอร์ตเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดี
40. แป้นพิมพ์และที่รองข้อมือที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
ส่งเสริมความสบายในระยะยาวและป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้งานด้วยคีย์บอร์ดและที่พักข้อมือที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
บริษัทต่างๆ เช่น Logitech และ Microsoft นำเสนอคีย์บอร์ดที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมการจัดวางแบบแยกส่วนและคุณสมบัติที่ปรับได้ ซึ่งช่วยให้มือและข้อมืออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมขณะพิมพ์
ที่รองข้อมือที่ให้การรองรับช่วยลดแรงกดและแรงตึง สร้างประสบการณ์การทำงานที่สบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
41. เซสชั่นถ่ายภาพหน้าตรงมืออาชีพ
ลงทุนในเซสชั่นถ่ายภาพหน้าตรงมืออาชีพสำหรับพนักงานของคุณเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถแสดงบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ และสร้างแบรนด์ส่วนตัวให้กับตัวเอง
ของขวัญนี้มอบภาพถ่ายคุณภาพสูงให้พวกเขา ซึ่งสามารถใช้สำหรับโปรไฟล์ออนไลน์, ประวัติย่อ, และหน้า LinkedIn ของพวกเขาได้
ภาพถ่ายใบหน้าของคุณที่ผ่านการตกแต่งอย่างประณีตจะสร้างความประทับใจแรกพบที่แข็งแกร่งให้กับพนักงานของคุณ ช่วยให้พวกเขาโดดเด่นในโลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ จ้างบริการช่างภาพมืออาชีพที่สามารถช่วยคุณเลือกสถานที่ถ่ายภาพที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ความสวยงามทางสายตาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
42. โคมไฟตั้งโต๊ะแบบเฉพาะบุคคล
ช่วยให้พนักงานของคุณมีสมาธิมากขึ้นด้วยโคมไฟตั้งโต๊ะที่ปรับความสว่างและอุณหภูมิสีได้เฉพาะบุคคล
ตัวเลือกยอดนิยมได้แก่ โคมไฟจากแบรนด์เช่น BenQ หรือ Philips ซึ่งมีคุณสมบัติที่จำลองแสงสว่างตามธรรมชาติและลดการเมื่อยล้าของดวงตา โคมไฟเหล่านี้สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิสีที่เย็นกว่าสามารถช่วยเพิ่มสมาธิระหว่างการทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ ในขณะที่โทนสีที่อบอุ่นกว่าสามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับการอ่านหรือการระดมความคิด
43. พัดลมตั้งโต๊ะคุณภาพสูงหรือเครื่องฟอกอากาศแบบพกพา
การลงทุนในพัดลมตั้งโต๊ะคุณภาพสูงหรือเครื่องฟอกอากาศแบบพกพาช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
พัดลมตั้งโต๊ะสะดวกในช่วงอากาศร้อน และเครื่องฟอกอากาศช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารโดยลดสารก่อภูมิแพ้
โซลูชันเหล่านี้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายและดีต่อสุขภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความมีสมาธิในการทำงาน คุณสามารถปรับแต่งของขวัญเหล่านี้ให้เหมาะสมกับบรรยากาศในสำนักงานและความต้องการของพนักงานแต่ละคนได้
44. การตรวจสุขภาพฟรี
ด้วยการมอบการตรวจสุขภาพร่างกายแบบครบวงจรฟรี คุณให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานและเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา
พิจารณาการร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพในท้องถิ่นเพื่อมอบตัวเลือกการดูแลป้องกันให้แก่พนักงานของคุณ ช่วยให้พวกเขาสามารถระบุปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
45. การเดินทางระหว่างประเทศที่บริษัทเป็นผู้สนับสนุน
มอบทริปต่างประเทศที่บริษัทสนับสนุนให้พวกเขา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในหมู่พนักงานของคุณรางวัลพนักงานที่ไม่เหมือนใครนี้สามารถมอบให้กับพนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมเมื่อทำโครงการของลูกค้าเสร็จสิ้น
คุณสามารถส่งพวกเขาไปสำรวจซากปรักหักพังโบราณในกรุงโรม สัมผัสวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาของโตเกียว หรือเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามตระการตาในไอซ์แลนด์
การเดินทางเหล่านี้จะสร้างจิตวิญญาณของทีมที่แข็งแกร่ง, เปิดมุมมองใหม่ ๆ, และมอบประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนได้
46. ชุดค็อกเทล/ม็อกเทลทำเอง
ชุดค็อกเทล DIY เป็นวิธีที่สวยงามในการขอบคุณพนักงานของคุณ คุณยังสามารถพิจารณาการมอบชุดม็อกเทลให้กับพนักงานที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ได้อีกด้วย
ค้นคว้าบริษัทที่นำเสนอชุดกล่องที่คัดสรรมาอย่างดี ซึ่งประกอบด้วยสุราพรีเมียม เครื่องผสม เครื่องตกแต่ง และบัตรสูตรสำหรับสร้างสรรค์ค็อกเทลหรือม็อกเทลแสนอร่อยที่บ้าน
พนักงานจะพบโอกาสที่ไม่เหมือนใครที่นี่ในการสำรวจโลกแห่งการผสมเครื่องดื่ม ทดลองรสชาติใหม่ๆ และสร้างความประทับใจให้กับแขกในงานสังสรรค์ที่บ้าน
47. ชุดเดินทางอัจฉริยะ
มอบโอกาสให้พนักงานของคุณเดินทางอย่างชาญฉลาดด้วยชุดเดินทางอัจฉริยะ แบรนด์ชั้นนำอย่าง Samsonite หรือ Briggs & Riley มีชุดกระเป๋าเดินทางที่มาพร้อมพอร์ตชาร์จ USB ในตัวและระบบติดตาม GPS
ในชุดของขวัญของคุณ คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์การเดินทางอัจฉริยะอื่น ๆ แผ่นชาร์จไร้สาย หูฟังตัดเสียงรบกวน และฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพาได้อีกด้วย
ของขวัญที่คิดถึงนี้จะทำให้การเดินทางสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับพนักงานของคุณ
นอกจากนี้ยังจะมอบเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและน่าเพลิดเพลิน
48. บัตรของขวัญเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ลดภาระงานบ้านของพนักงานและยกระดับพื้นที่อยู่อาศัยของพวกเขาด้วยบัตรของขวัญสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
เลือกบัตรของขวัญจากตัวเลือกยอดนิยม รวมถึงร้านค้าปลีกเช่น Best Buy หรือ Lowe's ร้านค้าเหล่านี้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เลือกมากมาย เช่น เครื่องชงกาแฟ เครื่องปั่น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในครัว
บัตรของขวัญเหล่านี้สามารถช่วยพนักงานประหยัดเงินในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่มีราคาแพง
49. บัตรของขวัญสำหรับช้อปปิ้งหรู
บัตรของขวัญหรูหราเป็นสัญลักษณ์แห่งความขอบคุณของคุณ มอบความหรูหราให้กับคู่ค้าหรือลูกค้าของคุณด้วยการมอบบัตรของขวัญสำหรับห้างสรรพสินค้าหรูหรือร้านค้าออนไลน์ชั้นนำ
ร้านค้าเช่น Nordstrom, Bloomingdale's และ Neiman Marcus มีเสื้อผ้าแบรนด์เนม, เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ความงามให้เลือกมากมาย พนักงานสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งพิเศษได้
50. จานรวมเนื้อแปรรูปแบบครบชุด
มอบประสบการณ์อาหารชั้นเลิศให้กับหุ้นส่วนในห้องประชุมของคุณด้วยเซ็ตชีสและเนื้อแปรรูปแบบครบชุดที่จัดส่งถึงสำนักงานหรือบ้านของพวกเขาโดยตรง
ลองดูบริษัทต่างๆ เช่น Hickory Farms หรือ Mouth Crafted ซึ่งนำเสนอชุดชีสและเนื้อแปรรูปชั้นเลิศที่ประกอบด้วยชีสทำมือ เนื้อเค็มรสเลิศ แยมกูร์เมต์ มะกอก และแครกเกอร์รสเค็ม
เราหวังว่ารายการไอเดียของขวัญนี้จะช่วยเพิ่มพลังบวกให้กับความพยายามของคุณ ทำให้พนักงาน พันธมิตร และลูกค้าของคุณรู้สึกได้รับการตอบแทนอย่างดี
ตอนนี้ มาสำรวจประโยชน์และข้อเสียของตัวเลือกการให้ของขวัญทางธุรกิจกันเถอะ เนื่องจากต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและวางแผนอย่างดี
ข้อดีและข้อเสียของการให้ของขวัญองค์กร
การให้ของขวัญทางธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่การซื้อขายธรรมดา แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในสถานที่ทำงานโดยการให้รางวัลแก่พนักงานของคุณอย่างสม่ำเสมอ มาดูประโยชน์มากมายของมันกันเถอะ
ข้อดี
- การยกย่องและขอบคุณพนักงานที่ดียิ่งขึ้น: ของขวัญที่คิดมาอย่างดีแสดงให้พนักงานเห็นว่าคุณให้คุณค่ากับการทำงานหนักและการมีส่วนร่วมของพวกเขา ซึ่งสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและกระตุ้นให้พวกเขาทำงานหนักขึ้น
- เพิ่มการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน: ของขวัญที่ส่งเสริมสุขภาพเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อสุขภาพกายและใจ ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกหรือประสบการณ์สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานติดตามความหลงใหลนอกเหนือจากการทำงาน นำไปสู่พนักงานที่มีส่วนร่วมและมีความสมดุลมากขึ้น
- วัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้น: การให้ของขวัญในองค์กรช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเอื้อเฟื้อและความขอบคุณภายในองค์กร พนักงานที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าจะร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเพื่อนร่วมงาน
- ความสัมพันธ์และความภักดีที่แข็งแกร่งขึ้น: ของขวัญที่มอบให้ถูกจังหวะสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
- เพิ่มการรับรู้และการจดจำแบรนด์: ของขวัญที่มีแบรนด์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคุณในการรักษาแบรนด์ของคุณให้อยู่ในระดับสูงสุด สิ่งนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าที่ใช้บริการมายาวนาน
- การสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น: ของขวัญองค์กรที่ไม่เหมือนใครสามารถเป็นตัวเริ่มต้นการสนทนาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการประชุมกับลูกค้าหรือกิจกรรมในอุตสาหกรรม
- ประสบการณ์งานที่ดีขึ้น: ของขวัญสำหรับผู้เข้าร่วมงาน เช่น ถุงของที่ระลึกจากการประชุมหรือขวดน้ำที่สลักชื่อเฉพาะบุคคล ช่วยสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและสนุกสนานยิ่งขึ้น
- การส่งเสริมแบรนด์ที่เพิ่มประสิทธิภาพ: ของขวัญงานที่มีแบรนด์ช่วยให้คุณสามารถโฆษณาแบรนด์ของคุณและสร้างความตระหนักรู้และการจดจำในหมู่ผู้เข้าร่วมงาน ของขวัญเหล่านี้มักจะเป็นสิ่งของที่ใช้งานได้จริงซึ่งสามารถใช้งานได้นานหลังจากงานจบไปแล้ว จึงทำให้แบรนด์ของคุณอยู่ในความสนใจอยู่เสมอ
- โอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ดีขึ้น: ของขวัญในงานสามารถทำหน้าที่เป็นตัวทำลายความเกรงใจระหว่างผู้เข้าร่วมงานได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมโอกาสในการสร้างเครือข่ายและนำไปสู่การติดต่อทางธุรกิจที่มีคุณค่า
แม้ว่าการให้ของขวัญทางธุรกิจจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็ยังมีข้อเสียบางประการที่คุณควรพิจารณา:
ข้อเสีย
- การเลือกที่ไม่เหมาะสม: ของขวัญที่เลือกไม่ดีอาจส่งผลเสีย ส่งข้อความผิด หรือดูไม่ใส่ใจ
- ข้อกังวลด้านงบประมาณ: การให้ของขวัญองค์กรอาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจำนวนผู้รับที่มาก
- การรับรู้การให้สินบน: ในบางกรณี ของขวัญที่มีมูลค่าสูงอาจถูกตีความผิดว่าเป็นการพยายามมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
- ความอิจฉาของขวัญและความไม่ยุติธรรม: การให้ของขวัญที่ไม่สม่ำเสมออาจนำไปสู่ความรู้สึกอิจฉาหรือความไม่พอใจในหมู่พนักงาน
- ปัญหาด้านความยั่งยืน: ของขวัญที่ไม่จำเป็นหรือสิ้นเปลืองก่อให้เกิดความกังวลต่อสิ่งแวดล้อม
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเอาชนะข้อเสียเหล่านี้ได้:
- การปรับให้เป็นส่วนตัวคือกุญแจสำคัญ: ใช้เวลาในการปรับของขวัญให้เหมาะสมกับความชอบ ความสนใจ หรือข้อจำกัดด้านอาหารของผู้รับ
- ให้ความสำคัญกับประสบการณ์: การมอบประสบการณ์ เช่น เวิร์กช็อป, คลาสเรียน, หรือบัตรเข้าชมงานอีเวนต์ จะสร้างความทรงจำที่ยาวนาน
- กำหนดแนวทางที่ชัดเจน: พัฒนานโยบายการให้ของขวัญขององค์กรที่ระบุข้อจำกัดด้านงบประมาณ ประเภทของขวัญที่เหมาะสม และหมวดหมู่ผู้รับ
- ให้ความสำคัญกับความใส่ใจ: การเขียนข้อความจากใจช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับของขวัญธรรมดาได้อย่างมาก
- เปิดรับการให้เพื่อการกุศล: บริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่ผู้รับให้ความสำคัญในนามของพวกเขา แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
วิธีจัดการการให้ของขวัญในองค์กร
การติดตามผู้รับจำนวนมาก, โอกาสต่างๆ, การจัดสรรงบประมาณ, และรายละเอียดของขวัญอาจใช้เวลาและทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้สเปรดชีตแบบแมนนวลหรืออีเมลที่กระจัดกระจาย
นอกจากนี้ การทำให้ของขวัญของคุณมีความหมายและเป็นการส่วนตัวนั้นต้องอาศัยการค้นคว้าและความพยายามอย่างรอบคอบ การทำให้แน่ใจว่าผู้คนได้รับของขวัญตรงเวลาเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องจัดการอย่างเหมาะสม
แต่คุณสามารถจัดการความพยายามทั้งหมดนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp!
ด้วยเครื่องมือที่แข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยของ ClickUp คุณสามารถทำให้การมอบของขวัญองค์กรเป็นที่น่าพึงพอใจและมีผลกระทบได้
มาทำความเข้าใจวิธีการใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ให้ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการให้ของขวัญทางธุรกิจของคุณ
1. วิจัยและวางแผนกลยุทธ์การให้ของขวัญองค์กรของคุณ
การให้ของขวัญทางธุรกิจต้องการการวิจัย เช่น การจัดทำรายชื่อพนักงาน การระบุความชอบส่วนบุคคล การบันทึกข้อมูลติดต่อ การจัดสรรงบประมาณ การรับประกันการจัดส่งที่ตรงเวลา และการปรับแต่งของขวัญให้เหมาะสม คุณสามารถทำให้งานเหล่านี้ง่ายขึ้นได้ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp!
คุณสามารถเปลี่ยนกระบวนการมอบของขวัญของคุณให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังได้อย่างง่ายดาย สำหรับแต่ละโครงการมอบของขวัญ (เช่น วันเกิดพนักงาน, การขอบคุณลูกค้า, หรือของขวัญในเทศกาล) ให้สร้างโปรเจ็กต์เฉพาะใน ClickUp ซึ่งจะช่วยให้ทุกงาน, เอกสาร, การสนทนา, และการติดตามความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับวงจรการมอบของขวัญถูกจัดเก็บไว้ที่เดียว
คุณสามารถใช้ 15+มุมมองที่ยืดหยุ่นของ ClickUpเพื่อดูการให้ของขวัญของบริษัททั้งหมดของคุณในแบบที่คุณต้องการ ด้วยมุมมองตาราง คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลทั้งหมดของชื่อพนักงานหรือลูกค้า รายละเอียดการติดต่อ ความชอบของขวัญ และวันที่จัดส่ง รวมถึงบันทึกของขวัญที่ส่งให้พวกเขาในอดีตได้
ส่วนที่ดีที่สุดคือ Activity View ช่วยให้คุณสามารถติดตามการทำงานของสมาชิกในทีมของคุณได้ในรูปแบบของรายการ, โฟลเดอร์, พื้นที่, หรือเวิร์กสเปซ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าของขวัญใดได้ถูกส่งมอบแล้ว, ยังอยู่ในคิวการส่งมอบ, หรือยังไม่ได้สั่งซื้อ
คุณยังสามารถดูความคิดเห็น การแก้ไข และการอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว ติดตามความคืบหน้าในการมอบของขวัญของทีม HR ของคุณ และจัดการกับปัญหาที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้มุมมองแชทของ ClickUpเพื่อสื่อสารแบบเรียลไทม์ มอบหมายสมาชิกในทีมให้ค้นคว้าผู้ขาย พูดคุยเกี่ยวกับงบประมาณ และติดตามเป้าหมายสำหรับแต่ละโอกาสการให้ของขวัญ คุณยังสามารถแชร์ลิงก์ไปยังไอเดียของขวัญ ส่งภาพข้อเสนอที่ดีที่สุด และแชร์วิดีโอคลิปเปรียบเทียบราคาของขวัญได้อย่างละเอียด
2. จัดสรรทรัพยากรเพื่อติดตามกระบวนการให้ของขวัญ
ตอนนี้คุณได้วางแผน วิจัย และเขียนรายการของขวัญสำหรับพนักงานของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะจัดสรรงบประมาณ ติดตามผู้ขาย จัดหาของขวัญ กำหนดวิธีการจัดส่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าของขวัญจะถูกส่งตรงเวลาและไม่มีความเสียหายใดๆ
ClickUp มาพร้อมกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สามารถช่วยคุณสร้างและส่งแบบฟอร์มไปยังพนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า, และแม้กระทั่งผู้จัดจำหน่ายของขวัญสำหรับองค์กรเพื่อตอบสนองฟังก์ชันต่าง ๆ:
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของขวัญ ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ และเวลาที่คาดว่าจะได้รับของขวัญ
- ให้ลูกค้าของคุณมีตัวเลือกของขวัญไม่กี่อย่างให้เลือกผ่านโพลแบบไดนามิกหรือคำถามแบบเลือกตอบ
- รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากพันธมิตรเพื่อใช้ทำอักษรย่อบนของขวัญสำหรับองค์กร
- รับใบเสนอราคา งบประมาณ ตัวเลือกของขวัญสำหรับองค์กร และฟีเจอร์การปรับแต่งส่วนตัว โดยส่งแบบฟอร์มไปยังผู้จำหน่ายของคุณ
- สร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรต่อของขวัญที่บริษัทส่งให้
ติดตามค่าใช้จ่ายโดยตรงขณะซื้อของขวัญ—ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายงานซื้อสามารถอัปโหลดใบเสร็จและเชื่อมโยงกับผู้รับหรือหมวดหมู่ของขวัญเฉพาะของโครงการได้
ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและแนวโน้มการใช้จ่ายของคุณ คุณสามารถติดตามได้อย่างง่ายดายว่ามีการใช้จ่ายไปเท่าไรในแต่ละหมวดหมู่และระบุพื้นที่ที่อาจต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่ในงบประมาณการให้ของขวัญโดยรวมของคุณ
3. ปรับปรุงการให้ของขวัญองค์กรสำหรับทีม HR
ด้วยแพลตฟอร์มสนับสนุนทรัพยากรบุคคลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคล ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบกระบวนการสรรหาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลยุทธ์การให้ของขวัญ และการสรรหาบุคลากรทั้งหมดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือทุกสิ่งที่ซอฟต์แวร์ HRนี้สามารถทำได้เพื่อคุณ:
- วางแผน บรรลุ และติดตามเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลของคุณในที่เดียว
- ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดด้วยระบบที่จัดระเบียบผู้สมัคร ใบสมัคร และการติดต่อสื่อสาร
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลต HR, สถานะที่กำหนดเอง, และการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยนำผู้สมัครผ่านกระบวนการของคุณโดยอัตโนมัติ
- เสริมสร้างศักยภาพให้พนักงานใหม่สามารถสร้างผลกระทบได้อย่างรวดเร็วด้วยโซลูชันการปฐมนิเทศที่เตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จ
- ปรับปรุงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพด้วยงานที่สามารถติดตามได้ เอกสาร ความคิดเห็นสำหรับการทำงานร่วมกัน และข้อเสนอแนะ
ผสานแพลตฟอร์มนี้กับClickUp Docsเพื่อระดมความคิดและบันทึกไอเดียการให้ของขวัญกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถใช้มันเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งของผู้ขาย (ระยะเวลาที่พวกเขาใช้ในการทำตามคำสั่งซื้อ) และประวัติการสั่งซื้อที่ผ่านมาสำหรับผู้ขายแต่ละรายได้อีกด้วย ซึ่งช่วยในการวางแผนและหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาในนาทีสุดท้าย
สร้างความประทับใจในการมอบของขวัญองค์กรด้วย ClickUp
เมื่อทำด้วยความใส่ใจ การให้ของขวัญองค์กรจะก้าวข้ามไปไกลกว่ากล่องและโบว์ธรรมดา!
มันกลายเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการปลูกฝังความซาบซึ้ง เสริมสร้างความภักดี และสร้างความประทับใจเชิงบวกที่ยั่งยืน พนักงานของคุณจะรู้สึกมีคุณค่าและมีแรงจูงใจเมื่อได้รับของขวัญที่เลือกอย่างพิถีพิถันซึ่งเป็นการยอมรับในความทุ่มเทและการมีส่วนร่วมของพวกเขา
ลูกค้าของคุณรู้สึกได้รับการชื่นชม และมีแนวโน้มที่จะสานต่อความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จกับองค์กรของคุณต่อไป
อย่างไรก็ตาม การบริหารโปรแกรมการให้ของขวัญองค์กรที่ประสบความสำเร็จอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ การจัดการงบประมาณ การติดตามรายละเอียด และการรับประกันการจัดส่งที่ตรงเวลาให้กับผู้รับจำนวนมากสามารถกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างโครงการเฉพาะสำหรับแต่ละรอบการให้ของขวัญได้ แพลตฟอร์มนี้จัดการกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การระดมความคิดเกี่ยวกับของขวัญ การติดตามการจัดส่ง การวัดความพึงพอใจของผู้รับ ไปจนถึงการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในทีม
นอกจากนี้ ใช้แพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารกับผู้ขาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ภายในงบประมาณ ด้วยคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในตัว
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. แนวโน้มการให้ของขวัญทางธุรกิจในปี 2024 คืออะไร?
เทรนด์การให้ของขวัญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2024 ได้แก่ ของขวัญธุรกิจที่มีสินค้าที่ยั่งยืน, การซื้อของขวัญจากธุรกิจขนาดเล็ก, การคัดสรรของขวัญเพื่อการดูแลตัวเอง, และอื่น ๆ อีกมากมาย.
2. ของขวัญสำหรับองค์กรคืออะไร?
ของขวัญสำหรับองค์กรคือของขวัญเล็ก ๆ ที่บริษัทมอบให้แก่ลูกค้า พนักงาน หรือคู่ค้าของตนเพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดี มักจะมีโลโก้หรือแบรนด์ของบริษัทอยู่ด้วย
3. อะไรคือของขวัญทางธุรกิจที่ยอมรับได้?
ของขวัญทางธุรกิจที่เหมาะสมควรคำนึงถึงตำแหน่งของผู้รับและความชอบทางวัฒนธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ของขวัญไม่ควรฟุ่มเฟือยหรือนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์