วิธีสร้างรายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลง

วิธีสร้างรายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลง

18 มกราคม 2568

บริษัทของคุณได้อัปเกรดจากระบบบัญชีที่ใช้มานาน 15 ปี เป็นระบบคลาวด์ที่ทันสมัย

การอัปเกรดที่น่าตื่นเต้น แต่สิ่งที่จะตามมาคืออะไร? ความโกลาหล 🤯

ทีมต้องเผชิญกับกระบวนการทำงานที่ไม่คุ้นเคย การเชื่อมต่อที่ล้มเหลว และประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง

ตามการศึกษาล่าสุดของ WTW พบว่ามีเพียง43% ของพนักงานที่เชื่อว่าองค์กรของตนบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ— ลดลงอย่างมากจากเกือบ 60% ในปี 2019 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีแผนที่มั่นคงเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างประสบความสำเร็จ

นั่นคือจุดที่ รายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลง มีบทบาทสำคัญ

บทความนี้จะแนะนำคุณในการสร้างและดำเนินการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เราจะครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่การตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนไปจนถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มการนำระบบดิจิทัลมาใช้

สรุป 60 วินาที

การจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวางแผนและการดำเนินการอย่างรอบคอบ. นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็ว:

  • เริ่มต้นด้วยแผนที่มั่นคง: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ประเมินความพร้อม และพัฒนากลยุทธ์เพื่อทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นทางการ
  • มีส่วนร่วมกับผู้นำ: ผู้นำต้องเป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับทีมให้สอดคล้องและผลักดันการนำไปใช้
  • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความมีความสอดคล้องกัน และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบข้อมูลอยู่เสมอ
  • ฝึกอบรมและพัฒนา: เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้กับทีมงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น
  • จัดการกับการต่อต้าน: จัดการกับความท้าทายอย่างเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการยอมรับ
  • ติดตามและรักษา: ตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับปรุงกระบวนการเพื่อความสำเร็จในระยะยาว

เครื่องมือเช่น ClickUp สามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยการอัตโนมัติการทำงาน, ติดตามความคืบหน้า, และส่งเสริมการร่วมมือเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น

การจัดการการเปลี่ยนแปลงคืออะไร?

การจัดการการเปลี่ยนแปลงเตรียมความพร้อมให้กับทีมและองค์กรสำหรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการใหม่ เครื่องมือ วิธีการทำงาน หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร หากปราศจากการจัดการการเปลี่ยนแปลง คุณเสี่ยงต่อการเกิดความสับสน การสื่อสารที่ผิดพลาด และการพลาดโอกาสสำคัญ

เพื่อเข้าใจถึงความสำคัญ, นี่คือตัวอย่าง.

การเข้าซื้อกิจการของคู่แข่งอย่างเอลิซาเบธ อาร์เดน โดยเรฟลอนในปี2016 แทนที่จะใช้ประโยชน์จากระบบ ERP ที่มีอยู่ [Microsoft Dynamics AX และ Oracle Fusion] เรฟลอนได้แนะนำระบบ SAP S4/HA ใหม่ที่มีการวางแผนน้อยและการบูรณาการกับ IT ที่ไม่ดี

ผลลัพธ์? การหยุดการผลิต, ยอดขายที่สูญเสียไปหลายล้าน, และการฟ้องร้องจากผู้ถือหุ้น. 😱

สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาแผนปฏิบัติการการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ตามรายงานของ McKinsey70% ของโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายเนื่องจากความต้านทานจากพนักงานและการขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร แผนที่มีการจัดโครงสร้างอย่างดีช่วยลดการหยุดชะงัก ปรับการเปลี่ยนผ่านให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาดูตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจกัน

สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการภูมิภาคของธนาคารแห่งหนึ่ง และคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนระบบการรับลูกค้าใหม่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นการอัปเดตเทคโนโลยี แต่การดำเนินการนี้ต้องการความระมัดระวังเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น

นี่คือวิธีการวางแผนเพื่อนำทีมของคุณผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างประสบความสำเร็จ

  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: มุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ เช่น การลดเวลาในการเริ่มต้นใช้งาน หรือการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
  • ประเมินความพร้อม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานที่มีอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน และความสามารถของทีมสอดคล้องกับระบบใหม่ ระบุช่องว่างและแก้ไขล่วงหน้า
  • ทำให้แผนของคุณเป็นทางการ: ส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโดยระบุวัตถุประสงค์ ประโยชน์ ความเสี่ยง และการอนุมัติที่จำเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • วางแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทราบ ตั้งแต่ทีมภายในไปจนถึงลูกค้า

การดำเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลง

แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงต้องการการดำเนินการอย่างรอบคอบ และการมีผู้นำที่แข็งแกร่งคือกุญแจสู่ความสำเร็จของมัน. การนำไม่ได้หมายถึงการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว แต่ยังมอบอำนาจให้ทีมสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาการจัดการการเปลี่ยนแปลง

การนำของแจ็ก เวลช์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารของเจเนอรัล อิเล็กทริกได้เปลี่ยนแปลงบริษัทผ่านการนำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารของเขาตั้งแต่ปี 1981 ถึง 1998 มูลค่าตลาดของเจเนอรัล อิเล็กทริกได้เพิ่มขึ้นจาก 13,000 ล้านดอลลาร์เป็น 450,000 ล้านดอลลาร์

เขาประสบความสำเร็จนี้ผ่านการปรับปรุงกระบวนการใหม่ทั้งหมด, การนำ Six Sigma มาใช้, การประหยัดเงินได้ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์,และการบริหารทีมที่แข็งแกร่งซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และคุณค่าของ GE.

การสร้างทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง

เมื่อผู้นำได้รับการแต่งตั้งแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้าง ทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามที่ Prosci'sADKAR model[การรับรู้, ความต้องการ, ความรู้, ความสามารถ, และการเสริมสร้าง] ระบุไว้ ทีมควรประกอบด้วย:

  • ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร: ขับเคลื่อนความสอดคล้องและความรับผิดชอบ
  • ผู้จัดการการเปลี่ยนแปลง: พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
  • ผู้นำเชิงหน้าที่: เป็นตัวแทนของแผนกและให้ข้อมูล
  • ผู้นำด้านการสื่อสาร: บริหารจัดการการสื่อสารเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้
  • ผู้นำการฝึกอบรม: พัฒนาทักษะของพนักงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การมอบหมายบทบาทตามความเชี่ยวชาญและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ทีมมีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนสำหรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการการเปลี่ยนแปลง

การนำแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปใช้ต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้นำ การสื่อสารที่ชัดเจน และแนวทางที่มีโครงสร้าง องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยให้ทีมของคุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. กลยุทธ์และการวางแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง
  2. การประเมินความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
  3. การสนับสนุนและการอุปถัมภ์จากผู้นำ
  4. การสื่อสารการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ
  5. การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างครอบคลุม
  6. การจัดการความต้านทาน
  7. การคงอยู่และความสำเร็จในระยะยาว

ตอนนี้ มาดูแต่ละขั้นตอนเหล่านี้อย่างละเอียด

1. การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การจัดการและการวางแผน

กลยุทธ์ที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ช่วยให้กระบวนการเป็นระเบียบและทำให้ทีมมีความสอดคล้องกัน

ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จสำหรับโครงการเปลี่ยนแปลง
  • การกำหนดเป้าหมายและกรอบเวลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรักษาแรงผลักดัน
  • มอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนทราบถึงหน้าที่ของตน
  • การจัดสรรทรัพยากร—งบประมาณ, เครื่องมือ, และบุคลากร—เพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการ
  • การวางแผนสำหรับความเสี่ยงพร้อมกลยุทธ์การลดความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก

2. การประเมินความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง

ระบบบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 12,000 ล้านปอนด์ของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NHS) ได้ถูกเปิดตัวในปี2002 แต่ล้มเหลวเนื่องจากประเมินความพร้อมไม่ดีพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมบุคลากรและการตรวจสอบความเข้ากันได้ของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ซึ่งนำไปสู่การล่าช้าและล้มเหลวในที่สุด

การประเมินความพร้อมขององค์กรช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้:

  • ดำเนินการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันเพื่อประเมินกระบวนการทำงาน โครงสร้างพื้นฐาน และระบบต่างๆ
  • ประเมินความพร้อมของพนักงานโดยการระบุช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นในด้านความรู้หรือทัศนคติ
  • เน้นทักษะหรือการขาดแคลนทรัพยากรที่อาจส่งผลกระทบต่อการนำไปใช้
  • วัดความสอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อคาดการณ์จุดที่อาจเกิดการต่อต้าน

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำการทดสอบนำร่องกับกลุ่มเล็กก่อนนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร วิธีนี้จะช่วยระบุปัญหาที่ไม่คาดคิดและปรับปรุงแผนให้ดียิ่งขึ้น

3. การสนับสนุนและการอุปถัมภ์จากผู้นำ

ผู้นำทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง สร้างความไว้วางใจ กำหนดความคาดหวัง และให้ทิศทาง การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของพวกเขาช่วยส่งเสริมการยอมรับและการนำกระบวนการใหม่มาใช้ในทีม

นี่คือวิธีที่จะทำให้ผู้นำสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างกระตือรือร้น:

  • มีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ: ปรับให้แผนการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและความสำคัญของพวกเขา
  • นำเสนอเหตุผลที่หนักแน่น: ใช้ข้อมูลเพื่อสื่อสารประโยชน์และความเสี่ยงอย่างชัดเจน
  • ให้พวกเขาทราบข้อมูลอยู่เสมอ: ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าและความท้าทายอย่างสม่ำเสมอ
  • แสดงผลกระทบของพวกเขา: เน้นย้ำว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขาช่วยผลักดันการยอมรับจากทีมและนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างไร

4. การสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ

การสื่อสารเป็นกระดูกสันหลังของการเปลี่ยนแปลง และคุณต้องวางแผนอย่างรอบคอบล่วงหน้า แบ่งปันข้อมูลอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ แก้ไขปัญหา และทำให้ทุกคนเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างชัดเจน ความโปร่งใสช่วยสร้างความไว้วางใจ และทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ:

  • แบ่งปันการอัปเดตเป็นประจำเกี่ยวกับความคืบหน้า การตัดสินใจที่สำคัญ และกรอบเวลา
  • แก้ไขปัญหาและตอบคำถามอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
  • เน้นย้ำถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมการยอมรับ

5. การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างครอบคลุม

การเตรียมทีมด้วยทักษะที่เหมาะสมช่วยให้การผสานการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น นี่คือสิ่งที่คุณสามารถลองทำได้:

  • สร้างโปรแกรมฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมตามความต้องการของพนักงาน
  • เสนอการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับเครื่องมือหรือระบบ
  • จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ เช่นคู่มือการจัดการการเปลี่ยนแปลงหรือโมดูลการเรียนรู้ออนไลน์
  • วัดผลการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการรู้และการนำไปใช้
  • ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

6. การจัดการความต้านทาน

การเปลี่ยนแปลงมักพบกับการต่อต้าน และการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะอุปสรรคและสร้างความร่วมมือ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  • ระบุแหล่งที่มาที่อาจเกิดการต่อต้านตั้งแต่เนิ่นๆ
  • มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการสนทนาอย่างเปิดเผยเพื่อทำความเข้าใจข้อกังวลของพวกเขา
  • เสนอระบบสนับสนุน เช่น การให้คำปรึกษาหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติม
  • เฉลิมฉลองและเสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกของการเปลี่ยนแปลงต่อบุคคลและทีม

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เสนอการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงานที่ประสบปัญหาในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลจะช่วยให้พวกเขารู้สึกมั่นใจและมีส่วนร่วมมากขึ้น

7. การรักษาและประสบความสำเร็จในระยะยาว

เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ให้มุ่งเน้นที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการมีส่วนร่วม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • ติดตามความคืบหน้าหลังการดำเนินการและวัดผลตัวชี้วัดสำคัญ
  • ปรับปรุงกระบวนการตามคำแนะนำและข้อมูลประสิทธิภาพ
  • เฉลิมฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้าเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทีม

โดยการทำตามรายการตรวจสอบกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงนี้ ทีมของคุณจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้อย่างมั่นใจ เพื่อให้มั่นใจในความสำเร็จทั้งในทันทีและระยะยาว

ขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลง

การจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่เครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการนี้เป็นระบบและสามารถบรรลุผลได้ หนึ่งในเครื่องมือเหล่านั้นคือClickUp

ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นและการดำเนินการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่คุณสามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กลยุทธ์ร่วมกับศักยภาพของ ClickUp:

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสร้างความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ClickUp Goals

การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสอดคล้องระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรระหว่างการเปลี่ยนแปลงClickUp Goalsมอบวิธีการที่ทรงพลังในการจัดการกระบวนการนี้ ช่วยให้ทีมสามารถกำหนด ติดตาม และปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงงานกับเป้าหมายจะติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ ทำให้เห็นภาพชัดเจนถึงการมีส่วนร่วมของแต่ละทีมต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

ClickUp Goals: รายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ตั้งและติดตามเป้าหมายที่ชัดเจนได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Goals เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของทีมคุณ

ฟีเจอร์สรุปความคืบหน้า ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้ในที่เดียว โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้นำมองเห็นภาพรวมและมั่นใจได้ว่าทุกทีมมีความสอดคล้องกัน

เป้าหมายจริง/เท็จ ช่วยทำให้การติดตามขั้นตอนสำคัญ เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์หรือการฝึกอบรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ตัวชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับความก้าวหน้า

นี่คือสิ่งที่ลูกค้าพูดถึงความสามารถของ ClickUp:

เป้าหมายทั่วทั้งองค์กรสามารถติดตามได้ง่าย และการวางแผนก็ง่ายขึ้นเนื่องจากเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเรากำลังสอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมหรือไม่

เป้าหมายทั่วทั้งองค์กรสามารถติดตามได้ง่าย และการวางแผนก็ง่ายขึ้นเพราะเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเรากำลังสอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมหรือไม่

ติดตามความคืบหน้าทั่วทั้งองค์กรด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUpให้มุมมองแบบเรียลไทม์ในหน้าเดียวของข้อมูลสำคัญ ช่วยให้การสื่อสารในกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการปรับแต่งวิดเจ็ต [เช่น กราฟและรายการ] และการ์ด คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลสำคัญ เช่น การเสร็จสิ้นงาน ปริมาณงานของทีม และกำหนดเวลา

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ด้วยการผสานรวมกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สปรินต์ การติดตามเวลา และฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถติดตามและปรับเมตริกของโครงการได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้คุณมีความเป็นเชิงรุกในการจัดการการเปลี่ยนแปลง แดชบอร์ดส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยช่วยให้การแชร์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายและมั่นใจได้ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ

ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp เพื่อลดงานที่ทำซ้ำ

ClickUp Automationช่วยให้การจัดการการเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นโดยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเอง ClickUp รองรับเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบ

นี่คือกรณีการใช้งานระบบอัตโนมัติที่สำคัญสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง:

  1. การอัปเดตสถานะงาน: อัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดำเนินการผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
  2. การปรับเปลี่ยนผู้รับมอบหมาย: โอนย้ายงานหรือแจ้งให้สมาชิกในทีมทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
  3. การจัดการลำดับความสำคัญ: กระตุ้นการดำเนินการ เช่น ความคิดเห็นหรือการแจ้งเตือน เมื่อลำดับความสำคัญของงานเปลี่ยนแปลง [เช่น จาก "สูง" เป็น "วิกฤต"]
  4. การติดตามความสำเร็จ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อส่งการอัปเดตหรือสร้างงานติดตามเมื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้
  5. การติดตามวันครบกำหนด: อัตโนมัติการแจ้งเตือนหรือยกระดับงานที่ใกล้ถึงกำหนดส่งเพื่อรักษาความก้าวหน้า
ClickUp อัตโนมัติ
กำจัดงานที่ต้องทำซ้ำด้วยตนเองด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp

สร้างรายการตรวจสอบที่แข็งแกร่งด้วยเทมเพลตการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp

การเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรอาจรู้สึกหนักหนาแต่แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น

เทมเพลตรายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปรับกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณให้สอดคล้องได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp

นี่คือวิธีที่แม่แบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้สามารถเร่งกระบวนการของคุณได้:

  • กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนแปลง: ระบุทุกขั้นตอนของการวางแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณ ตั้งแต่การวางแผนและการสร้างความสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปจนถึงการดำเนินการและการประเมินผล โดยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน
  • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม: มอบหมายงาน, กำหนด 우선순위, และแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงภายในเทมเพลตเพื่อให้การสื่อสารและการรับผิดชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทุกทีม
  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์: ใช้แดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลเมตริกสำคัญและปรับปรุงการจัดการกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการเปลี่ยนแปลงดำเนินไปตามแผนโดยลดปัญหาคอขวด
  • อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: ทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นโดยการอัตโนมัติการอัปเดตและแจ้งเตือนที่เป็นกิจวัตร ลดความล่าช้าและข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ
  • ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ: ใช้สถานะงานที่กำหนดเองได้สูงสุด 15 สถานะ เช่น ข้อเสนอ, อยู่ระหว่างการพิจารณา, ได้รับการอนุมัติ, และดำเนินการแล้ว เพื่อให้ตรงกับกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

เริ่มต้นกลยุทธ์ของคุณอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบง่ายของ ClickUpเหมาะสำหรับโครงการที่ตรงไปตรงมาและต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนและเรียบง่าย ด้วยขั้นตอนที่เข้าใจง่าย มันช่วยให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบง่ายของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบง่ายของ ClickUp

เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

การศึกษาของ McKinsey พบว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับขององค์กรสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ถึง 143%

การติดตามความคืบหน้าและผลลัพธ์ของโครงการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือรายงานของ ClickUp เช่น แดชบอร์ด ClickUp และมุมมองภาระงาน ClickUp

ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามความสามารถในการทำงานประจำวันของทีมคุณ
  • ระบุบุคคลที่มีภาระงานมากเกินไปหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อลดปัญหาคอขวดและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและรักษาประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาการเปลี่ยนแปลง

ในขณะที่การรักษาการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ การรับรู้และเอาชนะอุปสรรคที่อาจขัดขวางความสำเร็จของมันก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน มาพูดคุยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ช่วยให้ทีมรักษาการเปลี่ยนแปลงกันเถอะ

  1. ฝังการเปลี่ยนแปลงไว้ในวัฒนธรรมองค์กร: เพื่อให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและคุณค่าแก่นสารขององค์กร. ให้แน่ใจว่ามีการมีส่วนร่วมจากผู้นำในทุกระดับ. คุณยังสามารถนำค่านิยมการเปลี่ยนแปลงไปรวมไว้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทได้.
  2. สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้: การตั้งเป้าหมายช่วยให้ติดตามความก้าวหน้าและรักษาความมุ่งมั่นตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลง กำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อวัดความสำเร็จ ใช้ClickUp Tasksเพื่อแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยที่สามารถทำได้
  3. ส่งเสริมการให้และรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง: การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ใช้แบบสำรวจหรือการติดตามผลเป็นประจำเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงาน วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุง

กรณีศึกษาการนำการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จไปใช้

1. การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ IKEA

ภายใต้การนำของบาร์บาร่า มาร์ติน คอปโปลา,IKEA ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อให้ยังคงเกี่ยวข้องในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง.

  • ลำดับความสำคัญหลัก: IKEA มุ่งเน้นการเพิ่มการเข้าถึง รักษาความสามารถในการจ่าย และขับเคลื่อนความยั่งยืน เครื่องมือดิจิทัลช่วยให้เกิดการขายออนไลน์และบริการจัดส่งใหม่ ๆ ซึ่งปรับปรุงการเข้าถึงของลูกค้า
  • การทำงานร่วมกันข้ามสายงาน: Coppola มอบอำนาจให้ทีมตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วง COVID ซึ่งนำไปสู่การดำเนินงานและการปรับตัวที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • การบูรณาการความยั่งยืน: IKEA ผสานเครื่องมือดิจิทัลเข้ากับความยั่งยืนด้วยการเปิดตัวโมเดลธุรกิจแบบหมุนเวียน ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถนำสินค้าไปรีไซเคิลได้ ในวันแบล็กฟรายเดย์ มีสินค้าจำนวน 100,000 ชิ้นถูกส่งคืนเพื่อนำไปรีไซเคิล

การเปลี่ยนแปลงของ IKEA เน้นย้ำถึงพลังของการผสานเครื่องมือดิจิทัลเข้ากับคุณค่าหลักของธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

2. การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลของ Adobe เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

การเปลี่ยนผ่านของ Adobe ไปสู่โมเดลบนคลาวด์ในปี 2011 จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่ในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วย

  • การปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจใหม่: Adobe ได้เปลี่ยนจากการขายซอฟต์แวร์แบบมีลิขสิทธิ์ในกล่องเป็นการให้บริการแบบสมัครสมาชิกผ่านระบบคลาวด์ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องพัฒนาบทบาทจากหน้าที่การบริหารแบบดั้งเดิมไปสู่การสนับสนุนนวัตกรรมและการเติบโตของพนักงาน
  • แนวทางทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เปลี่ยนจากการดำเนินงานในสำนักงานเป็นการมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น โดยพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้าพบพนักงานแต่ละคนเพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
  • เปลี่ยนไปสู่การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง: การประเมินผลประจำปีถูกแทนที่ด้วยวิธีการ "เช็คอิน" ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถกำหนดและติดตามเป้าหมายของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

การเอาชนะอุปสรรคในการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ดังที่เราได้เห็นจากองค์กรต่างๆ เช่น JPMorgan, IKEA และ Blackwoods การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายอย่างตรงไปตรงมา

ด้านล่างนี้คืออุปสรรคทั่วไปที่องค์กรมักเผชิญในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยกลยุทธ์ในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น:

การต่อต้านของพนักงาน

พนักงานมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักหรือความสบายใจในสถานะปัจจุบัน เพื่อจัดการกับการต่อต้าน ควรมีส่วนร่วมกับพนักงานตั้งแต่เนิ่นๆ จัดการฝึกอบรม และเน้นย้ำถึงประโยชน์ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ

การขาดความสอดคล้องของผู้นำ

ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอาจสะดุดได้หากผู้นำไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือไม่ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป็นแบบอย่างที่ดี

ทรัพยากรและการสนับสนุนไม่เพียงพอ

การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จต้องการทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น เวลา เครื่องมือ และบุคลากร องค์กรควรปรับปรุงกระบวนการจัดการงานให้เป็นระบบจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ และจัดเตรียมกลไกสนับสนุนที่เหมาะสม

ความไม่สอดคล้องทางวัฒนธรรม

ความไม่สอดคล้องทางวัฒนธรรมอาจเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ เพื่อเอาชนะสิ่งนี้ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงควรทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการส่งเสริมคุณค่าใหม่ผ่านพฤติกรรมของผู้นำ และเสริมสร้างคุณค่าเหล่านี้ผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นและการสื่อสารที่มีเป้าหมายชัดเจน

บทบาทของการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการปรับตัว

การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้การเปลี่ยนแปลงดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

การสำรวจของ McKinsey & Companyพบว่าระบบการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ถึง 14.2%และเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้ถึง 30%

นี่คือวิธีที่องค์กรสามารถนำแนวทางนี้ไปใช้กับ ClickUp:

รวบรวมความคิดเห็นด้วยClickUp Forms

ใช้ ClickUp Forms เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพนักงาน ซึ่งจะทำให้มั่นใจว่ามุมมองของทุกคนได้รับการพิจารณา ช่วยระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

ClickUp Forms: รายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ทำให้การรวบรวมคำตอบง่ายขึ้นด้วยตรรกะเงื่อนไขผ่านแบบฟอร์ม ClickUp

ใช้ความคิดเห็นใน ClickUpสำหรับการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความคิดเห็นใน ClickUp คุณสามารถเปิดใช้งานการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องได้ เมื่อความคิดเห็นต้องการการดำเนินการ คุณสามารถมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกมองข้าม

ClickUp Tasks: รายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สร้างรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีโดยการมอบหมายความคิดเห็นใน ClickUp

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: กำหนดการสำรวจ "เช็คชีพจร" รายไตรมาสโดยใช้ClickUp Formsเพื่อติดตามความรู้สึกของพนักงานและอัตราการยอมรับการใช้งาน

ถามคำถามเช่น 'คุณมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้?' หรือ 'คุณต้องการทรัพยากรอะไรในการปรับตัว?' สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณค้นพบความท้าทายที่ซ่อนอยู่ได้

การนำกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณไปปฏิบัติอย่างประสบความสำเร็จ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เป็นเพียงการดำเนินกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่เป็นการนำพาผู้คนผ่านการเปลี่ยนแปลงด้วยความมั่นใจและความชัดเจน

เมื่อเรามองไปในอนาคต ความสำคัญของการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการปรับตัว และการมีส่วนร่วมของพนักงานจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น องค์กรที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในระยะยาว

สร้างรายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณและนำทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จเริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!🚀