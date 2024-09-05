คู่มือสำหรับผู้นำเชิงปฏิบัติในการนำทีมผ่านการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงองค์กรในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง กระบวนการทำงาน รูปแบบการทำงาน หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ท่ามกลางยุคดิจิทัล) ล้วนสามารถทำให้ทีมของคุณรู้สึกไม่มั่นคง หรือแม้กระทั่งวิตกกังวล สำหรับคุณเองและแม้แต่สำหรับทีม ก็อาจเกิดความรู้สึกสูญเสียการควบคุมได้
ในบล็อกนี้ เราจะพิจารณาว่าคุณสามารถรักษา—หรือเรียกคืน—การควบคุมเมื่อต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นำได้อย่างไร เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถสร้างความคาดเดาได้ในระดับหนึ่ง และช่วยให้ทีมของคุณรู้สึกเช่นเดียวกัน
เมื่อถึงตอนจบ คุณควรรู้สึกพร้อมที่จะวางแผนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเครียดของทีมทั้งหมดในขณะที่คุณนำพวกเขาผ่านกระบวนการนี้
การเข้าใจการนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น การนำพาผู้คนผ่านการเปลี่ยนแปลงจริงๆ แล้วหมายถึงอะไร?
ความคิดแรกของคุณอาจเกี่ยวกับการสื่อสารวิสัยทัศน์ของคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่วางแผนไว้ และจากนั้นให้ทีมปรับการกระทำของพวกเขาให้สอดคล้องกับวิธีการใหม่ในการทำงาน
และคุณพูดถูก
แต่ผู้คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และนี่คือเหตุผลว่าทำไม การจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงต้องรวมถึงการยอมรับและเข้าใจสาเหตุของการต่อต้าน การเอาชนะการต่อต้าน และการได้รับการสนับสนุนจากพนักงาน
ผู้คนไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง แต่พวกเขาต่อต้านการถูกเปลี่ยนแปลง!
ผู้คนไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง แต่พวกเขาต่อต้านการถูกเปลี่ยนแปลง!
การมีกลยุทธ์ในการนำองค์กรหรือทีมของคุณผ่านช่วงเวลานี้จะเป็นประโยชน์ นี่คือวิธีการ:
- ด้วยการผสมผสานอย่างเหมาะสมระหว่างความแข็งแกร่ง ความมั่นคง ความมั่นใจ และความเข้าอกเข้าใจ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทีมของคุณต้องการเพื่อให้พวกเขาได้รับประโยชน์ แทนที่จะหมดไฟจากการเปลี่ยนแปลง
- เมื่อคุณนำการเปลี่ยนแปลงการจัดการอย่างประสบความสำเร็จ คุณจะรักษาไว้ซึ่งระดับการผลิต, ความภักดี, และความไว้วางใจ. คุณเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโต.
- ผู้นำที่ดีที่สุดใช้การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างทีมกับองค์กร
ในทางกลับกัน จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่คิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบในการนำการเปลี่ยนแปลง? สิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น—ขวัญกำลังใจต่ำ ความภักดีที่เสียหาย ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง และความเครียดที่เกิดจากความไม่แน่นอนและความต้องการในการปรับตัวที่ไม่ได้รับการตอบสนอง
3C ของภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพผ่านการเปลี่ยนแปลง
การนำการเปลี่ยนแปลงนั้นเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 'อะไร' นั่นคือ อะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลง และสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรต่อกิจวัตรประจำวันของพนักงานและ KPI โดยรวมของพวกเขา แต่ 'ทำไม' ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน และนั่นนำเราไปสู่สาม C ของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
สาม C ของการนำผ่านการเปลี่ยนแปลงอาจอ่านได้ว่า 'ชัดเจน-น่าเชื่อ-น่าเชื่อถือ,' 'การสื่อสาร-การร่วมมือ-การมีส่วนร่วม,' หรือ 'ความชัดเจน-ความกล้าหาญ-การมีส่วนร่วม.' แม้ว่าทั้งหมดนี้จะมีความสำคัญ แต่เราขอแนะนำว่าคุณต้องการความชัดเจน, ความเห็นชอบ, และการปรึกษาหารือมากที่สุด.
ความชัดเจน
คุณมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับการสนับสนุนจากพนักงานเมื่อทีมของคุณเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงขององค์กร คุณกำลังขอให้พวกเขาจัดการกับความท้าทายทั้งหมดของกิจวัตรที่แตกต่าง ระบบที่กำลังพัฒนา หรือเป้าหมายชุดใหม่ทั้งหมด—คุณจำเป็นต้อง บอกพวกเขาว่าทำไม หากเป็นไปได้ (และเป็นความจริง) บอกพวกเขาว่าการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จจะส่งผลดีต่อพวกเขาอย่างไร
มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยตัวอย่างกันเถอะ
ลองจินตนาการว่าคุณกำลังเป็นผู้นำบริษัทค้าปลีกและกำลังเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่น แน่นอนว่าทีมต่างๆ ตั้งแต่ฝ่ายจัดซื้อและการตลาดไปจนถึงฝ่ายการเงินและบริการลูกค้าจะต้องทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มใหม่นี้ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องยุ่งยากมากโดยไม่มีเหตุผล
แต่ถ้าหากคุณ อธิบายว่าการย้ายครั้งนี้จะให้ประโยชน์แก่ทุกทีมอย่างไร?
คำมั่นสัญญาในการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังจะช่วยให้ทีมจัดซื้อของคุณมองการเปลี่ยนแปลงในแง่บวก ยินดีต้อนรับแพลตฟอร์มแทนที่จะต่อต้านมัน
ในทำนองเดียวกัน นักการตลาดจะมีความต้านทานต่อเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นน้อยลง และทีมบริการลูกค้าทีมใดบ้างที่จะไม่รู้สึกยินดีเมื่อมีโอกาสที่จะลดข้อผิดพลาดในการเช็คอินและข้อร้องเรียนของลูกค้าหลังจากช่วงแรกที่ลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น "ฉันจะหาประวัติการซื้อของฉันในแผนผังร้านใหม่ของคุณได้ที่ไหน?"
โปรดแบ่งปัน KPI และแผนงานที่สามารถดำเนินการได้กับทีมและบุคคลต่างๆ เพื่อให้ความคาดหวังของคุณชัดเจน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ความคาดหวังของคุณเป็นทางการ แต่ยังมอบแหล่งข้อมูลที่ทีมสามารถอ้างอิงได้ทุกวัน
ฉันทามติ
ทั้งหมดนี้พูดถึงเรื่องคนต่อต้านการเปลี่ยนแปลง แต่แน่นอนว่าคุณคงเคยมีทีมของคุณเข้ามาหาคุณเพื่อขอการเปลี่ยนแปลง (เช่น "เรามาใช้เครื่องมืออัตโนมัติตัวนี้กันเถอะ" เป็นต้น)
บทเรียนของเรื่องนี้คืออะไร? ผู้คนยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาเสนอ ดังนั้นทำไมไม่ลองนำแนวคิดนี้ไปใช้เมื่อคุณนำทีมของคุณผ่านการเปลี่ยนแปลง?
หากเป็นไปได้ เชิญชวนทีมและบุคคลให้ช่วยแนะนำ ให้ข้อมูล และมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ตามความสามารถที่เป็นไปได้ เริ่มพูดคุยกับพวกเขาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการคิดค้นไอเดีย แทนที่จะทำหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว
ในตัวอย่างข้างต้น ตัวอย่างเช่น หากผู้นำของบริษัทอีคอมเมิร์ซจัดการประชุมก่อนที่จะเลือกแพลตฟอร์มใหม่ จะเป็นอย่างไร? ลองนึกภาพพวกเขาถามทีมว่าความกังวลหลักของพวกเขาคืออะไร แล้วกลับมาพร้อมกับการเสนอแพลตฟอร์มเป็นทางแก้ปัญหาสำหรับความท้าทายของพนักงาน
ทันใดนั้น ทีมรู้สึกถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร พวกเขาได้ร้องขอการปรับปรุง และองค์กรได้ดำเนินการเพื่อบรรเทาความยากลำบากของพวกเขา
แน่นอน คุณอาจไม่มีทางเลือกเสมอไปที่จะรวมทีมทั้งหมดในการตัดสินใจบางอย่าง ตัวอย่างเช่น จะทำอย่างไรหากคุณต้องการให้ทีมดำเนินการเฉพาะบางอย่างให้เสร็จสิ้นเพราะเป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ? ไม่มีคำถามเกี่ยวกับการให้ทีมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเช่นนี้ ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องพึ่งพาตัว C ตัวแรก นั่นคือ ความชัดเจน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การนำเสนอสถานการณ์ "ถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้" สามารถสร้างฉันทามติได้ แม้แต่ในกรณีของการตัดสินใจฝ่ายเดียวที่เกิดจากกฎระเบียบหรือความจำเป็น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถยกตัวอย่างให้เห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจส่งผลให้ถูกปรับหรือเสียชื่อเสียงได้ ด้วยวิธีนี้ แม้ว่าทีมของคุณจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่ทุกคนก็จะเห็นพ้องต้องกันในแนวทางที่จะดำเนินการต่อไป
การปรึกษาหารือ
ให้พร้อมให้คำปรึกษาแก่ทีมของคุณในระหว่าง กระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรของคุณ คุณอาจต้องการ เสริมสร้างศักยภาพให้กับ 'ผู้นำการเปลี่ยนแปลง' ภายในองค์กรที่มีความสามารถ' (ใช้คำที่คล้ายกัน) เพื่อช่วยเหลือเมื่อทีมและบุคคลมีคำถามหรือพบว่าตัวเองติดขัด
ในตัวอย่างการย้ายแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของเราจากข้างต้น ผู้นำอาจต้องการแต่งตั้งทีมบุคคลที่เคยทำงานกับแพลตฟอร์มที่คุณตั้งใจจะเปลี่ยนไปใช้ในตำแหน่งงานก่อนหน้านี้ หรืออาจเป็นบุคคลที่มีความมั่นใจในแพลตฟอร์มมากกว่าเนื่องจากพวกเขาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแนะนำพิเศษกับผู้ขายหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม
เมื่อพิจารณาในบริบทที่กว้างขึ้น หากองค์กรพบว่าตนเองไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกับที่ปรึกษาภายนอกอาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง
หากคุณกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ให้พิจารณาค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษากับราคาของการไม่ทำให้ถูกต้อง
คุณอาจต้องการพิจารณาว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพเหล่านี้จะส่งผลต่อค่าใช้จ่าย รายได้ และความสามารถในการทำกำไรอย่างไรบ้าง ทันใดนั้น การจ่ายเงินเพียงเศษเสี้ยวของเงินที่ประหยัดได้หรือรายได้ที่อาจได้รับเพื่อทำให้งานสำเร็จอย่างถูกต้องอาจไม่ใช่ความคิดที่แย่เลย อย่างไรก็ตาม คุณควรคำนวณให้ดีและทราบถึงสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน
ไม่สามารถเน้นย้ำความสำคัญของ 3C ในการนำการเปลี่ยนแปลงได้มากเกินไป เมื่อคุณนำการเปลี่ยนแปลงด้วยความชัดเจนและความเห็นพ้องต้องกัน และยังคงพร้อมให้คำปรึกษาอยู่เสมอ คุณจะนำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทำให้การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของผู้นำไปสู่ผู้ที่ลงมือปฏิบัติจริงเป็นเรื่องง่าย
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: แม้ว่าคุณอาจจำเป็นต้องมอบหมายหน้าที่ให้คำปรึกษา แต่ควรเปิดใจและเข้าถึงได้เสมอ—จัดสรรเวลาและช่วยให้ทีมของคุณรู้สึกว่าได้รับการเห็นคุณค่าและได้รับการยอมรับในช่วงเวลานี้ คุณอาจไม่มีคำตอบทั้งหมด แต่การที่คุณแสดงให้เห็นว่าคุณมุ่งมั่นที่จะหาคำตอบร่วมกันนั้นช่วยได้มาก
เครื่องหมายของผู้นำที่แท้จริงคือความสามารถในการยืนหยัดในท่ามกลางความเห็นต่าง นอกจากนี้ คุณกำลังทำสิ่งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร อย่าลืมสิ่งนี้เด็ดขาด
ขั้นตอนสำคัญ, ทักษะ, และกลยุทธ์ในการนำการเปลี่ยนแปลง
ส่วนก่อนหน้านี้ได้แสดงให้คุณเห็นถึงทัศนคติที่คุณต้องมีเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างประสบความสำเร็จ ในส่วนนี้ เราจะพูดถึงสิ่งที่คุณต้องทำ มาเริ่มต้นด้วยการดูห้าขั้นตอนของการนำการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้การนำทางของคำแนะนำเกี่ยวกับทัศนคติที่เราได้กล่าวไว้ในส่วนก่อนหน้านี้
ขั้นตอนที่ 1: ประกาศวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
คุณสามารถเริ่มต้นการประกาศของคุณด้วยอีเมลและตามด้วยการประชุม (หรือใช้วิธีกลับกันก็ได้) ไม่ว่าจะทางใด ให้เสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงพร้อมคำอธิบาย มองหา การสร้างความชัดเจนและความเห็นพ้องต้องกันทั้งหมด ที่เราพูดถึงในขณะที่คุณสื่อสาร
การสื่อสารนี้ควรฟังดูหนักแน่น มั่นใจ และมั่นคง แต่อย่าลืมอ่านอีเมลของคุณ (หรือคำพูดที่วางแผนไว้) อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีอารมณ์เพียงพอ นำความกระตือรือร้นและความเห็นอกเห็นใจมาสู่การสนทนา ขึ้นอยู่กับบริบท
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ผู้ช่วยเขียน AIของ ClickUp Brain เป็นคู่คิดในการระดมความคิดเพื่อสร้างการสื่อสารนี้ และมั่นใจว่าคุณจะถ่ายทอดข้อความและน้ำเสียงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด!
ขั้นตอนที่ 2: เปิดโอกาสให้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็น
"ดังนั้น, พวกเรารู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง?" เป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นหากคุณได้ประกาศเรื่องนี้ในที่ประชุม
แบบสำรวจและแบบสอบถามสามารถติดตามการสื่อสารทางอีเมลและรูปแบบข้อความอื่น ๆ (ซึ่งสามารถเป็นแบบไม่ระบุตัวตนได้) ส่งข้อความสอบถามไปยังบุคคลที่เชื่อถือได้และกระตุ้นให้พวกเขาทำเช่นเดียวกันในทีมและแผนกของตนเอง
นี่อาจรู้สึกน่ากลัว และยอมรับว่าไม่ง่ายเมื่อเผชิญกับการคัดค้าน แต่ให้คิดว่าเป็นโอกาสสำหรับการหารืออย่างเปิดเผย โอกาสให้คุณได้ คลายความสงสัย
นี่คือเวทีสำหรับคุณในการรับฟังความต้องการในการปรับตัว เพื่อที่คุณจะได้เตรียมการรองรับ เป็นโอกาสที่จะ เข้าใจเหตุผลของการต่อต้านและค้นหาวิธีในการเอาชนะมัน นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับความเห็นพ้องต้องกันโดยการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการให้ผู้คนให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่? สร้างแบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น ความกังวล หรือข้อสงสัยได้อย่างไม่ต้องลังเลClickUp Formsช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจที่กำหนดเองและรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 3: สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป
เดินเข้าสู่การประชุมหรือส่งข้อความประกาศการเปลี่ยนแปลงด้วยแผนรายละเอียดที่ชัดเจนว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไร
แน่นอน เป็นไปได้ที่ในการเปลี่ยนแปลงบางประเภท แต่ละแผนกจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเฉพาะตัวและมีแผนปฏิบัติการที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมส่วนใหญ่ของบุคคล ทีม และแผนกต่างๆ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบและเชื่อมโยงกัน ควรใช้เวลาในการพิจารณาว่าส่วนใดของแผนที่ควรนำมาหารือในการประชุมระดับองค์กร และส่วนใดสามารถมอบหมายให้สื่อสารในระดับแผนกและทีมได้
นี่คือโอกาสสำหรับคุณที่จะ สร้างความมั่นใจ และขจัดความสงสัยและความกลัวที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เมื่อแผนของคุณดูมั่นคงและสามารถทำได้จริง ทีมงานของคุณก็จะรู้สึกเครียดน้อยลง
อย่าลืม กำหนดกรอบเวลา ให้เป็นไปตามความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น ควรเผื่อเวลาสำหรับความล่าช้าไว้ด้วย
ขั้นตอนที่ 4: จัดการกับการต่อต้านอย่างต่อเนื่อง
ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมระดับองค์กร คุณอาจได้รับข้อเสนอแนะที่น่าเชื่อถือจากการสำรวจหรือแบบสอบถาม แต่ความรู้สึกที่แท้จริงของทีมจำนวนมากมักจะปรากฏขึ้นในการสนทนา
นั่นคือจุดที่ 'ผู้นำการเปลี่ยนแปลง' หัวหน้าแผนก และผู้จัดการทีมของคุณเข้ามามีบทบาท พวกเขาไม่ควรเพียงแค่กำหนดความคาดหวังในระดับทีมและบุคคล รายการดำเนินการ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังควรพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการด้วย
ถามผู้คนว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร ระหว่างดื่มกาแฟ (หรือพิซซ่า?) กับทีม ยินดีรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เชิญชวนให้ผู้คนขอเวลาอยู่คนเดียวหากมีคำถามที่เขารู้สึกอายที่จะถามหรือความคิดเห็นที่กังวลที่จะแสดงออก
เมื่อคุณสนับสนุนทีมของคุณให้มีส่วนร่วมใน การสนทนาหลังการประกาศ โปรดเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความเคารพซึ่งกันและกันและความเห็นอกเห็นใจในบทสนทนาเหล่านี้
ขั้นตอนที่ 5: นับทุกชัยชนะ
ในความวุ่นวายของการตรวจสอบรายการที่ต้องทำในแผนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่คุณนำเสนอในขั้นตอนที่ 3 เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย (และเหยียบคันเร่ง) อย่างไรก็ตาม ให้เวลาในการรับรู้—และเฉลิมฉลอง—ความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน ให้กำลังใจในความสำเร็จ แสดงความขอบคุณ ซื้อเค้กให้พวกเขา! (ใครไม่ชอบเค้กล่ะ?)
อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณ
แล้วทีมที่อยู่ห่างไกลล่ะ?
หากคุณมีทีมงานที่ทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมด แต่เน้นย้ำให้มีการ โทรศัพท์เช็คอิน เป็นรายบุคคลในบรรยากาศที่เป็นกันเอง คุณสามารถเรียนรู้อะไรได้มากมายจากน้ำเสียงของใครสักคน และยิ่งได้จากการพูดคุยแบบตัวต่อตัวมากขึ้นไปอีก ส่งเสริมให้ทุกคนเปิดกล้องในระหว่างการประชุมออนไลน์ หรืออย่างน้อยก็เปิดกล้องของคุณเองเพื่อแสดงความจริงใจและความรู้สึกที่เราได้กล่าวไว้ในขั้นตอนแรก
ก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก เตรียมตัวให้พร้อม
การนำพาการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่น่ากลัว และนี่คือจุดที่การเตรียมตัวให้พร้อมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างความมั่นใจ
เป็นความคิดที่ดีสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะใช้เวลาในการวางแผนการสื่อสาร (ลงรายละเอียดถึงทุกคำในอีเมลหรือสุนทรพจน์) โดยเน้นการฟัง (ไม่ใช่แค่ได้ยิน) การเข้าใจมุมมองของทีม และการจัดระเบียบตัวเอง
การสื่อสาร
กลยุทธ์การสื่อสารที่โปร่งใส มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำพาองค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลง วางแผนชุดอีเมล คำพูด และข้อความสำคัญที่คุณตั้งใจจะสื่อสารออกไป ให้ทุกอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และเข้าใจง่าย นำเสนอวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง แทนที่จะใช้ถ้อยคำที่กำกวมหรือเกินจริง
อ่านเพิ่มเติม:หนังสือที่จะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณ
ทักษะการฟัง
ในฐานะผู้นำ คุณอาจเป็นผู้ฟังที่ดีอยู่แล้ว ตอนนี้เป็นเวลาที่จะใช้ความสามารถนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิม นี่คือสิ่งที่ขั้นตอนที่สองของกระบวนการเปลี่ยนแปลง (และส่วนประกอบของข้อตกลงร่วมกันของ 3 C) คือทั้งหมด
ความฉลาดทางอารมณ์
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีความสำคัญมากขึ้นต่อการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ แม้ในสถานการณ์ปกติ อ่านบทความจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนี้และสมัครรับทรัพยากรฟรีที่สามารถช่วยให้คุณพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้คุณรับรู้อารมณ์ที่ไม่ได้แสดงออกและตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
อ่านเพิ่มเติม:ความฉลาดทางอารมณ์ในที่ทำงาน
การจัดระเบียบงาน
ใช้เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ติดตามความคืบหน้า, และช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลง
ที่นี่ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงเช่น ClickUp สามารถช่วยรวมงานการจัดการการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คลิกอัพ ด็อกส์
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้าง, แชร์, และร่วมมือกันในเอกสารได้แบบเรียลไทม์. ซึ่งช่วยให้กระบวนการรวบรวมและอัปเดตเอกสารโครงการ, บันทึกการประชุม, เอกสารกลยุทธ์, และเอกสารอื่น ๆ ที่อาจช่วยในโครงการการเปลี่ยนผ่านของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น.
คุณสามารถรวมศูนย์งาน ลิงก์ และความคิดเห็นได้โดยการเพิ่มเข้าไปในเอกสารเหล่านี้โดยตรง
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงชื่นชอบ ClickUp Docs เพราะช่วยให้พวกเขาสามารถ:
- สร้างทรัพยากรใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป
- แบ่งปันคำแนะนำ, ความคิดเห็น, และคำแนะนำ และกลับมาตรวจสอบเมื่อจำเป็น
- เชิญทุกคนแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขา
ClickUp Whiteboards
ด้วยClickUp Whiteboards คุณสามารถติดตามการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณและเชิญทีมให้แสดงความคิดเห็นในเส้นทางข้างหน้าได้ ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน คุณสามารถสร้างกระดานไวท์บอร์ดได้หลายอันและเชิญผู้ใช้จากทีมผู้ขายหรือลูกค้าให้เข้าถึงกระดานไวท์บอร์ดได้เมื่อจำเป็น
ผู้คนชื่นชอบไวท์บอร์ดของ ClickUp เพราะช่วยให้คุณสามารถ:
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ จุดที่งานเกิดขึ้น
- ให้ทีมภายนอกมีส่วนร่วม
- เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำได้อย่างง่ายดาย
คลิป ClickUp
การทำงานร่วมกันใช้เวลาน้อยลงและรวดเร็วขึ้นมากด้วยClickUp Clips ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอ ตัดคลิปข้อมูลสำคัญ และแชร์คลิปเหล่านี้กับทีมของคุณได้ คุณสามารถแชร์คำแนะนำและวิธีการใหม่ ๆ ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ทีมเข้าถึงได้ตามความสะดวก
ผู้ใช้ ClickUp ชื่นชอบคุณสมบัตินี้เพราะช่วยให้พวกเขาสามารถ:
- แสดงแทนที่จะบอก ช่วยขจัดความสับสนและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลผิด
- บันทึกคลิปเพื่อใช้ซ้ำ ลดความจำเป็นในการทำซ้ำ (และลดการประชุม!)
- แชร์บันทึกการประชุมแบบอัตโนมัติสำหรับสมาชิกทีมที่ชอบคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษร
ยังมีประโยชน์:3 ขั้นตอนของการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่น
เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ClickUp ยังสนับสนุนคุณด้วยทรัพยากรที่มีประโยชน์ รวมถึง เทมเพลตการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนและเริ่มกระบวนการได้
เทมเพลตรายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงคือการมีรายการตรวจสอบ ซึ่งClickUp's Change Management Checklist Templateสามารถช่วยคุณได้
เทมเพลตการวางแผนนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง กำหนดกระบวนการและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมให้กับทีมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เทมเพลตข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp
อีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์คือแม่แบบข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp ซึ่งคุณสามารถใช้เมื่อต้องการเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการการยอมรับจากผู้มีอำนาจตัดสินใจและพันธมิตรทางธุรกิจ
สมุดวางแผนนี้ช่วยให้คุณกำหนดขั้นตอนและทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ สร้างแผนเวลาและงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้อย่างมั่นใจ และทำให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง
เทมเพลตแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบง่ายของ ClickUp
หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กและต้องการให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายแม่แบบแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายของ ClickUpคือจุดเริ่มต้นที่คุณควรเริ่มต้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นด้วยแผนการปฏิบัติได้จริง แม้ว่าคุณจะไม่เคยใช้เครื่องมือวางแผนและบริหารโครงการมาก่อนก็ตาม ร่างแผน ติดตามการเปลี่ยนแปลง และระบุปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถสร้างและแก้ไขหมวดหมู่ย่อยให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของโครงการของคุณได้อีกด้วย
นำการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมด้วย ClickUp
การนำพาการเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับความท้าทายและปัญหาการปรับตัวชั่วคราว แต่ก็สามารถเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งได้เช่นกัน
การดำเนินการอย่างมีแบบแผน การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ การรับฟังอย่างจริงใจ และการแสดงให้ทีมเห็นภาพรวม สามารถช่วยให้คุณนำพาการเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยแรงเสียดทานน้อยที่สุด
นอกจากนี้ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญกับการต่อต้านด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเปิดกว้าง และคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่คุณอาจต้องพบปะกับผู้คัดค้านเป็นรายบุคคล ตอบคำถาม และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
มากกว่าสิ่งอื่นใด จงก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยแผนการที่ชัดเจน จิตใจที่สงบ และแพลตฟอร์มอย่าง ClickUp ที่จะช่วยให้คุณนำแผนนั้นไปปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์แบบ
กำลังจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่?ลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์มการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpฟรี และเริ่มจัดเตรียมสิ่งต่างๆ เพื่อเริ่มต้นอย่างยอดเยี่ยม