ปฏิวัติการเขียนของคุณ: เครื่องมือสร้างบทนำ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา

ความประทับใจแรกมีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นบทความในบล็อก อีเมล การนำเสนอ หรือเรียงความ การแนะนำที่น่าสนใจจะกำหนดโทนและตัดสินว่าผู้ฟังของคุณจะสนใจต่อไปหรือจะเลิกสนใจ
นั่นคือจุดที่เครื่องมือสร้างบทนำเข้ามามีบทบาท พวกมันมอบวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสร้างบทเปิดที่ดึงดูดความสนใจ ฉันได้ลองใช้เครื่องมือเหล่านี้แล้วและพบว่ามันช่วยได้มากในการผ่านจุดเริ่มต้นที่ยุ่งยากและสร้างบทนำที่ดูดีได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับอัลกอริทึมอัจฉริยะ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น ประหยัดเวลาและแรงงาน พร้อมทั้งให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ หลังจากการวิจัยและทดสอบอย่างละเอียด ทีมงาน ClickUp และฉันได้รวบรวมรายชื่อเครื่องมือสร้างบทนำ AI ที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับงานเขียนของคุณ มาสำรวจกันเถอะ! 🚀
⏰ สรุป 60 วินาที
เมื่อพูดถึงเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสร้างเนื้อหา แต่ละแพลตฟอร์มมีความโดดเด่นในแบบเฉพาะตัว ตอบสนองความต้องการและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน นี่คือรายละเอียดของตัวเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะ:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการจัดการโครงการแบบบูรณาการ
- Jasper AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย
- Copy.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาทางการตลาด
- Writesonic: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุม
- Scalenut: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เน้น SEO
- Frase: เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและปรับแต่งเนื้อหาด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์
- QuillBot: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มความชัดเจนในการเขียนและการเรียบเรียงใหม่
- Rytr: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาหลายภาษา
- Hypotenuse AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาจำนวนมาก
- สคริบ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารกระบวนการและการแบ่งปันความรู้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างบทนำสำหรับ AI?
เมื่อเลือกเครื่องมือสร้างบทนำบล็อกด้วย AI ควรพิจารณาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างเนื้อหาของคุณ:
- ความถูกต้องและความเกี่ยวข้อง: ค้นหาเครื่องมือในการสร้างบทนำที่สะท้อนหัวข้อของคุณและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ สิ่งนี้จะช่วยให้เนื้อหาที่ผลิตออกมามีความสอดคล้องกับหัวข้อและดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: สำรวจเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ช่วยให้คุณปรับแต่งผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับสไตล์การเขียนและน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณไว้ในขณะที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจง
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ด้วยระบบควบคุมที่ใช้งานง่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่คำนึงถึงทักษะทางเทคนิค
- คุณภาพของผลลัพธ์: เลือกเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIที่ให้เนื้อหาที่มีโครงสร้างดีและสอดคล้องกัน ซึ่งต้องการการแก้ไขเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องแก้ไขเลย ผลลัพธ์ที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณและยกระดับความเป็นมืออาชีพของโครงการเขียนของคุณ
- การนำข้อเสนอแนะมาใช้: เลือกเครื่องมือที่ปรับตัวเองตามคำแนะนำในการเขียนและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือเมื่อเวลาผ่านไป ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้เครื่องมือเติบโตเพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างเนื้อหาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การสนับสนุนและทรัพยากร: พิจารณาความพร้อมของการสนับสนุนลูกค้าที่มีคุณภาพและทรัพยากรต่างๆ เช่น บทเรียนหรือฟอรัมชุมชน การมีการสนับสนุนที่เข้าถึงได้ง่ายจะเพิ่มความสามารถของคุณในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
🔎คุณรู้หรือไม่? การจับมือทักทาย ซึ่งเป็นรูปแบบการทักทายที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปถึงกรีกโบราณ ในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล การจับมือเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีอาวุธ 🤝🕊️
📽️ โบนัสพิเศษ: เรียนรู้วิธีเขียนด้วย AI
10 อันดับเครื่องมือสร้างบทนำด้วย AI ที่ดีที่สุด
การเลือกเครื่องมือสร้างบทนำ AI ที่ดีที่สุดมีผลกระทบอย่างมากต่อการสร้างเนื้อหาที่มีพลวัตตั้งแต่เริ่มต้น
เราได้คัดสรรรายการเครื่องมือ 10 อันดับแรกที่มีชื่อเสียงในด้านความคิดสร้างสรรค์ ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ
นี่คือตัวเลือกยอดนิยมของเรา:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการจัดการโครงการแบบบูรณาการ)
ในตอนแรก คุณอาจสงสัยว่าเครื่องกำเนิดคำนำหน้าด้วยระบบ AI ฟรีสามารถช่วยประหยัดเวลาหรือทำให้ได้โทนเสียงที่ถูกต้องได้หรือไม่ClickUpแสดงให้เห็นว่าพวกมันสามารถทำได้มากกว่าการสร้างคำนำหน้าเพียงอย่างเดียว
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรนี้ช่วยให้คุณสร้างบทนำที่น่าสนใจ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน มันนำเสนอการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการสร้างสรรค์เนื้อหาและการจัดการโครงการ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบในขณะที่มุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น
ตัวอย่างเช่นClickUp Brainเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาด้วยฟีเจอร์ที่ ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง แก้ไข และจัดการเนื้อหา ช่วยปรับปรุงและปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะ ประหยัดเวลาอันมีค่าที่อาจจะต้องใช้ในการแก้ไขและระดมความคิดใหม่
นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำในการปรับปรุงไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน และความอ่านง่าย การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค การเลือกใช้คำ และน้ำเสียง ช่วยให้นักเขียนปรับแต่งเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับผู้อ่านได้ดียิ่งขึ้น
ความสามารถด้าน AI ของมันถูกผสานเข้ากับClickUp Docs ทำให้คุณสามารถปรับปรุงเนื้อหาโดยอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแก้ไขทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
ClickUp Docs เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของคุณและช่วยให้คุณปรับปรุงการสร้าง การแก้ไข และการจัดการเนื้อหาในพื้นที่ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันทำให้การทำงานเป็นทีมง่ายขึ้นด้วยการอนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องและได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
ด้วยคุณสมบัติเช่นความคิดเห็นแบบอินไลน์, ประวัติเวอร์ชัน, และการผสานงาน, การพัฒนาคอนเทนต์กลายเป็นเส้นทางที่ร่วมมือกัน, ทำลายกำแพงและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีม.
ClickUpยังมีเทมเพลตการเขียนเนื้อหาหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานด้านเนื้อหา เทมเพลตเหล่านี้มอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการวางแผน เขียน และตรวจสอบเนื้อหา ช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสอดคล้องของโครงการ
ClickUpนำเสนอเทมเพลตการเขียนเนื้อหาหลากหลายรูปแบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาอย่างมีนัยสำคัญ เทมเพลตเหล่านี้มอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการวางแผน เขียน และตรวจทานเนื้อหา ช่วยให้คุณสามารถประหยัดเวลาพร้อมทั้งรักษาความสม่ำเสมอในทุกโครงการ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการเขียนเนื้อหาของClickUp มอบจุดเริ่มต้นที่ชัดเจน ช่วยให้คุณเริ่มเขียนได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดโครงสร้าง นอกจากนี้ยังช่วยเอาชนะอาการเขียนไม่ออกด้วยการแนะนำคุณผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเขียน
ฟังโดยตรงจากผู้ใช้ ClickUp ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ)
ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า
ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Brainเพื่อทำงานซ้ำๆ สำหรับงานมอบหมาย การอนุมัติ และการแจ้งเตือนให้เป็นอัตโนมัติ
- ระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดของ ClickUpเพื่อสร้างและจัดระเบียบไอเดียเนื้อหาในพื้นที่การทำงานร่วมกัน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามประเภทของเนื้อหา, กระบวนการอนุมัติ, และข้อมูลเมตา
- ตรวจสอบไทม์ไลน์ของเนื้อหาผ่านมุมมองต่าง ๆ ด้วยกระดานคัมบัง, ปฏิทิน, และไทม์ไลน์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ซึ่งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในบางครั้ง
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป ทำให้การใช้งานมีข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบขณะเดินทาง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ไวท์บอร์ดเพื่อการทำงานร่วมกัน (เคล็ดลับ + ตัวอย่างการใช้งาน)
2. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย)
Jasper AIเป็นผู้ช่วยเขียนแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาในหลากหลายรูปแบบง่ายขึ้น มันช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับเสียงและสไตล์ของแบรนด์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
แพลตฟอร์มนี้นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงผู้ช่วยเขียน ส่วนสำหรับเสียงแบรนด์ คุณสมบัติการสรุปแคมเปญ ห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่ และ Jasper Chat เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
ความสามารถของ Jasper ในการจัดการทั้งเนื้อหาแบบสั้นและแบบยาวทำให้เป็นตัวเลือกที่ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้เมื่อต้องการรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้คงอยู่ทั่วทุกแพลตฟอร์ม
มันมีเทมเพลตมากมายที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างโฆษณา Google ที่น่าสนใจ, หัวข้อ, บล็อกโพสต์, และอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- นำเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าไปใช้เพื่อสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
- สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับ แนวทางของแบรนด์ของคุณ
- ใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเพื่อยืนยันความเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อหาของคุณ
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเครื่องมือมีแนวโน้มที่จะตีความข้อมูลที่ซับซ้อนผิดพลาด ทำให้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไปเมื่อสร้างลำดับการสนทนาที่ละเอียด ทำให้กระบวนการนี้ท้าทายมากขึ้นสำหรับผู้ใช้
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
➡️อ่านเพิ่มเติม: Jasper AI vs Writesonic: เครื่องมือเขียน AI ตัวไหนดีที่สุด?
3. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาทางการตลาด)
Copy.aiเป็นเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AIอันทรงพลัง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาได้อย่างมาก สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือความสามารถในการแปลงแหล่งข้อมูลดิบ เช่น การบันทึกการสัมภาษณ์หรือบทถอดเสียง ให้กลายเป็นเนื้อหาที่มีโครงสร้างดี
เครื่องมือนี้ช่วยขยายแนวคิดเล็กๆ ให้ผู้ใช้สามารถค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการพัฒนาบทนำและเรื่องราวที่ละเอียดและน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Copy.ai ยังช่วยให้สามารถสร้างบทนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ พร้อมความยืดหยุ่นในการปรับโทนและสไตล์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- สลับระหว่างโมเดล AI ที่แตกต่างกันเพื่อเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานเฉพาะ
- ใช้ฟีเจอร์ Infobase เพื่อจัดเก็บและติดแท็กข้อมูลเฉพาะบริษัทสำหรับการสื่อสารแบรนด์ที่สอดคล้องกัน
- ปรับโทนสำหรับงาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาหรือการปรับปรุงเนื้อหาที่มนุษย์สร้างขึ้น
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ราคาอาจสูงไปหน่อย โดยเฉพาะสำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการคนเดียว
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI บางครั้งฟังดูแข็งกระด้างหรือไม่เป็นธรรมชาติ
ราคาของ Copy.ai
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อยากรู้วิธีใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้างย่อหน้าด้วย AI อย่างเต็มที่หรือไม่?
นี่คือกลยุทธ์บางประการที่คุณสามารถลองใช้ได้:
- ปรับแต่งข้อมูลของคุณเพื่อเนื้อหาที่ตรงใจมากขึ้น ✍️
- ทดลองปรับโทนเสียงให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ 🎯
- ใช้วลีที่มีคำค้นหาเพื่อผลลัพธ์ SEO ที่ดีขึ้น 🔑
- สร้างร่างหลายฉบับและเลือกเวอร์ชันที่ดีที่สุด 📝
- ผสานเนื้อหาที่สร้างโดย AI เข้ากับข้อมูลเชิงลึกจากมนุษย์เพื่อแนวทางที่สมดุล 🤖
4. Writesonic (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุม)
Writesonicเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยผู้ใช้สร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงการอัปเดตบนโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งคือ AI Article Writer 6.0 ซึ่งสามารถสร้างบทความที่เป็นมิตรกับ SEO ได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือแปลงคำให้มีความหมายใกล้เคียงก็มีประโยชน์สำหรับการปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาไม่ซ้ำใคร โดยรวมแล้ว Writesonic มีความยืดหยุ่นและให้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างบทนำของเรียงความ ขยายความคิด หรือเขียนบทความเต็มรูปแบบ Writesonic ก็มอบโซลูชันที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- ปรับแต่งบทนำของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ฟัง
- ผสานกลยุทธ์ SEO เข้ากับเนื้อหาของคุณเพื่อเพิ่มการมองเห็นและดึงดูดการเข้าชมแบบออร์แกนิก
- ใช้เครื่องมือการสรุปความเพื่อปรับคำหรือประโยคใหม่
ข้อจำกัดของ Writesonic
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าพวกเขาจำเป็นต้องแก้ไขเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงและเสียงของแบรนด์ที่พวกเขาต้องการ
- ฟีเจอร์การสร้างข้อมูลจำนวนมากอาจไม่สม่ำเสมอในบางครั้ง ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้มีคุณภาพและเกี่ยวข้อง
ราคา Writesonic
สำหรับบุคคลทั่วไปและฟรีแลนซ์:
- ฟรีตลอดไป
- บุคคล: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
สำหรับมืออาชีพและทีม:
- มาตรฐาน: 79 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 199 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
5. Scalenut (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เน้น SEO)
Scalenut เป็นเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO การวิเคราะห์การประมวลผลภาษาธรรมชาติใช้ขั้นตอนวิธีขั้นสูงเพื่อปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของเครื่องมือค้นหา
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือโหมดครูซ (Cruise Mode) ซึ่งพาคุณผ่านขั้นตอนการสร้างเนื้อหาทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ทำให้คุณสามารถผลิตเนื้อหาที่มีโครงสร้างดีและเป็นมิตรกับ SEO ได้แม้ในเวลาที่จำกัด
ฉันยังชอบวิธีที่มันทำให้กระบวนการสร้างบทนำที่น่าสนใจง่ายขึ้น เพียงแค่ใส่ข้อมูลไม่กี่อย่าง มันก็ช่วยสร้างบทนำที่น่าดึงดูดซึ่งกำหนดโทนสำหรับเนื้อหาที่เหลือของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Scalenut
- สร้างบทนำที่น่าสนใจและใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับเนื้อหาหลากหลายประเภท ตั้งแต่บล็อกโพสต์ไปจนถึงหน้าแลนดิ้งเพจ
- ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาด้วยการวิเคราะห์ที่ผสานรวมและทำการปรับปรุงตามข้อมูล
- รับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุง ทำให้เนื้อหาของคุณมีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของสเกลนัท
- เครื่องมือนี้ปัจจุบันรองรับการสร้างเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ภาษาหลากหลาย
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกไม่ตรงไปตรงมาสำหรับผู้ใช้บางคน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคาของ Scalenut
- จำเป็น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: 79 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Scalenut
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทำไมการควบคุมเวอร์ชันเอกสารจึงสำคัญ?
6. Frase (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและปรับปรุงเนื้อหาด้วยพลังของ AI)
Frase ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นด้วยการรวมการวิจัย การเขียน และการปรับแต่งไว้ในแพลตฟอร์มเดียว สรุปเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันวิเคราะห์ผลลัพธ์การค้นหาชั้นนำ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อช่วยสร้างบทนำ หัวข้อหลัก และเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องมือ SEO ช่วยสร้างบทนำที่เพิ่มการมองเห็นในเครื่องมือค้นหาและดึงดูดผู้อ่าน เครื่องมือเหล่านี้วิเคราะห์เจตนาในการค้นหาเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาติดอันดับได้ดี Frase ให้คำแนะนำคำหลักแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่ง ช่วยให้ผู้เขียนสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- สร้างบทสรุปเนื้อหาที่ครอบคลุมโดยการวิเคราะห์บทความที่มีอันดับสูงสุด
- ใช้เครื่องมือสร้างโครงร่างเพื่อพัฒนาโครงร่างเนื้อหาโดยอ้างอิงจากเนื้อหาของคู่แข่งและคำถามของผู้ใช้
- ใช้ตัววางแผนหัวข้อเพื่อสร้างกลุ่มหัวข้อเชิงลึก
ข้อจำกัดของ Frasé
- ผู้ใช้จะได้รับจำนวนการค้นหาที่จำกัดต่อแผน ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในระยะยาว
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากคุณสมบัติ SEO ที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาแบบ Frasa
- ทดลองใช้ฟรี
- โซโล: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $115/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มความชัดเจนในการเขียนและการเรียบเรียงใหม่)
QuillBot เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนและความลื่นไหลของเนื้อหาของคุณ ทำให้เหมาะสำหรับการวิจัยทางวิชาการและอื่นๆ คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นตัวสร้างบทนำฟรีเพื่อสร้างบทนำที่มีโครงสร้างดีและน่าสนใจได้อย่างง่ายดาย
ผู้แปลงคำมีความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการแปลงประโยคให้อยู่ในรูปแบบใหม่ในขณะที่ยังคงความหมายเดิมไว้ ช่วยให้การแนะนำมีความกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ยังช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ หลุดรอดไป ทำให้ทุกบทนำมีความเรียบร้อย เป็นมืออาชีพ และสร้างผลกระทบ QuillBot เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการปรับปรุงบทนำอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- ใช้ฟีเจอร์เสริมคำศัพท์เพื่อรับคำแนะนำคำพ้องความหมายและรูปแบบการเขียนทางเลือก
- ตรวจสอบความเป็นต้นฉบับโดยการสแกนเนื้อหาของคุณกับฐานข้อมูลที่ครอบคลุม
- ทำงานใน Google Docs และ Microsoft Word โดยใช้การผสานการทำงานโดยตรงของ QuillBot
ข้อจำกัดของ QuillBot
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกจำกัดไว้สำหรับการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
- ผู้ถอดความอาจผลิตเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องตามบริบทเป็นครั้งคราว
ราคาของ QuillBot
- ฟรีตลอดไป
- รายเดือน: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $8. 33/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
8. Rytr (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาหลายภาษา)
Rytr AIเป็นผู้ช่วยเขียนที่ได้รับความนิยมสำหรับการสร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท ตั้งแต่บทความบล็อกและอีเมล ไปจนถึงข้อเสนอทางธุรกิจและหน้าแลนดิ้งเพจ รวมถึงการเขียนเรียงความด้วย ด้วยเทคโนโลยี GPT-3 ขั้นสูง ช่วยให้คุณสามารถสร้างบทความที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตัวเลือกโทนเสียงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการปรับสไตล์ให้เหมาะกับกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน และการตรวจสอบไวยากรณ์ในตัวช่วยให้มั่นใจว่าทุกชิ้นงานมีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- ใช้เครื่องมือขยายข้อความเพื่อเปลี่ยนประโยคหรือย่อหน้าเดียวให้กลายเป็นเนื้อหาเพิ่มเติม
- ใช้ส่วนขยาย Chrome เพื่อสร้างเนื้อหาได้โดยตรงในแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ
- ใช้เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบที่มีอยู่ในระบบเพื่อยืนยันความเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อหาของคุณ
ข้อจำกัดของ Rytr
- เครื่องมือวิเคราะห์ SERP และเครื่องมือค้นหาคำหลักของ Rytr มีประสิทธิภาพน้อยกว่าคู่แข่ง และขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและฟังก์ชันขั้นสูง
- เครื่องมือทำงานได้ดีกับเนื้อหาแบบสั้น แต่มีปัญหาเมื่อต้องจัดการกับเนื้อหาแบบยาว โดยให้ผลลัพธ์ที่ซ้ำซ้อน
ราคาของ Rytr
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️อ่านเพิ่มเติม: Jasper AI vs. Rytr: เครื่องมือเขียน AI ตัวไหนดีที่สุด?
9. Hypotenuse AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาจำนวนมาก)
Hypotenuse AI เป็นแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตอบสนองความต้องการเฉพาะของเนื้อหาอีคอมเมิร์ซและการตลาด ตัวสร้างคำอธิบายสินค้าแบบจำนวนมากช่วยให้คุณสามารถสร้างคำอธิบายที่ปรับให้เหมาะกับ SEO ได้หลายร้อยรายการในเวลาเพียงไม่กี่นาที ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่แรกเห็น
นอกจากนี้ คุณสมบัติการสร้างภาพด้วยระบบ AI ของมันสามารถสร้างภาพที่ไม่เหมือนใครจากข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับรายการสินค้าและเอกสารทางการตลาดของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงคำนำที่สร้างโดย AI หรือสร้างเนื้อหาใหม่จากศูนย์ มันก็ช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน
คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI
- สร้างเนื้อหาผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณเพื่อความสอดคล้องในทุกช่องทาง
- เพิ่มการมองเห็นของเนื้อหาของคุณโดยการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้อันดับที่สูงขึ้นบนเครื่องมือค้นหาและตลาดออนไลน์
- ใช้คำสั่งแก้ไขเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้มีความราบรื่นและใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ด้านด้านตรงข้ามมุมฉาก
- การทดลองใช้ฟรี 7 วันอาจไม่เพียงพอในการสำรวจและประเมินคุณสมบัติทั้งหมดอย่างเต็มที่
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณภาพการสร้างภาพไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์โดยรวม
การกำหนดราคา Hypotenuse AI
การตลาดและ SEO
- การเข้าร่วม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- จำเป็น: $87/เดือน ต่อผู้ใช้
- บล็อกโปร: $230/เดือน ต่อผู้ใช้
- บล็อกแบบกำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
อีคอมเมิร์ซ
- พื้นฐาน: $150/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- อีคอมเมิร์ซโปร: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
- ธุรกิจอีคอมเมิร์ซระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Hypotenuse AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารกระบวนการและการแบ่งปันความรู้)
Scribe เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างเอกสารกระบวนการแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน. คุณสมบัติการบันทึกการทำงานของมันสามารถจับภาพการกระทำของคุณและเปลี่ยนให้กลายเป็นคู่มือที่ละเอียดพร้อมภาพหน้าจอและคำแนะนำที่ชัดเจน. ด้วยตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับแต่งคู่มือที่สร้างขึ้นให้เหมาะกับความต้องการและความต้องการเฉพาะได้อย่างง่ายดาย.
มันมาพร้อมกับคุณสมบัติการจับภาพกระบวนการที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งบันทึกทุกการกระทำของคุณโดยอัตโนมัติ—เช่น การเคลื่อนไหวของเมาส์และการกดแป้นพิมพ์—ขณะที่คุณทำงาน คุณสมบัตินี้ช่วยให้การบันทึกเอกสารมีความแม่นยำและประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับงานที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ Scribe
- สร้างคู่มือวิธีการโดยอัตโนมัติสำหรับกระบวนการใด ๆ บนเว็บหรือเดสก์ท็อป
- ปกป้องความเป็นส่วนตัวโดยการลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนออกจากคู่มือของคุณโดยอัตโนมัติ
- ปรับแต่งเอกสารของคุณให้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ขององค์กรของคุณ
ข้อจำกัดของผู้บันทึก
- แพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ซึ่งอาจจำกัดการปรับเอกสารให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
- อาจไม่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่มีอยู่ทั้งหมดได้ ซึ่งอาจจำกัดความเข้ากันได้กับระบบบางระบบ
ราคาของ Scribe
- พื้นฐาน: ฟรี
- ทีมมืออาชีพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรเพอร์โซนัล: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากผู้เขียน
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
➡️อ่านเพิ่มเติม: 15 นักเขียนบล็อก AI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง
ยกระดับศักยภาพการสร้างเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp
ความประทับใจแรกมีความสำคัญในการสร้างเนื้อหา การแนะนำที่แข็งแกร่งจะดึงดูดความสนใจ กำหนดโทน และกระตุ้นให้ผู้อ่านติดตามต่อไป นั่นคือเหตุผลที่มืออาชีพหลายคนพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อสร้างการเปิดเรื่องที่ทรงพลัง
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถปรับปรุงเนื้อหาของคุณได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างบทนำที่น่าสนใจและทำให้กระบวนการเขียนเป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลาและปรับปรุงคุณภาพ หนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้คือ ClickUp ซึ่งให้มากกว่าการสร้างบทนำ
ClickUp คือแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการร่วมมือในทีม และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น. มันรวมเครื่องมือสร้างเนื้อหาเข้ากับคุณสมบัติการจัดการโครงการ ทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ.ลงทะเบียนบน ClickUpและค้นพบวิธีที่มันสามารถปรับปรุงเนื้อหาและประสิทธิภาพของทีมคุณได้ในวันนี้!