Jasper AI กับ Rytr: เครื่องมือเขียน AI ตัวไหนดีที่สุด?

เพื่อให้เนื้อหาของคุณมีอิทธิพล คุณต้องเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ปรับข้อความให้เหมาะกับผู้ชม (B2B หรือ B2C) และรักษาโทนเสียงให้สม่ำเสมอโดยไม่ละเลยรายละเอียดที่สำคัญ
ตอนนี้ คุณสามารถทำงานในทุกด้านเหล่านี้ด้วยตัวเองหรือขอความช่วยเหลือจากเครื่องมือเขียน AI ก็ได้ ผู้ช่วยเขียนเหล่านี้สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพตามข้อมูลที่คุณป้อนและรายละเอียดเนื้อหา ทำให้คุณพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
มาพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องมือสนับสนุน SEO ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสองตัวสำหรับการเขียนด้วย AI—Jasper AI และ Rytr
นักสร้างสรรค์เนื้อหาชื่นชอบเครื่องมือสองตัวนี้เพราะพวกมันสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจของพวกเขา มาดูคุณสมบัติของพวกมันเพื่อตัดสินใจว่าเครื่องมือใดจะเป็นคู่หูการเขียนที่ดีกว่าสำหรับบริษัทของคุณ
Jasper AI คืออะไร?
Jasper AI ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Jarvis.ai คือความฝันที่เป็นจริงของนักการตลาดคอนเทนต์ ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง สิ่งที่คุณต้องทำคือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและระบุประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการให้เครื่องมือสร้าง ส่วนที่เหลือเครื่องมือจะจัดการให้เอง
ต้องใช้คำอธิบายสั้น ๆ, กลุ่มเป้าหมายของคุณ, โทนของเนื้อหา, และคำค้นหาที่จะใช้เป็นข้อมูลนำเข้า
Jasper AI มุ่งเน้นผลลัพธ์ สร้างสรรค์เนื้อหาโดยคำนึงถึงแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อให้คุณสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติของ Jasper AI
ด้วยความสามารถในการสร้างเนื้อหาแบบยาวและแบบสั้น รวมถึงภาพที่เหมาะกับแพลตฟอร์มต่างๆ Jasper AI ช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้นในทุกช่องทาง
มันเปรียบเทียบเนื้อหาของคุณกับคู่แข่งในหน้าผลการค้นหา (SERP) และปรับแต่ง SEO ให้เหมาะสมตามนั้น เครื่องมือนี้มีตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความเป็นเอกลักษณ์
มาดูคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันกัน:
ความรู้เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องมือ AIหลายตัวช่วยเพิ่มความเร็วและคุณภาพของเนื้อหา แต่ Jasper AI ไปไกลกว่านั้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อความของแบรนด์คุณและสร้างเนื้อหาตามนั้น มันมาพร้อมกับฟีเจอร์ฐานความรู้ที่คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลบริษัทได้ รวมถึงคู่มือสไตล์ แนวทางเสียงของแบรนด์ และข้อมูลพื้นฐาน
เครื่องมือนี้ระบุข้อความของแบรนด์คุณเพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
แนวทางนี้ทำให้มันกลายเป็นผู้ช่วย AI ที่เหมาะสมอย่างยิ่งซึ่งเขียนเหมือนเป็นสมาชิกในทีมของคุณ
แคมเปญการตลาดแบบบูรณาการ
Jasper AI สามารถเปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นแคมเปญหลายช่องทางที่สมบูรณ์แบบได้ทั้งหมด สิ่งที่คุณต้องทำคือให้สรุปหรือรายละเอียดสั้น ๆ ของแคมเปญ แล้ว Jasper AI จะจัดการทุกอย่างที่เหลือเอง!
Jasper AI สามารถระบุโทนและกลุ่มเป้าหมาย และสร้างเนื้อหาทั้งแบบยาวและสั้น เช่น บทความบล็อก โฆษณา Google และคำบรรยายในโซเชียลมีเดีย—เกือบทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อดำเนินแคมเปญให้ประสบความสำเร็จ
แจสเปอร์ อาร์ต
คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาภาพสต็อกอีกต่อไปเพื่อประกอบเนื้อหาของคุณ Jasper AI สามารถสร้างภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที พร้อมขนาดที่หลากหลาย
ภาพความละเอียดสูง 2k px เหล่านี้ไม่มีค่าลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยไม่มีลายน้ำ Jasper's AI image generator ช่วยให้สร้างภาพได้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมปรับเปลี่ยนสไตล์ศิลปะ สื่อ และอารมณ์ได้หลากหลายเพียงแค่เขียนคำอธิบาย
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโซเชียลมีเดียทุกคนที่มีเส้นทางการเรียนรู้สั้น
การปรับแต่งอัตโนมัติเพียงคลิกเดียว
Jasper AI ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดที่ต้องการเนื้อหาที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง ระบบจะติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบคะแนนเนื้อหา การวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพของผลลัพธ์
นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำและเครื่องมือ SEO เพื่อปรับปรุงเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพต่ำ. คุณยังสามารถรีมิกซ์หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงให้เป็นสินทรัพย์ใหม่สำหรับช่องทางทางการตลาดต่าง ๆ ได้.
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
ข้อดีของ Jasper AI
- ช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมเป็นไปได้ ส่งเสริมความพยายามในการสร้างเนื้อหาของกลุ่ม
- ปรับให้เข้ากับข้อความและคู่มือสไตล์ของแบรนด์คุณ และทำงานเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีมคุณ
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของเนื้อหา, ให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำเพื่อการปรับปรุง
ข้อเสียของ Jasper AI
- มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติเช่นการตรวจจับการลอกเลียนแบบ
- ผู้ใช้จำเป็นต้องทำการวิจัยและอัปโหลดเอกสารประกอบเพื่อสอน Jasper AI
- ผู้ใช้อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของ Jasper AI
ไรท์เตอร์คืออะไร?
Rytr ทำให้การผลิตเนื้อหาโดยรวมง่ายขึ้นและดีขึ้น
มันสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครและน่าสนใจโดยอัตโนมัติสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาชื่อแบรนด์และบทความบล็อกไปจนถึงการปรับปรุงคำกระตุ้นการตัดสินใจ
Rytr ให้บริการแก่ธุรกิจและบุคคลทั่วไปโดยการสร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท เช่น จดหมายสมัครงานเพื่อเสริมสร้างการสมัครงาน อีเมลสำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือทางธุรกิจ หรือบทกวีในนามของคุณ
มาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ Rytr มีความโดดเด่น
คุณสมบัติของ Rytr
Rytr มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่รวดเร็วและนำเสนอเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับทุกความต้องการได้ คุณสมบัติของมันช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตและเครื่องมือ SEO เพื่อผลิตเนื้อหาคุณภาพสูง
นอกจากนี้ยังช่วยปรับเนื้อหาให้เป็นการสนทนาหรือให้ข้อมูลมากขึ้น และได้รับการสนับสนุนโดยโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบ
กรอบการเขียนข้อความโฆษณา
นอกเหนือจากการมีเครื่องมือ SEO แล้ว Rytr ยังปฏิบัติตามกรอบการเขียนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างผลลัพธ์ได้
เครื่องมือนี้ใช้กรอบแนวคิด AIDA (ความสนใจ ความสนใจ ความต้องการ และการกระทำ) และ PAS (ปัญหา การกระตุ้น การแก้ปัญหา) ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักการตลาดและเป็นที่รู้จักว่าสามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ต้องการการแก้ไขเพียงเล็กน้อย
เทมเพลตสำเร็จรูป
Rytr มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 40 แบบสำหรับประเภทเนื้อหาและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย จากนั้นคุณสามารถใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณได้
การสนับสนุนหลายภาษา
มีภาษาที่ได้รับการสนับสนุนเกือบ 30+ ภาษาใน Rytr คุณสามารถเขียนหรือแปลเนื้อหาของคุณเป็นภาษาใดก็ได้ในภาษาเหล่านี้ คุณสมบัตินี้ช่วยสร้างบทความบล็อก, หน้า landing, โพสต์ทางสื่อสังคม, และอีเมลสำหรับชุมชนระดับโลก
น้ำเสียง
Rytr เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากคุณสามารถเลือกจากโทนเสียงมากกว่า 20 แบบ คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและความต้องการที่แตกต่างกันได้ โดยเลือกจากโทนที่เป็นทางการ เป็นกันเอง มืออาชีพ เป็นมิตร ชักจูง หรือให้ข้อมูล
ราคาของ Rtyr
- แผนฟรี: สูงสุด 10,000 ตัวอักษรต่อเดือน (ฟรีตลอดไป)
- แผนประหยัด: $9/เดือน
- แผนไม่จำกัด: $29/เดือน
ข้อดีของ Rytr
- สร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ เขียนได้ดี และถูกต้อง
- รองรับการแปลมากกว่า 30 ภาษา ช่วยให้การสื่อสารกับผู้ชมทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อเสียของ Rytr
- แม้ว่าจะมีการผสานรวมบางระบบ แต่ขอบเขตของการผสานรวมอาจจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติการจัดการเนื้อหาเฉพาะ
- เนื้อหาแบบยาวที่สร้างโดย Rytr อาจมีความซ้ำซากและอาจไม่เหมาะกับทุกประเภทของเนื้อหา
Jasper AI vs. Rytr: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Jasper AI และ Rytr เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ยอดเยี่ยม; ในขณะที่ Jasper AI โดดเด่นในการมุ่งเน้นผลลัพธ์และส่งข้อความที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณ Rytr มุ่งเน้นที่ความเร็วและสามารถใช้งานได้หลากหลายความต้องการ ทั้งสองมีเครื่องมือ SEO, ไวยากรณ์ และตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
มาเปรียบเทียบคุณสมบัติสำคัญอื่นๆ กัน:
1. การปรับแต่งโทนเสียง
สำหรับเครื่องมือการเขียนใด ๆ การปรับแต่งโทนเสียงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อคุณสร้างเนื้อหาประเภทต่าง ๆ
Jasper AI
Jasper AI เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับการสื่อสารของแบรนด์คุณ บูรณาการเข้ากับเสียงและคู่มือสไตล์ของแบรนด์ได้อย่างราบรื่น ทำงานเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีมคุณ สามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นแคมเปญหลายช่องทางได้ในขณะที่ปฏิบัติตามแนวทางของแบรนด์
ไรท์เตอร์
Rytr มีตัวเลือกการปรับแต่งมากกว่า 20 รูปแบบเพื่อให้ตรงกับโทนที่คุณต้องการ มันช่วยให้คุณเลือกจากโทนเสียงที่หลากหลายสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
เมื่อคุณเปรียบเทียบทั้งสองนี้เพื่อรองรับโทนเสียงที่หลากหลาย Jasper AI โดดเด่นในฐานะผู้ชนะสำหรับองค์กร แต่ Rytr เหมาะสมที่สุดในฐานะเครื่องมืออเนกประสงค์
2. การสร้างเนื้อหา
เนื้อหาที่สร้างขึ้นจำเป็นต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาเพื่อให้ติดอันดับและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง มาดูกันว่าเครื่องมือเหล่านี้มีประสิทธิภาพเพียงใดในด้านนี้
Jasper AI
Jasper AI สร้างเนื้อหาทั้งแบบยาวและแบบสั้นในหลายช่องทาง รวมถึงบทความบล็อก คำบรรยายในโซเชียลมีเดีย และคำอธิบายสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถสร้างภาพที่เหมาะกับแพลตฟอร์มเฉพาะเพื่อเสริมเนื้อหาที่สร้างขึ้นได้อีกด้วย
ไรท์เตอร์
Rytr ใช้ระบบอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างเนื้อหาตามสูตรการเขียนโฆษณาที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น AIDA และ PAS. มีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เลือกมากกว่า 40 แบบ สำหรับประเภทเนื้อหาและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย.
Jasper AI เหมาะกว่าหากคุณต้องการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ Rytr เป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วในหลากหลายสไตล์
3. การร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
เครื่องมือเขียนคำโฆษณาด้วย AIที่ดีช่วยให้คุณสามารถร่วมมือกับทีมของคุณในการคิดไอเดียและชิ้นงานเนื้อหา ทำให้การดำเนินการง่ายขึ้น
Jasper AI
Jasper AI ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยการจัดเตรียมปฏิทินสำหรับการร่วมมือและทำการแก้ไขแบบเรียลไทม์ คุณสามารถดูปฏิทินนี้ได้ในมุมมอง Kanban และสร้างงานหรือกระบวนการทำงานของบล็อกเพื่อจัดการโครงการได้อย่างราบรื่น
ไรท์เตอร์
Rytr ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการสร้างเนื้อหาได้ ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงหลายผู้ใช้ ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลิตเนื้อหาคุณภาพสูง
Rytr ช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย แต่ Jasper AI จะเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันมากกว่า เนื่องจากมีปฏิทินให้เลือก มีมุมมองที่หลากหลาย และสามารถติดตามผลได้
4. ความสามารถในการบูรณาการ
ผู้ช่วยเขียนจะทำงานได้ดีที่สุดหากคุณสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่ทำงานเดียว หรือนำเครื่องมือ AI ของคุณไปใช้ในเครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเขียน
Jasper AI
Jasper AI มีส่วนขยาย Chrome, รองรับ Google Docs และเข้าถึง API เพื่อนำ Jasper ไปใช้กับเอกสารของคุณ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Sheets, Zapier, SurferSEO, Make และ Webflow
ไรท์เตอร์
Rytr มีส่วนขยาย Chrome และการเข้าถึง API เพื่อให้คุณใช้ Rytr กับทุกโปรเจกต์ของคุณได้ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Gmail, Facebook, Slack, WordPress, Medium และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมทั้งหมด
แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะเชื่อมต่อกับ Chrome แต่ Jasper AI มุ่งเน้นการผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจของคุณ ในขณะที่ Rytr ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์และโซเชียลมีเดีย
5. การกำหนดราคา
การลงทุนในการสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้นสามารถช่วยปรับปรุงยอดขาย, แบรนด์, และการสื่อสารของคุณได้ แต่คุณควรพิจารณาว่าคุณมีเงินที่จะใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด
Jasper AI
Jasper AI มีแผนราคาหลากหลายพร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติมและตัวเลือกการปรับแต่งตามความต้องการ แม้จะมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับบริการอื่น แต่ก็มีระบบสร้างภาพด้วย AI เป็นของตัวเอง
ไรท์เตอร์
Rytr มีแผนฟรีให้คุณใช้ ซึ่งให้คุณเข้าถึงเทมเพลตมากกว่า 40 แบบ และภาษาให้เลือกมากกว่า 30 ภาษา และยังมีแผนชำระเงินที่มีคุณสมบัติขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งให้คุณเลือกใช้
หากคุณกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วและง่ายดาย แผนบริการฟรีหรือคุ้มค่าของ Rytr จะเป็นประโยชน์ หากคุณต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง Jasper AI ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
Jasper AI เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับRytr AIสำหรับนักการตลาดที่เน้นประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน Rytr เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ในที่สุดแล้ว การเลือกระหว่าง Jasper AI และ Rytr ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล ความต้องการของกระบวนการทำงาน และความต้องการเฉพาะของกระบวนการผลิตเนื้อหา
Jasper AI เทียบกับ Rytr บน Reddit
เราหันไปหา Reddit เพื่อหาทางแก้ไขข้อถกเถียงระหว่าง Rytr กับ Jasper AI
ผู้ใช้ Reddit บางคนชอบ Jasper AI เนื่องจากคุณสมบัติขั้นสูงของมัน พวกเขาพบว่า Jasper AI เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเขียนทุกประเภท และระบุว่า Jasper ให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงกว่า
แต่การสร้างเนื้อหาต้องใช้ความพยายามอยู่บ้าง และผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า "คุณต้องทำงานมากมายเพื่อให้ได้เนื้อหาที่อ่านออกได้ จนบางทีคุณอาจจะเขียนเองหรือจ้างคนอื่นทำไปเลยก็ได้"
แต่ผู้ใช้บางคนก็ชอบบริการของ Jasper มากกว่า
"ความแม่นยำและภาษาของ Jasper นั้นยอดเยี่ยมมาก – จะใช้ Rytr เป็นตัวสำรองเมื่อเครดิต Jasper หมด – ฉันยอมจ่ายเงินเพิ่มให้กับ Jasper สำหรับบริการที่ดีกว่ามาก"
ผู้ที่มองหาวิธีการเขียนคำโฆษณาที่ตรงไปตรงมาและรวดเร็ว ง่าย ๆ มักเลือกใช้ Rytr เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าในการสร้างบทความคุณภาพสูง พวกเขาชื่นชอบการออกแบบที่รวดเร็ว ตอบสนองได้ดี และเหมาะกับมือถือ อีกผู้ใช้หนึ่งกล่าวว่า:
"หลังจากทดสอบ GPT3 และ GPT-NEO โดยตรง Jarvis และคนอื่นๆ... สำหรับผม Rytr มีการนำไปใช้ที่ยอดเยี่ยม... มันไม่ใช่เวทมนตร์แต่ช่วยประหยัดเวลาได้มากมาย"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jasper AI เทียบกับ Rytr
คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ Jasper AI และ Rytr มาแล้ว แต่คุณเคยพิจารณา ClickUp บ้างไหม?
มันมากกว่าเครื่องมือ AI; มันคือคู่หูของคุณสำหรับทุกงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียน. ในขณะที่ Jasper AI และ Rytr มีคุณสมบัติที่น่าทึ่งสำหรับการสร้างเนื้อหา,เครื่องมือผู้ช่วยการเขียนAI ของ ClickUp มุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาคุณภาพและการกระทำตามเพื่อให้นำเนื้อหาไปใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ.
มันทำให้การเขียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการและเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ. นี่คือคุณสมบัติหลักที่ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ:
ClickUp Brain
เคยต้องการมีผู้ช่วยที่ฉลาดหลักแหลมและรู้จักบริษัทของคุณอย่างทะลุปรุโปร่งไหม? นั่นแหละคือสิ่งที่ClickUp Brainมีให้คุณ ClickUp Brain คือปัญญาประดิษฐ์ของ ClickUp และเป็นเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร และผู้คนของคุณเข้าด้วยกัน สิ่งนี้ทำให้ผู้ช่วยเขียนของคุณมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทและหน้าที่การทำงานของคุณมากยิ่งขึ้น
ClickUp Brain's AI Writer สำหรับการทำงานสามารถสร้างเนื้อหาให้คุณได้อย่างง่ายดาย ต้องการสร้างโพสต์สำหรับโซเชียลมีเดียใช่ไหม? ถาม ClickUp Brain ได้เลย ต้องการไอเดียสำหรับแคมเปญใหม่หรือเปล่า? ให้ ClickUp Brain เป็นคู่คิดในการระดมสมองของคุณ
สามารถสร้างตารางและเทมเพลต, ทำความสะอาดข้อความของคุณ, และแก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษา. นี่คือคู่หูการเขียนเพียงคนเดียวที่คุณต้องการเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีอิทธิพล.
คลิกอัพ ด็อกส์
บอกลาเครื่องมือการทำงานร่วมกันเอกสารที่ยุ่งยาก!ClickUp Docsช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดหรือการปรับแต่งฉบับสุดท้ายให้สมบูรณ์แบบ
คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขเอกสารและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทำงานร่วมกันในแคมเปญบนเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดได้
คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเสียเวลาในการเขียนรูปแบบ. คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตการเขียนต่าง ๆ และปรับแต่งได้ตามต้องการโดยเพิ่มสไตล์และฟังก์ชันการทำงานผ่านปุ่ม, แบนเนอร์, ตาราง, ไอคอน, และอื่น ๆ.
การจัดการโครงการด้วย ClickUp
ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpอยู่เคียงข้างคุณ คุณจะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเสมอ
ทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเวิร์กโฟลว์บล็อกที่เชื่อมต่อกัน เอกสาร แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ กระดานงาน ไทม์ไลน์ เครื่องมือจัดสรรทรัพยากร และความสามารถในการทำงานร่วมกัน
ClickUp ทำให้การมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยมุมมองที่หลากหลายสำหรับบอร์ดงาน ตั้งแต่การจัดการปฏิทินเนื้อหาไปจนถึงการดูแลแคมเปญการตลาด คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อรักษาโครงการเนื้อหาให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ไม่มีงานใดถูกปล่อยทิ้งไว้ โดยคุณสามารถตั้งค่าให้งานถูกมอบหมายให้กับนักเขียนโดยอัตโนมัติได้ คุณสามารถติดตามทั้งหมดนี้และความคืบหน้าของแต่ละบุคคลหรือโครงการบนแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
เลือกเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ระดับยอดเยี่ยม
ในขณะที่ Jasper AI และ Rytr เป็นเครื่องมือเขียน AI ชั้นนำในอุตสาหกรรม พวกเขามีเพียงการนำเสนอโซลูชันนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
แต่เราทุกคนทราบดีว่าการสร้างเนื้อหาไม่ได้เป็นเพียงแค่การเขียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตรวจสอบการสะกดคำ การอัปเดตบล็อก การจัดการเนื้อหา การทำ SEO การจัดการโครงการการวิจัยคำหลัก และอื่น ๆ อีกมากมาย
แล้วทำไมต้องเสียเวลาและเงินในการสร้างระบบนิเวศสำหรับการสร้างและจัดการเนื้อหา เมื่อ ClickUp สามารถรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว?
ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรีและเร่งกระบวนการเขียนของคุณ