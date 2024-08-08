10 อันดับระบบ CRM สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดในปี 2025

การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลนั้นทรงพลังอย่างยิ่ง โดยแบรนด์ต่างๆ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่น่าประทับใจถึง 5.78 ดอลลาร์สำหรับทุก 1 ดอลลาร์ที่ใช้จ่าย คุณกำลังเป็นตัวแทนของแบรนด์ที่พยายามทำงานร่วมกับผู้มีอิทธิพลหลายคนแล้วพบว่ามันยากหรือไม่?
เชื่อฉันเถอะ ฉันเข้าใจดีว่าแต่ละอินฟลูเอนเซอร์มีวิธีการของตัวเอง และพยายามทำให้ทุกคนเข้ากันได้หมดนั้นมันไม่เวิร์คเลย คุณจำเป็นต้องปรับวิธีการให้เข้ากับแต่ละคน แต่ใครจะมีเวลาทำแบบนั้นในเมื่อคุณต้องจัดการงานอีกเป็นล้านอย่าง?
เข้าสู่ระบบ CRM สำหรับผู้มีอิทธิพล
เครื่องมือเหล่านี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ พวกมันเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่นเหมือนนาฬิกา
ตลอดปีที่ผ่านมา เพื่อนร่วมงานของฉันที่ ClickUp และฉันได้ประเมินตัวเลือกต่าง ๆ และรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ CRM สำหรับผู้มีอิทธิพลที่ดีที่สุด 10 อันดับในปีนี้
ฉันจะพูดถึงแง่มุมที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือเหล่านี้ก่อนที่จะพาคุณไปดูเครื่องมือจัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดในตลาด มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ CRM สำหรับผู้มีอิทธิพล?
ด้วยเครื่องมือมากมายในตลาด อาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าจะเริ่มต้นประเมินจากตรงไหน นี่คือแง่มุมสำคัญบางประการที่ฉันจะมองหาในแพลตฟอร์ม CRM สำหรับอินฟลูเอนเซอร์:
- การค้นหาอินฟลูเอนเซอร์: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณค้นหาอินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดียที่สอดคล้องกับค่านิยมของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม
- การติดตามเทรนด์: อยู่ในตำแหน่งผู้นำด้วยการระบุและใช้ประโยชน์จากเทรนด์ล่าสุด รวมถึงการอัปเดตอัลกอริทึมของ LinkedIn ที่โด่งดัง, เสียงที่ทำงานได้ดีที่สุดใน Instagram Reels,เคล็ดลับของ TikTok และอื่น ๆ เพื่อให้แคมเปญของคุณสดใหม่และเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
- เทมเพลตสำหรับอินฟลูเอนเซอร์: มองหาเครื่องมือ CRM สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่มาพร้อมกับเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดต่อและการร่วมมือ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและรักษาความสม่ำเสมอ
- การติดตามการมีส่วนร่วม: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณติดตามวิธีที่อินฟลูเอนเซอร์มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา และประสิทธิภาพของเนื้อหาของพวกเขา เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาบรรลุเป้าหมายของแคมเปญของคุณ
- การจัดการแคมเปญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือช่วยให้คุณจัดการแคมเปญหลายรายการจากแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดเป็นระเบียบและดำเนินไปตามแผน
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มการจัดการอินฟลูเอนเซอร์ที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสำเร็จของแคมเปญด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียด ช่วยให้ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: เลือกเครื่องมือที่มีแดชบอร์ดส่วนบุคคลเพื่อเน้นเมตริกและข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับแคมเปญของคุณ
- ความสามารถในการผสานรวม: ให้ความสำคัญกับการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของ เครื่องมือการจัดการ สื่อสังคมออนไลน์หรือ ระบบ CRMของคุณ
องค์ประกอบ CRMเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคุณและใช้ประโยชน์สูงสุดจากความร่วมมือต่าง ๆการนำเคล็ดลับ CRMที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ไปปฏิบัติจะช่วยเสริมความสามารถในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์และติดตามผลการดำเนินแคมเปญได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
10 เครื่องมือ CRM สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เครื่องมือ CRM สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ของคุณช่วยให้คุณระบุอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือ, ตรวจสอบการมีส่วนร่วมระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับผู้ติดตามของพวกเขา, และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ.
นี่คือรายชื่อเครื่องมือ CRM สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดที่เราคัดสรรมาให้คุณ!
1. ClickUp—เหมาะสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์
มาเริ่มกันที่ClickUp— แพลตฟอร์มครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้าน CRM ของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถดูแลทุกแง่มุมของความพยายามในการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลของคุณได้ มันมีฟีเจอร์ที่สะดวก คือศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ซึ่งคุณสามารถติดตามการโต้ตอบกับผู้มีอิทธิพล ตรวจสอบความคืบหน้าของแคมเปญ และรับรองการสื่อสารที่ทันเวลา
นี่คือวิธีที่ช่วยให้การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลง่ายต่อการจัดการ:
- การจัดการอินฟลูเอนเซอร์อย่างมีประสิทธิภาพ: สร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ จัดการโปรไฟล์ของอินฟลูเอนเซอร์ ติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ รวมศูนย์การสื่อสาร และทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์และสมาชิกในทีมได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
- ติดตามกิจกรรมการตลาด:ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามกิจกรรมของทีมการตลาดของคุณในแคมเปญที่กำลังดำเนินการอยู่ คุณสามารถทำได้โดยการกำหนดระยะเวลาสำหรับแต่ละอินฟลูเอนเซอร์และตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้ทราบความคืบหน้า
- การเลือกอินฟลูเอนเซอร์โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน: ระบุและมุ่งเป้าไปที่อินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแคมเปญของคุณใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อจัดเก็บข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์ ข้อมูลประชากรศาสตร์ ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม และประวัติผลงาน เพื่อทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ
- การร่วมมือและการอนุมัติเนื้อหา: อำนวยความสะดวกให้กับการร่วมมืออย่างราบรื่นกับผู้มีอิทธิพลในการสร้างเนื้อหา. แชร์บรีฟของแคมเปญ, ปฏิทินเนื้อหา, และบอร์ดอารมณ์. ใช้ClickUp Docsสำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ และทำให้กระบวนการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น
- ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญและผลตอบแทนจากการลงทุน: ตรวจสอบตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้มีอิทธิพล ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และวัดผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญ (ROI) สร้างรายงานเชิงลึกเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญในอนาคต
- อัตโนมัติ: ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดที่ซ้ำซ้อน เช่น การรับการแจ้งเตือนการชำระเงินจากอินฟลูเอนเซอร์ และการส่งอีเมลแบบ drip โดยใช้ClickUp Automations
คุณยังสามารถใช้เทมเพลต CRMต่างๆ ที่มีรูปแบบโครงสร้างเพื่อจัดการรายละเอียดของอินฟลูเอนเซอร์, กำหนดการแคมเปญ, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ทั้งหมดในที่เดียว
หนึ่งในเทมเพลตดังกล่าวคือClickUp Influencer Contract Template ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อตกลงทั้งหมดกับอินฟลูเอนเซอร์อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน ชัดเจน และตรงไปตรงมา
พูดง่ายๆ คือ มันช่วยให้คุณตั้งค่า ข้อตกลงการให้บริการ เพื่อกำหนดองค์ประกอบต่างๆ เช่น ขอบเขตของบริการ เงื่อนไขการชำระเงิน แนวทางสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ การสื่อสารของแบรนด์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างข้อตกลงที่เป็นมืออาชีพและติดตามความคืบหน้าของแต่ละสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ได้ คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อระบุรายละเอียดของแต่ละสัญญา เช่น งบประมาณหรือขั้นตอนทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง
คุณยังสามารถใช้มุมมอง ClickUp มากกว่า15 แบบ รวมถึงมุมมองรายการ, แผนงาน Gantt, ปริมาณงาน และปฏิทิน เพื่อติดตามและจัดระเบียบข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์ขณะที่คุณระบุอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
คุณสามารถใช้เทมเพลตก่อนหน้านี้เพื่อสร้างสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ได้แต่เทมเพลต ClickUp Simple CRMจะช่วยคุณจัดการผู้ติดต่อได้ เทมเพลตนี้ให้คุณปรับแต่งสถานะผู้ติดต่อของคุณและเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ในทันที
นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้เทมเพลต CRM ที่เรียบง่าย:
- รวมศูนย์การจัดการข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและความถูกต้อง
- อัตโนมัติการป้อนข้อมูล เพื่อปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ
- ได้รับมุมมองแบบองค์รวม ของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ระบุข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์
นอกจากนี้ ใน มุมมองรายการ และ มุมมองตารางใน ClickUp, ฟิลด์แบบดรอปดาวน์จะแสดงระดับความสำคัญ, ขั้นตอน, ค่าประมาณการ, หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดอื่นๆ สำหรับพันธมิตรอินฟลูเอนเซอร์ของคุณบนหน้าจอเดียว ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญของความร่วมมือที่มีแนวโน้มดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาที่อาจจะต้องใช้ในการนำทางงานหรือเปิดแท็บใหม่เพื่อดูข้อมูลเดียวกัน
เมื่อคุณเปิดตัวแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ แพลตฟอร์มจะให้การสนับสนุนด้วยเครื่องมือจัดการโครงการการตลาดหลายร้อยรายการ ตัวอย่างเช่นClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายยอดขาย, จุดสำคัญ, หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของอินฟลูเอนเซอร์
และฉันได้กล่าวถึงการใช้ClickUp Brain เพื่อสร้างข้อความสำหรับการติดต่อหรือยัง? ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp นี้มาพร้อมกับคำแนะนำที่เหมาะกับบทบาทเฉพาะสำหรับการสร้างไอเดียแคมเปญสำหรับผู้มีอิทธิพล, การจัดทำบรีฟเนื้อหา, และการพัฒนาเคสศึกษาทางการตลาดทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการสร้างเนื้อหาด้วยAI ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตอนนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับการสนับสนุนการจัดการแคมเปญแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือ CRM ของ ClickUp
- ใช้เทมเพลตในการจัดการกระบวนการทางการตลาดและอินฟลูเอนเซอร์ได้ในเวลาเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการทำด้วยวิธีปกติ
- เก็บรักษาทรัพยากรทางการตลาดทั้งหมดไว้ในที่เดียวและจัดระเบียบโดยใช้ ClickUp Docs
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
- ใช้ระบบการตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้และการติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณบรรลุเป้าหมายทางการตลาด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้คุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. CreatorIQ—เหมาะสำหรับฐานข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์ขนาดใหญ่
รองรับทั้ง Facebook และ Instagram, CreatorIQ ช่วยให้การค้นหาผู้มีอิทธิพล, การจัดการแคมเปญ, และการรายงานอย่างครอบคลุม
มันทำเช่นนี้โดยการรวบรวมข้อมูลผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญไว้ที่ศูนย์กลาง ให้การเข้าถึงที่ราบรื่นตลอดวงจรชีวิตของแคมเปญของคุณ จากอินเทอร์เฟซที่รวมเป็นหนึ่งเดียว คุณสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์ทางสังคมอย่างละเอียดสำหรับผู้ทรงอิทธิพลแต่ละคน รวมถึงข้อมูลประชากรของผู้ชมและการมีส่วนร่วมในแคมเปญปัจจุบัน
API ของมันช่วยติดตามการเข้าถึงผู้ชมและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม ทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได้
CreatorIQ เหมาะที่สุดสำหรับแบรนด์ที่มีฐานข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์ขนาดใหญ่ หนึ่งในเหตุผลที่เราแนะนำเช่นนี้เพราะมีฟังก์ชันการค้นหาที่ครอบคลุมกว่า 15 ล้านผู้สร้างเนื้อหา การวิเคราะห์อินฟลูเอนเซอร์ที่ครอบคลุมของมันใช้การจดจำภาพด้วย AI ของ Google เพื่อเปิดเผยความสนใจและความชอบในแบรนด์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกอินฟลูเอนเซอร์และแคมเปญ
คุณสมบัติเด่นของ CreatorIQ
- ค้นพบผู้มีอิทธิพลสำหรับแคมเปญของคุณและคัดกรองผู้ที่มีผู้ติดตามปลอมด้วยข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง
- ทำให้การชำระเงินให้กับอินฟลูเอนเซอร์เป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยการชำระเงินและสิ่งจูงใจที่ราบรื่น
- ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาจากอินฟลูเอนเซอร์ด้วยรายงานและข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ CreatorIQ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแดชบอร์ดของเครื่องมือนี้ใช้งานยากและมักไม่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ
- ผู้ใช้สังเกตเห็นว่าใช้เวลานานในการย้ายจากหน้าจอหนึ่งไปยังอีกหน้าจอหนึ่ง
ราคาของ CreatorIQ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก CreatorIQ
- G2: 4. 6/5 (540+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Klear—เหมาะสำหรับการจัดการการติดต่อสื่อสาร
Klear (เดิมชื่อ Twtrland) เป็นตลาดอินฟลูเอนเซอร์ครบวงจรสำหรับการค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ การติดตามแคมเปญ และการจัดการการชำระเงินระบบ CRM สำหรับการตลาดอินฟลูเอนเซอร์นี้เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการติดต่อ เนื่องจากมีพอร์ทัลค้นหาพร้อมตัวกรองการค้นหาอัจฉริยะที่ช่วยค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ที่มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพและทักษะ
การใช้ Klear นั้นง่ายมาก คุณเลือกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คุณต้องการเน้นและตั้งค่าตัวกรองของคุณ ต่อไปนี้คือตัวอย่างตัวกรองสามรายการ:
- ตัวกรองหัวข้อ: ค้นหาผู้มีอิทธิพลตามประเภทเนื้อหาของพวกเขา เช่น DIY, การท่องเที่ยว หรือแฟชั่น
- ตัวกรองสถานที่: ใช้สำหรับแคมเปญที่เจาะจงตามสถานที่; ช่วยจำกัดผู้มีอิทธิพลให้อยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กำหนด
- ตัวกรองประชากรศาสตร์: ค้นหาผู้มีอิทธิพลตามประชากรศาสตร์ เช่น อายุและเพศ เพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น
คุณยังสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อทำการตรวจสอบคู่แข่งและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคู่แข่งได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klear
- ใช้ฟีเจอร์ค้นหาแบรนด์เพื่อระบุผู้สร้างที่สอดคล้องกับค่านิยมของแบรนด์คุณ
- เข้าถึงตัวชี้วัดความคืบหน้าของแคมเปญได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งเพื่อการวางแผนกลยุทธ์
ข้อจำกัดที่ชัดเจน
- Klear อาจไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับการค้นหาไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทางสูง
- การเชื่อมต่อระบบการชำระเงินอาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่า
ราคาของ Klear
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Klear
- G2: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. รอยยิ้ม—เหมาะสำหรับรายงานการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล
Grin เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้งานง่ายที่สุด ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการสร้างรายงานสำหรับธุรกิจนี้
Grin ช่วยนักการตลาดในการค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้มีอิทธิพลที่อาจเป็นไปได้
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์คนใด ระบบการจัดอันดับอินฟลูเอนเซอร์ของ Grin จะจัดอันดับผู้สร้างเนื้อหาตามความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ การวิเคราะห์ขั้นสูงของระบบนี้ไม่ได้จำกัดแค่ข้อมูลประชากรพื้นฐาน แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ช่วยให้คุณสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและบรรลุผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ
คุณสมบัติเด่นของ Grin
- จัดการทุกการสนทนา การติดต่อ และการกระจายสินค้าในแพลตฟอร์ม CRM แบบบูรณาการเดียว
- รับการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
- ส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับค่านิยมของแบรนด์คุณ
ข้อจำกัดของ Grin
- ฐานข้อมูลผู้มีอิทธิพลของ Grin อาจมีจำกัดตามอุตสาหกรรมหรือกลุ่มเฉพาะ
- มักจะต้องให้ผู้ใช้ลงนามในสัญญาประจำปี
การตั้งราคาแบบยิ้มเย้ย
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ Grin
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 360+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 7/5 (140+ รีวิว)
5. Traackr—เหมาะสำหรับการจัดการอินฟลูเอนเซอร์แบบกำหนดเอง
Traackr นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น 5 ประเภท:
- เติบโต: ช่วยให้การเข้าร่วมของอินฟลูเอนเซอร์เป็นไปอย่างราบรื่น
- เปิดใช้งาน: อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหาและการจัดการความสัมพันธ์
- วัด: ติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน, ตัวชี้วัดเปรียบเทียบ, และประสิทธิภาพการแข่งขัน
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณและกระบวนการ
- ขนาด: ขยายโปรแกรมอินฟลูเอนเซอร์ด้วยการรวมข้อมูลระดับโลก
เราได้ทดลองใช้ Measure เพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของเรา เราได้วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของอินฟลูเอนเซอร์และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และสามารถติดตามประสิทธิภาพของ ClickUp เมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่งได้อีกด้วย
คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันพบว่ามีความเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือการติดตามการกล่าวถึงแบรนด์โดยอัตโนมัติในฟีดที่กำหนดเองแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณได้รับการเปิดเผยตามที่คุณคาดหวังไว้หรือไม่ ฉันยังสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกและแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมภายในชุมชนของเราเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของเราได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Traackr
- เข้าถึงการวิเคราะห์ ROI และข้อมูลเปรียบเทียบอย่างละเอียด
- ใช้ความสามารถในการปรับงบประมาณให้เหมาะสมเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
ข้อจำกัดของ Traackr
- บางครั้งเกิดข้อผิดพลาดและกระตุก
- กระบวนการทำงานของแคมเปญไม่ราบรื่น
ราคาของ Traackr
- การเติบโต: จาก $20,000/ปี (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้)
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $32,500/ปี (ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้)
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $55,000/ปี (ขั้นต่ำ 10 ผู้ใช้)
Traackr คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. Upfluence—เหมาะสำหรับการทำการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลแบบอัตโนมัติ
Upfluence ช่วยในการระบุผู้สร้างเนื้อหาตามกลุ่มผู้ชม, เนื้อหา, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มหลักเช่น Instagram, YouTube, และ Facebook นอกเหนือจากการเชื่อมต่อคุณกับผู้สร้างเนื้อหาที่เหมาะสมแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการการส่งผลงานและการประมวลผลการชำระเงิน ซึ่งช่วยให้การดำเนินแคมเปญเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ฐานข้อมูลของ Upfluence ครอบคลุมผู้มีอิทธิพลหลายล้านคน, ไมโครอินฟลูเอนเซอร์, และคนดัง คุณสามารถปรับแต่งการค้นหาของคุณโดยใช้ตัวกรองมากกว่า 20 รายการ รวมถึงคำค้นหา, ขนาดผู้ชม, และแพลตฟอร์มโซเชียล
คุณสามารถระบุผู้มีอิทธิพลที่กล่าวถึงแบรนด์ของคุณอยู่แล้วได้แม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการร่วมมือกัน
Upfluence ยังมีเทมเพลตสำหรับสัญญาอินฟลูเอนเซอร์และอีเมลติดต่อด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Upfluence
- เข้าถึงโปรไฟล์อินฟลูเอนเซอร์ที่มีข้อมูลครบถ้วนจากหลากหลายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
- ทำให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นด้วยอีเมลอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงงานเอกสารให้ราบรื่นและประหยัดเวลา
- ใช้ปลั๊กอิน Chrome เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์เชิงลึกและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Upfluence
- ไม่มีนโยบายการยกเลิก
- อาจไม่ตรงไปตรงมาเหมือนเครื่องมือการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลบางตัว
ราคาของ Upfluence
- ราคาตามความต้องการ
Upfluence ratings & reviews
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 30+ รายการ)
7. AspireIQ—เหมาะสำหรับการขยายแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์
เดิมรู้จักในนาม Revfluence, AspireIQ (หรือที่เรียกว่า Aspire) ช่วยให้คุณระบุผู้มีอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในกลุ่มเฉพาะของคุณ อำนวยความสะดวกในการติดต่อและการแนะนำอย่างรวดเร็ว
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การสื่อสารกับผู้มีอิทธิพลเป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น เทมเพลตเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และการกระจายสินค้าอัตโนมัติ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยขยายแคมเปญผู้มีอิทธิพลที่มีอยู่ให้เติบโต
ตลาดครีเอเตอร์ขนาดใหญ่ของ Aspire ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาความร่วมมือ และช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถส่งข้อเสนอเพื่อโอกาสในการเป็นพันธมิตรได้
ฟีเจอร์ CRM สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ช่วยจัดระเบียบและเก็บข้อมูลติดต่อของอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารความสัมพันธ์
คุณสมบัติเด่นของ AspireIQ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการต่างๆ เช่น การร่างและส่งสัญญา หรือการจัดการการดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้า
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความสอดคล้องของงาน
- ผสานอีเมลเพื่อรักษาช่องทางการสื่อสารแบบรวมศูนย์กับผู้มีอิทธิพล
ข้อจำกัดของ AspireIQ
- ระบบ CRM ของมันไม่ตรงตามสัญชาตญาณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งทำให้กระบวนการจัดระเบียบผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินซับซ้อนขึ้น
ราคาของ AspireIQ
- สิ่งจำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Aspire
- G2: 4. 6/5 (1100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
8. โมดาช—เหมาะสำหรับแบรนด์ B2C
Modash เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการอินฟลูเอนเซอร์ที่ครอบคลุม ซึ่งออกแบบมาเพื่อรวมและเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามทางการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
แพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมทั้งหมดสามารถติดตามการมีปฏิสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถดูได้ว่าอินฟลูเอนเซอร์คนใดได้รับการติดต่อแล้ว ใครที่ปฏิเสธข้อเสนอ และใครที่กำลังเจรจาข้อตกลงอยู่ ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและรับประกันความโปร่งใสของแคมเปญ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ Modash ครอบคลุมผู้สร้างเนื้อหาทุกคนบน Instagram, TikTok และ YouTube ซึ่งหมายความว่ามันมีโปรไฟล์มากกว่า 250 ล้านโปรไฟล์ พร้อมให้บริการผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาสำหรับการร่วมงาน คุณสามารถค้นหาและคัดกรองผู้สร้างเนื้อหาตามเกณฑ์โปรไฟล์ต่าง ๆ ได้ เช่น ช่วงจำนวนผู้ติดตาม, ภาษา, อัตราการมีส่วนร่วม, แฮชแท็ก, และคำค้นหาในชีวประวัติของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Modash
- ค้นพบผู้มีอิทธิพลที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในอุดมคติของคุณ
- ติดตามแคมเปญเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครและติดตามผลการดำเนินงาน
- ทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ง่ายขึ้นโดยการบันทึกและจัดระเบียบทุกการโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ Modash
- มีข้อจำกัดบางประการในการติดตามเนื้อหาจาก Instagram
ราคาของ Modash
- สิ่งจำเป็น: $120/เดือน ต่อผู้ใช้
- ประสิทธิภาพ: $299/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- ขั้นสูง: $899/เดือน ต่อ 10 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Modash
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Storyclash—เหมาะสำหรับการจัดการข้อมูล
คุณสมบัติการค้นหาและค้นหาผู้มีอิทธิพลของ Storyclash ช่วยให้แบรนด์สามารถระบุผู้มีอิทธิพลได้บน Instagram, TikTok และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ คุณสามารถใช้ตัวกรองเช่นตำแหน่งที่ตั้ง, ขนาดผู้ชม, เพศ, และอัตราการมีส่วนร่วมเพื่อระบุผู้มีอิทธิพลที่เหมาะที่สุดสำหรับแคมเปญของพวกเขา
ระบบ CRM สำหรับผู้มีอิทธิพลของ Storyclash รวบรวมข้อมูลผู้มีอิทธิพลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณสามารถจัดการข้อมูลผู้มีอิทธิพลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันลากและวางเพื่อการอัปเดตที่ง่ายดาย ป้ายกำกับ, แท็ก, และบันทึกที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยเพิ่มการจัดระเบียบและการจัดการกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Storyclash
- ติดตามความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์และประสิทธิภาพของแคมเปญแบบเรียลไทม์
- ใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและข้อมูลประชากรของผู้ชม
- ดำเนินการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างครอบคลุมเพื่อข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์
ข้อจำกัดของ Storyclash
- ผู้ใช้บางรายพบว่า ราคาค่อนข้างสูง
- มีการผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดอื่นๆ อย่างจำกัด
ราคาของ Storyclash
- เบา: เริ่มต้นที่ $999/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $1999/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Storyclash
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 25+ รายการ)
10. Promoty—เหมาะสำหรับการค้นหาอินฟลูเอนเซอร์
หากคุณต้องการเข้าถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายเพื่อนำไปใช้ใหม่ ติดตามประสิทธิภาพ และรักษาการมองเห็นของแบรนด์ คุณสามารถพิจารณา Promoty ได้
แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์นี้นำเสนอฐานข้อมูลของผู้สร้างเนื้อหามากกว่า 100 ล้านคน และอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกรองการค้นหาตามกลุ่มเป้าหมาย ความสนใจ และเกณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย
ระบบ CRM สำหรับผู้มีอิทธิพลของ Promoty ภายในแพลตฟอร์มช่วยให้การค้นหาผู้มีอิทธิพลบน TikTok, YouTube, และ Instagram เป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถเพิ่มข้อมูลของผู้มีอิทธิพลได้โดยตรงเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแคมเปญและการติดตาม
Promoty ยังมีฟีเจอร์แชทในแอปสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์กับอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
โปรโมทคุณสมบัติเด่น
- เข้าถึงการวิเคราะห์และรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ
- ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบเวิร์กโฟลว์ในตัว
- จัดการการชำระเงินและการร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลอย่างมีประสิทธิภาพภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดในการส่งเสริมการขาย
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าต้องใช้เวลาในการตั้งค่ารายละเอียดของแคมเปญ
การกำหนดราคาโปรโมชั่น
- พื้นฐาน: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $198/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $297/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $907. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
โปรโมทคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เพิ่มการเข้าถึงสูงสุดด้วยเครื่องมือ CRM สำหรับผู้มีอิทธิพลชั้นนำ!
ถึงเวลาตัดสินใจแล้ว
การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลมีบทบาทสำคัญอย่างมาก โดยครองส่วนแบ่งงบประมาณการตลาดเนื้อหาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ด้วยจำนวนบริษัทที่นำการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลมาใช้แล้วมากมาย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการจัดการผู้มีอิทธิพลที่มีประสิทธิผล
นี่คือความคิดเห็นของฉัน: แม้ว่าจะต้องเรียนรู้การใช้งานอยู่มาก ClickUp ก็โดดเด่นในฐานะเครื่องมือ CRM และการจัดการโครงการแบบครบวงจร มันผสมผสานความสามารถในการจัดการอินฟลูเอนเซอร์เข้ากับฟังก์ชัน CRM ที่ครอบคลุมได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ และจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียว
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการงาน การติดตามเป้าหมาย และตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลาย ClickUp ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลได้ในขณะที่ยังคงรักษาการปฏิบัติ CRM ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มค้นหาผู้มีอิทธิพล คุณจะมีทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณการตลาดเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคุณให้สูงสุด!