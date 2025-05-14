10 เครื่องมือวิเคราะห์อินสตาแกรมที่ดีที่สุดเพื่อติดตามประสิทธิภาพในปี 2025

มีผู้ใช้ Instagram มากกว่า 2 พันล้านคนทุกเดือน ในฐานะผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ คุณต้องแข่งขันกับแบรนด์อื่น ๆ มีมสุ่ม วิดีโอแมว และอินฟลูเอนเซอร์อื่น ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
คุณจะสร้างกลยุทธ์ Instagram ที่ให้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการได้อย่างไร? อันดับแรก คุณต้องเรียนรู้จากข้อมูล คุณจำเป็นต้องใช้แอปวิเคราะห์ Instagram เพื่อค้นหาแนวโน้ม ข้อมูลเชิงลึก และโอกาสต่างๆ
เครื่องมือวิเคราะห์ Instagram ช่วยคุณติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาและบัญชีธุรกิจ Instagram ของคุณ. ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากข้อมูลการวิเคราะห์ที่สามารถแปลเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนใน Instagram ของคุณ.
โพสต์นี้กล่าวถึง 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดในการติดตามการวิเคราะห์ Instagram, คุณสมบัติ, ข้อเสีย, ราคา, และวิธีที่พวกมันสามารถช่วยกำหนดกลยุทธ์การตลาดของคุณได้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือวิเคราะห์อินสตาแกรม?
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือวิเคราะห์ Instagram
- การติดตามอย่างครอบคลุม: มองหาเครื่องมือวิเคราะห์ Instagram ที่ให้การวิเคราะห์เชิงลึกและรายงานที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น การเข้าถึง การมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพของแฮชแท็ก และการเติบโตของผู้ติดตาม
- ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม: เครื่องมือวิเคราะห์ Instagram ของคุณควรให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลประชากรของผู้ติดตามอย่างละเอียด รวมถึงตำแหน่งที่ตั้ง อายุ เพศ ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม และความสนใจของผู้ติดตามของคุณ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกเครื่องมือวิเคราะห์ Instagram ที่ทรงพลังพร้อมแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ สามารถนำทางและเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย
- การติดตามแบบเรียลไทม์: เลือกใช้เครื่องมือที่มีการติดตามแบบเรียลไทม์ของการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมและเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยม
- การวิจัยการวิเคราะห์การแข่งขัน: เลือกเครื่องมือวิเคราะห์ Instagram ที่ช่วยให้คุณเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคุณกับคู่แข่งเพื่อระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงและเติบโตได้
- การเพิ่มประสิทธิภาพ: ค้นหาคุณสมบัติการแนะนำในเครื่องมือวิเคราะห์ของ Instagram เช่น คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกี่ยวกับเวลาโพสต์ที่เหมาะสมที่สุด ประเภทเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุด เช่น รีลมากกว่าโพสต์ และไอเดียแคปชั่นและแฮชแท็กที่อิงจากข้อมูลประวัติและแนวโน้ม
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือ Instagram ที่สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น เครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้กลยุทธ์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
เครื่องมือวิเคราะห์ Instagram ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
1. SocialBook
SocialBook เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Instagram ที่ช่วยให้แบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์เพิ่มการเข้าถึงบนโซเชียลมีเดียและขยายธุรกิจ SocialBookช่วยให้แบรนด์ประหยัดเวลาในการค้นหา ติดต่อ และร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์
สมมติว่ามีแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับนักปั่นจักรยานหญิงมืออาชีพวางแผนที่จะเปิดตัวแคมเปญการตลาดบน Instagram โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมการสนับสนุนจากนักปั่นจักรยานหญิงมืออาชีพบน Instagram รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า และสร้างชุมชนที่น่าสนใจ
แบรนด์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Instagram เพื่อค้นหาผู้มีอิทธิพลในนิชของพวกเขา, ส่งอีเมล, และจัดการแคมเปญจากแดชบอร์ดเดียว.
เครื่องมือวิเคราะห์ Instagram ฟรีของ SocialBook ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาเพิ่มผู้ติดตามและสร้างรายได้จากการเข้าถึงของพวกเขา—ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ SocialBook
- จัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์โดยการเพิ่มบันทึกในโปรไฟล์และรับภาพรวมที่ชัดเจนของการทำงานร่วมกัน
- คุณสมบัติการผสานรวมช่วยให้คุณส่งอีเมลจำนวนมากไปยังผู้มีอิทธิพลทั้งหมดในรายการของคุณได้ในครั้งเดียว
- ประเมินประสิทธิภาพและรายได้ของแต่ละอินฟลูเอนเซอร์โดยติดตามรหัสคูปองเฉพาะของพวกเขา
- ติดตามKPI การตลาดโดยใช้แดชบอร์ดการวิเคราะห์บัญชี และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแคมเปญ
ข้อจำกัดของ SocialBook
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาขัดข้องและล่าช้าในการอัปเดตข้อมูลการวิเคราะห์เป็นครั้งคราว
- ผู้ใช้พบว่าโมดูลการวิเคราะห์มีความซับซ้อนในการใช้งาน
ราคาของ SocialBook
- แพลทินัม: $499/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก SocialBook
- G2: 4. 7/5 (56 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
2. SocialPilot
คุณไม่ได้รับการมีส่วนร่วมแม้จะอัปโหลดเรื่องราวและโพสต์บน Instagram อย่างสม่ำเสมอหรือไม่? เนื้อหาของคุณอาจไม่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ติดตามของคุณ
การเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้ชมเป็นกลยุทธ์การเติบโต ที่สำคัญในการเพิ่มบัญชี Instagram ของคุณ
เครื่องมือวิเคราะห์ Instagram อย่าง SocialPilot จะช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น รับข้อมูลเชิงลึกด้วยคะแนนคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายบน Instagram เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการตลาดอย่างมีกลยุทธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SocialPilot
- ติดตามการวิเคราะห์โพสต์ของคุณบน Instagram ไม่ว่าคุณจะโพสต์ผ่าน SocialPilot หรือไม่ก็ตาม
- กำหนดเวลาอัตโนมัติรายงาน PDF ที่ปรับแต่งได้สำหรับโปรไฟล์ Instagram ที่แตกต่างกันและการแจ้งเตือน Slack สำหรับการดำเนินการที่รอดำเนินการของคุณ
- ผู้ช่วย AI ของ SocialPilot ช่วยคุณแก้ไขและปรับเปลี่ยนเนื้อหาของคุณ
- ใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดีย ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและ สร้างคำบรรยายเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละโพสต์สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ
ข้อจำกัดของ SocialPilot
- ไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อกำหนดเวลาโพสต์ใหม่ในเวลาเดียวกับโพสต์อื่น ทำให้เกิดการโพสต์ซ้ำ
- การรายงานการวิเคราะห์ไม่แข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Analytics
ราคาของ SocialPilot
- มืออาชีพ: $22.5/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีมขนาดเล็ก: $37. 5/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- หน่วยงาน: $75/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เอเจนซี่+: $150/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนรีวิวและรีวิวของ SocialPilot
- G2: 4. 5/5 (673 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (362 รีวิว)
3. ฟลานซ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกล่าวว่า Instagram เป็นแหล่งรวมบัญชีบอทปลอมหลายล้านบัญชี
เครื่องมือวิเคราะห์ Instagram อย่าง Phlanx ช่วยให้คุณตรวจจับบัญชีที่มีผู้ติดตามปลอมหรือค้นหาว่าโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์ได้รับการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงหรือไม่ เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในด้านการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคุณ
ซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาของPhlanx คำนวณตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมบน Instagram สามประการ ได้แก่ เครื่องมือคำนวณการมีส่วนร่วมบน Instagram, เครื่องมือคำนวณจำนวนไลค์โพสต์บน Instagram และเครื่องมือติดตามคู่แข่งบน Instagram
เครื่องมือฟรีอย่าง Phlanx's Instagram analytics ยังติดตามการมีส่วนร่วมของบัญชีของคุณและคู่แข่งเพื่อช่วยให้แคมเปญ Instagram ในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Phlanx
- การตรวจสอบบัญชีอินสตาแกรมของอินฟลูเอนเซอร์เพื่อระบุผู้ติดตามที่แท้จริงหรือผู้ติดตามที่ไม่เคลื่อนไหว และอัตราการมีส่วนร่วม
- วัดอัตราการมีส่วนร่วมของบัญชีของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณการมีส่วนร่วมของ Instagram จาก Phlanx เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ชมของคุณตอบสนองกับเนื้อหาของคุณ
- เปรียบเทียบบัญชีของคุณกับบัญชีของคู่แข่งเพื่อประเมินตัวชี้วัดหลักและข้อมูลเชิงปริมาณแบบเคียงข้างกัน
- ค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ที่กำลังเป็นที่นิยมจาก Instagram และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ด้วย Phlanx's Top Lists
ข้อจำกัดของ Phlanx
- ข้อมูลตัวชี้วัดเฉพาะ เช่น ความสนใจของผู้ชม อาจไม่น่าเชื่อถือ
ราคาของ Phlanx
- พื้นฐาน: $39/เดือน
- พรีเมียม: $60/เดือน
- ธุรกิจ: $90/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Phlanx
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. Analisa. io
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ดูแลหลายบัญชีซอฟต์แวร์วิเคราะห์การตลาดที่ใช้ AI ของ Analisa ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับคำถามสำคัญบน Instagram เช่น เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโพสต์ ไอเดียแคมเปญกับอินฟลูเอนเซอร์ และข้อมูลประชากรของกลุ่มเป้าหมาย
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Instagram ฟรีของ Analisa สำหรับการวิเคราะห์คู่แข่ง, การติดตามผลการดำเนินงานในอดีต, และการทำแผนที่ผู้มีอิทธิพล
Analisa. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับกลยุทธ์เนื้อหา Instagram ของคุณ รวมถึงสถิติการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์แฮชแท็ก และการเติบโตของผู้ติดตาม
- ดึงข้อมูลประสิทธิภาพโพสต์ในอดีตและข้อมูลเชิงลึกทางสังคมของอินฟลูเอนเซอร์สำหรับช่วงวันที่ที่กำหนดเอง
- รายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย มอบความเข้าใจเชิงข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดและประสิทธิภาพของ Instagram
- ดาวน์โหลดรายงานฉบับละเอียดในรูปแบบเทมเพลตที่สวยงามในรูปแบบ PDF หรือ CSV
ข้อจำกัดของ Analisa. io
- การเปรียบเทียบแฮชแท็กและการวิเคราะห์ประชากรศาสตร์มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายร้องเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง
Analisa. io ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $48. 30/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เพิ่มเติม: $104. 30/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $167. 30/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
Analisa. io คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. Squarelovin
ตามผลการค้นพบของ Matter พบว่า 69% ของผู้บริโภคไว้วางใจผู้มีอิทธิพลมากกว่าข้อมูลใดๆ ที่มาจากแบรนด์
ในฐานะผู้จัดการการตลาดดิจิทัลที่ดูแลลูกค้าหลายราย คุณต้องค้นหาเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น และทำงานร่วมกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ในสาขาของคุณเพื่อชนะความไว้วางใจของลูกค้า
Squarelovin เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ Instagram ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการคัดสรรเนื้อหาชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Instagram ของคุณจากแดชบอร์ดเดียว เครื่องมือวิเคราะห์นี้ประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์แฮชแท็ก และส่วนหน้าสำหรับผู้สร้างและผู้จัดการ
สร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกับลูกค้าของคุณ และสร้างความร่วมมือที่มีความหมายกับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา
คุณสมบัติเด่นของ Squarelovin
- แดชบอร์ดวิเคราะห์เมตริกต่างๆ เช่น การแสดงผล, การเข้าถึง, การมีส่วนร่วมกับเรื่องราวและโพสต์, การเติบโตของบัญชี, ผู้ติดตาม, และการโต้ตอบของผู้ติดตาม
- ประเมินกิจกรรมของผู้ติดตามและการติดตามแฮชแท็กแบบเรียลไทม์สำหรับช่วงวันที่ที่กำหนดเอง
- สร้างและดาวน์โหลดรายงานส่วนตัวในรูปแบบ PDF หรือ Excel
ข้อจำกัดของ Squarelovin
- เวลาโหลดช้าและปัญหาขัดข้อง
- ขาดคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น การวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์พื้นฐาน และการฟังเสียงสังคม
ราคาของ Squarelovin
- พื้นฐาน: ฟรี
- อินฟลูเอนเซอร์: €9,90/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: €14.90/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Squarelovin
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. TapInfluence
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มการปรากฏตัวของคุณและเมตริกของ Instagram คือการใช้ผู้มีอิทธิพลในการพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของคุณ ใช้ TapInfluence เพื่อรันแคมเปญผู้มีอิทธิพลที่ปรับแต่งให้เหมาะสม
TapInfluence เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์แบบครบวงจรสำหรับผู้จัดการโซเชียลมีเดีย เพื่อค้นหา ติดต่อ และร่วมงานกับเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ทั้งระดับไมโครและระดับใหญ่บน Instagram
คุณสมบัติเด่นของ TapInfluence
- แดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบครบวงจรเพื่อวัดผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคุณ
- กระบวนการทำงานขั้นสูงในการจัดการแคมเปญเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การแบ่งปันรายละเอียดงานไปจนถึงการดำเนินงาน
- ไดเรกทอรีอินฟลูเอนเซอร์ที่ครอบคลุมเพื่อเจาะกลุ่มผู้ใช้ Instagram ที่สนใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ TapInfluence
- การเรียนรู้ที่ชันเมื่อเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของ TapInfluence
- ขาดความสามารถในการสร้างหรือเจรจาสัญญาเมื่อทำงานกับผู้มีอิทธิพล
ราคา TapInfluence
- มาตรฐาน: $1999/เดือน
- หน่วยงาน: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
TapInfluence ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. สปราวต์ โซเชียล
ลองนึกภาพการสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดการโซเชียลมีเดียของคุณและบริหารแคมเปญโฆษณาสำหรับ บัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชี
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์การตลาดที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มการปรากฏตัวของแบรนด์ของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ และทำให้แน่ใจว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและการขายของคุณ
แบรนด์ใช้ SproutSocial เพื่อติดตามความคิดเห็นของลูกค้าและประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาดบน Instagram ของพวกเขา ทำการวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อติดตามการเติบโตของผู้ชมของแบรนด์คู่แข่งบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนของคุณด้วยเครื่องมือสร้างสรรค์, กระบวนการทำงานที่เข้าใจง่าย, และคุณสมบัติการจัดตารางเวลา ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว
- การวิเคราะห์ Instagram Story วัดผลกระทบระยะยาวของเรื่องราวของคุณผ่านการคลิก การตอบกลับ และ KPI สำคัญอื่น ๆ
- วิเคราะห์ข้อมูลระดับโพสต์และโปรไฟล์, แฮชแท็ก และการมีส่วนร่วมของผู้ชมสำหรับลูกค้าหลายราย
- ผสานการทำงานกับ Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- อินเตอร์เฟซที่ช้าของปฏิทินการเผยแพร่
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากเครื่องมือมาพร้อมกับคุณสมบัติและฟังก์ชันมากมาย
ราคาของ Sprout Social
- ราคาปกติ: $249/เดือน
- มืออาชีพ: $399/เดือน
- ขั้นสูง: $499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (571 รีวิว)
8. ควินตี้
Quintly สนับสนุนการริเริ่มการตลาดดิจิทัลของคุณด้วยการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียขั้นสูง เพื่อให้คุณก้าวทันคู่แข่งและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ Instagram
เครื่องมือวิเคราะห์ของ Quintly วัดการเติบโตของผู้ติดตามบัญชี Instagram ของคุณและค้นหาผู้บริโภคที่มีเอกลักษณ์ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับคุณ ฟีเจอร์การวิเคราะห์เนื้อหา Instagram ระบุประเภทเนื้อหาที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับแบรนด์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quintly
- ปรับแต่งและจัดเรียงตัวชี้วัดบนแดชบอร์ดที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายโซเชียลมีเดียของคุณ
- แชร์รายงานจากแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณไปยังบุคคลที่ได้รับมอบหมายตามเวลาและความถี่ที่คุณเลือก
- Quintly บันทึกข้อมูลประสิทธิภาพของ Instagram Stories โดยอัตโนมัติผ่านการติดตามข้อมูลของสตอรี่ของคุณทุก 30 นาที
- ผสานรวมกับข้อมูลเชิงลึกของ Instagram เพื่อแสดงจำนวนผู้ที่มีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณและความถี่ที่พวกเขาเห็นเนื้อหาดังกล่าว
ข้อจำกัดของ Quintly
- รายงานข้อมูลที่ครอบคลุมอาจใช้งานได้ยาก
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล
ราคาของ Quintly
- ราคา $315/ผู้ใช้/เดือน (สำหรับโปรไฟล์โซเชียลมีเดียสามโปรไฟล์)
คะแนนและรีวิวของ Quintly
- G2: 4. 7/5 (68 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Minter. io
กำลังดำเนินแคมเปญโซเชียลมีเดียแต่ไม่ได้รับการมีส่วนร่วมตามที่ต้องการใช่หรือไม่? เพิ่มความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของคุณด้วยการวิเคราะห์แฮชแท็กบน Instagram
ติดตามจำนวนและความถี่ของโพสต์ที่มีแฮชแท็กหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณ และติดตามแฮชแท็กของคู่แข่งเพื่อเข้าใจว่าอะไรทำให้แฟน ๆ Instagram ของคุณเคลื่อนไหว
Minter. io, เครื่องมือวิเคราะห์ Instagram, ตรวจสอบแคมเปญแฮชแท็ก Instagram ของแบรนด์คุณและประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญเหล่านั้น. คุณสามารถเข้าใจได้ว่าโพสต์, รูปภาพ, วิดีโอ, และคาร์ูเซลประเภทใดที่กำลังเป็นที่นิยมเพื่อนำมาใช้ให้เกิดการมีส่วนร่วมสูงสุด.
Minter. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ดำเนินการตรวจสอบ Instagram อย่างละเอียดและรับรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมคำแนะนำในการปรับปรุงสำหรับข้อมูลโปรไฟล์ ผู้ติดตาม โพสต์ และสตอรี่ของคุณด้วยฟีเจอร์ตรวจสอบของ Monter
- เข้าใจประเภทของผู้ติดตามที่คุณได้รับจากแคมเปญเฉพาะหรือการเปลี่ยนแปลงของผู้ชมรายวันพร้อมกับการอัปเดตสื่อรายชั่วโมง
- ประเมินจำนวนผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละวัน และประมาณการข้อมูลสำหรับการเติบโตในอดีต
- ค้นหาว่าเมื่อใดที่เนื้อหาของคุณได้รับไลค์และความคิดเห็นมากที่สุด และแฮชแท็กใดที่สร้างการมีส่วนร่วมได้สูงสุด
Minter. io ข้อจำกัด
- การส่งออกรายงานเป็นงานที่ใช้เวลานานและยุ่งยาก
- ข้อมูลของคู่แข่งขาดความลึกซึ้ง
Minter. io ราคา
- เงิน: $9/ผู้ใช้/เดือน
- ทอง: $19/ผู้ใช้/เดือน
- แพลทินัม: $39/ผู้ใช้/เดือน
Minter. io คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. รูตาไก
Keyhole เป็นแอปวิเคราะห์ข้อมูล Instagram สำหรับแบรนด์ในการค้นหาข้อมูลของอินฟลูเอนเซอร์โดยไม่ต้องทำงานหนัก ต่างจากเครื่องมือวิเคราะห์ Instagram อื่น ๆ Keyhole ติดตามประสิทธิภาพของอินฟลูเอนเซอร์ตามเป้าหมายของแคมเปญของคุณ
นอกจากนี้ ให้แยกตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพวกเขา และเปรียบเทียบความรู้สึกโดยรวมและประสิทธิภาพเพื่อเข้าใจถึงประสิทธิผลของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของรูตาไก่
- การวิเคราะห์คำหลักและแฮชแท็กเพื่อค้นหาผู้มีอิทธิพลในวงการของคุณ
- การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อระบุบัญชีธุรกิจที่มีการมีส่วนร่วมที่แท้จริงและบัญชีที่มีผู้ติดตามปลอม
- กำหนดเวลาและเผยแพร่โพสต์, รีล, และสตอรี่ของคุณบนโซเชียลมีเดียโดยใช้ฟีเจอร์การเผยแพร่อัจฉริยะ
ข้อจำกัดของรูเจาะ
- ขาดคำแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ราคาสูงกว่าเครื่องมืออื่น ๆ ในตลาดเล็กน้อย
การตั้งราคาแบบเจาะรู
- บุคคล: 63 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $119/เดือน
- ข้อดี: $199/เดือน
- ขั้นสูง: $359/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $833/เดือน
คะแนนและรีวิวแบบกุญแจ
- G2: 4. 3/5 (68 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเวลาจำนวนมากที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู การค้นหา และการตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱
หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณก็จะมีแล้ว: ลองใช้ClickUp!
เครื่องมือจัดการสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ
ในขณะที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงผิวเผินของ Instagramและการตลาดแบบดึงดูดลูกค้า ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับทีมการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ClickUp ช่วยกำหนดกลยุทธ์ Instagram ของคุณโดยการจัดการแคมเปญกับอินฟลูเอนเซอร์และรายงานงานต่าง ๆ จากศูนย์กลางเดียว
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือจัดการโครงการโซเชียลมีเดียของ ClickUp เพื่อติดตามปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณ รวมถึงโพสต์และรีลบน Instagram และระดมความคิดแคมเปญโซเชียลมีเดียในแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
ร่วมมือกับสมาชิกทีมการตลาดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณแบบเรียลไทม์ในขณะที่ทำงานเกี่ยวกับแนวคิดแคมเปญใหม่โดยใช้ClickUp Whiteboards
เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลและผู้จัดการโซเชียลมีเดียใช้ ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ในการจัดการการวิเคราะห์ Instagram และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เทมเพลตการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp จะช่วยทำงานอัตโนมัติให้กับกระบวนการทำงานบน Instagram ของคุณ และให้ผู้จัดการโซเชียลมีเดียสามารถติดตามโครงการได้โดยการเพิ่มแท็ก, ความสัมพันธ์, และการแจ้งเตือน
- สร้างไอเดียใหม่สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญเพื่อขยายบัญชี Instagram ของคุณโดยใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp
- คุณกำลังพยายามเพิ่มการรับรู้แบรนด์ สร้างโอกาสทางการขาย หรือกระตุ้นยอดขายอยู่หรือไม่? ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร ใช้ClickUp Docsเพื่อระดมความคิดและจัดทำรายการตัวชี้วัดเพื่อติดตามความสำเร็จ
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนผู้ติดตาม, ระยะการเข้าถึงของผู้มีอิทธิพล, และการวิเคราะห์พื้นฐาน และจัดระเบียบข้อมูลนี้ในมุมมองตารางเพื่อติดตามข้อมูลนี้ตลอดเวลา
- ให้ทุกคนเห็นเป้าหมายของตนเองและวิธีที่เป้าหมายเหล่านั้นสอดคล้องกับภาพรวมใหญ่ พร้อมทั้งมองเห็นความก้าวหน้าผ่านการใช้ClickUp Milestones
- ใช้ ClickUp Brainเพื่อสร้างเนื้อหา AIสำหรับคำบรรยาย เนื้อหา ไอเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย!
- ตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์ Instagram ใหม่ ปรับแต่งกลยุทธ์เนื้อหาที่มีอยู่ หรือปรับงบประมาณสำหรับโฆษณาแผนภูมิแกนต์ช่วยให้คุณวางแผนเพื่อความสำเร็จ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
เลือกเครื่องมือวิเคราะห์ Instagram ที่เหมาะสมเพื่อติดตามประสิทธิภาพ
เครื่องมือวิเคราะห์ Instagram ที่ระบุไว้ที่นี่ช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชมสำหรับโปรไฟล์ Instagram ของคุณ ติดตามประสิทธิภาพของโพสต์แต่ละรายการ และแนะนำโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUp ประกอบด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่พร้อมใช้งาน เครื่องมือ AI ที่ปรับแต่งเพื่อขยายการผลิตเนื้อหา และแดชบอร์ดการทำงานร่วมกัน
ตั้งแต่การจัดการเมตริกของ Instagram และแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ ไปจนถึงการสร้างไอเดียเนื้อหาสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียของคุณด้วย AI, ClickUp ทำได้ทั้งหมด
การผสานการทำงานของ ClickUpกับ เครื่องมือวิเคราะห์ Instagram ชั้นนำช่วยให้การไหลของข้อมูลระหว่างเครื่องมือของบุคคลที่สามเป็นไปอย่างปลอดภัย ใช้ ClickUp เพื่อจัดการโครงการ Instagram ของคุณโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือวิเคราะห์ Instagram อื่นๆ
เริ่มต้นใช้งานClickUp เพื่อทดลองใช้ฟรี