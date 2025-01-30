10 ซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

ในทางเดินที่พลุกพล่านของที่ทำงานสมัยใหม่ ที่เขตเวลาไม่ชัดเจน และการร่วมมือกันข้ามพรมแดนกลายเป็นเรื่องปกติ การบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ภารกิจอีกต่อไป แต่เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล คุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้เพียงลำพัง—การรับพนักงานใหม่ การจัดการสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ซอฟต์แวร์บริหารจัดการพนักงาน คือผู้ช่วยคู่ใจของคุณในการตรวจสอบรายการในรายการที่ต้องทำที่ไม่มีวันสิ้นสุด
พอร์ทัลพนักงานที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้มากกว่าการเก็บรักษาข้อมูลเพียงอย่างเดียว; มันสามารถมีส่วนร่วมกับพนักงานได้อย่างกระตือรือร้น
ไม่มีบริษัทมากนักที่ติดตามว่าพนักงานของตนมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดแต่การทดสอบเล็ก ๆแสดงให้เห็นว่าอาจเป็นความคิดที่ดี เมื่อบริษัทหนึ่งทำให้พนักงานของตนมีความสุขมากขึ้นในที่ทำงาน จำนวนผู้ที่ขาดงานลดลง และอัตราการขาดงานลดลงถึง 27.5%
การค้นหาพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของแผนกทรัพยากรบุคคลได้ ทำให้งานประจำวันราบรื่นและจัดการได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้พนักงานเพลิดเพลินกับงานของตน ตลอดปีที่ผ่านมา เราที่ ClickUp ได้ทดสอบและรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 ซึ่งแต่ละตัวถูกคัดเลือกมาเพื่อความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการจัดการทรัพยากรบุคคลโดยรวมภายในบริษัท
จากเครื่องมือสร้างพอร์ทัลพนักงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดไปจนถึงซอฟต์แวร์การจัดการความรู้และเวิร์กโฟลว์ทรัพยากรบุคคล คู่มือนี้จะช่วยให้คุณประเมินตัวเลือกซอฟต์แวร์ต่างๆ ด้วยภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับจุดเด่น ราคา คุณสมบัติหลัก และการเชื่อมต่อของแต่ละเครื่องมือ
แต่ก่อนอื่น นี่คือประเด็นสำคัญที่คุณควรพิจารณาในซอฟต์แวร์พอร์ทัลสำหรับพนักงาน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์พอร์ทัลสำหรับพนักงาน?
จากการวิจัยของเรา ซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ทั้งหมดหรืออย่างน้อยบางส่วน:
- การจัดการเอกสาร: ค้นหาเครื่องมือที่สามารถ รวบรวมเอกสาร HR ที่ใช้เป็นประจำได้อย่างง่ายดาย เช่น แบบฟอร์มภาษี สลิปเงินเดือน จดหมายเสนองาน และสรุปผลประโยชน์ คุณไม่ต้องการจำว่าข้อมูลแต่ละชิ้นอยู่ในเครื่องมือใด—รวมไว้ด้วยกันเพื่อการค้นหาที่รวดเร็ว
- การแบ่งปันความรู้: มองหาแพลตฟอร์มที่มี ฐานความรู้ที่สามารถแบ่งปันได้ ซึ่งรวมถึงคู่มือบริษัท, นโยบาย, เอกสารการฝึกอบรม, และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้ชีวิตของพนักงานง่ายขึ้น
- การกระจายประกาศ: เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับของบริษัท กรุณาเลือกเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ในการแชร์ประกาศของบริษัท การแจ้งเตือน และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ไดเรกทอรีพนักงาน: คุณควรสามารถ จัดเก็บข้อมูลติดต่อ, ตำแหน่งงาน, สถานที่ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ในตำแหน่งศูนย์กลาง ซึ่งทำให้ง่ายต่อการค้นหาและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในแผนกและสถานที่ต่าง ๆ
- การบริหารจัดการสวัสดิการ: มองหาเครื่องมือที่มีตัวเลือกบริการตนเองสำหรับพนักงาน ในการลงทะเบียนและจัดการสวัสดิการของบริษัท
- การผสานรวม: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ HRMS ที่มีอยู่ของคุณ ซอฟต์แวร์การจ่ายเงินเดือน และเครื่องมือการดำเนินงานทางธุรกิจอื่น ๆ ได้หรือไม่ เพื่อให้ได้กระบวนการทำงานที่ราบรื่น
- เทมเพลต: เลือกโซลูชันที่มีเทมเพลตคู่มือพนักงานและเทมเพลตการปฐมนิเทศเพื่อช่วยให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นและสร้างความสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: พนักงานมีแนวโน้มที่จะยอมรับ แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
เครื่องมือซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานหลายตัวถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ มีฟีเจอร์มากมายและมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินเอื้อม (คุณจะไม่สามารถทราบราคาได้จนกว่าจะผ่านขั้นตอนยุ่งยาก) มีตัวเลือกที่ดีกว่าที่มีราคาไม่แพงและใช้งานง่ายกว่า
10 ซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปีนี้
นี่คือตัวเลือกซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้ พวกเขาติดอันดับในรายการของเราเพียงเพราะทำให้การจัดการและการเชื่อมต่อกับพนักงานของคุณง่ายขึ้นมาก
มาเริ่มกันที่ตัวโปรดประจำบ้าน—ClickUp!
1. ClickUp—เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงที่ปลอดภัยของพนักงาน
ฉันชอบแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลของ ClickUpมากที่สุดเพราะมันทำให้ทุกอย่างง่ายต่อการค้นหาและใช้งานในที่เดียว มันเหมือนกับการมีสำนักงานทรัพยากรบุคคลที่จัดระเบียบอย่างดีเยี่ยมในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพียงโปรแกรมเดียว!
ทำให้การจัดการคนทั่วไปและการรับพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย สนับสนุนการพัฒนาพนักงาน หรือค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการรักษาความมีส่วนร่วมของทีมคุณ—ClickUp สามารถทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายและลดภาระงานของคุณ!
การจัดการเอกสาร
ClickUp Docsช่วยให้คุณ จัดเก็บเอกสาร HR ที่สำคัญทั้งหมด ไว้ในที่เดียว เช่น คู่มือการปฐมนิเทศคู่มือพนักงาน และนโยบายของบริษัท
ClickUp Docs ยังสามารถช่วยคุณ:
- สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสาร กับทีมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการร่างนโยบายบริษัท คู่มือพนักงาน หรือแนวทางปฏิบัติ สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและรักษาเวอร์ชันที่แตกต่างกัน ของเอกสาร เมื่อทำการปรับปรุงนโยบายหรือขั้นตอนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าและเปรียบเทียบการปรับปรุงได้อย่างง่ายดายหากจำเป็น
- ควบคุมว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็น ในเอกสารเฉพาะได้ สำหรับวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรบุคคล นี่หมายความว่าคุณสามารถเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เช่น สัญญาจ้างงานหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ให้ปลอดภัยและมองเห็นได้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่นClickUp TasksและClickUp Remindersรวมถึงเวิร์กโฟลว์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังหารือเกี่ยวกับกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมที่รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนผ่าน ClickUp Tasks
การอัตโนมัติของงานที่ซ้ำซ้อน
หากทั้งหมดนี้ฟังดูเหมือนงาน (ที่ต้องทำด้วยมือ) มากมาย ลองใช้ AI Writer for Work ของClickUp Brainเพื่อช่วยอัตโนมัติบางส่วนของงานนี้
ClickUp Brain สามารถช่วยคุณระดมความคิดในการสร้างเอกสารด้านทรัพยากรบุคคล เช่น คู่มือพนักงาน ปรับปรุงภาษาและน้ำเสียงของอีเมลและบันทึกอย่างเป็นทางการ สรุปความคิดเห็นที่ยาวเพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณยังสามารถใช้ระบบอัตโนมัติในตัวของClickUpหรือสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้ ClickUp Brain เพื่อ:
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การอนุมัติคำขอลาของพนักงาน การอัปเดตยอดคงเหลือการลา และการติดตามเวลาที่หยุดงาน
- ทำให้กระบวนการเริ่มต้นงานง่ายขึ้น โดยส่งเอกสารสำคัญโดยอัตโนมัติ จัดเตรียมทรัพยากรด้านไอที และกำหนดเวลาการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่
- ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน จัดการกะงาน และทำให้กระบวนการลงเวลาทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อการคำนวณเงินเดือน
การสร้างแม่แบบสำหรับกระบวนการ
ClickUp มี ห้องสมุดของเทมเพลต HR ฟรี เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างทุกอย่างจากศูนย์ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณได้หลายชั่วโมง
ตัวอย่างเช่นแม่แบบคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบและสื่อสารเอกสารสำคัญของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลพนักงานที่สำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งาน (การปฐมนิเทศ) ไปจนถึงกฎระเบียบของบริษัท (นโยบาย) ทุกคนสามารถ ค้นหาข้อมูลล่าสุดได้อย่างง่ายดาย และการเพิ่มข้อมูลใหม่เมื่อบริษัทเติบโตก็ทำได้ง่าย
เทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติของ ClickUp มอบ:
- 17 ส่วนของข้อมูลรายละเอียด เช่น คำต้อนรับ, คำอธิบายเกี่ยวกับสมาชิกทีมที่ 이상적, ข้อมูลการเข้าร่วมงาน, วัฒนธรรมองค์กร, นโยบายในที่ทำงาน, เป็นต้น
- ปกหน้าปรับแต่งได้ สำหรับการพิมพ์หรือจัดรูปแบบ PDF ได้อย่างง่ายดาย
- แดชบอร์ดหน้าแรก ที่แสดงทุกหน้าย่อย พร้อมพื้นที่สำหรับกำหนดเจ้าของส่วนและผู้มีส่วนร่วม
คุณสามารถใช้ 100+ClickUp Automationsที่มีอยู่แล้ว หรือ สร้างแบบกำหนดเอง ทีมงานของคุณจะชื่นชมเวลาที่ประหยัดได้จากการทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและใช้เทมเพลต ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างภาพกระบวนการ HR ด้วยมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ
- ใช้ความคิดเห็น, การกล่าวถึง (@mentions) ในงานและมุมมองแชทและการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ตั้งค่าพื้นที่ร่วมกันสำหรับทีมข้ามสายงาน รวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลและแผนกอื่นๆ
- กำหนดเป้าหมายและบัตรคะแนนพนักงานเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดการตารางเวลาของพนักงาน การลา และการประชุมด้วยมุมมองปฏิทินของClickUp
- ใช้แดชบอร์ด ClickUpพร้อมระบบติดตามเวลาและแบบฟอร์มบันทึกเวลาในตัว
- มีส่วนร่วมในการสนทนาแบบเรียลไทม์ผ่านมุมมองแชทของ ClickUp
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Driveด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp ช่วยให้การแชร์ไฟล์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงานด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักพักในการเรียนรู้วิธีการใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Simpplr—เหมาะที่สุดสำหรับการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กร
Simpplr เปรียบเสมือน กระดานข่าวดิจิทัล สำหรับบริษัทของคุณ ช่วยให้คุณสามารถ โพสต์ ประกาศ ปฏิทิน และวิธีการให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงการยกย่องเพื่อนร่วมงานได้บนแพลตฟอร์มเดียว
แพลตฟอร์ม ปรับแต่งฟีดของคุณ เพื่อแสดงเฉพาะการอัปเดตที่คุณสนใจเท่านั้น คุณสามารถดูสิ่งต่างๆ ตามหัวข้อ สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม หรือสิ่งที่คุณเลือกได้
ผู้ช่วย AI ของ Simpplr เปรียบเสมือนเครื่องมือค้นหาขั้นสูงสำหรับการทำงาน ต้องการไฟล์? ติดขัดกับงาน HR? เพียงถามผู้ช่วย และมันจะช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการหรือแม้กระทั่งเริ่มกระบวนการทำงาน ฮับดิจิทัลนี้ช่วยให้พนักงาน เข้าถึงประกาศของบริษัทได้อย่างง่ายดาย ปฏิทิน การรวบรวมข้อเสนอแนะ และการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
คุณสมบัติเด่นของ Simpplr
- ให้พนักงานทราบข้อมูลล่าสุดของบริษัทผ่านอินทราเน็ตของบริษัท
- เชื่อมต่อกับพนักงานผ่านมือถือ, เดสก์ท็อป, แชท, อีเมล และจอแสดงผลดิจิทัล
- เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้จัดการด้วยข้อมูลการมีส่วนร่วมและคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ข้อจำกัดของ Simpplr
- ไม่มีระบบจัดการความรู้และเนื้อหาในตัว คุณจะต้องใช้การผสานระบบอื่นเพิ่มเติมสำหรับสิ่งนี้
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาประสบปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับความแม่นยำของ AI Assistant
ราคาของ Simpplr
- ราคาตามความต้องการ
Simpplr คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
3. กูรู—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และการแบ่งปันข้อมูล
หากคุณกำลังมองหา ซอฟต์แวร์ค้นหาองค์กร, ฐานความรู้, และอินทราเน็ต ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมดนี้ในหนึ่งเดียว ลองพิจารณา Guru หัวใจสำคัญของ Guru คือ ระบบการจัดการความรู้ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
มัน ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล. ความสามารถของเครื่องมือในการ จับและจัดระเบียบความรู้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมมีข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจ.
นอกจากนี้ยังสามารถ ติดตามวิธีการที่ผู้คนใช้ฐานความรู้ ได้อีกด้วย โดยการวิเคราะห์รูปแบบเหล่านี้ คุณสามารถ ระบุช่องว่างของข้อมูล และแก้ไขได้
คุณสมบัติเด่นของ Guru
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น Slack เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในกระบวนการทำงาน
- ใช้คุณสมบัติการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เก็บไว้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่เสมอ
- ใช้การค้นหาและคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อระบุช่องว่างของความรู้ เนื้อหาที่ซ้ำซ้อน และเชื่อมโยงพนักงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ข้อจำกัดของกูรู
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีความเข้าใจยากกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงขณะเดินทาง
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซมีความท้าทายในช่วงแรก พวกเขาอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์ทั้งหมด
การตั้งราคาแบบกูรู
- ทดลองใช้ฟรี เป็นเวลา 30 วัน
- ครบจบในหนึ่งเดียว: $15/ผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของกูรู
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. Dayforce HCM—เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการทุนมนุษย์อย่างครบวงจร
Dayforce HCM มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดการทุนมนุษย์ มันแนะนำแผนกทรัพยากรบุคคลตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน ตั้งแต่การสรรหาจนถึงการออกจากงาน มันรวบรวมการจัดการทรัพยากรบุคคล, การจ่ายเงินเดือน, สวัสดิการ, แรงงาน, และการจัดการความสามารถไว้ในแอปพลิเคชันเดียว
แพลตฟอร์มนี้มอบ การเข้าถึงข้อมูล HR ทั้งหมดแบบเรียลไทม์ ในอินเทอร์เฟซเดียว อำนวยความสะดวกในการสรรหาผู้สมัคร การปฐมนิเทศที่ราบรื่น การจัดตารางงานที่สมดุล การพัฒนาพนักงาน การจัดการการจ่ายเงิน และการบริหารสวัสดิการ
นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์การบริการตนเองด้วย พอร์ทัลพนักงานที่ปรับแต่งได้และใช้งานง่าย พอร์ทัลนี้ช่วยให้พนักงานสามารถ จัดการงานประจำได้ด้วยตนเอง ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมทรัพยากรบุคคลอย่างมาก
คุณสมบัติเด่นของ Dayforce HCM
- ปรับปรุงการดำเนินงานด้านเงินเดือนในกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครอง ทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
- นำ AI มาใช้เพื่อการตัดสินใจในการจ้างงานอย่างมีข้อมูล การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
- ฝังการควบคุมความเป็นส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกระดับ
ข้อจำกัดของ Dayforce HCM
- อาจมีการสร้างรายงานขนาดใหญ่ที่อ่านไม่ออก
- มีการรายงานว่าพอร์ทัลพนักงานบริการตนเองล้าสมัย
ราคาของ Dayforce HCM
- ราคาตามความต้องการ
Dayforce HCM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)
5. Deel—ดีที่สุดสำหรับการจ่ายเงินเดือนทั่วโลกและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การจัดการเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในหลายประเทศอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเรายังคงทำงานจากระยะไกล Deel ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลักของธุรกิจโดยไม่ต้องกังวลกับความซับซ้อนของการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ การรองรับหลายสกุลเงินและการจัดการเงินเดือนทั่วโลกในกว่า 150 ประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกฎระเบียบเงินเดือนที่ซับซ้อนของแต่ละประเทศเอง Deel ยังช่วยให้คุณ สร้างสัญญาสำหรับพนักงานระยะไกลทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ ผู้รับเหมา หรือฟรีแลนซ์
ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ที่ติดตั้งไว้แล้ว คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสัญญาทั้งหมดของคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นไม่ว่าพนักงานของคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ Deel
- ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สำหรับการดำเนินงานทั่วโลก
- อัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้และการถอนเงิน
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับข้อมูลกำลังคน รวมถึงจำนวนพนักงาน เงินเดือน และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Deel
- การเข้าถึงบางฟีเจอร์ในยุโรปมีข้อจำกัด
ราคาของ Deel
- Deel HR: ฟรี
- Deel Engage: $20/พนักงานต่อเดือน
- Deel US Payroll: $19 ต่อพนักงานต่อเดือน
- Deel Payroll: $29 ต่อพนักงานต่อเดือน
- Deel US PEO: $79 ต่อพนักงานต่อเดือน
- การจัดการผู้รับเหมาของ Deel: $49/เดือน
- Deel EOR: $599/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Deel
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,500+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)
6. Axero Copilot—เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
Axero Copilot เป็น เครื่องมือจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันและการเข้าถึงข้อมูลของทีม การค้นหาอัจฉริยะ ช่วยให้ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วด้วยการ เข้าใจบริบทของคำถาม เครื่องมือแนะนำเนื้อหา แนะนำ บทความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันเวลา
ฟีเจอร์การคัดกรองเนื้อหาอัตโนมัติช่วยให้ฐานความรู้ของคุณเป็นระเบียบและทันสมัยอยู่เสมอ ฟีเจอร์การวิเคราะห์ผู้ใช้ช่วยให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานเนื้อหา ซึ่งช่วยให้คุณระบุช่องว่างและปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Axero Copilot
- สร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลสำหรับแต่ละแผนกเพื่อช่วยให้อินทราเน็ตเป็นระเบียบ
- ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายภายในองค์กร แบ่งปันโอกาสทางอาชีพ และบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูง
- ติดตามการฝึกอบรมที่จำเป็น นโยบาย หรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ ด้วยฟีเจอร์ "เอกสารที่ต้องอ่าน"
ข้อจำกัดของ Axero Copilot
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
ราคา Axero Copilot
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- มาตรฐานคลาวด์: ราคาตามการกำหนดเอง
- คลาวด์พรีเมียม: ราคาตามความต้องการ
- คลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรส์: ราคาตามความต้องการ
- ภายในองค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Axero Copilot
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. Zenefits—เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน HR แบบครบวงจร
คุณสามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นสำหรับทั้งทีม HR และพนักงานด้วย Zenefits ตัวอย่างเช่น มัน ทำให้กระบวนการเริ่มต้นงานเป็นอัตโนมัติ รวมถึงการตรวจสอบประวัติ จดหมายเสนองาน และการเริ่มต้นงานด้วยตนเอง
เครื่องมือจัดตารางเวลาในตัว ช่วยในการซิงค์เงินเดือนโดยอัตโนมัติอย่างง่ายดาย พร้อมการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และระบบเช็คอิน/เช็คเอาท์ที่สะดวกสบายสำหรับทีม
Zenefits รองรับการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึง Google Workspace และ Slack รวมถึงผู้ให้บริการ 401k สำหรับการจัดการสวัสดิการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zenefits
- เข้าถึงปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สร้างไว้ล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
- กำหนดค่าการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- สร้างรายงานเปรียบเทียบเงินเดือนตามความต้องการ
- ใช้ฟีเจอร์การวิเคราะห์เชิงภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของกำลังคนโดยไม่ต้องจัดการชุดข้อมูลหลายชุด
ข้อจำกัดของ Zenefits
- ผู้ใช้พบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ถูกรายงาน
- ขาดความสามารถในการบูรณาการการเกษียณอายุ
ราคาของ Zenefits
- สิ่งจำเป็น: $10/เดือน ต่อพนักงาน
- การเติบโต: $20/เดือน ต่อพนักงาน
- เซน: $33/เดือน ต่อพนักงาน
คะแนนและรีวิวของ Zenefits
- G2: 3. 9/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
8. Softr—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเครื่องมือภายในแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Softr คือ ซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานที่ปรับแต่งได้ เหมาะสำหรับ ธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี่ สามารถแปลงข้อมูลพนักงานที่มีอยู่จากสเปรดชีตหรือฐานข้อมูลให้เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบได้อย่างง่ายดาย
นี่ช่วยให้ชุดเทคโนโลยีปัจจุบันของคุณไม่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นและประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ด้วย เครื่องมือสร้างแบบลากและวางโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ของ Softr และ วิดเจ็ตสำเร็จรูปกว่า 100 รายการ คุณสามารถ สร้างแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งเฉพาะ สำหรับพนักงานของบริษัทคุณโดยเฉพาะ
หากคุณต้องการฟังก์ชันการทำงาน เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, สมุดรายชื่อพนักงาน, อินทราเน็ต, วิกิ หรือการจัดการสวัสดิการ Softr ช่วยให้คุณ สร้างพอร์ทัลที่ใช้งานง่าย ได้โดยง่าย คุณสามารถ รวมศูนย์ทรัพยากรพนักงานทั้งหมด, สมุดรายชื่อ และปฏิทินไว้ในแอปเดียวที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Softr
- ใช้เทมเพลตและเครื่องมือสร้างตรรกะเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว
- ผสานรวมกับเครื่องมือและฐานข้อมูลที่มีอยู่ เช่น Google Sheets, HubSpot และ SmartSuite เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
- ร่วมมือในการสร้างแอปพลิเคชันและเพิ่มโค้ด CSS และ JavaScript แบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
ข้อจำกัดของ Softr
- ไม่ใช่การทดแทนที่สมบูรณ์แบบสำหรับโซลูชันที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองทั้งหมด
ราคาของ Softr
- ฟรี
- พื้นฐาน: $59 /เดือน
- มืออาชีพ: $167/เดือน
- ธุรกิจ: 323 ดอลลาร์ / เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Softr
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
9. Staffbase—เหมาะที่สุดสำหรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
จัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล และสร้างแพลตฟอร์มการสื่อสารสำหรับพนักงานด้วย Staffbase ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์มากมายเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
Staffbase โดดเด่นด้วยการ รวมศูนย์การสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน ในหลายช่องทาง ทำให้การประกาศข้อมูลสำคัญเป็นเรื่องง่ายและ มีส่วนร่วมในการสนทนาแบบเรียลไทม์กับพนักงาน
คุณยังสามารถใช้ Staffbase เพื่อ สร้างช่องทางเฉพาะ สำหรับทีมและแผนกต่างๆ ซึ่งช่วย ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น และลดอุปสรรคด้านข้อมูลภายในองค์กร คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนแบบพุช, แบบสำรวจพนักงาน และการส่งเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย ช่วยให้คุณปรับแต่งการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Staffbase
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างง่ายและเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดของเอกสารบริษัทได้อย่างง่ายดาย
- สร้างเนื้อหาที่มืออาชีพและน่าสนใจในซอฟต์แวร์การสื่อสารกับพนักงาน
- เข้าถึงข้อมูลหลังบ้านเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจสำหรับกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ Staffbase
- ต้องใช้ความพยายามด้านไอทีอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการตั้งค่าเริ่มต้น
- พนักงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเริ่มใช้เครื่องมือ
ราคาของ Staffbase
- เริ่มต้น: ราคาตามตกลง
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของพนักงาน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
10. PeopleOne—เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานร่วมกันของพนักงาน
PeopleOne คือ โซลูชันอินทราเน็ตสมัยใหม่ ที่ นำวัฒนธรรมองค์กรของคุณมาสู่ชีวิต สร้างขึ้นบน Microsoft SharePoint เหมาะสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลและทีมสื่อสารภายในองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิต, โลจิสติกส์, ก่อสร้าง, การดูแลสุขภาพ, การเงิน, และบริการวิชาชีพ
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม HR ที่ต้องการ ปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน และ สนับสนุนการริเริ่มการทำงานทางไกล
พอร์ทัลบริการตนเองของ PeopleOne ทำให้การเข้าถึงเอกสาร HR ที่สำคัญเป็นเรื่องง่าย บนเดสก์ท็อปและแพลตฟอร์มมือถือ
คุณสมบัติเด่นของ PeopleOne
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น และบริหารจัดการโปรแกรมรางวัล
- ใช้ฟีเจอร์บล็อกเพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารและช่วยให้พวกเขาทบทวนบทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ PeopleOne
- ขาดความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล เช่น การจ่ายเงินเดือน การจัดการค่าใช้จ่าย และการขออนุญาตลา
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์อาจไม่ครอบคลุมเท่ากับโซลูชันซอฟต์แวร์ HR ที่เฉพาะทาง
ราคาของ PeopleOne
- จำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
- มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว PeopleOne
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานด้วยซอฟต์แวร์พอร์ทัลสำหรับพนักงาน
เมื่อเลือกพอร์ทัลสำหรับพนักงาน สิ่งสำคัญคือการเลือกพอร์ทัลที่ทำงานได้ดีกับฟังก์ชัน กระบวนการ และเครื่องมือที่จำเป็นของธุรกิจคุณ แม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ แต่คุณจะไม่เห็นผลตอบแทนจากการลงทุนหากมีการนำไปใช้ไม่ดีหรือพนักงานไม่ต้องการใช้งานเพราะมันซับซ้อนเกินไป
มองหาโซลูชันที่ดูแลปัญหาหลักด้านทรัพยากรบุคคลและการดำเนินงานของคุณ แทนที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์มากมายแต่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ เครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการได้จะช่วยให้คุณแนะนำกระบวนการใหม่ ๆ ได้โดยไม่รบกวนประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งให้ความยืดหยุ่นในการขยายขีดความสามารถในอนาคต
ตัวอย่างเช่น ClickUp มอบสมดุลที่ลงตัวระหว่างฟังก์ชันการทำงานและความยืดหยุ่นในการปรับใช้ ช่วย แก้ไขปัญหาคอขวดในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการปรับปรุงการมองเห็นและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ
เดอะ พีเพิล พีซ, บริษัทที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร, ได้สัมผัสกับสิ่งนี้ด้วยตัวเอง.
ก่อนใช้ ClickUp พวกเขาประสบปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนในเครื่องมือต่างๆ เช่น เอกสาร Word, สเปรดชีต และ Slack ซึ่งนำไปสู่ความหงุดหงิดและความผิดพลาด ด้วยการนำ ClickUp มาใช้เป็นแพลตฟอร์มกลาง People Piece สามารถมั่นใจได้ว่า งานทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในที่เดียว และจัดระเบียบตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาติดตามงานแต่ละชิ้นได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการพลาดขั้นตอน ทำให้มองเห็นภาพรวมทั่วทั้งองค์กรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
พวกเขาสามารถสร้างโครงสร้างโครงการและรายการที่ละเอียดได้เพื่อ จัดการกระบวนการขนาดใหญ่เช่นการสรรหาและการรับเข้าทำงาน ซึ่งทำให้ทุกขั้นตอนมีที่อยู่ในระบบการทำงานของพวกเขาอย่างชัดเจน
ClickUp ทำให้ชีวิตของผู้จัดการทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นด้วยชุดความสามารถในการจัดการพนักงานที่ครอบคลุม
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและค้นพบด้วยตัวคุณเอง