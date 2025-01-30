บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
30 มกราคม 2568

ในทางเดินที่พลุกพล่านของที่ทำงานสมัยใหม่ ที่เขตเวลาไม่ชัดเจน และการร่วมมือกันข้ามพรมแดนกลายเป็นเรื่องปกติ การบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ภารกิจอีกต่อไป แต่เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล คุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้เพียงลำพัง—การรับพนักงานใหม่ การจัดการสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ซอฟต์แวร์บริหารจัดการพนักงาน คือผู้ช่วยคู่ใจของคุณในการตรวจสอบรายการในรายการที่ต้องทำที่ไม่มีวันสิ้นสุด

พอร์ทัลพนักงานที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้มากกว่าการเก็บรักษาข้อมูลเพียงอย่างเดียว; มันสามารถมีส่วนร่วมกับพนักงานได้อย่างกระตือรือร้น

ไม่มีบริษัทมากนักที่ติดตามว่าพนักงานของตนมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดแต่การทดสอบเล็ก ๆแสดงให้เห็นว่าอาจเป็นความคิดที่ดี เมื่อบริษัทหนึ่งทำให้พนักงานของตนมีความสุขมากขึ้นในที่ทำงาน จำนวนผู้ที่ขาดงานลดลง และอัตราการขาดงานลดลงถึง 27.5%

การค้นหาพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของแผนกทรัพยากรบุคคลได้ ทำให้งานประจำวันราบรื่นและจัดการได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้พนักงานเพลิดเพลินกับงานของตน ตลอดปีที่ผ่านมา เราที่ ClickUp ได้ทดสอบและรวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 ซึ่งแต่ละตัวถูกคัดเลือกมาเพื่อความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการจัดการทรัพยากรบุคคลโดยรวมภายในบริษัท

จากเครื่องมือสร้างพอร์ทัลพนักงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดไปจนถึงซอฟต์แวร์การจัดการความรู้และเวิร์กโฟลว์ทรัพยากรบุคคล คู่มือนี้จะช่วยให้คุณประเมินตัวเลือกซอฟต์แวร์ต่างๆ ด้วยภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับจุดเด่น ราคา คุณสมบัติหลัก และการเชื่อมต่อของแต่ละเครื่องมือ

แต่ก่อนอื่น นี่คือประเด็นสำคัญที่คุณควรพิจารณาในซอฟต์แวร์พอร์ทัลสำหรับพนักงาน

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์พอร์ทัลสำหรับพนักงาน?

จากการวิจัยของเรา ซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ทั้งหมดหรืออย่างน้อยบางส่วน:

  • การจัดการเอกสาร: ค้นหาเครื่องมือที่สามารถ รวบรวมเอกสาร HR ที่ใช้เป็นประจำได้อย่างง่ายดาย เช่น แบบฟอร์มภาษี สลิปเงินเดือน จดหมายเสนองาน และสรุปผลประโยชน์ คุณไม่ต้องการจำว่าข้อมูลแต่ละชิ้นอยู่ในเครื่องมือใด—รวมไว้ด้วยกันเพื่อการค้นหาที่รวดเร็ว
  • การแบ่งปันความรู้: มองหาแพลตฟอร์มที่มี ฐานความรู้ที่สามารถแบ่งปันได้ ซึ่งรวมถึงคู่มือบริษัท, นโยบาย, เอกสารการฝึกอบรม, และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้ชีวิตของพนักงานง่ายขึ้น
  • การกระจายประกาศ: เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับของบริษัท กรุณาเลือกเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ในการแชร์ประกาศของบริษัท การแจ้งเตือน และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • ไดเรกทอรีพนักงาน: คุณควรสามารถ จัดเก็บข้อมูลติดต่อ, ตำแหน่งงาน, สถานที่ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ในตำแหน่งศูนย์กลาง ซึ่งทำให้ง่ายต่อการค้นหาและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในแผนกและสถานที่ต่าง ๆ
  • การบริหารจัดการสวัสดิการ: มองหาเครื่องมือที่มีตัวเลือกบริการตนเองสำหรับพนักงาน ในการลงทะเบียนและจัดการสวัสดิการของบริษัท
  • การผสานรวม: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ HRMS ที่มีอยู่ของคุณ ซอฟต์แวร์การจ่ายเงินเดือน และเครื่องมือการดำเนินงานทางธุรกิจอื่น ๆ ได้หรือไม่ เพื่อให้ได้กระบวนการทำงานที่ราบรื่น
  • เทมเพลต: เลือกโซลูชันที่มีเทมเพลตคู่มือพนักงานและเทมเพลตการปฐมนิเทศเพื่อช่วยให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นและสร้างความสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: พนักงานมีแนวโน้มที่จะยอมรับ แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย

เครื่องมือซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานหลายตัวถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ มีฟีเจอร์มากมายและมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินเอื้อม (คุณจะไม่สามารถทราบราคาได้จนกว่าจะผ่านขั้นตอนยุ่งยาก) มีตัวเลือกที่ดีกว่าที่มีราคาไม่แพงและใช้งานง่ายกว่า

10 ซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปีนี้

นี่คือตัวเลือกซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้ พวกเขาติดอันดับในรายการของเราเพียงเพราะทำให้การจัดการและการเชื่อมต่อกับพนักงานของคุณง่ายขึ้นมาก

มาเริ่มกันที่ตัวโปรดประจำบ้าน—ClickUp!

1. ClickUp—เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงที่ปลอดภัยของพนักงาน

ฉันชอบแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลของ ClickUpมากที่สุดเพราะมันทำให้ทุกอย่างง่ายต่อการค้นหาและใช้งานในที่เดียว มันเหมือนกับการมีสำนักงานทรัพยากรบุคคลที่จัดระเบียบอย่างดีเยี่ยมในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพียงโปรแกรมเดียว!

แพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลของ ClickUp
จัดระเบียบและปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลของ ClickUp

ทำให้การจัดการคนทั่วไปและการรับพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย สนับสนุนการพัฒนาพนักงาน หรือค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการรักษาความมีส่วนร่วมของทีมคุณ—ClickUp สามารถทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายและลดภาระงานของคุณ!

การจัดการเอกสาร

ClickUp Docsช่วยให้คุณ จัดเก็บเอกสาร HR ที่สำคัญทั้งหมด ไว้ในที่เดียว เช่น คู่มือการปฐมนิเทศคู่มือพนักงาน และนโยบายของบริษัท

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ HR และทำงานร่วมกับทีมของคุณใน ClickUp Docs

ClickUp Docs ยังสามารถช่วยคุณ:

  • สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสาร กับทีมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการร่างนโยบายบริษัท คู่มือพนักงาน หรือแนวทางปฏิบัติ สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและรักษาเวอร์ชันที่แตกต่างกัน ของเอกสาร เมื่อทำการปรับปรุงนโยบายหรือขั้นตอนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าและเปรียบเทียบการปรับปรุงได้อย่างง่ายดายหากจำเป็น
  • ควบคุมว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็น ในเอกสารเฉพาะได้ สำหรับวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรบุคคล นี่หมายความว่าคุณสามารถเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เช่น สัญญาจ้างงานหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน) ให้ปลอดภัยและมองเห็นได้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่นClickUp TasksและClickUp Remindersรวมถึงเวิร์กโฟลว์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังหารือเกี่ยวกับกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมที่รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนผ่าน ClickUp Tasks

การอัตโนมัติของงานที่ซ้ำซ้อน

หากทั้งหมดนี้ฟังดูเหมือนงาน (ที่ต้องทำด้วยมือ) มากมาย ลองใช้ AI Writer for Work ของClickUp Brainเพื่อช่วยอัตโนมัติบางส่วนของงานนี้

ClickUp Brain
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการพนักงานอย่างมีนัยสำคัญด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain สามารถช่วยคุณระดมความคิดในการสร้างเอกสารด้านทรัพยากรบุคคล เช่น คู่มือพนักงาน ปรับปรุงภาษาและน้ำเสียงของอีเมลและบันทึกอย่างเป็นทางการ สรุปความคิดเห็นที่ยาวเพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณยังสามารถใช้ระบบอัตโนมัติในตัวของClickUpหรือสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้ ClickUp Brain เพื่อ:

  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การอนุมัติคำขอลาของพนักงาน การอัปเดตยอดคงเหลือการลา และการติดตามเวลาที่หยุดงาน
  • ทำให้กระบวนการเริ่มต้นงานง่ายขึ้น โดยส่งเอกสารสำคัญโดยอัตโนมัติ จัดเตรียมทรัพยากรด้านไอที และกำหนดเวลาการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่
  • ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน จัดการกะงาน และทำให้กระบวนการลงเวลาทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อการคำนวณเงินเดือน

การสร้างแม่แบบสำหรับกระบวนการ

ClickUp มี ห้องสมุดของเทมเพลต HR ฟรี เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างทุกอย่างจากศูนย์ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณได้หลายชั่วโมง

ตัวอย่างเช่นแม่แบบคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบและสื่อสารเอกสารสำคัญของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

สื่อสารพันธกิจ ขั้นตอน และข้อคาดหวังของบริษัทของคุณด้วยเทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สื่อสารพันธกิจ ขั้นตอน และข้อคาดหวังของบริษัทของคุณด้วยเทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนการทำงานของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลพนักงานที่สำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งาน (การปฐมนิเทศ) ไปจนถึงกฎระเบียบของบริษัท (นโยบาย) ทุกคนสามารถ ค้นหาข้อมูลล่าสุดได้อย่างง่ายดาย และการเพิ่มข้อมูลใหม่เมื่อบริษัทเติบโตก็ทำได้ง่าย

เทมเพลตคู่มือพนักงาน นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติของ ClickUp มอบ:

  • 17 ส่วนของข้อมูลรายละเอียด เช่น คำต้อนรับ, คำอธิบายเกี่ยวกับสมาชิกทีมที่ 이상적, ข้อมูลการเข้าร่วมงาน, วัฒนธรรมองค์กร, นโยบายในที่ทำงาน, เป็นต้น
  • ปกหน้าปรับแต่งได้ สำหรับการพิมพ์หรือจัดรูปแบบ PDF ได้อย่างง่ายดาย
  • แดชบอร์ดหน้าแรก ที่แสดงทุกหน้าย่อย พร้อมพื้นที่สำหรับกำหนดเจ้าของส่วนและผู้มีส่วนร่วม

คุณสามารถใช้ 100+ClickUp Automationsที่มีอยู่แล้ว หรือ สร้างแบบกำหนดเอง ทีมงานของคุณจะชื่นชมเวลาที่ประหยัดได้จากการทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและใช้เทมเพลต ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักพักในการเรียนรู้วิธีการใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Simpplr—เหมาะที่สุดสำหรับการเสริมสร้างการสื่อสารภายในองค์กร

ซิมป์พล์
ผ่านทางSimpplr

Simpplr เปรียบเสมือน กระดานข่าวดิจิทัล สำหรับบริษัทของคุณ ช่วยให้คุณสามารถ โพสต์ ประกาศ ปฏิทิน และวิธีการให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงการยกย่องเพื่อนร่วมงานได้บนแพลตฟอร์มเดียว

แพลตฟอร์ม ปรับแต่งฟีดของคุณ เพื่อแสดงเฉพาะการอัปเดตที่คุณสนใจเท่านั้น คุณสามารถดูสิ่งต่างๆ ตามหัวข้อ สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม หรือสิ่งที่คุณเลือกได้

ผู้ช่วย AI ของ Simpplr เปรียบเสมือนเครื่องมือค้นหาขั้นสูงสำหรับการทำงาน ต้องการไฟล์? ติดขัดกับงาน HR? เพียงถามผู้ช่วย และมันจะช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการหรือแม้กระทั่งเริ่มกระบวนการทำงาน ฮับดิจิทัลนี้ช่วยให้พนักงาน เข้าถึงประกาศของบริษัทได้อย่างง่ายดาย ปฏิทิน การรวบรวมข้อเสนอแนะ และการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน

คุณสมบัติเด่นของ Simpplr

  • ให้พนักงานทราบข้อมูลล่าสุดของบริษัทผ่านอินทราเน็ตของบริษัท
  • เชื่อมต่อกับพนักงานผ่านมือถือ, เดสก์ท็อป, แชท, อีเมล และจอแสดงผลดิจิทัล
  • เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้จัดการด้วยข้อมูลการมีส่วนร่วมและคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ข้อจำกัดของ Simpplr

  • ไม่มีระบบจัดการความรู้และเนื้อหาในตัว คุณจะต้องใช้การผสานระบบอื่นเพิ่มเติมสำหรับสิ่งนี้
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาประสบปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับความแม่นยำของ AI Assistant

ราคาของ Simpplr

  • ราคาตามความต้องการ

Simpplr คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)

3. กูรู—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้และการแบ่งปันข้อมูล

คุรุ
ผ่านทางกูรู

หากคุณกำลังมองหา ซอฟต์แวร์ค้นหาองค์กร, ฐานความรู้, และอินทราเน็ต ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมดนี้ในหนึ่งเดียว ลองพิจารณา Guru หัวใจสำคัญของ Guru คือ ระบบการจัดการความรู้ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

มัน ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล. ความสามารถของเครื่องมือในการ จับและจัดระเบียบความรู้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมมีข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจ.

นอกจากนี้ยังสามารถ ติดตามวิธีการที่ผู้คนใช้ฐานความรู้ ได้อีกด้วย โดยการวิเคราะห์รูปแบบเหล่านี้ คุณสามารถ ระบุช่องว่างของข้อมูล และแก้ไขได้

คุณสมบัติเด่นของ Guru

  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น Slack เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในกระบวนการทำงาน
  • ใช้คุณสมบัติการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เก็บไว้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่เสมอ
  • ใช้การค้นหาและคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อระบุช่องว่างของความรู้ เนื้อหาที่ซ้ำซ้อน และเชื่อมโยงพนักงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ข้อจำกัดของกูรู

  • แอปพลิเคชันมือถืออาจมีความเข้าใจยากกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงขณะเดินทาง
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซมีความท้าทายในช่วงแรก พวกเขาอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์ทั้งหมด

การตั้งราคาแบบกูรู

  • ทดลองใช้ฟรี เป็นเวลา 30 วัน
  • ครบจบในหนึ่งเดียว: $15/ผู้ใช้‍ ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของกูรู

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

4. Dayforce HCM—เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการทุนมนุษย์อย่างครบวงจร

เดย์ฟอร์ซ เอชซีเอ็ม
ผ่านทางDayforce HCM

Dayforce HCM มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดการทุนมนุษย์ มันแนะนำแผนกทรัพยากรบุคคลตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน ตั้งแต่การสรรหาจนถึงการออกจากงาน มันรวบรวมการจัดการทรัพยากรบุคคล, การจ่ายเงินเดือน, สวัสดิการ, แรงงาน, และการจัดการความสามารถไว้ในแอปพลิเคชันเดียว

แพลตฟอร์มนี้มอบ การเข้าถึงข้อมูล HR ทั้งหมดแบบเรียลไทม์ ในอินเทอร์เฟซเดียว อำนวยความสะดวกในการสรรหาผู้สมัคร การปฐมนิเทศที่ราบรื่น การจัดตารางงานที่สมดุล การพัฒนาพนักงาน การจัดการการจ่ายเงิน และการบริหารสวัสดิการ

นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์การบริการตนเองด้วย พอร์ทัลพนักงานที่ปรับแต่งได้และใช้งานง่าย พอร์ทัลนี้ช่วยให้พนักงานสามารถ จัดการงานประจำได้ด้วยตนเอง ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมทรัพยากรบุคคลอย่างมาก

คุณสมบัติเด่นของ Dayforce HCM

  • ปรับปรุงการดำเนินงานด้านเงินเดือนในกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครอง ทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
  • นำ AI มาใช้เพื่อการตัดสินใจในการจ้างงานอย่างมีข้อมูล การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
  • ฝังการควบคุมความเป็นส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกระดับ

ข้อจำกัดของ Dayforce HCM

  • อาจมีการสร้างรายงานขนาดใหญ่ที่อ่านไม่ออก
  • มีการรายงานว่าพอร์ทัลพนักงานบริการตนเองล้าสมัย

ราคาของ Dayforce HCM

  • ราคาตามความต้องการ

Dayforce HCM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 750 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)

5. Deel—ดีที่สุดสำหรับการจ่ายเงินเดือนทั่วโลกและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ดีล
ผ่านทางDeel

การจัดการเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในหลายประเทศอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเรายังคงทำงานจากระยะไกล Deel ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลักของธุรกิจโดยไม่ต้องกังวลกับความซับซ้อนของการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ การรองรับหลายสกุลเงินและการจัดการเงินเดือนทั่วโลกในกว่า 150 ประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกฎระเบียบเงินเดือนที่ซับซ้อนของแต่ละประเทศเอง Deel ยังช่วยให้คุณ สร้างสัญญาสำหรับพนักงานระยะไกลทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ ผู้รับเหมา หรือฟรีแลนซ์

ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ที่ติดตั้งไว้แล้ว คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสัญญาทั้งหมดของคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นไม่ว่าพนักงานของคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

คุณสมบัติเด่นของ Deel

  • ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สำหรับการดำเนินงานทั่วโลก
  • อัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้และการถอนเงิน
  • รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับข้อมูลกำลังคน รวมถึงจำนวนพนักงาน เงินเดือน และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Deel

  • การเข้าถึงบางฟีเจอร์ในยุโรปมีข้อจำกัด

ราคาของ Deel

  • Deel HR: ฟรี
  • Deel Engage: $20/พนักงานต่อเดือน
  • Deel US Payroll: $19 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • Deel Payroll: $29 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • Deel US PEO: $79 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • การจัดการผู้รับเหมาของ Deel: $49/เดือน
  • Deel EOR: $599/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Deel

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,500+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)

6. Axero Copilot—เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

แอ็กเซโร โคปิลอต
ผ่านทางAxero Copilot

Axero Copilot เป็น เครื่องมือจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันและการเข้าถึงข้อมูลของทีม การค้นหาอัจฉริยะ ช่วยให้ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วด้วยการ เข้าใจบริบทของคำถาม เครื่องมือแนะนำเนื้อหา แนะนำ บทความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันเวลา

ฟีเจอร์การคัดกรองเนื้อหาอัตโนมัติช่วยให้ฐานความรู้ของคุณเป็นระเบียบและทันสมัยอยู่เสมอ ฟีเจอร์การวิเคราะห์ผู้ใช้ช่วยให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานเนื้อหา ซึ่งช่วยให้คุณระบุช่องว่างและปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Axero Copilot

  • สร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลสำหรับแต่ละแผนกเพื่อช่วยให้อินทราเน็ตเป็นระเบียบ
  • ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายภายในองค์กร แบ่งปันโอกาสทางอาชีพ และบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูง
  • ติดตามการฝึกอบรมที่จำเป็น นโยบาย หรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ ด้วยฟีเจอร์ "เอกสารที่ต้องอ่าน"

ข้อจำกัดของ Axero Copilot

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ

ราคา Axero Copilot

  • ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • มาตรฐานคลาวด์: ราคาตามการกำหนดเอง
  • คลาวด์พรีเมียม: ราคาตามความต้องการ
  • คลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรส์: ราคาตามความต้องการ
  • ภายในองค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Axero Copilot

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. Zenefits—เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน HR แบบครบวงจร

Zenefits
ผ่านทางZenefits

คุณสามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้นสำหรับทั้งทีม HR และพนักงานด้วย Zenefits ตัวอย่างเช่น มัน ทำให้กระบวนการเริ่มต้นงานเป็นอัตโนมัติ รวมถึงการตรวจสอบประวัติ จดหมายเสนองาน และการเริ่มต้นงานด้วยตนเอง

เครื่องมือจัดตารางเวลาในตัว ช่วยในการซิงค์เงินเดือนโดยอัตโนมัติอย่างง่ายดาย พร้อมการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และระบบเช็คอิน/เช็คเอาท์ที่สะดวกสบายสำหรับทีม

Zenefits รองรับการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึง Google Workspace และ Slack รวมถึงผู้ให้บริการ 401k สำหรับการจัดการสวัสดิการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zenefits

  • เข้าถึงปฏิทินการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สร้างไว้ล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
  • กำหนดค่าการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • สร้างรายงานเปรียบเทียบเงินเดือนตามความต้องการ
  • ใช้ฟีเจอร์การวิเคราะห์เชิงภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของกำลังคนโดยไม่ต้องจัดการชุดข้อมูลหลายชุด

ข้อจำกัดของ Zenefits

  • ผู้ใช้พบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ถูกรายงาน
  • ขาดความสามารถในการบูรณาการการเกษียณอายุ

ราคาของ Zenefits

  • สิ่งจำเป็น: $10/เดือน ต่อพนักงาน
  • การเติบโต: $20/เดือน ต่อพนักงาน
  • เซน: $33/เดือน ต่อพนักงาน

คะแนนและรีวิวของ Zenefits

  • G2: 3. 9/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

8. Softr—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเครื่องมือภายในแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ซอฟต์อาร์
ผ่านทางSoftr

Softr คือ ซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานที่ปรับแต่งได้ เหมาะสำหรับ ธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี่ สามารถแปลงข้อมูลพนักงานที่มีอยู่จากสเปรดชีตหรือฐานข้อมูลให้เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบได้อย่างง่ายดาย

นี่ช่วยให้ชุดเทคโนโลยีปัจจุบันของคุณไม่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นและประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ด้วย เครื่องมือสร้างแบบลากและวางโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ของ Softr และ วิดเจ็ตสำเร็จรูปกว่า 100 รายการ คุณสามารถ สร้างแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งเฉพาะ สำหรับพนักงานของบริษัทคุณโดยเฉพาะ

หากคุณต้องการฟังก์ชันการทำงาน เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, สมุดรายชื่อพนักงาน, อินทราเน็ต, วิกิ หรือการจัดการสวัสดิการ Softr ช่วยให้คุณ สร้างพอร์ทัลที่ใช้งานง่าย ได้โดยง่าย คุณสามารถ รวมศูนย์ทรัพยากรพนักงานทั้งหมด, สมุดรายชื่อ และปฏิทินไว้ในแอปเดียวที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Softr

  • ใช้เทมเพลตและเครื่องมือสร้างตรรกะเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว
  • ผสานรวมกับเครื่องมือและฐานข้อมูลที่มีอยู่ เช่น Google Sheets, HubSpot และ SmartSuite เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
  • ร่วมมือในการสร้างแอปพลิเคชันและเพิ่มโค้ด CSS และ JavaScript แบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน

ข้อจำกัดของ Softr

  • ไม่ใช่การทดแทนที่สมบูรณ์แบบสำหรับโซลูชันที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองทั้งหมด

ราคาของ Softr

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $59 /เดือน
  • มืออาชีพ: $167/เดือน
  • ธุรกิจ: 323 ดอลลาร์ / เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Softr

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

9. Staffbase—เหมาะที่สุดสำหรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

สตาฟเบส
ผ่านทางStaffbase

จัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล และสร้างแพลตฟอร์มการสื่อสารสำหรับพนักงานด้วย Staffbase ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์มากมายเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ

Staffbase โดดเด่นด้วยการ รวมศูนย์การสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน ในหลายช่องทาง ทำให้การประกาศข้อมูลสำคัญเป็นเรื่องง่ายและ มีส่วนร่วมในการสนทนาแบบเรียลไทม์กับพนักงาน

คุณยังสามารถใช้ Staffbase เพื่อ สร้างช่องทางเฉพาะ สำหรับทีมและแผนกต่างๆ ซึ่งช่วย ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น และลดอุปสรรคด้านข้อมูลภายในองค์กร คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนแบบพุช, แบบสำรวจพนักงาน และการส่งเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย ช่วยให้คุณปรับแต่งการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Staffbase

  • อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างง่ายและเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดของเอกสารบริษัทได้อย่างง่ายดาย
  • สร้างเนื้อหาที่มืออาชีพและน่าสนใจในซอฟต์แวร์การสื่อสารกับพนักงาน
  • เข้าถึงข้อมูลหลังบ้านเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจสำหรับกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร

ข้อจำกัดของ Staffbase

  • ต้องใช้ความพยายามด้านไอทีอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการตั้งค่าเริ่มต้น
  • พนักงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเริ่มใช้เครื่องมือ

ราคาของ Staffbase

  • เริ่มต้น: ราคาตามตกลง
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของพนักงาน

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

10. PeopleOne—เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานร่วมกันของพนักงาน

PeopleOne
ผ่านทางPeopleOne

PeopleOne คือ โซลูชันอินทราเน็ตสมัยใหม่ ที่ นำวัฒนธรรมองค์กรของคุณมาสู่ชีวิต สร้างขึ้นบน Microsoft SharePoint เหมาะสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลและทีมสื่อสารภายในองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิต, โลจิสติกส์, ก่อสร้าง, การดูแลสุขภาพ, การเงิน, และบริการวิชาชีพ

เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม HR ที่ต้องการ ปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน และ สนับสนุนการริเริ่มการทำงานทางไกล

พอร์ทัลบริการตนเองของ PeopleOne ทำให้การเข้าถึงเอกสาร HR ที่สำคัญเป็นเรื่องง่าย บนเดสก์ท็อปและแพลตฟอร์มมือถือ

คุณสมบัติเด่นของ PeopleOne

  • ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น และบริหารจัดการโปรแกรมรางวัล
  • ใช้ฟีเจอร์บล็อกเพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารและช่วยให้พวกเขาทบทวนบทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดของ PeopleOne

  • ขาดความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล เช่น การจ่ายเงินเดือน การจัดการค่าใช้จ่าย และการขออนุญาตลา
  • คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์อาจไม่ครอบคลุมเท่ากับโซลูชันซอฟต์แวร์ HR ที่เฉพาะทาง

ราคาของ PeopleOne

  • จำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
  • มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว PeopleOne

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานด้วยซอฟต์แวร์พอร์ทัลสำหรับพนักงาน

เมื่อเลือกพอร์ทัลสำหรับพนักงาน สิ่งสำคัญคือการเลือกพอร์ทัลที่ทำงานได้ดีกับฟังก์ชัน กระบวนการ และเครื่องมือที่จำเป็นของธุรกิจคุณ แม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ แต่คุณจะไม่เห็นผลตอบแทนจากการลงทุนหากมีการนำไปใช้ไม่ดีหรือพนักงานไม่ต้องการใช้งานเพราะมันซับซ้อนเกินไป

มองหาโซลูชันที่ดูแลปัญหาหลักด้านทรัพยากรบุคคลและการดำเนินงานของคุณ แทนที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์มากมายแต่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ เครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการได้จะช่วยให้คุณแนะนำกระบวนการใหม่ ๆ ได้โดยไม่รบกวนประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งให้ความยืดหยุ่นในการขยายขีดความสามารถในอนาคต

ตัวอย่างเช่น ClickUp มอบสมดุลที่ลงตัวระหว่างฟังก์ชันการทำงานและความยืดหยุ่นในการปรับใช้ ช่วย แก้ไขปัญหาคอขวดในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการปรับปรุงการมองเห็นและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ

เดอะ พีเพิล พีซ, บริษัทที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร, ได้สัมผัสกับสิ่งนี้ด้วยตัวเอง.

ก่อนใช้ ClickUp พวกเขาประสบปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนในเครื่องมือต่างๆ เช่น เอกสาร Word, สเปรดชีต และ Slack ซึ่งนำไปสู่ความหงุดหงิดและความผิดพลาด ด้วยการนำ ClickUp มาใช้เป็นแพลตฟอร์มกลาง People Piece สามารถมั่นใจได้ว่า งานทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในที่เดียว และจัดระเบียบตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาติดตามงานแต่ละชิ้นได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการพลาดขั้นตอน ทำให้มองเห็นภาพรวมทั่วทั้งองค์กรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

พวกเขาสามารถสร้างโครงสร้างโครงการและรายการที่ละเอียดได้เพื่อ จัดการกระบวนการขนาดใหญ่เช่นการสรรหาและการรับเข้าทำงาน ซึ่งทำให้ทุกขั้นตอนมีที่อยู่ในระบบการทำงานของพวกเขาอย่างชัดเจน

ClickUp ทำให้ชีวิตของผู้จัดการทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นด้วยชุดความสามารถในการจัดการพนักงานที่ครอบคลุม

