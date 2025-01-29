10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Perfex CRM ในปี 2025

คุณทราบหรือไม่ว่า61% ของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMB)ให้เครดิตกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับการรักษาลูกค้าไว้?
ระบบ CRM เป็นโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจในการจัดการข้อมูลลูกค้าและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ในบรรดาโซลูชันเหล่านี้ Perfex CRM ได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรม
แต่ Perfex CRM อาจไม่เหมาะกับทุกคน
ผู้ใช้มักอ้างถึงเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันและตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดว่าเป็นจุดที่สร้างความลำบากอย่างมาก อินเทอร์เฟซอาจใช้งานยาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบที่ใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นมากกว่า
แม้ว่า Perfex CRM จะมีฟีเจอร์มากมาย แต่ผู้ใช้บางรายพบว่ามันขาดความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงและ AI ซึ่งกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นในเครื่องมือ CRM สมัยใหม่
แม้จะมีข้อเสียเหล่านี้ Perfex CRM ก็ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยการปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าข้อจำกัดของมันมีมากเกินไป ยังมีทางเลือกอื่น ๆ มากมายที่ให้ความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น การปรับแต่งที่ครอบคลุมมากขึ้น และฟังก์ชัน AI ที่ล้ำสมัย
ในบทความนี้ เราจะสำรวจตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRMต่างๆ โดยเน้นที่ทางเลือกที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ Perfex CRM เราจะครอบคลุมถึงสิ่งที่ควรมองหาในทางเลือกของPerfexCRMและช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือ AI สำหรับ CRMใดจะปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้ดีที่สุด
แต่ก่อนอื่น...
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือก CRM ของ Perfex?
เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Perfex CRM ให้ประเมินตามกลยุทธ์ CRMและเป้าหมายการขายของคุณ มองหาโซลูชันที่ช่วยให้คุณปรับแต่ง CRM ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ความสามารถในการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์ก็มีความจำเป็นเช่นกันเพื่อติดตามและวิเคราะห์ผลการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณาในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Perfex CRM:
- การปรับแต่ง: มองหาทางเลือกเช่น SuiteCRM และ Odoo ที่มีการปรับแต่งอย่างกว้างขวางสำหรับโมดูล, ฟิลด์, และเวิร์กโฟลว์
- การผสานรวม: มองหาทางเลือกที่ดีซึ่งสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ธุรกิจของคุณใช้งานอยู่แล้วได้ ตัวอย่างเช่น ClickUp และ HubSpot มีการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือการตลาดและการขายต่าง ๆ ช่วยให้สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างเป็นระบบและครบวงจรมากขึ้น
- ระบบอัตโนมัติ: ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือเช่น Pipedrive หรือ Insightly มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายและบรรลุเป้าหมายการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกโซลูชัน CRM เช่น SugarCRM ที่มีฟีเจอร์การรายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม เพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- การเข้าถึงบนมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกนั้นสามารถเข้าถึงได้บนมือถือ เพื่อให้ทีมขายของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูล CRM และทำงานต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
- AI และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: พิจารณาทางเลือกที่ใช้ประโยชน์จาก AI และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ยอดขายและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ตัวอย่างหนึ่งคือ Copper CRM ซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โซลูชัน CRM แบบครบวงจรสามารถมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการข้างต้นให้คุณได้ และยังสามารถเพิ่มความสามารถเพิ่มเติมเพื่อทำให้กระบวนการขายของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Perfex CRM ที่คุณควรใช้
การค้นหาโซลูชัน CRM ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและขับเคลื่อนยอดขายของคุณได้
มาสำรวจ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Perfex CRM ในปี 2024
1. คลิกอัพ
คุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อของคุณอยู่หรือไม่?
ClickUp นำเสนอระบบที่มีโครงสร้างดีสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทั้งการจัดการโครงการและความต้องการ CRM
จัดการรายชื่อผู้ติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบลำดับชั้นของ ClickUp
เริ่มต้นด้วยโครงสร้างลำดับชั้นของโครงการใน ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบงานตามแผนก ทีม โครงการ และแคมเปญต่าง ๆ จากนั้นสามารถขยายมุมมองออกเพื่อดูภาพรวมของกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งหมด เปรียบเสมือนการมองภาพรวมของกระบวนการทำงานทั้งองค์กรจากมุมสูง ช่วยให้คุณระบุจุดติดขัดและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่ด้านบนสุด พื้นที่ทำงาน (Workspace) เป็นภาชนะหลักที่รวบรวมโครงการและงานทั้งหมดไว้ด้วยกัน ภายในพื้นที่ทำงาน คุณสามารถสร้างพื้นที่ย่อย (Spaces) ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับทีมหรือหน้าที่ต่างๆ ได้ แต่ละพื้นที่ย่อยจะมีโฟลเดอร์ (Folders) ที่ใช้เก็บรายการ (Lists) และภายในรายการเหล่านี้ คุณสามารถจัดการงานที่แทนข้อตกลงหรือการโต้ตอบกับลูกค้าแต่ละรายได้
คุณสมบัติCustom Fieldsช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ ตั้งแต่ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลบริษัท ไปจนถึงบันทึกส่วนตัวและแท็กที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณติดตามทุกการติดต่อและรายละเอียดของลูกค้าได้
จัดการขั้นตอนการทำงานโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง
การจัดการกระบวนการขายของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ ClickUp ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่ง คุณสามารถกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในกระบวนการขายของคุณได้โดยใช้สถานะที่กำหนดเองสำหรับรายการของคุณใน ClickUp
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีสถานะเช่น 'ลูกค้าใหม่', 'ติดต่อแล้ว', 'กำลังเจรจา', 'ปิดการขายได้', และ 'ปิดการขายไม่ได้' สิ่งนี้ช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าของดีลและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ให้ทีมของคุณรับผิดชอบด้วยกำหนดเวลา
เคยประสบปัญหาในการทำให้ทีมของคุณรับผิดชอบและมั่นใจว่างานจะเสร็จตรงเวลาหรือไม่? ClickUp ช่วยให้คุณมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับดีลเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมและกำหนดเส้นตายโดยใช้ผู้รับผิดชอบและวันที่ครบกำหนด
การกำหนดวันครบกำหนดช่วยให้ทุกคนทำงานเป็นไปตามแผน ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการติดตามผลและดำเนินการในกระบวนการขายได้อย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่น สามารถมอบหมายงานติดตามลูกค้าเป้าหมายให้กับตัวแทนขายพร้อมกำหนดวันครบกำหนด เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ทุกคนทราบถึงหน้าที่และระยะเวลาของตนเอง ส่งผลให้กระบวนการขายดำเนินไปอย่างราบรื่น
สื่อสารอย่างชัดเจนโดยใช้แบบฟอร์ม ClickUp, มุมมองแชท และ ClickApps
การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของความสามารถของระบบ CRM ใด ๆ และ ClickUp โดดเด่นในด้านนี้
มุมมองแชทของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน คุณสามารถหารือเกี่ยวกับดีลต่างๆ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และทำงานร่วมกันภายในระบบ CRM ของคุณได้
ด้วยฟีเจอร์Form View ของ ClickUpคุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ข้อเสนอแนะ หรือคำถามจากลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์นี้จะสร้างงานใหม่พร้อมข้อมูลที่กรอกไว้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งแบบฟอร์ม ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดโอกาสจากลูกค้าเป้าหมาย
คุณสามารถแนบเอกสารสำคัญ เช่น ข้อเสนอทางธุรกิจและสัญญาต่างๆ ไปยังงานได้โดยตรงด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งผ่าน ClickUp Docs ซึ่งช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ความคิดเห็นในหน้างานช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม เพื่อไม่ให้มีข้อมูลตกหล่น ตัวอย่างเช่น สมาชิกทีมสามารถหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การเจรจาต่อรองภายในงานที่เกี่ยวข้องกับดีลเฉพาะได้
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของคุณได้มากขึ้นด้วยClickApps
Email ClickAppช่วยให้คุณสามารถจัดการการสื่อสารทางอีเมลกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าได้โดยตรงภายใน ClickUp การผสานการทำงานนี้ช่วยให้อีเมลทั้งหมดของคุณเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้คุณสามารถดูประวัติการสื่อสารทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนในคราวเดียว
เข้าใจข้อมูลการขายของคุณด้วยมุมมองและแดชบอร์ดของ ClickUp
การเข้าใจข้อมูลการขายของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ.ฟีเจอร์ Views ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล CRM ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ไม่ว่าคุณจะชอบมุมมองแบบรายการ (List View), มุมมองปฏิทิน (Calendar View), หรือกระดานคัมบัง (Kanban Board), ClickUp ก็ให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้.
การสร้างแดชบอร์ดใน ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย สุขภาพของกระบวนการขาย และประสิทธิภาพของทีม
นอกจากนี้แดชบอร์ดของ ClickUpยังสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้คุณเพิ่มวิดเจ็ตที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์และการแสดงผลแบบกราฟิกได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุแนวโน้มและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในกระบวนการขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จินตนาการถึงการมีข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้อยู่ในปลายนิ้วของคุณ ทำให้คุณสามารถระบุแนวโน้ม วัดความสำเร็จ และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้!
เริ่มต้นด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน? ClickUp ทำให้ง่ายด้วยเทมเพลต CRMหลากหลายและระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอก
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ CRM ของ ClickUpมอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการจัดการกิจกรรม CRM ของคุณคุณสมบัติ CRMนี้ช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจด้วยระบบท่อการขาย จัดระเบียบข้อมูลติดต่อไว้ในฐานข้อมูลกลาง และจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขายเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น
คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ CRM ของคุณด้วยคุณสมบัติCRM ส่วนบุคคลของClickUp ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
แต่นั่นยังไม่หมด!ด้วยเทมเพลตรายงานการขายและ เครื่องมือแผนผังกระบวนการ ClickUp มอบข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและบรรลุเป้าหมายการขายของคุณ ด้วยการรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย ClickUp ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ
ด้วย ClickUp คุณไม่เพียงแต่มีที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อมูลติดต่อเท่านั้น แต่ยังมีแพลตฟอร์มที่รวมฟีเจอร์มากมายไว้ในที่เดียว ซึ่งคุณสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้อย่างง่ายดาย สำหรับบุคคลหรือทีมขาย
- จัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ และดีลต่าง ๆ ด้วยรายการเฉพาะใน ClickUp
- สร้างภาพรวมของกระบวนการเจรจาธุรกิจโดยกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับแต่ละรายการ
- ใช้มุมมองแชทของ ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการสนทนาภายในระบบ CRM ของคุณ
- สร้างสถานะที่ไม่ซ้ำกันพร้อมรหัสสีให้ตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ และทำให้การจัดการกระบวนการขายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- จับข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ เช่น รายละเอียดการติดต่อ ความชอบ และขั้นตอนของการเจรจาได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยมุมมองที่หลากหลาย เช่น รายการ ปฏิทิน และคัมบัง เพื่อกรองและจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล CRM ของคุณ
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายและประสิทธิภาพของทีม ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่า ClickUp มีคุณสมบัติมากมายจนอาจรู้สึกท่วมท้น และอาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและใช้ความสามารถของมันอย่างเต็มที่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. ฮับสปอต ซีอาร์เอ็ม
HubSpot CRM เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ทรงพลังซึ่งมีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับ HubSpot CRM คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แดชบอร์ดการขายจะแสดงภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมได้ มันให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์ในกิจกรรมการขายที่สำคัญเพื่อระบุจุดติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณ
คุณยังสามารถติดตามข้อเสนอได้ผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย แผงควบคุมจะแสดงให้คุณเห็นว่าข้อเสนอแต่ละรายการอยู่ในขั้นตอนใด มีสถานะอย่างไร และต้องดำเนินการอะไรต่อไป
การจัดการกระบวนการขายของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยฟังก์ชันลากและวางของ HubSpot คุณสามารถ ย้ายดีลระหว่างขั้นตอนได้อย่างง่ายดายโดยการลากและวาง เพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดการกระบวนการขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย
เครื่องมือการคาดการณ์ของ HubSpot ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของกระบวนการขายของคุณ ทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายการขายของคุณได้ คุณสามารถสร้างรายงานเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การบรรลุโควตา และแนวโน้มรายเดือน เพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณ.
HubSpot ผสานการทำงานกับแอปและเครื่องมือจากบุคคลที่สามมากกว่า 1,500 รายการ ช่วยให้คุณเพิ่มขีดความสามารถของระบบ CRM ได้มากยิ่งขึ้น การผสานการทำงานเหล่านี้สามารถช่วยคุณในการทำงานอัตโนมัติ, ปรับปรุงการสื่อสาร, และเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- จัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลติดต่อของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การติดตามผลทางอีเมลและการป้อนข้อมูล เพื่อประหยัดเวลา
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายและพฤติกรรมของลูกค้าของคุณด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และการรายงานที่แข็งแกร่ง รวมถึงการคาดการณ์ดีล กิจกรรมขาย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน และสุขภาพของท่อการขาย
- รับการเชื่อมต่อกับ HubSpot ได้หลายร้อยรายการ
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- ราคาอาจสูงเกินไป โดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ CRM
- ระบบ CRM มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- ฟรี: ฟังก์ชันการใช้งานจำกัด
- แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: $1200/เดือน สำหรับ 5 ที่นั่ง
- แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: $4000/เดือน สำหรับ 7 ที่นั่ง
HubSpot CRM ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
3. Copper CRM
Copper CRM ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ ProsperWorks เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับความนิยม ซึ่ง ผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล CRM ได้โดยตรงจากกล่องจดหมาย Gmail ของตน
Copper CRM ยังมีคุณสมบัติการจัดการติดต่อที่แข็งแกร่ง ทำให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าได้ง่ายขึ้น ส่วนรายละเอียดการติดต่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็น เช่น อีเมล ไอดี หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ ทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติของ Activity Log จะทำการติดตามการโต้ตอบและการอัปเดต โดยอัตโนมัติ แบบเรียลไทม์ ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสื่อสารและประวัติของลูกค้า ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสามารถทำให้กระบวนการติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่กำลังทำงานในแคมเปญการขาย
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อมอบหมายงานติดตามผลให้กับสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเพิ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีลูกค้าเป้าหมายตกหล่น
คุณสมบัติ Custom Pipelines ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการกระบวนการขายได้อย่างเป็นภาพ โดยกำหนดขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น ติดต่อแล้ว, ผ่านการคัดกรอง, และอยู่ระหว่างการเจรจา เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการขายโดยรวม ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายแทนที่จะจัดการกับงานที่น่าเบื่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copper CRM
- จัดระเบียบงาน กำหนดเวลา และสมาชิกในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดในที่เดียว
- แจกจ่ายและเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างง่ายดาย ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและการสื่อสารภายในทีมของคุณ
- สร้างภาพกระบวนการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบัตรคัมบัง
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เพื่อประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
- ติดตามจุดสัมผัสของลูกค้าและปิดการขาย
ข้อจำกัดของระบบ CRM คอปเปอร์
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป ทำให้การใช้งานของผู้ใช้ที่ต้องเดินทางมีข้อจำกัด
ราคาของระบบ CRM คอปเปอร์
- พื้นฐาน: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $69/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $134/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Copper CRM
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. SuiteCRM
SuiteCRM เป็น โซลูชัน CRM แบบโอเพนซอร์ส ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายการตลาด CRM และการสนับสนุนลูกค้า ด้วยโมดูล 26 ตัว SuiteCRM มอบเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการลีด การสร้างเทมเพลต PDF สำหรับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้การสร้างรายงาน CRM และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้ใช้สามารถปรับแต่ง SuiteCRM ได้โดยการ เพิ่มหรือลบโมดูล, เปลี่ยนชื่อ, และปรับแต่งฟิลด์, รูปแบบ, และความสัมพันธ์ ให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา
ในขณะที่ SuiteCRM สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีข้อจำกัด ธุรกิจยังมีตัวเลือกในการซื้อเวอร์ชันโฮสต์สำหรับการใช้งานบนคลาวด์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SuiteCRM
- จัดตารางการประชุม บันทึกการโทร และเขียนอีเมลภายในแพลตฟอร์ม
- เข้าถึงไทม์ไลน์ที่แสดงการโต้ตอบทั้งหมดกับแต่ละบัญชีในฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ
- กำหนดบทบาทผู้ใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติงาน
- ผสาน SuiteCRM กับแอปมากกว่า 120 รายการ รวมถึง Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp และ Telegram
ข้อจำกัดของ SuiteCRM
- เอกสารเกี่ยวกับโมดูลมีจำกัด
- อาจทำงานช้าลงเมื่อใช้งานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ราคา SuiteCRM
- เริ่มต้น: £100/เดือน (แนะนำสำหรับผู้ใช้ 1–10 คน)
- ธุรกิจ: £400/เดือน (แนะนำสำหรับผู้ใช้ 5–50 คน)
- พรีเมียม: £600/เดือน (แนะนำสำหรับผู้ใช้ 10–150 คน)
คะแนนรีวิวและรีวิวของ SuiteCRM
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. โอโด
Odoo เป็น แพลตฟอร์ม CRM แบบโอเพนซอร์ส ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดระเบียบและติดตามกระบวนการขายของลูกค้าเพื่อระบุโอกาสทางการขายที่มีกำไร
แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์สำหรับการ จัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างลูกค้าเป้าหมาย การให้คะแนน และการจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนการจัดการข้อมูลติดต่อของลูกค้าเป้าหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Odoo ยังให้บริการการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์เพื่อมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับสมาชิกทีมตามความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า.
นอกจากนี้ ธุรกิจสามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้าใน Odoo เพื่อจัดเก็บและ วิเคราะห์กิจกรรมและประวัติการติดต่อของลูกค้า ด้วย Partner Complete ธุรกิจสามารถขยายข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติและเข้าถึงข้อมูลบริษัทและลูกค้าที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
Odoo ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมง่ายขึ้นผ่านฟีเจอร์ Sales Teams ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถ สร้างทีมสำหรับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และกำหนดค่าตามอีเมล เป้าหมายการออกใบแจ้งหนี้ และโดเมนที่ต้องการกรองข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- จัดระเบียบและติดตามโอกาสทางการขายของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- สร้าง คะแนน และจัดลำดับความสำคัญของลีด รวมถึงจัดการข้อมูลติดต่อของลีด
- มอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับสมาชิกในทีมตามความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า
- สร้างและวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า ติดตามกิจกรรม และการติดต่อสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Odoo
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการนำทางที่ง่าย
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Odoo
- ฟรี
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $31/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- กำหนดเอง: เริ่มต้นที่ $45/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
Odoo รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 1/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (790+ รีวิว)
6. Kylas Sales CRM
คุณต้องการจัดระเบียบกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณในขณะที่เพิ่มคุณภาพการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือไม่? Kylas CRM สามารถช่วยคุณได้
เป็นที่นิยมเนื่องจากคุณสมบัติการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่แข็งแกร่ง ช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดการลูกค้าเป้าหมายและดีลที่อยู่ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขายได้ แพลตฟอร์มนี้ มีความยืดหยุ่นในการเก็บรวบรวมและแสดงข้อมูล พร้อมตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
Kylas CRM ยังโดดเด่นด้วย การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้รับการปกป้องและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
นอกเหนือจากความสามารถในการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือทางธุรกิจที่จำเป็นแล้ว คุณยังได้รับแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงขณะเดินทางด้วย Kylas Sales CRM
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kylas Sales CRM
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อติดตามลูกค้าที่พลาดไปและความคืบหน้าในการปิดการขาย
- ติดตามผลการขายแบบเรียลไทม์
- สร้างหลาย ๆ ไพป์ไลน์พร้อมหลาย ๆ ขั้นตอนเพื่อจัดการกับเวิร์กโฟลว์และกระบวนการขายที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของระบบ CRM สำหรับการขายของ Kylas
- เทมเพลตอีเมลที่มีจำนวนจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า การผสานรวมภายในของพวกเขามีความซับซ้อนทางเทคนิค
Kylas Sales CRM ราคา
- เริ่มต้น: ฟรี
- ยกระดับ: $250/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
- เกิน: $1250/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Kylas Sales CRM
- G2: 4. 7/5 (383 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (406 รีวิว)
7. Pipedrive
ถัดไปในรายการทางเลือกที่ดีที่สุดของ Perfex CRM คือ Pipedrive แพลตฟอร์มที่ทรงพลังซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างน่าประทับใจ ของ Pipedrive มอบข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของดีล การแปลงเป็นลูกค้า และการคาดการณ์รายได้
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่กำลังติดตามดีลหลายรายการ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ Pipedrive สามารถให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละดีล ช่วยให้คุณระบุจุดติดขัดและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติหลักของมัน ได้แก่ การติดตามการขายผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการขายสุดท้าย และ การจัดการติดต่อเพื่อเก็บและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า เพื่อการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น
คุณสมบัติการรายงานการขาย ช่วยให้คุณเข้าถึงรายงานการขายขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
คุณจะชื่นชอบข้อมูลผู้ติดต่ออัจฉริยะของ Pipedrive ซึ่งช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากเว็บไซต์เพื่อระบุโอกาสและจัดลำดับความสำคัญของการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ซิงค์และติดตามอีเมลภายในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการขาย
- สร้างรายงานและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย
- รับการแจ้งเตือนสำหรับงานสำคัญและการติดตามผล
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้ตรงกับความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- คุณสมบัติการวิเคราะห์และการรายงานมีความน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ของระบบ CRM Perfex
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติบางอย่างขาดหายไปในแผนระดับเริ่มต้น แผนเหล่านี้ไม่รวมการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ การซิงค์อีเมล หรือการติดตามอีเมล
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/ที่นั่งต่อเดือน
- ขั้นสูง: $29/ที่นั่ง ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $59/ที่นั่งต่อเดือน
- ราคา: $69/ที่นั่ง ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $99.00 ต่อที่นั่งต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,800 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,000 รีวิว)
8. อินไซต์ลี
Insightly CRM เป็นแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์ครบครันซึ่งมอบฟังก์ชัน CRM ขั้นสูง ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Perfex CRM
หนึ่งในจุดแข็งหลักของมันคือฟิลด์และเลย์เอาต์ที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับ CRM ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ การปรับแต่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนได้ ทำให้ CRM สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับกระบวนการทำงานของพวกเขา
คุณสามารถใช้มันเพื่อ สร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่ละเอียด รวมถึงข้อมูลติดต่อ การติดต่อสื่อสาร และข้อมูลที่กำหนดเอง มุมมองที่ครอบคลุมของข้อมูลลูกค้านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งการสื่อสารและแนวทางให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสามารถ สร้างหลายสายงานพร้อมขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ ความสามารถนี้ช่วยให้มีมุมมองที่ครอบคลุมของกระบวนการขาย ทำให้ธุรกิจสามารถติดตามการเจรจาตั้งแต่การเป็นลูกค้าเป้าหมายจนถึงการปิดการขาย
ระบบอัตโนมัติของ Insightly ช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ ช่วยให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สร้างรายได้ได้มากขึ้น คุณสามารถ สร้างกฎอัตโนมัติตามตัวกระตุ้นเฉพาะ เช่น การสร้างลูกค้าใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะของดีล ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
นอกเหนือจากฟังก์ชัน CRM แล้ว Insightly ยังมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติเช่น การจัดการงาน, การติดตามเป้าหมาย, และการแชร์ไฟล์ Insightly ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบและมุ่งเน้นในการส่งมอบโครงการให้เสร็จตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
Insightly ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท รวมถึงโปรแกรมอีเมล เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์บัญชี การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวมศูนย์ข้อมูลและกระบวนการทำงานไว้ที่เดียว ส่งผลให้ประสิทธิภาพและความร่วมมือของทีมดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly
- นำลูกค้าเป้าหมายไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- สร้างและส่งอีเมลจำนวนมากได้โดยตรงภายในแอป
- ติดตาม KPI และเป้าหมายการขายของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- จัดการโครงการของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ Android และ iOS
ข้อจำกัดของ Insightly
- แพลตฟอร์มอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การผสานรวมบางอย่างอาจต้องมีการกำหนดค่าด้วยตนเองเพิ่มเติม
การกำหนดราคาของ Insightly
- ฟรี: สูงสุด 2 ผู้ใช้
- บวก: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $99/ผู้ใช้ ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (890+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (640+ รีวิว)
9. เก็บไว้
Keap CRM (เดิมชื่อ Infusionsoft) เป็นระบบ CRM ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้น เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตสำหรับ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
มันผสานรวมฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ เช่น ระบบอัตโนมัติสำหรับการขาย, ระบบอัตโนมัติสำหรับการตลาด, บริการลูกค้า, และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าและข้อมูล
คุณสมบัติการอัตโนมัติการขายของแพลตฟอร์ม เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, การจัดการระบบท่อการขาย, และระบบการทำงานอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งกระบวนการขายให้รวดเร็วขึ้น สำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและกระตุ้นการแปลง, เครื่องมือนี้ยังมีความสามารถในการตลาดอัตโนมัติ เช่น การตลาดทางอีเมล, ตัวสร้างแคมเปญแบบภาพ, และการติดตามพฤติกรรม
Keap CRM ยังสนับสนุนการบริการลูกค้าด้วยการจัดการข้อมูลติดต่อแบบรวมศูนย์ การติดตามงาน และระบบตั๋วสนับสนุน ระบบตั๋วช่วยจัดระเบียบคำถามของลูกค้าและคำขอสนับสนุน ทำให้กระบวนการสนับสนุนเป็นไปอย่างราบรื่นและปรับปรุงเวลาการตอบสนอง
แพลตฟอร์มนี้ยังรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจร การควบคุมการเข้าถึงอย่างละเอียด และการปฏิบัติตาม GDPR และ CCPA
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการขายและการจัดการข้อมูลติดต่อ
- ออกแบบและดำเนินการแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ตรงเป้าหมาย
- ระบุและจัดลำดับความสำคัญของลีดตามการมีส่วนร่วมและพฤติกรรม
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อการติดตามยอดขายออนไลน์
- ให้ลูกค้าสามารถจองนัดหมายออนไลน์ได้
ข้อจำกัดของ Keap
- ราคาอยู่ในระดับสูงสำหรับผู้ใช้บางคน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก
- ลูกค้าบางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซและขั้นตอนการตั้งค่าอาจสร้างความสับสน
ราคา Keap
- ข้อดี: $199/เดือน ต่อ 2 ผู้ใช้
- แม็กซ์: $299/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
- อัลติเมท: $299/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
10. SugarCRM
SugarCRM เป็นผลิตภัณฑ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย. มันเหมาะกับทีมการตลาดเป็นพิเศษเนื่องจากมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเดินทางของลูกค้า.
SugarCRM นำเสนอ เครื่องมือการจัดการแคมเปญการตลาดขั้นสูง รวมถึงการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
แพลตฟอร์มนี้ยังมี เครื่องมือสำหรับติดตามข้อร้องเรียนของลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ธุรกิจยังสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้าคลิกที่ลิงก์หรือกรอกแบบฟอร์ม ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามผลได้อย่างทันท่วงที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SugarCRM
- ติดตามการโต้ตอบเพื่อติดต่อกับลูกค้าในเวลาที่เหมาะสมและด้วยวิธีที่ถูกต้อง
- จัดเตรียมเว็บไซต์ส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
- ใช้เครื่องมือในการติดตามข้อร้องเรียนของลูกค้าและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- สร้างหน้าเว็บและอีเมลที่ปรับแต่งได้เพื่อดึงดูดผู้คนมากขึ้น
ข้อจำกัดของ SugarCRM
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่าและการติดตั้งนั้นยากและใช้เวลานาน
- หน้าจออาจดูรกและยากต่อการใช้งาน
ราคาของ SugarCRM
- สิ่งจำเป็น: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน, ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้
- ขั้นสูง: $85/ผู้ใช้ต่อเดือน, ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้
- พรีเมียม: $135/ผู้ใช้ต่อเดือน, ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
คะแนนและรีวิว SugarCRM
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 3. 8/5 (400+ รีวิว)
เริ่มต้นใช้งานการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของ ClickUp
ในขณะที่ Perfex CRM เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับธุรกิจหลายแห่ง ยังมีทางเลือกและคู่แข่งอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา แต่ละตัวมีคุณสมบัติและจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาการจัดการลีดที่แข็งแกร่ง การเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่น หรือกระบวนการที่ราบรื่นและการผสานรวม ตัวเลือกที่ระบุไว้ในบทความนี้มีหลายวิธีที่จะตอบสนองความต้องการ CRM ของคุณ
อย่างไรก็ตาม การผสานระบบ CRM เข้ากับระบบการจัดการโครงการปัจจุบันของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ทำไมไม่เลือกใช้บริการระบบ CRM SaaSแบบครบวงจรที่ช่วยให้การจัดการโครงการและความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นล่ะ?
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งรวมเครื่องมือ CRM ที่จำเป็นเข้ากับระบบการจัดการโครงการของคุณ การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณสามารถดูแลโครงการได้อย่างง่ายดายในขณะที่ติดตามข้อมูลติดต่อของลูกค้า, ลูกค้าเป้าหมาย, และกระบวนการขายและการตลาดทั้งหมดซึ่งช่วยเสริมกลยุทธ์ CRM ของคุณโดยรวม
สมัครใช้ ClickUp วันนี้ และค้นพบเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Perfex CRM!