วิธีสร้างตารางการทำงานแบบโครโนเวิร์กกิ้งสำหรับทีมของคุณ

คุณเป็นคนตื่นเช้าหรือไม่? หรืออาจเป็นนกฮูกกลางคืน? คุณแอบใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงที่มีประสิทธิภาพในช่วงเช้ามืดหรือในความเงียบของกลางคืนหรือไม่? ถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณคือคนทำงานตามเวลา
นักเขียน เอลเลน สก็อต ได้บัญญัติคำว่า "โครโนเวิร์คกิ้ง" (chronoworking)ในหนึ่งในจดหมายข่าวของเธอ ซึ่งเป็นวิธีที่น่าสนใจในการอธิบายเวลาทำงานที่ผู้คนทำในปัจจุบัน มาดูกันว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างไร
Chronoworking คืออะไร?
Chronoworking คือกระบวนการสร้างตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งสอดคล้องกับเวลาทำงานกับจังหวะชีวภาพและระดับพลังงานของแต่ละบุคคลกลยุทธ์การจัดการเวลานี้ยอมรับว่าพนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มีความต้องการ ความปรารถนา ความชอบ และช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่แตกต่างกันในแต่ละวัน
ผู้ที่ตื่นเช้าอาจทำงานตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 2 โมงเย็น หรือผู้ที่ชอบนอนดึกอาจเริ่มงานตอน 7 โมงเย็นและทำงานตลอดทั้งคืน หรือคุณสามารถเลือกแบ่งตารางเวลานี้ออกเป็น 2-3 ช่วงของเวลาที่มีประสิทธิภาพก็ได้
การทำงานตามเวลาชีวภาพ (Chronoworking) ไม่ใช่แค่ความยืดหยุ่นในที่ทำงานเท่านั้น แต่เป็นเสรีภาพในการเลือกช่วงเวลาทำงานที่เหมาะสมกับจังหวะชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของแต่ละบุคคล หรือตอบสนองต่อความต้องการด้านไลฟ์สไตล์
ข้อดีและข้อเสียของการทำงานตามเวลา
เช่นเดียวกับรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นส่วนใหญ่ในยุคการทำงานแบบผสมผสาน การทำงานตามเวลา (chronoworking) มุ่งเน้นที่พนักงานที่มีความรู้เฉพาะตัว โดยให้อำนาจแก่พวกเขาในการเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมมอบประโยชน์หลายประการ
✅ อัตตาหิหะ: ผู้ทำงานที่ต้องใช้ความรู้, โดยเฉพาะพนักงานที่มีประสบการณ์, ต้องการความอิสระในการทำงานโดยไม่ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด. การทำงานตามเวลาที่สะดวก (Chronoworking) สะท้อนถึงความเป็นอิสระ, สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ.
✅ การจัดการตนเอง:การทำงานตามเวลาช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการทีม สร้างทีมที่จัดการตนเองได้และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ไม่ใช่เพียงแค่การอยู่ในที่ทำงานหรือพร้อมทำงานในช่วงเวลาทำงานเท่านั้น
✅ ประสิทธิภาพการทำงาน: ผู้คนไม่ได้มีประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอตลอดทั้งวัน บางคนอาจตื่นตัวในตอนเช้า ในขณะที่บางคนอาจทำงานได้ดีในตอนบ่ายหรือตอนเย็น Chronoworking ช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานในวิธีที่ธรรมชาติที่สุดสำหรับพวกเขาและลดความเครียดให้น้อยที่สุด
✅ สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวแบบดั้งเดิมหมายถึงการมีเวลาว่างในตอนเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์ และอาจรวมถึงการหยุดยาวสามสัปดาห์ในบางครั้ง ครอบครัวสมัยใหม่ต้องการความยืดหยุ่นมากกว่านั้น การทำงานตามเวลาที่สะดวกช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่เหมาะสมกับตนเองได้ ทำให้สามารถดูแลเรื่องส่วนตัว จัดการกับความเครียด และป้องกันการหมดไฟได้ง่ายขึ้น
หากฟังดูเหมาะสมดี ขอให้หยุดคิดสักครู่ อาจไม่เหมาะกับทุกคนก็ได้ ข้อวิจารณ์ที่มักถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับโมเดลการทำงานแบบโครโนเวิร์คกิ้งมีดังนี้
❌ ไม่เหมาะสำหรับทุกคน: พนักงานร้านค้าปลีก, ผู้จัดการขาย, พนักงานธนาคาร, เป็นต้น, ที่ทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ, ต้องพร้อมให้บริการเมื่อผู้อื่นต้องการ. บทบาทเช่นนี้ไม่เหมาะสำหรับ Chronoshifts เนื่องจากเวลาทำงานในสำนักงานไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการของบุคคลได้.
❌ ไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: การหาช่วงเวลาที่สะดวกสำหรับสมาชิกทีมหลายคนเพื่อทำงานร่วมกันอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากทุกคนทำงานตามเวลาของตนเอง ทีมลักษณะนี้จะหันไปใช้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน ซึ่งบางครั้งอาจไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
❌ ไม่เหมาะสำหรับผู้จัดการทีม: หากหน้าที่ของคุณคือการบริหารทีม มอบหมายงาน ตรวจสอบผลงาน ให้ข้อเสนอแนะ และผลักดันให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การทำงานแบบ Chronoworking อาจเป็นอุปสรรคต่อภารกิจประจำวันของคุณ นอกจากนี้ ผู้จัดการจะไม่สามารถพร้อมให้บริการตลอดเวลาที่สมาชิกในทีมมีประสิทธิภาพในการทำงานได้
❌ ไม่เหมาะสำหรับพนักงานที่อายุน้อยและขาดประสบการณ์: การทำงานแบบโครโนเวิร์คต้องการความสามารถในการจัดการตนเองและมีความคิดริเริ่มในระดับหนึ่ง ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในโลกการทำงานอาจรู้สึกห่างเหินและไม่ได้รับการสนับสนุน
แม้จะมีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานแบบโครโนเวิร์ค แต่ก็สามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลหรือแบบไฮบริด นี่คือวิธีการ
การทำงานตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดจากการทำงานทางไกล
การแพร่ระบาดของโรค, ผลกระทบทางอารมณ์, ความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom, และการทำงานทางไกล ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติไปสู่การทำงานตามเวลา (Chronoworking) ขณะที่การแพร่ระบาดได้แยกการมีตัวตนทางกายภาพในสำนักงานออกจากประสิทธิภาพการทำงาน, การทำงานตามเวลาได้ทำเช่นเดียวกันกับเวลาทำงานที่คงที่
ตั้งแต่นั้นมา การทำงานตามเวลาและการทำงานทางไกลได้มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน สำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล การทำงานตามเวลาเป็นเพียงวิถีของวันทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น สมาชิกในทีมหลายคนเริ่มวันทำงานของพวกเขาที่การประชุมสแตนด์อัพเวลา 11 โมงเช้า ทำงานต่อเนื่องจนถึงดึกในคืนนั้นกับงานที่ต้องใช้สมาธิสูง
เนื่องจากไม่มีใครเฝ้าติดตามพวกเขาทางกายภาพ พวกเขาจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปรากฏตัวออนไลน์เป็นจำนวนชั่วโมงที่กำหนด หากพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ พวกเขาสามารถย้ายไปที่ร้านกาแฟที่ใกล้ที่สุดได้
ในทางกลับกัน การเป็น Chronoworker ที่มีประสิทธิภาพ คุณควรทำงานจากที่บ้าน การทำงานทางไกลมอบอิสระ พื้นที่ทางกายภาพ และเวลาให้คุณเลือกช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การทำงานทางไกลได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากโมเดลการทำงานแบบ Chronoworking คุณสามารถนำไปใช้กับทีมทุกประเภทได้ นี่คือวิธีการ
วิธีการนำระบบการทำงานตามเวลาจริงมาใช้ในสถานที่ทำงานของคุณ
ภายใต้กฎการทำงานที่ยืดหยุ่นของคุณ คุณอาจมอบโอกาสให้สมาชิกทีมของคุณสามารถเลือกเวลาทำงานได้ บางคนอาจทำงานแบบโครโนเวิร์คกิ้งด้วยซ้ำ
อย่างไรก็ตาม การนำแนวทางที่มีโครงสร้างมาใช้กับการทำงานตามเวลาสามารถให้ความชัดเจนมากขึ้นแก่คุณและทีมของคุณ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งจะช่วยให้การนำ, การตรวจสอบ, การปรับปรุง, และการรักษาการทำงานตามเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการ
1. ประเมินความเหมาะสมของงาน
ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การทำงานแบบโครโนเวิร์กกิ้งไม่เหมาะกับทุกคน ดังนั้น ก่อนที่จะนำมาใช้ ให้ประเมินว่าบทบาทใดที่เหมาะกับตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น
กำหนดบทบาท: เขียนคำอธิบายงานอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รวมทุกแง่มุมของงานที่ต้องการให้พนักงานต้องอยู่ในที่ทำงานในเวลาที่กำหนด
สรุปสิ่งที่ต้องส่งมอบ: เพื่อให้การทำงานแบบ Chronowork เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกในทีมจำเป็นต้องทราบถึงสิ่งที่พวกเขาต้องทำให้สำเร็จ ดังนั้น ให้สรุปความคาดหวังและสิ่งที่ต้องส่งมอบสำหรับแต่ละบุคคลก่อนที่ทุกคนจะตกลงทำงานแบบ Chronowork
ระบุตัวชี้วัด: วิธีที่ง่ายที่สุดที่ทีมวัดผลผลิตคือจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน หากคุณทำงานแปดชั่วโมงต่อวัน คุณถือว่ามีความผลิต. การทำงานตามเวลาต้องการวิธีคิดใหม่.
2. พัฒนานโยบายที่ชัดเจน
สร้างนโยบายที่ละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยุติธรรม. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน. รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขา. ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทำงานตามเวลาอาจมีสิทธิเลือกเวลาทำงานของตนได้ตราบใดที่พวกเขาพร้อมให้บริการทุกวันสำหรับการประชุมเช้าหรือตอบกลับการสื่อสารทั้งหมดภายใน 12 ชั่วโมง.
บริษัทอาจต้องการให้พนักงานพร้อมสำหรับการประชุมทีมระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. แต่ให้พนักงานเลือกเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดได้เองนอกช่วงเวลาดังกล่าว
ClickUp Docsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดทำเอกสารนโยบายการทำงานแบบ Chronoworking ไฮไลต์และจัดรูปแบบข้อความเพื่อดึงดูดความสนใจ แชร์กับทั้งทีมและทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แก้ไขร่วมกันและบันทึกประวัติการปรับปรุงนโยบาย
3. วางแผนการทำงานของคุณ
การทำงานตามเวลาจริง (Chronoworking) อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับทีมส่วนใหญ่ที่คุ้นเคยกับรูปแบบการทำงาน 9-5 เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น คุณจำเป็นต้องมีแผน
เทมเพลตแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและเหมาะสำหรับการสร้างแผนที่ครอบคลุมสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกล ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการการทำงานตามเวลาขององค์กรของคุณ
เทมเพลตตารางเวลาทีมของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นตารางงานของทีมได้อย่างชัดเจนในที่เดียว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
4. วางแผนงานของทีมคุณ
ทีมทำงานแบบโครโนเวิร์คเกลียดการตื่นนอนในตอนเช้าและค้นหาสิ่งที่มีประสิทธิภาพให้ทำ. ดังนั้น วางแผนการทำงานล่วงหน้า.
แบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ ซึ่งคุณสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีมได้ โดยแต่ละคนสามารถทำงานนั้นได้ด้วยตนเองการแบ่งงานใน ClickUpเป็นเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับจุดประสงค์นี้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแยกโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ ทำให้ง่ายต่อการกระจายงานและบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของงาน กำหนดเวลา และผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานที่ทำงานระยะไกลสามารถนำไปใช้ได้
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการจัดการโครงการฟรีเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นได้เช่นกัน
5. ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
พนักงานทำงานตามเวลาทำงานร่วมกันเป็นทีมเมื่อมีการสูญเสียในการสื่อสาร/การแปลน้อยที่สุด ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกในทีม
ClickUp สำหรับการทำงานทางไกลคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ!
- สร้างงานพร้อมคำอธิบายโดยละเอียดและเกณฑ์การยอมรับ
- ใช้รายการตรวจสอบเพื่อการควบคุมคุณภาพ
- ใช้มุมมองแชท ClickUpเพื่อดูข้อความทั้งหมดในที่เดียว
มองเห็นทุกงานของคุณได้อย่างครบถ้วนด้วยมุมมองแบบกำหนดเองกว่า 15 แบบของ ClickUp รวมถึงแผนภูมิแกนต์ ไทม์ไลน์ ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย สร้างเทมเพลตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับแต่งให้เหมาะกับองค์กรของคุณเพื่อการใช้งานซ้ำ
6. ฝึกอบรมผู้นำของคุณ
เพื่อให้โมเดลนี้มีประสิทธิภาพ คุณต้องมอบทักษะให้ผู้นำในการบริหารทีมที่ทำงานตามเวลาที่กำหนด (Chronoworking) ให้พวกเขา. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ:
- การตั้งความคาดหวัง
- การวัดผลลัพธ์แทนการวัดจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน
- สนับสนุนตารางเวลาที่หลากหลายของสมาชิกในทีม
- การรักษาช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน
- การแก้ไขข้อขัดแย้ง
- เทคนิคการจัดการเวลา
ตั้งแต่การเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกล การประชุมได้กลายเป็นตัวการที่ทำให้เสียเวลาในที่ทำงานอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงภาระนี้ ให้ฝึกอบรมผู้จัดการและหัวหน้าแผนกของคุณให้สามารถจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพและไม่รบกวนเวลาการทำงานที่มีประสิทธิผลของทีมคุณ
หากทั้งหมดนี้ดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงทางการจัดการมากมายสำหรับเทรนด์ใหม่ คิดใหม่อีกครั้ง
สำรวจแนวโน้มอนาคตของการทำงานตามเวลา
เช่นเดียวกับการทำงานทางไกลและการทำงานแบบผสมผสาน Chronoworking มีศักยภาพที่จะเข้ามาแทนที่การทำงานแบบดั้งเดิม 9-5 โดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้ความรู้ เช่น การเขียน การเขียนโค้ด การออกแบบ ฯลฯ Chronoworking สร้างโอกาสในการทำงานที่ล้ำสมัยโดยใช้ช่วงเวลาที่สร้างสรรค์ที่สุดของพนักงาน
โดยขยายความ, การทำงานแบบโครโนเวิร์คกิ้งสามารถกลายเป็นมาตรฐานในหมู่ดิจิทัลโนแมด ซึ่งไม่เพียงแต่ทำงานจากที่ที่พวกเขาต้องการ แต่ยังทำงานเมื่อพวกเขาต้องการอีกด้วยเครื่องมือดิจิทัลโนแมดที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยให้การเปลี่ยนผ่านนี้ราบรื่นขึ้น
เครื่องมือ AIและแอปพลิเคชันตารางงานสามารถช่วยผู้ทำงานแบบChronoworking ได้เช่นกัน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของพวกเขาโดยไม่จำกัดเวลาทำการ ด้วยการสร้างบนกระแส AI แบบสร้างเนื้อหา องค์กรต่างๆ จะใช้เครื่องมือที่ชาญฉลาดมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบ Chronoworking
เปิดรับการทำงานตามเวลาอย่างเต็มที่ด้วย ClickUp
แม้ว่าการทำงานตามเวลาจะไม่เหมาะกับทุกคน แต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในสถานที่ทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานจากระยะไกลทั้งหมด มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานที่ใช้ความรู้ได้อย่างทวีคูณ
โดยสรุปแล้ว การทำงานตามเวลาเป็นพฤติกรรมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพที่ทีมอาจนำมาใช้ได้ดี อย่างไรก็ตาม กุญแจสู่ความสำเร็จอยู่ที่การมีความคิดรอบคอบและปรับตัวในการนำไปปฏิบัติ
เครื่องมือเช่นClickUp project managementทำให้คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้การทำงานทางไกลและพนักงานตามเวลาประสบความสำเร็จ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำงานแบบโครโนเวิร์คกิ้ง
1. Chronoworking คืออะไร?
Chronoworking คือรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งอนุญาตให้พนักงานเลือกเวลาทำงานตามจังหวะการผลิตผลงานและนาฬิกาชีวิตของตนเอง
2. ทำไมการทำงานแบบโครโนเวิร์กกิ้งถึงเป็นเทรนด์การทำงานถัดไป?
Chronoworking มอบประโยชน์ทั้งหมดของทีมเสมือนจริงและมากกว่านั้น มันสอดคล้องกับความต้องการสมัยใหม่ในเรื่องความยืดหยุ่น โดยปรับเวลาทำงานให้ตรงกับช่วงเวลาที่มีพลังงานสูงสุดของแต่ละบุคคล สนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการทำงานระยะไกลและการทำงานแบบไม่พร้อมกัน
แนวทางนี้ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของแรงงานที่หลากหลายทั่วโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ และปรับตัวให้เข้ากับพลวัตของสถานที่ทำงานในปัจจุบัน
3. การทำงานแบบโครโนเวิร์คกิ้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างไร?
การทำงานตามเวลาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานโดย:
- อนุญาตให้บุคคลทำงานในช่วงเวลาที่มีพลังงานสูงสุด
- การลดความเหนื่อยล้า
- ลดการขัดจังหวะ
- สนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น
- การปรับปรุงความพึงพอใจในงาน
การสอดคล้องกับจังหวะการทำงานส่วนบุคคลนี้ ส่งผลให้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น