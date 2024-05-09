กรอบการจัดการประสิทธิภาพคืออะไร? คู่มือฉบับละเอียด

กรอบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานคือกระบวนการที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้ผู้นำทีมหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน กรอบงานนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามเป้าหมายเหล่านั้น
กรอบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานเป็นส่วนสำคัญของทุกองค์กร กรอบเหล่านี้ช่วยให้ผู้นำทีมติดตามเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาของพนักงาน และทำให้การเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นไปได้ กรอบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานยังช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจโดยการมอบเป้าหมายที่ชัดเจนให้พวกเขาบรรลุ
กรอบการทำงานเหล่านี้ช่วยปรับปรุงวิธีการติดตามประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเคยเป็นแบบไม่มีโครงสร้างหรือมีโครงสร้างที่ไม่ชัดเจนมาก่อน การแยกกระบวนการออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนทำให้กรอบการจัดการประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่คุณจะสร้างกรอบการจัดการประสิทธิภาพได้อย่างไร และมีกรอบประเภทใดบ้าง?
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกรอบการจัดการประสิทธิภาพ
- กรอบการจัดการประสิทธิภาพมีองค์ประกอบห้าประการ
- องค์กรใช้หนึ่งในห้าของกรอบการจัดการประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน
เพื่อสร้างและนำไปใช้กรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คุณต้อง: กำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้และสื่อสารให้ชัดเจน กำหนดตัวชี้วัดหลักเพื่อวัดผล ติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ขอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ฝึกอบรมทีมเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบ
- กรอบงานเหล่านี้มีประโยชน์ เช่น การมีแรงจูงใจที่สูงขึ้น การทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีขึ้น และการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรมากขึ้น
องค์ประกอบหลักของกรอบการจัดการประสิทธิภาพ
แม้ว่าจะมีกรอบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานหลายประเภท แต่ส่วนประกอบหลักยังคงเหมือนเดิมในทุกกรณี
นี่คือองค์ประกอบสำคัญของกรอบการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน:
- การตั้งเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายให้กับพนักงานของคุณและทำให้ความคาดหวังของคุณชัดเจน คุณควรชี้แจงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) ที่คุณจะใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานด้วย บางองค์กรยังเผยแพร่สิ่งจูงใจสำหรับพนักงานที่สามารถบรรลุหรือเกินเป้าหมายเหล่านี้
- การวัดผลการปฏิบัติงาน: วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยการติดตามตัวชี้วัดและ KPI ที่กำหนดไว้ และประเมินความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคนเป็นประจำ
- ข้อเสนอแนะและการฝึกอบรม: ติดต่อสื่อสารกับพนักงานของคุณอย่างสม่ำเสมอและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขารู้ถึงความก้าวหน้าและจุดที่ควรปรับปรุง สิ่งนี้ช่วยรักษาความโปร่งใสและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
- การทบทวนเป็นระยะ: ดำเนินการทบทวนอย่างเป็นระบบเป็นระยะเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ หากจำเป็น ให้จัดให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำเข้าร่วมแผนปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
- รางวัลและการยกย่อง: สื่อสารผลการประเมินประจำปีหรือการประเมินผลสำหรับพนักงานแต่ละคน และมอบรางวัลและการยกย่องให้กับผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยม
ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบการจัดการประสิทธิภาพใด องค์ประกอบหลักเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ตลอดกระบวนการนี้ ให้แน่ใจว่ามี ความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ และการสื่อสารที่เปิดกว้าง ระหว่างคุณกับสมาชิกในทีมของคุณ
ประเภทของกรอบการจัดการประสิทธิภาพ
องค์กรทั่วโลกมักใช้กรอบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานห้าแบบร่วมกัน ประเมินแต่ละแบบก่อนตัดสินใจว่าแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR)
นี่คือระบบการจัดการประสิทธิภาพที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ที่คุณสามารถกำหนด วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายขององค์กรได้ ระบบยังแสดง ผลลัพธ์หลัก หรือผลลัพธ์ที่ได้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของพนักงานแต่ละคน
เพื่อเริ่มต้น ให้ใช้เทมเพลตกรอบการทำงาน ClickUp OKR
นี่คือเทมเพลตพร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ ที่ช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้า และวัดผลลัพธ์สำคัญ มีตัวเลือกในการกำหนดความสำคัญและจัดเรียง OKR ตามประเภท แผนก และวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง ซึ่งทำให้การติดตามเป้าหมายและตัวชี้วัดหลักของคุณเป็นเรื่องง่ายอย่างยิ่ง
หรือหากคุณต้องการติดตาม OKR ของบริษัท, แล้วClickUp Company OKRs and Goals Templateคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแบ่งแยกวัตถุประสงค์ตามแผนก, ความคืบหน้า, หมวดหมู่, และอื่น ๆ ได้ ยังมีแท็กที่ช่วยคุณจัดหมวดหมู่เป้าหมายแต่ละอย่างได้อีกด้วย อีกสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเทมเพลตนี้คือมันช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณได้ ทำให้การวัดประสิทธิภาพง่ายขึ้น
นี่คือตัวอย่าง OKRเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการตั้งเป้าหมาย OKR:
1. วัตถุประสงค์: ปรับปรุง SEO ของเว็บไซต์คุณ
ผลลัพธ์สำคัญ:
- จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์รายเดือนเพิ่มขึ้น
- การเพิ่มขึ้นของอันดับการค้นหาสำหรับจำนวนคำหลัก X
- จำนวนลิงก์ย้อนกลับคุณภาพสูงที่ชี้มายังเว็บไซต์ของคุณเพิ่มขึ้น
2. วัตถุประสงค์: จัดสัมมนาออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
ผลลัพธ์สำคัญ:
- จำนวนการลงทะเบียนสำหรับเว็บสัมมนา
- จำนวนและคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ยอมรับคำเชิญ
- จำนวนการแปลงที่ขับเคลื่อนผ่านเว็บสัมมนา
สำหรับกรอบการทำงาน OKR การประเมินผลการปฏิบัติงานมักจะทำทุกไตรมาส อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มความถี่ได้ตามความต้องการทางธุรกิจและการฝึกอบรมของคุณ
การบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย (MBO)
การบริหารจัดการตามเป้าหมายซึ่งได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกโดยปีเตอร์ ดรักเกอร์ ประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงและสามารถบรรลุได้สำหรับพนักงาน และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามเป้าหมายดังกล่าว เป้าหมายเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของบริษัท และมีขอบเขตที่กว้างกว่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับพนักงานแต่ละคน
ต่างจากกรอบการทำงาน OKR, MBO ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวชี้วัดมากนัก แนวคิดคือการ บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่การแยกวิเคราะห์แต่ละ KPI และดูว่ามีการปรับปรุงหรือไม่
ดังนั้น MBO จึงเกี่ยวข้องกับการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือรายงานต่างๆ
มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างกัน
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการทีมกีฬาและตั้งเป้าหมายที่จะชนะการแข่งขันชิงแชมป์ใน 5 ปี MBO กำหนดให้คุณต้องตั้งเป้าหมายย่อยที่นำไปสู่เป้าหมายหลัก ในกรณีนี้ เป้าหมายของคุณอาจเป็น:
- อยู่ในอันดับห้าอันดับแรกในการแข่งขันชิงแชมป์ภายใน 2 ปี
- ชนะอันดับสองในการแข่งขันชิงแชมป์ภายใน 4 ปี
- ชนะการแข่งขันชิงแชมป์และได้อันดับหนึ่งในชั้นปีที่ 5
เป้าหมายชัดเจนเพียงพอที่จะให้คุณติดตามได้ว่าเป้าหมายเหล่านั้นบรรลุหรือไม่ โดยไม่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการติดตามตัวชี้วัดใด ๆ นั่นคือ MBO ที่กำลังดำเนินการอยู่
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงและติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายเหล่านั้นใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับทีมของคุณ รวมถึงเป้าหมายรายสัปดาห์หรือรายเดือนสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม มันมีตัวติดตามเป้าหมายแบบภาพที่ช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าของสมาชิกแต่ละคนในทีมเกี่ยวกับเป้าหมายและเป้าหมายของพวกเขา
ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยการทบทวนโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นี่คือกรอบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ทีม HR จะเป็นผู้ทบทวนผลการปฏิบัติงานของพนักงานและให้ข้อเสนอแนะ แทนที่จะเป็นหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการที่รายงานตรง
ในกรณีนี้ เป้าหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการหรือทักษะทางเทคนิค แต่จะมองในมุมที่ครอบคลุมมากขึ้น การเติบโตและการพัฒนาของพนักงาน
ระบบการจัดการประสิทธิภาพเช่นนี้ช่วยให้คุณระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานแต่ละคน ซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับบุคคลที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจแง่มุมอื่นๆ นอกเหนือจากประสิทธิภาพของโครงการ เช่น การมีส่วนร่วมและความสนใจของพนักงาน
ตัวอย่างของสิ่งที่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเพื่อวัดการเติบโตและการพัฒนา ได้แก่:
- จำนวนครั้งที่พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะของตนเอง
- การเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างทีมและกิจกรรมขององค์กร
ต่างจากกรอบการทำงานที่เน้นผลลัพธ์อย่าง OKR ระบบเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องมีการทบทวนบ่อยครั้ง โดยทั่วไปแล้ว การประเมินผลการปฏิบัติงานจะทำทุกครึ่งปีหรือทุกปี
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถเช่นClickUp เพื่อทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น. มันช่วยทุกอย่างตั้งแต่การรับพนักงานใหม่ไปจนถึงการจัดการประสิทธิภาพ และมีความเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีม HR และผู้นำทีม.
ตัวอย่างเช่น ClickUp Goals จะช่วยคุณในการตั้งเป้าหมาย ขณะที่ClickUp Employee Performance KPI Tracking Templateจะช่วยคุณวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามเป้าหมายเหล่านี้
เทมเพลตนี้มีช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 7 ช่องให้คุณกรอกเกณฑ์ KPI ของคุณ เช่น แผนก, ค่าเป้าหมาย, ความคืบหน้า, เป็นต้น คุณยังสามารถใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'ตามแผน', 'มีความเสี่ยง', เป็นต้น เพื่อติดตามแต่ละ KPI ได้
นอกจากนี้ยังช่วยให้ความคิดเห็นและการกล่าวถึงสามารถกระตุ้นแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของพนักงานได้
สมุดบันทึกคะแนนสมดุล
นี่คือหนึ่งในกรอบการจัดการประสิทธิภาพที่ครอบคลุมและมีโครงสร้างมากที่สุด เนื่องจากช่วยให้คุณ ทบทวนประสิทธิภาพของพนักงานจากหลายมุมมอง มุมมองเหล่านี้รวมถึง ลูกค้า การเงิน การเรียนรู้และการเติบโต และกระบวนการภายใน
กรอบการประเมินนี้ให้คะแนนพนักงานตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในสี่หมวดหมู่ตามที่ชื่อบ่งบอกไว้ กรอบการประเมินนี้ช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าและเป้าหมายของบริษัท
นี่คือตัวอย่างของกรอบการจัดการประสิทธิภาพแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ที่กำลังดำเนินการอยู่
|มุมมองทางการเงิน
|มุมมองของลูกค้า
|วัตถุประสงค์
|มาตรการ
|วัตถุประสงค์
|มาตรการ
|ลดต้นทุนการดำเนินงาน
|KPI: ร้อยละของการลดลงของต้นทุนการดำเนินงาน
|ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
|KPI: คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
|เป้าหมาย: ลดลง 5% ภายในหนึ่งปี
|เป้าหมาย: NPS 70 หรือสูงกว่า
|มุมมองภายในธุรกิจ
|การเรียนรู้มุมมอง
|วัตถุประสงค์
|มาตรการ
|วัตถุประสงค์
|มาตรการ
|ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
|KPI: เวลาในการเข้าสู่ตลาด
|พัฒนาทักษะพนักงาน
|KPI: จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
|เป้าหมาย: ลดเวลาที่ใช้ลง 10%
|เป้าหมาย: การฝึกอบรมทักษะ 5 ครั้งขึ้นไปต่อปีต่อพนักงาน
เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรอบการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เราขอแนะนำให้ใช้เทมเพลต Balanced Scorecardแทนการเริ่มต้นจากศูนย์ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายามในขณะที่ยังทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลองใช้เทมเพลต ClickUp Balanced Scorecardเพื่อเริ่มต้นใช้งาน มันไม่ได้มีแค่เป้าหมายและตัวชี้วัดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเป้าหมายและแรงจูงใจสำหรับแต่ละหมวดหมู่ด้วย ซึ่งทำให้สกอร์การ์ดนี้ละเอียดกว่าสกอร์การ์ดแบบสมดุลทั่วไป เทมเพลตนี้พร้อมใช้งานทันที เพียงกรอกรายละเอียดและสร้างสกอร์การ์ดแบบสมดุลสำหรับบริษัทของคุณได้ในเวลาไม่นาน นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของคุณ
การประเมินแบบ 360 องศา
วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศาเป็นกรอบการจัดการประสิทธิภาพที่นิยมใช้กันทั่วไป เหมาะสำหรับการจัดการประสิทธิภาพของพนักงานระดับอาวุโส วิธีการนี้ทำงานโดยการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของประสิทธิภาพของบุคคล
นอกจากนี้ยังพิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพแทนที่จะใช้เพียงตัวชี้วัดเชิงปริมาณเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองของผู้อื่นที่มีต่อพนักงานคนหนึ่งได้
มาดูตัวอย่างของเอเจนซี่การตลาดเนื้อหาขนาดใหญ่ ที่ผู้จัดการแต่ละคนต้องผ่านการประเมินแบบ 360 องศา
ซึ่งหมายความว่านอกเหนือจากผู้จัดการโดยตรงของพวกเขาแล้ว ผู้ประเมินยังสามารถรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของพวกเขา เพื่อนร่วมงานจากทีมอื่นที่พวกเขาทำงานร่วมกันเป็นประจำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของพวกเขา
สำหรับผู้จัดการบัญชีลูกค้าในบริษัทนี้ นอกเหนือจากผู้จัดการและทีมของตนเองแล้ว ยังสามารถขอความคิดเห็นแบบ 360 องศาได้จากผู้จัดการทีมออกแบบ ทีมเนื้อหา และทีมโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่ติดต่อและทำงานร่วมกันเป็นประจำ นอกจากนี้ ความคิดเห็นยังสามารถรวมถึงข้อมูลจากผู้นำธุรกิจในสายงานและลูกค้าหลักสองสามรายของพวกเขาได้อีกด้วย
โดยการนำความคิดเห็นของผู้คนที่ผู้จัดการบัญชีมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระดับต่าง ๆ มาผสมผสานกัน การให้คำแนะนำแบบ 360 องศาจะสร้างภาพที่ ละเอียดและครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและทักษะทางสังคมของพวกเขา เนื่องจากรูปแบบการให้คำแนะนำมีพื้นที่สำหรับคำตอบแบบอิสระ จึงช่วยให้สามารถระบุปัญหาที่ผู้จัดการโดยตรงของพนักงานอาจไม่ได้สัมผัสได้
กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มและแบบสำรวจจำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ซอฟต์แวร์ให้คะแนนแบบ 360 องศาที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการรวบรวมแบบฟอร์ม
การสร้างกรอบการจัดการประสิทธิภาพ
การสร้างระบบการจัดการประสิทธิภาพสำหรับองค์กรของคุณไม่ใช่เรื่องง่าย แม้ว่าคุณจะใช้หนึ่งในกรอบการทำงานที่ได้รับการยอมรับอย่างดีก็ตาม นี่คือคำแนะนำและเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้และสร้างวัตถุประสงค์
ขั้นตอนแรกในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานคือการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้กับพนักงานของคุณ โดยไม่คำนึงถึงกรอบการทำงานที่คุณใช้
หากคุณตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ ทีมจะมีแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นและได้รับการประเมินผลงานที่ดี อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริงอาจทำให้พวกเขาหมดกำลังใจ เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่าไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณได้
ดังนั้น ให้กำหนดและสื่อสาร เป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้ ให้กับพนักงานแต่ละคน
ต้องการวิธีง่ายๆ ในการตั้งเป้าหมายหรือไม่?
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้สำหรับพนักงานของคุณ
เทมเพลตนี้ยังอนุญาตให้คุณใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมายและดูว่าเป้าหมายนั้นอยู่ในเส้นทางหรือนอกเส้นทาง
เทมเพลตรายการนี้ยังช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่เป้าหมายและเพิ่มคุณลักษณะที่กำหนดเองได้ 12 รายการเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้น มีมุมมองต่างๆ ให้เลือก รวมถึง มุมมองแผ่นงานเป้าหมาย SMART ซึ่งคุณสามารถระดมความคิดและจัดเก็บแนวคิดทั้งหมดของคุณได้
การใช้การวิเคราะห์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายให้กับพนักงานของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักสำหรับแต่ละเป้าหมาย และกำหนดวิธีการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพต่างๆ
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามตัวชี้วัดและเมตริกและเตรียมตัวเลขให้พร้อมสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณ
โซลูชันทรัพยากรบุคคลของ ClickUpมีคุณสมบัติมากมายเพื่อช่วยคุณจัดการประสิทธิภาพของทีม รวมถึงการติดตาม KPI และการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการติดตาม KPI การจัดการประสิทธิภาพของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตาม KPI ของพนักงาน ช่วยให้คุณสามารถระบุและจัดหมวดหมู่ KPI ต่างๆ ตามแผนกและสถานะได้ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพในระดับแผนกได้
ใช้ มุมมอง OKR ของแผนก เพื่อจัดแนวเป้าหมายของบุคคลและทีมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร และใช้ มุมมองความก้าวหน้า เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
เน้นการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและจุดติดต่อที่สม่ำเสมอ
การจัดการประสิทธิภาพเป็นกระบวนการสองทางและต่อเนื่อง หลังจากตั้งเป้าหมายเบื้องต้นแล้ว คุณจำเป็นต้อง ติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน และแจ้งให้พวกเขาทราบถึงความคืบหน้าของพวกเขา
การติดตาม KPI และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ จะช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแก่พนักงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
โปรดใช้แนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานแม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้
ใช้เพื่อกำหนดวาระและรายการประเด็นสำคัญสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณอยู่ในหัวข้อและมีการสนทนาที่มุ่งเน้น
จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนคะแนนการกระทำเป็นงานใน ClickUp และรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้
ClickUp มีเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้เลือกมากมายเช่นกัน คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ตามความต้องการของคุณ และเพิ่มหรือลบส่วนต่าง ๆ ตามความต้องการของคุณได้
หรือ ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp Performance Review Generatorเป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลของพนักงาน และสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดโดยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในแพลตฟอร์ม ClickUp. มันใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความถูกต้องและสม่ำเสมอ.
หากพนักงานมีผลการปฏิบัติงานไม่ดี ให้พิจารณาให้พวกเขาเข้าร่วม แผนปรับปรุงการปฏิบัติงาน (PIP) และให้โอกาสพวกเขาในการปรับปรุง ใช้แบบแผน PIP ที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้คุณทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
การมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ
สุดท้ายนี้ ให้ขอความคิดเห็นจากพนักงานและใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อปรับปรุงกรอบการบริหารผลงานของคุณอย่างต่อเนื่อง
ใช้เครื่องมือรับความคิดเห็นจากพนักงานเพื่อแชร์แบบสำรวจและ รวบรวมความคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการบริหารผลงานของคุณมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานนี้ เนื่องจากช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มการรวบรวมความคิดเห็นเฉพาะตามความต้องการของคุณได้
ความสำคัญและประโยชน์ของกรอบการจัดการประสิทธิภาพ
จนถึงตอนนี้ เราได้หารือเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของกรอบการจัดการประสิทธิภาพ ประเภทของกรอบ และคำแนะนำสำหรับการสร้างกรอบขึ้นมา แต่ทำไมคุณถึงต้องการมันล่ะ? มันคุ้มค่ากับความพยายามจริง ๆ หรือไม่?
คำตอบสั้น ๆ คือ ใช่ครับ. มันคุ้มค่ากับความพยายาม และมีประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรใด ๆ.
ลองดูประโยชน์ต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมคุณจึงต้องการกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างแทนที่จะใช้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเดิม
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแรงจูงใจ
กรอบการจัดการประสิทธิภาพสร้าง กระบวนการที่มีโครงสร้าง สำหรับการตั้งเป้าหมาย, การจัดการประสิทธิภาพของพนักงาน, และการให้คำแนะนำ
เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับพนักงานของคุณ พวกเขาก็จะมีสิ่งที่ต้องมุ่งมั่นและบรรลุผล แน่นอนว่า คุณจะต้องมีสิ่งจูงใจสำหรับการบรรลุหรือเกินเป้าหมาย เช่น โบนัสหรือการเลื่อนตำแหน่ง
เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจ พนักงานของคุณจะมีแรงจูงใจมากขึ้น ในการทำงานให้ดี บรรลุเป้าหมาย และคว้าโอกาสรับรางวัลจูงใจ
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้กรอบการจัดการประสิทธิภาพแบบใด คุณต้องตรวจสอบกับทีมของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของพวกเขา นั่นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกรอบการจัดการใด ๆ
การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน และทำให้แน่ใจว่า ไม่มีความไม่สอดคล้องในความคาดหวัง
เมื่อคุณและทีมของคุณเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีมและสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ ทุกคนจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีม
การเพิ่มการรักษาพนักงานและการลดอัตราการลาออก
กรอบการจัดการประสิทธิภาพที่ดีช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารกับทีมของคุณและโปร่งใสเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงาน
ความโปร่งใสนี้ช่วยให้พนักงานของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าพวกเขากำลังทำงานอย่างไร และโบนัสหรือรางวัลปลายปีที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้
นี่ช่วยให้ รักษาผู้ที่มีผลงานดีให้มีส่วนร่วม เนื่องจากพวกเขารู้ว่าผลงานของพวกเขาจะได้รับการยอมรับและได้รับรางวัล
นอกจากนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่พนักงานคิดว่าตนเองทำงานได้ดีตลอดทั้งปี แต่กลับพบว่าไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อถึงเวลาประเมินผลประจำปี ความคาดหวังที่ไม่ตรงกันเช่นนี้ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ และมักเป็นสาเหตุให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากองค์กร
การเอาชนะอุปสรรคในการนำกรอบการจัดการประสิทธิภาพมาใช้
นี่คือคำแนะนำเพื่อช่วยคุณคาดการณ์และเอาชนะความท้าทายที่คุณอาจเผชิญขณะนำมาใช้ระบบบริหารผลงาน
การวางแผนรับมือกับความล้มเหลวและการเรียนรู้จากข้อเสนอแนะ
เมื่อออกแบบกรอบการจัดการประสิทธิภาพ อย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบในครั้งแรก เตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และจัดการกับมันอย่างดี
เรียนรู้จากความล้มเหลวแต่ละครั้ง และปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น ขอคำแนะนำจากทีมของคุณเกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบการทำงานให้เหมาะสม
จัดการประชุมระดมความคิดเป็นประจำโดยใช้ClickUp Meetingsและ ปรับปรุงกรอบการทำงานของคุณ บ่อยเท่าที่จำเป็น
ด้วยการทำซ้ำหลายครั้ง คุณสามารถขจัดข้อบกพร่องทั้งหมดและทำให้กระบวนการราบรื่นได้
แม้กระนั้น เปิดรับฟังความคิดเห็น และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
การนำกรอบการจัดการประสิทธิภาพใหม่มาใช้สามารถเป็นเรื่องท้าทายในการทำให้พนักงานยอมรับได้ หลายคน ชอบหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อโบนัสสิ้นปีของพวกเขา
คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีและโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อ แจ้งและให้ความรู้ แก่พนักงานของคุณว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นสิ่งที่ดี อธิบายถึงประโยชน์ของการนำกรอบการจัดการประสิทธิภาพมาใช้และวิธีที่มันช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับวิธีการทำงานในอนาคต. สื่อสารความถี่ในการจัดประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน และสิ่งที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้จากการประชุมดังกล่าว.
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Docsที่สามารถแชร์ได้เพื่อสร้างฐานความรู้กลางสำหรับพนักงาน และช่วยให้พวกเขาเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและผลกระทบของมัน
ปรับแต่งและใช้เทมเพลตแผนการฝึกอบรม ClickUpเพื่อดำเนินการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนการฝึกอบรมที่ละเอียด พร้อมตัวเลือกในการจัดหมวดหมู่การฝึกอบรมตามระดับความซับซ้อน เช่น พื้นฐานและขั้นสูง
คุณสามารถใช้ มุมมองตารางเวลา เพื่อวางแผนตารางการฝึกอบรมแต่ละครั้งได้ อัปเดตงานต่าง ๆ ตามความคืบหน้าเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
การจัดการประสิทธิภาพโครงสร้างด้วย ClickUp
กรอบการจัดการประสิทธิภาพช่วยจัดระเบียบและโครงสร้างการตั้งเป้าหมาย การติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และกระบวนการทบทวนให้เป็นระบบที่บูรณาการเป็นหนึ่งเดียว
กรอบการทำงานเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการประสิทธิภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน แรงจูงใจ และในที่สุดก็ช่วยรักษาพนักงานไว้
ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเช่น ClickUp สามารถช่วยคุณในทุกด้านของกระบวนการได้ ทุกงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการพัฒนาโครงสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นโดยมีเทมเพลตมากมายให้คุณเริ่มต้นใช้งาน
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ? ไปข้างหน้าและลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีเพื่อทดลองใช้คุณสมบัติของมัน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. การจัดการประสิทธิภาพมี 5 ประเภทอะไรบ้าง?
แม้ว่าจะมีกรอบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานมากมาย แต่ห้าอย่างนี้ถือเป็นที่นิยมมากที่สุด:
- OKR หรือ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก
- MBO หรือ การบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย
- ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยการตรวจสอบโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- สมดุลการวัดผล
- การประเมินผลแบบ 360 องศา
2. กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 5 ขั้นตอนมีอะไรบ้าง?
กระบวนการบริหารจัดการประสิทธิภาพหลัก 5 ประการ ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย การวัดผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อเสนอแนะและการฝึกอบรม การทบทวนเป็นระยะ และการให้รางวัลและการยกย่อง ไม่ว่ากรอบการบริหารจัดการประสิทธิภาพของพนักงานของคุณจะเป็นอย่างไร คุณต้องดำเนินกระบวนการเหล่านี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
3. อะไรคือ 3 เสาหลักของวงจรการจัดการประสิทธิภาพ?
เสาหลักสามประการของวงจรการจัดการประสิทธิภาพคือการตั้งเป้าหมาย การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ และการทบทวนอย่างเป็นระบบเป็นระยะ
วงจรเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เป็นจริงสำหรับพนักงานของคุณ ในขั้นตอนนี้ คุณยังต้องกำหนดวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทียบกับเป้าหมายเหล่านี้และตัวชี้วัดที่คุณจะติดตาม
ขั้นตอนที่สองประกอบด้วยการวัดผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง และการให้คำแนะนำแก่พนักงานของคุณเพื่อให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้น
ขั้นตอนที่สามประกอบด้วยการทบทวนเป็นระยะเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและเสนอสิ่งจูงใจที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานนั้น