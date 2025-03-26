10 ตัวอย่างแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

การละเลยปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงานอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน, ความสามัคคีในทีม, และความสำเร็จทางธุรกิจ.
การพลาดกำหนดเวลาที่นี่ และพนักงานที่ไม่สนใจที่นั่น ทุกอย่างรวมกันและอาจนำไปสู่การลาออกที่สูงขึ้น รายได้ที่สูญเสีย และการเติบโตที่ชะลอตัว
การใช้แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (PIPs) ที่มีโครงสร้างชัดเจนจะดีกว่าในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ กำหนดความคาดหวังให้ชัดเจน และให้โอกาสที่ยุติธรรมแก่พนักงานในการปรับปรุง
เราได้รวบรวมตัวอย่าง PIP ที่ใช้ได้จริง 10 ตัวอย่าง เพื่อช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาประสิทธิภาพที่ไม่ดี กำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้ และขับเคลื่อนการปรับปรุงที่มีความหมาย
⏰ สรุป 60 วินาที
- แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ คือแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อช่วยพนักงานปรับปรุงในด้านสำคัญก่อนที่จะดำเนินการอย่างเป็นทางการ
- เราได้สรุปตัวอย่าง PIP ในโลกจริง 10 กรณี ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การพลาดกำหนดเวลา ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ การทำงานร่วมกันที่ไม่ดี และการละเมิดนโยบาย
- PIP ที่ประสบความสำเร็จควรระบุสาเหตุที่แท้จริง ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการรับผิดชอบ
- การหลีกเลี่ยง PIPs ทั้งหมดเป็นไปได้ด้วยการจัดการเชิงรุก ความคาดหวังที่ชัดเจน และข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
- ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลงาน การตั้งเป้าหมาย และความรับผิดชอบของทีม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทำงานได้ตามเป้าหมายก่อนที่ปัญหาด้านประสิทธิภาพจะลุกลาม
แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพคืออะไร?
แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานคือ กรอบโครงสร้างที่จัดเตรียมโดยผู้จัดการและผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยพนักงานแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้เพื่อปรับปรุงมาตรฐานประสิทธิภาพ กำหนดเวลาในการดำเนินการ จุดหมายในการปรับปรุง และการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
ตรงกันข้ามกับความเข้าใจผิดบางประการ PIP ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับผลักดันพนักงานออกจากบริษัท แต่เป็นทรัพยากรเพื่อแนะนำการพัฒนาของพวกเขา
นี่คือตัวอย่างแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ:
ทำไมคุณควรสร้างแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ?
เมื่อปัญหาด้านประสิทธิภาพไม่ได้รับการแก้ไขเป็นเวลานานเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อทีมและลดประสิทธิภาพการทำงาน แทนที่จะรอจนกว่าปัญหาจะบานปลาย แผนปรับปรุงประสิทธิภาพจะมอบแนวทางที่มีโครงสร้างและเชิงรุก ช่วยให้ผู้จัดการสามารถกำหนดเส้นทางการปรับปรุงที่ชัดเจนในขณะที่รักษาความมีส่วนร่วมของพนักงาน
PIP ช่วย:
- 🔍 ระบุสาเหตุที่แท้จริง: ระบุปัจจัยที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานอย่างตรงจุด ไม่ใช่เพียงแค่แก้ไขปัญหาที่ปรากฏ
- ✅ สร้างความรับผิดชอบ: กำหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้พนักงานมีความเป็นเจ้าของในการพัฒนาตนเอง
- 📊 ลดอคติในการตัดสินใจ: นำเสนอความก้าวหน้าที่เป็นเอกสารแทนการพึ่งพาความคิดเห็นส่วนตัว
- 😊 เสริมสร้างขวัญกำลังใจในทีม: ช่วยให้พนักงานที่ประสบปัญหาประสบความสำเร็จ และป้องกันความไม่พอใจจากพนักงานที่มีผลงานดี
- 🎯 เสริมสร้างการโค้ช: ส่งเสริมให้ผู้จัดการให้คำแนะนำแก่พนักงานแทนที่จะเพียงแค่ตรวจสอบผลลัพธ์
🧠 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ที่ดีกว่าสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจได้มากถึง 50%
10 ตัวอย่างแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเปลี่ยนพนักงานที่มีปัญหาให้กลับมาทำงานได้ดี
ปัญหาด้านประสิทธิภาพบางอย่างต้องการการโค้ช ในขณะที่บางอย่างต้องการแผนการปรับปรุงที่มีโครงสร้างชัดเจนด้านล่างนี้คือตัวอย่างกรอบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานในโลกจริง10ตัวอย่างเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปของพนักงานด้วยขั้นตอนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้
แต่ละตัวอย่างประกอบด้วย:
- สถานการณ์/บริบท: ปัญหาด้านประสิทธิภาพคืออะไร?
- สาเหตุที่เป็นไปได้: ทำไมปัญหานี้จึงเกิดขึ้น?
- ขั้นตอนดำเนินการและกรอบเวลา: วิธีการแก้ไข, ภายในเมื่อใด, และวิธีการติดตามความคืบหน้า
ตัวอย่างที่ 1: ขาดส่งงานตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
⛳ สถานการณ์จำลอง
พนักงานคนหนึ่งส่งงานล่าช้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้เกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีม ปัญหานี้ดำเนินมาเป็นเวลาสามเดือนแล้ว และงานป้อนข้อมูลที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ กว่า 60% ยังคงค้างอยู่มากกว่าหนึ่งเดือน ส่งผลให้โครงการต่างๆ หยุดชะงัก คุณภาพต่ำ และเพิ่มภาระงานให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม
😦 สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- การจัดลำดับความสำคัญไม่ชัดเจน: พนักงานไม่สามารถระบุได้ว่างานใดมีความเร่งด่วนที่สุด ส่งผลให้กำหนดเวลาที่สำคัญล่าช้า
- การประเมินระยะเวลาของงานต่ำเกินไป: พวกเขาคิดว่าตนเองมีเวลามากกว่าที่มีอยู่จริง
- การขาดการติดตามความคืบหน้าอย่างเป็นระบบ: งานสะสมโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
🏁 ขั้นตอนการดำเนินการและกรอบเวลา
1. กำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดเส้นตายของงานให้ชัดเจน (วันที่ 1-3)
- วิธีแก้ไข: จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อทบทวนกำหนดเวลาที่ค้างอยู่และที่กำลังจะมาถึงทั้งหมด มอบหมายระดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้นโดยใช้เมทริกซ์ไอเซนฮาวเวอร์เพื่อชี้แจงสิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรก
- ความคาดหวัง: พนักงานจะทำงานที่มีความสำคัญสูงเสร็จอย่างน้อย 80% ภายในเวลาที่กำหนดภายใน 30 วันแรก
2. ติดตามเวลาการเสร็จสิ้นงานที่ประมาณการไว้เทียบกับเวลาจริง (สัปดาห์ที่ 1-2)
- วิธีแก้ไข: ให้พนักงานบันทึกเวลาที่ใช้จริงเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้สำหรับงานแต่ละอย่างเป็นเวลาสองสัปดาห์ ระบุรูปแบบที่พนักงานประเมินเวลาที่ต้องใช้ต่ำเกินไป และปรับกลยุทธ์การวางแผนให้เหมาะสม
- ความคาดหวัง: ภายในสิ้นสัปดาห์ที่ 2 พนักงานควรทำงานให้เสร็จภายใน 10% ของเวลาที่ประมาณการไว้เพื่อปรับปรุงความถูกต้อง
3. แนะนำการตรวจสอบประจำสัปดาห์และการกำหนดเส้นตายล่วงหน้า (สัปดาห์ที่ 2-4)
- วิธีแก้ไข: กำหนดเส้นตายภายในแบบหมุนเวียน—แต่ละเส้นตายหลักจะมีการตรวจสอบภายใน 48 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดส่ง
- ความคาดหวัง: การพลาดกำหนดส่งควรลดลงอย่างน้อย 50% ภายในเดือนแรก
ตัวอย่างที่ 2: ปัญหาคุณภาพที่ยังคงมีอยู่
⛳ สถานการณ์จำลอง
พนักงานส่งงานที่มีข้อผิดพลาด ความไม่สอดคล้อง หรือรายละเอียดที่ขาดหายไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องทำงานซ้ำและเกิดความล่าช้าในโครงการ ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา อัตราความผิดพลาดเกิน 30% ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขบ่อยครั้งจากผู้จัดการและสมาชิกในทีม
😦 สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- ขาดความใส่ใจในรายละเอียด: พนักงานทำงานอย่างเร่งรีบโดยไม่ตรวจสอบงานของตนเอง
- มาตรฐานคุณภาพไม่ชัดเจน: ความคาดหวังเกี่ยวกับความถูกต้องและความสม่ำเสมอไม่ได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
- กระบวนการตรวจสอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ: ไม่มีวิธีการที่เป็นระบบในการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนการส่ง
🏁 ขั้นตอนการดำเนินการและกรอบเวลา
1. จัดทำรายการตรวจสอบคุณภาพ (วันที่ 1-5)
- วิธีแก้ไข: กำหนดมาตรฐานคุณภาพที่ไม่สามารถต่อรองได้ และสร้างรายการตรวจสอบเฉพาะงานที่พนักงานต้องปฏิบัติตามก่อนส่งงาน
- ความคาดหวัง: อัตราความผิดพลาดควรลดลง 20% ภายใน 30 วันแรก เมื่อพนักงานเริ่มสร้างนิสัยในการตรวจสอบตนเอง
2. จัดทำเซสชันการทบทวนโดยเพื่อนร่วมงาน (สัปดาห์ที่ 1-4)
- วิธีแก้ไข: มอบหมายให้เพื่อนร่วมงานที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบงานของพนักงานก่อนการส่งครั้งสุดท้าย หมุนเวียนผู้ตรวจสอบเพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 4 พนักงานควรแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างน้อย 70% ก่อนที่งานจะถึงผู้จัดการ
3. ติดตามและลดข้อผิดพลาดภายใน 60 วัน
- วิธีแก้ไข: จัดตั้งระบบการให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างชัดเจน โดยมีการติดตามผลทุกสองสัปดาห์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ และเสริมสร้างเทคนิคความถูกต้อง
- ความคาดหวัง: อัตราความผิดพลาดของพนักงานควรลดลง 50% ภายใน 60 วัน หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้ประเมินการฝึกอบรมหรือความเหมาะสมของบทบาทใหม่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของ ClickUpเพื่อกำหนดขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพและระบุจุดตรวจสอบที่ชัดเจน สิ่งนี้จะช่วยมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ มอบหมายความรับผิดชอบในการแก้ไขข้อผิดพลาด และรับรองว่าทุกงานที่ส่งมอบตรงตามความคาดหวังก่อนการส่งมอบ
ตัวอย่างที่ 3: การขาดความร่วมมือในโครงการทีม
⛳ สถานการณ์จำลอง
พนักงานคนหนึ่งประสบปัญหาในการทำงานร่วมกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการส่งต่องานล่าช้า การสื่อสารผิดพลาด และความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในหมู่เพื่อนร่วมงาน งานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายมักถูกเลื่อนออกไป และเพื่อนร่วมทีมรู้สึกหงุดหงิดที่ต้องคอยชดเชยการขาดการประสานงาน
😦 สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- ทักษะการสื่อสารที่ไม่ดี: พนักงานไม่แบ่งปันข้อมูลอัปเดตหรือข้อกังวลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความลังเลในการแบ่งปันความรับผิดชอบ: พวกเขาชอบทำงานคนเดียวหรือลังเลที่จะมอบหมายงาน
- บทบาทและความคาดหวังที่ไม่ชัดเจน: พวกเขาไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าต้องทำอะไรเพื่อให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่น
🏁 ขั้นตอนการดำเนินการและกรอบเวลา
ตัวอย่างที่ 4: ปัญหาการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องหรือการมาสาย
⛳ สถานการณ์จำลอง
พนักงานรายนี้มาทำงานสายหรือขาดงานบ่อยครั้งโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ส่งผลกระทบต่อตารางงานของทีมและทำให้งานล่าช้า ตลอดเดือนที่ผ่านมา บันทึกการเข้างานแสดงให้เห็นชั่วโมงการทำงานที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและการกระจายภาระงาน
😦 สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- ปัญหาส่วนตัว: ความท้าทายภายนอกงานส่งผลต่อความพร้อมในการทำงาน
- ขาดแรงจูงใจ: พวกเขาไม่เห็นผลกระทบของความตรงต่อเวลาต่อทีม
- การจัดตารางเวลาที่ไม่ดี: การจัดการเวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดความล่าช้าในการเริ่มวันทำงาน
🏁 ขั้นตอนการดำเนินการและกรอบเวลา
1. จัดการประชุมแบบตัวต่อตัว (สัปดาห์ที่ 1)
- วิธีแก้ไข: นัดพูดคุยกับพนักงานเพื่อหารือเกี่ยวกับรูปแบบการเข้างานและค้นหาอุปสรรคทั้งส่วนตัวหรือในหน้าที่การงาน ใช้การประชุมนี้เพื่อกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและตกลงร่วมกันในแผนการปรับปรุงที่มีโครงสร้าง
- ความคาดหวัง: ภายในสิ้นสัปดาห์ที่ 1 พนักงานควรมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้างานและการดำเนินการแก้ไข
2. กำหนดให้บันทึกเวลาทำงานประจำวัน (สัปดาห์ที่ 2-4)
- วิธีแก้ไข: ขอให้พนักงานบันทึกเวลาเข้างานและเวลาพักประจำวันเป็นเวลาสี่สัปดาห์ ส่งเสริมการติดตามอย่างเป็นระบบและทบทวนความคืบหน้าโดยใช้แบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนการซึ่งสามารถช่วยให้การติดตามการปรับเปลี่ยนเป็นไปอย่างเป็นระบบมากขึ้น และช่วยให้เกิดการปรับปรุงที่ยั่งยืน
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 4 ควรเห็นรูปแบบการลดการมาสายอย่างน้อย 50%
3. ใช้การแจ้งเตือนตามตารางเวลาและการตรวจสอบความรับผิดชอบของทีม (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
- วิธีแก้ไข: ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติก่อนเวลาเริ่มงานของพนักงาน และแนะนำการตรวจสอบงานแบบทีมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ กระตุ้นให้พวกเขาสื่อสารล่วงหน้าหากคาดว่าจะมีความล่าช้า
- ความคาดหวัง: พนักงานควรแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการเข้างานอย่างต่อเนื่องภายใน 30 วัน และแจ้งการขาดงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ล่วงหน้า
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (PIP)
ตัวอย่างที่ 5: การสื่อสารกับลูกค้าไม่ดี
⛳ สถานการณ์จำลอง
พนักงานคนหนึ่งประสบปัญหาในการติดต่อกับลูกค้า ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด ความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน และอาจเกิดความขัดแย้งได้ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้เน้นย้ำถึงการอธิบายที่ไม่ชัดเจน การตอบกลับที่ล่าช้า และความยากลำบากในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
😦 สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- การขาดการฝึกอบรมทักษะอ่อน: พนักงานอาจไม่ทราบวิธีการสื่อสารในบริบทการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- แนวทางการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน: พวกเขาอาจไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่มีโครงสร้างในการติดต่อกับลูกค้า
- อุปสรรคทางวัฒนธรรม: ความแตกต่างในสไตล์การสื่อสารอาจส่งผลกระทบต่อความชัดเจน
🏁 ขั้นตอนการดำเนินการและกรอบเวลา
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร (สัปดาห์ที่ 1-2)
- วิธีแก้ไข: จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะอ่อนในรูปแบบที่มีโครงสร้าง โดยเน้นการฟังอย่างตั้งใจ การรักษาโทนเสียงที่เป็นมืออาชีพ และการจัดการกับการสนทนาที่ยากลำบาก การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอและการจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องจะช่วยเสริมสร้างทักษะเหล่านี้ในระยะยาว ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 2 พนักงานควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่มั่นใจและมีโครงสร้างมากขึ้นเมื่อพูดคุยกับลูกค้า
2. ฝึกซ้อมการโทรและการนำเสนอ (สัปดาห์ที่ 2-4)
- วิธีแก้ไข: จัดกิจกรรมจำลองบทบาทสัปดาห์ละครั้ง โดยให้พนักงานรับมือกับสถานการณ์จำลองของลูกค้า จับคู่กับพี่เลี้ยงเพื่อสังเกตการโต้ตอบกับลูกค้าจริง และให้ข้อเสนอแนะ
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 4 พนักงานควรแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่ชัดเจนในด้านความชัดเจนความมั่นใจ และการตอบสนอง
3. ประเมินการปรับปรุงโดยใช้ความคิดเห็นจากลูกค้า (วันที่ 30 เป็นต้นไป)
- วิธีแก้ไข: รวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหรือแบบฟอร์มข้อเสนอแนะเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพการสื่อสาร หากมีปัญหาที่เกิดซ้ำ ควรประเมินกลยุทธ์การฝึกอบรมใหม่
- ความคาดหวัง: ภายในวันที่ 30 ข้อเสนอแนะจากลูกค้าควรแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจอย่างน้อย 20% ที่เกี่ยวข้องกับความชัดเจนในการสื่อสาร
ตัวอย่างที่ 6: การใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป
⛳ สถานการณ์จำลอง
ผู้จัดการระดับกลางมักจะแทรกแซงการทำงานของทีมอยู่บ่อยครั้ง โดยตรวจสอบรายละเอียดเล็กน้อย ซ้ำงานเดิม หรือเรียกร้องให้รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้งานล่าช้าและสร้างความหงุดหงิดให้กับพนักงาน แทนที่จะมอบอำนาจให้ทีมทำงานอย่างอิสระ พวกเขากลับสร้างอุปสรรคและความพึ่งพิง ส่งผลให้ขวัญกำลังใจต่ำ การบริหารเวลาแย่ลง และประสิทธิภาพการทำงานลดลง
😦 สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- การขาดความไว้วางใจ: ผู้จัดการเชื่อว่าพนักงานไม่สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้หากไม่มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
- ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้จัดการ: พวกเขาคิดว่า "การจัดการ" หมายถึงการควบคุมทุกรายละเอียดแทนที่จะเป็นการชี้แนะทีม
- ความกลัวความล้มเหลว: พวกเขารู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทุกอย่างเป็นการส่วนตัว และพยายามชดเชยมากเกินไปด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมมากเกินไป
🏁 ขั้นตอนการดำเนินการและกรอบเวลา
1. กำหนดขอบเขตบทบาทและระดับความเป็นอิสระ (สัปดาห์ที่ 1-2)
- วิธีแก้ไข: กำหนดระดับความเป็นอิสระที่ชัดเจนสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม โดยระบุงานใดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการและงานใดที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ ส่งเสริมความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบภายในทีมเพื่อสร้างความไว้วางใจ
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 2 ผู้จัดการควรมอบหมายงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30% โดยไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงโดยตรง
2. จำกัดการประชุมเช็คอินให้เหลือเพียงสัปดาห์ละครั้ง (สัปดาห์ที่ 2-4)
- วิธีแก้ไข: เปลี่ยนจากการตรวจสอบรายวันเป็นการทบทวนความคืบหน้าประจำสัปดาห์ที่มีโครงสร้างชัดเจน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างอิสระในขณะที่ผู้บริหารยังคงได้รับข้อมูลที่จำเป็น ส่งเสริมให้ผู้จัดการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่ารายละเอียดเล็กน้อย
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 4 ทีมควรรายงานการหยุดชะงักน้อยลงและมีความรับผิดชอบในงานที่ดียิ่งขึ้น
3. รวบรวมความคิดเห็นของทีมแบบไม่ระบุตัวตน (สัปดาห์ที่ 6)
- วิธีแก้ไข: ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของทีมแบบเป็นความลับเพื่อประเมินว่าการมีส่วนร่วมของผู้จัดการได้ปรับปรุงขึ้นหรือไม่ ใช้แบบฟอร์มที่มีโครงสร้าง เช่น แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการหารือที่มีความหมาย
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 6 พนักงานควรรายงานการปรับปรุงอย่างน้อย 40% ในด้านอิสระในการตัดสินใจ
✨เกร็ดความรู้: คุณเคยได้ยินคำว่า 'ผู้จัดการเฮลิคอปเตอร์' ไหม? คำนี้ใช้เรียกคนที่คอยวนเวียนอยู่รอบตัวพนักงานตลอดเวลา ตรวจสอบทุก ๆ สองสามนาที แก้ไขรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ มากเกินไป จนทำให้ทีมทำงานเองได้ยากมาเรียนรู้วิธีรับมือกับเจ้านายที่ชอบจู้จี้จุกจิกในบล็อกนี้กัน
ตัวอย่างที่ 7: ยอดขายหรือผลการพัฒนาธุรกิจต่ำ
⛳ สถานการณ์จำลอง
ตัวแทนขายไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง มีปัญหาในการปิดการขาย และไม่ติดตามลูกค้าเป้าหมาย ส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ ในไตรมาสที่ผ่านมา อัตราการปิดการขายของพวกเขาลดลงต่ำกว่า 30% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทีมอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
😦 สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- ความรู้เกี่ยวกับสินค้าไม่เพียงพอ: ไม่สามารถตอบข้อกังวลของลูกค้าได้อย่างมั่นใจ
- ทักษะการเจรจาต่อรองที่อ่อนแอ: พวกเขาประสบปัญหาในการรับมือกับข้อโต้แย้งและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การขาดการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ: ลูกค้าเป้าหมายไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ส่งผลให้พลาดโอกาสทางธุรกิจ
🏁 ขั้นตอนการดำเนินการและกรอบเวลา
1. จัดทำเซสชันการโค้ชที่มุ่งเน้นเป้าหมาย (สัปดาห์ที่ 1-2)
- วิธีแก้ไข: จับคู่พนักงานกับพี่เลี้ยงฝ่ายขายอาวุโสเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้า เน้นการจัดการข้อโต้แย้ง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการขายเชิงให้คำปรึกษา
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 2 พวกเขาควรแสดงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งขึ้นและมีความมั่นใจในการสนทนาด้านการขาย
2. กำหนดเป้าหมายการติดต่อรายวัน (สัปดาห์ที่ 2-4)
- วิธีแก้ไข: กำหนดเป้าหมายการติดต่อที่ชัดเจน เช่น โทร 10 สายและส่งอีเมลติดตามผล 15 ฉบับต่อวัน เพื่อรักษาการไหลของงานให้คงที่ เชื่อมโยงเป้าหมายเหล่านี้กับผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ เพื่อเสริมสร้างการตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบสำหรับการประเมินผลงานและติดตามความก้าวหน้า
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 4 ความสม่ำเสมอในการติดต่อควรดีขึ้น และอัตราการตอบกลับควรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20%
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ด้วยรายงานสถานะงาน (วันที่ 30 เป็นต้นไป)
- วิธีแก้ไข: ตรวจสอบอัตราการแปลง, ความก้าวหน้าของดีล, และโอกาสที่สูญเสียไปโดยใช้รายงานรายละเอียดของกระบวนการขาย หากประสิทธิภาพยังไม่ดีขึ้น ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนหรือปรับความคาดหวังของบทบาท
- ความคาดหวัง: ภายในวันที่ 30 ตัวแทนควรแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นที่สามารถวัดได้ของดีลที่ปิดได้สำเร็จ และมีกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายงานผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณ
ตัวอย่างที่ 8: การละเมิดนโยบายซ้ำซากหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพ
⛳ สถานการณ์จำลอง
พนักงานคนหนึ่งเพิกเฉยต่อจรรยาบรรณของพนักงานซ้ำแล้วซ้ำเล่า (เช่น ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนตัวมากเกินไป แต่งกายไม่เหมาะสมในที่ทำงาน) หรือไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ดี แม้จะมีการตักเตือนด้วยวาจาและการดำเนินการทางวินัยเพิ่มเติมแล้ว พฤติกรรมดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจและความเป็นมืออาชีพของทีม
😦 สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- การถอนตัว: พวกเขารู้สึกไม่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรและความคาดหวังในที่ทำงาน
- ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรฐานในที่ทำงาน: พวกเขาอาจไม่ทราบถึงนโยบายเฉพาะหรือตีความแนวทางปฏิบัติผิด
- ความขัดแย้งส่วนตัว: ความตึงเครียดกับเพื่อนร่วมงานหรือปัญหาส่วนตัวอาจส่งผลต่อพฤติกรรม
🏁 ขั้นตอนการดำเนินการและกรอบเวลา
1. บันทึกการละเมิดที่เฉพาะเจาะจงและหารือเป็นการส่วนตัว (สัปดาห์ที่ 1)
- วิธีแก้ไข: บันทึกตัวอย่างที่ชัดเจนและมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดนโยบาย และนัดพบกับพนักงานเป็นการส่วนตัวเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกังวล อธิบายว่าการกระทำของพวกเขามีผลกระทบต่อทีมและสภาพแวดล้อมในที่ทำงานอย่างไร
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 1 พนักงานควรรับทราบปัญหาและให้คำมั่นในการดำเนินการแก้ไข
2. ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังของนโยบาย (สัปดาห์ที่ 2-4)
- วิธีแก้ไข: แบ่งปันสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับนโยบายในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจความคาดหวังอย่างครบถ้วน หากจำเป็น ให้จัดอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในวิชาชีพและจรรยาบรรณในที่ทำงาน
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 4 ควรมีความพยายามที่เห็นได้ชัดในการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท
3. ติดตามพฤติกรรมและประเมินความก้าวหน้าตลอดระยะเวลา 60 วัน
- วิธีแก้ไข: ติดตามรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวบรวมข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีมเพื่อประเมินการปรับปรุง หากยังคงมีการละเมิด ให้พิจารณาการแทรกแซงเพิ่มเติมหรือดำเนินการทางวินัย
- ความคาดหวัง: ภายในวันที่ 60 พนักงานควรแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและการประพฤติตนอย่างมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ
ตัวอย่างที่ 9: ความยากลำบากในการปรับตัวกับเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ใหม่
⛳ สถานการณ์จำลอง
พนักงานคนหนึ่งประสบปัญหาทุกครั้งที่บริษัทนำซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือใหม่มาใช้ ส่งผลให้พลาดกำหนดส่งงานในโครงการ กระบวนการทำงานล่าช้า และสร้างความไม่พอใจในหมู่เพื่อนร่วมงานที่ต้องทำงานชดเชย พวกเขามักลังเลที่จะใช้แพลตฟอร์มใหม่ ๆ ทำให้การนำระบบมาใช้ทั่วทั้งทีมล่าช้าออกไป
😦 สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- ความวิตกกังวลทางเทคโนโลยี: ความกลัวที่จะทำผิดพลาดหรือไม่เข้าใจระบบ
- การฝึกอบรมไม่เพียงพอ: ขาดคำแนะนำเชิงปฏิบัติหรือเอกสารประกอบที่ชัดเจน
- การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง: ความชอบต่อวิธีการเดิม ๆ แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า
🏁 ขั้นตอนการดำเนินการและกรอบเวลา
1. จัดอบรมและวิดีโอแนะนำวิธีการ (สัปดาห์ที่ 1-2)
- วิธีแก้ไข: จัดให้มีการฝึกอบรมแบบโต้ตอบ วิดีโอสอน หรือคู่มือแนะนำทีละขั้นตอน เพื่อช่วยให้พนักงานเรียนรู้ระบบใหม่ได้ตามจังหวะของตนเอง พร้อมทั้งให้พวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลบริการตนเองเพื่อใช้อ้างอิงได้
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 2 พวกเขาควรจะสามารถใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานได้อย่างมั่นใจ
2. มอบหมายพี่เลี้ยงด้านเทคโนโลยีสำหรับการสนับสนุนรายวัน (สัปดาห์ที่ 2-4)
- วิธีแก้ไข: จับคู่พนักงานกับพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือแบบลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้ ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบความคืบหน้าทุกวันเพื่อชี้แจงข้อสงสัยอย่างรวดเร็ว
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 4 พนักงานควรแสดงความมั่นใจและประสิทธิภาพในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้น
3. ประเมินความสามารถตามอัตราการเสร็จสิ้นงาน (วันที่ 45 เป็นต้นไป)
- วิธีแก้ไข: ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของพนักงานว่าทำได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ หากความคืบหน้าช้า ให้จัดอบรมเพิ่มเติมหรือปรับความคาดหวังให้เหมาะสม
- ความคาดหวัง: ภายในวันที่ 45 อัตราการเสร็จสิ้นงานควรปรับปรุงอย่างน้อย 30% ซึ่งบ่งชี้ถึงความชำนาญที่เพิ่มขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตแผนที่เทคโนโลยีของClickUp เพื่อประเมินภูมิทัศน์เทคโนโลยีปัจจุบันของคุณ วางแผนขั้นตอนการดำเนินการ และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับความสำเร็จในการนำไปใช้
ตัวอย่างที่ 10: การเติบโตในสายอาชีพที่หยุดชะงักหรือบทบาทที่คงที่
⛳ สถานการณ์จำลอง
พนักงานคนหนึ่งหยุดพัฒนาในบทบาทของตน แสดงความกระตือรือร้นน้อยมากต่อความท้าทายใหม่หรือโอกาสในการพัฒนาทักษะ แม้ว่าพวกเขาจะทำงานได้อย่างเพียงพอ แต่ขาดการมีส่วนร่วม ความคิดริเริ่ม การฝึกอบรมด้านความเป็นผู้นำ หรือแรงจูงใจในการรับผิดชอบงานเพิ่มเติม
😦 สาเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- ขาดความชัดเจนในเส้นทางอาชีพ: พวกเขาไม่เห็นอนาคตภายในบริษัท
- ภาวะหมดไฟ: รู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจ ส่งผลให้เกิดการไม่ผูกพัน
- การยอมรับที่ไม่เพียงพอ: ความพยายามของพวกเขาไม่ได้รับการสังเกต ทำให้การเติบโตรู้สึกไม่คุ้มค่า
🏁 ขั้นตอนการดำเนินการและกรอบเวลา
1. วางแผนพัฒนาตนเองโดยใช้เป้าหมาย SMART (สัปดาห์ที่ 1-2)
- วิธีแก้ไข: ทำงานร่วมกับพนักงานเพื่อสร้างแผนพัฒนาส่วนบุคคลที่รวมถึงเป้าหมาย SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) ที่เชื่อมโยงกับบทบาทของพวกเขา เน้นที่การพัฒนาทักษะ โอกาสในการเป็นผู้นำ หรือการมีส่วนร่วมในโครงการใหม่
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 2 พวกเขาควรมีแผนการเติบโตที่มีโครงสร้างชัดเจนพร้อมขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน
2. เสนอโอกาสในการสังเกตการณ์งานหรือการฝึกอบรมข้ามสายงาน (สัปดาห์ที่ 2-6)
- วิธีแก้ไข: แนะนำการติดตามงาน การให้คำปรึกษา หรือการฝึกอบรมข้ามแผนก เพื่อขยายทักษะและจุดประกายความสนใจอีกครั้ง ให้โอกาสสัมผัสเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้ภายในบริษัท
- ความคาดหวัง: ภายในสัปดาห์ที่ 6 พนักงานควรรายงานความสนใจที่เพิ่มขึ้นในความก้าวหน้าทางอาชีพและการพัฒนาทักษะ
3. ทบทวนความก้าวหน้าและปรับแผนการพัฒนา (เดือนที่ 3)
- วิธีแก้ไข: จัดการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพแบบตัวต่อตัวเมื่อครบสามเดือน เพื่อทบทวนความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาที่พบ และปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับความสนใจและผลการปฏิบัติงานของพวกเขา
- ความคาดหวัง: ภายในเดือนที่ 3 พวกเขาควรแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการพัฒนาทักษะ และมีความมุ่งมั่นในบทบาทของตนอีกครั้ง
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีค้นหาที่ปรึกษาอาชีพเพื่อการเติบโตในสายงาน
วิธีสร้างแผนปรับปรุงประสิทธิภาพใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ
PIP ควรให้เส้นทางที่ชัดเจนในการก้าวไปข้างหน้า โดยระบุให้ชัดเจนว่าพนักงานกำลังประสบปัญหาตรงไหน ความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร และพวกเขาจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร ปฏิบัติตามขั้นตอนที่มีโครงสร้างทั้งสามนี้เพื่อสร้างแผนที่มีประสิทธิภาพ
1. กำหนดปัญหาด้านประสิทธิภาพโดยยกตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง
PIP ที่ไม่ชัดเจนหรือทั่วไปอาจทำให้พนักงานเกิดความสับสน. แทนที่, ให้บันทึกตัวอย่างที่ชัดเจนและมีข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ดี.
วิธีทำ:
- ใช้ข้อมูลที่สามารถวัดได้: แทนที่จะพูดว่า "มักส่งงานไม่ทันกำหนด" ให้พูดว่า "พลาดกำหนดส่ง 5 ครั้งจากทั้งหมด 8 ครั้งในไตรมาสที่ 1"
- อ้างอิงถึงกรณีเฉพาะเจาะจง: เกิดอะไรขึ้น, เกิดขึ้นเมื่อไหร่, และมันส่งผลกระทบต่อทีมอย่างไร?
- ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของบริษัท: เชื่อมโยงปัญหาเข้ากับหน้าที่ความรับผิดชอบในงานหรือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีความคลุมเครือเกี่ยวกับเหตุผลในการสร้าง PIP เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ระบบจัดการทีมที่ช่วยติดตามงานที่ทำไปแล้วได้ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของ ClickUp หลายอย่างร่วมกันที่นี่ ฟีเจอร์แรกคือClickUp Tasks
งานใน ClickUp
ด้วย ClickUp Tasks คุณสามารถ:
- มอบหมายงานที่สามารถดำเนินการได้ ชัดเจน และมีขอบเขตที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าของงานเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของทีมคุณ
- วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อในทุกโครงการ
- จัดหมวดหมู่ภารกิจตามลำดับความสำคัญและการมอบหมาย
- เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องและติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง
📮ClickUp Insight:เกือบ 60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แม้ว่าการตอบกลับอย่างรวดเร็วเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แต่กลับรบกวนสมาธิและขัดขวางการทำงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง
รวมโครงการ งาน และเส้นทางการสนทนาไว้ในClickUpเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบของคุณให้มีประสิทธิภาพและลดการสลับบริบท รับข้อมูลที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเสียสมาธิ!
2. กำหนดเป้าหมายการปรับปรุงที่เป็นจริงและสามารถวัดได้
หากไม่มีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน ทั้งพนักงานและผู้จัดการจะไม่ทราบว่าเมื่อใดที่เกิดความก้าวหน้าขึ้น เป้าหมายควรมีความเป็นไปได้ กำหนดเวลาที่ชัดเจน และสามารถวัดผลได้
วิธีทำ:
- ปรับความคาดหวังให้สอดคล้องกับการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เพื่อขจัดอุปสรรค
- แบ่งเป้าหมาย ออกเป็นจุดตรวจสอบราย 30, 60 หรือ 90 วัน เพื่อติดตามความก้าวหน้าทีละขั้นตอน
- ใช้เกณฑ์ SMART—เป้าหมายควรมีความชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้
ClickUp คือแอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงานที่ช่วยให้ผู้จัดการและมืออาชีพสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดการงาน เอกสาร แม่แบบ ไปจนถึงการแชท ทุกสิ่งที่คุณต้องการรวมอยู่ในที่เดียว
เป้าหมาย ClickUp
คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายที่วัดผลได้ และให้ความโปร่งใสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มันช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ กำหนดเส้นตาย และเชื่อมโยงงานโดยตรงกับเป้าหมายการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในทุกขั้นตอน
📌 ตัวอย่าง: หากปัญหาคือการพลาดกำหนดเวลา วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอาจเป็น: เพิ่มอัตราการเสร็จสิ้นงานจาก 60% เป็น 90% ภายใน 60 วัน โดยมีการติดตามความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์ผ่าน ClickUp Goals
3. กำหนดระบบสนับสนุนและมาตรการความรับผิดชอบ
PIP ไม่ควรรู้สึกเหมือนการลงโทษ—มันคือความร่วมมือกัน กำหนดให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้าและทรัพยากรใดบ้างที่จะมีให้เพื่อช่วยเหลือ
วิธีทำ:
- บันทึกความคืบหน้า ในที่เดียวเพื่อติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดการตรวจสอบเป็นประจำ (รายสัปดาห์หรือรายสองสัปดาห์) สำหรับการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ
- มอบหมายพี่เลี้ยงหรือผู้จัดการ เพื่อให้คำแนะนำและปรับแนวทาง
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานจะไม่ถูกปล่อยให้ต้องหาทางแก้ไขปัญหาเพียงลำพัง แต่จะมีระบบที่เป็นโครงสร้างสำหรับการฝึกอบรมและการเติบโตที่เหมาะสม
4. ตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
การติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญในการพิจารณาว่า PIP มีประสิทธิผลหรือไม่ การทบทวนอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สามารถปรับเป้าหมาย ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม หรือยกย่องความก้าวหน้าได้
วิธีทำ:
- ปรับเป้าหมายตามความจำเป็นโดยอิงจากการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- ประเมินความก้าวหน้าในแต่ละจุดสำคัญ (30, 60, 90 วัน) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปรับปรุงที่สอดคล้องกับความคาดหวัง
- รวบรวมความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน ผู้ให้คำปรึกษา และผู้จัดการ เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน
แดชบอร์ด ClickUp
ต้องการรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมหรือไม่?
ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อ แสดงแนวโน้มประสิทธิภาพ ติดตามงานที่เสร็จแล้วกับงานที่ยังค้างอยู่ และทำให้แน่ใจว่าพนักงานทำงานตามแผน แดชบอร์ดให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลโดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างใกล้ชิด
เรียนรู้วิธีสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองใน ClickUp!👇
โบนัส: ใช้แม่แบบ PIP
แผนปรับปรุงประสิทธิภาพจะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อมีโครงสร้างชัดเจน สามารถติดตามได้ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ใช้เทมเพลตแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUpเพื่อบันทึกปัญหาประสิทธิภาพที่สำคัญ กำหนดเป้าหมายการปรับปรุงที่สามารถวัดผลได้และวัดความก้าวหน้าของทีมแบบเรียลไทม์—ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซกลางที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาแรงจูงใจระหว่างแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
แผนการจัดการประสิทธิภาพสามารถเป็นเครื่องมือที่กระตุ้นการเติบโตหรือเป็นคำขาดที่ทำให้หมดกำลังใจได้—ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีการจัดโครงสร้างและการสื่อสาร
พนักงานจะยังคงมีส่วนร่วมเมื่อพวกเขารู้สึกได้รับการสนับสนุน กุญแจสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบกับการให้กำลังใจ โดยให้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงโดยไม่ก่อให้เกิดความเครียดที่ไม่จำเป็น
นี่คือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อรักษาแรงจูงใจของพนักงานตลอดกระบวนการ:
|✅ สิ่งที่ควรทำ
|❌ สิ่งที่ไม่ควรทำ
|ปรับแต่ง PIP ให้สอดคล้องกับจุดแข็ง จัดแนวพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับทักษะและเส้นทางอาชีพของพนักงาน
|หลีกเลี่ยงการใช้แนวทางเดียวที่เหมาะกับทุกคน. PIP ที่ไม่มีลักษณะเฉพาะอาจรู้สึกไม่ส่วนตัวและไม่มีประสิทธิภาพ.
|ผสานการเสริมสร้างทักษะไว้ในช่วงเวลาการทบทวน. มอบเครื่องมือ, หลักสูตร, หรือการให้คำปรึกษาเพื่อให้การปรับปรุงรู้สึกคุ้มค่า.
|อย่ามุ่งเน้นแต่การแก้ไขจุดอ่อน การเติบโตควรรู้สึกเหมือนเป็นโอกาส ไม่ใช่ผลลัพธ์
|ให้ข้อเสนอแนะโดยเน้นที่ความก้าวหน้า เช่น "นี่คือวิธีที่เราจะช่วยคุณพัฒนา" แทนที่จะพูดว่า "นี่คือสิ่งที่คุณทำผิด"
|หลีกเลี่ยงการพูดถึงความล้มเหลวในอดีตซ้ำซาก ให้การสนทนาเน้นไปที่การมองไปข้างหน้าและมุ่งเน้นการหาทางแก้ไข
|ใช้แผนภูมิ, จุดสำคัญ, หรือการรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อการประมวลผลข้อมูลและทำให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
|อย่าพึ่งพาการเช็คอินเพียงอย่างเดียว พนักงานควรติดตามการเติบโตของตนเองด้วย
|ผูกความก้าวหน้าของพนักงานกับรางวัลที่มีความหมาย โครงการใหม่ บทบาทผู้นำ หรือการยกย่องเชิดชูจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม
|อย่าคิดว่าแรงจูงใจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ พนักงานต้องการแรงจูงใจเพื่อให้พวกเขายังคงมุ่งมั่น
🧠 คุณรู้หรือไม่? การสำรวจของ Gartner เปิดเผยว่า84%ของนักการตลาดประสบกับ 'แรงต้านจากการทำงานร่วมกัน' ที่สูงจากการทำงานข้ามสายงาน ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงและเพิ่มความขัดแย้งระหว่างทีม
นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยในการนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดไปใช้:
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: สนทนากับพนักงานของคุณอย่างเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางการทำงานของพวกเขา ใช้ClickUp Chat เพื่อเป็น กำลังใจผ่านการสนทนาส่วนตัว
- ปรับปรุงการจัดการโครงการ: ใช้มุมมองต่างๆ ของClickUp เช่นแผนภูมิแกนต์ เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการพัฒนาพนักงานของคุณ
- ปรับปรุงการจัดการเวลา: คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpสามารถช่วยคุณระบุแนวโน้มการผลิตของพนักงานได้ ใช้ตัวจับเวลาในตัวเพื่อวัดเวลาที่ใช้ไปกับงาน และใช้รายงานที่สร้างโดยอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์การจัดสรรเวลาในระหว่างงาน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จากนั้นนำเสนอรายงานเหล่านี้ผ่านClickUp Docsและแบ่งปันกับพนักงานและที่ปรึกษาของพวกเขา
ป้องกันปัญหาประสิทธิภาพก่อนที่มันจะเกิดขึ้นด้วย ClickUp
แผนปรับปรุงประสิทธิภาพไม่ควรเป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนาพนักงาน ควรนำมาใช้เมื่อการสนับสนุนและคำแนะนำอย่างต่อเนื่องไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างสมบูรณ์ หลีกเลี่ยงการเข้าสู่ขั้นตอนนี้โดยให้พนักงานมีความคาดหวังที่ชัดเจน มีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ และมีการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรก
ด้วย ClickUp ผู้จัดการสามารถปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน และติดตามปริมาณงาน เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาด้านประสิทธิภาพเฉพาะได้รับการแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ
✅ การจัดการงาน: มอบหมายกำหนดเวลาที่ชัดเจน, ลำดับความสำคัญ, และความรับผิดชอบ
✅ การติดตามเป้าหมาย: กำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้เพื่อให้พนักงานทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
✅ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ใช้ไวท์บอร์ดและเอกสารเพื่อให้เกิดความชัดเจน
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และสร้างทีมที่ทำงานเชิงรุกและมีประสิทธิภาพสูง!