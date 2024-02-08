วิธีการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและอายุการดำรงอยู่ของธุรกิจ

ธุรกิจอาจสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดที่หลากหลาย แต่หากต้องการให้เติบโตอย่างยั่งยืน คุณจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ธุรกิจที่มั่นคงมักเป็นธุรกิจที่ปรับปรุงคุณค่าที่มอบให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ใช่แค่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น—คุณยังต้องวิเคราะห์เชิงลึกทั้งด้านโลจิสติกส์ขาเข้าและขาออก การบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการดำเนินงานอื่น ๆ อย่างละเอียด เพื่อขยายอัตรากำไรให้กว้างขึ้นอีกด้วย
นั่นคือเหตุผลที่ ผู้จัดการที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้ากล้าพึ่งพาการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (VCA) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริงในกลุ่มตลาดของตน การปฏิบัตินี้ต้องการการปรับปรุงกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยวิสัยทัศน์เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าและประหยัดต้นทุน ทั้งหมดนี้นำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการสร้างคุณค่าที่มั่นคง 🌱
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ:
- แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
- บทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบธุรกิจ
- กระบวนการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า—จากทั้งมุมมองต้นทุนและการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
อะไรคือการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า?
นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังและศาสตราจารย์จากฮาร์วาร์ด บิสซิเนส สคูล ไมเคิล พอร์เตอร์ ได้ค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับ ห่วงโซ่คุณค่า และ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า เป็นครั้งแรกในหนังสือของเขาThe Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. *
ห่วงโซ่คุณค่าหมายถึงกระบวนการทั้งหมดตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ไปจนถึงขั้นตอนการกระจายสินค้าและการขาย (distribution and sales) ทุกกระบวนการในห่วงโซ่สามารถวิเคราะห์เพื่อหาคุณค่าเพิ่มเติมที่มันนำมาสู่ผลิตภัณฑ์หรือบริการสุดท้ายได้ ซึ่งนี่คือสิ่งที่การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเกี่ยวข้องโดยตรง
กระบวนการนี้คือการ วิเคราะห์กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการรักษาธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดว่ากระบวนการใดมีส่วนช่วยอย่างสมเหตุสมผลต่อคุณค่าที่ส่งมอบโดยผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นสุดท้าย
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าอย่างรอบคอบช่วยให้ธุรกิจสามารถค้นพบข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้. เมื่อสิ้นสุดการวิเคราะห์ที่ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการควรมีความสามารถที่จะ:
- ลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- ระบุกระบวนการที่สำคัญต่อการส่งมอบ
- ระบุโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานและเทคโนโลยี
- เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและการขายเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น
เคล็ดลับ: กำลังมองหาการวิเคราะห์แบบ Porter เกี่ยวกับแรงกดดันทางการแข่งขันในตลาดของคุณและผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าของคุณอยู่หรือไม่? ลองใช้เทมเพลต ClickUp Porter's 5 Forcesเพื่อดูภาพรวมอย่างรวดเร็ว 🌹
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าสามารถให้ประโยชน์แก่ธุรกิจได้อย่างไร?
ประโยชน์หลักบางประการที่ได้จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของพอร์เตอร์ได้แก่:
- การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์: หนึ่งในประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า คือการรักษาประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการทบทวนกระบวนการและกลยุทธ์ที่มีอยู่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ และบริการใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การแข่งขัน
- การลดต้นทุน: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าให้ภาพรวมที่ชัดเจนว่ากระบวนการใดเพิ่มหรือลดคุณค่าในโมเดลธุรกิจปัจจุบันของคุณช่วยให้เห็นถึงประสิทธิภาพและจุดที่ยังขาดประสิทธิภาพ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่ากระบวนการใดควรทำให้เป็นอัตโนมัติ ตัดออก หรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มอัตรากำไร
- นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการเติบโต: การวิเคราะห์กรอบห่วงโซ่คุณค่าอย่างรอบคอบสามารถเปิดเผยกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและความพึ่งพิงที่ซับซ้อนซึ่งอาจขัดขวางการเติบโตและประสิทธิภาพการผลิต ทำให้คุณมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
โดยรวมแล้ว คุณจะสามารถสร้างความแตกต่างในการดำเนินงาน ซึ่งก่อให้เกิดข้อได้เปรียบที่โดดเด่นที่คู่แข่งของคุณยากจะลอกเลียนแบบได้ และในระยะยาว สิ่งนี้จะนำไปสู่การรับรู้แบรนด์ที่แข็งแกร่งขึ้นและผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 📆
สิ่งที่ควรรวมในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของคุณ
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าครอบคลุมการสำรวจกระบวนการในสองประเภทหลัก: กิจกรรมหลัก และ กิจกรรมรอง
หน้าที่หลักหรือกิจกรรมหลักประกอบด้วยกระบวนการหลักในการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งที่นำเสนอโดยตรง การวิเคราะห์หน้าที่หลักโดยทั่วไปจำเป็นต้องสำรวจ:
- โลจิสติกส์ขาเข้า: ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน; ตัวอย่างเช่น การรับวัตถุดิบและการจัดเก็บสินค้าในคลัง
- การดำเนินงาน: กระบวนการต่าง ๆ เช่น การผลิตที่เปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป
- โลจิสติกส์ขาออก: ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบรรจุหีบห่อ การคัดแยก และการขนส่ง ซึ่งช่วยให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นสุดท้ายได้
- กิจกรรมการขายและการตลาด: กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมในกระบวนการขาย
- บริการหลังการขาย: กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา
ในทางกลับกัน กิจกรรมรองไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในการขายหรือการผลิต แต่สนับสนุนฟังก์ชันหลักแทน คุณสามารถคาดหวังได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้อง หัวของกิจกรรมรองหลักสี่ประการ ได้แก่:
- การจัดซื้อ: มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับส่วนของการขนส่งขาเข้าของกิจกรรมหลัก ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่นการประมวลผลคำสั่งซื้อและการจัดการทรัพยากรเช่น สินค้าคงคลัง
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์: ตัวอย่างได้แก่ การจ้างงาน การฝึกอบรม การรักษาพนักงาน และการจ่ายค่าตอบแทน
- การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน: ครอบคลุมการวิจัยและความก้าวหน้าในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการค่าใช้จ่ายทั่วไป และการวางแผนทางการเงิน
- การพัฒนาเทคโนโลยี: ช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการอัตโนมัติของกระบวนการ
โดยการพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ในขณะทำการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การดำเนินงานที่ครอบคลุมและควบคุมคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น
วิธีการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าจำเป็นต้องแยกกระบวนการหลักและกระบวนการรองออกเป็นกลุ่มย่อยที่มีความคล้ายคลึงกันในเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเรียบง่ายยิ่งขึ้น
มี สองแนวทางหลัก ที่คุณสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า:
- ในแนวทางแรก คุณมุ่งเน้นที่จะ สร้างข้อได้เปรียบด้านต้นทุนในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
- แนวทางที่สองมุ่งเน้นที่การ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าและทำให้คุณสามารถตั้งราคาที่สูงกว่าคู่แข่งได้
มาสำรวจทั้งสองแนวทางไปพร้อมกัน เราจะดูด้วยว่าClickUp โซลูชันการจัดการงานและโครงการที่ครบวงจร สามารถช่วยให้คุณทำการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 💡
แนวทางที่ 1: การวิเคราะห์ความได้เปรียบด้านต้นทุน
จากมุมมองของข้อได้เปรียบทางต้นทุน การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่ามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคุณลดต้นทุนในการผลิตหรือส่งมอบสินค้าหรือบริการที่คุณขาย ผลลัพธ์คือ คุณจะสามารถขายสินค้าหรือบริการของคุณได้ในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง โดยไม่กระทบต่อกำไร การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อข้อได้เปรียบทางต้นทุน (Cost Advantage VCA) ทั่วไปเป็นกระบวนการ 5 ขั้นตอน:
ขั้นตอนที่ 1: ระบุกิจกรรมหลักและกิจกรรมรอง
ขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อความได้เปรียบด้านต้นทุนคือการระบุกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองในการดำเนินงานธุรกิจของคุณ แนวคิดคือการประมาณช่วงของการลดต้นทุนที่สามารถทำได้ในความเป็นจริง
กฎทั่วไปคือ ควรระมัดระวังในการลดต้นทุนของกิจกรรมหลัก เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ไม่มีประโยชน์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนที่ส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
วิธีที่ดีในการจัดระเบียบข้อมูลที่คุณต้องการในขั้นตอนนี้คือการใช้ClickUp Product Management Suite ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวมการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของคุณสำหรับทุกอุตสาหกรรมหรือกลุ่มเฉพาะ—เขียนเอกสารกระบวนการ สร้างแผนที่เส้นทางและมองเห็นภาพรวมของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหรือไม่? ทำความคุ้นเคยกับClickUp Value Chain Whiteboard Template ได้เลย กรอบงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบกิจกรรมหลักและรองทั้งหมด รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับอัตรากำไรได้ ทีมงานวิเคราะห์ของคุณสามารถเชื่อมโยงงาน เอกสาร หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการเข้ากับเทมเพลตนี้โดยตรงและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น 😎
หากคุณกำลังบริหารธุรกิจมากกว่าหนึ่งธุรกิจ ให้สร้างเทมเพลตหลายแบบเพื่อกำหนดแผนโซ่อุปทานของแต่ละธุรกิจในพื้นที่ทำงานของโครงการที่เฉพาะเจาะจงภายใน ClickUp
ขั้นตอนที่ 2: บันทึกการมีส่วนร่วมของแต่ละกระบวนการต่อกลุ่มต้นทุน
ขั้นตอนต่อไปคือการหาสัดส่วนของแต่ละกิจกรรมในต้นทุนการผลิตและการส่งมอบทั้งหมด และเปรียบเทียบกับมูลค่าเพิ่มที่กิจกรรมนั้นสร้างขึ้น ในกระบวนการนี้ คุณจะเห็นว่าบางตัวเลือก เช่น ค่าใช้จ่ายโรงงาน แม้จะมีต้นทุนสูง แต่ก็มอบคุณค่ามหาศาลให้กับข้อเสนอหลักของคุณ
ในทางกลับกัน กระบวนการบางอย่างก็เป็นเพียงศูนย์ต้นทุนที่ไม่จำเป็น เนื่องจากไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับห่วงโซ่มากนัก ใช้ข้อมูลจากการฝึกนี้เพื่อกำหนดขอบเขตสำหรับการลดต้นทุนที่มีความหมาย 💸
ต้องการความช่วยเหลือที่นี่หรือไม่?เทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนโครงการ ClickUpอาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ เข้าถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคุณด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน 5 แบบ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงานของคุณ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางอ้อม ต้นทุนผันแปร ต้นทุนวัสดุ และต้นทุนคงที่ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวิเคราะห์ตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ราคาทั้งหมด ต้นทุน ปริมาณ ต้นทุนต่อหน่วย และประเภทต้นทุน
ขั้นตอนที่ 3: ระบุปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนต้นทุน
เมื่อคุณทราบแล้วว่ากิจกรรมใดที่มีส่วนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมมากที่สุด ก็ถึงเวลาที่จะระบุตัวขับเคลื่อนต้นทุนแต่ละตัว ตัวขับเคลื่อนต้นทุนคือองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายที่เป็นหน่วยซึ่งถูกใช้ร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ในบางส่วน
ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการผลิตสินค้าครอบคลุมองค์ประกอบหลายประการ เช่น ต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรง ปัจจัยที่ขับเคลื่อนต้นทุนค่าแรงอาจรวมถึงชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมด จำนวนการจัดส่ง และเวลาที่เครื่องจักรไม่ได้ใช้งาน
ปัจจัยต้นทุนจะเฉพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรมของคุณ แต่คุณสามารถวัดได้โดย:
- การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
- การใช้เครื่องมือเปรียบเทียบต้นทุน
เป้าหมายที่นี่คือการค้นหาโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนที่เฉพาะเจาะจงภายในหน้าที่ที่กว้างขวาง
ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
กิจกรรมในห่วงโซ่มูลค่ามักเชื่อมโยงกันอย่างมาก—การปรับเปลี่ยนด้านหนึ่งสามารถส่งผลดีหรือร้ายต่อต้นทุน ประสิทธิภาพ และความสามารถในการทำกำไรของอีกด้านหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นบริษัทโลจิสติกส์ การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดเก็บสินค้าสามารถส่งผลได้ทั้งสองทาง: เช่น อาจ เพิ่มต้นทุนการขนส่งของคุณ หรือ ทำให้รอบการจัดส่งของคุณเร็วขึ้นและคุ้มค่ามากขึ้น
สรุปแล้ว ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนใด ๆ ไม่ควรแลกมาด้วยคุณภาพการให้บริการหรือผลกำไรโดยรวม นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญอย่างยิ่งที่คุณต้องระบุและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันในห่วงโซ่คุณค่าของคุณ ⛓️
วิธีที่ดีในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้คือการมองเห็นภาพ คุณสามารถใช้ClickUp Dependenciesเพื่อทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดาย เชื่อมโยงงานที่เชื่อมโยงกันในเวิร์กโฟลว์ของคุณและใช้ตัวเลือก ความสัมพันธ์ เพื่อระบุประเภทของความสัมพันธ์ คุณสามารถเลือก:
- กำลังรอ: ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนงานที่กำลังพิจารณา
- การบล็อก: ให้คุณเพิ่มงานที่ต้องรอจนกว่างานที่เกี่ยวข้องจะถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จสิ้น
คุณยังสามารถมองเห็นการพึ่งพาของงานได้โดยใช้มุมมอง Gantt ของ ClickUp เมื่ออยู่ในรายการงานของคุณ เพียงเปลี่ยนเป็นมุมมอง Gantt และคุณจะเห็นได้ว่างานต่างๆ ขึ้นอยู่กับงานอื่นอย่างไร ภาพรวมที่ชัดเจนนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของคุณ
หากคุณต้องการมองเห็นภาพความสัมพันธ์ของงานหรือกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของคุณ ลองใช้ClickUp Whiteboards คุณจะได้พื้นที่วาดภาพแบบไม่จำกัดเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานหรือสายผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยข้อความ เส้นเชื่อมต่อ รูปร่าง สติ๊กเกอร์โน้ต และองค์ประกอบสื่ออื่นๆ รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หลายคน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นเครื่องมือระดมความคิดสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
ขั้นตอนที่ 5: อัตโนมัติและนวัตกรรมกระบวนการของคุณเพื่อลดต้นทุน
สุดท้ายนี้ เมื่อคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และตำแหน่งต้นทุนของแต่ละกิจกรรมแล้ว ให้เริ่มวางแผนกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุน 👩🏭
ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมที่คุณกำลังปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความแตกต่างด้านต้นทุน คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทีมการตลาด ตัวอย่างเช่น หากข้อได้เปรียบด้านต้นทุนเกิดจากการปรับปรุงกิจกรรมการจัดการผลิตภัณฑ์ ทีมผลิตภัณฑ์จะกลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
หลายทีมจบลงด้วยการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทโดยการเพิ่มเครื่องมืออัตโนมัติเข้าไปในคลังเครื่องมือของตน ระบบอัตโนมัติช่วยลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อนและไม่มีประโยชน์มากมาย ช่วยให้สามารถสร้างความแตกต่างทางต้นทุนได้อย่างง่ายดาย
โชคดีที่ClickUp เป็น เครื่องมือจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรที่นำเสนอการทำงานอัตโนมัติในตัวมากกว่า 100 แบบเพื่อทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำๆ ซึ่งทีมของคุณอาจทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติ มันเป็นระบบที่ไม่ต้องการโค้ดเลย—เพียงแค่กำหนดเหตุการณ์ทริกเกอร์ การดำเนินการที่จะเกิดขึ้นเมื่อเวิร์กโฟลว์ถูกกระตุ้น และเผยแพร่การทำงานอัตโนมัติของคุณ ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนแรงงานเท่านั้น แต่ยังช่วยจัดการกับกระบวนการที่ยุ่งยากซึ่งขโมยเวลาของคุณไปอีกด้วย
เมื่อคุณได้จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ใช้ClickUp Goalsเพื่อติดตามและจัดการต้นทุนของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้ คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับงานจริงเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงที่เสนอได้ แสดงเป้าหมายของคุณในรูปแบบรายงาน เช่น แถบความคืบหน้าและกราฟเส้นบนแดชบอร์ดของ ClickUp
แนวทางที่ 2: การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การวิเคราะห์ประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณจากคู่แข่งโดยการเพิ่มคุณสมบัติหรือข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมอบคุณค่าที่สำคัญให้กับลูกค้า ข้อได้เปรียบ ควรปรับปรุงข้อเสนอของคุณและยากต่อการเลียนแบบสำหรับคู่แข่ง มาดูกันว่าเราจะสามารถดำเนินการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อนำไปสู่การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างไร:
ขั้นตอนที่ 1: ระบุผู้ที่มีส่วนร่วมในคุณค่าหลักของคุณ
ไม่ใช่ทุกกิจกรรมทางธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อประสบการณ์ของลูกค้าและคุณค่าอย่างเท่าเทียมกัน การระบุกระบวนการที่มีคุณค่าต่ำเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถทำได้โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้ เพราะมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่สามารถบอกได้ว่าจุดเจ็บปวดของพวกเขาคืออะไรและอะไรที่จะนำคุณค่าเพิ่มเติมมาให้พวกเขา
ระบบCRM ของ ClickUpมีชุดฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือคุณในที่นี้ ตั้งแต่การจัดหมวดหมู่บัญชีลูกค้าของคุณ ไปจนถึงการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าและการจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย ระบบนี้ช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าอย่างเป็นระบบ คุณจะชื่นชอบClickUp Forms อย่างแน่นอน ปรับแต่งแบบสำรวจของคุณด้วยคำถามที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าของคุณ และกระจายแบบสำรวจไปยังช่องทางต่าง ๆ ได้เพียงคลิกเดียว คำตอบที่ได้รับจะถูกเก็บไว้ใน Workspace ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถไปที่มุมมองตารางเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดได้ในที่เดียว
ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาปัจจัยหลักที่สร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืน
เมื่อคุณได้วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าและระบุปัจจัยหลักหรือช่องโหว่ในห่วงโซ่คุณค่าของคุณแล้ว ให้คิดหาวิธีปรับปรุง การสร้างนวัตกรรมคือกุญแจสำคัญ และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณอาจต้องการคิดค้นคุณสมบัติใหม่ ๆ ตามความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการ 🦄
แต่ไม่ใช่ทุกการปรับปรุงที่จะยั่งยืนในมุมมองทางการเงินหรือการดำเนินงานบางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอาจเพิ่มต้นทุนของคุณอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่บางการปรับปรุงอาจซับซ้อนมากจนไม่สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้
ต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าจะนำความแตกต่างใดไปใช้หรือไม่? คุณสามารถใช้แม่แบบ ClickUp Prioritization Matrixเพื่อระบุความยั่งยืนของการปรับปรุงคุณค่าที่เสนอแต่ละอย่างได้ เพียงวางแต่ละแนวคิดบนแกน X และ Y ของแม่แบบนี้ตามลำดับของผลกระทบและความพยายาม คุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณจะได้รับข้อมูลเชิงภาพว่า การปรับปรุงคุณค่าใดมีความยั่งยืนและคุ้มค่าต่อการนำไปใช้
ขั้นตอนที่ 3: ปกป้องความแตกต่างของคุณ
ขั้นตอนสุดท้ายนี้มักถูกมองข้าม แต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อคุณได้คิดค้นเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้เกิดการแตกต่างของสินค้าหรือบริการแล้ว คุณควรคิดค้น กระบวนการที่ช่วยปกป้องข้อได้เปรียบของคุณ ด้วยเช่นกัน กระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้คุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและรักษาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดได้เป็นเวลานาน 🔒
ดังนั้น ให้ยื่นขอสิทธิบัตรหรือสร้างชั้นการป้องกันรอบ ๆ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและความลับทางการค้าของคุณ สร้างระบบข้อมูลที่แยกออกจากกัน ทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องความแตกต่างของคุณ โดยเหลือพื้นที่เพียงเล็กน้อยให้คู่แข่งสามารถเลียนแบบข้อเสนอของคุณและลดความได้เปรียบในการแข่งขันของคุณ
หากคุณยังรู้สึกติดขัดคุณสามารถใช้เทมเพลตสายธารคุณค่าที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญของClickUp ซึ่งมีส่วนต่างๆ ที่ใช้รหัสสีเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจของคุณได้เทมเพลตการแมปสายธารคุณค่าของ ClickUpนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
ดำเนินการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าอย่างประสบความสำเร็จและค้นหาความแตกต่างของคุณด้วย ClickUp
หากคุณต้องการเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจของคุณอย่างรอบด้าน 360 องศา การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าคือทางเลือกที่เหมาะสม
เทมเพลต, กระดานไวท์บอร์ด, การผสานรวม, และชุด CRM ของ ClickUp สามารถช่วยติดตามและปรับปรุงกรอบการทำงานของห่วงโซ่คุณค่าของคุณได้อย่างต่อเนื่อง. คุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน และการปรับปรุงกระบวนการสามารถช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณได้เปรียบทางต้นทุน.
ดังนั้นดาวน์โหลด ClickUp ฟรี และเริ่มใช้ประโยชน์จากมันเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและแน่นอนเหนือคู่แข่งของคุณ 🫅