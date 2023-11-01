10 พอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ในปี 2025

ไม่มีเวลาอ่านบทความยาว ๆ เกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ใช่ไหม? อยากเปลี่ยนบรรยากาศด้วยพอดแคสต์เกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่สนุกและน่าสนใจแทนหรือเปล่า?
ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่านี้ เพราะนี่คือรายการพอดแคสต์สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่เราคัดสรรมาไว้ให้แล้ว
ไม่ว่าคุณต้องการคำแนะนำในการเริ่มต้นอาชีพในอุตสาหกรรมนี้ หรือวิธีปรับปรุงการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น เราได้รวบรวมพอดแคสต์ที่ครอบคลุมทุกเรื่องไว้ให้คุณแล้ว ?
ดังนั้น หยิบหูฟังของคุณขึ้นมา ฟังให้ดี และเตรียมพร้อมที่จะเพิ่มทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณ
10 พอดแคสต์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์
พอดแคสต์เหล่านี้นำเสนอวิธีที่ง่ายและน่าสนใจในการติดตามแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม ฟังเรื่องราวความสำเร็จและสัมภาษณ์กับผู้นำในอุตสาหกรรม พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจและการเจาะลึกทุกแง่มุมของการจัดการผลิตภัณฑ์
โดยไม่ต้องพูดอะไรมาก มาดูพอดแคสต์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่เราชื่นชอบจากชุมชนกันเถอะ ?
1. นี่คือฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
นี่คือ Product Management (TIPM) เป็นพอดแคสต์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งให้มุมมองที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับชีวิตของคนในสายงานผลิตภัณฑ์ พอดแคสต์นี้ดำเนินรายการโดยไมค์ ฟิชไบน์ นักเขียนและผู้นำด้านการตลาด
TIPM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการก้าวแรกในอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนนี้ แต่ก็มีเนื้อหาที่คุ้มค่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์เช่นกัน ผู้ฟังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้วงใน แนวโน้มใหม่ ๆ และเครื่องมือรวมถึงเทคนิคล่าสุดสำหรับการบริหารผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ฟิชไบน์เจาะลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยของอุตสาหกรรมนี้ หัวข้อครอบคลุมตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงการตัดสินใจในระดับใหญ่ โดยเน้นที่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่พอดแคสต์ที่เน้นผลิตภัณฑ์อาจมองข้ามไป
ตอนที่ต้องฟัง: 226 – การเล่าเรื่องที่ประสบความสำเร็จคือการจัดการผลิตภัณฑ์
Spotify:นี่คือฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
Apple Podcasts:นี่คือ Product Management
2. พอดแคสต์ผลิตภัณฑ์
หากคุณกำลังมองหาวิธีใหม่ในการสำรวจการจัดการผลิตภัณฑ์ ลองฟัง The Product Podcast โดย The Product School
ตอนต่างๆ นำเสนอผู้นำผลิตภัณฑ์จากบริษัทต่างๆ เช่น Microsoft, Google, Facebook, Spotify และ Slack คุณยังจะได้ฟังจากผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอีกด้วย ??
การสัมภาษณ์จะครอบคลุมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบประจำวันสำหรับผู้จัดการโครงการ (PMs) โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานในบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างการวางแผนผลิตภัณฑ์และการเป็นผู้นำในองค์กรที่แตกต่างกัน
ตอนที่ต้องฟัง: 9 บทเรียนสำคัญของผู้จัดการผลิตภัณฑ์โดย PM จาก Facebook
Spotify:พอดแคสต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Apple Podcasts:พอดแคสต์ผลิตภัณฑ์
3. วิธีที่ฉันสร้างสิ่งนี้กับกาย ราซ
How I Built This with Guy Raz เป็นพอดแคสต์ที่ยอดเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยนำเสนอการสัมภาษณ์ที่น่าตื่นเต้นกับผู้นำในอุตสาหกรรมและผู้จัดการผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรง
แต่ละการสัมภาษณ์จะสำรวจเรื่องราวของแขกรับเชิญ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถแบ่งปันเพื่อช่วยให้ผู้อื่นในสายงานผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จ ร่วมดำดิ่งสู่จุดเริ่มต้นอันเรียบง่ายของบริษัทชั้นนำและมืออาชีพด้านผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้าในปัจจุบัน
กาย ราซ มุ่งเน้นที่จะเน้นย้ำถึงสิ่งที่จำเป็นในการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและกลยุทธ์ที่ชนะซึ่งสามารถสร้างการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ในทุกอุตสาหกรรม เขาทำให้แต่ละตอนมีความบันเทิงควบคู่ไปกับความรู้ นำเสน่ห์และมุมมองส่วนตัวมาสู่การสนทนาทุกครั้ง
ตอนที่ต้องฟัง: 70 – วิกิพีเดีย: จิมมี เวลส์
Spotify:How I Built This กับ Guy Raz
Apple Podcasts:How I Built This กับ Guy Raz
4. ผลิตภัณฑ์ฮันท์เรดิโอ
Product Hunt Radio เป็นอีกหนึ่งพอดแคสต์ด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ซึ่งออกอากาศทุกสัปดาห์ โดยนำเสนอการสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ และผู้สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
รายการนี้ดำเนินรายการร่วมกับ Ryan Hoover จาก Product Hunt และ Abadesi Osunsade จาก Hustle Crew ทั้งสองคนทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการสำรวจแง่มุมที่เปลี่ยนแปลงของการจัดการผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้นำและผู้มีอิทธิพลชั้นนำในปัจจุบัน
การสัมภาษณ์ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่การเป็นผู้ประกอบการไปจนถึงการตลาดและการวัดผล ผู้มาเยือนให้มุมมองที่ไม่เหมือนใครพร้อมคำแนะนำที่ดีที่สุดของพวกเขาตามวิธีที่พวกเขาไปถึงจุดที่พวกเขาอยู่ในวันนี้
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ควรติดตามเพื่อรับแรงบันดาลใจและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้
ตอนที่ต้องฟัง: ตอนที่ 48: คริส ซัคคา
Spotify:ผลิตภัณฑ์ฮันท์เรดิโอ
Apple Podcasts:Product Hunt Radio
5. ชุดเครื่องมือของ Scrum Master
กล่องเครื่องมือ Scrum Master มุ่งเป้าไปที่ผู้ปฏิบัติงานแบบ Agile และ Scrum Master ด้วยตอนประจำวัน 15 นาที ดำเนินรายการโดย Vasco Duarte ผู้ได้รับการรับรอง Scrum Master ที่ปรึกษาธุรกิจ และโค้ช Agile
พอดแคสต์รายวันนี้มอบแรงบันดาลใจผ่านบทสัมภาษณ์และการสนทนาที่น่าสนใจกับผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในวงการ ผู้ฟังจะได้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ที่แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Agile และ Scrum
หัวข้อครอบคลุมตั้งแต่พลวัตของทีมและการทำงานร่วมกัน ไปจนถึงภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี้ คุณยังจะได้พบกับบทเรียนเฉพาะทาง เช่น การสร้างกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่น และการพัฒนาความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ ⚒️
พอดแคสต์การจัดการผลิตภัณฑ์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่สนใจในวิธีการแบบอไจล์ ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่กำลังพิจารณาเส้นทางอาชีพใหม่ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบันและแนวโน้มธุรกิจแบบอไจล์ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่
ตอนที่ต้องฟัง: Agile Beyond Tech, การเปลี่ยนแปลงการจัดที่นั่งในบริษัทด้วย Scrum | Danielle Braun
Spotify:ชุดเครื่องมือสำหรับ Scrum Master
Apple Podcasts:ชุดเครื่องมือสำหรับ Scrum Master
6. ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ทันที
Product Mastery Now (เดิมชื่อ The Everyday Innovator) ดำเนินรายการโดย Chad McAllister ผู้เชี่ยวชาญในวงการนี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณก้าวจากผู้จัดการผลิตภัณฑ์สู่ "ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์" ด้วยวิธีการ BEAT ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Chad:
- สร้างฐานของคุณ
- รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ใช้การวิเคราะห์เชิงลึก
- เปลี่ยนแปลงองค์กร
ตอนต่าง ๆ ถูกจัดเรียงตามส่วนทั้งสี่นี้ตาม Product Roadmap อันเป็นเอกลักษณ์ของ McAllister
ผู้ฟังสามารถเริ่มฟังตอนใดก็ได้และเริ่มเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพล รับทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ลูกค้าจะชื่นชอบ โดยไม่ต้องรู้สึกหนักใจหรือหมดไฟ ?
ตอนที่ต้องฟัง: TEI 233 – ทุกคนต้องการความคล่องตัวมากขึ้นในกระบวนการผลิตภัณฑ์ของพวกเขา และนี่คือวิธีที่จะได้มันมา (กับ Colin Palombo)
Spotify: ความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ระดับสูง
Apple Podcasts:ความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทันที
7. ประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์
ลองฟัง The Product Experience หากคุณกำลังมองหาพอดแคสต์รายสัปดาห์ที่เจาะลึกประเด็นสำคัญกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก
ดำเนินรายการโดย ลิลี่ สมิธ และ แรนดี้ ซิลเวอร์ คู่หูสุดไดนามิกที่นำประสบการณ์หลากหลายมาสู่ทุกการสัมภาษณ์ สมิธเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและที่ปรึกษาที่มีคุณค่าสูงในวงการ SaaS และมือถือ ขณะที่ซิลเวอร์เป็นปรมาจารย์ด้านผลิตภัณฑ์มากความสามารถและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังร้านเพลงของ Amazon ?
ทั้งสองพูดคุยกับผู้มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับหัวข้อที่สำคัญสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นคุณ พวกเขาสำรวจสิ่งที่จำเป็นในการสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน และสร้างอาชีพที่คุณภาคภูมิใจ ?
ตอนที่ต้องฟัง: ไอเดียดีๆ มาจากไหน? – กาล โจเซฟส์เบิร์ก ในรายการ The Product Experience
Spotify:ประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์
Apple Podcasts:ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์
8. อัศวินหนึ่งคนในผลิตภัณฑ์
One Knight in Product เป็นรายการที่ดำเนินรายการโดยเจสัน ไนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตภัณฑ์และที่ปรึกษา SaaS ที่เป็นที่ต้องการ
ในแต่ละตอน Knight จะนั่งพูดคุยกับผู้นำผลิตภัณฑ์ นักเขียน และผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเรื่องราวของพวกเขา เนื้อหาครอบคลุมในวงกว้าง โดยมีหัวข้อที่มุ่งเน้นสำหรับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบ สร้าง จัดการ หรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์
ต่างจากพอดแคสต์ที่เน้นการสัมภาษณ์หลายๆ รายการ Knight ไม่ได้มุ่งเน้นแค่คนดังเท่านั้น เพื่อความครอบคลุม เขาอาจสัมภาษณ์ดาวเด่นด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ในตอนหนึ่ง และคนที่ไม่เป็นที่รู้จักในตอนถัดไป
ตอนที่ต้องฟัง: ก้าวข้ามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำโดยผู้ก่อตั้ง & การวางรากฐานความสำเร็จให้กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (กับ Jennifer Yang-Wong, รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ @ Contrary)
Spotify: หนึ่งคืนในผลิตภัณฑ์
Apple Podcasts: หนึ่งคืนในผลิตภัณฑ์
9. พอดแคสต์ของเลนนี่
พอดแคสต์ของเลนนี่ดำเนินรายการโดยเลนนี่ ราชิทสกี้ นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ดิจิทัล พร้อมด้วยตอนใหม่ทุกสัปดาห์ เลนนี่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเติบโตระดับโลกและผู้นำผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ผู้ฟังสร้าง เปิดตัว และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ?
พอดแคสต์นี้เป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพการผลิตที่สูง พร้อมตอนที่จัดทำอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผู้ฟังได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานและให้ความรู้ทุกครั้ง รายการมักจะสำรวจกลยุทธ์และคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นการเติบโต พร้อมด้วยคำถามที่น่าสนใจและข้อคิดเห็นจากเลนนี่
จากการสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจไปจนถึงการเจาะลึกเหตุการณ์ปัจจุบัน Lenny's Podcast มีบางสิ่งสำหรับทุกคนในวงการผลิตภัณฑ์
ตอนที่ต้องฟัง: บทเรียนเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์, การนำทางผ่าน AI, การเพิ่มประสิทธิภาพในระยะเริ่มต้น, และการผ่านพ้นช่วงกลางที่ยุ่งเหยิง | สก็อตต์ เบลสกี้ (Adobe, Behance)
Spotify: พอดแคสต์ของเลนนี่
Apple Podcasts:พอดแคสต์ของเลนนี่
10. ผู้เชี่ยวชาญแห่งการขยายขนาด
Masters of Scale เป็นรายการที่ดำเนินรายการโดย Reid Hoffman ผู้ร่วมก่อตั้ง LinkedIn และหุ้นส่วนที่ Greylock ภารกิจของพอดแคสต์รายสัปดาห์นี้คือการมองการเป็นผู้ประกอบการเป็นกรอบความคิดที่มืออาชีพสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้
ตอนต่างๆ สำรวจทฤษฎีที่ไม่ธรรมดาเกี่ยวกับวิธีการขยายธุรกิจ ผู้ให้สัมภาษณ์แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการผลิตภัณฑ์ การระดมทุน และอื่นๆ อีกมากมาย
บางทีส่วนที่ดีที่สุดของพอดแคสต์คือช่วง "Rapid Response" ที่นำโดยบ็อบ ซาเฟียน ซึ่งนำเสนอแนวทางใหม่ในการสัมภาษณ์แบบทางการตามมาตรฐาน ซาเฟียนเป็นผู้นำการสนทนาเหล่านี้และสร้างตอนที่น่าสนุกเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่ความหลากหลายไปจนถึงการตอบสนองต่อวิกฤต
ตอนที่ต้องฟัง: การประชุมกลยุทธ์: 5 คำถามร้อนแรง & คำตอบที่ไม่คาดคิดกับ Reid Hoffman และ Bob Safian
Spotify: ผู้เชี่ยวชาญแห่งการขยายขนาด
Apple Podcasts: Masters of Scale
เกียรติคุณพิเศษ
มันยากมากที่จะคัดเลือกให้เหลือเพียง 10 พอดแคสต์ที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ มีผู้มีความคิดที่ยอดเยี่ยมมากมายและพอดแคสต์ที่ต้องฟังอีกหลายสิบรายการที่สามารถขยายขอบเขตให้กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกคนได้
นี่คือพอดแคสต์อีก 10 รายการที่เราคิดว่าคุณควรลองฟัง:
- การคิดเชิงผลิตภัณฑ์กับเมลิสซา เพอร์รี: Spotify;Apple Podcasts
- ความรักในผลิตภัณฑ์กับ Eric Boduch: Spotify;Apple Podcasts
- Rocketship FM กับ Michael Sacca และ Mike Belsito: Spotify;Apple Podcasts
- 100 PM กับ Suzanne Abate: Apple Podcasts
- สัปดาห์นี้ในวงการสตาร์ทอัพกับเจสัน คัลคาเนส: Spotify;Apple Podcasts
- พอดแคสต์ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์กับ Hannah Clark: Spotify;Apple Podcasts
- Inside Intercom กับ Liam Geraghty: Spotify;Apple Podcasts
- รายการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับ Thanh Pham และ Brooks Duncan: Spotify;Apple Podcasts
- The LaunchNotes Podcast กับ Amanda 'Robby' Robson และ Timothy Chen: Spotify;Apple Podcasts
- จากแนวคิดสู่ผลิตภัณฑ์กับเคที ฮันท์: Spotify;Apple Podcasts
ลองฟังสักสองสามตอนจากแต่ละพอดแคสต์ใน 10 อันดับแรกและส่วนที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ เพื่อดูว่าอะไรที่ดึงดูดความสนใจของคุณ แน่นอนว่าไม่มีใครมีเวลาฟังทั้งหมด 20 ตอน แต่คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าตอนไหนจะตรงใจคุณและทีมของคุณที่สุด จนกว่าจะได้ลองฟังดู! ✨
