10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ WhenToWork สำหรับการจัดตารางงานพนักงานในปี 2025

WhenToWork เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการจัดตารางงานพนักงานออนไลน์มาเป็นเวลากว่าทศวรรษ
ความสามารถที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้อยู่ที่การวางแผนและจัดการการเปลี่ยนแปลงกะ, การผสานรวม, การแก้ไขข้อขัดแย้ง, การประหยัดค่าใช้จ่าย, และการช่วยเหลือพนักงานให้รักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
โครงสร้างราคาที่คุ้มค่าของ WhenToWork ผสานกับคุณสมบัติคุณภาพสูง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมจากมหาวิทยาลัย โรงแรม และร้านค้าปลีกเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายเชื่อว่า WhenToWork ยังไม่สามารถตามทันความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ได้ ขณะที่บางคนกำลังมองหาทางเลือกอื่นที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายกว่า
หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น เราได้คัดสรรรายการ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ WhenToWork สำหรับการจัดตารางงานพนักงานไว้ให้คุณแล้ว ใช้เพื่อตัดสินใจได้เร็วขึ้น เพราะเมื่อพูดถึงกระบวนการจัดตารางเวลา เวลาคือเงิน! ?
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ WhenToWork?
นี่คือคุณสมบัติเด่นบางประการที่ทำให้เครื่องมือจัดตารางงานพนักงานมีประสิทธิภาพ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาเครื่องมือที่มีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที เพื่อให้ทีมของคุณสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- ความยืดหยุ่น: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับความต้องการในการจัดตารางเวลาที่หลากหลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกะ การขอลา และอัปเดตแบบเรียลไทม์
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: เลือกใช้แอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานบนมือถือ เพื่อให้พนักงานและผู้จัดการสามารถเข้าถึงตารางเวลา ทำการเปลี่ยนแปลง และสื่อสารได้ตลอดเวลา
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบการผสานรวมกับเครื่องมือที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น ระบบเงินเดือน, ระบบติดตามเวลา, และแพลตฟอร์มการสื่อสาร เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ: พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ระบบอัลกอริทึมอัจฉริยะสำหรับการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกะการทำงานโดยอิงตามความพร้อมของพนักงาน ทักษะ และความชอบส่วนบุคคล ?️
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงาน ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางงานและสิทธิของพนักงาน
- ความคุ้มค่า: พิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแอป รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และเปรียบเทียบกับคุณค่าและคุณสมบัติที่แอปนำมาสู่องค์กรของคุณ
- การเสริมสร้างศักยภาพพนักงาน: เลือกแอปที่ช่วยให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น, ขอลาหยุด, และจัดการตารางเวลาของตนเองได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ WhenToWork ที่ควรใช้ในปี 2024
นี่คือ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ WhenToWork สำรวจคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละเครื่องมือเพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
1. รอง
ด้วย Deputy คุณจะได้รับแพลตฟอร์มการจัดการพนักงานแบบครบวงจรที่รองรับการจัดตารางงานที่มีประสิทธิภาพ การติดตามเวลาและการเข้าออกงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายค่าจ้างและชั่วโมงทำงาน ส่วนที่ดีที่สุดคือมีแอปสำหรับพนักงานที่ใช้งานง่ายและสามารถเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือน ระบบ POS (จุดขาย) ระบบ HR และอื่นๆ ผ่าน API/webhooks
ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ WhenToWork, Deputy ได้แนะนำคุณสมบัติใหม่บนแพลตฟอร์มของตน เช่น การผสานรวมของ Deputy Hire กับ Indeed คุณสามารถใช้มันเพื่อเผยแพร่ตำแหน่งงานของคุณไปยัง Indeed และโปรโมตมันก่อนผู้สมัครที่มีศักยภาพ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายใน Deputy Hire
คุณสมบัติเด่นของรอง
- จัดตั้งทีมได้ในไม่กี่นาทีและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
- บันทึกเวลาทำงานในแบบฟอร์มที่ถูกต้องสำหรับการจ่ายเงินเดือน
- ติดตามข้อมูลแรงงานที่สำคัญ
- ทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายค่าจ้างและชั่วโมงการทำงานง่ายขึ้นด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ
ข้อจำกัดของรอง
- รองรับภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ในจำนวนจำกัด
- ปัญหา GPS กับการดำเนินงานขนาดใหญ่และหลายสถานที่
ราคาสำหรับรอง
- ทดลองใช้ฟรี: สูงสุด 31 วัน
- การกำหนดเวลา: $4.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เวลาและการเข้างาน: $4. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของรอง
- G2: 4. 6/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (680+ รีวิว)
2. 7Shifts
7Shifts เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานสำหรับร้านอาหารที่ช่วยให้การจัดการทีมเป็นเรื่องง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้จัดการ มีระบบจัดตารางงานแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย และแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้ ด้วยการช่วยให้ผู้จัดการสามารถเตรียมและเผยแพร่ตารางงานของพนักงานได้ภายในไม่กี่นาที เครื่องมือนี้ช่วยให้พวกเขามีเวลาไปมุ่งเน้นกับกิจกรรมที่สำคัญกว่า
หากคุณอยู่ในธุรกิจร้านอาหารและต้องการขยายสาขา 7Shifts สามารถเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ WhenToWork ได้ ??
ซอฟต์แวร์นี้ผสานรวมทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตพนักงานในร้านอาหาร ตั้งแต่การจ้างงาน การฝึกอบรม การจัดตารางงาน การจ่ายเงิน ไปจนถึงการรักษาและสร้างความผูกพัน
คุณสมบัติเด่นของ 7Shifts
- ลดเวลาที่ใช้ในการจัดตารางด้วยเครื่องมือสร้างตารางแบบลากและวาง
- ผสานการจัดการตารางเวลาเข้ากับระบบ POS และระบบเงินเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ประหยัดค่าแรงด้วยเครื่องมือ Optimal Labor
- ลดอัตราการลาออกของพนักงานด้วยสถิติการมีส่วนร่วมสำหรับแต่ละสาขา
- รวบรวม, แบ่ง, และจัดสรรทิปให้กับพนักงาน FOH (หน้าบ้าน) และ BOH (หลังบ้าน) ด้วยคุณสมบัติการรวมทิป
ข้อจำกัดของ 7Shifts
- ไม่สามารถเปลี่ยนกรอบเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ คุณต้องป้อนกะการทำงานด้วยตนเอง
- การวิเคราะห์แอปมือถือที่จำกัด
ราคาของ 7Shifts
- Comp: ฟรี
- อาหารจานหลัก: $29.99 ต่อเดือน/ต่อสถานที่
- แพ็กเกจ The Works: 69.99 ดอลลาร์ต่อเดือน/ต่อสถานที่
- กูร์เมต์: 135 ดอลลาร์ต่อเดือน/สถานที่
7Shifts คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,130+ รีวิว)
3. การตอกบัตรแทนกัน
Buddy Punch สามารถช่วยจัดการพนักงานทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในฐานะ เครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคล มันช่วยให้คุณติดตามการลา การเข้างาน และการทำงานล่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดการสามารถสร้างตารางการทำงานของพนักงานได้ตามบทบาท, สถานที่, ความพร้อมของพนักงาน, และอื่น ๆ. พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า/ออกได้ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ. สำหรับพนักงานที่ลืมบันทึกเวลาออก, ฟีเจอร์การจัดตารางการทำงานอัตโนมัติสามารถบันทึกเวลาออกให้เมื่อตารางการทำงานของพวกเขามีการสิ้นสุดลง.
คุณยังสามารถผสานรวมเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้, การจัดตารางเวลา,และการประมวลผลเงินเดือนตลอดจนแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอกเข้ากับเครื่องมือนี้ได้อีกด้วย คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมันคือฟีเจอร์การกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (geofencing) ที่บันทึกเวลาและสถานที่ที่แน่นอนของการทำงานของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch
- ติดตามเวลาทำงานหรือสลับกะงานด้วยโซลูชันการติดตามเวลาแบบครบวงจร
- ผสานตัวเลือกการลงเวลาหลายรูปแบบ เช่น รหัสพิน, รหัส QR, และการจดจำใบหน้า
- ส่งออกรายงานในรูปแบบ Excel หรือ PDF เพื่อวิเคราะห์จุดที่สามารถประหยัดต้นทุนแรงงานได้
ข้อจำกัดของการลงเวลาทำงานแบบเพื่อนแทนกัน
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการแก้ไขการบันทึกเวลาเข้างานหรือออกงานที่ผิดพลาด
- ไม่มีตัวจับเวลาออนไลน์สำหรับติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ราคาบัดดี้พันช์
- มาตรฐาน: $3. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $4.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: 6.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
*ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน $19 ต่อเดือน สำหรับ 3 แผนแรก
คะแนนและรีวิว Buddy Punch
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 920+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (220+ รีวิว)
4. Findmyshift
ซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานบนคลาวด์ Findmyshift ช่วยให้คุณสามารถลงเวลาทำงาน เพิ่มการแจ้งเตือนกะงาน และจัดการใบลงเวลาทำงานของพนักงานได้ ระบบยังติดตามข้อมูลเชิงวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และคำนวณเงินเดือนโดยอัตโนมัติอีกด้วย
ด้วยการใช้ Findmyshift คุณสามารถลดเอกสารการจัดตารางงานได้อย่างมาก และจัดการเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างราบรื่น บันทึกเวลาหยุดงานได้โดยตรงในตารางงานของพนักงานของคุณ และบล็อกเวลาของพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อขัดแย้งในการจัดตารางงาน คุณยังสามารถจัดการคำขอหยุดงานจากพนักงานของคุณได้โดยตรงควบคู่ไปกับตารางงาน
ผู้ใช้ชื่นชมความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Findmyshift ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการและพนักงานสามารถสื่อสาร จัดการกะงาน และทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Findmyshift
- สร้างรายงานที่เข้าใจง่าย
- ใช้ตัวจัดตารางเวลาด้วยการฝึกอบรมน้อยที่สุด เนื่องจากให้ความรู้สึกเหมือนสเปรดชีต
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนความจำอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Findmyshift
- คุณสมบัติที่จำกัดบนแอปพลิเคชันมือถือ
- การเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนน้อยลง
ราคาของ Findmyshift
- ฟรี: สำหรับทีมที่มีสมาชิก 5 คนหรือน้อยกว่า
- ค่าเริ่มต้น: 25 ดอลลาร์/ทีมต่อเดือน
- ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์/ทีม ต่อเดือน
- องค์กร: $77/ทีม ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Findmyshift
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)
5. วากโลช
Wageloch มุ่งมั่นที่จะทำให้งานของคุณในฐานะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง แพลตฟอร์มการจัดตารางงานและระบบเงินเดือนแบบครบวงจรนี้วัดเวลาและติดตามการเข้างาน จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล และให้การสนับสนุนในท้องถิ่นแก่ธุรกิจในหลายสถานที่
เปรียบเทียบเวลาตามนาฬิกากับเวลาตามตารางงานได้อย่างง่ายดายเพื่อการคำนวณค่าจ้างที่แม่นยำ; จัดการงบประมาณ, ค่าปรับ, และต้นทุนงานบนแพลตฟอร์มเดียว; และลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ด้วยระบบ HR ที่ชาญฉลาด รวมถึงการลงเวลาด้วยลายนิ้วมือและ GPS
จุดเด่นของ Wageloch
- ติดตามข้อมูลเปอร์เซ็นต์ค่าจ้างเพื่อจำกัดค่าใช้จ่าย
- ตัดสินใจงบประมาณอย่างแม่นยำผ่านปลั๊กอินการจ่ายเงิน
- ให้ทีมของคุณเข้าถึงรายชื่อผ่านอีเมลและ SMS
ข้อจำกัดของ Wageloch
- ซอฟต์แวร์การจัดตารางงานขาดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการติดตาม GPS
ราคาของ Wageloch
- ซอฟต์แวร์บริหารจัดการแรงงาน (เฉพาะระบบ): เริ่มต้นที่ $107 ไม่รวม GST ต่อเดือน ต่อสถานที่
- การบริหารจัดการแรงงานด้วยระบบ HR: เริ่มต้นที่ $139 ไม่รวม GST ต่อเดือนต่อสถานที่
การให้คะแนนและรีวิวของ Wageloch
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)
6. Calendly
Calendlyเป็นแพลตฟอร์มจัดตารางประชุมแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ทางเลือกของ WhenToWork นี้ช่วยลดความยุ่งยากในการวางแผนการประชุมระหว่างผู้ใช้ทุกคนในองค์กร (และแม้แต่ภายนอกองค์กร)
คุณสามารถแชร์ลิงก์กำหนดเวลาส่วนตัวเพื่อให้ผู้อื่นสามารถจองนัดหมาย/การประชุมในปฏิทินของคุณได้ คุณสามารถเลือกประเภทการนัดหมายต่างๆ ตั้งเวลาพักระหว่างประชุม และอนุญาตการแจ้งเตือนและการยืนยันอัตโนมัติสำหรับการประชุมที่จองไว้
มันสามารถผสานการทำงานกับปฏิทินยอดนิยมเช่น Office 365, Google, และ iCloud. คุณสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มและแนะนำเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรมและแผนกของคุณได้.
แพลตฟอร์มครบวงจรนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ จ้างผู้สมัคร นัดหมาย ปิดการขาย และเติบโตธุรกิจของคุณได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- จัดตั้งการประชุมภายในและภายนอกได้อย่างง่ายดาย
- สร้างลิงก์การจองตามประเภทของกิจกรรมต่าง ๆ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มปฏิทินยอดนิยม
- เข้าถึงการวิเคราะห์การประชุมและคุณสมบัติที่เน้นด้านไอที
ข้อจำกัดของ Calendly
- การขาดการจัดตารางกะ การติดตามเวลา และฟีเจอร์การจัดการทีม
- การปรับแต่งที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
- ไม่ใช่ทุกคนที่รู้สึกสบายใจในการแบ่งปันข้อมูลปฏิทิน
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
7. QuickBooks Time
เดิมทีรู้จักในชื่อ TSheets, QuickBooks Time มอบเครื่องมือติดตามเวลาแบบเคลื่อนที่เพื่อช่วยคุณจัดการบุคลากรและโครงการต่างๆ ช่วยคุณประหยัดเงินในค่าจ้างพนักงาน
ติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายตามงานหรือกิจกรรม และจัดสรรให้กับโครงการต่าง ๆ ได้ บริหารอัตราค่าบริการตามเวลาได้อย่างราบรื่นโดยการปรับอัตราตามผู้ใช้, บทบาท, งาน, การจัดสรรโครงการ, เป็นต้น คุณสามารถสร้างกฎที่บังคับใช้การปฏิบัติตามนโยบายเวลาและค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ทั่วทั้งองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Time
- ติดตาม, ส่ง, และอนุมัติเวลาจากที่ใดก็ได้โดยใช้แอป QuickBooks Workforce
- รับการมองเห็นอย่างครบถ้วนว่าใครกำลังทำงานอะไร
- วิเคราะห์ข้อมูลเวลา, ติดตามแนวโน้ม, และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
- คาดการณ์ค่าใช้จ่ายและวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ QuickBooks Time
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์และการตั้งค่าของแพลตฟอร์มมีความซับซ้อนในช่วงเริ่มต้น
- ผู้ใช้รายงานความไม่สอดคล้องในการซิงค์การลงเวลาเข้าและออกในระบบหลังบ้าน
ราคาของ QuickBooks Time
- เริ่มต้นง่ายๆ: $30/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $60/เดือน
- เพิ่มเติม: $90/เดือน
- ขั้นสูง: $200/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว QuickBooks Time
- G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
8. HROne
ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ WhenTowork ในรายการนี้ HROne ได้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการ HRถึง 127 กระบวนการในแพลตฟอร์มเดียว ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือจัดตารางการทำงานของพนักงานเท่านั้น HROne ยังเป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (HRMS) ที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการต่าง ๆ ของชีวิตการทำงานของพนักงาน ตั้งแต่การประเมินผลงาน การจ่ายเงินเดือน และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนึ่งในจุดขายที่โดดเด่นที่สุดของมันอยู่ที่การจัดการการเข้าร่วมงาน—คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อคำนวณวันจ่ายเงินเดือนของพนักงาน, วันหยุด, วันหยุดนักขัตฤกษ์, และอื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติ
จุดแข็งอีกประการหนึ่งของเครื่องมือนี้คือฟีเจอร์การจ่ายเงินเดือนแบบไม่ต้องสัมผัส (zero-touch payroll) เมื่อคุณกำหนดกลุ่มการจ่ายเงินตามโครงสร้างองค์กรและกำหนดโครงสร้างเงินเดือนให้กับพนักงานแล้ว HROne จะเข้ามาช่วยด้วยเครื่องคำนวณ CTC อัตโนมัติเพื่อประมวลผลเงินเดือนที่ปราศจากข้อผิดพลาดได้เพียงการแตะครั้งเดียว ตัวจัดตารางการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติยังรับประกันการจ่ายเงินตรงเวลาเพื่อรักษาความพึงพอใจของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ HROne
- เข้าถึงฐานข้อมูลกลางของข้อมูลพนักงาน
- อนุญาตให้พนักงานเข้าถึงและบันทึกการเข้างานเมื่อทำงานนอกสถานที่หรือนอกสำนักงาน
- จัดการการคำนวณเงินเดือน การหักภาษี และสวัสดิการพนักงาน
- รับเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์เพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของกำลังคน
ข้อจำกัดของ HROne
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจนำไปสู่ความซับซ้อน
- ผู้ใช้บางครั้งอาจพบข้อจำกัดในการสนับสนุนลูกค้า
ราคา HROne
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว HROne
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 990 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Hubstaff
เครื่องมือบันทึกเวลาทำงานและซอฟต์แวร์บริหารจัดการบุคลากรแบบครบวงจร Hubstaff ได้รับการยกย่องในการติดตามการทำงานของทีมงานทั้งในสำนักงานและระยะไกล พร้อมข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง การติดตามเวลาทำงานผ่านหลายอุปกรณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทีมสำหรับธุรกิจของคุณ ช่วยป้องกันปัญหาการจ่ายเงินเดือนผิดพลาดและให้งบประมาณที่เข้าใจง่ายสำหรับโครงการที่ทำกำไรได้ ?
เมื่อคุณใช้ Hubstaff ในการสร้างตารางกะงาน คุณจะได้รับแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับกะงานที่มาสาย ขาด หรือถูกยกเลิก นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับอีเมลสรุปประจำวันเกี่ยวกับพนักงานที่เข้างาน เวลาที่เข้างาน และสถานที่ทำงาน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการตรวจสอบด้วยตนเอง
ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด Hubstaff รองรับรูปแบบการจ้างงานทุกรูปแบบและสามารถเชื่อมต่อกับระบบที่คุณใช้อยู่ได้
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงาน ภารกิจ โครงการ และงานของลูกค้าโดยใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลา
- ผสานเครื่องมือติดตามกิจกรรม เช่น ภาพหน้าจอและการติดตามแอป/URL
- ติดตามสถานที่ทำงานผ่านระบบติดตาม GPS และเพิ่มประสิทธิภาพความรับผิดชอบ
- สร้างรายงานผลผลิต ช่วยให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- ผู้ใช้ใหม่อาจเผชิญกับการมีฟีเจอร์มากเกินไป
- เครื่องมือติดตามกิจกรรมอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ราคาของ Hubstaff
- เริ่มต้น: $4. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $7. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: 25 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Hubstaff
- G2: 4. 4/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,420+ รีวิว)
10. เซริดิアン เดย์ฟอร์ซ
Ceridian Dayforce เป็นซอฟต์แวร์ HCM (การจัดการทุนมนุษย์) ที่รวมความสามารถในการจัดการแรงงานหลายด้าน เช่น การวางแผนแรงงาน การบันทึกเวลาและการเข้างาน การจ่ายเงินเดือน และการจัดตารางงาน
ผู้จัดการสามารถสร้างตารางงานและมอบหมายกะการทำงานตามงบประมาณ, การคาดการณ์ความต้องการ, ทักษะของพนักงาน, และความพร้อมใช้งาน. พนักงานสามารถขอเวลาหยุด, แลกเปลี่ยนกะ, และเสนอตัวเพื่อกะที่เปิดอยู่ผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง.
มันเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานของคุณผ่านการจัดการงานและการติดตามการขาดงานเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการกะงานในขณะที่ยังคงอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด
คุณสมบัติเด่นของ Ceridian Dayforce
- ใช้มุมมองแบบแถบเพื่อระบุอย่างรวดเร็วเมื่อทรัพยากรถูกกำหนดเวลาเกินกำหนด, กำหนดเวลาน้อยเกินไป, หรือไม่ได้ใช้งาน
- กำหนดกฎการตั้งเวลาเพื่อทำให้การตั้งเวลาที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานผ่านเครื่องมือ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง
- รักษาการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในเรื่องค่าจ้างและการจัดตารางงาน
- เข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดรอบการจ่ายเงิน
ข้อจำกัดของ Ceridian Dayforce
- คุณสมบัติที่จำกัดบนแอปพลิเคชันมือถือ
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการผสานรวมกับระบบที่มีอยู่และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
ราคาของ Ceridian Dayforce
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Ceridian Dayforce
- G2: 4. 2/5 (780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 940 รายการ)
เครื่องมือการจัดการพนักงานอื่น ๆ
เราหวังว่ารายการทางเลือกของ WhenToWork นี้จะมอบตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันการจัดตารางงานพนักงานให้กับคุณ แต่หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารพนักงานแบบครบวงจร อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
เข้าสู่ ClickUp!
แม้ว่า ClickUp อาจไม่มีคุณสมบัติการจัดตารางเวลาหลัก แต่ความยืดหยุ่นของมันบ่งชี้ว่ามันมีการนำไปใช้ในด้านทรัพยากรบุคคลที่กว้างขวางขึ้น—การรับพนักงานใหม่, การตั้งเป้าหมาย, การติดตามเวลา, การจัดสรรทรัพยากร, การจัดการโครงการ, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การจัดการการเข้างาน,การติดตามการลา, และอื่น ๆ
แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรของ ClickUpจะช่วยให้คุณบริหารจัดการทีมในฝันของคุณได้อย่างง่ายดายและประณีตที่สุด
- มุมมองที่กำหนดเอง: ติดตามประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงานด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการจัดแนวและติดตามพนักงานของคุณ ตั้งเป้าหมายที่กว้างใน ClickUp สำหรับกระบวนการ HR ทั้งหมด เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผล และอื่นๆ จากนั้นใช้ ClickUp Tasksเพื่อแยกย่อยเป้าหมายเหล่านั้น มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสมในทีม HR ของคุณ และจัดระเบียบตามที่คุณต้องการด้วยตัวเลือกการจัดเรียง การกรอง และการจัดกลุ่มที่ยืดหยุ่น
- แดชบอร์ด ClickUp: มองเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ของปริมาณงานของพนักงาน การติดตามเวลา อัตราการเสร็จสิ้นงาน และอื่นๆ ด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้ กระตุ้นให้พนักงานบรรลุ KPI โดยแสดงความคืบหน้าตลอดเวลา
- ClickUp Docs: สร้างคู่มือกลาง ไดเรกทอรีพนักงาน และนโยบาย HR ด้วย Docs ทำงานร่วมกันด้วยการแก้ไขแบบร่วมมือ หรือปรับสิทธิ์และการควบคุมการเข้าถึงเพื่อรักษาการสื่อสารระหว่างผู้จัดการและพนักงานรายงานโดยตรงให้เป็นความลับ
ปรับแต่งกระบวนการ HR ของคุณด้วย ClickUp
ClickUp เป็นแอปเดียวที่ช่วยอัตโนมัติวงจรการจัดการพนักงานทั้งหมดของคุณตามที่คุณต้องการ
สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของคุณเองภายใน ClickUp ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลพนักงานและผู้สมัคร เพิ่มไฟล์แนบสำหรับเอกสาร ลิงก์สำหรับแหล่งข้อมูลภายนอก และอื่นๆ
- สถานะที่กำหนดเองและระบบอัตโนมัติของ ClickUpสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานในด้านการสรรหา การปฐมนิเทศ และการพัฒนา
- การแจ้งเตือนสำหรับการสัมภาษณ์ การติดตามผล การประเมินพนักงาน และอื่นๆ
- แม่แบบ HR ภายใน ClickUpเพื่อเร่งและปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณให้ราบรื่น
ตัวอย่าง:ใช้เทมเพลตแผ่นลงชื่อเข้าร่วมของ ClickUpเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของทีม
- แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้: ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานด้วยการจัดระเบียบแบบสำรวจ แบบสอบถาม และรอบความคิดเห็นโดยใช้แบบฟอร์มคำขอที่คุณสามารถสร้างขึ้นเองได้ตั้งแต่ต้น ติดตามความคิดเห็นของพนักงานแต่ละคนเพื่อติดตามแนวโน้ม ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ และเสริมศักยภาพให้กับทรัพยากรบุคคลของคุณให้ทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ
ไม่ว่าคุณจะมีกรณีการใช้งานด้านทรัพยากรบุคคลแบบใด ClickUp พร้อมตอบโจทย์คุณด้วยฟีเจอร์อันทรงพลังมากมาย ขับเคลื่อนกระบวนการสรรหาบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว จัดการขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้พนักงานใหม่สร้างผลงานได้อย่างรวดเร็วด้วยการปฐมนิเทศที่เรียบง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมด้วยงานที่ติดตามได้ เอกสาร และความคิดเห็นสำหรับการทำงานร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะ
ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัดและกลุ่มบริษัทที่มีกำไรสูงซึ่งมีพนักงานหลายพันคนเช่นกัน! ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เข้าถึงแม่แบบหลายแบบสำหรับฟังก์ชัน HR
- ปรับแต่งระบบ HR ของคุณเพื่อลดงานเอกสารที่ซ้ำซ้อน
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการด้วยแอปเนทีฟและแอปจากบุคคลที่สาม
- เข้าถึงฟีเจอร์พรีเมียมจำนวนมากได้ฟรี
- ใช้การวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลเพื่อตั้งค่า, ตรวจสอบ, และบริหารจัดการตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของคุณ
- ระดมความคิดและพัฒนาการเขียนของคุณด้วย ClickUp AI รับคำแนะนำการเขียนขั้นสูงที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทและกรณีการใช้งานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมสำหรับกรณีการใช้งานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก ไม่ใช่โซลูชันการจัดตารางงานพนักงานโดยเฉพาะ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
ก้าวไปไกลกว่าทางเลือกอื่นของ WhenToWork
ในยุคสมัยที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ คุณภาพมีความสำคัญมากกว่าปริมาณ ดังนั้นช่วยตัวเองให้ผ่านเสียงรบกวนและมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยความก้าวหน้าหลักด้วยเครื่องมือการจัดการพนักงานที่ทำงานให้คุณ
เมื่อคุณได้เลือกแอปจัดตารางงานพนักงานที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ให้ผสานการทำงานกับโซลูชันแบบครบวงจร เช่น ClickUp เพื่อรวมศูนย์การสรรหา การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการบริหารจัดการพนักงานของคุณไว้ในที่เดียว
กำจัดกระบวนการทำงานด้วยมือและความวุ่นวายจากสเปรดชีตด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและการมองเห็นแบบเรียลไทม์ของ ClickUp ในปริมาณงาน ตารางเวลา และการพัฒนาของพนักงาน
ด้วยฟังก์ชันการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ทรงพลังและคุณสมบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถลดภาระงานเอกสารและมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของพนักงาน กลยุทธ์การรักษาพนักงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังคนได้มากขึ้น