เพิ่มการแชร์เนื้อหา: 10 เครื่องมือลิงก์ในไบโอที่ดีที่สุดเพื่อขยายการเข้าถึงของคุณ

ในฐานะผู้มีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์หรือผู้สร้างเนื้อหา ธุรกิจของคุณอาจขยายไปหลายแพลตฟอร์มนอกเหนือจาก Instagram หรือ TikTok มีโอกาสที่คุณกำลังใช้บล็อก, YouTube หรือหน้าสินค้าเพื่อแบ่งปันเนื้อหาเพิ่มเติมและเพิ่มจำนวนผู้ชมของคุณ
แต่มีข้อแม้อยู่: Instagram และ TikTok จำกัดจำนวนลิงก์ที่คุณสามารถใส่ในโปรไฟล์ ทำให้ยากที่จะอัปเดตผู้ติดตามเกี่ยวกับการร่วมงานล่าสุดหรือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของคุณ ?
นั่นคือจุดที่ เครื่องมือลิงก์ในไบโอเข้ามาช่วย! พวกมันช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งเพจเดียวที่รวบรวมเนื้อหาสำคัญทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน จากนั้นคุณสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังหน้านี้ในไบโอโซเชียลมีเดียของคุณ ทำให้ง่ายต่อการนำทางผู้ติดตามของคุณไปยังทุกหน้าสำคัญของคุณ
ด้วยเครื่องมือมากมายที่มีให้เลือก การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยาก นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือลิงก์ในไบโอที่ดีที่สุด พร้อมรายละเอียดข้อดี ข้อเสีย และราคาของแต่ละเครื่องมือ
พร้อมที่จะหาคู่ที่สมบูรณ์แบบแล้วหรือยัง? มาสำรวจกันเถอะ! ?
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือลิงก์ในไบโอ?
เมื่อค้นหาเครื่องมือลิงก์ในไบโอที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา:
- ความสามารถในการปรับแต่ง: มองหาตัวเลือกที่ให้คุณสามารถทดลองใช้เทมเพลต สี และแบบอักษรต่างๆ เพื่อให้หน้าของคุณสอดคล้องกับสไตล์ของแบรนด์
- ความสะดวกในการใช้งาน: คุณต้องการสิ่งที่เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก คุณควรสามารถตั้งค่าและจัดการลิงก์ในหน้าไบโอของคุณได้โดยไม่มีปัญหา
- การวิเคราะห์: เครื่องมือควรให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการคลิก, การดู, และสถิติสำคัญอื่น ๆ ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมว่าลิงก์ของคุณทำงานได้ดีเพียงใด และปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- การผสานรวม: เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพควรทำงานได้อย่างราบรื่นกับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยม เช่น Instagram และ TikTok
- ราคา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ราคาของเครื่องมือเหมาะกับงบประมาณของคุณ บางตัวอาจมีแผนฟรีพร้อมคุณสมบัติพื้นฐาน ในขณะที่บางตัวอาจมีตัวเลือกที่หรูหราและหลากหลายมากขึ้น
10 เครื่องมือลิงก์ในไบโอที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เพิ่มอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียของคุณด้วยความเร็วแสงด้วย เครื่องมือลิงก์ในไบโอระดับพรีเมียม ที่เราคัดสรรมาอย่างดีสำหรับคุณโดยเฉพาะ เรากำลังเจาะลึกถึงข้อดี ข้อเสีย และความคุ้มค่าของเครื่องมือลิงก์ในไบโอเหล่านี้ เพื่อช่วยให้คุณพบตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเป้าหมายของคุณ
เป็นโบนัสพิเศษ เราจะเพิ่มทางเลือกที่สะดวกให้กับคุณด้วย มาดูกันเถอะ! ?
1. ลิงก์ทรี
Linktree ยืนหยัดเป็นหนึ่งในเครื่องมือลิงก์ในไบโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยมีผู้ใช้ มากกว่า 40 ล้านคน ?
เครื่องมือนี้ให้คุณเลือกจากธีมที่พร้อมใช้งานเก้าแบบ และปรับแต่งได้โดยใช้ตัวสร้างหน้าแบบลากและวางที่ง่ายดาย เครื่องมือปรับแต่งที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งหน้าแลนดิ้งเพจของคุณด้วยสี แบบอักษร และแอนิเมชันของแบรนด์คุณ เพื่อให้ลิงก์สำคัญโดดเด่น
คุณยังสามารถ สำรวจไลบรารีเทมเพลต เพื่อดูหน้า Linktree ที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมสไตล์ภาพที่หลากหลาย การผสานรวม และแอปเชื่อมโยง เมื่อคุณพบหน้าเว็บที่ตรงกับสไตล์ของคุณแล้ว ลองเล่นกับตัวสร้างหน้าเว็บเพื่อเพิ่มความเป็นตัวคุณ ?
เพื่อการตลาดที่มีประสิทธิภาพ Linktree สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามได้อย่างราบรื่น เช่น Amazon และ Mailchimp นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ Meta Pixel ซึ่งช่วยในการกำหนดเป้าหมายใหม่กับผู้เข้าชมผ่านโฆษณา Facebook, Google และ Instagram (โดยเฉพาะในโปรไฟล์ Instagram) เพื่อรวบรวมความพยายามทางการตลาดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Linktree
- หน้า Linktree ที่สามารถปรับแต่งได้พร้อมลิงก์หลายรายการ
- การจัดตารางและจัดลำดับความสำคัญของลิงก์
- แอนิเมชันเพื่อเน้นลิงก์
- การวิเคราะห์เชิงลึกด้วย Google Analytics และ Meta Pixel
- การแชร์ลิงก์ผ่านคิวอาร์โค้ดสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของ Linktree
- เวอร์ชันเครื่องมือสร้างไบโอแอปฟรีสามารถเพิ่มตัวเลือกการปรับแต่งได้มากขึ้น
- การขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น โดเมนที่กำหนดเองหรือการฝังวิดีโอ
ราคาของลิงค์ทรี
- ฟรี
- เริ่มต้น: $4/เดือน
- ข้อดี: $7.5/เดือน
- พรีเมียม: $19. 5/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Linktree
- G2: 4. 7/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
2. มิลค์เชค
มิลค์เชคนี้ดึงดูดผู้ติดตามทุกคนให้มารวมตัวกันจริงๆ! ?
เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักศิลปะและนักออกแบบ และเป็นที่รู้จักจากคุณสมบัติเว็บไซต์ Insta. เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ขนาดเล็ก/หน้า landing page ที่สวยงามจากโทรศัพท์มือถือของคุณ. หน้าเว็บนี้จะนำผู้ติดตามของคุณไปชมเว็บไซต์, ร้านค้าออนไลน์, และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ. ?
ภายในมินิไซต์ Milkshake ของคุณ ผู้ติดตามสามารถ เลื่อนดูเนื้อหาได้อย่างลื่นไหล ราวกับกำลังดู Instagram Stories เป็นพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนอโพสต์บล็อกล่าสุด วิดีโอ YouTube หรือเนื้อหาจาก Instagram ของคุณ ซึ่งทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ด้วยฟีเจอร์ข้อความของ Milkshake นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มส่วนเกี่ยวกับเรา ข้อมูลธุรกิจ และลิงก์ต่างๆ ได้อีกด้วย
การติดตามข้อมูลเชิงลึกก็ง่ายดายเช่นกัน—Milkshake ให้ การวิเคราะห์อย่างละเอียด เกี่ยวกับการคลิกและการดูในแต่ละวันหรือรายเดือน เหมือนกับการวิเคราะห์เรื่องราวใน Instagram
คุณสมบัติเด่นของมิลค์เชค
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้ง่าย
- ปรับให้เหมาะสมอย่างเต็มที่สำหรับอุปกรณ์มือถือ
- ตัวเลือกในการเชื่อมโยงผลงานออกแบบของคุณ
- มีอินเทอร์เฟซแบบการ์ด
ข้อจำกัดของมิลค์เชค
- คุณสามารถสร้างบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวสำหรับเครื่องมือชีวประวัติ
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความล่าช้าเมื่อโหลดเทมเพลตและตัวอย่าง
การตั้งราคา Milkshake
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวมิลค์เชค
- Apple: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Google Play: 4. 4/5 (21,000+ รีวิว)
3. ลิงก์
elink เป็นเครื่องมือลิงก์ในไบโอที่ใช้งานง่ายช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างเนื้อหา เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ แบ่งปันทรัพยากร และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม เหมาะสำหรับนักการตลาด ทีมขาย นักวิจัย ฟรีแลนซ์ และนักพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากช่วยให้คุณทำงานร่วมกันในการบันทึกเนื้อหา วิจัย รวบรวม และแบ่งปันกับทีมของคุณ
ด้วย 50+ เทมเพลตที่ตอบสนอง คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่แบบคอลัมน์เดียวไปจนถึงหลายคอลัมน์, คารูเซล, หรือกริด นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขได้แม้หลังจากเผยแพร่แล้ว ?
ฝังหน้า elink ของคุณลงในเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น หรือแชร์เป็นจดหมายข่าวผ่านบริการอีเมลต่างๆ เชื่อมต่อกับ Zapier เพื่อเผยแพร่เนื้อหาไปยัง แอปยอดนิยมกว่า 1,000 แอป ประหยัดเวลาด้วยการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาโดยอัตโนมัติ
ลิงก์คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การทำงานร่วมกันของทีมอย่างง่าย
- RSS Feed Reader
- ระบบอัตโนมัติสำหรับเนื้อหา
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
- ผู้จัดการบุ๊กมาร์ก
ข้อจำกัดของลิงก์
- ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ยังสามารถปรับปรุงได้
- ตัวเลือกการออกแบบของแอปค่อนข้างจำกัด
ลิงก์ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน
- ออโต้ไพลอต: $36/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
ลิงก์คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (10 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. ลิงก์ไพล็อต
LinkPilot ช่วยให้การสร้าง หน้าไมโครแลนดิ้งเพจ ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถใช้หน้าเหล่านี้เพื่อรวบรวมและจัดการเนื้อหาทั้งหมดของคุณ เช่น วิดีโอ เพลง และผลงานต่างๆ ได้ในที่เดียว
LinkPilot ผสานการทำงานกับ Meta Pixel และ Google Analytics เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับสถิติผู้เข้าชม ด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจาก Meta Pixel คุณสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าหรือลิงก์ของคุณได้อีกครั้ง ?
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ลิงก์ตามกำหนดเวลาของ LinkPilot ยังช่วยให้คุณสามารถตั้งเวลาการเผยแพร่ลิงก์ให้ตรงกับโพสต์และเนื้อหาที่คุณวางแผนไว้ได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติเด่นของ LinkPilot
- ผู้เยี่ยมชมที่ทำการกำหนดเป้าหมายใหม่
- ผสานการทำงานกับ Google Analytics และ Meta Pixel
- ลิงก์ที่กำหนดเวลาไว้
- หน้าชีวประวัติแบบกำหนดเอง
- การติดตามขั้นสูง
ข้อจำกัดของ LinkPilot
- ไม่มีรีวิวให้ชม
ราคาของ LinkPilot
- ไม่สามารถใช้งานออนไลน์ได้
LinkPilot คะแนนและรีวิว
- ไม่มีรีวิวให้ชม
5. Hopp โดย Wix
ไม่ว่าจะเป็นการนำผู้ติดตามของคุณไปยังเว็บไซต์ โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย ร้านค้าออนไลน์ หรือเนื้อหาเฉพาะใด ๆ Hopp by Wix ก็พร้อมรับประกันว่าพวกเขาจะไปถึงปลายทางอย่างปลอดภัยและราบรื่น ?
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการลิงก์ไม่จำกัดจำนวน ช่วยให้คุณสามารถโปรโมทเนื้อหาทั้งหมดของคุณได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีข้อจำกัด คุณสมบัติที่โดดเด่นคือเครื่องมือค้นหาที่แข็งแกร่ง ลิงก์ทุกอันที่คุณเพิ่มลงในหน้า Hopp ของคุณจะกลายเป็นลิงก์ที่สามารถค้นหาได้ ทำให้ผู้เข้าชมสามารถค้นหาเนื้อหาเฉพาะได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือโค้ดคูปอง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งและ ย่อ URL ให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ ดัชนีในเครื่องมือค้นหาลิงก์ส่วนตัวในไบโอ ตั้งค่าการโปรโมทอัตโนมัติและเข้าถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพได้
คุณสมบัติเด่นของ Hopp โดย Wix
- ลิงก์ย่อ
- เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจขนาดเล็ก
- เครื่องมือค้นหาที่สามารถปรับแต่งได้
- วิดเจ็ตและการปรับแต่งที่หลากหลาย
- พรี-โรล
ข้อจำกัดของ Hopp โดย Wix
- ประสบการณ์ผู้ใช้และกระบวนการทำงานสามารถปรับปรุงได้
- ความหลากหลายของเทมเพลตค่อนข้างจำกัด
ราคาของ Hopp โดย Wix
- ฟรี
- โปรแพลน: $8. 33/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Hopp โดย Wix
- Product Hunt: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Trustpilot: 4/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Wix เหล่านี้!
6. Lnk. ชีวประวัติ
Lnk. Bio ช่วยให้คุณสร้าง URL ที่ปรับแต่งได้เอง ติดตามลิงก์ และสำรวจสถิติต่าง ๆ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้ามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้อย่างสะดวก ดีไซน์สวยงาม สะท้อน UI ของ Instagram พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ทั้งธีมและรูปแบบต่าง ๆ ?️
การสร้างหน้าของคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่คลิก—เพิ่มลิงก์และสินค้าได้ด้วยการแตะปุ่มบนหน้าจอและเลือกจัดวางในรูปแบบรายการหรือตาราง คุณสามารถฝังเพลง วิดีโอ รูปภาพโปรไฟล์ที่ปรับแต่งได้ และพื้นหลังภาพลงในหน้าโปรไฟล์ของคุณได้
นอกจากนี้ Lnk. Bio ยังมี ฟีเจอร์พิเศษสำหรับการบริจาค ที่ช่วยให้ผู้ติดตามสามารถให้ทิปแก่ผู้สร้างเนื้อหาได้โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าใด ๆ
Lnk. คุณสมบัติเด่นของ Bio
- Instagram API
- การให้ทิปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- ลิงก์ไม่จำกัด
- URL ส่วนตัว
- แม่แบบต่างๆ
Lnk. ข้อจำกัดทางชีวภาพ
- การเพิ่มลิงก์ที่สามารถปรับแต่งได้อาจมีประโยชน์
- แดชบอร์ดจัดการลิงก์อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย
Lnk. ราคาชีวประวัติ
- ฟรี
- รายเดือนแบบย่อ: $0. 99/เดือน
- มินิ-ครั้งเดียว: 9.99 ดอลลาร์/เดือน
- ราคาพิเศษสำหรับหนึ่งครั้งเท่านั้น: $24.99/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Lnk. การให้คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Google Play: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
7. แตะที่ ชีวประวัติ
Tap Bio ช่วยให้คุณปรับแต่งและสร้างแบรนด์เว็บไซต์ขนาดเล็กที่มีลิงก์ทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับโปรไฟล์ Instagram ของคุณได้อย่างลงตัว ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้การท่องลิงก์กลายเป็นประสบการณ์ที่คล้ายกับ Instagram
การสร้างเว็บไซต์ขนาดเล็กของคุณง่ายเหมือนการเพิ่มการ์ด การ์ดเหล่านี้ทำงานเหมือนกับสตอรี่ในอินสตาแกรม ให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนไปมาทางซ้ายและขวาได้ การ์ดแต่ละใบสามารถแสดงลิงก์ได้หลายลิงก์ในขณะที่ยังคงคำกระตุ้นการตัดสินใจเพียงคำเดียว ทำให้ผู้ติดตามมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้น ?
คุณสามารถ ติดตามสถิติโดยละเอียด เช่น จำนวนผู้เข้าชมและจำนวนคลิกสำหรับแต่ละการ์ดได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดเป้าหมายใหม่ให้กับผู้ที่คลิกที่ลิงก์ด้วยโฆษณาบน Facebook, Instagram และ Google เพื่อขยายการเข้าถึงของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
แตะที่ชีวประวัติเพื่อดูคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- บัตรที่คล้ายกับเรื่องราวในอินสตาแกรม
- ฟีดแบบไดนามิก
- สถิติและการติดตามลิงก์
- การกำหนดเป้าหมายใหม่
- เว็บไซต์ขนาดเล็กที่สามารถปรับแต่งได้
แตะข้อจำกัดชีวภาพ
- การชำระเงินด้วยคริปโตไม่สามารถใช้ได้
- ไม่มีตัวเลือกให้ผู้ชมบริจาคหรือให้ทิป
แตะที่ชีวประวัติเพื่อดูราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- เงิน: $5/เดือน
- ทอง: $12/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
แตะที่ชีวประวัติเพื่อดูคะแนนและรีวิว
- Product Hunt: 4. 4/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
8. ร้านสแตน
Stan Store ไม่ใช่แค่เครื่องมือลิงก์ในไบโอ—แต่เป็น ศูนย์กลางอีคอมเมิร์ซ ที่ช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถขายสินค้าดิจิทัล จัดคอร์สออนไลน์ รวบรวมอีเมลผู้สนใจ และนัดหมายการประชุมได้
Stan Store มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อม ตัวแก้ไขแบบลากและวาง ที่ช่วยให้เพิ่มสินค้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น คุณสามารถเห็นส่วนต่างๆ แยกกันอย่างชัดเจนสำหรับการติดตามรายได้ การแสดงยอดขายสินค้า การลงทะเบียนอีเมล และการนัดหมาย
สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น? คุณสามารถ สร้างร้านสแตนได้หลายร้าน แต่แต่ละร้านต้องมีที่อยู่อีเมลของตัวเอง ความยืดหยุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณจัดการธุรกิจหลายแห่งหรือให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ?
คุณสมบัติเด่นของร้านสแตน
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- ไม่ต้องเขียนโค้ด
- การติดตามรายได้
- การขายสินค้าที่ง่าย
- อนุญาตให้สร้างร้านค้าหลายแห่ง
ข้อจำกัดของร้านสแตน
- ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มลูกค้าได้ด้วยตัวเองหากไม่ขอการชำระเงิน
- ไม่มีตัวเลือกในการปรับแต่งช่วงวันที่เมื่อตรวจสอบการวิเคราะห์
ราคาสินค้าในร้านสแตน
- ผู้สร้าง: $29/เดือน
- Creator Pro: $99/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวร้านสแตน
- Trust Pilot: 4. 9/5 (150+ รีวิว)
9. ลิงค์อิน. บิโอ
Linkin. bio โดย Later ทำหน้าที่เป็น หน้าเว็บขนาดเล็ก ที่ฝังอยู่ในโปรไฟล์ Instagram และ TikTok ของคุณอย่างราบรื่น เปลี่ยนเนื้อหาของคุณให้กลายเป็นลิงก์ที่สามารถคลิกและช้อปปิ้งได้ มันช่วยให้คุณสร้างหน้าส่วนตัวของคุณเอง วางลิงก์ไว้ในบิโอของคุณ และเปิดโอกาสให้ผู้ติดตามของคุณได้สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ ผลิตภัณฑ์ของคุณ และแบรนด์ของคุณ
เครื่องมือที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างหน้าเว็บเพจเท่านั้น—แต่ยังเป็น สินทรัพย์ที่ช่วยเพิ่มยอดผู้เข้าชม ด้วย Linkin. bio คุณสามารถนำเสนอสื่อที่โดดเด่น เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณแบ่งปันบทความบล็อก หรือนำผู้ใช้ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณได้
การผสานรวมอย่างราบรื่นของ Linkin.bio กับการออกแบบของ Instagram ช่วยสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นให้กับผู้ใช้ นอกจากนี้หากคุณมีธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เครื่องมือนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Shopify ได้โดยตรง ทำให้คุณสามารถขายสินค้าได้โดยตรงจากหน้าเพจของคุณ ?
ลิงค์อิน. บีโอ คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- วิดเจ็ตแบนเนอร์แนะนำเพื่อเน้นลิงก์สำคัญ
- โพสต์โซเชียลมีเดียที่กำหนดเวลาไว้
- ลิงก์ไม่จำกัด
- บล็อกเนื้อหาที่มีลิงก์ได้สูงสุดห้าลิงก์ต่อโพสต์
- การวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของลิงก์
ข้อจำกัดของลิงก์อิน.bio
- ส่วนการวิเคราะห์อาจละเอียดมากขึ้น
- บางคุณลักษณะอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลิงค์อิน. บีโอ ราคา
- เริ่มต้น: $16. 67/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $30/เดือน ต่อผู้ใช้สามคน
- ขั้นสูง: $53. 33/เดือน ต่อผู้ใช้ 6 คน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
ลิงค์อิน. บีโอ เรตติ้ง และรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Getapp: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
10. Sked Link
Sked Link ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือจัดตารางเวลาInstagram Sked Social ช่วยให้คุณสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งที่เต็มไปด้วยลิงก์ไปยังเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ด้วย ฟีเจอร์แกลเลอรี ผู้ใช้สามารถแตะลิงก์ในโปรไฟล์ Instagram ของคุณได้อย่างรวดเร็วเมื่อโพสต์ของคุณเผยแพร่ เพื่อสำรวจหรือซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของคุณ ?
หน้าเว็บที่สร้างด้วย Sked Link ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการ โหลดที่รวดเร็วเหมือนสายฟ้า มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับผู้เข้าชมและเพิ่มอัตราการแปลง
เครื่องมือนี้จะเพิ่มแท็ก UTM (Urchin Tracking Module) สำหรับ Google Analytics โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณเห็นได้ว่าผู้ติดตาม Instagram ของคุณมีปฏิสัมพันธ์และเปลี่ยนเป็นลูกค้าอย่างไร นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Meta Pixel ทำให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ที่เคยเข้าชมลิงก์ของคุณมาก่อนได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Sked Link
- ไม่จำกัดความจุของลิงก์
- การกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
- การผสานรวมกับ Meta Pixel และ Google Analytics
- การวิเคราะห์อย่างละเอียด
- การตรวจสอบลิงก์ที่ติดตามด้วย UTM
ข้อจำกัดของ Sked Link
- ไม่มีแผนฟรี
- ค่อนข้างแพง
ราคาของ Sked Link
- พื้นฐาน: 25 ดอลลาร์/เดือน
- สิ่งจำเป็น: 74 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 133 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Sked Link
- G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ
แม้ว่าเครื่องมือลิงก์ในไบโอหลายตัวจะเน้นไปที่การจัดเก็บลิงก์จำนวนมากบนหน้าส่วนตัวเพื่อแชร์ข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Instagram และ Facebookแต่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการอย่าง ClickUp ก้าวไปอีกขั้น!
ClickUp นำเสนอเครื่องมือเขียนด้วย AIปฏิทินการตลาดที่ใช้งานง่าย และเทมเพลตมากมายที่คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณได้ มาค้นพบกันว่า ClickUp สามารถเพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณและการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างง่ายดาย
คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการทั่วไป—แต่เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับทีมการตลาด, ผู้สร้างเนื้อหา, บล็อกเกอร์, และผู้มีอิทธิพลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการมีตัวตนออนไลน์และปรับปรุงการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ✨
กำลังมองหาแรงบันดาลใจในการเขียนบล็อกหรือต้องการอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพอยู่หรือเปล่า? ผู้ช่วยเขียนClickUp AIพร้อมเข้ามาช่วยคุณในฐานะผู้ช่วยที่ใช้งานง่ายและเป็นเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย โดยให้ คำแนะนำเฉพาะบทบาท เพื่อยกระดับคุณภาพของเนื้อหา—ทั้งหมดนี้ช่วยประหยัดเวลาของคุณ
เครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมนี้คือตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับ:
- ระดมความคิดสำหรับไอเดียบล็อก
- การเขียนคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย
- สรุปเนื้อหา
- การสื่อสารทางอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดโครงสร้างวาระการประชุม
รู้สึกไม่มีความเป็นระเบียบขณะทำงานอยู่หรือไม่?ClickUp Docsคือเครื่องมือจัดการที่ดีที่สุดของคุณ —เหมาะสำหรับการคิดค้นไอเดีย, การทำโครงร่าง, และการสร้างกลยุทธ์เนื้อหา. ไม่ว่าจะเป็นการเขียนสคริปต์วิดีโอ, การร่างบทความบล็อก, หรือการจัดการแคมเปญโซเชียลมีเดีย, Docs ช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีกระบวนการสร้างเนื้อหาที่มีโครงสร้าง.
สำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่กำลังวางแผนเส้นทางของตนเองมุมมองปฏิทินของ ClickUpเปรียบเสมือนดาวนำทาง! ช่วยในการจัดระเบียบ วางแผน และปรับกลยุทธ์เนื้อหาให้เหมาะสมพร้อมปรับตัวให้ทันกับแนวโน้มและพฤติกรรมของผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ?
ดูปฏิทินเนื้อหาของคุณตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือนเพื่อวางแผนการอัปโหลดอย่างละเอียด คุณสามารถกรองงานเพื่อเน้นเฉพาะงานที่ต้องการและกำหนดเวลาการอัปโหลดเนื้อหาได้ทันทีโดยการลากและวางลงบนปฏิทินของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- 1,000+ แม่แบบสำเร็จรูป
- ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การตั้งเป้าหมายอย่างง่ายด้วยClickUp Goals
- การระดมความคิดสร้างสรรค์ด้วยClickUp Whiteboards
- ระบบการทำงานอัตโนมัติแบบง่าย
- 15+มุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อดูงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000ครั้งกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Facebook, YouTube, และ Discord
- แดชบอร์ด ClickUpสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหา
- การจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่มากเกินไปอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- อาจเกิดความล่าช้าในการโหลดในบางครั้ง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการมีตัวตนออนไลน์ของคุณด้วยเครื่องมือลิงก์ในไบโอที่ทรงพลัง
การค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการแบ่งปันเนื้อหาของคุณกับผู้ติดตามอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่รายการ 10 เครื่องมือลิงก์ในไบโอที่ดีที่สุด ที่เราคัดสรรมาอย่างดีของเราควรช่วยคุณได้
เมื่อคุณได้จำกัดตัวเลือกของคุณแล้ว ลองใช้ ClickUp ฟรี! มันโดดเด่นในฐานะโซลูชันครบวงจรที่เชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาการวางแผนการสื่อสาร การตลาดที่ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือ AI และการปรับแต่งผ่านเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ
เข้าร่วม ClickUp เพื่อทำให้การเดินทางของคุณในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ราบรื่นไร้กังวล! ⛵