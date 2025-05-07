บล็อก ClickUp
9 ทางเลือก MediaWiki ที่ดีที่สุด ทำให้การจัดระเบียบวิกิง่ายกว่าที่เคย!

Engineering Team
7 พฤษภาคม 2568

คุณอาจเคยเข้า Wikipedia มากกว่าที่คุณจะนับได้ แต่สิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้ยอดเยี่ยมจนมีผู้ใช้มากกว่า60 ล้านคนต่อวันคืออะไร?

เอาล่ะ MediaWiki อาจมีบทบาทสำคัญอย่างมากในที่นี้ ซึ่งหลายคนอาจไม่ทราบ MediaWiki เป็นระบบที่ใช้ขับเคลื่อนเว็บไซต์หลายแห่งภายใต้มูลนิธิ Wikimedia รวมถึงโครงการวิกิอื่นๆ เช่น Wiktionary และ Wikiquote

คุณเคยคลิกเข้าไปที่หน้าแฟนด้อมของรายการโปรดของคุณหรือไม่? หน้าวิกิเหล่านั้นอาจถูกสร้างขึ้นโดยใช้ MediaWiki! 🤔

แม้ว่า MediaWiki จะยอดเยี่ยมเพียงใด แต่ในระยะยาวอาจมีความซับซ้อนเกินไปในการติดตั้งและจัดการ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงฉลาดที่จะมีเครื่องมือสำรองข้อมูลไว้สำหรับการสร้างฐานความรู้ร่วมกันที่มีความซับซ้อน

ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้รวบรวม ทางเลือกที่ดีที่สุด เก้าอันดับ สำหรับ MediaWiki เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง!

MediaWiki คืออะไร?

มีเดียวิกิ
ผ่านทาง:Mediawiki

MediaWiki เป็นซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้าง จัดระเบียบ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย ใช้โดยธุรกิจหลายพันแห่งทั่วโลก โดยใช้ภาษาสคริปต์ PHP เพื่อแสดงฐานข้อมูล

สำหรับทีมที่ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี MediaWiki มีรูปแบบวิกิเท็กซ์ที่ช่วยให้คุณสร้างวิกิได้โดยไม่ต้องลงลึกในโค้ด HTML หรือ CSS ที่ซับซ้อน ฟีเจอร์ Sandbox ของแพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นสนามทดสอบสำหรับผู้เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยม ภายใน Sandbox ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขหน้าตัวอย่างเพื่อทดลองใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ

MediaWiki ได้ปฏิวัติการร่วมมือและการแบ่งปันความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการสารานุกรมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะที่เป็นโอเพนซอร์ส จึงมักไม่ให้ตัวเลือกการแก้ไขที่สมบูรณ์แก่บริษัทต่างๆ 🖥️

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ MediaWiki?

นี่คือลักษณะบางประการที่ควรคำนึงถึงก่อนที่คุณจะเริ่มค้นหาทางเลือกของ MediaWiki:

  1. ความสามารถในการขยาย: มองหาเครื่องมือวิกิที่มีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอเพื่อรองรับฐานข้อมูลที่ขยายตัวอยู่เสมอ
  2. ความร่วมมือที่ปลอดภัย: รับโซลูชันการแบ่งปันความรู้ที่ช่วยให้ทีมทั้งหมดของคุณสามารถสื่อสารและทำงานบนวิกิเดียวกันได้พร้อมกัน ยิ่งดีขึ้นไปอีกหากสามารถควบคุมระดับการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณได้ตามลำดับชั้นหรือระดับผู้ใช้
  3. ใช้งานง่าย: จะดีที่สุดหากคุณเลือกใช้ระบบจัดการเอกสารที่ใช้ภาษามาร์กอัปที่เข้าใจง่ายและมีฟีเจอร์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด เช่น การลากและวาง
  4. การสนับสนุนหลายภาษา: คุณควรได้รับเครื่องมือวิกิที่รองรับหลายภาษาเพื่อขยายขอบเขตของผู้ชมของคุณ
  5. การค้นหาข้อความ: การค้นหาคำเฉพาะในทะเลของย่อหน้าอาจเป็นเรื่องทรมาน. ตัวเลือกการค้นหาข้อความที่แข็งแกร่งจะทำให้การเรียกดูและแก้ไขวิกิเร็วขึ้น
  6. การติดแท็กไฟล์: ด้วยการติดแท็กไฟล์ คุณสามารถตั้งป้ายกำกับให้กับเอกสารใด ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อค้นหาหรือมอบหมายให้กับผู้ร่วมงานเพื่อดำเนินการต่อ
  7. การควบคุมเวอร์ชัน: คุณอาจต้องการแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงและดูและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสาร

9 ทางเลือก MediaWiki ที่ปรับขนาดได้สำหรับโครงการที่หลากหลาย!

เราได้คัดสรร 9 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MediaWiki ที่คุณสามารถหาได้ในวันนี้ บทวิจารณ์ของเราจะช่วยให้คุณสำรวจการตั้งค่าของแต่ละโซลูชัน—แต่โปรดจำไว้ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับประเภทของวิกิที่คุณกำลังสร้าง มาเริ่มกันเลย! 🎉

1.คลิกอัพ

การแก้ไขเนื้อหาด้วย AI ของ ClickUp ในเอกสาร
ใช้ ClickUp AI เพื่อแก้ไข, สรุป, ตรวจสอบการสะกด, หรือปรับความยาวของเนื้อหาภายในเอกสาร

ClickUp คือโซลูชันเอกสารครบวงจรที่รวมฟีเจอร์ระดับพรีเมียมไว้อย่างครบครันสำหรับการสร้างวิกิและเอกสารโครงการ รวมถึงการจัดระเบียบข้อมูลและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ใช้ประโยชน์จากClickUp Docsเพื่อสร้างและจัดการฐานความรู้ที่ครอบคลุมพร้อมทั้งจัดการงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร เครื่องมือนี้ใช้งานได้ฟรีและมอบความสามารถให้คุณ:

  • สร้างหน้าเอกสารแบบซ้อนภายในเอกสารด้วยการลากและวางอย่างง่าย
  • เชื่อมโยงเอกสาร
  • เก็บถาวรอาร์ไคฟ์รายการแทนการลบ
  • ใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์เพื่อสร้างวิกิที่สวยงาม

เคล็ดลับเพิ่มเติม: คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด—ใช้เทมเพลตวิกิ ClickUpเพื่อรวบรวมงานวิกิทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และสร้างฐานความรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย พร้อมแบรนด์ของบริษัท สำหรับทุกการใช้งาน!

ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งค่าโครงสร้างลำดับชั้นของ Workspaceและปรับสิทธิ์การดู/แก้ไขสำหรับผู้ใช้ได้ ใช้ มุมมอง Everything และ Spaces เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมของวิกิของคุณและดูว่าใครรับผิดชอบอะไรฟีเจอร์การค้นหาแบบ Universalและการติดแท็กไฟล์ที่ใช้งานได้จริงของ ClickUpช่วยให้คุณค้นหาสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว! 😍

ฟีเจอร์การค้นหาแบบสากล ClickUp 3.0 ที่ถูกทำให้เรียบง่าย
ClickUp Universal Search ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหางาน, เอกสาร, ไฟล์, ผู้ใช้, แชท และแดชบอร์ดได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและแม้กระทั่งแอปงานที่เชื่อมต่ออื่นๆ

ในฐานะเครื่องมือวิกิที่ติดตั้งมาในตัว ClickUp Docs ได้รับการออกแบบมาเพื่อการร่วมมือ. ด้วยคุณสมบัติการร่วมมือแบบทันทีและแบบเรียลไทม์ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขวิกิได้ในเวลาเดียวกัน. พวกเขาสามารถติดตามแท็กชื่อและเคอร์เซอร์หลายตัวเพื่อดูสิ่งที่กำลังถูกแก้ไขอยู่!

ต้องการระดมความคิดเกี่ยวกับโครงการวิกิกับทีมของคุณหรือไม่?ClickUp Whiteboardsคือที่ที่ทีมของคุณสามารถมารวมตัวกันเพื่อระดมความคิดและสร้างไอเท็มความรู้ที่น่าทึ่งได้ คุณยังสามารถแท็กสมาชิกในทีมในความคิดเห็นเฉพาะหรือให้พวกเขาตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ได้อีกด้วย!

เพื่อประหยัดเวลา ใช้พลังของClickUp AIและไม่มีวันหมดไอเดียในการสร้างวิกิให้เสร็จสมบูรณ์! เพียงแค่ป้อนคำสั่งให้กับผู้ช่วย AI นี้ แล้วคุณจะได้รับเอกสารขนาดใหญ่ เช่นสรุปโครงการและแผนการทดสอบเขียนเสร็จภายในไม่กี่วินาที! นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นนักแปลเต็มเวลาที่สามารถแปลได้มากกว่า 10 ภาษา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp อาจใช้เวลา
  • ผู้ใช้ยังไม่ได้เห็นแอปพลิเคชันมือถือที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. DokuWiki

ดูคูวิคิ
ผ่าน:DokuWiki

คล้ายกับ MediaWiki, DokuWiki ก็ทำงานบนภาษาโปรแกรม PHP เช่นกัน มันไม่ต้องการฐานข้อมูลเพราะมันบันทึกงานของคุณเป็นไฟล์ข้อความธรรมดา ไวยากรณ์ที่สะอาดและอ่านง่ายทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถจัดระเบียบวิกิของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย

DokuWiki มีระบบควบคุมการเข้าถึงและตัวเชื่อมต่อสำหรับการยืนยันตัวตนในตัว นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นระบบจัดการเนื้อหาภายใน (CMS) หรือแม้แต่พื้นที่ทำงานสำหรับการพัฒนาโครงการของบริษัทคุณเองได้อีกด้วย

ผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลดและปรับแต่งเทมเพลตใดก็ได้ตามต้องการ และสร้างวิกิสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ ซึ่งรวมถึงเทมเพลตสำหรับฐานความรู้, WordPress และเว็บไซต์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DokuWiki

  • การติดตั้งและการตั้งค่าที่ง่ายดาย
  • ความต้องการของระบบต่ำ
  • รองรับหลายภาษา
  • ให้แบบจำลองกรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง
  • ตัวเชื่อมต่อการตรวจสอบสิทธิ์แบบฝังตัว

ข้อจำกัดของ DokuWiki

  • อาจดูเหมือนเป็นเครื่องมือธรรมดาสำหรับผู้ที่มองหาคุณสมบัติเพิ่มเติม
  • กระบวนการเรนเดอร์ครั้งแรกอาจช้าเล็กน้อย

ราคาของ DokuWiki

  • ฟรี

DokuWiki การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 3. 9/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

3. TiddlyWiki

TiddlyWiki
ผ่านทาง:TiddlyWiki

ในฐานะสมุดบันทึกออนไลน์แบบไม่เรียงลำดับ TiddlyWiki ช่วยให้คุณเก็บบันทึก ข้อเตือนใจ เรื่องราว หรือเอกสารใดๆ รวมถึงวิกิได้ ในความเป็นจริง มันยังให้คุณเลือกที่ที่คุณต้องการบันทึกข้อมูลของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าวิกิของคุณสามารถเข้าถึงได้เสมอ

เปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติเพื่อป้องกันวิกิและเอกสารของคุณจากการถูกลบโดยไม่ตั้งใจ ฟีเจอร์นี้จะทำงานเมื่อกดปุ่ม ตกลง หรือ ลบ ในระหว่างการแก้ไข และยังสามารถลากและวางเอกสารเพื่อความสะดวกในการย้ายเอกสารได้อีกด้วย 🆗

หากคุณรู้สึกอยากเพิ่มความหรูหราและต้องการเติมสีสันให้กับวิกิของคุณ คุณสามารถสำรวจแกลเลอรีไอคอนเวกเตอร์แบบกำหนดเองของ TiddlyWiki ได้ ด้วยไอคอนหลากหลาย เช่น เครื่องหมายถูก ลูกศร และแม้แต่โลโก้ Twitter ดั้งเดิม (ปัจจุบันคือ X) คุณสามารถทำให้งานเขียนของคุณดูเป็นระเบียบและน่าสนใจยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มนี้ยังอนุญาตให้คุณจำกัดการปรับแต่งด้วยโหมดปลอดภัย (Safe Mode) อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TiddlyWiki

  • ฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติทำงานเมื่อกดปุ่มบางปุ่ม
  • โปรแกรมแก้ไขง่ายพร้อมคุณสมบัติลากและวาง
  • แกลเลอรีขนาดใหญ่ของไอคอนเวกเตอร์
  • โหมดปลอดภัยจำกัดการปรับแต่ง

ข้อจำกัดของ TiddlyWiki

  • อาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการวิกิแบบมืออาชีพ
  • การสนับสนุนจากชุมชนมีจำกัด

ราคาของ TiddlyWiki

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิว TiddlyWiki

  • ยังไม่มีรีวิว

4. นูคลิโน

นูคลิโน
ผ่านทาง:Nuclino

ในฐานะทางเลือกของ MediaWiki, Nuclino มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษและมุ่งเน้นไปที่การให้สิ่งจำเป็นและรวดเร็วเป็นหลัก ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ทีมงานสามารถแก้ไขบนพื้นที่ทำงานเดียวได้อย่างราบรื่น

แม้จะมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย คุณสามารถสร้างวิกิที่ครอบคลุมบนแพลตฟอร์มนี้ได้ เพิ่มบันทึก มอบหมายงาน แทรกไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย!

ด้วยมุมมองหลายแบบ คุณสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรืองานเฉพาะเจาะจง ฟีเจอร์เดียวกันนี้ยังช่วยให้คุณกรองข้อมูลและรับข้อมูลความรู้ที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม

Nuclino ช่วยให้คุณแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะบนวิกิได้ ช่วยให้สามารถผลิตงานได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จาก Nuclino Sidekick ผู้ช่วย AI ที่สามารถเขียนบทความบล็อกและทำให้เนื้อหาทางเทคนิคเข้าใจง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Nuclino

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ตัวแก้ไขแบบลากและวาง
  • ความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  • มุมมองหลายแบบเพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว
  • ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์

ข้อจำกัดของ Nuclino

  • การควบคุมเวอร์ชันต้องการการปรับปรุง
  • การผสานการทำงานที่จำกัดอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องการนำเข้าผลงานของตน

ราคาของ Nuclino

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน
  • พรีเมียม: $10/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ Nuclino

  • G2: 4. 5/ 5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

5. GitBook

กิตบุ๊ค
ผ่านทาง:GitBook

GitBook เป็นแพลตฟอร์มเอกสารสมัยใหม่ที่ทีมเทคนิคสามารถบันทึกทุกอย่างได้ตั้งแต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงฐานความรู้ภายในองค์กรและ API ที่แตกต่างกัน มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและต้องการการตั้งค่าเพียงเล็กน้อยในการใช้งาน

ใช้เป็นหลักเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลโครงการอย่างครอบคลุม GitBook รองรับการนำเข้าข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Google Docs ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันทีจากที่ที่คุณหยุดไว้ หากคุณกำลังเขียนเนื้อหาวิกิของคุณใน Google Docs 📝

GitBook เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและสามารถทำงานร่วมกันได้สำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และเผยแพร่เอกสาร เช่นกระบวนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์หรือแผนการวิจัย

ด้วยการผสานรวมหลายช่องทาง คุณสามารถรับการแจ้งเตือนจากแอปอื่น ๆ ภายใน GitBook และเสนอการเปลี่ยนแปลงภายใต้ตัวเลือก การสนทนา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitBook

  • รองรับการนำเข้าข้อมูลจากเครื่องมืออื่น
  • กิจกรรมของทีม
  • การตั้งค่าขั้นต่ำ
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น Slack, Jira, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ GitBook

  • ผู้ใช้สามารถประสบปัญหาการขัดข้องของโปรแกรมแก้ไขที่ทำให้เกิดปัญหาการจัดรูปแบบ
  • อาจไม่ชัดเจนมากนักในระหว่างการรันครั้งแรก

ราคาของ GitBook

  • ฟรี
  • บวก: $6. 70/เดือน
  • ข้อดี: $12.50/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ GitBook

  • G2: 4. 7 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/ 5 (15+ รีวิว)

6. วากโกวิ

วากโกวิ
ผ่าน:WackoWiki

WackoWiki เป็นเครื่องมือวิกิที่ใช้งานได้จริงซึ่งมี WYSIWYG (What You See Is What You Get) ที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้คุณแก้ไขเอกสารได้ภายในไม่กี่นาที แพลตฟอร์มนี้รองรับหลายภาษาและสามารถใช้งานร่วมกับ MariaDB/MySQL ได้

สมาชิกในทีมของคุณสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงสำหรับวิกิทั้งหมดของคุณได้ ความคิดเห็นเหล่านี้จะกระตุ้นการแจ้งเตือนทางอีเมล ทำให้ผู้สร้างสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ WackoWiki ยังมีธีมการออกแบบหลากหลายให้คุณเลือกใช้สำหรับโปรเจกต์และภาพตัวอย่างของคุณ สำหรับสายเนิร์ด แพลตฟอร์มนี้ยังมีระดับแคชหลายระดับที่ช่วยลดเวลาในการตอบสนองต่อการคลิกของคุณ—ฟังก์ชันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยความเร็วในการประมวลผลที่รวดเร็ว! 😏

คุณสมบัติเด่นของ WackoWiki

  • ตัวแก้ไขแบบแสดงผลตามจริง
  • ควบคุมการแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์
  • ระดับแคชหลายระดับทำให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพ
  • การร่วมมือผ่านความคิดเห็น
  • การสร้างภาพขนาดย่อที่โดดเด่น

ข้อจำกัดของ WackoWiki

  • อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการแก้ไขวิกิอย่างละเอียด
  • ไม่มีการเชื่อมต่อ

ราคาของ WackoWiki

  • ฟรี

การจัดอันดับและรีวิวของ WackoWiki

  • ยังไม่มีรีวิว

7. การก่อผนัง

การก่อผนัง
ผ่านทาง:วอลลิง

ตามชื่อที่บอกไว้ แพลตฟอร์มนี้ให้คุณสร้างผนังในรูปแบบของพื้นที่ภาพเหมือนกระดานไวท์บอร์ดที่คุณและทีมของคุณสามารถร่วมมือกันได้ Walling ใช้คำว่า ความงามผสานกับฟังก์ชัน เพื่ออธิบายตัวเอง น่ารักใช่ไหม? 😊

ไม่ว่าจะเป็นตาราง งาน เอกสาร หรือเนื้อหาในวิกิของคุณ คุณสามารถเขียนและออกแบบได้เกือบทุกอย่างตามที่คุณต้องการด้วยการเน้นที่ประสิทธิภาพเป็นหลัก ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำหนดส่งงานบนโทรศัพท์ของพวกเขา

การปรับแต่งอย่างละเอียดช่วยให้คุณเปลี่ยนสีได้ทุกอย่างตั้งแต่พื้นหลังไปจนถึงแต่ละส่วนและข้อความ ผู้ใช้ยังมี ผู้ช่วย AI Walling เพื่อมอบหมายงานและตั้งค่าไวท์บอร์ดภาพของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของผนัง

  • ผู้ช่วย AI เพื่อทำงานให้เสร็จ
  • พื้นที่ภาพที่ใช้งานง่าย
  • อนุญาตให้เพิ่มตารางและปฏิทินบนผนัง
  • การแจ้งเตือนที่กำหนดเองสำหรับกำหนดเวลา
  • การจำกัด AI เพื่อวางแผนโครงการ

ข้อจำกัดของผนัง

  • อาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะได้เครื่องมือ
  • คุณสมบัติเช่นการค้นหาอาจไม่มีให้บริการในแผนฟรี

การกำหนดราคาผนัง

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $6/เดือน
  • ทีม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวของกำแพง

  • Product Hunt: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/ 5 (รีวิวมากกว่า 25 รายการ)

8. XWiki

XWiki
ผ่านทาง:XWiki

XWiki เป็นซอฟต์แวร์วิกิโอเพนซอร์สที่เขียนด้วยภาษาJava มอบเครื่องมือแก้ไขแบบ WYSIWYG ที่ใช้งานง่ายให้กับผู้ใช้ คุณสามารถนำเข้าไฟล์ต่าง ๆ เช่น CSV และ Excel รวมถึง ส่งออก เป็นหลายรูปแบบ เช่น PDF, RTF และ XML

หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ XWiki คือความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้บริการ RESTful API สำหรับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของคุณ

เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกัน XWiki ช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มและลบสมาชิกจากวิกิ แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึง และรับการแจ้งเตือนผ่านฟีด RSS เพื่อทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ด้วยการใช้การควบคุมเวอร์ชัน คุณสามารถติดตามการแก้ไขที่ทำในวิกิหรือแม้แต่กู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ XWiki

  • รองรับการแก้ไขร่วมกัน
  • ข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  • ให้บริการ RESTful API สำหรับการผสานรวม
  • ตัวแก้ไขแบบเห็นผลตามจริง
  • นำเข้าและส่งออกไฟล์หลากหลายประเภท
  • รองรับการควบคุมเวอร์ชัน

ข้อจำกัดของ XWiki

  • ฟังก์ชันพื้นฐานของ XWiki อาจไม่ตอบสนองความต้องการของทุกทีม
  • อาจมีกรณีที่แพลตฟอร์มเกิดข้อผิดพลาดตลอดทั้งวัน

ราคา XWiki

  • ฟรี
  • มาตรฐานทองแดง: €1. 92/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปรซิลเวอร์: €3.83/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปร โกลด์: €19. 17/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปรแพลตตินัม: €38. 33/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

XWiki ระดับคะแนนและความคิดเห็น

  • G2: 4. 4/ 5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

9. วิกิ. js

Wiki.js
ผ่าน:Wiki.js

มีให้บริการบน AWS และ DigitalOcean marketplaces, Wiki.js คือเครื่องมือสร้างวิกิที่ทำงานบน node.js และเขียนด้วยภาษา Javascript ซอฟต์แวร์ฟรีนี้มีการตั้งค่าที่ทรงพลังมากมาย เช่น ความสามารถในการเปิดใช้งาน Pandoc เพื่อแปลงระหว่างรูปแบบมาร์กอัปต่างๆ

คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขได้หลายตัวที่นี่ รวมถึง WYSIWYG, WikiText หรือแม้แต่ HTML แบบดั้งเดิม Wiki.js ยังช่วยให้คุณปรับแต่งรูปลักษณ์โดยรวมของวิกิของคุณได้—ตั้งค่าให้อยู่ในโหมดสว่างหรือโหมดมืด หรือออกแบบและแทรกองค์ประกอบภาพ เช่น แผนผังงานและแผนภาพ UML

คุณมีตัวเลือกในการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, GitHub หรือบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในเครื่องของคุณเอง เพิ่มสมาชิกในทีมได้ในไม่กี่คลิก แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึง และเสริมความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วย 2FA 🔏

Wiki. js คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ตัวเลือกบรรณาธิการหลายแบบ
  • การปรับแต่งที่ครอบคลุมอย่างหลากหลาย
  • การสนับสนุนหลายภาษา
  • อนุญาตให้สร้างแผนภาพ
  • การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น

วิกิ ข้อจำกัดของ js

  • ประสบการณ์ของผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้
  • อาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ

Wiki. js ราคา

  • ฟรี

วิกิ. js การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/ 5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/ 5 (20+ รีวิว)

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MediaWiki? จัดระเบียบ แก้ไข และใช้ประโยชน์จาก AI ใน ClickUp!

ทางเลือกของ MediaWiki ที่เราได้นำเสนอจะช่วยให้คุณสร้างวิกิได้อย่างง่ายดาย

แต่ถ้าคุณยังลังเลอยู่ ลองใช้ ClickUp ดูสิ! ใช้เครื่องมือจัดการโครงการนี้เพื่อจัดการเอกสารของคุณ สร้างเนื้อหาด้วยAI และทำให้วิกิของคุณโดดเด่นกว่าใคร!

สมัครบัญชีฟรีและเริ่มสร้างวิกิคุณภาพเยี่ยมได้ในไม่กี่นาที! 💃