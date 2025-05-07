9 ทางเลือก MediaWiki ที่ดีที่สุด ทำให้การจัดระเบียบวิกิง่ายกว่าที่เคย!

คุณอาจเคยเข้า Wikipedia มากกว่าที่คุณจะนับได้ แต่สิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้ยอดเยี่ยมจนมีผู้ใช้มากกว่า60 ล้านคนต่อวันคืออะไร?
เอาล่ะ MediaWiki อาจมีบทบาทสำคัญอย่างมากในที่นี้ ซึ่งหลายคนอาจไม่ทราบ MediaWiki เป็นระบบที่ใช้ขับเคลื่อนเว็บไซต์หลายแห่งภายใต้มูลนิธิ Wikimedia รวมถึงโครงการวิกิอื่นๆ เช่น Wiktionary และ Wikiquote
คุณเคยคลิกเข้าไปที่หน้าแฟนด้อมของรายการโปรดของคุณหรือไม่? หน้าวิกิเหล่านั้นอาจถูกสร้างขึ้นโดยใช้ MediaWiki! 🤔
แม้ว่า MediaWiki จะยอดเยี่ยมเพียงใด แต่ในระยะยาวอาจมีความซับซ้อนเกินไปในการติดตั้งและจัดการ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงฉลาดที่จะมีเครื่องมือสำรองข้อมูลไว้สำหรับการสร้างฐานความรู้ร่วมกันที่มีความซับซ้อน
ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้รวบรวม ทางเลือกที่ดีที่สุด เก้าอันดับ สำหรับ MediaWiki เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง!
MediaWiki คืออะไร?
MediaWiki เป็นซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้าง จัดระเบียบ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย ใช้โดยธุรกิจหลายพันแห่งทั่วโลก โดยใช้ภาษาสคริปต์ PHP เพื่อแสดงฐานข้อมูล
สำหรับทีมที่ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี MediaWiki มีรูปแบบวิกิเท็กซ์ที่ช่วยให้คุณสร้างวิกิได้โดยไม่ต้องลงลึกในโค้ด HTML หรือ CSS ที่ซับซ้อน ฟีเจอร์ Sandbox ของแพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นสนามทดสอบสำหรับผู้เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยม ภายใน Sandbox ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขหน้าตัวอย่างเพื่อทดลองใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
MediaWiki ได้ปฏิวัติการร่วมมือและการแบ่งปันความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการสารานุกรมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะที่เป็นโอเพนซอร์ส จึงมักไม่ให้ตัวเลือกการแก้ไขที่สมบูรณ์แก่บริษัทต่างๆ 🖥️
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ MediaWiki?
นี่คือลักษณะบางประการที่ควรคำนึงถึงก่อนที่คุณจะเริ่มค้นหาทางเลือกของ MediaWiki:
- ความสามารถในการขยาย: มองหาเครื่องมือวิกิที่มีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอเพื่อรองรับฐานข้อมูลที่ขยายตัวอยู่เสมอ
- ความร่วมมือที่ปลอดภัย: รับโซลูชันการแบ่งปันความรู้ที่ช่วยให้ทีมทั้งหมดของคุณสามารถสื่อสารและทำงานบนวิกิเดียวกันได้พร้อมกัน ยิ่งดีขึ้นไปอีกหากสามารถควบคุมระดับการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณได้ตามลำดับชั้นหรือระดับผู้ใช้
- ใช้งานง่าย: จะดีที่สุดหากคุณเลือกใช้ระบบจัดการเอกสารที่ใช้ภาษามาร์กอัปที่เข้าใจง่ายและมีฟีเจอร์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด เช่น การลากและวาง
- การสนับสนุนหลายภาษา: คุณควรได้รับเครื่องมือวิกิที่รองรับหลายภาษาเพื่อขยายขอบเขตของผู้ชมของคุณ
- การค้นหาข้อความ: การค้นหาคำเฉพาะในทะเลของย่อหน้าอาจเป็นเรื่องทรมาน. ตัวเลือกการค้นหาข้อความที่แข็งแกร่งจะทำให้การเรียกดูและแก้ไขวิกิเร็วขึ้น
- การติดแท็กไฟล์: ด้วยการติดแท็กไฟล์ คุณสามารถตั้งป้ายกำกับให้กับเอกสารใด ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อค้นหาหรือมอบหมายให้กับผู้ร่วมงานเพื่อดำเนินการต่อ
- การควบคุมเวอร์ชัน: คุณอาจต้องการแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงและดูและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสาร
9 ทางเลือก MediaWiki ที่ปรับขนาดได้สำหรับโครงการที่หลากหลาย!
เราได้คัดสรร 9 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MediaWiki ที่คุณสามารถหาได้ในวันนี้ บทวิจารณ์ของเราจะช่วยให้คุณสำรวจการตั้งค่าของแต่ละโซลูชัน—แต่โปรดจำไว้ว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับประเภทของวิกิที่คุณกำลังสร้าง มาเริ่มกันเลย! 🎉
1.คลิกอัพ
ClickUp คือโซลูชันเอกสารครบวงจรที่รวมฟีเจอร์ระดับพรีเมียมไว้อย่างครบครันสำหรับการสร้างวิกิและเอกสารโครงการ รวมถึงการจัดระเบียบข้อมูลและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ใช้ประโยชน์จากClickUp Docsเพื่อสร้างและจัดการฐานความรู้ที่ครอบคลุมพร้อมทั้งจัดการงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร เครื่องมือนี้ใช้งานได้ฟรีและมอบความสามารถให้คุณ:
- สร้างหน้าเอกสารแบบซ้อนภายในเอกสารด้วยการลากและวางอย่างง่าย
- เชื่อมโยงเอกสาร
- เก็บถาวรอาร์ไคฟ์รายการแทนการลบ
- ใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์เพื่อสร้างวิกิที่สวยงาม
เคล็ดลับเพิ่มเติม: คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด—ใช้เทมเพลตวิกิ ClickUpเพื่อรวบรวมงานวิกิทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และสร้างฐานความรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย พร้อมแบรนด์ของบริษัท สำหรับทุกการใช้งาน!
ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งค่าโครงสร้างลำดับชั้นของ Workspaceและปรับสิทธิ์การดู/แก้ไขสำหรับผู้ใช้ได้ ใช้ มุมมอง Everything และ Spaces เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมของวิกิของคุณและดูว่าใครรับผิดชอบอะไรฟีเจอร์การค้นหาแบบ Universalและการติดแท็กไฟล์ที่ใช้งานได้จริงของ ClickUpช่วยให้คุณค้นหาสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว! 😍
ในฐานะเครื่องมือวิกิที่ติดตั้งมาในตัว ClickUp Docs ได้รับการออกแบบมาเพื่อการร่วมมือ. ด้วยคุณสมบัติการร่วมมือแบบทันทีและแบบเรียลไทม์ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขวิกิได้ในเวลาเดียวกัน. พวกเขาสามารถติดตามแท็กชื่อและเคอร์เซอร์หลายตัวเพื่อดูสิ่งที่กำลังถูกแก้ไขอยู่!
ต้องการระดมความคิดเกี่ยวกับโครงการวิกิกับทีมของคุณหรือไม่?ClickUp Whiteboardsคือที่ที่ทีมของคุณสามารถมารวมตัวกันเพื่อระดมความคิดและสร้างไอเท็มความรู้ที่น่าทึ่งได้ คุณยังสามารถแท็กสมาชิกในทีมในความคิดเห็นเฉพาะหรือให้พวกเขาตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ได้อีกด้วย!
เพื่อประหยัดเวลา ใช้พลังของClickUp AIและไม่มีวันหมดไอเดียในการสร้างวิกิให้เสร็จสมบูรณ์! เพียงแค่ป้อนคำสั่งให้กับผู้ช่วย AI นี้ แล้วคุณจะได้รับเอกสารขนาดใหญ่ เช่นสรุปโครงการและแผนการทดสอบเขียนเสร็จภายในไม่กี่วินาที! นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นนักแปลเต็มเวลาที่สามารถแปลได้มากกว่า 10 ภาษา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คลิกอัพ ด็อกส์ เพื่อสร้างและร่วมมือกันบนวิกิที่สวยงาม
- การค้นหาและการติดแท็กที่ง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
- จัดระเบียบเอกสารเป็นหน้า/หน้าย่อยโดยใช้การลากและวางผ่านอินเตอร์เฟซ
- แปลงและส่งออกงานเป็น PDF, HTML หรือแม้แต่ markdown
- เอกสารที่เก็บไว้ในฐานคลาวด์ที่ปลอดภัย
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000 แห่ง
- แอปพลิเคชันมือถือช่วยให้ทีมสามารถจัดการวิกิได้จากทุกที่
- การควบคุมเวอร์ชันที่ง่าย
- ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งปันความคิดเห็นและสื่อสารผ่านความคิดเห็น, แชท, และการกล่าวถึง
- การควบคุมและการอนุญาตตามลำดับชั้น
- การสนับสนุน AI สำหรับการเขียนโครงการและเนื้อหา, การสรุป, และการแปล
- การจัดเก็บข้อมูลแบบขยายได้
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบบล็อกโค้ดเพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp อาจใช้เวลา
- ผู้ใช้ยังไม่ได้เห็นแอปพลิเคชันมือถือที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. DokuWiki
คล้ายกับ MediaWiki, DokuWiki ก็ทำงานบนภาษาโปรแกรม PHP เช่นกัน มันไม่ต้องการฐานข้อมูลเพราะมันบันทึกงานของคุณเป็นไฟล์ข้อความธรรมดา ไวยากรณ์ที่สะอาดและอ่านง่ายทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถจัดระเบียบวิกิของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย
DokuWiki มีระบบควบคุมการเข้าถึงและตัวเชื่อมต่อสำหรับการยืนยันตัวตนในตัว นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นระบบจัดการเนื้อหาภายใน (CMS) หรือแม้แต่พื้นที่ทำงานสำหรับการพัฒนาโครงการของบริษัทคุณเองได้อีกด้วย
ผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลดและปรับแต่งเทมเพลตใดก็ได้ตามต้องการ และสร้างวิกิสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ ซึ่งรวมถึงเทมเพลตสำหรับฐานความรู้, WordPress และเว็บไซต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DokuWiki
- การติดตั้งและการตั้งค่าที่ง่ายดาย
- ความต้องการของระบบต่ำ
- รองรับหลายภาษา
- ให้แบบจำลองกรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง
- ตัวเชื่อมต่อการตรวจสอบสิทธิ์แบบฝังตัว
ข้อจำกัดของ DokuWiki
- อาจดูเหมือนเป็นเครื่องมือธรรมดาสำหรับผู้ที่มองหาคุณสมบัติเพิ่มเติม
- กระบวนการเรนเดอร์ครั้งแรกอาจช้าเล็กน้อย
ราคาของ DokuWiki
- ฟรี
DokuWiki การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 9/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
3. TiddlyWiki
ในฐานะสมุดบันทึกออนไลน์แบบไม่เรียงลำดับ TiddlyWiki ช่วยให้คุณเก็บบันทึก ข้อเตือนใจ เรื่องราว หรือเอกสารใดๆ รวมถึงวิกิได้ ในความเป็นจริง มันยังให้คุณเลือกที่ที่คุณต้องการบันทึกข้อมูลของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าวิกิของคุณสามารถเข้าถึงได้เสมอ
เปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติเพื่อป้องกันวิกิและเอกสารของคุณจากการถูกลบโดยไม่ตั้งใจ ฟีเจอร์นี้จะทำงานเมื่อกดปุ่ม ตกลง หรือ ลบ ในระหว่างการแก้ไข และยังสามารถลากและวางเอกสารเพื่อความสะดวกในการย้ายเอกสารได้อีกด้วย 🆗
หากคุณรู้สึกอยากเพิ่มความหรูหราและต้องการเติมสีสันให้กับวิกิของคุณ คุณสามารถสำรวจแกลเลอรีไอคอนเวกเตอร์แบบกำหนดเองของ TiddlyWiki ได้ ด้วยไอคอนหลากหลาย เช่น เครื่องหมายถูก ลูกศร และแม้แต่โลโก้ Twitter ดั้งเดิม (ปัจจุบันคือ X) คุณสามารถทำให้งานเขียนของคุณดูเป็นระเบียบและน่าสนใจยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มนี้ยังอนุญาตให้คุณจำกัดการปรับแต่งด้วยโหมดปลอดภัย (Safe Mode) อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TiddlyWiki
- ฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติทำงานเมื่อกดปุ่มบางปุ่ม
- โปรแกรมแก้ไขง่ายพร้อมคุณสมบัติลากและวาง
- แกลเลอรีขนาดใหญ่ของไอคอนเวกเตอร์
- โหมดปลอดภัยจำกัดการปรับแต่ง
ข้อจำกัดของ TiddlyWiki
- อาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการวิกิแบบมืออาชีพ
- การสนับสนุนจากชุมชนมีจำกัด
ราคาของ TiddlyWiki
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิว TiddlyWiki
- ยังไม่มีรีวิว
4. นูคลิโน
ในฐานะทางเลือกของ MediaWiki, Nuclino มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษและมุ่งเน้นไปที่การให้สิ่งจำเป็นและรวดเร็วเป็นหลัก ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ทีมงานสามารถแก้ไขบนพื้นที่ทำงานเดียวได้อย่างราบรื่น
แม้จะมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย คุณสามารถสร้างวิกิที่ครอบคลุมบนแพลตฟอร์มนี้ได้ เพิ่มบันทึก มอบหมายงาน แทรกไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย!
ด้วยมุมมองหลายแบบ คุณสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรืองานเฉพาะเจาะจง ฟีเจอร์เดียวกันนี้ยังช่วยให้คุณกรองข้อมูลและรับข้อมูลความรู้ที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
Nuclino ช่วยให้คุณแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะบนวิกิได้ ช่วยให้สามารถผลิตงานได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จาก Nuclino Sidekick ผู้ช่วย AI ที่สามารถเขียนบทความบล็อกและทำให้เนื้อหาทางเทคนิคเข้าใจง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ตัวแก้ไขแบบลากและวาง
- ความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- มุมมองหลายแบบเพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว
- ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดของ Nuclino
- การควบคุมเวอร์ชันต้องการการปรับปรุง
- การผสานการทำงานที่จำกัดอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องการนำเข้าผลงานของตน
ราคาของ Nuclino
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน
- พรีเมียม: $10/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 5/ 5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
5. GitBook
GitBook เป็นแพลตฟอร์มเอกสารสมัยใหม่ที่ทีมเทคนิคสามารถบันทึกทุกอย่างได้ตั้งแต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงฐานความรู้ภายในองค์กรและ API ที่แตกต่างกัน มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและต้องการการตั้งค่าเพียงเล็กน้อยในการใช้งาน
ใช้เป็นหลักเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลโครงการอย่างครอบคลุม GitBook รองรับการนำเข้าข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Google Docs ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันทีจากที่ที่คุณหยุดไว้ หากคุณกำลังเขียนเนื้อหาวิกิของคุณใน Google Docs 📝
GitBook เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและสามารถทำงานร่วมกันได้สำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และเผยแพร่เอกสาร เช่นกระบวนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์หรือแผนการวิจัย
ด้วยการผสานรวมหลายช่องทาง คุณสามารถรับการแจ้งเตือนจากแอปอื่น ๆ ภายใน GitBook และเสนอการเปลี่ยนแปลงภายใต้ตัวเลือก การสนทนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitBook
- รองรับการนำเข้าข้อมูลจากเครื่องมืออื่น
- กิจกรรมของทีม
- การตั้งค่าขั้นต่ำ
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น Slack, Jira, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ GitBook
- ผู้ใช้สามารถประสบปัญหาการขัดข้องของโปรแกรมแก้ไขที่ทำให้เกิดปัญหาการจัดรูปแบบ
- อาจไม่ชัดเจนมากนักในระหว่างการรันครั้งแรก
ราคาของ GitBook
- ฟรี
- บวก: $6. 70/เดือน
- ข้อดี: $12.50/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ GitBook
- G2: 4. 7 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/ 5 (15+ รีวิว)
6. วากโกวิ
WackoWiki เป็นเครื่องมือวิกิที่ใช้งานได้จริงซึ่งมี WYSIWYG (What You See Is What You Get) ที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้คุณแก้ไขเอกสารได้ภายในไม่กี่นาที แพลตฟอร์มนี้รองรับหลายภาษาและสามารถใช้งานร่วมกับ MariaDB/MySQL ได้
สมาชิกในทีมของคุณสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงสำหรับวิกิทั้งหมดของคุณได้ ความคิดเห็นเหล่านี้จะกระตุ้นการแจ้งเตือนทางอีเมล ทำให้ผู้สร้างสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ WackoWiki ยังมีธีมการออกแบบหลากหลายให้คุณเลือกใช้สำหรับโปรเจกต์และภาพตัวอย่างของคุณ สำหรับสายเนิร์ด แพลตฟอร์มนี้ยังมีระดับแคชหลายระดับที่ช่วยลดเวลาในการตอบสนองต่อการคลิกของคุณ—ฟังก์ชันนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยความเร็วในการประมวลผลที่รวดเร็ว! 😏
คุณสมบัติเด่นของ WackoWiki
- ตัวแก้ไขแบบแสดงผลตามจริง
- ควบคุมการแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์
- ระดับแคชหลายระดับทำให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพ
- การร่วมมือผ่านความคิดเห็น
- การสร้างภาพขนาดย่อที่โดดเด่น
ข้อจำกัดของ WackoWiki
- อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการแก้ไขวิกิอย่างละเอียด
- ไม่มีการเชื่อมต่อ
ราคาของ WackoWiki
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวของ WackoWiki
- ยังไม่มีรีวิว
7. การก่อผนัง
ตามชื่อที่บอกไว้ แพลตฟอร์มนี้ให้คุณสร้างผนังในรูปแบบของพื้นที่ภาพเหมือนกระดานไวท์บอร์ดที่คุณและทีมของคุณสามารถร่วมมือกันได้ Walling ใช้คำว่า ความงามผสานกับฟังก์ชัน เพื่ออธิบายตัวเอง น่ารักใช่ไหม? 😊
ไม่ว่าจะเป็นตาราง งาน เอกสาร หรือเนื้อหาในวิกิของคุณ คุณสามารถเขียนและออกแบบได้เกือบทุกอย่างตามที่คุณต้องการด้วยการเน้นที่ประสิทธิภาพเป็นหลัก ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำหนดส่งงานบนโทรศัพท์ของพวกเขา
การปรับแต่งอย่างละเอียดช่วยให้คุณเปลี่ยนสีได้ทุกอย่างตั้งแต่พื้นหลังไปจนถึงแต่ละส่วนและข้อความ ผู้ใช้ยังมี ผู้ช่วย AI Walling เพื่อมอบหมายงานและตั้งค่าไวท์บอร์ดภาพของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของผนัง
- ผู้ช่วย AI เพื่อทำงานให้เสร็จ
- พื้นที่ภาพที่ใช้งานง่าย
- อนุญาตให้เพิ่มตารางและปฏิทินบนผนัง
- การแจ้งเตือนที่กำหนดเองสำหรับกำหนดเวลา
- การจำกัด AI เพื่อวางแผนโครงการ
ข้อจำกัดของผนัง
- อาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะได้เครื่องมือ
- คุณสมบัติเช่นการค้นหาอาจไม่มีให้บริการในแผนฟรี
การกำหนดราคาผนัง
- ฟรี
- พรีเมียม: $6/เดือน
- ทีม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของกำแพง
- Product Hunt: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/ 5 (รีวิวมากกว่า 25 รายการ)
8. XWiki
XWiki เป็นซอฟต์แวร์วิกิโอเพนซอร์สที่เขียนด้วยภาษาJava มอบเครื่องมือแก้ไขแบบ WYSIWYG ที่ใช้งานง่ายให้กับผู้ใช้ คุณสามารถนำเข้าไฟล์ต่าง ๆ เช่น CSV และ Excel รวมถึง ส่งออก เป็นหลายรูปแบบ เช่น PDF, RTF และ XML
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ XWiki คือความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้บริการ RESTful API สำหรับการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของคุณ
เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกัน XWiki ช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มและลบสมาชิกจากวิกิ แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึง และรับการแจ้งเตือนผ่านฟีด RSS เพื่อทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ด้วยการใช้การควบคุมเวอร์ชัน คุณสามารถติดตามการแก้ไขที่ทำในวิกิหรือแม้แต่กู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ XWiki
- รองรับการแก้ไขร่วมกัน
- ข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- ให้บริการ RESTful API สำหรับการผสานรวม
- ตัวแก้ไขแบบเห็นผลตามจริง
- นำเข้าและส่งออกไฟล์หลากหลายประเภท
- รองรับการควบคุมเวอร์ชัน
ข้อจำกัดของ XWiki
- ฟังก์ชันพื้นฐานของ XWiki อาจไม่ตอบสนองความต้องการของทุกทีม
- อาจมีกรณีที่แพลตฟอร์มเกิดข้อผิดพลาดตลอดทั้งวัน
ราคา XWiki
- ฟรี
- มาตรฐานทองแดง: €1. 92/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรซิลเวอร์: €3.83/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร โกลด์: €19. 17/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรแพลตตินัม: €38. 33/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
XWiki ระดับคะแนนและความคิดเห็น
- G2: 4. 4/ 5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
9. วิกิ. js
มีให้บริการบน AWS และ DigitalOcean marketplaces, Wiki.js คือเครื่องมือสร้างวิกิที่ทำงานบน node.js และเขียนด้วยภาษา Javascript ซอฟต์แวร์ฟรีนี้มีการตั้งค่าที่ทรงพลังมากมาย เช่น ความสามารถในการเปิดใช้งาน Pandoc เพื่อแปลงระหว่างรูปแบบมาร์กอัปต่างๆ
คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขได้หลายตัวที่นี่ รวมถึง WYSIWYG, WikiText หรือแม้แต่ HTML แบบดั้งเดิม Wiki.js ยังช่วยให้คุณปรับแต่งรูปลักษณ์โดยรวมของวิกิของคุณได้—ตั้งค่าให้อยู่ในโหมดสว่างหรือโหมดมืด หรือออกแบบและแทรกองค์ประกอบภาพ เช่น แผนผังงานและแผนภาพ UML
คุณมีตัวเลือกในการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, GitHub หรือบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในเครื่องของคุณเอง เพิ่มสมาชิกในทีมได้ในไม่กี่คลิก แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึง และเสริมความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วย 2FA 🔏
Wiki. js คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ตัวเลือกบรรณาธิการหลายแบบ
- การปรับแต่งที่ครอบคลุมอย่างหลากหลาย
- การสนับสนุนหลายภาษา
- อนุญาตให้สร้างแผนภาพ
- การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น
วิกิ ข้อจำกัดของ js
- ประสบการณ์ของผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้
- อาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ
Wiki. js ราคา
- ฟรี
วิกิ. js การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/ 5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/ 5 (20+ รีวิว)
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MediaWiki? จัดระเบียบ แก้ไข และใช้ประโยชน์จาก AI ใน ClickUp!
ทางเลือกของ MediaWiki ที่เราได้นำเสนอจะช่วยให้คุณสร้างวิกิได้อย่างง่ายดาย
แต่ถ้าคุณยังลังเลอยู่ ลองใช้ ClickUp ดูสิ! ใช้เครื่องมือจัดการโครงการนี้เพื่อจัดการเอกสารของคุณ สร้างเนื้อหาด้วยAI และทำให้วิกิของคุณโดดเด่นกว่าใคร!
สมัครบัญชีฟรีและเริ่มสร้างวิกิคุณภาพเยี่ยมได้ในไม่กี่นาที! 💃