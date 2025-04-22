10 แบบแผนตารางงานบ้านฟรีสำหรับบ้านที่เป็นระเบียบ

การใช้ชีวิตอยู่ใต้ชายคาเดียวกันกับครอบครัวที่พลุกพล่าน โดยเฉพาะเมื่อมีเด็ก ๆ อยู่ด้วย อาจทำให้บ้านของคุณกลายเป็นสนามรบแห่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องคอยบ่นหรือตักเตือนคนที่คุณรักเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของพวกเขาอยู่ตลอดเวลา ยังมีวิธีที่จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย—นั่นก็คือ ตารางงานบ้านที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
นั่นคือเหตุผลที่แม่แบบตารางงานบ้านมีอยู่! เครื่องมือที่สะดวกเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการงานบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขามาพร้อมกับช่องและส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดตารางเวลาการจัดการเวลา และการมอบหมายงาน ทั้งหมดนี้สามารถปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของครอบครัวคุณได้อย่างเต็มที่
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้น เราได้รวบรวม เทมเพลตตารางงานบ้านที่ดีที่สุด ที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี มาดูกันว่าอะไรทำให้พวกมันยอดเยี่ยมขนาดนี้!
อะไรคือแบบแผนตารางงานบ้าน?
แบบแผนตารางงานบ้าน คือเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามงานบ้านประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนรวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละสมาชิกในครอบครัว โดยทั่วไปจะใช้ในครอบครัว บ้านพักอาศัยร่วมกัน หรือในห้องเรียน เพื่อจัดสรรงานบ้านและให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานให้เสร็จสิ้นอย่างราบรื่น ✅
แม่แบบเหล่านี้มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นกระดาษที่พิมพ์ออกมา เอกสารดิจิทัลหรือแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำโดยเฉพาะการใช้แผนภูมิงานบ้านสามารถส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการจัดการเวลารวมถึงสอนความรับผิดชอบให้กับแต่ละบุคคล โดยเฉพาะเด็กๆ
องค์ประกอบทั่วไป ที่พบในแม่แบบตารางงานบ้าน ได้แก่:
- รายการงานบ้าน: งานเหล่านี้อาจครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมประจำวันง่าย ๆ เช่น การล้างจาน ไปจนถึงหน้าที่ที่ทำได้ไม่บ่อยนัก เช่น การตัดหญ้า หรือทำความสะอาดโรงรถ
- ผู้รับมอบหมาย: แต่ละงานบ้านมักจะถูกมอบหมายให้กับบุคคลเฉพาะเพื่อชี้แจงว่าใครรับผิดชอบงานอะไร
- ตารางเวลา: ระบุความถี่ในการทำงานบ้านแต่ละอย่าง
- การติดตาม: เครื่องหมายถูกและสติกเกอร์ช่วยให้คุณทำเครื่องหมายงานบ้านที่ทำเสร็จแล้ว
- รางวัลหรือบทลงโทษ: อาจรวมถึงการได้รับสิทธิพิเศษและเบี้ยเลี้ยงสำหรับงานบ้านที่ทำเสร็จสมบูรณ์ หรือบทลงโทษสำหรับงานที่ยังไม่ได้ทำ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนตารางงานบ้านดี?
นี่คือลักษณะสำคัญบางประการที่ทำให้แม่แบบตารางงานบ้านมีประสิทธิภาพ:
- ความชัดเจนและความเรียบง่าย: แม่แบบควรเข้าใจง่าย โดยระบุหน้าที่งานบ้านและตารางเวลาอย่างชัดเจน
- ความดึงดูดทางสายตา: ควรมีความดึงดูดทางสายตา โดยใช้สิ่งต่าง ๆ เช่น การจัดสีและการติดสติกเกอร์เพื่อให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
- ความสามารถในการปรับแต่ง: แม่แบบที่ดีควรมีความยืดหยุ่นให้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของครอบครัวคุณ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มหรือลดงานบ้าน การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และการปรับตารางเวลา
- การติดตามองค์ประกอบ: แม่แบบควรมีพื้นที่สำหรับติดตามและให้รางวัลความสำเร็จเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีแรงจูงใจ
- การเข้าถึง: แผนผังงานบ้านที่เหมาะสมควรสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนในครัวเรือน. แบบเทมเพลตดิจิทัลมีความสะดวกเป็นพิเศษสำหรับการเข้าถึงร่วมกันและการอัปเดต
10 แบบแผนตารางงานบ้านสำหรับใช้
บอกลาความวุ่นวายของงานบ้าน และต้อนรับพื้นที่อยู่อาศัยที่เป็นระเบียบและกลมกลืนมากขึ้น! เราได้คัดสรร 10 แบบแผนตารางงานบ้านฟรีใน Canva, PDF, และ ClickUpมาให้คุณเพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น และช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจตลอดทาง! มาดูคุณสมบัติที่มีประโยชน์ของแบบแผนเหล่านี้กันเถอะ!
1. แม่แบบตารางงานบ้าน ClickUp
กำลังมองหาวิธีที่ราบรื่นในการจัดการงานบ้านของคุณอยู่หรือเปล่า?จบการค้นหาของคุณด้วยเทมเพลตตารางงานบ้านจาก ClickUp! มาพร้อมกับช่องว่างที่เตรียมไว้สำหรับงานของคุณ, ช่วงเวลาที่กำหนด, บุคคลที่รับผิดชอบ, บันทึกสำหรับรายละเอียดสำคัญ, และรางวัลสำหรับการทำงานบ้านเสร็จสิ้น
จัดระเบียบงานบ้านอย่างมีประสิทธิภาพด้วย:
- ตารางงานประจำวัน: แบ่งออกเป็นส่วนเช้าและบ่าย จัดเรียงตามชั่วโมง
- ตารางงานบ้านประจำสัปดาห์: จัดเรียงตามวันในสัปดาห์
- ตารางงานบ้านรายเดือน: จัดเรียงตามสัปดาห์ แต่ละสัปดาห์มีตารางที่มีคอลัมน์สำหรับทุกวันในสัปดาห์
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย ตารางงานบ้านส่วนตัว เพื่อช่วยให้คุณจัดการวัน สัปดาห์ หรือเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ตารางงานบ้านสำหรับครอบครัว เพื่อให้ทุกอย่างในบ้านเป็นระเบียบและสอดคล้องกัน ทั้งสองประเภทมีโครงสร้างเหมือนกัน โดยมีพื้นที่เฉพาะสำหรับงานและบันทึก อย่างไรก็ตาม ตารางงานบ้านสำหรับครอบครัวจะมีคอลัมน์พิเศษที่คุณสามารถเพิ่มชื่อสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวให้กับงานที่ได้รับมอบหมายได้
เทมเพลตเอกสารนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณอย่างเต็มที่ คุณสามารถเพิ่มหรือลบส่วนใดก็ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ครอบครัวสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่สมาชิกในครอบครัวได้ ทำให้สมาชิกแต่ละคนสามารถแก้ไขเทมเพลตได้ พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้นหรือเพิ่มงานใหม่ลงในรายการได้ ทำให้เป็นเอกสารที่มีปฏิสัมพันธ์สูงและใช้งานง่ายมาก
2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
เบื่อกับกิจวัตรประจำวันของคุณที่รู้สึกเหมือนเป็นใยแมงมุมที่ยุ่งเหยิงหรือไม่?ค้นพบเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp! เทมเพลตงาน ที่ใช้งานง่ายนี้พร้อมช่วยคุณสร้างนิสัยและยึดมั่นในความสำเร็จโดยใช้ subtasks ที่ซ้อนกันและสถานะที่ปรับแต่งได้
ติดตามกิจกรรมประจำวันของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองต่อไปนี้:
- ที่ไหน: บันทึกสถานที่ของงานให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำ บ้านเพื่อน ยิม หรือร้านอาหารโปรดของคุณ
- หมวดหมู่: จัดประเภทงานเป็นอาชีพ, สุขภาพ & ฟิตเนส, หรืองานบ้าน เพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร
- ตัวนับลำดับ: ติดตามลำดับงานหรือพฤติกรรมของคุณ
- หมายเหตุ: จดบันทึกคำเตือนเพิ่มเติมหรือเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงแผนใดๆ
เพื่อจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบ่งวันของคุณออกเป็น ช่วงเช้า, ช่วงบ่าย, และ ช่วงเย็น จากนั้นเพิ่ม งานย่อยแบบซ้อน สำหรับแต่ละช่วงเวลาของวัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างงานย่อย "กิจวัตรช่วงเย็น" และเติมรายการที่ต้องทำ เช่น ทำอาหารเย็น ดูแลผิว และอ่านหนังสือก่อนนอน
3. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done
เทมเพลต ClickUp Getting Things Done (GTD)ช่วยให้การจัดการตารางงานที่แน่นขนัดเป็นเรื่องง่าย! อิงตามระบบ GTD โดย David Allen เทมเพลตนี้ช่วยจัดระเบียบงานของคุณ ลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านแนวทางที่มีโครงสร้างในการจัดการความรับผิดชอบ
เทมเพลตโฟลเดอร์ที่สะดวกนี้มีรายการและมุมมองต่างๆ มากมายเพื่อให้มั่นใจในการจัดระเบียบที่ชัดเจน ใช้ รายการกล่องขาเข้า เพื่อจับและอธิบายงานทั้งหมด จากนั้นประมาณเวลาที่ใช้ในการทำงาน จัดอันดับความพยายามในระดับหนึ่งถึงห้า และตัดสินใจว่างานนั้นสามารถดำเนินการได้หรือไม่
ชอบการวางแผนแบบภาพมากกว่าใช่ไหม?เทมเพลตนี้มีไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมแผนผัง GTD มาพร้อมกับคำถามนำทางเพื่อช่วยให้คุณคัดกรองงานต่าง ๆ และตัดสินใจว่างานใดพร้อมสำหรับการดำเนินการ
คุณสามารถจัดเรียงงานของคุณได้อย่างเป็นระเบียบโดยการใช้แท็ก เช่น บ้าน, งาน, หรือสร้างหมวดหมู่ของคุณเอง สำหรับการจัดเรียงอย่างแม่นยำ, สำรวจรายการเช่น
- กำหนดไว้ในปฏิทิน: ให้มุมมองปฏิทินสำหรับงานที่ถูกบล็อกเวลาของคุณ
- รายการโครงการ: เหมาะสำหรับการแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนและจัดลำดับความสำคัญของงาน
- Tickler/สักวันอาจจะ: สำหรับงานที่คุณอาจจะทำในอนาคต
ปรับแต่งเทมเพลตให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน GTD ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและเปิดรายการใดก็ได้ใน มุมมองบอร์ด เพื่อดูงานที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อยในรูปแบบการ์ดบนกระดานคัมบังแบบลากและวาง ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถอัปเดตงานได้อย่างง่ายดายตามต้องการ
📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้ดี อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
4. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อดูแลตนเองใน ClickUp
ท่ามกลางตารางเวลาที่แน่นขนัดของเรา การดูแลตัวเองอาจกลายเป็นสิ่งที่ถูกละเลยได้ง่าย โชคดีที่แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อการดูแลตัวเองของ ClickUpพร้อมช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้การติดตามกิจวัตรการดูแลตัวเองของคุณเป็นเรื่องง่ายอย่างแท้จริง
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเอง,รายการงานที่สะดวก, กระดานคัมบัง, และปฏิทิน—ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้สุขภาพของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ภายในมุมมองรายการการดูแลตนเอง กิจกรรมของคุณจะถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยตามประเภทการดูแลสุขภาพ เช่น จิตใจ, ร่างกาย, และ จิตวิญญาณ คุณสามารถติดตามงานดูแลตนเองประจำวันหรือรายสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญและจัดการงานที่อาจค้างหรือหยุดชั่วคราวได้อีกด้วย
ปฏิทินการดูแลตนเอง เข้ามาช่วยคุณให้สามารถควบคุมตารางเวลาของคุณได้ ใช้เพื่อติดตามความสำเร็จของคุณ, กำหนดกิจกรรมใหม่, และเพิ่มบันทึกเพื่อการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา, ทำให้คุณใกล้เคียงกับการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณมากขึ้น!
5. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานในชั้นเรียน ClickUp
การสอนเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหน่วง ตั้งแต่การเตรียมชั้นเรียนและการให้คะแนนไปจนถึงการจัดการงานธุรการที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม่แบบการมอบหมายงานในชั้นเรียนของ ClickUpเข้ามาช่วยครูในการดูแลชั้นเรียน จดบันทึก และวางแผนเส้นทางการศึกษา ทั้งหมดนี้ภายในศูนย์กลางที่มีการจัดระเบียบอย่างดี
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย โฟลเดอร์แยกสำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ภายในแต่ละโฟลเดอร์ คุณจะพบรายการที่จัดไว้เฉพาะสำหรับวิชาต่าง ๆ ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่การบ้านหรืองานที่ได้รับได้อย่างเป็นระเบียบตามสถานะ—ไม่ว่าจะเป็น งานที่เสร็จแล้ว งานที่ต้องทำ หรือ งานที่กำลังดำเนินการ
คุณยังสามารถจัดเรียงงานตาม ประเภทของงาน ในรายการแยกต่างหากเพื่อติดตามจำนวนการสอบ, แบบทดสอบ, หรือเอกสารสำหรับแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญเช่น วันที่ครบกำหนด, บทที่ต้องครอบคลุม, และเวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น
จัดระเบียบแผนการสอนและเอกสารการเรียนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย มุมมองเอกสารสองแบบ หนึ่งสำหรับบันทึกในชั้นเรียนและอีกหนึ่งสำหรับบันทึกการอ่าน
6. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำเมื่อย้ายงานใน ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสำหรับการย้ายที่อยู่แบบง่าย ๆ หรือการย้ายที่ซับซ้อนมากขึ้น การแพ็กของและการวางแผนอาจทำให้คุณเครียดได้มาก แต่ไม่ต้องเป็นกังวล—แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการย้ายบ้านของ ClickUpคือผู้ช่วยที่น่าเชื่อถือของคุณในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่บ้านใหม่ของคุณ!
เทมเพลตที่สะดวกนี้ช่วยให้คุณสร้างรายการตรวจสอบงานที่ต้องทำและบันทึกสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว เมื่อคุณเปิด มุมมองรายการงาน คุณจะได้รับภาพที่ชัดเจนของงานที่เรียงตามลำดับในแต่ละขั้นตอนของการย้าย ซึ่งจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบในช่องดรอปดาวน์ขั้นตอนของการย้าย
คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละงาน หรือมอบหมายบุคคลที่รับผิดชอบงานเฉพาะได้ นอกจากนี้ยังมีแถบแสดงความคืบหน้า ช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย
มุมมองกระดาน Moving Stages แสดงกระดาน Kanban ซึ่งงานต่าง ๆ จะเปลี่ยนเป็นบัตรที่คุณสามารถเลื่อนไปมาระหว่างคอลัมน์ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละขั้นตอนของการย้ายของคุณ งานจะถูกจัดกลุ่มอย่างเรียบร้อยตาม Moving Stage ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบทั้งในช่วงเตรียมการ วันย้าย หรือช่วงปรับตัวเข้าที่ใหม่
7. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้านใน ClickUp
ระบบการจัดการโครงการที่มีการจัดโครงสร้างอย่างดีสำหรับการปรับปรุงบ้านคือกุญแจสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่ายและยึดมั่นในงบประมาณของคุณระหว่างการปรับปรุงบ้าน.แบบ템เพลต ClickUp Home Renovation To-Do Listคือโซลูชั่นที่คุณต้องใช้สำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำก่อนการปรับปรุงและระหว่างการปรับปรุงบ้าน. ติดตามงบประมาณ,ระยะเวลาของโครงการ, และข้อมูลของผู้รับเหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
รวมวัสดุทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโครงการปรับปรุงของคุณไว้ใน รายการวัสดุ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามจำนวนแปรง สี หรือเทปที่ต้องการ พร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ประมาณการและค่าใช้จ่ายจริงเพื่อการจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เปิด รายการโครงการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการปรับปรุงให้ราบรื่นด้วยมุมมองเช่น:
- รายการโครงการทั้งหมด: แสดงโครงการปรับปรุงทั้งหมดของคุณ พร้อมรายละเอียดสำคัญ เช่น วันที่ครบกำหนด สิ่งของที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน วัสดุ และโครงการโดยรวม
- กระดานขั้นตอนโครงการ:ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยให้ภาพรวมของโครงการปรับปรุงทั้งหมดของคุณที่จัดระเบียบและแบ่งกลุ่มตามขั้นตอน เช่น กำลังดำเนินการและเสร็จสิ้นแล้ว
- ปฏิทินโครงการปรับปรุงบ้าน:ให้คุณเห็นภาพปฏิทินของงานปรับปรุงทั้งหมด ช่วยให้การติดตามกำหนดเวลาและการจัดตารางใหม่เป็นเรื่องง่าย
เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเทมเพลตด้วยการปรับแต่งฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ เติมรายการด้วยสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการจัดการที่ดีและมีเส้นทางในการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ!
8. แม่แบบตารางงานประจำวันของ Canva
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการติดตามงานบ้านประจำวันของคุณ เทมเพลตแผนภูมิงานบ้านประจำวันของ Canva ควรตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างดีเยี่ยม เทมเพลตหน้าเดียวนี้มีส่วนที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้คุณวางแผนงานสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้มีช่องว่างให้คุณระบุรายการงานประจำสัปดาห์ที่ต้องทำให้เสร็จ และมีวงกลมที่แบ่งสีตามวันต่างๆ ให้คุณใช้วงกลมเหล่านี้เพื่อกำหนดตารางเวลาสำหรับแต่ละงานโดยเฉพาะ
ทุกองค์ประกอบสามารถ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ ช่วยให้คุณปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ เปลี่ยนสี แทนที่วงกลมด้วยรูปทรงอื่น หรือเปลี่ยนแบบอักษรของตัวอักษรก็ได้ และหากหน้าเดียวไม่เพียงพอสำหรับรายการงานยาวของคุณ คุณสามารถเพิ่มหน้าใหม่ได้อย่างง่ายดายและกรอกข้อมูลตามต้องการ
คุณสามารถบันทึกแม่แบบตารางงานบ้านนี้ในรูปแบบ PDF หรือ JPEG พิมพ์ออกมาแล้วติดไว้บนผนัง หรือใช้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการอัปเดตและแชร์ลิงก์
9. แม่แบบแผนงานประจำวันสำหรับเด็กในรูปแบบ PDF โดย ThirtyHandMadeDays
การสอนลูกๆ ให้มีนิสัยที่ดีและความสำคัญของการทำงานบ้านให้เสร็จสิ้น บางครั้งอาจรู้สึกเหมือนเป็นวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดของการเตือนซ้ำ โชคดีที่แม่แบบแผนงานบ้านประจำวันสำหรับเด็กโดย ThirtyHandMadeDays ในรูปแบบ PDF อยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย ช่องสำหรับบันทึก กิจกรรมประจำวัน โดยมีวงกลมสีต่างๆ ที่กำหนดให้กับแต่ละวันในสัปดาห์ สามารถทำเครื่องหมายได้ง่ายเมื่อทำแต่ละงานเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นแปรงฟัน ทำการบ้าน หรือทิ้งขยะ นอกจากนี้ยังมีช่องด้านล่างของเทมเพลตสำหรับ งานประจำสัปดาห์ เหมาะสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ เช่น ทำความสะอาดหรือแยกผ้าซัก
เพื่อเป็นแรงจูงใจเพิ่มเติม ลูกๆ ของคุณสามารถตั้งตารอรางวัลพิเศษได้เมื่อพวกเขาเติมช่องว่างทั้งหมดจนครบเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์
10. แม่แบบแผนงานบ้านสำหรับเด็กในรูปแบบ PDF โดย PDFfiller
เทมเพลตตารางงานบ้านสำหรับเด็กในรูปแบบ PDF โดย PDFfiller เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการสร้างตารางงานบ้านที่ปรับแต่งได้สำหรับเด็ก ๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาว่างได้มากขึ้นในขณะที่สอนให้ลูก ๆ ของคุณมีความรับผิดชอบส่วนตัวโดยการติดตามงานบ้านพื้นฐาน
นี่คือวิธีการทำงาน:
- เลือกงานบ้านที่เหมาะสมกับวัยให้ลูกของคุณ เช่น การจัดเตียง การจัดโต๊ะอาหาร หรือการให้อาหารสุนัข
- มอบหมายงานบ้านให้เด็กแต่ละคนตามอายุและความสามารถของพวกเขา (หากมีเด็กหลายคนในบ้าน)
- กำหนดตารางงาน ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยการแก้ไขข้อความ, เพิ่มองค์ประกอบใหม่, หรือจัดเรียงหน้าใหม่
โปรดแสดงตารางงานบ้านที่พิมพ์นี้ไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน เช่นบนตู้เย็นหรือบอร์ดประกาศ เพื่อให้เป็นเครื่องเตือนความจำประจำวันสำหรับลูก ๆ ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะทำตามตาราง ลองใช้สติกเกอร์หรือให้รางวัลเล็ก ๆ สำหรับการทำภารกิจให้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง
โบนัส:แอปปฏิทินครอบครัว!
จัดการงานบ้านของคุณให้เป็นระเบียบด้วยเทมเพลตตารางงานบ้านที่พิมพ์ได้ฟรี
เป็นความจริงที่การจัดการงานบ้านวันละอย่างช่วยป้องกันความวุ่นวายได้ แต่การรับประกันว่างานเหล่านั้นจะเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วจะช่วยให้เกิดความมีระเบียบอย่างยั่งยืน ด้วย แผนภูมิงานบ้านที่พิมพ์ได้ฟรีที่ดีที่สุด คุณสามารถวางแผนและติดตามเป้าหมายและงานทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ทำให้บ้านของคุณมีความกลมเกลียวด้วยแรงน้อยที่สุด!
อย่าเสียความได้เปรียบในการจัดการของคุณ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร ด้วยการเข้าถึงเทมเพลตกว่า 1,000 แบบในไลบรารีเทมเพลตของ ClickUp! ดื่มด่ำไปกับโลกของรายการสิ่งที่ต้องทำสำเร็จรูปเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง และเทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญเพื่อจัดการงานอย่างมืออาชีพ