10 แบบแผนตารางงานบ้านฟรีสำหรับบ้านที่เป็นระเบียบ

Praburam
Growth Marketing Manager
22 เมษายน 2568

การใช้ชีวิตอยู่ใต้ชายคาเดียวกันกับครอบครัวที่พลุกพล่าน โดยเฉพาะเมื่อมีเด็ก ๆ อยู่ด้วย อาจทำให้บ้านของคุณกลายเป็นสนามรบแห่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องคอยบ่นหรือตักเตือนคนที่คุณรักเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของพวกเขาอยู่ตลอดเวลา ยังมีวิธีที่จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย—นั่นก็คือ ตารางงานบ้านที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

นั่นคือเหตุผลที่แม่แบบตารางงานบ้านมีอยู่! เครื่องมือที่สะดวกเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการงานบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขามาพร้อมกับช่องและส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดตารางเวลาการจัดการเวลา และการมอบหมายงาน ทั้งหมดนี้สามารถปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของครอบครัวคุณได้อย่างเต็มที่

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้น เราได้รวบรวม เทมเพลตตารางงานบ้านที่ดีที่สุด ที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี มาดูกันว่าอะไรทำให้พวกมันยอดเยี่ยมขนาดนี้!

อะไรคือแบบแผนตารางงานบ้าน?

แบบแผนตารางงานบ้าน คือเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามงานบ้านประจำวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนรวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละสมาชิกในครอบครัว โดยทั่วไปจะใช้ในครอบครัว บ้านพักอาศัยร่วมกัน หรือในห้องเรียน เพื่อจัดสรรงานบ้านและให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานให้เสร็จสิ้นอย่างราบรื่น ✅

แม่แบบเหล่านี้มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นกระดาษที่พิมพ์ออกมา เอกสารดิจิทัลหรือแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำโดยเฉพาะการใช้แผนภูมิงานบ้านสามารถส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการจัดการเวลารวมถึงสอนความรับผิดชอบให้กับแต่ละบุคคล โดยเฉพาะเด็กๆ

องค์ประกอบทั่วไป ที่พบในแม่แบบตารางงานบ้าน ได้แก่:

  1. รายการงานบ้าน: งานเหล่านี้อาจครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมประจำวันง่าย ๆ เช่น การล้างจาน ไปจนถึงหน้าที่ที่ทำได้ไม่บ่อยนัก เช่น การตัดหญ้า หรือทำความสะอาดโรงรถ
  2. ผู้รับมอบหมาย: แต่ละงานบ้านมักจะถูกมอบหมายให้กับบุคคลเฉพาะเพื่อชี้แจงว่าใครรับผิดชอบงานอะไร
  3. ตารางเวลา: ระบุความถี่ในการทำงานบ้านแต่ละอย่าง
  4. การติดตาม: เครื่องหมายถูกและสติกเกอร์ช่วยให้คุณทำเครื่องหมายงานบ้านที่ทำเสร็จแล้ว
  5. รางวัลหรือบทลงโทษ: อาจรวมถึงการได้รับสิทธิพิเศษและเบี้ยเลี้ยงสำหรับงานบ้านที่ทำเสร็จสมบูรณ์ หรือบทลงโทษสำหรับงานที่ยังไม่ได้ทำ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนตารางงานบ้านดี?

นี่คือลักษณะสำคัญบางประการที่ทำให้แม่แบบตารางงานบ้านมีประสิทธิภาพ:

  • ความชัดเจนและความเรียบง่าย: แม่แบบควรเข้าใจง่าย โดยระบุหน้าที่งานบ้านและตารางเวลาอย่างชัดเจน
  • ความดึงดูดทางสายตา: ควรมีความดึงดูดทางสายตา โดยใช้สิ่งต่าง ๆ เช่น การจัดสีและการติดสติกเกอร์เพื่อให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: แม่แบบที่ดีควรมีความยืดหยุ่นให้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของครอบครัวคุณ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มหรือลดงานบ้าน การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และการปรับตารางเวลา
  • การติดตามองค์ประกอบ: แม่แบบควรมีพื้นที่สำหรับติดตามและให้รางวัลความสำเร็จเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีแรงจูงใจ
  • การเข้าถึง: แผนผังงานบ้านที่เหมาะสมควรสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนในครัวเรือน. แบบเทมเพลตดิจิทัลมีความสะดวกเป็นพิเศษสำหรับการเข้าถึงร่วมกันและการอัปเดต

10 แบบแผนตารางงานบ้านสำหรับใช้

บอกลาความวุ่นวายของงานบ้าน และต้อนรับพื้นที่อยู่อาศัยที่เป็นระเบียบและกลมกลืนมากขึ้น! เราได้คัดสรร 10 แบบแผนตารางงานบ้านฟรีใน Canva, PDF, และ ClickUpมาให้คุณเพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น และช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจตลอดทาง! มาดูคุณสมบัติที่มีประโยชน์ของแบบแผนเหล่านี้กันเถอะ!

1. แม่แบบตารางงานบ้าน ClickUp

ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานบ้านส่วนตัวหรือครอบครัวทั้งหมดเสร็จสิ้นตรงเวลาด้วยเทมเพลตตารางงานบ้าน ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานบ้านส่วนตัวหรือครอบครัวทั้งหมดเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนดด้วยเทมเพลตตารางงานบ้าน ClickUp

กำลังมองหาวิธีที่ราบรื่นในการจัดการงานบ้านของคุณอยู่หรือเปล่า?จบการค้นหาของคุณด้วยเทมเพลตตารางงานบ้านจาก ClickUp! มาพร้อมกับช่องว่างที่เตรียมไว้สำหรับงานของคุณ, ช่วงเวลาที่กำหนด, บุคคลที่รับผิดชอบ, บันทึกสำหรับรายละเอียดสำคัญ, และรางวัลสำหรับการทำงานบ้านเสร็จสิ้น

จัดระเบียบงานบ้านอย่างมีประสิทธิภาพด้วย:

  1. ตารางงานประจำวัน: แบ่งออกเป็นส่วนเช้าและบ่าย จัดเรียงตามชั่วโมง
  2. ตารางงานบ้านประจำสัปดาห์: จัดเรียงตามวันในสัปดาห์
  3. ตารางงานบ้านรายเดือน: จัดเรียงตามสัปดาห์ แต่ละสัปดาห์มีตารางที่มีคอลัมน์สำหรับทุกวันในสัปดาห์

เทมเพลตนี้ประกอบด้วย ตารางงานบ้านส่วนตัว เพื่อช่วยให้คุณจัดการวัน สัปดาห์ หรือเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ตารางงานบ้านสำหรับครอบครัว เพื่อให้ทุกอย่างในบ้านเป็นระเบียบและสอดคล้องกัน ทั้งสองประเภทมีโครงสร้างเหมือนกัน โดยมีพื้นที่เฉพาะสำหรับงานและบันทึก อย่างไรก็ตาม ตารางงานบ้านสำหรับครอบครัวจะมีคอลัมน์พิเศษที่คุณสามารถเพิ่มชื่อสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวให้กับงานที่ได้รับมอบหมายได้

เทมเพลตเอกสารนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณอย่างเต็มที่ คุณสามารถเพิ่มหรือลบส่วนใดก็ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ครอบครัวสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่สมาชิกในครอบครัวได้ ทำให้สมาชิกแต่ละคนสามารถแก้ไขเทมเพลตได้ พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้นหรือเพิ่มงานใหม่ลงในรายการได้ ทำให้เป็นเอกสารที่มีปฏิสัมพันธ์สูงและใช้งานง่ายมาก

2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
จัดระเบียบและติดตามงานประจำวันโดยแบ่งงานออกเป็นงานช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็นด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

เบื่อกับกิจวัตรประจำวันของคุณที่รู้สึกเหมือนเป็นใยแมงมุมที่ยุ่งเหยิงหรือไม่?ค้นพบเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp! เทมเพลตงาน ที่ใช้งานง่ายนี้พร้อมช่วยคุณสร้างนิสัยและยึดมั่นในความสำเร็จโดยใช้ subtasks ที่ซ้อนกันและสถานะที่ปรับแต่งได้

ติดตามกิจกรรมประจำวันของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองต่อไปนี้:

  • ที่ไหน: บันทึกสถานที่ของงานให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำ บ้านเพื่อน ยิม หรือร้านอาหารโปรดของคุณ
  • หมวดหมู่: จัดประเภทงานเป็นอาชีพ, สุขภาพ & ฟิตเนส, หรืองานบ้าน เพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร
  • ตัวนับลำดับ: ติดตามลำดับงานหรือพฤติกรรมของคุณ
  • หมายเหตุ: จดบันทึกคำเตือนเพิ่มเติมหรือเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงแผนใดๆ

เพื่อจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบ่งวันของคุณออกเป็น ช่วงเช้า, ช่วงบ่าย, และ ช่วงเย็น จากนั้นเพิ่ม งานย่อยแบบซ้อน สำหรับแต่ละช่วงเวลาของวัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างงานย่อย "กิจวัตรช่วงเย็น" และเติมรายการที่ต้องทำ เช่น ทำอาหารเย็น ดูแลผิว และอ่านหนังสือก่อนนอน

3. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done

ClickUp แม่แบบสำหรับจัดการงานให้สำเร็จ
เทมเพลต ClickUp Get Things Done ที่อิงตามระบบ GTD โดย David Allen ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการต่างๆ ได้โดยแบ่งออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ง่าย

เทมเพลต ClickUp Getting Things Done (GTD)ช่วยให้การจัดการตารางงานที่แน่นขนัดเป็นเรื่องง่าย! อิงตามระบบ GTD โดย David Allen เทมเพลตนี้ช่วยจัดระเบียบงานของคุณ ลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านแนวทางที่มีโครงสร้างในการจัดการความรับผิดชอบ

เทมเพลตโฟลเดอร์ที่สะดวกนี้มีรายการและมุมมองต่างๆ มากมายเพื่อให้มั่นใจในการจัดระเบียบที่ชัดเจน ใช้ รายการกล่องขาเข้า เพื่อจับและอธิบายงานทั้งหมด จากนั้นประมาณเวลาที่ใช้ในการทำงาน จัดอันดับความพยายามในระดับหนึ่งถึงห้า และตัดสินใจว่างานนั้นสามารถดำเนินการได้หรือไม่

ชอบการวางแผนแบบภาพมากกว่าใช่ไหม?เทมเพลตนี้มีไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมแผนผัง GTD มาพร้อมกับคำถามนำทางเพื่อช่วยให้คุณคัดกรองงานต่าง ๆ และตัดสินใจว่างานใดพร้อมสำหรับการดำเนินการ

คุณสามารถจัดเรียงงานของคุณได้อย่างเป็นระเบียบโดยการใช้แท็ก เช่น บ้าน, งาน, หรือสร้างหมวดหมู่ของคุณเอง สำหรับการจัดเรียงอย่างแม่นยำ, สำรวจรายการเช่น

  • กำหนดไว้ในปฏิทิน: ให้มุมมองปฏิทินสำหรับงานที่ถูกบล็อกเวลาของคุณ
  • รายการโครงการ: เหมาะสำหรับการแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนและจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • Tickler/สักวันอาจจะ: สำหรับงานที่คุณอาจจะทำในอนาคต

ปรับแต่งเทมเพลตให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน GTD ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและเปิดรายการใดก็ได้ใน มุมมองบอร์ด เพื่อดูงานที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อยในรูปแบบการ์ดบนกระดานคัมบังแบบลากและวาง ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถอัปเดตงานได้อย่างง่ายดายตามต้องการ

📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้ดี อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!

4. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อดูแลตนเองใน ClickUp

แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อการดูแลตนเองใน ClickUp
มอบความรักให้ตัวเองด้วยการติดตามนิสัยเพื่อสุขภาพด้วยเทมเพลตสิ่งที่ต้องทำเพื่อการดูแลตนเองของ ClickUp

ท่ามกลางตารางเวลาที่แน่นขนัดของเรา การดูแลตัวเองอาจกลายเป็นสิ่งที่ถูกละเลยได้ง่าย โชคดีที่แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อการดูแลตัวเองของ ClickUpพร้อมช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้การติดตามกิจวัตรการดูแลตัวเองของคุณเป็นเรื่องง่ายอย่างแท้จริง

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเอง,รายการงานที่สะดวก, กระดานคัมบัง, และปฏิทิน—ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้สุขภาพของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

ภายในมุมมองรายการการดูแลตนเอง กิจกรรมของคุณจะถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยตามประเภทการดูแลสุขภาพ เช่น จิตใจ, ร่างกาย, และ จิตวิญญาณ คุณสามารถติดตามงานดูแลตนเองประจำวันหรือรายสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญและจัดการงานที่อาจค้างหรือหยุดชั่วคราวได้อีกด้วย

ปฏิทินการดูแลตนเอง เข้ามาช่วยคุณให้สามารถควบคุมตารางเวลาของคุณได้ ใช้เพื่อติดตามความสำเร็จของคุณ, กำหนดกิจกรรมใหม่, และเพิ่มบันทึกเพื่อการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา, ทำให้คุณใกล้เคียงกับการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณมากขึ้น!

5. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานในชั้นเรียน ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานใน ClickUp Class
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการมอบหมายงานในชั้นเรียน ClickUp Class เหมาะสำหรับครูในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและจัดลำดับความสำคัญของงาน

การสอนเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหน่วง ตั้งแต่การเตรียมชั้นเรียนและการให้คะแนนไปจนถึงการจัดการงานธุรการที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม่แบบการมอบหมายงานในชั้นเรียนของ ClickUpเข้ามาช่วยครูในการดูแลชั้นเรียน จดบันทึก และวางแผนเส้นทางการศึกษา ทั้งหมดนี้ภายในศูนย์กลางที่มีการจัดระเบียบอย่างดี

เทมเพลตนี้ประกอบด้วย โฟลเดอร์แยกสำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ภายในแต่ละโฟลเดอร์ คุณจะพบรายการที่จัดไว้เฉพาะสำหรับวิชาต่าง ๆ ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่การบ้านหรืองานที่ได้รับได้อย่างเป็นระเบียบตามสถานะ—ไม่ว่าจะเป็น งานที่เสร็จแล้ว งานที่ต้องทำ หรือ งานที่กำลังดำเนินการ

คุณยังสามารถจัดเรียงงานตาม ประเภทของงาน ในรายการแยกต่างหากเพื่อติดตามจำนวนการสอบ, แบบทดสอบ, หรือเอกสารสำหรับแต่ละภาคการศึกษาได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญเช่น วันที่ครบกำหนด, บทที่ต้องครอบคลุม, และเวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น

จัดระเบียบแผนการสอนและเอกสารการเรียนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย มุมมองเอกสารสองแบบ หนึ่งสำหรับบันทึกในชั้นเรียนและอีกหนึ่งสำหรับบันทึกการอ่าน

6. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำเมื่อย้ายงานใน ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำแบบย้ายได้ของ ClickUp
การย้ายบ้านเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่จะไม่เป็นปัญหาหากคุณมีรายการตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันสำคัญ

ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสำหรับการย้ายที่อยู่แบบง่าย ๆ หรือการย้ายที่ซับซ้อนมากขึ้น การแพ็กของและการวางแผนอาจทำให้คุณเครียดได้มาก แต่ไม่ต้องเป็นกังวล—แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการย้ายบ้านของ ClickUpคือผู้ช่วยที่น่าเชื่อถือของคุณในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่บ้านใหม่ของคุณ!

เทมเพลตที่สะดวกนี้ช่วยให้คุณสร้างรายการตรวจสอบงานที่ต้องทำและบันทึกสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว เมื่อคุณเปิด มุมมองรายการงาน คุณจะได้รับภาพที่ชัดเจนของงานที่เรียงตามลำดับในแต่ละขั้นตอนของการย้าย ซึ่งจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบในช่องดรอปดาวน์ขั้นตอนของการย้าย

คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละงาน หรือมอบหมายบุคคลที่รับผิดชอบงานเฉพาะได้ นอกจากนี้ยังมีแถบแสดงความคืบหน้า ช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย

มุมมองกระดาน Moving Stages แสดงกระดาน Kanban ซึ่งงานต่าง ๆ จะเปลี่ยนเป็นบัตรที่คุณสามารถเลื่อนไปมาระหว่างคอลัมน์ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละขั้นตอนของการย้ายของคุณ งานจะถูกจัดกลุ่มอย่างเรียบร้อยตาม Moving Stage ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบทั้งในช่วงเตรียมการ วันย้าย หรือช่วงปรับตัวเข้าที่ใหม่

7. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้านใน ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้าน ClickUp
ติดตามงานสำคัญทั้งหมด วันที่ครบกำหนด สินค้าคงคลัง และค่าใช้จ่ายด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการปรับปรุงบ้านของ ClickUp

ระบบการจัดการโครงการที่มีการจัดโครงสร้างอย่างดีสำหรับการปรับปรุงบ้านคือกุญแจสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่ายและยึดมั่นในงบประมาณของคุณระหว่างการปรับปรุงบ้าน.แบบ템เพลต ClickUp Home Renovation To-Do Listคือโซลูชั่นที่คุณต้องใช้สำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำก่อนการปรับปรุงและระหว่างการปรับปรุงบ้าน. ติดตามงบประมาณ,ระยะเวลาของโครงการ, และข้อมูลของผู้รับเหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

รวมวัสดุทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโครงการปรับปรุงของคุณไว้ใน รายการวัสดุ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามจำนวนแปรง สี หรือเทปที่ต้องการ พร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ประมาณการและค่าใช้จ่ายจริงเพื่อการจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิด รายการโครงการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการปรับปรุงให้ราบรื่นด้วยมุมมองเช่น:

  1. รายการโครงการทั้งหมด: แสดงโครงการปรับปรุงทั้งหมดของคุณ พร้อมรายละเอียดสำคัญ เช่น วันที่ครบกำหนด สิ่งของที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน วัสดุ และโครงการโดยรวม
  2. กระดานขั้นตอนโครงการ:ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยให้ภาพรวมของโครงการปรับปรุงทั้งหมดของคุณที่จัดระเบียบและแบ่งกลุ่มตามขั้นตอน เช่น กำลังดำเนินการและเสร็จสิ้นแล้ว
  3. ปฏิทินโครงการปรับปรุงบ้าน:ให้คุณเห็นภาพปฏิทินของงานปรับปรุงทั้งหมด ช่วยให้การติดตามกำหนดเวลาและการจัดตารางใหม่เป็นเรื่องง่าย

เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเทมเพลตด้วยการปรับแต่งฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ เติมรายการด้วยสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการจัดการที่ดีและมีเส้นทางในการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ!

8. แม่แบบตารางงานประจำวันของ Canva

แม่แบบตารางงานประจำวันของ Canva
แม่แบบตารางงานประจำวันของ Canva มอบวิธีการง่าย ๆ ในการวางแผนและติดตามงานประจำวันของคุณ

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการติดตามงานบ้านประจำวันของคุณ เทมเพลตแผนภูมิงานบ้านประจำวันของ Canva ควรตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างดีเยี่ยม เทมเพลตหน้าเดียวนี้มีส่วนที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้คุณวางแผนงานสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตนี้มีช่องว่างให้คุณระบุรายการงานประจำสัปดาห์ที่ต้องทำให้เสร็จ และมีวงกลมที่แบ่งสีตามวันต่างๆ ให้คุณใช้วงกลมเหล่านี้เพื่อกำหนดตารางเวลาสำหรับแต่ละงานโดยเฉพาะ

ทุกองค์ประกอบสามารถ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ ช่วยให้คุณปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ เปลี่ยนสี แทนที่วงกลมด้วยรูปทรงอื่น หรือเปลี่ยนแบบอักษรของตัวอักษรก็ได้ และหากหน้าเดียวไม่เพียงพอสำหรับรายการงานยาวของคุณ คุณสามารถเพิ่มหน้าใหม่ได้อย่างง่ายดายและกรอกข้อมูลตามต้องการ

คุณสามารถบันทึกแม่แบบตารางงานบ้านนี้ในรูปแบบ PDF หรือ JPEG พิมพ์ออกมาแล้วติดไว้บนผนัง หรือใช้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการอัปเดตและแชร์ลิงก์

9. แม่แบบแผนงานประจำวันสำหรับเด็กในรูปแบบ PDF โดย ThirtyHandMadeDays

แม่แบบแผนงานประจำวันสำหรับเด็ก โดย ThirtyHandMadeDays
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูก ๆ ของคุณทำภารกิจประจำวันและรายสัปดาห์ได้อย่างง่ายดายด้วยแบบฟอร์มตารางภารกิจประจำวันสำหรับเด็กในรูปแบบ PDF โดย ThirtyHandMadeDays

การสอนลูกๆ ให้มีนิสัยที่ดีและความสำคัญของการทำงานบ้านให้เสร็จสิ้น บางครั้งอาจรู้สึกเหมือนเป็นวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดของการเตือนซ้ำ โชคดีที่แม่แบบแผนงานบ้านประจำวันสำหรับเด็กโดย ThirtyHandMadeDays ในรูปแบบ PDF อยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ

เทมเพลตนี้ประกอบด้วย ช่องสำหรับบันทึก กิจกรรมประจำวัน โดยมีวงกลมสีต่างๆ ที่กำหนดให้กับแต่ละวันในสัปดาห์ สามารถทำเครื่องหมายได้ง่ายเมื่อทำแต่ละงานเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นแปรงฟัน ทำการบ้าน หรือทิ้งขยะ นอกจากนี้ยังมีช่องด้านล่างของเทมเพลตสำหรับ งานประจำสัปดาห์ เหมาะสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ เช่น ทำความสะอาดหรือแยกผ้าซัก

เพื่อเป็นแรงจูงใจเพิ่มเติม ลูกๆ ของคุณสามารถตั้งตารอรางวัลพิเศษได้เมื่อพวกเขาเติมช่องว่างทั้งหมดจนครบเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์

10. แม่แบบแผนงานบ้านสำหรับเด็กในรูปแบบ PDF โดย PDFfiller

แม่แบบแผนงานบ้านสำหรับเด็กโดย PDFfiller
เทมเพลตแผนงานบ้านสำหรับเด็กในรูปแบบ PDF โดย PDFfiller ช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามงานประจำวันและรายสัปดาห์ของลูกๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตตารางงานบ้านสำหรับเด็กในรูปแบบ PDF โดย PDFfiller เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการสร้างตารางงานบ้านที่ปรับแต่งได้สำหรับเด็ก ๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาว่างได้มากขึ้นในขณะที่สอนให้ลูก ๆ ของคุณมีความรับผิดชอบส่วนตัวโดยการติดตามงานบ้านพื้นฐาน

นี่คือวิธีการทำงาน:

  • เลือกงานบ้านที่เหมาะสมกับวัยให้ลูกของคุณ เช่น การจัดเตียง การจัดโต๊ะอาหาร หรือการให้อาหารสุนัข
  • มอบหมายงานบ้านให้เด็กแต่ละคนตามอายุและความสามารถของพวกเขา (หากมีเด็กหลายคนในบ้าน)
  • กำหนดตารางงาน ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
  • ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยการแก้ไขข้อความ, เพิ่มองค์ประกอบใหม่, หรือจัดเรียงหน้าใหม่

โปรดแสดงตารางงานบ้านที่พิมพ์นี้ไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน เช่นบนตู้เย็นหรือบอร์ดประกาศ เพื่อให้เป็นเครื่องเตือนความจำประจำวันสำหรับลูก ๆ ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะทำตามตาราง ลองใช้สติกเกอร์หรือให้รางวัลเล็ก ๆ สำหรับการทำภารกิจให้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง

โบนัส:แอปปฏิทินครอบครัว!

จัดการงานบ้านของคุณให้เป็นระเบียบด้วยเทมเพลตตารางงานบ้านที่พิมพ์ได้ฟรี

เป็นความจริงที่การจัดการงานบ้านวันละอย่างช่วยป้องกันความวุ่นวายได้ แต่การรับประกันว่างานเหล่านั้นจะเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วจะช่วยให้เกิดความมีระเบียบอย่างยั่งยืน ด้วย แผนภูมิงานบ้านที่พิมพ์ได้ฟรีที่ดีที่สุด คุณสามารถวางแผนและติดตามเป้าหมายและงานทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ทำให้บ้านของคุณมีความกลมเกลียวด้วยแรงน้อยที่สุด!

อย่าเสียความได้เปรียบในการจัดการของคุณ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร ด้วยการเข้าถึงเทมเพลตกว่า 1,000 แบบในไลบรารีเทมเพลตของ ClickUp! ดื่มด่ำไปกับโลกของรายการสิ่งที่ต้องทำสำเร็จรูปเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง และเทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญเพื่อจัดการงานอย่างมืออาชีพ