10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ทางกฎหมายที่จะช่วยให้สำนักงานกฎหมายเป็นระเบียบในปี 2025

ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายต้องสวมหมวกหลายใบ ตั้งแต่การป้อนข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย ไปจนถึงการรับเรื่องจากลูกค้า ชีวิตไม่ได้ง่ายเลย—เว้นแต่คุณมีซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ทางกฎหมายระดับชั้นนำที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานทางกฎหมายช่วยปรับปรุงกระบวนการทางกฎหมายด้วยเครื่องมืออัตโนมัติเอกสารและฟังก์ชันอื่น ๆ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญได้
คู่มือนี้เน้นซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ทางกฎหมายที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับสำนักงานกฎหมายและแผนกกฎหมาย เปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก ราคา ข้อจำกัด รีวิว และอื่นๆ เพื่อค้นหาเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ทางกฎหมายที่เหมาะกับความต้องการและข้อกำหนดของคุณมากที่สุด
ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ทางกฎหมายคืออะไร?
ก่อนอื่น ขอเน้นย้ำถึงสิ่งที่ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ทางกฎหมายสามารถช่วยทีมกฎหมายของคุณได้ หากคุณคุ้นเคยกับเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ทางกฎหมายอยู่แล้ว สามารถข้ามไปยังส่วนที่น่าสนใจได้เลย
ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทำงานทางกฎหมายช่วยให้คุณปรับปรุงการทำงานในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติเช่น:
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การบันทึกค่าใช้จ่าย และการติดตามเวลา
- การจัดการเอกสารทางกฎหมายและการทำงานอัตโนมัติ
- การจัดการงานและการทำงานอัตโนมัติ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันคือทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการอัตโนมัติที่แสนหวาน
ซอฟต์แวร์ระบบการทำงานทางกฎหมายสามารถทำสิ่งอื่น ๆ ได้เช่นกัน เช่น การอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ปลอดภัยกับลูกค้าและการร่วมมือแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม การให้ระบบทำงานตามกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ และการลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ให้น้อยที่สุด คือสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับแรก
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบการทำงานทางกฎหมาย?
คุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรเพื่อที่จะเลือกโซลูชันกระบวนการทำงานทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ นี่คือบางสิ่งที่ควรพิจารณา:
- ระบบอัตโนมัติ: ค้นหาเครื่องมือที่ช่วยทำงานซ้ำ ๆ และกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้เวลามากโดยอัตโนมัติ
- การจัดการลูกค้า: คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการลูกค้า กระบวนการรับลูกค้า การเริ่มต้นใช้งาน และการสนับสนุนลูกค้า ด้วยการสื่อสารที่ตรงและปลอดภัย
- การทำงานร่วมกัน: เลือกเครื่องมือที่เชื่อมต่อคุณกับทีมของคุณเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือน การมอบหมายงานอัตโนมัติ และการจัดการโครงการ
- การจัดการฐานข้อมูล: ค้นหาซอฟต์แวร์ที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า การปฏิบัติงานทางกฎหมาย คดีความ และผู้ติดต่อไว้ในที่เดียวที่ปลอดภัย
- การผสานรวม: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณเพื่อรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในแดชบอร์ดเดียว
- การรายงาน: เลือกเครื่องมือที่จะช่วยปรับปรุงการจัดการการปฏิบัติงานและความสามารถในการทำกำไรของคุณด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล การติดตาม KPI และการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
เราพลาดอะไรไปหรือเปล่า? บางทีคุณอาจกำลังมองหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการพนักงานสำหรับบริษัทของคุณหรือระบบเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ก็สำคัญทั้งนั้น! อย่าลืมจดบันทึกไว้ก่อนที่คุณจะไปดูสิ่งดีๆ ที่รออยู่
ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ทางกฎหมายที่ดีที่สุด 10 อันดับ
โอเค ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าต้องมองหาอะไรในซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานทางกฎหมาย! ตอนนี้คุณพร้อมที่จะค้นหาเครื่องมือที่คุณชื่นชอบและเพลิดเพลินไปกับอิสระของกระบวนการทำงานอัตโนมัติและกระบวนการทางกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว
1.คลิกอัพ
ClickUpคือโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจากหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินงานตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นเครื่องมือเดียวที่ทรงพลังเพียงพอที่จะรวบรวมทุกงานของคุณ—จากหลากหลายแอปพลิเคชัน—ไว้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเพียงหนึ่งเดียว
ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันนับร้อยที่รวมอยู่ในทุกแผนราคา ClickUp คือสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเชื่อมต่อกับลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท่านอื่น ๆ และอีกมากมาย
ระบบอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้หรือระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน ClickUpก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างกระบวนการทำงานทางกฎหมายที่เป็นระบบ ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงการส่งมอบโครงการ การรับลูกค้า หรือกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการมอบหมายงาน ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานใน ClickUp คือคำตอบของคุณ ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทางกฎหมายช่วยลดงานธุรการที่ไร้ประโยชน์ซึ่งทำให้วันของคุณหนักหน่วง ทำให้คุณมีเวลาที่มีคุณค่ามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การวิจัยทางกฎหมาย การให้คำแนะนำ และอื่น ๆ
คุณจะสามารถเข้าถึงเทมเพลตที่พร้อมใช้งานมากกว่า 1,000 แบบรวมถึงเทมเพลตการจัดการโครงการทางกฎหมายของ ClickUp ซึ่งจะติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมสำหรับการวิจัยการดำเนินคดี สัญญา และสิ่งอื่น ๆ ที่คุณกำลังจัดการอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบรวมถึงเทมเพลตสัญญา เทมเพลตการจัดการลูกค้า เทมเพลตติดตามคดีทางกฎหมาย และอื่นๆ อีกมากมายที่คุณอาจต้องการ
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเชื่อมต่อทุกเครื่องมือที่คุณใช้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเพียงหนึ่งเดียว
- ฟังก์ชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) หลายร้อยรายการเพื่อให้มั่นใจในการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและปลอดภัยกับลูกค้าของคุณตลอดเวลา
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และมุมมองมากกว่า 15 แบบ ออกแบบมาเพื่อยกระดับระบบการจัดการโครงการของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่นการจัดการลำดับความสำคัญ การติดตามความคืบหน้า และระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่างๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้สักเล็กน้อยในการปรับตัวกับชุดฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. สโมคบอล
Smokeballเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานกฎหมายสำหรับสำนักงานกฎหมายขนาดเล็กและนักกฎหมายอิสระช่วยให้คุณจัดการคดี เอกสาร การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานของทนายความ ระบบอัตโนมัติสำหรับเอกสารและการจัดการอีเมลช่วยให้งานเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Smokeball
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานเช่นการสร้างเอกสาร, อีเมล, และการจัดตารางงาน
- ระบบการจัดการเอกสารชั้นนำช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและค้นหาไฟล์ของคุณได้จากทุกที่
- เครื่องมือการจัดการทางการเงินช่วยให้คุณจัดการค่าใช้จ่าย ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ
- การเชื่อมต่อมากกว่า 15 รายการกับซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น Microsoft Word, Zoom และ QuickBooks Online
ข้อจำกัดของ Smokeball
- บางรีวิวจากผู้ใช้กล่าวถึงปัญหาที่บริการไม่ได้เป็นระบบคลาวด์อย่างสมบูรณ์
- อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้าเนื่องจากความไม่เข้ากันของเบราว์เซอร์ ตามที่บางรีวิวได้กล่าวไว้
ราคาของ Smokeball
- บิล: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $179/เดือน ต่อผู้ใช้
- Prosper+: 219 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Smokeball
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
3. MyCase
MyCase เป็นซอฟต์แวร์การจัดการทางกฎหมายที่ครอบคลุม ออกแบบมาสำหรับสำนักงานกฎหมายทุกขนาด ตั้งแต่ผู้ช่วยทนายความอิสระไปจนถึงแผนกกฎหมายของบริษัทใหญ่ มีเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการทำงาน ระบบเอกสารอัตโนมัติ การจัดการการเรียกเก็บเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MyCase
- เครื่องมือช่วยให้คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับงานประจำ เพื่อลดข้อผิดพลาดของมนุษย์
- คุณสมบัติประกอบด้วยแบบฟอร์มการรับลูกค้า, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์,และพอร์ทัลลูกค้าในตัวสำหรับบริการทางกฎหมายของคุณ
- เครื่องมือวิเคราะห์ที่ครอบคลุมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเงินของบริษัทคุณ, กระบวนการทำงาน, และการจัดการคดี
- การผสานการทำงานกับ Zapier, LawPay, CallRail, QuickBooks และเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ MyCase
- บางความคิดเห็นจากสำนักงานกฎหมายได้กล่าวถึงปัญหาในการบริหารจัดการลูกค้าที่มีคดีหลายคดี
- การดาวน์โหลดข้อมูลอาจถูกจำกัด ตามที่ผู้ใช้รีวิว
ราคาของ MyCase
- พื้นฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว MyCase
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
4. คลีโอ
Clio เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการกระบวนการทำงานทางกฎหมายที่ช่วยให้การทำงานและการจัดการคดีของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป็นระบบคลาวด์ที่มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้ การจัดการเอกสาร และเครื่องมือสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดระเบียบในแผนกกฎหมายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของคลีโอ
- ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลคดีและเอกสารสำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา
- คุณสมบัติการลงทะเบียนลูกค้าใหม่มอบประสบการณ์คุณภาพสูงด้วยการติดตามผลทางอีเมลอัตโนมัติและการแจ้งเตือนการติดต่อ เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่ทันเวลาและสร้างความประทับใจที่ดี
- คุณสมบัติการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและส่งใบแจ้งหนี้ขอชำระเงิน ติดตามสถานะการชำระเงิน และจัดทำรายงานทางการเงินโดยอัตโนมัติ
- การเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการกับเครื่องมือจัดการการปฏิบัติงานที่ได้รับความนิยม
ข้อจำกัดของคลีโอ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการรับชำระเงินจากลูกค้าที่ชอบชำระเงินด้วยเช็คหรือ ACH
- ไม่มีคุณสมบัติในการกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของคลีโอ
- EasyStart: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เสร็จสมบูรณ์: $129/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของคลีโอ
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
5. ฟีลสเตจ
Filestage เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการระหว่างทีมทุกขนาด ไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับทีมกฎหมาย แต่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filestage
- การแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ทันทีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีม
- การควบคุมเวอร์ชันช่วยให้ทีมของคุณทำงานกับเวอร์ชันล่าสุดของไฟล์แต่ละไฟล์เสมอ ซึ่งหมายถึงข้อผิดพลาดน้อยลงและความสับสนน้อยลง
- คุณสมบัติการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเอกสารคดีสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ราคาสำหรับแผนชำระเงินครอบคลุมสมาชิกทีมไม่จำกัดจำนวนแทนการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้แต่ละคน
ข้อจำกัดของ Filestage
- ขาดคุณสมบัติเฉพาะบางประการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งมีอยู่ในซอฟต์แวร์จัดการเรื่องทางกฎหมายอื่น ๆ
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการใช้งานไว้ที่สองโครงการที่ใช้งานอยู่และพื้นที่เก็บข้อมูล 2 GB
ราคาของ Filestage
- ฟรี
- พื้นฐาน: $59/เดือน
- มืออาชีพ: $299/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Filestage
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
6. ออนิต
Onit เชี่ยวชาญในการสร้างโซลูชันซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจ แบรนด์นี้มีผลิตภัณฑ์เฉพาะทางหลายรายการ รวมถึง OnitX Enterprise Legal Management (ELM)
OnitX ELM ช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น ติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ปรับปรุงการร่วมมือ และเพิ่มการประหยัดทั้งภายในและภายนอกให้สูงสุด นี่คือซอฟต์แวร์กระบวนการทำงานทางกฎหมายที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมเครื่องยนต์แบบโค้ดต่ำ ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผนกกฎหมายขององค์กรและสำนักงานกฎหมายขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ Onit
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อทำให้การดำเนินงานทางกฎหมายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ครอบคลุมช่วยให้เข้าใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไร การจัดการกรณีศึกษา และพื้นที่การปฏิบัติงาน
- เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการทำงานทางกฎหมายจัดการการป้อนข้อมูล, การสร้างเอกสาร, การออกใบแจ้งหนี้, และอื่น ๆ
- แผนชำระเงินครอบคลุมสมาชิกทีมงานไม่จำกัดจำนวน แทนการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใช้แต่ละราย
ข้อจำกัดของ Onit
- การขาดความคิดเห็นจากผู้ใช้บนแพลตฟอร์มรีวิวที่ได้รับความนิยมทำให้ยากต่อการประเมินมาตรฐานประสบการณ์การใช้งานของสินค้า
- บทวิจารณ์จากบางฝ่ายปฏิบัติการด้านกฎหมายรายงานว่าราคาต่อเดือนสูงเกินไปสำหรับงบประมาณของพวกเขา
การกำหนดราคาของ Onit
- มาตรฐาน: 700 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 900 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 2,000 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Onit
- G2: 3. 8/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. ช่องทำเครื่องหมาย
Checkbox เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของ AI ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงสำนักงานกฎหมายด้วย มันมอบซอฟต์แวร์กฎหมายภายในองค์กรที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าและความรวดเร็วของบริการของคุณ ทำให้สร้างความประทับใจที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของช่องทำเครื่องหมาย
- มอบหมายงานให้กับทีมกฎหมายภายในของคุณตามความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ
- สร้างและอัปเดตโซลูชันเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยผืนผ้าใบแบบลากและวางที่ทุกคนสามารถใช้งานได้
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Slack, Microsoft Teams, Google Drive, และ DocuSign ช่วยให้ทีมสามารถประมวลผลการสื่อสารและการขอจากแหล่งต่าง ๆ ได้
- การวิเคราะห์ข้อมูลให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของงาน ปริมาณงาน ประเภทของโครงการ และเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตามคำขอ
ข้อจำกัดของช่องทำเครื่องหมาย
- การขาดข้อมูลตอบกลับบนแพลตฟอร์มรีวิวที่ได้รับความนิยมทำให้ยากต่อการประเมินประสบการณ์การใช้งานทั่วไปของผู้ใช้
- ช่องทำเครื่องหมายไม่ได้ให้ลูกค้าที่สนใจเข้าถึงข้อมูลราคาบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์รีวิวที่ได้รับความนิยม
การกำหนดราคาแบบช่องทำเครื่องหมาย
ผู้ใช้ต้องติดต่อ Checkbox เพื่อขอรับการสาธิตเพื่อรับข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิวแบบช่องทำเครื่องหมาย
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. Kissflow
Kissflow เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ทีมกฎหมายสามารถสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค โดยสามารถทำงานซ้ำๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เพียงไม่กี่คลิก
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์ม เอกสารทางกฎหมาย และกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- เครื่องมือการทำแผนภาพกระบวนการช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพกระบวนการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย และทำแผนภาพกระบวนการในแผนภาพการไหลและภูมิทัศน์ของกระบวนการ
- เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูล สร้างรายงานตามความต้องการ และติดตามประสิทธิภาพทางธุรกิจ
- การผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Google Drive และ Slackเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ข้อจำกัดของ Kissflow
- ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมกฎหมาย และอาจขาดคุณสมบัติที่มีในซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ทางกฎหมายโดยเฉพาะ
- แผนพื้นฐานขาดการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ผู้ใช้ภายนอกและความสามารถในการสร้างคลัสเตอร์ส่วนตัว
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: 1,500 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. วิธีการของออสเปรย์
Osprey Approach เป็นบริการทางกฎหมายแบบครบวงจรที่มอบเครื่องมือสำหรับทุกด้านตั้งแต่การจัดการตารางงานและกระบวนการทำงานไปจนถึงการรายงานทางการเงิน รวมถึงการติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การจัดการเอกสารบนระบบคลาวด์ การต้อนรับลูกค้าใหม่ได้อย่างราบรื่น และการสื่อสารที่ปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ Osprey Approach
- การสร้างแบบฟอร์มทางกฎหมายอัตโนมัติและการจัดการเอกสารช่วยให้คุณประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และจัดเก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบในคลังข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย
- คุณสมบัติการฝึกปฏิบัติ, กรณีศึกษา, และการจัดการลูกค้าช่วยเชื่อมต่อทุกส่วนของการปฏิบัติงานทางกฎหมายของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จ
- เครื่องมือทางการเงินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสิ้นเดือนและรวมศูนย์การดำเนินงานทางการเงินทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อความโปร่งใสที่ดียิ่งขึ้น
- เครื่องมือการจัดการลูกค้าทำให้ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานทันสมัยและทำให้การจัดการกรณีเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดในการเข้าใกล้ของเหยี่ยวออสเปรย์
- บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการนำทางในอินเตอร์เฟซและการใช้แอดออน
- Osprey Approach ไม่ให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเข้าถึงข้อมูลราคาบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์รีวิวที่ได้รับความนิยม
การกำหนดราคา Osprey Approach
ผู้ใช้ต้องทำการนัดหมายการปรึกษาหารือกับทีม Osprey Approach เพื่อรับข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิว Osprey Approach
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,800+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
10. ทีมคอนเน็กต์
TeamConnect เป็นแพลตฟอร์ม ELM โดย Mitratech ที่ออกแบบมาสำหรับการดำเนินงานทางกฎหมายทุกขนาด ให้บริการเครื่องมือสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การจัดการทางการเงิน การจัดการเอกสาร การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางกฎหมาย และพื้นที่อื่น ๆ ของการจัดการเรื่องต่าง ๆ
คุณสมบัติเด่นของ TeamConnect
- แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์เก็บเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางกฎหมายช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบและลดความเสี่ยงของการเกิดข้อผิดพลาด
- รายงานที่กำหนดเองช่วยให้ทีมของคุณสามารถสร้างรายงานตามเกณฑ์เฉพาะเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ช่วยให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ TeamConnect
- บางบทวิจารณ์รายงานว่ามีความต้องการให้ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความรวดเร็วและใช้งานง่ายขึ้น
- TeamConnect ไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลราคาบนเว็บไซต์ของพวกเขาหรือเว็บไซต์รีวิวที่ได้รับความนิยม
ราคาของ TeamConnect
ลูกค้าที่มีศักยภาพต้องขอการสาธิต TeamConnect เพื่อรับข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว TeamConnect
- G2: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1+ รีวิว)
ยกระดับกระบวนการทำงานของสำนักงานกฎหมายของคุณ
หากคู่แข่งของคุณมีการจัดการงานอัตโนมัติ การติดตามกำหนดเวลา และการจัดการเอกสาร คุณไม่ควรมีด้วยหรือ?
ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ทางกฎหมายช่วยเพิ่มเวลาและทรัพยากรของคุณ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด—การบริการลูกค้าของคุณ
นำหน้าคู่แข่งของคุณด้วยซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ทางกฎหมายที่หลากหลายที่สุดและเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ครบครันที่สุดในตลาดสมัครใช้ ClickUpวันนี้ (ฟรี)!