10 แม่แบบแผนการสอนทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรีสำหรับครูและผู้สอน

สำหรับครูผู้มีความหลงใหลในการสอน การถ่ายทอดบทเรียนอาจกลายเป็นเรื่องที่ทุ่มเททั้งกายและใจ คุณเริ่มสอน ตาคุณกระพริบเพียงครั้งเดียว และชั้นเรียนก็จบลงแล้ว—แต่คุณยังห่างไกลจากการสอนจบ! ตอนนี้คุณต้องปรับโครงสร้างชั้นเรียนครั้งต่อไปเพื่อสรุปบทเรียน หรืออาจวางแผนทบทวนเพื่อให้เด็กๆ สามารถติดตามบทเรียนได้ง่ายขึ้น
การจัดการที่ไม่ดีและการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสมสามารถทำลายบทเรียนได้ไม่ว่าหัวข้อจะน่าสนใจเพียงใดก็ตาม นั่นคือเหตุผลที่ครูที่ดีที่สุดพึ่งพาแผนการสอนเพื่อจัดระเบียบหัวข้อ งานที่ได้รับมอบหมาย และกิจกรรมต่างๆ ตามชั้นเรียน เนื่องจากแผนการสอนที่ปรับแต่งได้อาจเป็นเรื่องยาก การใช้แม่แบบจึงเป็นความคิดที่ดีเสมอ
ในบทความนี้ เราจะพูดถึง 10 แม่แบบการวางแผนบทเรียน ที่จะเปลี่ยนหลักสูตรใดๆ ให้กลายเป็นเซสชันที่น่าสนใจและมีความหมายสำหรับนักเรียน 🧑🏫
แผนการสอนคืออะไร?
แบบแผนการสอนเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในด้านการศึกษา เนื่องจากช่วยให้ชั้นเรียนของคุณดำเนินไปตามเส้นทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การสร้างแบบแผนการสอนขึ้นมาเองอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะหากคุณมีภารกิจอื่น ๆ ที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน เช่น การตรวจงานของนักเรียน และการเข้าร่วมประชุม
โชคดีที่คุณสามารถใช้ทางลัดด้วยเทมเพลตแผนการสอนได้
แม่แบบนี้ให้กรอบการทำงานสำหรับการสร้างแผนงานที่ละเอียดและง่ายต่อการปฏิบัติตาม โดยอิงตามวัตถุประสงค์หรือความรู้ที่มีอยู่ของคุณ มันมีส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการมองเห็นการไหลของหัวข้อและกำหนดการสอนควบคู่ไปกับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องและการมอบหมายงาน
แม่แบบส่วนใหญ่ที่มีอยู่สามารถกำหนดโครงสร้างชั้นเรียนของคุณได้ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ:
- กิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เอกสารการเรียนที่จำเป็น
- ผลลัพธ์การเรียนรู้
- วิธีการประเมินเพื่อวัดความก้าวหน้า
ด้วยเทมเพลตคุณภาพ คุณสามารถทำให้ชั้นเรียนของคุณมีชีวิตชีวาและน่าสนใจ สร้างบรรยากาศที่คาดหวังให้กับนักเรียน และมอบเครื่องมืออ้างอิงให้กับครูท่านอื่นที่เข้าร่วมได้ 😍
วิธีเลือกแบบแผนการสอนที่เหมาะสม
คุณสามารถหาแบบแผนการสอนได้หลายพันแบบทางออนไลน์ แต่คุณจะเลือกแบบที่เหมาะสมได้อย่างไร? นี่คือลักษณะที่คุณควรระวัง:
- ความยืดหยุ่น: แม่แบบที่เหมาะสมสามารถใช้ได้กับหลากหลายวิชาและระดับชั้น ควรปรับให้เข้ากับรูปแบบการสอนและวิธีการสอนที่แตกต่างกัน
- ส่วนมาตรฐาน: ควรช่วยให้คุณจัดแนวบทเรียนของคุณให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดูว่ามีส่วนรองรับส่วนต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์และสื่อการสอนหรือไม่
- การวางแผนไทม์ไลน์: ควรมีการจัดสรรช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงให้กับแนวคิดต่าง ๆ ภายในหัวข้อ พร้อมทั้งเหลือช่องว่างไว้สำหรับการปรับเปลี่ยน (คิดเหมือนกับรูปแบบแผนการสอนรายวันหรือรายสัปดาห์)
- ตัวเลือกการร่วมมือ: หากคุณกำลังสร้างแผนการสอนร่วมกับครู นักวิจัย หรือผู้สอนอื่น ๆ คุณสมบัติการร่วมมือเช่นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล การแก้ไขแบบเรียลไทม์ หัวข้อการแสดงความคิดเห็นและการบันทึกข้อความเป็นสิ่งที่คุณต้องมี
- ผู้ช่วยเขียน: นี่ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น แต่มีไว้ก็ดีเพื่อประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการเทมเพลตบางรายมีผู้ช่วยเขียนที่ใช้ AI เพื่อช่วยคุณสร้างแผนการสอนที่ครอบคลุมสำหรับหลากหลายวิชา
10 แม่แบบแผนการสอนคุณภาพสูงสำหรับการสอนที่สร้างแรงบันดาลใจ
เราได้ทำการวิจัยเทมเพลตแผนการสอนหลายร้อยแบบและคัดสรร 10 อันดับแรกที่มีฟังก์ชันการใช้งานมากที่สุด ซึ่งสร้างโดยผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียง เช่นClickUpและ TeacherPlanet ใช้เพื่อสร้างแผนการสอนที่น่าสนใจและทำตามได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว! ✨
1. แม่แบบการวางแผนหลักสูตร ClickUp
การสร้างหลักสูตรไม่ใช่เรื่องง่ายเลย—คุณต้องประเมินความต้องการในการเรียนรู้ หาแหล่งข้อมูลสำหรับการบรรยาย และประสานงานความพยายามของคุณภายในกรอบเวลาที่กำหนดแม่แบบการวางแผนหลักสูตรของ ClickUpคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับกิจกรรมการสอนและการวางแผนบทเรียนทั้งหมดของคุณ!
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบโครงสร้างการเรียนรู้ที่ชัดเจนและสม่ำเสมอให้กับนักเรียน สามารถมองเห็นลำดับการสอนและไทม์ไลน์ได้อย่างชัดเจนผ่านมุมมองที่หลากหลาย พร้อมกำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของแต่ละภาคการศึกษา
เริ่มต้นด้วย มุมมองรายการทั้งหมด และกำหนดวิชาที่เกี่ยวข้อง จากนั้นพัฒนาหลักสูตรของคุณโดยเพิ่มบทเรียนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะ โครงการต่างๆ และการทดสอบในรูปแบบของงานที่ต้องทำ
ตัวอย่างเช่น หากคุณสอนภาษาอังกฤษและมี 12 ชั้นเรียนต่อภาคการศึกษา คุณสามารถสร้างงาน 12 ชิ้นสำหรับแต่ละชั้นเรียนได้ สำหรับการประเมินผล คุณสามารถกำหนดการทดสอบหรือโครงการและเชื่อมโยงกับงานของคุณ (ชั้นเรียน) เพื่อให้มีภาพรวมของหลักสูตรที่ชัดเจน
สำหรับทุกงาน คุณจะได้รับฟิลด์ที่กำหนดเอง5ฟิลด์โดยอัตโนมัติ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, ความสำคัญ, การพิมพ์, และหัวข้อ คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์เหล่านี้และเพิ่มรายการแบบเลือก, แถบความคืบหน้า, หรือไฟล์เพื่อให้รายการของคุณมีความสมบูรณ์ทางภาพมากที่สุด
มุมมองอื่น ๆ ได้แก่:
- บอร์ด: เปลี่ยนงานของคุณให้เป็นบัตรและจัดเรียงตามสถานะ
- ปฏิทิน: แสดงงานของคุณในรูปแบบปฏิทิน (เหมาะสำหรับแผนการสอนรายสัปดาห์)
- ไทม์ไลน์: แสดงงานของคุณตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือน
เราขอแนะนำให้ใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อร่างและจัดตารางหลักสูตรของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ✏️
2. แม่แบบแผนการสอนรายวิชา ClickUp College
ต้องการเครื่องมือในการสร้างและปรับแต่งแผนการสอนระดับมหาวิทยาลัย จัดระเบียบเอกสาร ติดตามกำหนดส่งและพัฒนาการ และส่งเสริมนักเรียนหรือไม่?แม่แบบแผนการสอนระดับมหาวิทยาลัยของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น!
การใช้เทมเพลตนี้เป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องคิดมาก—เริ่มต้นด้วยการเพิ่มบทเรียนหรือคอร์สเรียนไปยัง มุมมองแผนการสอน จากนั้นใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อกำหนดคุณสมบัติหลักของคอร์สเรียน เช่น คะแนน, โครงสร้างของบทเรียน, วัตถุประสงค์, แบบประเมิน, และแผนการสอนอย่างละเอียด
ออกแบบเทมเพลตแผนการสอนฟรีของคุณด้วยความแม่นยำโดยใช้ มุมมอง ADDIE Phase (ADDIE เป็นตัวย่อของ Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation)นี่คือกระดานคัมบังที่แสดงงานในรูปแบบการ์ดซึ่งจัดเรียงตามสถานะ
เทมเพลตนี้สามารถแชร์ได้ง่าย คุณสามารถส่งให้เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาของคุณเพื่อตรวจสอบได้
แม้ว่ามันจะถูกออกแบบมาเพื่อครูผู้สอนเป็นหลัก แต่นักเรียนก็สามารถใช้เพื่อจัดระเบียบชั้นเรียนและรับการแจ้งเตือนสำหรับวันที่สำคัญได้เช่นกัน มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ติดตามกรอบการทำงานของเป้าหมาย SMART โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
- เฉพาะเจาะจง
- สามารถวัดได้
- สามารถบรรลุได้
- เกี่ยวข้อง
- มีกรอบเวลา
คุณสามารถใช้Milestones ใน ClickUpเพื่อกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรและจุดความก้าวหน้า
3. แม่แบบการวางแผนชั้นเรียน ClickUp
การวางแผนชั้นเรียนก็เหมือนกับการต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์—คุณต้องหาวิธีเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ของบทเรียนเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ 🧩
เทมเพลตการวางแผนชั้นเรียน ClickUpช่วยให้คุณ จัดระเบียบชั้นเรียนแต่ละชั้น และเติมเต็มด้วยงานและกิจกรรมที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบ—คิดว่าเป็นเครื่องมือสร้างโครง ร่างตามชั้นเรียนหรือสมุดวางแผนรายวันก็ได้ เทมเพลตนี้มีมุมมองรายวันและรายสัปดาห์เพื่อกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
สมมติว่าคุณกำลังสอนภาษาอังกฤษและต้องการจัดชั้นเรียนเพื่อศึกษาวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพียงดาวน์โหลดเทมเพลตและเพิ่มชื่อชั้นเรียนและวันที่เพื่อสร้างงานสำหรับทุกบทเรียนที่คุณต้องการครอบคลุม (เช่น วรรณกรรมสำหรับเด็กในระยะแรก นักเขียนที่มีชื่อเสียง และผลงานที่มีอิทธิพล)
วันครบกำหนดจะเป็นวันที่ของชั้นเรียนของคุณ กำหนดค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อแนบเอกสารการสอน ติดตามความก้าวหน้า หรือเพิ่มบันทึกย่อ ขณะที่คุณสอนชั้นเรียน คุณสามารถเปิดเทมเพลตไว้บนแล็ปท็อปของคุณและ ขีดฆ่างาน เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายขึ้น
เมื่อสิ้นสุดชั้นเรียน คุณอาจต้องการมอบหมายงานเตรียมการ—ในกรณีนั้น ให้ใช้ รายการส่งงานเพื่อส่งแบบฟอร์ม ClickUpสำหรับให้นักเรียนส่งงาน ติดตามและให้คะแนนการบ้านด้วยสถานะต่างๆ เช่น ต้องทำ, ล้มเหลว, และผ่าน 🏁
4. แม่แบบแผนการจัดการชั้นเรียน ClickUp
ห้องเรียนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักเรียนในการเรียนรู้และเติบโต ดังนั้นการรักษาบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเคารพซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งสำคัญแม่แบบการจัดการห้องเรียน ClickUp Classroom Management Plan Templateสามารถเป็นศูนย์กลางในการติดตามพฤติกรรมนักเรียนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชั้นเรียนทั้งหมดได้ ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการวางแผนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่ตารางเวลาไปจนถึงกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง การทดสอบ และแม้กระทั่งการทัศนศึกษา 🏞️
เทมเพลตนี้เกี่ยวกับ การจัดการห้องเรียนแบบองค์รวม โดยมี ฟิลด์ที่กำหนดเอง แปดรายการเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพื้นที่การสอนของคุณ:
- ชั้นเรียน ส่วน
- หลักสูตร
- ผู้สอนรายวิชา
- วัตถุประสงค์
- แผนผังที่นั่ง
- ลิงก์ขั้นตอนการปฏิบัติในห้องเรียน
- อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นเรียน
- สรุปบทเรียน
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับปฏิทินชั้นเรียนและแผนภูมิแกนต์ในตัวเพื่อช่วยให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณยังสามารถกำหนดแนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมที่คาดหวังในห้องเรียนและมารยาทพื้นฐานได้อีกด้วย ใช้ClickUp Docsเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และข้อคาดหวังที่คุณต้องการให้ปฏิบัติตามในทุกชั้นเรียน
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดบทลงโทษและรางวัลที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี คุณสามารถแชร์เทมเพลตนี้กับผู้ปกครอง ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาของนักเรียน
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการสำหรับครู ClickUp
การสอนเป็นมากกว่าการเดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง มันต้องการทักษะการจัดการที่ละเอียดรอบคอบ—และเทมเพลตแผนปฏิบัติการสำหรับครูของ ClickUpสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้
แบบแผนการสอนนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างและนำไปใช้แผนการกระทำที่มีเหตุผลซึ่งครอบคลุมส่วนต่าง ๆ เช่น สื่อการสอน, งาน, และทรัพยากรสำหรับขนาดชั้นเรียนเป้าหมาย คุณสามารถให้ข้อมูลบริบทเกี่ยวกับตารางเวลาและมาตรการให้คำแนะนำที่ต้องปฏิบัติตามได้เช่นกัน
นำทางแผนการดำเนินการของคุณโดยใช้หลายมุมมอง มุมมองขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้คุณกำหนดโครงการริเริ่มและสร้างรายการตรวจสอบงานที่ต้องทำให้เสร็จ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการจัดทัศนศึกษาสำหรับชั้นเรียน ในกรณีนั้น คุณจะต้องสร้างงานต่างๆ เช่น ขอความยินยอมจากผู้ปกครอง โทรหาบริษัทขนส่ง และจัดเตรียมอาหาร
มุมมองเป้าหมายเป็นกระดานคัมบังที่แสดงงานของคุณในรูปแบบของบัตร และคุณสามารถใช้เครื่องมือลากและวางของ ClickUp เพื่อย้ายบัตรเหล่านั้นได้ มุมมองไทม์ไลน์ แสดงบัตรของคุณในรูปแบบของปฏิทิน จัดเรียงตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือน
หากแผนการดำเนินการของคุณต้องการข้อมูลจากผู้ปกครองหรือเพื่อนร่วมงาน คุณสามารถสร้างและมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ตั้งวันครบกำหนด, แท็กความสำคัญ, และสถานะสำหรับแต่ละงาน
6. แม่แบบตารางเวลาห้องเรียน ClickUp Classroom
เทมเพลตตารางเรียน ClickUp Classroomเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับครูที่ ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อน มันเป็นศูนย์กลางที่มีการจัดโครงสร้างอย่างดีและรวมศูนย์สำหรับการเก็บข้อมูลการเข้าเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย แผนการสอน และทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ให้เต็มที่โดยใช้ประโยชน์จากมุมมองหลักสามประการ:
- มุมมองตารางเรียน: ปฏิทินรายสัปดาห์ที่คุณสามารถสร้างงานที่แทนกิจกรรมประจำวัน, ชั้นเรียน, และแผนการของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลเพื่อดูงานสำหรับวันเดียว, สี่วัน, หรือเดือน
- มุมมองกิจกรรม: มุมมองรายการของงานของคุณที่เรียงตามวันที่ครบกำหนด ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายละเอียดเช่น ผู้สอน, ห้อง, หมวดหมู่, และเอกสารที่เชื่อมโยง
- มุมมองบันทึกวิชา: คลิกที่ ClickUp Docs สำหรับแต่ละวิชา (หรือแผนหรือกิจกรรม) ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของคุณและเข้าถึงได้ตลอดเวลา
ไม่ว่าคุณต้องการจัดระเบียบวันทำงานของคุณหรือจัดการความพร้อมของห้องเรียนที่โรงเรียนของคุณ, แบบฟอร์มนี้สามารถกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณได้. มันยังเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการร่วมมือ—เพิ่มครูคนอื่น ๆ ลงในแผนการสอนและจัดการบทเรียนและห้องเรียนของคุณร่วมกัน, แบ่งปันเอกสาร, และหารือเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงชั้นเรียนของคุณ. 🥰
7. แม่แบบตารางเวลาห้องเรียนการศึกษาพิเศษ ClickUp
ชั้นเรียนการศึกษาพิเศษต้องการความพยายามเพิ่มเติม—นอกเหนือจากกิจกรรมปกติ คุณอาจต้องพิจารณาความพร้อมของอุปกรณ์ แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการรวมนักเรียน นอกจากนี้ คุณมักต้องประสานงานกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลในเรื่องการจัดการตารางเวลา
เทมเพลตตารางเรียนห้องเรียนการศึกษาพิเศษของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการชั้นเรียนการศึกษาพิเศษของคุณได้อย่างรวดเร็ว สามารถมองเห็นวิชาต่าง ๆ บนปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน พร้อมคำแนะนำและบันทึกสำคัญสำหรับเพื่อนร่วมงาน นักเรียน และผู้ปกครอง
ในการสร้างปฏิทิน ให้เริ่มต้นที่ มุมมองตารางเรียน จากนั้นกำหนดค่าและเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับกิจกรรม คลาส และการบ้านที่จะเกิดขึ้น ตั้งระยะเวลาสำหรับแต่ละรายการและใช้สีเพื่อแยกประเภทของกิจกรรม
มุมมองกิจกรรมทั้งหมด/กิจกรรม แสดงรายการกิจกรรมของคุณตามวันที่ครบกำหนด ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและควบคุมตารางเวลาได้อย่างสมบูรณ์ ในทางกลับกัน มุมมองบันทึกกิจกรรมการศึกษาพิเศษ มีพื้นที่สำหรับบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชั้นเรียนและนักเรียนของคุณ ซึ่งคุณสามารถแชร์กับผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงาน และผู้ดูแลระบบได้เพียงไม่กี่คลิก
เทมเพลตนี้จัดทำขึ้นสำหรับครูผู้สอน แต่ผู้ปกครองก็สามารถนำไปใช้เพื่อติดตามตารางเวลาของบุตรหลานได้เช่นกัน
8. แผนการสอนแบบมินิมอล PDF โดย Visme
ต้องการสร้างแผนการสอนแต่ไม่ต้องการเทมเพลตที่มีลูกเล่นมากมายใช่ไหม? ลองดูเทมเพลตแผนการสอนแบบมินิมอลจาก Visme
แบบแผนการสอนหน้าเดียวฉบับนี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วน:
- วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- กิจกรรม
- การประเมิน
- หมายเหตุ
ภายใต้แต่ละส่วน คุณจะมีพื้นที่สำหรับเขียนแผนการสอนของคุณ แบ่งการสอนออกเป็นกิจกรรมและงานต่างๆ อธิบายวิธีการประเมินนักเรียน และกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สำคัญ
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้ อย่างเต็มที่ที่สุด—คุณสามารถเปลี่ยนสีและแบบอักษร เพิ่มแผนภูมิและกราฟ และแนบรูปภาพเพื่อปรับแต่งแผนการสอนของคุณให้มีความเป็นส่วนตัว
ดาวน์โหลดเทมเพลตเป็นไฟล์ PDF, JPG หรือ PNG หรือแชร์กับเพื่อนร่วมงาน นักเรียน หรือผู้ปกครองได้โดยตรงจากตัวแก้ไขออนไลน์
9. แม่แบบคำสำหรับแผนการสอน 5 นาที โดย TeacherPlanet
หากคุณชื่นชอบตัวเลือกที่ไม่เหมือนใครและชอบทดลองกับแผนการสอนของคุณ แม่แบบคำสำหรับแผนการสอน 5 นาที โดย TeacherPlanet คือทางเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ!
เทมเพลตนี้แบ่งแผนการสอนของคุณออกเป็นส่วนย่อย ๆ ในกรอบ โดยแต่ละส่วนจะเน้นที่แง่มุมเฉพาะของชั้นเรียนคุณ ขั้นตอนแรกคือการกำหนดชื่อบทเรียน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และคำสำคัญ จากนั้นคุณจะไปยังส่วน ตอนการเรียนรู้
คุณสามารถแบ่งแผนการสอนหลักออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนเริ่มต้น ส่วนหลัก และส่วนสรุป ในส่วนเริ่มต้น คุณแนะนำการแนะนำและแบบฝึกหัดอุ่นเครื่องสำหรับนักเรียน ส่วนหลักครอบคลุมเนื้อหาหลัก ส่วนสรุปช่วยให้คุณทบทวนประเด็นสำคัญที่นักเรียนควรได้รับ
เทมเพลตนี้ยังมีพื้นที่สำหรับ การประเมินการมีส่วนร่วมและ AFL (การประเมินเพื่อการเรียนรู้) ใช้ส่วนการปรับการสอนให้เหมาะสมเพื่อปรับบทเรียนให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของนักเรียน/กลุ่มนักเรียน
นอกจากแผนการสอนจริงแล้ว เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับเอกสารประเมินผลการสอน ซึ่งคุณสามารถบันทึกข้อคิดเห็นหลังจากการสอนและกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้
10. แม่แบบแผนการสอนหลักสูตรสร้างสรรค์ โดย Pumble
ต้องการให้นักเรียนของคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานและช่วยพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์หรือไม่? แม่แบบแผนการสอนหลักสูตรสร้างสรรค์โดย Pumble มอบพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างความมั่นใจในตนเองของนักเรียนผ่านการทำงานเป็นทีมที่สร้างสรรค์!
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้มีโครงสร้างสากลที่ช่วยให้คุณ แบ่งบทเรียนออกเป็นหลายส่วน—เวลาสำหรับกลุ่ม, เวลาสำหรับเรื่องราว, กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมกลุ่มย่อย/การวางแผนรายบุคคล, และบันทึกเพิ่มเติม
แต่ละส่วนมีรายการสิ่งที่ต้องทำซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบทเรียน ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นโค้ชการแสดง คุณสามารถใส่กิจกรรมเช่น "เกมด้นสด" และ "การฝึกการแสดงทางกายภาพ" ใต้หัวข้อ "เวลาสำหรับกลุ่ม"
รายการสามารถเป็นได้ทั้งทั่วไปหรือละเอียดตามที่คุณต้องการ—สร้างแผนที่นำทางที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับเป้าหมายการสอนของคุณทีละกิจกรรม เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้บันทึกความคิดหรือคำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนหมายเหตุเพิ่มเติม
วางแผนการทำงานของคุณ ทำงานตามแผนของคุณ ด้วยเทมเพลตแผนการสอนที่ดีที่สุด
ครูคือซูเปอร์ฮีโร่—พวกเขาต้องจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน ทั้งแผนการสอนและแผ่นบันทึกการเข้าเรียน ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และแม้กระทั่งงานธุรการ
นี่คืองานที่มีแนวโน้มจะเกิดความเหนื่อยล้าสูง และเทมเพลตแผนการสอนที่เรามีให้สามารถช่วยลดความวุ่นวายได้อย่างแน่นอน ที่จริงแล้ว เรามีเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมายใน ClickUp ที่สามารถทำให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่นClickUp AI
ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายทอดแนวคิดการสอนที่ยอดเยี่ยมของคุณออกมาเป็นคำพูดได้อย่างไรใช่ไหม? ด้วย ClickUp AI คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างแผนการสอนและสรุปเนื้อหาวิชาได้ทันที!
คุณยังสามารถสำรวจไลบรารีเทมเพลตของ ClickUpได้ — โซลูชันครบวงจรที่มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบสำหรับกิจกรรมเกือบทุกประเภทที่คุณนึกถึงได้ 🧞