ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Workona ในปี 2025

7 พฤษภาคม 2568

แท็บที่เปิดค้างไว้สามารถเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่กิน RAM ได้ ไม่มีใครชอบที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแท็บต่าง ๆ หลายสิบแท็บในขณะที่ทำงานอยู่ โอกาสที่เบราว์เซอร์จะไม่ชอบมันด้วยก็มีสูง

เป็นที่ทราบกันดีว่าความยุ่งเหยิงทำให้เกิดความเครียดในที่ทำงาน ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่โต๊ะทำงานที่รกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณด้วย โชคดีที่มีแอปและส่วนขยายเบราว์เซอร์อย่าง Workona ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานด้วยตัวจัดการแท็บเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว

การจัดกลุ่มแท็บและการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายบัญชี—เป็นวิธีที่รวดเร็วในการประหยัดเวลาของคุณจากการต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มหรือเบราว์เซอร์แยกต่างหาก

Workona เป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การซิงค์อัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ, ตัวหยุดแท็บชั่วคราว, การบันทึกอัตโนมัติ, แผงควบคุมที่สะดวกสำหรับการจัดการแท็บ, และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม แอปนี้อาจไม่เหมาะกับทุกคน—ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นหรือกระบวนการตั้งค่าที่ง่ายกว่า

ในบทความนี้ เราจะเปิดเผยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workona ให้คุณทราบ สำรวจคุณสมบัติและราคาของแต่ละตัวเลือก และค้นหาเครื่องมือที่เหมาะที่สุดเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

Workona คืออะไร?

Workona เป็นเครื่องมือจัดระเบียบพื้นที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ ด้วยเครื่องมือที่สะดวกนี้ คุณสามารถสร้างแท็บแยกสำหรับทุกโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ หรือ จัดกลุ่มแอปและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เข้าด้วยกัน คุณสามารถสร้างแท็บ Workona สำหรับโปรเจกต์ของคุณ เพิ่มบันทึก แนบเอกสาร และเชิญสมาชิกในทีมของคุณให้ร่วมทำงานได้

เครื่องมือจัดการแท็บ Workona
ผ่านทางWorkona

แม้ว่า Workona จะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็ยังมีเหตุผลบางประการที่คุณอาจพิจารณาทางเลือกอื่น ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่ชอบที่แพลตฟอร์มนี้เข้าถึงประวัติการใช้งานเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้บริการ หรือไม่มีวิดีโอสอนการใช้งานสำหรับฟีเจอร์บางอย่างเพียงพอ

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Workona

มีเครื่องมือมากมายที่มีคุณสมบัติคล้ายกับ Workona—ปัญหาคือการหาเครื่องมือที่เสริมรูปแบบการทำงานของคุณ เพื่อเพลิดเพลินกับฟังก์ชันการทำงานสูงสุด นี่คือบางแง่มุมที่คุณควรให้ความสำคัญ:

  1. คุณสมบัติการมองเห็น: แพลตฟอร์มควรมีแดชบอร์ดการจัดการแท็บที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุม ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโครงการและงานของคุณ รายการที่ต้องทำ และจัดการทรัพยากรได้
  2. การจัดการเอกสาร: ควรมีพื้นที่กลางสำหรับการสร้าง จัดเก็บ และทำงานกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  3. การผสานรวม: ควรผสานรวมกับแอปสำหรับการทำงานร่วมกันการจัดการเวิร์กโฟลว์ การติดตามนิสัย และการสื่อสารได้อย่างราบรื่น เพื่อที่คุณจะไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์มหรือแท็บที่เปิดอยู่
  4. ตัวเลือกการร่วมมือ: Workona มีคุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด แต่มีเครื่องมือจัดการและเครื่องมือจัดการแท็บที่ได้รับความนิยมหลายตัวที่มาพร้อมกับคุณสมบัติทีมระดับสูง เช่นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และเส้นทางการแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดการงานได้อย่างง่ายดาย
  5. ความหลากหลาย: ควรทำงานได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไปจนถึงสมาร์ทโฟน มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถติดตามงานได้จากทุกที่

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workona

เราได้ตรวจสอบทางเลือกของ Workona หลายสิบตัวแล้ว ตั้งแต่ตัวจัดการแท็บและส่วนขยายของเบราว์เซอร์ไปจนถึงตัวจัดการงาน และได้คัดเลือก 9 ตัวที่ดีที่สุดซึ่งมี ฟังก์ชันที่เน้นประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยไม่ต้องรอช้า มาเริ่มกันเลย! ?

1.คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
มองเห็นงาน โครงการ และกระบวนการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุดด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของ ClickUp

ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงานชั้นนำ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบพื้นที่ทำงานหลายแห่งพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่สมบูรณ์แบบแทน Workona เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนลดการสลับบริบท และทำให้โครงการสำคัญเสร็จสิ้นได้เร็วขึ้นโดยไม่รู้สึกหนักใจ ClickUp คือคำตอบสำหรับคุณ

รักษาทรัพยากรของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดด้วยClickUp Docs— พื้นที่พิเศษที่คุณและทีมสามารถ สร้าง แก้ไข และแบ่งปันเอกสาร ได้ เชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้กับงานต่างๆ และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ต้องการมุมมองแบบนกมองลงมาเห็นภาพรวมของโครงการของคุณหรือไม่? คุณสามารถทำได้ด้วยClickUp Dashboards! รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ในทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานโครงการของคุณ ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง ติดตามเวลา และจัดการปริมาณงานด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบและ วิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ

แดชบอร์ด ClickUp
ใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบหลายช่องทางด้วยคุณสมบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง

การจัดเรียงงานเป็นเรื่องง่ายด้วยกระดาน Kanban ของ ClickUp—ลากและวางงานเพื่อจัดหมวดหมู่ตามสถานะของงานได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีมุมมองอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น มุมมองปริมาณงาน, กราฟแกนต์, และรายการ

การทำงานร่วมกันใน ClickUp ไม่เคยเป็นปัญหา ด้วยClickUp Whiteboards กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดแบบเรียลไทม์ หากคุณไม่ต้องการสร้างไวท์บอร์ดของคุณเองตั้งแต่ต้น ใช้เทมเพลต ได้เลยเทมเพลต ClickUp Process Flow Whiteboardเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบทีมด้วยรายการงาน รายการตรวจสอบ และความคิดเห็น

ClickUp ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป เพื่อช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบศูนย์กลางโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแท็บต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ต้องใช้เวลาในการสำรวจตัวเลือกฟีเจอร์ทั้งหมด
  • แอปพลิเคชันมือถือสามารถปรับปรุงได้

ราคาของ ClickUp

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. แท็บเลอร์โรน

ทาเบิลโรน
ผ่านทาง:Tablerone

อย่าสับสนแพลตฟอร์มนี้กับ Toblerone แบรนด์ช็อกโกแลตชื่อดังจากสวิตเซอร์แลนด์ ?

Tablerone เป็นแพลตฟอร์ม ที่ออกแบบมาสำหรับผู้สะสมแท็บ คุณรู้ไหม คนที่กล้าเปิดแท็บมากกว่า 50 แท็บในเบราว์เซอร์หรือบันทึกไว้เพื่อเปิดทีหลัง ในขณะที่บางคนอาจบอกว่านั่นเป็นจำนวนแท็บที่มากเกินไป เครื่องมือจัดการแท็บนี้เป็นทางออกเพื่อหลีกเลี่ยงการค้างของเบราว์เซอร์ที่กินการใช้งาน CPU ทั้งหมดของคุณ

Tablerone ช่วยลดความวุ่นวายในเบราว์เซอร์ด้วยการบันทึกอัตโนมัติ—ทุกเซสชันที่ใช้งานอยู่จะถูกบันทึกไว้เพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับไปใช้งานภายหลังได้โดยไม่สูญเสียข้อมูล หากคุณไม่ได้ตั้งชื่อเซสชันของคุณ Tablerone จะตั้งชื่อให้คุณโดยอัตโนมัติโดยใช้ชื่อของแท็บแรกที่เปิด

การจัดเซสชัน Tablerone นั้นง่ายดาย เพียงบันทึกแท็บที่ต้องการโดยคลิกที่ปุ่มส่วนขยายทางด้านขวาของแถบที่อยู่ หรือใช้ปุ่ม Ctrl เพื่อเลือกและบันทึกแท็บหลายแท็บพร้อมกัน

สร้างเซสชันเพื่อแยกกิจกรรมการทำงานและการท่องเว็บส่วนตัวของคุณ ปรับแต่งลำดับแท็บ และใช้ ตัวเลือกการกรองด้วยคำสำคัญ เพื่อค้นหาเซสชันที่ต้องการได้ในพริบตา

คุณสมบัติเด่นของ Tablerone

  • คุณสมบัติง่าย ๆ สำหรับการจัดระเบียบแท็บ
  • เปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ (รวมถึงตัวเลือกการทิ้งแท็บอัตโนมัติ)
  • การกรองคำหลักขั้นสูงเพื่อช่วยให้คุณจัดการแท็บจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติการปรับแต่งเซสชั่นเพื่อการจัดการแท็บอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Tablerone

  • ใช้งานได้เฉพาะบน Google Chrome เท่านั้นในขณะนี้
  • โหมดสลีปอัตโนมัติ อาจทำให้เกิดการขัดจังหวะที่ไม่คาดคิด

ราคาของ Tablerone

  • ฟรีพร้อมตัวเลือกในการบริจาคให้กับแพลตฟอร์ม

คะแนนและรีวิวของ Tablerone

  • Product Hunt: 4. 7/5 (15+ รีวิว)
  • ทางเลือก: 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

3. tabXpert

แท็บเอ็กซ์เพิร์ท
ผ่าน:tabXpert

ทุกแท็บที่เปิดอยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณจะกินส่วนหนึ่งของหน่วยความจำระบบและทำให้ CPU ของคุณทำงานหนักขึ้น ทำไมไม่ลองยกระดับการท่องเว็บของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย tabXpert?

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างเซสชันการท่องเว็บเฉพาะได้—ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเวิร์กสเปซ ทุกเซสชันประกอบด้วย แท็บที่เปิดใช้งานอยู่ ประวัติแท็บที่ปิดไปแล้ว และบุ๊กมาร์ก เนื่องจากทุกอย่างถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถกลับมาใช้งานต่อจากจุดเดิมได้ทุกเมื่อ

ใช้เครื่องมือลากและวางเพื่อจัดเรียงแท็บภายในเซสชันใหม่ แบ่งปันลิงก์กับเพื่อนร่วมงานและใช้คีย์ลัดเพื่อสลับแท็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณยังสามารถ นำเข้าบุ๊กมาร์กจาก Google Chrome และใช้ตัวกรองและแท็กเพื่อจัดระเบียบได้อีกด้วย

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่คุณจะชื่นชอบคือการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์—สำรองข้อมูลของคุณและเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ที่รองรับทุกเครื่อง เครื่องมือนี้มอบอินเทอร์เฟซแบบป๊อปอัป แท็บ และหน้าต่าง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน

คุณสมบัติเด่นของ tabXpert

  • การออกแบบแบบลากและวางทำให้การจัดการแท็บเป็นเรื่องง่าย
  • การบันทึกอัตโนมัติช่วยป้องกันการสูญหายของหน้าแม้จะมีหลายแท็บในหน้าต่างเดียว
  • การซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยตัวจัดการบุ๊กมาร์ก
  • อินเทอร์เฟซแบบป๊อปอัพ แท็บ และหน้าต่าง

ข้อจำกัดของ tabXpert

  • ประสบการณ์ของผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้เมื่อเทียบกับทางเลือกที่ดีที่สุดบางตัวในรายการนี้
  • ไม่มีตัวเลือกในการลากแท็บไปยังเซสชันอื่นในโหมดค้นหา

ราคา tabXpert

  • tabXpert ฟรี
  • tabXpert Pro: เริ่มต้นที่ $2.50/เดือน

คะแนนและรีวิว tabXpert

  • สถิติ Chrome: 4. 45/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • ทางเลือก: 4. 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)

4. Trello

ตัวอย่างอินเทอร์เฟซและบอร์ดของ Trello
ผ่าน:Trello

Trello ไม่ใช่แค่ตัวจัดระเบียบแท็บเท่านั้น—แต่เป็น เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ช่วยจัดระเบียบงานโดยอิงจากแนวคิดง่ายๆ สามประการ: บอร์ด, รายการ, และการ์ด

บอร์ด สามารถใช้เพื่อจัดกลุ่มงานตามสถานะ เช่น งานที่ต้องทำ งานที่กำลังทำอยู่ หรืองานที่ทำเสร็จแล้ว รายการ แสดงถึงขั้นตอนต่างๆ ของงานของคุณ และ การ์ด ช่วยให้สามารถย้ายงานเฉพาะไปยังรายการและบอร์ดต่างๆ ได้ง่ายขึ้นเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้นและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแนบลิงก์ ไปยังการ์ดและกำจัดแท็บที่รบกวนเหล่านั้น

Trello ยังสามารถเป็นฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างศูนย์กลางข้อมูลสำหรับทีมของคุณ— เก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่เดียวและให้พนักงานของคุณเข้าถึงได้เพียงไม่กี่คลิก

ด้วยการผสานการทำงานกว่า 200 แบบของ Trello และคอลเลกชันเทมเพลตที่หลากหลาย คุณสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้นได้ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • การจัดการงานขั้นสูงผ่านบอร์ด รายการ และบัตร
  • ศูนย์ข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการ
  • แม่แบบต่างๆ สำหรับการจัดระเบียบงาน

ข้อจำกัดของ Trello

  • การขาดการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับงาน
  • UI อาจดูรก

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,500+ รีวิว)

5. การแบ่งพาร์ติชัน

พาร์ทิชัน
ผ่าน:Partizion

บอกลาการท่องเว็บแบบกระจัดกระจายด้วย Partizion โปรแกรมจัดระเบียบแท็บระดับพรีเมียมที่มาพร้อมฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติ! แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณแยกโปรเจกต์ส่วนตัวและงานออกจากกันได้อย่างเป็นระเบียบ ด้วยการสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับแต่ละประเภท

คุณสามารถสร้างคอลเลกชันได้โดยการจัดกลุ่มแท็บที่กำลังใช้งานอยู่ภายในทุกเวิร์กสเปซ ตัวอย่างเช่น ตั้งชื่อคอลเลกชันว่า "เครื่องมือทำงาน" และเพิ่มแท็บทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำงานของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบเบราว์เซอร์ให้เรียบร้อย มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Partizion นำเสนอ มุมมองที่ปรับแต่งได้—ใช้รายการ, กระดาน Kanban หรือตารางกริดเพื่อตรวจสอบพื้นที่ทำงานและคอลเลกชันจากมุมมองที่แตกต่างกัน แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับ ตัวเลือกการติดแท็กและการกรองที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการค้นหาที่ไร้ความยุ่งยาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Partizion

  • มุมมองที่กำหนดเองเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
  • การซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์
  • การบันทึกอัตโนมัติของเซสชัน
  • เพิ่มแท็กและตัวกรอง

ข้อจำกัดของพาร์ทิชัน

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี

การกำหนดราคาพาร์ทิชัน

  • เริ่มต้น: $6/เดือน
  • ข้อดี: $8/เดือน

คะแนนและรีวิวพาร์ทิชัน

  • Product Hunt: 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)

6. กลุ่ม

กลุ่ม
ผ่าน:กลุ่ม

Cluster เป็น ตัวจัดการแท็บและหน้าต่าง—เราหมายถึงหน้าต่างเบราว์เซอร์ แน่นอน

มันมีประโยชน์เมื่อคุณใช้แท็บหลายชุดสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และไม่ต้องการให้ระบบของคุณทำงานหนักเกินไป

สมมติว่าคุณกำลังค้นหาไอเดียการปรับปรุงสำนักงานและทำงานออกแบบแอปพลิเคชันไปพร้อมกัน แท็บที่เปิดไว้หลายสิบแท็บไม่เพียงแต่ทำให้คุณสับสนเท่านั้น แต่ยังอาจเพิ่มระดับความเครียดของคุณได้อีกด้วย

ด้วย Cluster คุณสามารถจัดกลุ่มแท็บของคุณให้เป็นหน้าต่างแยกต่างหากและจัดการได้จากอินเทอร์เฟซเดียว ลากและวางแท็บระหว่างหน้าต่าง ใช้การเรียงลำดับแบบต่างๆ บันทึกหน้าต่างไว้ใช้ในภายหลัง และระงับแท็บเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน

แม้ว่า Cluster จะสามารถใช้ได้เฉพาะบน Google Chrome เท่านั้น คุณก็ยังคงได้รับความยืดหยุ่นผ่านความสามารถในการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ แพลตฟอร์มจัดการแท็บแบบไม่จำกัดนี้ยังรองรับการส่งออกและนำเข้าข้อมูลเพื่อความร่วมมือที่ง่ายดาย และ เครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล เพื่อการนำทางที่ราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของกลุ่ม

  • จัดการหน้าต่างและแท็บของ Chrome
  • การออกแบบแบบลากและวาง
  • ผู้จัดการบุ๊กมาร์กให้บริการซิงค์ผ่านคลาวด์
  • แท็บการระงับการใช้งานเพื่อเพิ่มหน่วยความจำ

ข้อจำกัดของกลุ่ม

  • อาจมีการล่าช้าเป็นครั้งคราวกับฟังก์ชันการนำเข้า/ส่งออก
  • ไม่มีการสำรองข้อมูลสำหรับหน้าต่างที่บันทึกไว้

การกำหนดราคาแบบกลุ่ม

  • ใบอนุญาตฟรี
  • ใบอนุญาตเต็มรูปแบบ: $9. 80

การจัดอันดับและรีวิวแบบกลุ่ม

  • สถิติ Chrome: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 650+)

7. เซสชั่น บัดดี้

ส่วนขยาย Chrome ของ Session Buddy
ผ่าน:Sessionbuddy

ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการเซสชัน Google Chrome ที่ยาวนานหรือไม่? ทำไมไม่ลองให้ SessionBuddy ช่วยคุณดูล่ะ? ?

ส่วนขยาย Chrome สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์รกและรักษาการจัดระเบียบเซสชันของคุณ

เมื่อคุณเปิดใช้งานส่วนขยาย คุณจะเห็นเซสชันปัจจุบันของคุณพร้อมกับทุกแท็บที่เปิดอยู่ กดปุ่ม บันทึก ที่มุมขวาบน และเซสชันของคุณจะปรากฏภายใต้ เซสชันที่บันทึกไว้ ในเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอ ตั้งชื่อเซสชันเพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสำหรับทุกเซสชันที่คุณต้องการบันทึก เมื่อรายการเซสชันเริ่มสะสม ให้ใช้ แถบค้นหา ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อค้นหาเซสชันที่คุณต้องการ

เลือกว่าจะ แสดงหรือซ่อน URL ของแท็บ และใช้ตัวเลือกการจัดเรียงเช่น ตามชื่อเรื่อง หรือ URL เพื่อการจัดระเบียบที่ไร้ที่ติ

ตัวจัดการแท็บและบุ๊กมาร์กช่วยให้คุณสำรองข้อมูล (โดยการดาวน์โหลดไฟล์ JSON), ส่งออก, และนำเข้าเซสชันได้ โปรดทราบว่า คุณต้องเป็นผู้เริ่มต้นการสำรองข้อมูลเองเนื่องจากข้อจำกัดด้านความปลอดภัยของเบราว์เซอร์

คุณสมบัติเด่นของ Session Buddy

  • ความสะดวกในการใช้งาน
  • คุณสมบัติการจัดเรียงหลากหลายสำหรับการทำงานจากหลายแท็บ
  • สำรองข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
  • ตัวเลือกการส่งออก/นำเข้า

ข้อจำกัดของ Session Buddy

  • ไม่มีการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเซสชันที่กำลังใช้งานอยู่
  • ไม่มีตัวเลือกในการกู้คืนกลุ่มแท็บ

ราคาของ Session Buddy

  • ฟรี พร้อมตัวเลือกในการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์ม

คะแนนและรีวิวของ Session Buddy

  • Product Hunt: 4. 5/5 (5+ รีวิว)

8. ไฮแท็บส์

ไฮแท็บส์
ผ่าน:HiTabs

สวัสดีกับ HiTabs—แพลตฟอร์มที่สะดวกสำหรับการจัดระเบียบแท็บ, บุ๊กมาร์ก, และลิงก์. ต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เราเคยพูดถึง, แพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่ส่วนขยาย—แต่เป็นเว็บไซต์. ดังนั้น, คุณไม่ถูกจำกัดให้ใช้กับเบราว์เซอร์เฉพาะ.

HiTabs ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่แท็บของคุณตามหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การทำงานและการท่องเว็บส่วนตัว ใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางเพื่อย้ายแท็บและสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

สิ่งที่ทำให้ HiTabs สะดวกสบายยิ่งขึ้นคือตัวเลือกในการ นำเข้าบุ๊กมาร์ก จากเบราว์เซอร์หลักและเว็บไซต์บุ๊กมาร์กสังคมออนไลน์ ซึ่งทำให้การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นเรื่องง่าย อีกตัวเลือกหนึ่งที่คุณจะชื่นชอบคือการ สร้างช็อตโค้ดสำหรับการทำงานเป็นทีม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแชร์แท็บของคุณกับผู้อื่นหรือเพิ่มกลุ่มแท็บที่สร้างโดยผู้อื่นไปยังเบราว์เซอร์ของคุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HiTabs

  • รองรับการใช้งานกับเบราว์เซอร์หลากหลาย
  • อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
  • การนำเข้าผู้จัดการบุ๊กมาร์ก
  • รหัสย่อสำหรับแชร์แท็บ

ข้อจำกัดของ HiTabs

  • มีให้เฉพาะเมื่อลงทะเบียนเท่านั้น
  • ไม่มีส่วนขยายเบราว์เซอร์และสามารถทำงานได้เฉพาะในแอปเดียวเท่านั้น

ราคาของ HiTabs

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว HiTabs

  • ยังไม่มีรีวิว

9. TabCloud

TabCloud
ผ่าน:Chrome Web Store

การสลับไปมาระหว่างเซสชันต่างๆ อาจทำให้เหนื่อยล้า ไม่เพียงแต่สำหรับคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบของคุณด้วย TabCloud ช่วยยุติปัญหานี้ด้วยการบันทึกเซสชันหน้าต่างของคุณ เปิดใช้งานได้ตามความสะดวกเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น

คุณสามารถเข้าถึงแท็บได้โดยตรงจากส่วนขยาย, บันทึกเซสชั่นปัจจุบัน, คืนค่าเซสชั่นก่อนหน้า, และย้ายแท็บโดยการลากและวาง.

ส่วนขยายนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมแบบไฮบริดหรือมักจะสลับอุปกรณ์บ่อย ด้วย TabCloud คุณสามารถเข้าถึงเซสชันหน้าต่างที่บันทึกไว้ได้จากทุกอุปกรณ์—สิ่งที่คุณต้องทำคือเข้าสู่ระบบ เปิดส่วนขยาย และกดเครื่องหมายบวกเพื่อกู้คืน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TabCloud

  • บันทึกเซสชันหน้าต่างด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
  • การออกแบบแบบลากและวาง
  • ให้คุณเข้าถึงเซสชันที่บันทึกไว้จากหลายอุปกรณ์

ข้อจำกัดของ TabCloud

  • ปัญหาการเข้าสู่ระบบเป็นครั้งคราว
  • ไม่มีวิธีคืนแท็บที่ถูกลบ

ราคาของ TabCloud

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ TabCloud

  • Chrome Web Store: 4. 4/5 (2,000+ รีวิว)

กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ Workona!

ตามผลการวิจัยจากการประชุมCHI Conference on Human Factors in Computing Systems ประจำปี 2024 พบว่าความยุ่งเหยิงขณะท่องเว็บสามารถนำไปสู่การรับข้อมูลมากเกินไป ทำให้สมาธิขาดตอน และส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างมาก ทางเลือกของ Workona ที่เราได้รวบรวมไว้จะช่วยป้องกันปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงอันเนื่องมาจากความยุ่งเหยิงหรือความเหนื่อยล้าจากระบบได้อย่างแน่นอน

ยังลังเลอยู่ใช่ไหม? ClickUp สามารถเป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมแบบศูนย์กลางสำหรับเอกสาร งาน รายการสิ่งที่ต้องทำ และกระบวนการทำงานหลายรูปแบบ

สร้างบัญชีฟรี เพื่อสำรวจแพลตฟอร์ม!