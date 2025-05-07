ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Workona ในปี 2025

แท็บที่เปิดค้างไว้สามารถเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่กิน RAM ได้ ไม่มีใครชอบที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแท็บต่าง ๆ หลายสิบแท็บในขณะที่ทำงานอยู่ โอกาสที่เบราว์เซอร์จะไม่ชอบมันด้วยก็มีสูง
เป็นที่ทราบกันดีว่าความยุ่งเหยิงทำให้เกิดความเครียดในที่ทำงาน ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่โต๊ะทำงานที่รกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณด้วย โชคดีที่มีแอปและส่วนขยายเบราว์เซอร์อย่าง Workona ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานด้วยตัวจัดการแท็บเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
การจัดกลุ่มแท็บและการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายบัญชี—เป็นวิธีที่รวดเร็วในการประหยัดเวลาของคุณจากการต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มหรือเบราว์เซอร์แยกต่างหาก
Workona เป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การซิงค์อัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ, ตัวหยุดแท็บชั่วคราว, การบันทึกอัตโนมัติ, แผงควบคุมที่สะดวกสำหรับการจัดการแท็บ, และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม แอปนี้อาจไม่เหมาะกับทุกคน—ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นหรือกระบวนการตั้งค่าที่ง่ายกว่า
ในบทความนี้ เราจะเปิดเผยทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workona ให้คุณทราบ สำรวจคุณสมบัติและราคาของแต่ละตัวเลือก และค้นหาเครื่องมือที่เหมาะที่สุดเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ✅
Workona คืออะไร?
Workona เป็นเครื่องมือจัดระเบียบพื้นที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ ด้วยเครื่องมือที่สะดวกนี้ คุณสามารถสร้างแท็บแยกสำหรับทุกโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ หรือ จัดกลุ่มแอปและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เข้าด้วยกัน คุณสามารถสร้างแท็บ Workona สำหรับโปรเจกต์ของคุณ เพิ่มบันทึก แนบเอกสาร และเชิญสมาชิกในทีมของคุณให้ร่วมทำงานได้
แม้ว่า Workona จะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็ยังมีเหตุผลบางประการที่คุณอาจพิจารณาทางเลือกอื่น ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่ชอบที่แพลตฟอร์มนี้เข้าถึงประวัติการใช้งานเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้บริการ หรือไม่มีวิดีโอสอนการใช้งานสำหรับฟีเจอร์บางอย่างเพียงพอ
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Workona
มีเครื่องมือมากมายที่มีคุณสมบัติคล้ายกับ Workona—ปัญหาคือการหาเครื่องมือที่เสริมรูปแบบการทำงานของคุณ เพื่อเพลิดเพลินกับฟังก์ชันการทำงานสูงสุด นี่คือบางแง่มุมที่คุณควรให้ความสำคัญ:
- คุณสมบัติการมองเห็น: แพลตฟอร์มควรมีแดชบอร์ดการจัดการแท็บที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุม ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโครงการและงานของคุณ รายการที่ต้องทำ และจัดการทรัพยากรได้
- การจัดการเอกสาร: ควรมีพื้นที่กลางสำหรับการสร้าง จัดเก็บ และทำงานกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- การผสานรวม: ควรผสานรวมกับแอปสำหรับการทำงานร่วมกันการจัดการเวิร์กโฟลว์ การติดตามนิสัย และการสื่อสารได้อย่างราบรื่น เพื่อที่คุณจะไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์มหรือแท็บที่เปิดอยู่
- ตัวเลือกการร่วมมือ: Workona มีคุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด แต่มีเครื่องมือจัดการและเครื่องมือจัดการแท็บที่ได้รับความนิยมหลายตัวที่มาพร้อมกับคุณสมบัติทีมระดับสูง เช่นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และเส้นทางการแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดการงานได้อย่างง่ายดาย
- ความหลากหลาย: ควรทำงานได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไปจนถึงสมาร์ทโฟน มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถติดตามงานได้จากทุกที่
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workona
เราได้ตรวจสอบทางเลือกของ Workona หลายสิบตัวแล้ว ตั้งแต่ตัวจัดการแท็บและส่วนขยายของเบราว์เซอร์ไปจนถึงตัวจัดการงาน และได้คัดเลือก 9 ตัวที่ดีที่สุดซึ่งมี ฟังก์ชันที่เน้นประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยไม่ต้องรอช้า มาเริ่มกันเลย! ?
1.คลิกอัพ
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงานชั้นนำ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบพื้นที่ทำงานหลายแห่งพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่สมบูรณ์แบบแทน Workona เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนลดการสลับบริบท และทำให้โครงการสำคัญเสร็จสิ้นได้เร็วขึ้นโดยไม่รู้สึกหนักใจ ClickUp คือคำตอบสำหรับคุณ
รักษาทรัพยากรของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดด้วยClickUp Docs— พื้นที่พิเศษที่คุณและทีมสามารถ สร้าง แก้ไข และแบ่งปันเอกสาร ได้ เชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้กับงานต่างๆ และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ต้องการมุมมองแบบนกมองลงมาเห็นภาพรวมของโครงการของคุณหรือไม่? คุณสามารถทำได้ด้วยClickUp Dashboards! รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ในทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานโครงการของคุณ ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง ติดตามเวลา และจัดการปริมาณงานด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบและ วิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ
การจัดเรียงงานเป็นเรื่องง่ายด้วยกระดาน Kanban ของ ClickUp—ลากและวางงานเพื่อจัดหมวดหมู่ตามสถานะของงานได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีมุมมองอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น มุมมองปริมาณงาน, กราฟแกนต์, และรายการ
การทำงานร่วมกันใน ClickUp ไม่เคยเป็นปัญหา ด้วยClickUp Whiteboards กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดแบบเรียลไทม์ หากคุณไม่ต้องการสร้างไวท์บอร์ดของคุณเองตั้งแต่ต้น ใช้เทมเพลต ได้เลยเทมเพลต ClickUp Process Flow Whiteboardเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบทีมด้วยรายการงาน รายการตรวจสอบ และความคิดเห็น
ClickUp ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป เพื่อช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบศูนย์กลางโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแท็บต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดระเบียบงานและโครงการอย่างครอบคลุม
- ClickUp Docs สำหรับการจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์
- ClickUp Whiteboards สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
- การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
- 1,000+การเชื่อมต่อ ClickUp
- แดชบอร์ด ClickUp สำหรับการมองเห็นพื้นที่ทำงานอย่างครบถ้วน
- 1,000+แม่แบบเวิร์กโฟลว์สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- มีให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันมือถือ แอปพลิเคชันบนเบราว์เซอร์ และส่วนขยายเบราว์เซอร์
- การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpที่สะดวก เพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาในการสำรวจตัวเลือกฟีเจอร์ทั้งหมด
- แอปพลิเคชันมือถือสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. แท็บเลอร์โรน
อย่าสับสนแพลตฟอร์มนี้กับ Toblerone แบรนด์ช็อกโกแลตชื่อดังจากสวิตเซอร์แลนด์ ?
Tablerone เป็นแพลตฟอร์ม ที่ออกแบบมาสำหรับผู้สะสมแท็บ คุณรู้ไหม คนที่กล้าเปิดแท็บมากกว่า 50 แท็บในเบราว์เซอร์หรือบันทึกไว้เพื่อเปิดทีหลัง ในขณะที่บางคนอาจบอกว่านั่นเป็นจำนวนแท็บที่มากเกินไป เครื่องมือจัดการแท็บนี้เป็นทางออกเพื่อหลีกเลี่ยงการค้างของเบราว์เซอร์ที่กินการใช้งาน CPU ทั้งหมดของคุณ
Tablerone ช่วยลดความวุ่นวายในเบราว์เซอร์ด้วยการบันทึกอัตโนมัติ—ทุกเซสชันที่ใช้งานอยู่จะถูกบันทึกไว้เพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับไปใช้งานภายหลังได้โดยไม่สูญเสียข้อมูล หากคุณไม่ได้ตั้งชื่อเซสชันของคุณ Tablerone จะตั้งชื่อให้คุณโดยอัตโนมัติโดยใช้ชื่อของแท็บแรกที่เปิด
การจัดเซสชัน Tablerone นั้นง่ายดาย เพียงบันทึกแท็บที่ต้องการโดยคลิกที่ปุ่มส่วนขยายทางด้านขวาของแถบที่อยู่ หรือใช้ปุ่ม Ctrl เพื่อเลือกและบันทึกแท็บหลายแท็บพร้อมกัน
สร้างเซสชันเพื่อแยกกิจกรรมการทำงานและการท่องเว็บส่วนตัวของคุณ ปรับแต่งลำดับแท็บ และใช้ ตัวเลือกการกรองด้วยคำสำคัญ เพื่อค้นหาเซสชันที่ต้องการได้ในพริบตา
คุณสมบัติเด่นของ Tablerone
- คุณสมบัติง่าย ๆ สำหรับการจัดระเบียบแท็บ
- เปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ (รวมถึงตัวเลือกการทิ้งแท็บอัตโนมัติ)
- การกรองคำหลักขั้นสูงเพื่อช่วยให้คุณจัดการแท็บจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติการปรับแต่งเซสชั่นเพื่อการจัดการแท็บอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Tablerone
- ใช้งานได้เฉพาะบน Google Chrome เท่านั้นในขณะนี้
- โหมดสลีปอัตโนมัติ อาจทำให้เกิดการขัดจังหวะที่ไม่คาดคิด
ราคาของ Tablerone
- ฟรีพร้อมตัวเลือกในการบริจาคให้กับแพลตฟอร์ม
คะแนนและรีวิวของ Tablerone
- Product Hunt: 4. 7/5 (15+ รีวิว)
- ทางเลือก: 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
3. tabXpert
ทุกแท็บที่เปิดอยู่ในเบราว์เซอร์ของคุณจะกินส่วนหนึ่งของหน่วยความจำระบบและทำให้ CPU ของคุณทำงานหนักขึ้น ทำไมไม่ลองยกระดับการท่องเว็บของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย tabXpert?
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างเซสชันการท่องเว็บเฉพาะได้—ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเวิร์กสเปซ ทุกเซสชันประกอบด้วย แท็บที่เปิดใช้งานอยู่ ประวัติแท็บที่ปิดไปแล้ว และบุ๊กมาร์ก เนื่องจากทุกอย่างถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถกลับมาใช้งานต่อจากจุดเดิมได้ทุกเมื่อ
ใช้เครื่องมือลากและวางเพื่อจัดเรียงแท็บภายในเซสชันใหม่ แบ่งปันลิงก์กับเพื่อนร่วมงานและใช้คีย์ลัดเพื่อสลับแท็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณยังสามารถ นำเข้าบุ๊กมาร์กจาก Google Chrome และใช้ตัวกรองและแท็กเพื่อจัดระเบียบได้อีกด้วย
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่คุณจะชื่นชอบคือการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์—สำรองข้อมูลของคุณและเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ที่รองรับทุกเครื่อง เครื่องมือนี้มอบอินเทอร์เฟซแบบป๊อปอัป แท็บ และหน้าต่าง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน
คุณสมบัติเด่นของ tabXpert
- การออกแบบแบบลากและวางทำให้การจัดการแท็บเป็นเรื่องง่าย
- การบันทึกอัตโนมัติช่วยป้องกันการสูญหายของหน้าแม้จะมีหลายแท็บในหน้าต่างเดียว
- การซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยตัวจัดการบุ๊กมาร์ก
- อินเทอร์เฟซแบบป๊อปอัพ แท็บ และหน้าต่าง
ข้อจำกัดของ tabXpert
- ประสบการณ์ของผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้เมื่อเทียบกับทางเลือกที่ดีที่สุดบางตัวในรายการนี้
- ไม่มีตัวเลือกในการลากแท็บไปยังเซสชันอื่นในโหมดค้นหา
ราคา tabXpert
- tabXpert ฟรี
- tabXpert Pro: เริ่มต้นที่ $2.50/เดือน
คะแนนและรีวิว tabXpert
- สถิติ Chrome: 4. 45/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- ทางเลือก: 4. 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
4. Trello
Trello ไม่ใช่แค่ตัวจัดระเบียบแท็บเท่านั้น—แต่เป็น เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ช่วยจัดระเบียบงานโดยอิงจากแนวคิดง่ายๆ สามประการ: บอร์ด, รายการ, และการ์ด
บอร์ด สามารถใช้เพื่อจัดกลุ่มงานตามสถานะ เช่น งานที่ต้องทำ งานที่กำลังทำอยู่ หรืองานที่ทำเสร็จแล้ว รายการ แสดงถึงขั้นตอนต่างๆ ของงานของคุณ และ การ์ด ช่วยให้สามารถย้ายงานเฉพาะไปยังรายการและบอร์ดต่างๆ ได้ง่ายขึ้นเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้นและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแนบลิงก์ ไปยังการ์ดและกำจัดแท็บที่รบกวนเหล่านั้น
Trello ยังสามารถเป็นฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างศูนย์กลางข้อมูลสำหรับทีมของคุณ— เก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่เดียวและให้พนักงานของคุณเข้าถึงได้เพียงไม่กี่คลิก
ด้วยการผสานการทำงานกว่า 200 แบบของ Trello และคอลเลกชันเทมเพลตที่หลากหลาย คุณสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้นได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- การจัดการงานขั้นสูงผ่านบอร์ด รายการ และบัตร
- ศูนย์ข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้
- การเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการ
- แม่แบบต่างๆ สำหรับการจัดระเบียบงาน
ข้อจำกัดของ Trello
- การขาดการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับงาน
- UI อาจดูรก
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,500+ รีวิว)
5. การแบ่งพาร์ติชัน
บอกลาการท่องเว็บแบบกระจัดกระจายด้วย Partizion โปรแกรมจัดระเบียบแท็บระดับพรีเมียมที่มาพร้อมฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติ! แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณแยกโปรเจกต์ส่วนตัวและงานออกจากกันได้อย่างเป็นระเบียบ ด้วยการสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับแต่ละประเภท
คุณสามารถสร้างคอลเลกชันได้โดยการจัดกลุ่มแท็บที่กำลังใช้งานอยู่ภายในทุกเวิร์กสเปซ ตัวอย่างเช่น ตั้งชื่อคอลเลกชันว่า "เครื่องมือทำงาน" และเพิ่มแท็บทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำงานของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบเบราว์เซอร์ให้เรียบร้อย มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Partizion นำเสนอ มุมมองที่ปรับแต่งได้—ใช้รายการ, กระดาน Kanban หรือตารางกริดเพื่อตรวจสอบพื้นที่ทำงานและคอลเลกชันจากมุมมองที่แตกต่างกัน แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับ ตัวเลือกการติดแท็กและการกรองที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการค้นหาที่ไร้ความยุ่งยาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Partizion
- มุมมองที่กำหนดเองเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
- การซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์
- การบันทึกอัตโนมัติของเซสชัน
- เพิ่มแท็กและตัวกรอง
ข้อจำกัดของพาร์ทิชัน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
การกำหนดราคาพาร์ทิชัน
- เริ่มต้น: $6/เดือน
- ข้อดี: $8/เดือน
คะแนนและรีวิวพาร์ทิชัน
- Product Hunt: 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
6. กลุ่ม
Cluster เป็น ตัวจัดการแท็บและหน้าต่าง—เราหมายถึงหน้าต่างเบราว์เซอร์ แน่นอน
มันมีประโยชน์เมื่อคุณใช้แท็บหลายชุดสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และไม่ต้องการให้ระบบของคุณทำงานหนักเกินไป
สมมติว่าคุณกำลังค้นหาไอเดียการปรับปรุงสำนักงานและทำงานออกแบบแอปพลิเคชันไปพร้อมกัน แท็บที่เปิดไว้หลายสิบแท็บไม่เพียงแต่ทำให้คุณสับสนเท่านั้น แต่ยังอาจเพิ่มระดับความเครียดของคุณได้อีกด้วย
ด้วย Cluster คุณสามารถจัดกลุ่มแท็บของคุณให้เป็นหน้าต่างแยกต่างหากและจัดการได้จากอินเทอร์เฟซเดียว ลากและวางแท็บระหว่างหน้าต่าง ใช้การเรียงลำดับแบบต่างๆ บันทึกหน้าต่างไว้ใช้ในภายหลัง และระงับแท็บเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน
แม้ว่า Cluster จะสามารถใช้ได้เฉพาะบน Google Chrome เท่านั้น คุณก็ยังคงได้รับความยืดหยุ่นผ่านความสามารถในการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์ แพลตฟอร์มจัดการแท็บแบบไม่จำกัดนี้ยังรองรับการส่งออกและนำเข้าข้อมูลเพื่อความร่วมมือที่ง่ายดาย และ เครื่องมือค้นหาและกรองข้อมูล เพื่อการนำทางที่ราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของกลุ่ม
- จัดการหน้าต่างและแท็บของ Chrome
- การออกแบบแบบลากและวาง
- ผู้จัดการบุ๊กมาร์กให้บริการซิงค์ผ่านคลาวด์
- แท็บการระงับการใช้งานเพื่อเพิ่มหน่วยความจำ
ข้อจำกัดของกลุ่ม
- อาจมีการล่าช้าเป็นครั้งคราวกับฟังก์ชันการนำเข้า/ส่งออก
- ไม่มีการสำรองข้อมูลสำหรับหน้าต่างที่บันทึกไว้
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- ใบอนุญาตฟรี
- ใบอนุญาตเต็มรูปแบบ: $9. 80
การจัดอันดับและรีวิวแบบกลุ่ม
- สถิติ Chrome: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 650+)
7. เซสชั่น บัดดี้
ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการเซสชัน Google Chrome ที่ยาวนานหรือไม่? ทำไมไม่ลองให้ SessionBuddy ช่วยคุณดูล่ะ? ?
ส่วนขยาย Chrome สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์รกและรักษาการจัดระเบียบเซสชันของคุณ
เมื่อคุณเปิดใช้งานส่วนขยาย คุณจะเห็นเซสชันปัจจุบันของคุณพร้อมกับทุกแท็บที่เปิดอยู่ กดปุ่ม บันทึก ที่มุมขวาบน และเซสชันของคุณจะปรากฏภายใต้ เซสชันที่บันทึกไว้ ในเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอ ตั้งชื่อเซสชันเพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสำหรับทุกเซสชันที่คุณต้องการบันทึก เมื่อรายการเซสชันเริ่มสะสม ให้ใช้ แถบค้นหา ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อค้นหาเซสชันที่คุณต้องการ
เลือกว่าจะ แสดงหรือซ่อน URL ของแท็บ และใช้ตัวเลือกการจัดเรียงเช่น ตามชื่อเรื่อง หรือ URL เพื่อการจัดระเบียบที่ไร้ที่ติ
ตัวจัดการแท็บและบุ๊กมาร์กช่วยให้คุณสำรองข้อมูล (โดยการดาวน์โหลดไฟล์ JSON), ส่งออก, และนำเข้าเซสชันได้ โปรดทราบว่า คุณต้องเป็นผู้เริ่มต้นการสำรองข้อมูลเองเนื่องจากข้อจำกัดด้านความปลอดภัยของเบราว์เซอร์
คุณสมบัติเด่นของ Session Buddy
- ความสะดวกในการใช้งาน
- คุณสมบัติการจัดเรียงหลากหลายสำหรับการทำงานจากหลายแท็บ
- สำรองข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
- ตัวเลือกการส่งออก/นำเข้า
ข้อจำกัดของ Session Buddy
- ไม่มีการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเซสชันที่กำลังใช้งานอยู่
- ไม่มีตัวเลือกในการกู้คืนกลุ่มแท็บ
ราคาของ Session Buddy
- ฟรี พร้อมตัวเลือกในการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์ม
คะแนนและรีวิวของ Session Buddy
- Product Hunt: 4. 5/5 (5+ รีวิว)
8. ไฮแท็บส์
สวัสดีกับ HiTabs—แพลตฟอร์มที่สะดวกสำหรับการจัดระเบียบแท็บ, บุ๊กมาร์ก, และลิงก์. ต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เราเคยพูดถึง, แพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่ส่วนขยาย—แต่เป็นเว็บไซต์. ดังนั้น, คุณไม่ถูกจำกัดให้ใช้กับเบราว์เซอร์เฉพาะ.
HiTabs ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่แท็บของคุณตามหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การทำงานและการท่องเว็บส่วนตัว ใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางเพื่อย้ายแท็บและสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
สิ่งที่ทำให้ HiTabs สะดวกสบายยิ่งขึ้นคือตัวเลือกในการ นำเข้าบุ๊กมาร์ก จากเบราว์เซอร์หลักและเว็บไซต์บุ๊กมาร์กสังคมออนไลน์ ซึ่งทำให้การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นเรื่องง่าย อีกตัวเลือกหนึ่งที่คุณจะชื่นชอบคือการ สร้างช็อตโค้ดสำหรับการทำงานเป็นทีม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแชร์แท็บของคุณกับผู้อื่นหรือเพิ่มกลุ่มแท็บที่สร้างโดยผู้อื่นไปยังเบราว์เซอร์ของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HiTabs
- รองรับการใช้งานกับเบราว์เซอร์หลากหลาย
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- การนำเข้าผู้จัดการบุ๊กมาร์ก
- รหัสย่อสำหรับแชร์แท็บ
ข้อจำกัดของ HiTabs
- มีให้เฉพาะเมื่อลงทะเบียนเท่านั้น
- ไม่มีส่วนขยายเบราว์เซอร์และสามารถทำงานได้เฉพาะในแอปเดียวเท่านั้น
ราคาของ HiTabs
- ฟรี
คะแนนและรีวิว HiTabs
- ยังไม่มีรีวิว
9. TabCloud
การสลับไปมาระหว่างเซสชันต่างๆ อาจทำให้เหนื่อยล้า ไม่เพียงแต่สำหรับคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบของคุณด้วย TabCloud ช่วยยุติปัญหานี้ด้วยการบันทึกเซสชันหน้าต่างของคุณ เปิดใช้งานได้ตามความสะดวกเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น
คุณสามารถเข้าถึงแท็บได้โดยตรงจากส่วนขยาย, บันทึกเซสชั่นปัจจุบัน, คืนค่าเซสชั่นก่อนหน้า, และย้ายแท็บโดยการลากและวาง.
ส่วนขยายนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมแบบไฮบริดหรือมักจะสลับอุปกรณ์บ่อย ด้วย TabCloud คุณสามารถเข้าถึงเซสชันหน้าต่างที่บันทึกไว้ได้จากทุกอุปกรณ์—สิ่งที่คุณต้องทำคือเข้าสู่ระบบ เปิดส่วนขยาย และกดเครื่องหมายบวกเพื่อกู้คืน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TabCloud
- บันทึกเซสชันหน้าต่างด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
- การออกแบบแบบลากและวาง
- ให้คุณเข้าถึงเซสชันที่บันทึกไว้จากหลายอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ TabCloud
- ปัญหาการเข้าสู่ระบบเป็นครั้งคราว
- ไม่มีวิธีคืนแท็บที่ถูกลบ
ราคาของ TabCloud
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ TabCloud
- Chrome Web Store: 4. 4/5 (2,000+ รีวิว)
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ Workona!
ตามผลการวิจัยจากการประชุมCHI Conference on Human Factors in Computing Systems ประจำปี 2024 พบว่าความยุ่งเหยิงขณะท่องเว็บสามารถนำไปสู่การรับข้อมูลมากเกินไป ทำให้สมาธิขาดตอน และส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างมาก ทางเลือกของ Workona ที่เราได้รวบรวมไว้จะช่วยป้องกันปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงอันเนื่องมาจากความยุ่งเหยิงหรือความเหนื่อยล้าจากระบบได้อย่างแน่นอน
ยังลังเลอยู่ใช่ไหม? ClickUp สามารถเป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมแบบศูนย์กลางสำหรับเอกสาร งาน รายการสิ่งที่ต้องทำ และกระบวนการทำงานหลายรูปแบบ