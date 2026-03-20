Gratis Figma-e-postmallar för marknadsförings- och designteam

Figma-e-postmallar är färdiga designfiler med layouter, komponenter och stilar för att skapa e-postkampanjer.

De fungerar utmärkt för alla typer av e-postmallar, från välkomstserier och kampanjmeddelanden till veckovisa nyhetsbrev och transaktionsmeddelanden som orderbekräftelser.

Det bästa av allt? Den modulära designen låter dig mixa och matcha sektioner för att passa varje kampanjs behov utan att behöva börja från noll. Kort sagt, de är fantastiska.

Den här artikeln går igenom vad som kännetecknar en bra Figma-e-postmall och ger några bra rekommendationer. Du får också lära dig hur gratis ClickUp-mallar kan överbrygga projektledningsgapet mellan dina Figma-filer och en lanserad kampanj utan kaos.

Vad är Figma-e-postmallar?

En bra Figma-e-postmall bör ge dig en solid grund för din e-postgränssnitt, med responsiva komponenter som ser bra ut på alla enheter.

Här är vad du ska leta efter i en bra Figma-e-postmall: ✨

Responsiva layouter: Se till att komponenterna anpassar sig till olika skärmstorlekar, från stationära datorer till mobiler ( Se till att komponenterna anpassar sig till olika skärmstorlekar, från stationära datorer till mobiler ( 46,56 % av e-postöppningarna sker på Apple-enheter), med hjälp av begränsningsbaserad design

Automatisk layout: Använd mallar med flexibelt avstånd som justeras automatiskt när du lägger till eller tar bort innehåll, vilket sparar dig från manuella justeringar

Komponentvarianter: Leta efter färdiga varianter för knappar, rubriker och uppmaningar (CTA:er) för att upprätthålla enhetligheten med mindre ansträngning

Typografisystem: Mallen bör använda enhetliga textstilar som passar e-postkompatibla typsnitt som Arial, Georgia eller Helvetica

Färgvariabler: Hitta mallar med lättuppdaterade varumärkesfärger som tillämpar ändringar på alla element samtidigt

Gratis e-postmallar för Figma-arbetsflöden

1. Gratis e-postmallar från Designmodo

Paketet Designmodo Free Email Templates erbjuder ett smidigt sätt att skapa professionella e-postmeddelanden utan att behöva börja från scratch. Dessa mallar är utformade med ett brett spektrum av användningsfall i åtanke, från marknadsföring till transaktionsbehov, vilket säkerställer att ditt varumärke förblir konsekvent i alla kundkontaktpunkter. Oavsett om du annonserar en produktlansering eller skickar en veckouppdatering, erbjuder dessa layouter en polerad grund.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Utvecklingsvänligt: Utformat specifikt för att vara kompatibelt med populära e-postramar och exportverktyg

Komponentbaserat: Använder Figmas automatiska layout och komponenter, vilket gör det enkelt att byta bilder och ändra färger direkt

Modern estetik: Har ren typografi och gott om vitt utrymme för att säkerställa läsbarhet på alla enheter

🧠 Rolig fakta: 1976 blev drottning Elizabeth II den första statschefen som skickade ett e-postmeddelande. Hon använde ARPANET (föregångaren till internet) under ett besök på Royal Signals and Radar Establishment. Hennes användarnamn var det majestätiska HME2 (Her Majesty, Elizabeth II).

2. E-postmallar för designers och nystartade företag

Designer- och startup-mallen är skapad för dig som vill sticka ut. Denna mall bryter med traditionella, ”tråkiga” företagsmejl och använder element som bryter mot rutnätet samt djärva uppmaningar för att fånga uppmärksamhet. Den är särskilt effektiv för portföljer eller lanseringar av tekniska produkter där visuell stil är en prioritet.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Visuell berättarteknik: Optimerad för högkvalitativa bilder och kreativa typografiska arrangemang

Startup-klar: Innehåller specifika avsnitt för presentationer av ”Teamet”, ”Produktmilstolpar” och ”Funktionshöjdpunkter”

Användarvänlighet: Har ett modulärt dra-och-släpp-system så att du kan stapla sektioner som byggklossar

3. E-postmallar 2025: Dator & Mobil

Med blicken riktad mot framtidens kommunikation fokuserar paketet E-postmallar 2025 på tillgänglighet och banbrytande mobilinteraktioner. Dessa mallar är skapade för att hantera moderna e-postklientfunktioner och ger ett sofistikerat utseende som känns exklusivt och aktuellt. Det prioriterar ”tumvänlig” navigering och layouter med hög kontrast.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Optimerad för mörkt läge: Speciellt utformad för att se fantastisk ut i både ljusa och mörka teman

Mobilanpassad design: Prioriterar mobilupplevelsen och säkerställer att knappar och länkar är lätta att trycka på även på mindre skärmar

Interaktiva element: Utformade med ”hover-lägen” och interaktiva komponenter i åtanke för kunder som stöder dessa

4. E-postmallar för nyhetsbrev

E-postmallarna för nyhetsbrev är utformade för redaktörer och skribenter. Om ditt mål är att dela information, artiklar eller veckosammanfattningar erbjuder den här mallen den perfekta strukturen. Den balanserar textintensiva avsnitt med utvalda bilder, vilket säkerställer att dina läsare inte känner sig överväldigade av innehållet.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Tydlig hierarki: Använder olika rubrikstorlekar och innehållsavdelare för att organisera informationen logiskt

Överskådliga layouter: Innehåller avsnitt som ”Snabblänkar” och ”Topplista” för läsare som föredrar att skumma igenom texten

Ren typografi: Fokus på läsbarhet för att säkerställa att långa nyhetsbrev är skonsamma för ögonen

5. 10 gratis e-postmallar

Detta paket med 10 mallar är ”schweiziska armékniven” inom e-postdesign. Det erbjuder en enorm variation av stilar, vilket innebär att du kan hitta en mall för nästan alla tillfällen – oavsett om det är ett ”välkomstmejl”, ett ”glömt lösenord”-meddelande eller ett ”säsongsrea”-meddelande. Det är en utmärkt resurs för att snabbt bygga upp ett omfattande e-postbibliotek.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Variation: Täcker flera kategorier, inklusive e-handel, SaaS och personlig varumärkesprofilering

Strukturerade lager: Noggrant organiserade Figma-lager gör det enkelt för nybörjare att navigera i filen

Färdiga att använda: Var och en av de 10 mallarna är en komplett sida, inte bara ett utdrag, vilket ger en fullständig design från början till slut

Begränsningar vid användning av Figma-mallar för e-post

Din vackra Figma-e-postdesign är instängd. Det är en bild av ett e-postmeddelande, inte ett riktigt, och den finns i ett silo, avskild från din kampanjplan, text och godkännandeprocess.

Det verkar vara en enkel brist på samordning, men det leder så småningom till manuella överlämningar, förlorad feedback i ändlösa kommentartrådar och bristande insyn i kampanjstatus. Detta är ett klassiskt exempel på arbetsspridning – fragmentering av arbetet över flera, osammanhängande verktyg som inte kommunicerar med varandra – och det kostar dig tid och skapar möjligheter för fel.

Saken är den att Figma inte är utformat för att hantera hela arbetsflödet för e-postkampanjer. Här är de brister du kommer att stöta på:

Ingen HTML-export: Dina Figma-design måste kodas manuellt eller köras genom ett verktyg från tredje part för att bli en fungerande HTML-e-post, vilket innebär extra steg och risk för misstag

Ingen kampanjspårning: När en design lämnar Figma förlorar du all insyn i den. Det finns inget sätt att koppla designfilen till öppningsfrekvens, klickfrekvens eller andra prestationsmått

Flaskhalsar vid godkännande: Att lämna kommentarer i Figma är utmärkt för visuell feedback, men det kopplas inte till ett formellt godkännandearbetsflöde med deadlines och uppgifter till intressenter

Brister i versionshanteringen: Att hantera olika versioner av ett e-postmeddelande för A/B-tester eller flera kampanjer blir snabbt rörigt utan ett projektledningslager som håller ordning på allt

En svår projektöverlämning : Dina utvecklare och e-postmarknadsförare behöver mer än bara en designfil. De behöver specifikationer, slutgiltig text och deadlines, allt på ett ställe, för att undvika förvirring

A/B-testning är till exempel ett av de snabbaste sätten att göra versioner och resultat svåra att spåra utan ett dedikerat arbetsflöde.

Gratis ClickUp-mallar för e-posthantering

När e-postflödet är en kaotisk röra av olika appar och manuella steg slösar du tid på administrativt arbete istället för att skapa fantastiska kampanjer.

Det är här en plattform för arbetsflödeshantering kommer in. Den kopplar samman din designfas med resten av e-postproduktionens livscykel, vilket ger dig en enda källa till sanning från början till slut.

Hantera den operativa sidan av dina e-postkampanjer – från planering till resultatuppföljning – med ClickUp-arbetsflödesmallar som kompletterar dina Figma-design.

Bifoga Figma-filer direkt till uppgifter, spåra designgranskningar och samordna teamets arbete utan att byta verktyg med hjälp av ClickUp-mallar. Dessutom kan du skapa ett utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta feedback från kampanjer och automatisera repetitiva uppgifter med ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten.

Här är 9 gratis mallar för att hantera varje steg i din e-postproduktion. 🛠️

1. Marknadsföringsmall för e-post från ClickUp™

ClickUps e-postmall för marknadsföring hjälper dig att skapa snygga, personliga e-postmeddelanden som fångar uppmärksamheten och ökar engagemanget.

Att planera en e-postmarknadsföringskampanj med flera steg i ett kalkylblad är ett säkert recept på missade deadlines och glömda uppgifter. Denna e-postmall för marknadsföring från ClickUp™ ger ett strukturerat ramverk för att genomföra kampanjer från idé till utskick, vilket säkerställer att inget faller mellan stolarna. Den är perfekt för marknadsföringsteam som hanterar flera e-postkampanjer samtidigt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spårning av kampanjfaser: Flytta kampanjer genom organiserade avsnitt för planering, design, text, granskning och utskick

ClickUp Custom Fields : Få en översikt över e-posttyp, målgruppssegment och kampanjstatus

ClickUp-tidslinjevy: Planera kampanjer visuellt för att sätta realistiska deadlines och hantera teamets kapacitet

ClickUp Brain-integration: Skapa olika ämnesrader och första utkast direkt i dina kampanjuppgifter ( 92 % av de som använder AI dagligen rapporterar ökad produktivitet)

2. E-postmallar för annonsering från ClickUp™

Håll dina kunder informerade om dina produkter och tjänster med ClickUps e-postmallar för annonsering

När en flash-rea pågår finns det inget utrymme för misstag. E-postmallen för annonser säkerställer att dina rabattkoder, utgångsdatum och annonstexter hålls samlade i ett enda system.

Det är utformat speciellt för e-handelsteam som behöver synkronisera Figma-design med faktiska lager och lanseringsdatum, vilket förvandlar kaoset kring kampanjer till en vetenskap om konvertering.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Kampanjkalender: Planera försäljningsevenemang, produktlanseringar och säsongskampanjer i en delad kalender

Fält för spårning av erbjudanden: Använd anpassade fält för att lagra rabattkoder, utgångsdatum och kampanjinformation

Stöd för Figma-bilagor: Länka dina designfiler för Figma-e-postmallar direkt till uppgifter för enkel referens under granskningar

Konverteringsanteckningar: Dokumentera insikter om prestanda i varje uppgift för att förbättra framtida kampanjer

3. Mall för e-postmarknadsföringskampanj från ClickUp™

Hantera din e-poststrategi med ClickUps mall för e-postmarknadsföringskampanjer

Att genomföra en komplex e-postsekvens kräver ett uppgiftshanteringsperspektiv där varje e-post delas upp i mindre, hanterbara delar.

Denna mall för e-postmarknadsföringskampanj hjälper dig att bemästra flöden med flera e-postmeddelanden genom att behandla varje meddelande som ett precist delprojekt. Oavsett om du skapar en 7-dagars introduktionsserie eller ett långsiktigt uppföljningsspår säkerställer detta ramverk att din berättelse förblir konsekvent och att varje CTA dubbelkontrolleras innan den hamnar i en inkorg.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

ClickUp-deluppgifter för varje komponent: Dela upp ämnesrader, förhandsgranskningstext, brödtext och CTA:er i separata checklistpunkter

ClickUp-uppgiftsberoenden : Länka uppgifter så att copywritern får ett meddelande när designen godkänns, vilket förhindrar flaskhalsar

Uppföljning av deadlines: Ställ in realistiska ClickUp-förfallodatum för varje fas för att undvika stress i sista minuten

Spårning av sekvenser: Hantera kampanjer med flera e-postmeddelanden med tydlig översikt över vad som har skickats och vad som kommer härnäst

🌼 Visste du att: Bill Clinton hävdade enligt uppgift att han bara skickade två e-postmeddelanden under hela sin presidentperiod. Men det stämmer inte. Det finns massor av dem!

4. E-postautomatisering med ClickUp-mall från ClickUp™

Få en detaljerad checklista för en smidig e-postautomatiseringsprocess med mallen E-postautomatisering med ClickUp

Repetitiva e-postuppgifter, som att skicka ett veckovis nyhetsbrev eller en månadsrapport, skapar betydande manuellt administrativt arbete. Denna mall för e-postautomatisering med ClickUp från ClickUp™ hjälper dig att ställa in automatiserade arbetsflöden för dessa återkommande uppgifter, vilket frigör tid för ditt team att fokusera på mer strategiskt arbete.

Vissa kampanjer kan behöva en personlig touch, men den här är utformad för team med stora volymer och förutsägbara e-postflöden.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

ClickUp-automatiseringar: Tilldela uppgifter automatiskt, ändra status eller meddela intressenter när en milstolpe i kampanjen har uppnåtts

ClickUp återkommande uppgifter : Skapa regelbundna produktionsuppgifter för ditt nyhetsbrev enligt ett veckovis eller månadsvis schema

Integrationsutlösare: Anslut till din e-postleverantör för att utlösa ClickUp-åtgärder baserat på externa händelser

5. Mall för nyhetsbrev på whiteboard från ClickUp™

Dela uppdateringar smidigt med ClickUps mall för nyhetsbrev på whiteboard

Ibland är en linjär uppgiftslista inte det bästa sättet att börja planera ett kreativt projekt som ett nyhetsbrev.

För dig som föredrar visuellt tänkande erbjuder Newsletter Whiteboard Template en oändlig arbetsyta där du kan dra, släppa och koppla samman innehållspelare. Den fungerar som den perfekta kartan för designprojektledning mellan en grov Figma-layout och en färdig redaktionell kalender, vilket låter dig visualisera ”känslan” i ditt nyhetsbrev innan du ens sätter ett slutdatum.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

ClickUp Whiteboard Sticky Notes för idéutveckling: Fånga upp ämnesidéer, innehållsvinklar och rubriker i ett fritt, visuellt format

Konvertera till uppgifter: Förvandla dina bästa idéer från whiteboarden direkt till konkreta uppgifter i din projektlista med ett enda klick

Inbäddade Figma-prototyper: Lägg in länkar till live-prototyper i Figma på din Whiteboard för visuell referens under planeringsmöten

Samarbete i realtid: Brainstorma med ditt team och se allas markörer röra sig i realtid, oavsett var de befinner sig

6. Mall för designgranskning från ClickUp™

Skapa ett samarbetsutrymme för att lägga upp alla designfaser med ClickUp-mallen Design Review

Att jaga feedback och godkännanden via e-post eller Slack är ineffektivt och leder till missade kommentarer och förvirrande versionshantering.

Designgranskningsmallen bryter den ”ödesdigra feedback-spiralen” genom att erbjuda en transparent plattform för alla intressenter. Genom att centralisera kritiken säkerställer du att varje iteration av din Figma-design granskas, spåras och godkänns utan krångligt fram och tillbaka.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Strukturerade granskningssteg: Använd ett särskilt ClickUp-arbetsflöde för godkännanden för att ta designerna genom inledande granskning, revideringar och slutgiltigt godkännande

ClickUp-kommentartrådar: Koppla feedback direkt till designuppgifter så att alla kommentarer finns på ett ställe och är länkade till rätt version

Anpassade fält för godkännanden: Spåra godkännandestatus, se vem som fortfarande behöver granska och räkna antalet revisionsomgångar

7. Mall för grafisk design från ClickUp™

Håll dig steget före alla designförfrågningar med flera färdiga listor i denna mall för grafisk design från ClickUp

När designförfrågningar kommer från alla håll är det svårt att prioritera och hantera arbetsbelastningen.

Denna grafiska designmall fungerar som en sluss som standardiserar hur du tar emot och hanterar e-postrubriker, ikoner och hero-bilder. Den hjälper designledare att fokusera på de mest effektfulla tillgångarna först, vilket säkerställer att teamet inte drunknar i små förfrågningar när en stor kampanj står för dörren.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

ClickUp Forms för mottagning av förfrågningar: Standardisera inkommande designförfrågningar med ett formulär som samlar in alla nödvändiga specifikationer, deadlines och varumärkesriktlinjer

ClickUp-prioriteringar : Använd prioriteringsfält för att markera brådskande förfrågningar så att dina designers kan fokusera på det viktigaste arbetet först

ClickUp-filbilagor: Spara slutliga leveranser direkt i uppgiften för enkel överlämning och en tydlig dokumentation av slutfört arbete

Spårning av deadlines: Ställ in och spåra förfallodatum för att säkerställa att alla tillgångar levereras i tid

8. Mall för stilguide från ClickUp™

Använd mallen för att skapa projektspecifika stilriktlinjer och förhindra förvirring och misstag

Inkonsekvent varumärkesprofilering – som fel knappradie eller en ”nästan rätt” hexkod – kan få ett professionellt e-postmeddelande att se ut som ett bedrägeri. Använd mallen för stilguide för att skapa ditt varumärkes ”regelbok”. Det är ett levande dokument som lagrar riktlinjer för typografi, CTA-design och logotypanvändning, vilket säkerställer att varje e-postmeddelande känns som ditt varumärkes eget.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

ClickUp Docs -integration: Skapa en sökbar och delbar stilguide som finns direkt i anslutning till dina projekt och uppgifter

ClickUp-versionshistorik: Spåra uppdateringar av dina riktlinjer över tid och återställ tidigare versioner vid behov

ClickUp-länkar som kan delas: Ge externa samarbetspartners eller byråer säker åtkomst till din stilguide med endast läsbehörighet

Inbäddningar: Inkludera live-inbäddningar från Figma, färgprover och typsnittsexempel direkt i din dokumentation

9. Mall för varumärkesidentitet från ClickUp™

Förenkla processen att skapa en stark varumärkesidentitet med ClickUp-mallen för varumärkesidentitet

När varumärkesresurser är utspridda över flera mappar och enheter slösar teamet tid på att leta efter rätt filer och använder ofta föråldrade versioner.

Denna mall för varumärkesidentitet från ClickUp™ samlar alla dina varumärkesresurser och riktlinjer i ett organiserat ClickUp-utrymme. Från dokumentation om tonfall och stil till ikonpaket och logotyper – detta utrymme säkerställer att alla teammedlemmar, från den interna marknadschefen till externa frilansare, arbetar utifrån samma underlag.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Organisering av resursbiblioteket: Använd uppgifter för att lagra logotyper, ikoner och varumärkeselement med tydliga namngivningskonventioner och bifogade filer

Dokumentation av varumärkets ton: Skapa ett ClickUp Doc för att definiera ditt varumärkes ton, riktlinjer för budskap samt vad man ska och inte ska göra när det gäller e-posttexter

Riktlinjer för logotypanvändning: Dokumentera regler för avstånd, färgvariationer och förbjudna användningsområden för att säkerställa enhetlighet

Tvärfunktionell insyn: Dela Space med marknadsförings-, design- och innehållsteamen så att alla är på samma sida

Har du problem med designflödet? Byt till ClickUp!

Designen är bara början på berättelsen. Hur den berättelsen når din målgrupp beror helt på din infrastruktur.

Figma-e-postmallar är fantastiska verktyg för visuell berättande, men även den bästa designen kan undermineras av ett fragmenterat arbetsflöde.

Genom att koppla ihop dina designfiler med ClickUps arbetsflödesmallar skapar du en smidig pipeline som flyter naturligt från idé till genomförande. Denna integration säkerställer att dina kampanjmål, tillgångar och tidsplaner alltid är synkroniserade. Höj din produktionsstandard genom att gå ifrån manuella uppdateringar och övergå till ett automatiserat, sammankopplat ekosystem.

Vanliga frågor om Figma-e-postmallar

Ja. Bifoga länkar till Figma-filer direkt till ClickUp-uppgifter eller bädda in live-prototyper i ClickUp Docs för att hantera hela arbetsflödet kring dina designer på ett och samma ställe.

Ett Figma-UI-kit för e-post innehåller visuella designkomponenter som knappar, rubriker och layouter som du kan använda i Figma. En mall för e-postarbetsflöden, som de i ClickUp, hanterar den operativa processen för designen, inklusive uppgiftsfördelning, godkännanden, deadlines och kampanjspårning.

Spåra viktiga mätvärden för e-postkampanjer genom att skapa anpassade rapporter med ClickUp Dashboards. Bifoga resultatrapporter från din e-postleverantör till slutförda kampanjuppgifter. Sammanfatta resultaten och få optimeringsförslag för framtida kampanjer med ClickUp Brain.