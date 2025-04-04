50 kreativa nyhetsbrevsidéer för att engagera din publik

Du har sett det förut – popup-fönster som uppmanar dig att prenumerera på ett nyhetsbrev och lovar exklusivt innehåll, förtida tillgång eller lockande rabatter. Du tänker: Varför inte? och anger din e-postadress.

Spola fram några veckor, och det där nyhetsbrevet som en gång var så spännande? Begravt under en hög med oöppnade e-postmeddelanden, väntande på sitt oundvikliga öde – det fruktade klicket på Avsluta prenumeration .

Så, hur ser du till att ditt nyhetsbrev inte går samma öde till mötes?

Ett bra nyhetsbrev är mer än att bara klicka på Skicka på ett e-postmeddelande fullt av uppdateringar. Det handlar om att skapa innehåll som fängslar, bygger förtroende och får din publik att se fram emot nästa utgåva.

I det här blogginlägget delar vi med oss av en komplett guide till hur man skapar ett nyhetsbrev, inklusive 50 idéer som konsekvent engagerar och motiverar.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Välj en nyhetsbrevstyp som passar dina mål – insikter, uppdateringar, berättelser, kureringar, community eller försäljning.

Det finns sex typer av nyhetsbrev att överväga: branschinsikter och expertis, produkt- och affärsuppdateringar, personliga berättelser och lärdomar, kureringar och sammanfattningar, communitybyggande, försäljning och kampanjer.

Designa effektiva nyhetsbrev med lättläst innehåll, tydlig visuell hierarki, mobiloptimering och personliga CTA:er samtidigt som du kontinuerligt testar och justerar för att förbättra engagemanget.

Skapa en kreativ nyhetsbrevsrutin genom att fånga upp idéer när de dyker upp, utveckla ett strukturerat arbetsflöde, samarbeta effektivt, utnyttja AI-verktyg och kontinuerligt följa upp resultatet för att justera och förbättra över tid.

ClickUp hjälper dig att effektivisera idéinsamling, uppgiftsorganisation, prestationsuppföljning, innehållsskapande och mycket mer, vilket gör det möjligt att skapa engagerande, konsekventa nyhetsbrev med AI-stöd.

Typer av nyhetsbrev att överväga

Vad vill du uppnå med ditt nyhetsbrev? Att ha ett tydligt mål i åtanke som stämmer överens med dina primära affärsmål är viktigt för att effektivt strukturera ditt innehåll kring det.

Låt oss ta en titt på några populära typer av nyhetsbrev.

📌 Sammanställningar och översikter

Vem säger att nyhetsbrev alltid måste handla om nya insikter? Det finns redan massor av information där ute, och du kan skapa ett nyhetsbrev genom att samla det mest värdefulla innehållet om ett visst ämne i ett enda veckovis e-postmeddelande.

Detta är särskilt lämpligt för mycket populära ämnen, som SEO eller generativ AI, där människor vill få tillgång till den mest användbara informationen snabbt.

💬 Personliga berättelser och lärdomar

Detta är ett utmärkt sätt för soloprenörer och varumärken inom kreativa branscher att bygga en relation med sin publik.

Fokusera på äkta, rått innehåll som lärdomar, känslomässiga ögonblick, dagliga uppdateringar, produktivitetstips som fungerar för dig och så vidare. Kom ihåg att använda ett enkelt, ärligt språk för att öka relaterbarheten.

Om du vill hålla din målgrupp intresserad av det du håller på att bygga upp kan du i ditt nyhetsbrev dela med dig av produktuppdateringar, innehåll från bakom kulisserna, uppdateringar om finansiering, nedräkning till lansering, information om förhandsbokning och så vidare.

💲 Försäljning och kampanjer

Nyhetsbrev kan vara ett viktigt mervärde för din försäljningscykel! Det viktigaste är att se till att du inte bara säljer till din målgrupp – du ger dem värdefulla insikter som hjälper dem att fatta bättre beslut, även om de inte köper din produkt. Det finns flera mallar för drip-kampanjer som du kan titta på för att få inspiration.

👥 Bygga gemenskap

Om du vill samla din publik som en familj, behandla ditt nyhetsbrev som den plats som förenar dem. Dela användarnas perspektiv, inklusive frågor och svar, organisera roliga veckovisa utmaningar eller schemalägg virtuella träffar.

📊 Branschinsikter och expertis

Detta är ett perfekt format om du vill positionera dig som expert. Du kan analysera branschtrender, erbjuda perspektiv baserade på dina många års erfarenhet eller fördjupa dig i ämnen där du har sakkunskap.

📮ClickUp Insight: Medan 60 % av arbetstagarna svarar på snabbmeddelanden inom 10 minuter, tar det 15 % mer än 2 timmar att svara. Denna blandning av blixtsnabba svar och fördröjda svar kan skapa kommunikationsluckor och bromsa samarbetet. Med ClickUp finns alla dina meddelanden, uppgifter och uppdateringar på ett ställe, vilket säkerställer att inga konversationer lämnas hängande och att alla håller sig synkroniserade, oavsett hur snabbt – eller långsamt – de svarar.

50 engagerande idéer för nyhetsbrevsinnehåll

Sammanställningar och översikter

1. Bloggkampanjer

Vill du öka din blogs räckvidd? Använd ditt nyhetsbrev för att marknadsföra dina senaste artiklar. Oavsett om du delar ett enskilt inlägg eller en sammanställning av artiklar, håller denna strategi nyhetsbrevsprenumeranterna engagerade samtidigt som den driver trafik till din webbplats.

✨ Inspiration: Här är vårt eget nyhetsbrev, WriteClick , som ger dig en sammanfattning av utvalda blogginlägg varannan vecka! Från djupgående metoder till praktiska tips ger det dig de senaste trenderna från produktivitetsvärlden.

2. Sammanställningar av vanliga frågor

Förvandla vanliga frågor till innehåll! Samla vanliga frågor från dina livechatt-transkriptioner, kommentarer på sociala medier eller e-postförfrågningar och besvara dem i ditt nyhetsbrev. Detta sparar inte bara tid, utan säkerställer också att du svarar på exakt det som din målgrupp vill veta.

📌 Exempel: Om du är ett företag inom hälsovårdsteknik kan du säga: Vi har gått igenom dina kommentarer och chattfrågor, och här är de vanligaste frågorna du har ställt: F: Hur integreras er programvara med befintliga hälso- och sjukvårdssystem?

3. Swipe-filer och mallar

Alla lämnar kvar gratis saker, särskilt om de är lätta att ta. Ge dina prenumeranter färdiga mallar, ramverk eller checklistor som de kan använda direkt i sitt privatliv eller yrkesliv. Några exempel är planeringskalendrar, budgetblad, träningsplaner och till och med nyhetsbrevsmallar.

✨ Inspiration: DesignModo träffar mitt i prick genom att erbjuda ett paket med gratis prototypresurser, inklusive bilder och navigeringspaneler. De säger inte bara: ”Här är en gratisgrej.” De framställer det som ett måste-ha-verktyg för designers och gör nedladdningen smidig.

💡Proffstips: Håll din CTA direkt och handlingsdriven. Fraser som ”Ladda ner din guide” eller ”Få din gratis mall” fungerar bäst för resursbaserade e-postmeddelanden.

4. Presentguider

För e-handelsföretag är speciella högtider en guldgruva för försäljningen. Och det gäller inte bara julen! Skapa en shopping-, present- eller reseguide för alla hjärtans dag, mors dag, skolstarten och så vidare.

✨ Inspiration: Vill du tänka utanför boxen? Skicka dina prenumeranter en sammanställd lista med ”Presenter till kaffeälskare”. Eller gör som Warby Parker. Deras nyhetsbrev presenterar en stilren och välorganiserad presentguide med ett urval av produkter, visuellt tilltalande bilder och tydliga shoppinglänkar, vilket garanterar en smidig surfupplevelse.

📌 Exempel: Om du driver ett reseföretag kan du dela Den ultimata guiden till valentinsdagssemestern. Lyft fram drömmiga resmål, unika upplevelser och exklusiva reserbjudanden, och gör det enkelt för kunderna att boka med direktlänkar! ❤️✈️

5. Säsongsbetonade ”måsten”

Det handlar om mer än att bara dela med sig av säsongshälsningar. Anpassa dina råd, produkter eller kampanjer efter årstiden.

📌 Exempel: Om du driver ett hudvårdsföretag kan du ge tips om hur man begränsar solens påverkan under sommaren och även prata om solskyddsmedel.

Oavsett bransch – tillverkning, ideella organisationer, utbildning – finns det alltid viktiga datum som prenumeranterna kanske inte känner till eller behöver en påminnelse om. Skapa ett nyhetsbrev kring dessa.

✨ Inspiration: Intuit Turbotax förenklar detta genom att skicka ut påminnelser om skattefrister i god tid. Deras nyhetsbrev innehåller till och med ett alternativ för att lägga till i kalendern, så att läsarna kan hålla ordning med bara ett klick.

7. Quiz

Quiz är interaktiva, roliga och beroendeframkallande. Använd dem som en möjlighet att öka engagemanget och samla in relevanta insikter med frågor som är skräddarsydda för dina prenumeranter och ditt företag.

✨ Inspiration: Heights lockar med en hjärngymnastik som inte bara väcker nyfikenhet utan också subtilt marknadsför deras kosttillskott Vitals. Genom att uppmana läsarna att svara med sina svar gör de nyhetsbrevet interaktivt istället för ensidigt.

📌 Exempel: Om du driver ett skönhetsföretag kan du fråga: Vilken hudtyp har du? Ta vårt 2-minutersquiz för att ta reda på det. Få en personlig produktrekommendation för att hålla din hud strålande hela året!

8. Branschfrågor av typen ”Skulle du hellre?”

Detta lättsamma, interaktiva format låter prenumeranterna engagera sig i ditt varumärke på ett roligt sätt. Ställ branschspecifika dilemman som tvingar dem att göra ett intressant val.

📌 Exempel: Om du är ett mjukvaruföretag kan du fråga: Skulle du hellre felsöka en kod på 1 000 rader utan kommentarer eller skriva om den från grunden?

💡Proffstips: För att öka deltagandet i tekniska nyhetsbrev kan du göra en omröstning i ditt e-postmeddelande och dela det mest populära svaret i nästa nummer.

Personliga berättelser och lärdomar

9. Inblickar bakom kulisserna (BTS)

Få dina prenumeranter att känna sig som insiders. Visa dem hur du utvecklar en produkt, levererar ett projekt eller vilken kontorskultur du har. Presentera teammedlemmarna med roliga fakta och deras roller. Eller dela med dig av bloopers och outtakes bakom en kampanj. BTS-innehåll humaniserar ditt varumärke och skapar en starkare koppling till din publik.

📌 Exempel: Om du är ett produktföretag kan du tänka på något i stil med: Har du någonsin undrat hur vår senaste produkt kommer till? Möt Sarah, vår chefsdesigner, och kolla in den här roliga skissen hon gjorde innan den slutgiltiga produkten! Här är en smygtitt på den kreativa processen!

10. Ett personligt meddelande från teamet

Dela ett meddelande från någon i ditt team för att ge ditt nyhetsbrev en personlig touch. Det behöver inte nödvändigtvis vara VD:n. Att höra från en produktdesigner, kundsupportrepresentant eller till och med en praktikant kan vara lika intressant.

📌 Exempel: Om du representerar ett företag, vad sägs om att introducera en serie med titeln ”En vecka i livet för chefen för [AVDELNING]”?

11. Ditt varumärkes moodboard eller inspiration

Ge dina prenumeranter en inblick i den estetik, de teman och de influenser som formar ditt varumärkes identitet. Oavsett om det är en collage av färger, texturer eller designelement, gör detta att ditt varumärke känns mer genomtänkt och visuellt tilltalande.

✨ Inspiration: Opumos nyhetsbrev ”Monday Mood: Autumn Essentials” sammanställer ett säsongsbetonat moodboard med varma toner, mysiga texturer och minimalistisk estetik. De skapar en uppslukande upplevelse som stämmer överens med deras varumärkesidentitet.

12. Vad finns på vårt skrivbord?

Människor älskar att upptäcka insiderfavoriter – oavsett om det är verktyg, prylar eller nödvändigheter som hjälper yrkesverksamma inom en viss bransch att vara produktiva, kreativa eller avslappnade. Visa upp ditt teams måste-ha-produkter på ett sätt som väcker nyfikenhet och erbjuder värde.

📌 Exempel: Om du är en designbyrå kan du överväga att göra något i stil med detta: Inuti en grafisk designers verktygslåda: De 7 prylarna som underlättar vårt arbete, med styluspenna, färgpaletter och den bästa ergonomiska musen för långa arbetsdagar.

13. Personlig utmaning från teamet

Bjud in dina prenumeranter att tillsammans med ditt team anta en användbar eller rolig nyhetsbrevsutmaning. Se till att den är enkel, genomförbar och relevant för din bransch. Det kan vara något så enkelt som en "5-dagars Inbox Zero"-utmaning som motiverar människor att rensa upp i sin inkorg.

Du kan också använda mallar för bekräftelsemejl för att skicka en bekräftelse till deltagarna när de anmäler sig till utmaningen.

📌 Exempel: Om du har ett produktivitetsverktyg, vad sägs om att introducera en utmaning för att rensa upp? Är du redo att rensa upp på din arbetsplats och öka din produktivitet? Delta i vår 7-dagarsutmaning "Desk Detox"!

14. Nostalgimarknadsföring

Trender går alltid i cirklar, och att utnyttja nostalgi kan vara ett kraftfullt marknadsföringsverktyg. Återupplev tidigare branschtrender, utforska deras utveckling och diskutera deras relevans idag. Lägg till detta i din månatliga nyhetsbrevsidérotation för att täcka så många ämnen som möjligt.

📌 Exempel: Om du är ett fintech-företag kan du sammanställa ett nyhetsbrev om Boom eller krasch? En återblick på dotcom-eran jämfört med dagens startup-bubbla eller liknande ämnen.

15. Bilder på husdjur

Det här är den säkraste nyhetsbrevsidén! Söta bilder på husdjur är populära på alla sociala medier och gör ditt varumärke mer mänskligt och relaterbart.

✨ Inspiration: Fi nn utnyttjar detta genom att visa hjärtvärmande bilder på husdjur i sitt nyhetsbrev. Istället för att överbelasta e-postmeddelandet med text låter de bilderna tala för sig själva och integrerar samtidigt en CTA som uppmuntrar till engagemang.

16. Marknadsföring av Spotify-spellistor

Nyhetsbrev hjälper till att bygga relationer, och finns det något bättre sätt att skapa kontakt än genom musik? Musik är ju trots allt universellt. Dela ditt teams arbetsplaylist, en motiverande mix eller till och med en temaplaylist för helgdagar. Allt som väcker känslor, höjer stämningen och stämmer överens med ditt varumärkes image.

📌 Exempel: Om du representerar ett livsstilsvarumärke kan du säga: Starta veckan med vår Monday Motivation Playlist. Lyssna här och berätta vilken låt du gillar bäst!

17. En undersökning eller omröstning

Vill du ha direkt feedback från dina prenumeranter? Skicka en snabb enkät eller omröstning i ditt nyhetsbrev och se hur svaren strömmar in. Se dock till att enkäterna är korta (max 3–5 frågor) och gör dem roliga för att öka engagemanget.

✨ Inspiration: Mir o: s nyhetsbrev är enkelt. De bjuder in prenumeranterna att delta i en enkät med tre frågor om nya funktioner, med en ren design och en tydlig CTA.

👀 Visste du att? Interaktivt innehåll har dubbelt så högt engagemang som statiskt innehåll!

18. Motiverande eller roliga citat

Även om innehållet i nyhetsbrevet beror på vilken typ av verksamhet du har, kan du använda det för att uppmuntra, inspirera eller underhålla dina prenumeranter. Välj citat som passar ditt budskap, till exempel motiverande citat för tillväxt, kvicka citat för livsstil eller tankeväckande citat för yrkesverksamma.

✨ Inspiration: Zenpen har en minimalistisk approach med ”Weekly Drops of Wisdom”. Istället för att bara slänga in ett slumpmässigt citat skapar de en uppslukande upplevelse med medvetna budskap, mjuka akvarellbilder och en ren, överskådlig layout.

19. Exklusivt innehåll

Förvandla ditt nyhetsbrev till en exklusiv VIP-upplevelse. Erbjud dina prenumeranter tillgång till insider-innehåll, såsom bakom kulisserna-information, dolda funktioner, kommande produktlanseringar eller specialrabatter som inte finns någon annanstans. Detta skapar spänning och gör att människor ser fram emot dina e-postmeddelanden.

📌 Exempel: Om du har en produkt med AI-funktioner, säg : Få en exklusiv förhandsvisning av vår nya AI-drivna funktion som lanseras nästa månad – endast för våra nyhetsbrevsprenumeranter!

20. X mindre kända fakta om ditt varumärke

Dela oväntade fakta om ditt företag, ditt team eller din historia för att skapa en djupare relation till dina prenumeranter.

📌 Exempel: Om du är ett nystartat företag, presentera ett Visste du att vi startade i ett litet garage med bara två personer och en gammal bärbar dator? Vår resa har varit full av överraskningar – här är fem mindre kända fakta om hur vi kom hit!

21. Serien ”Du använder det här fel”

Många kunder använder produkterna felaktigt utan att veta om det, vilket påverkar deras upplevelse. Påpeka vanliga misstag för att lära dem hur de får bästa resultat. Det är bara en unik variant på att dela tips.

📌 Exempel: Ett teknikföretag kan säga, Tror du att du utnyttjar vår app till fullo? Här är varför du förmodligen gör fel och hur du får bästa resultat i 3 enkla steg!

Berätta för dina prenumeranter vad som händer på dina sociala plattformar och uppmuntra dem att följa dig för att få de senaste uppdateringarna och branschinsikterna.

✨ Inspiration: Se hur Fractel uppmuntrar sina prenumeranter att hålla sig uppdaterade genom att följa dem på Instagram och Facebook i detta nyhetsbrev.

23. Marknadsföring via webbseminarier

Ska du hålla ett webbinarium? Du kan marknadsföra det i ditt nyhetsbrev för att skapa intresse och få fler att anmäla sig. Oavsett om det är en live-frågestund, en utbildning eller ett branschsamtal, lyft fram vad deltagarna kommer att få ut av det. Inkludera en länk för anmälan och en kort punktlista över vad de kommer att lära sig i e-postmeddelandet.

📌 Exempel: Om du är finansexpert kan du skicka ut en inbjudan med texten: Delta i vårt kostnadsfria webbinarium: Hur man bygger upp en förmögenhet 2025 (begränsat antal platser!).

24. Evenemangsreklam

Den här liknar webbinariereklam men är bredare. Skapa en serie e-postmeddelanden som bygger upp spänningen inför kommande evenemang.

📌 Exempel: Om du lanserar en produkt, påminn läsarna om: Är du spänd inför vår kommande produktlansering? Var med och få en exklusiv förhandsvisning! Platserna fylls snabbt – boka din plats redan idag!

25. Ett företags jubileum eller milstolpe

Din publik vill fira framgångar tillsammans med dig. Oavsett om det är ditt företags jubileum eller en viktig milstolpe (t.ex. att nå 100 miljoner dollar i intäkter eller vinna ett pris), dela det i ditt nyhetsbrev. Offentligt erkännande gör ditt varumärke mer auktoritativt och trovärdigt.

✨ Inspiration: Detta nyhetsbrev från Mad ewell använder sig av storytelling för att fira sina milstolpar för 2024. Det använder engagerande bilder för att få dig att känna att du är en del av varumärkets resa samtidigt som det förstärker spänningen inför framtiden.

Försäljning och kampanjer

26. Erbjudanden och rabatter

Erbjudanden och rabatter (även kallade incitamentsmejl) är en viktig del av e-postmarknadsföringen av en anledning. Vi älskar alla känslan av att registrera oss för ett nyhetsbrev för att få 10 % rabatt på vårt första köp! Du kan också ställa in drip-kampanjer och automatiska triggers i ditt CRM-system för att skicka ut mallade mejl med rabattkoder.

✨ Inspiration: Canva gör det bra – i detta nyhetsbrev marknadsför de en tidsbegränsad rabatt på 50 % på Canva Pro med hjälp av en iögonfallande design och en brådskande text för att uppmuntra till omedelbar handling.

27. Videoserie

Videor skapar djupare relationer med dina prenumeranter. Oavsett om det är en handledning, en titt bakom kulisserna eller en expertanalys, så håller du nyhetsbrevet dynamiskt genom att dela korta YouTube-videor.

📌 Exempel: Om du arbetar inom teknikbranschen kan du skapa en video om: En 2-minuters sammanfattning: Hur AI kommer att förändra din bransch för den specifika målgruppen

28. Värva-en-vän-program

Förvandla dina prenumeranter till ambassadörer för ditt varumärke med ett rekommendationsprogram. Erbjud rabatter, gratis resurser eller exklusiva förmåner när de introducerar nya kunder till ditt varumärke. Detta är också ett utmärkt sätt för dig att bygga upp din e-postlista.

✨ Inspiration: Busu u gör detta med ett tydligt och engagerande e-postmeddelande som erbjuder 30 dagars gratis Premium Plus-åtkomst för varje vän som bjuds in. De inkluderar även en progressionsspårare så att användarna kan se hur många rekommendationer de har gjort.

29. Hälsningar inför helgdagar

Helger är perfekta tillfällen att sprida glädje och påminna prenumeranterna om att du tänker på dem. Oavsett om det är en stor helgdag som Thanksgiving eller en rolig marknadsföringshelgdag som National Pizza Day, så skapar du goodwill genom att skicka ett kort festligt mejl.

✨ Inspiration: Coterie levererar detta på ett vackert sätt med ett enkelt men hjärtligt julhälsning, där de tackar sina prenumeranter för deras stöd. Eleganta bilder och en välplacerad CTA gör att det känns mer som en fest än en försäljningspresentation.

30. Vi har testat det, så du slipper göra det.

Testa en viral trend, metod eller produkt och dela med dig av dina ofiltrerade erfarenheter. Det behöver inte ha något med din bransch att göra, utan kan bara vara något roligt och engagerande.

📌 Exempel: Om du är ett konsultföretag inom hälso- och sjukvård kan du berätta för dina läsare Jag åt bara proteinbarer i en vecka. Här är vad som hände: det goda, det dåliga och den proteinrika verkligheten!

31. E-postmeddelandet som självförstörs

Experimentera med ett mystiskt, tidsbegränsat e-postmeddelande som skapar FOMO (fear of missing out, rädsla för att missa något). Berätta för prenumeranterna att de bara har 24 timmar på sig att läsa och agera innan e-postmeddelandet försvinner för alltid (eller innan erbjudandet, innehållet eller möjligheten går ut). Varför fungerar det? Det spelar på brådska, nyfikenhet och exklusivitet och får människor att öppna det bara för att se vad som finns inuti.

📌 Exempel: Om du driver ett företag som säljer sneakers kan du prova detta: Sista chansen att få 10 % rabatt på våra sneakers i begränsad upplaga. Det här mejlet raderas automatiskt om 24 timmar. Missa inte chansen!

Bygga gemenskap

32. Användargenererat innehåll (UGC)

UGC är en gåva som fortsätter att ge. Det är en effektiv form av social bevisning som består av innehåll som dina kunder delar med dig, till exempel vittnesmål, omnämnanden på sociala medier eller bilder (foton/videor).

Även om UGC vanligtvis delas på sociala medier eller företagets webbplats, fungerar det också utmärkt som nyhetsbrevsidé.

✨ Inspiration: Bubble Goods använder denna strategi genom att lyfta fram kvinnoledda varumärken inom livsmedelsbranschen. Deras nyhetsbrev handlar inte bara om att marknadsföra produkter – det berättar grundarnas historier, visar högkvalitativa bilder och innehåller direkta shoppinglänkar, vilket gör innehållet både inspirerande och interaktivt.

📌 Exempel: Om du representerar ett kaffemärke kan du engagera dina läsare med: Här är en hälsning till @CoffeeLover89 för att de delat med sig av sitt perfekta morgonkaffe, bryggt på våra kaffebönor. Vill du bli presenterad? Tagga oss med #MyBestBrew!

Detta är en form av UGC, men med en personlig och berättande twist. Dina prenumeranter har massor av fantastiska historier, så varför inte lyfta fram dem? Presentera verkliga framgångar, utmaningar eller kreativa användningsområden för din produkt eller tjänst.

📌 Exempel: Om du säljer träningsutrustning kan du dela: Stacey berättade hur våra träningskläder hjälpte henne att springa sitt första 5 km-lopp. Läs om hennes inspirerande resa!

34. Månadens medarbetare

Presentera dina prenumeranter för de fantastiska människorna bakom ditt varumärke. Att presentera en Månadens medarbetare höjer teamets moral och gör ditt varumärke mer personligt. Dessutom, vem vill inte bli uppmärksammad i företagets nyhetsbrev? Det är mycket uppskattande!

📌 Exempel: Om du är ett företag som är känt för fantastiska designer, skicka dina läsare ett Shoutout till Josh, vår fantastiska grafiska designer. Hans kreativa öga gav liv åt vår senaste kampanj – och han kan jonglera 5 bollar samtidigt!

35. Jobbannonser

Söker du personal? Din nästa fantastiska medarbetare kanske redan prenumererar på ditt nyhetsbrev, eller så känner de den perfekta kandidaten. Kom ihåg att hålla e-posttexten kort och lättläst. Lägg till en länk till den fullständiga jobbeskrivningen och lyft fram förmånerna för att göra den mer attraktiv.

✨ Inspiration: Kolla in detta nyhetsbrev från Social Print Studio. Det annonserar en ledig tjänst som Lead Designer med en djärv, lekfull design och engagerande text. E-postmeddelandet beskriver tydligt rollen, lyfter fram viktiga kvalifikationer och innehåller en framträdande CTA ("Se vår lediga tjänst") för att uppmuntra ansökningar.

36. Hälsa till personer du uppskattar

Gör ditt nyhetsbrev till en plats för tacksamhet. Oavsett om det gäller anställda, partners, kunder eller medlemmar i samhället, så stärker uppskattning alltid relationer. Säg "TACK!"

Du kan också göra detta till en månatlig rubrik och lyfta fram en prenumerant, anställd eller partner i varje nummer. Ännu bättre, bjud in din publik att nominera någon till nästa omnämnande.

📌 Exempel: Om du är ett företag med bra kundservice, säg Stort tack till Emily för hennes fortsatta stöd i vårt kundserviceteam. Hon har just nått milstolpen 500 positiva recensioner!

37. 3-sekunders designtestet

Testa dina prenumeranters instinkter genom att visa två produktdesign, marknadsföringsbilder eller varumärkesalternativ och fråga vilka de föredrar.

📌 Exempel: Om du håller på att slutföra ditt produkts nya logotyp, fråga: Vilken logotyp får dig att känna dig mer säker: Alternativ A (djärv) eller Alternativ B (elegant)? Rösta nu!

Sammanställ en lista över användbara appar, tjänster eller verktyg som dina prenumeranter kanske inte känner till.

📌 Exempel: Om du är ett bilföretag kan du skicka följande till dina läsare: Upptäck den ultimata resekompanjonen! 🚗 Kolla in ABC för smidig ruttplanering, trafikuppdateringar i realtid och enkel uppföljning av bilunderhåll, allt på ett och samma ställe!

39. Fråga mig vad som helst (AMA)

Detta är en populär typ av aktivitet på Reddit. Du kan faktiskt göra samma sak i ditt nyhetsbrev. Svara på frågor från läsarna i ett särskilt e-postmeddelande i frågestundsformat.

📌 Exempel: Om du har en ny produkt på gång, informera läsarna om det: Den här veckan svarar vi på dina brännande frågor om vår kommande produktlansering!

Branschinsikter och expertis

40. Handböcker och handledningar

Människor älskar steg-för-steg-guider som hjälper dem att lösa problem eller förbättra sina färdigheter. Har du ett komplext ämne i åtanke? Dela upp det i enkla, praktiska steg i ett e-postmeddelande.

✨ Inspiration: Reclai m AI lyckas med detta i sitt nyhetsbrev, där de erbjuder en kortfattad steg-för-steg-guide till hur man inför mötesfria dagar på arbetsplatsen. E-postmeddelandet innehåller tydliga åtgärdspunkter, en visuellt tilltalande layout och en CTA som leder till mer djupgående resurser.

41. Misstag att undvika

Ingen vill göra kostsamma misstag. Istället vill man ha datastödda strategier som kan tillämpas omedelbart för positiva resultat. Varför inte lyfta fram vanliga fallgropar i branschen och dela med dig av användbara tips om hur man undviker dem?

📌 Exempel: Om du är säljcoach kan du skriva om 5 misstag i kalla e-postmeddelanden som kostar dig affärer (och hur du åtgärdar dem) eller Undvik dessa 3 vanliga misstag i säljargument som skrämmer bort potentiella kunder.

42. Myter och missuppfattningar

Varje bransch har sin beskärda del av myter. Myter som vilseleder. Myter som förvirrar. Myter som håller tillbaka människor. Dina e-postprenumeranter tror på dem, och det är dags att slå hål på dem med fakta och väcka nyfikenhet. Gör det genom ditt nyhetsbrev.

📌 Exempel: Om du är nutritionist kan du ta upp 5 näringsmyter som faktiskt skadar din hälsa eller Sanningen om kolhydrater: varför de inte är fienden.

43. Fallstudier och framgångshistorier

Visa, berätta inte. Använd verkliga resultat från kunder, leverantörer eller communitymedlemmar för att skapa övertygande fallstudier. Sociala bevis skapar trovärdighet och förtroende och hjälper potentiella kunder att visualisera sin framgång med ditt företag.

✨ Inspiration: Ta till exempel Beefrees nyhetsbrev. Det belyser hur Madison Taylor Marketing minskade tiden för att utveckla e-postmeddelanden med 66 % genom att använda deras dra-och-släpp-redigerare. E-postmeddelandet säger inte bara att ”vårt verktyg sparar tid” – det bevisar det med siffror, vilket gör effekten oundviklig.

💡Proffstips: Skapa mallar för fallstudier för att lyfta fram mätbara resultat, såsom intäktsökning eller tidsbesparingar.

44. Insidertips och branschhemligheter

Ge dina prenumeranter tillgång till kunskap som de inte lätt hittar någon annanstans. Det kan vara branschhemligheter, okända strategier eller insikter från en relevant studie. Exklusivt innehåll skapar förtroende och får läsarna att komma tillbaka.

📌 Exempel: Om du driver en e-handelsbutik kan du dela 5 psykologiska triggers som ökar onlineförsäljningen.

45. Intervjuer med branschexperter

Vem gillar inte expertråd? Ta hjälp av proffs för ett nyhetsbrev i frågestundsformat eller lyft fram viktiga punkter från en intervju i nyhetsbrevet. Bädda också in en video eller podcastlänk i innehållet för att öka engagemanget.

✨ Inspiration: DesignBetter delade till exempel en intervju med Jason Goodwin, där man utforskade hur designledaren integrerar designtänkande och agila metoder i arbetsflöden. Istället för en lång transkription lyfte e-postmeddelandet fram de bästa insikterna, med en möjlighet att läsa mer.

46. Infografik

All information behöver inte vara textintensiv – ibland är det lättare att förstå komplexa idéer med hjälp av en visuellt tilltalande infografik. Oavsett om det handlar om branschtrender, instruktionsguider eller statistiska insikter, gör infografik innehållet lättare att ta till sig.

✨ Inspiration: Se hur Grüns Nutrition jämför näringskoncentrationen i gummibär och tabletter. Deras nyhetsbrev använder en snygg infografik med ett stapeldiagram som illustrerar absorptionshastigheten över tid. Istället för en lång förklaring berättar bilden historien.

💡 Proffstips: Håll dig till 2–3 färger och minimera texten – låt bilderna tala.

47. Rådgivningsspalt

Personliga nyhetsbrev kan vara mycket engagerande. Uppmuntra prenumeranterna att skicka in frågor och dela svaren i ett rådgivande e-postmeddelande. Oavsett om det handlar om tips om affärer, hälsa eller karriär, gör svaren på verkliga frågor ditt nyhetsbrev interaktivt och värdefullt.

📌 Exempel: Ett nyhetsbrev med fokus på startups kan ha en Founder's Corner där entreprenörer kan ställa frågor om hur de kan skala upp sin verksamhet. En utgåva kan besvara frågan Hur lockar jag mina första 100 kunder utan marknadsföringsbudget? med praktiska tillväxtstrategier.

48. Dela branschspecifika nyheter

Nyhetsbrev behöver inte täcka allt – istället kan du välja ut de mest relevanta uppdateringarna för din nisch. Oavsett om det handlar om teknik, mode, ekonomi eller hälsa, hjälp dina prenumeranter att hålla sig informerade utan att överbelasta dem med information. Lägg till insikter, åsikter eller sammanfattningar som gör det lätt att ta till sig informationen.

✨ Inspiration: McKinsey är bra på detta. I ett nyhetsbrev sammanfattade de en komplex ekonomisk rapport till en engagerande artikel om ”Vad som krävs för att öka Europas konkurrenskraft”. Läsarna fick värdefulla insikter utan att behöva gräva sig igenom en fullständig rapport.

49. Podcastrekommendationer

Podcasts är på stark frammarsch, och dina prenumeranter kommer att uppskatta noggrant utvalda rekommendationer. Du kan presentera ett avsnitt som du gillade, en gästintervju som är värd att lyssna på eller till och med din egen företags-podcast.

✨ Inspiration: Guru Conference marknadsför till exempel ett avsnitt från sin Guru Insider Podcast i det här e-postmeddelandet. Istället för att bara lägga in en länk lyfter de fram viktiga punkter, vilket ger läsarna ett övertygande skäl att lyssna.

50. Recensioner

Recensioner behöver inte alltid fokusera på produkter eller tjänster. Böcker, trender, branschrapporter – din syn på allt som är relevant för din målgrupp (och bransch) kan tillföra värde. Du kan faktiskt också dela med dig av hur ditt företag uppfattas i branschen. Var kreativ!

✨ Inspiration: Figlia gör detta på ett briljant sätt. Deras nyhetsbrev visar pressrecensioner från The New York Times, Vogue, Forbes och GQ för att bygga trovärdighet för deras alkoholfria aperitivo. Istället för att säga "Vår produkt är fantastisk" låter de pålitliga röster tala för sig.

Tips för design och layout av nyhetsbrev

Det handlar inte bara om vad du säger i ditt nyhetsbrev – det handlar också om hur du säger det. Effektiv användning av färg, bilder och tomrum är nyckeln till att få fram ditt budskap och uppmuntra dina prenumeranter att vidta önskad åtgärd.

Här är några tips att tänka på.

1. Strukturera varje nyhetsbrev så att det blir lätt att överblicka

Ingen vill öppna ett e-postmeddelande och möta en vägg av text. Sprid ut innehållet så att det blir lättläst och se till att alla viktiga punkter är lätta att överblicka.

Du kan göra detta genom att: Håll dina stycken korta (högst tre meningar)

Använd punktlistor eller infrarutor för att sammanfatta information

Lägg till bilder, infografik eller GIF-bilder för att berika ditt innehåll

2. Använd visuell hierarki

Om dina prenumeranter inte bläddrar förbi den första delen av ditt nyhetsbrev, se till att de ser den viktigaste informationen direkt. Rubriker och fetstil är dina vänner här. Lägg till länkar och CTA:er efter behov.

💡 Proffstips: Följ den omvända pyramidmodellen. Börja med det viktigaste, ge sedan alla detaljer och avsluta med en stark uppmaning till handling.

3. Optimera för mobila enheter

Idag läser nästan alla sina e-postmeddelanden på mobilen, så se till att ditt nyhetsbrev är utformat för att vara lätt att bläddra igenom.

Bästa praxis inkluderar:

Undvik tunga bild-/videofiler som kan ta lång tid att ladda.

Använd stora CTA-knappar som är lätta att trycka på

Håll dig till en layout med en kolumn

💡 Proffstips: De flesta nyhetsbrevsprogramvaror låter dig förhandsgranska din e-post på både dator- och mobilskärmar. Använd detta för att justera layouten efter behov.

4. Ha en tydlig CTA

Varje nyhetsbrev bör innehålla en tydlig uppmaning till handling. Förvirra inte dina prenumeranter med för många valmöjligheter. Tänk på att använda ett enkelt och direkt språk på din CTA-knapp, till exempel Ladda ner nu eller Registrera dig gratis.

💡 Proffstips: Inkludera en CTA-knapp i början av ditt e-postmeddelande så att prenumeranterna kan se den utan att behöva scrolla nedåt.

Inget skriker massmarknadsföring mer än nyhetsbrev eller e-postrubriker som börjar med något i stil med Kära läsare eller Kära prenumerant.

Adressera varje prenumerant med namn och anpassa ditt innehåll efter olika målgrupper och deras intressen.

🧠 Visste du att? Personliga ämnesrader i e-postmeddelanden ökar öppningsfrekvensen med 26 %.

Hur man skapar en kreativ nyhetsbrevsvana

Du är förmodligen trött på att höra uttrycket ”konsekvens är nyckeln”. Men det är verkligen sant, särskilt när det gäller nyhetsbrev. Det är lätt att skicka ett eller tre bra e-postmeddelanden, men bra e-postmeddelanden vecka efter vecka? Det kräver engagemang.

Den goda nyheten är att det är enklare än du tror.

Du behöver ett tydligt system för idégenerering och skapande som passar din arbetsplan och din naturliga kreativa rytm.

Så här kommer du igång.

1. Fånga inspirationen när den slår till

Har du någonsin fått en bra idé mitt på dagen, men sagt till dig själv: ”Jag skriver ner den senare”?

För att förhindra att de går förlorade i kaoset, skriv ner dina nyhetsbrevsidéer så fort de dyker upp.

Om du letar efter inspiration kan du prenumerera på de bästa AI-nyhetsbreven på marknaden och se vilka vinklar och format de använder sig av.

Dessutom bör du skapa en central idébank där du kan utveckla dina idéer och skapa nya kopplingar mellan dem.

Låt ClickUp Docs hjälpa dig.

Skapa en särskild idébank för nyhetsbrev i ClickUp Docs.

Skapa ett nytt dokument för att anteckna dina nyhetsbrevsidéer och använd inbäddade sidor för att organisera dem efter branschtrender, personliga insikter eller fallstudier. Du kan också bädda in bokmärken för att spara inspiration från konkurrenters nyhetsbrev, relevanta artiklar eller trender på sociala medier, så att du enkelt kan återkomma till dem senare.

ClickUp Docs underlättar också gemensam brainstorming med funktioner för samtidig redigering och samarbetsdetektering. När du kommer på en ny vinkel eller ett unikt ämne kan du lägga till det i dokumentet och tagga teammedlemmar för att få feedback.

Du kan till och med tilldela kommentarer och konvertera text till spårbara uppgifter. När en idé är redo att utvecklas till ett nyhetsbrev kan du omedelbart flytta den till produktion utan att byta verktyg.

💡 Proffstips: Be dina prenumeranter om idéer direkt. Vad har de svårt för? Vilka frågor ställer de hela tiden? Du kan använda ClickUp Forms för att samla in dessa idéer. När svaren börjar komma in kan ClickUps automatiseringar omedelbart omvandla dem till uppgifter som kopplas direkt till ditt arbetsflöde.

2. Ha ett realistiskt arbetsflöde för skrivandet

Det bästa sättet att undvika panik i sista minuten? Ha en tydlig steg-för-steg-process som du kan följa, så att du har tillräckligt med tid att komma på idéer, ta en paus och skriva om vid behov.

Om du till exempel skickar ut ditt nyhetsbrev på fredagar kan ditt skrivschema se ut så här:

Måndag: Brainstorma idéer och slutför utkastet

Tisdag: Skriv det första utkastet

Onsdag: Redigera och skriv det andra utkastet

Torsdag: Lägg till designelement

Fredag: Tryck på Skicka

➡️ Läs mer: Gratis nyhetsbrevsmallar för Google Docs

3. Använd AI till din fördel

Det finns så mycket som AI kan göra för att underlätta hanteringen av nyhetsbrev. Det kan brainstorma idéer till e-postnyhetsbrev, skapa dispositioner, skriva utkast som stämmer överens med ditt varumärkes ton, förfina marknadsföringstexter och mycket mer.

Till exempel kommer ClickUp Brains inbyggda skrivassistent att se till att ditt nyhetsbrev låter professionellt, engagerande och i linje med varumärket. Oavsett om du sammanställer en introduktion, sammanfattar viktiga insikter eller utformar uppmaningar till handling, kan verktyget:

Skriv om och förfina ditt innehåll för bättre tydlighet och ton.

Kontrollera stavning och grammatik i realtid – inga plugins behövs.

Föreslå snabba svar för att snabbare kunna svara på feedback om nyhetsbrevet.

Skriv och förfina nyhetsbrevets innehåll med ClickUp Brain.

Om du föredrar att brainstorma högt via teammöten eller röstanteckningar kan ClickUp Brain transkribera möten och röstanteckningar till strukturerad text och automatiskt omvandla dina idéer till färdiga nyhetsbrevsutkast.

Vill du standardisera formatet på ditt nyhetsbrev? Be Brain att skapa mallar för uppgifter, dokument och projekt, så att det blir enkelt att skala upp skapandet av innehåll. Skapa och konfigurera återkommande nyhetsbrevsstrukturer, redaktionella kalendrar och utåtriktade sekvenser med ClickUp Automations för att hålla dina arbetsflöden organiserade och effektiva.

Skapa anpassade automatiseringar med naturliga språkprompter med hjälp av ClickUp Brain.

💡 Proffstips: Titta på tutorials om hur du använder AI för att skriva e-postmeddelanden för att balansera bekvämligheten med AI-innehåll med fräschören i din egen tolkning.

4. Spåra och justera över tid

Avsätt varje månad en stund för att utvärdera hur ditt nyhetsbrev fungerar och vilka delar som behöver uppmärksammas.

Fokusera på aspekter som: Vilka ämnen får högst öppningsfrekvens? Vilken typ av e-postsvar får du? Vad är klickfrekvensen på dina CTA:er?

Svaren ger dig viktig information om hur du kan anpassa din nyhetsbrevsstrategi för att möta dina prenumeranters behov.

Med ClickUp Dashboards kan du skapa en samlad översikt över viktiga nyhetsbrevsmätvärden som öppningsfrekvens, engagemangsnivåer och prenumeranttillväxt. Istället för att manuellt ta fram rapporter kan du låta din dashboard göra jobbet och ge dig realtidsinsikter på ett ögonblick.

Visualisera ditt nyhetsbrevs prestanda med ClickUp Dashboards.

Använd diagram, listor och tabeller för att visualisera trender över tid. Vill du veta när engagemanget sjunker eller när en kampanj presterar exceptionellt bra? Ställ in aviseringar som meddelar dig när vissa tröskelvärden uppnås så att du kan agera snabbt.

Klara, färdiga, skicka ditt nyhetsbrev med ClickUp

De bästa nyhetsbreven dyker upp i prenumeranternas inkorgar när de ska, varje gång, utan undantag.

Nyhetsbrevsexemplen i denna blogg ger variation till ditt nyhetsbrev och håller läsarna engagerade. När du väl har ett strukturerat arbetsflöde som du kan lita på och en process för utvärdering och justering är du redan halvvägs där.

Med ClickUp kan du hantera hela nyhetsbrevsprocessen, från idégenerering till resultatuppföljning. Det har rätt verktyg och funktioner för att effektivisera din process, optimera samarbetet, följa upp innehållets resultat och hålla ordning på din nyhetsbrevsstrategi.

Registrera dig för ClickUp idag.