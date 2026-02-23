Vad är det första som går sönder när ett litet team börjar växa?

Det är ”samarbete”.

Uppdateringar sprids över olika verktyg, överlämningar glider mellan roller och beslut hamnar i en begravd meddelandetråd.

ClickUp är utvecklat för små och medelstora företag som vill upprätthålla ett tätt samarbete när verksamheten växer. Det samlar uppgifter, dokument, chatt, instrumentpaneler och AI i ett arbetsutrymme, så att hela teamet kan planera, samordna och hålla sig synkroniserade (utan att spridas).

I den här guiden går vi igenom 12 fördelar med ClickUp för teamsamarbete i små och medelstora företag och hur var och en av dem hjälper dig att minska förvirringen och få arbetet att gå snabbare framåt.

Bättre verktyg för teamsamarbete ger dig ett gemensamt system som hela teamet kan använda. Alla ser samma prioriteringar, samma filer och samma informationskälla, utan att behöva jaga varandra för uppdateringar.

Och den förändringen leder till:

Snabbare genomförande: Tänk dig ett kundärende som kommer in via supporten och automatiskt blir en spårad uppgift för teknikavdelningen, med rätt prioritet, ansvarig och deadline redan angivna. Ingen behöver "flagga" det tre gånger, och åtgärden blir inte liggande eftersom den inte har överlämnats formellt.

Renare samordning mellan team: Delad kontext är det som hindrar små och medelstora företags team från att trampa varandra på tårna. Marknadsföringen ser den verkliga produktens tidsplan, försäljningen ser vad som faktiskt levereras och supporten behöver inte gissa vad som är godkänt att kommunicera. Alla arbetar utifrån samma verklighet, inte tre olika versioner av den.

Inga versionskonflikter: När filer, feedback och beslut är kopplade till arbetet undviker du de klassiska små och medelstora företagens misstag: att skicka fel dokument till en kund, bygga vidare på ett föråldrat krav, missa en viktig kommentar som gömmer sig i en tråd eller göra om arbetet eftersom den slutliga feedbacken kom för sent.

Mindre uppföljningsarbete för chefer: I många små och medelstora företag blir ledningen ett mänskligt meddelandesystem. De påminner medarbetarna, samlar in uppdateringar och förmedlar framsteg mellan teamen. En bättre samarbetsmiljö minskar behovet av manuella kontroller eftersom status, hinder och nästa steg syns utan att någon behöver avbrytas.

Mer konsekvent leverans när du skalar upp: Det som känns hanterbart med 8 personer blir kaos med 20. Bra samarbetsverktyg skapar tidigt repeterbara arbetsflöden, så att tillväxt inte automatiskt innebär fler möten, mer förvirring och fler missade bollar.

Innan du går vidare, titta på denna översikt över vad som gör samarbetsverktyg effektiva för moderna team och de viktigaste funktionerna som driver produktiviteten:

12 fördelar med ClickUp för teamsamarbete i små och medelstora företag

Teamsamarbete är det bindande element som håller ihop ett småföretag, och därför samlar ClickUp allt du behöver i ett enda arbetsutrymme för att en gång för alla få bukt med verktygsspridningen.

Här är de 12 fördelarna med ClickUp som gör samarbetet smidigare och snabbare för små och medelstora företag när de växer. 👇

Fördel nr 1: Allt ditt arbete på ett ställe

Informationssilos är en stor källa till frustration för små och medelstora företag, eftersom de tvingar teammedlemmarna att söka efter den senaste filversionen eller statusen för en begäran på olika plattformar. Detta ständiga byte av sammanhang slösar tid och leder till missade deadlines.

ClickUp hjälper dig att organisera allt i en sammankopplad hierarki som matchar hur ditt företag faktiskt fungerar:

ClickUp Spaces: Högsta nivåns områden för avdelningar, team eller större initiativ

ClickUp-mappar: Projektgrupperingar och arbetsflöden i flera steg inom ett utrymme

ClickUp-listor: De centrala behållarna där uppgifterna finns och arbetet går framåt.

Organisera alla filer utan ansträngning med ClickUp Project Hierarchy.

Utöver den strukturen rymmer ClickUp allt som ett småföretag behöver för att sköta det dagliga arbetet utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Det är en konvergerad AI-arbetsplats som samlar uppgifter, dokument, chatt, instrumentpaneler och AI i ett sammankopplat system, så att du kan minska kontextväxlingarna som i första hand bidrar till att arbetet sprids ut.

Gå från arbetskaos till konvergens med ClickUp

Fördel nr 2: AI-drivna arbetsflöden och agenter

Generiska AI-verktyg är frustrerande eftersom de kräver att du ständigt förklarar projektets sammanhang på nytt. Detta kopierande och klistrande mellan ditt arbete och en separat AI-assistent är bara en annan form av manuellt arbete, vilket motverkar syftet med att använda AI från första början.

Åtgärda det med ClickUps AI-funktioner.

Till att börja med kan ClickUp Brain hämta sammanhang från ditt livearbete i ClickUp. Det innebär att Brain kan sammanfatta vad som har hänt, extrahera åtgärdspunkter och hjälpa till att utarbeta uppdateringar med hjälp av sammanhanget i din arbetsyta.

Sök igenom dina uppgifter, dokument och chattar i ClickUp och ställ frågor på naturligt språk till ClickUp Brain.

Ta det ett steg längre med ClickUp Super Agents. De är AI-drivna teammedlemmar som är utformade för att köra flerstegsarbetsflöden med hjälp av ditt arbetsutrymmeskontext. Förutom att skapa dina egna från grunden kan du välja från katalogen med förkonfigurerade agenter som ClickUp har för ditt team, till exempel:

Copywriter , Campaign Optimizer och Social Scheduler för innehållsarbetsflöden

Statusrapporter och aktivitetsuppdateringar för sammanfattningar till intressenter

StandUp Manager för teamuppdateringar som slutar leva över trådar

Triage New Tasks , Field Filler och Work Breakdown för intag, prioritering och uppgiftskonfiguration.

Approval Manager för granskningar och godkännanden som kräver konsekvent uppföljning.

Executive Assistant, CEO Digest och Chief of Staff för de operativa uppföljningar som små och medelstora företagsledare till slut gör manuellt.

Välj från en katalog med ClickUp Super Agents

Men detta är bara toppen av isberget. Superagenter kan göra mycket mer. Titta på den här videon för att lära dig mer om dem 👇

📚 Läs mer: Kontextuell AI

Fördel nr 3: Anpassningsbara arbetsflöden och automatisering

Rigida, universella verktyg tvingar ditt team att använda besvärliga lösningar, medan alltför flexibla verktyg utan skyddsräcken skapar kaos. Små och medelstora företag behöver arbetsflöden som anpassar sig till deras unika processer, inte tvärtom.

Detta kräver en programvara för arbetsflödessamarbete som anpassar sig efter dina processer.

Skapa anpassade if-then-regler utan att skriva en enda rad kod med hjälp av ClickUp Automations. Du kan använda ClickUp Custom Statuses för att definiera de exakta stadierna som ditt arbete går igenom, från "Att göra" till "Slutfört" och allt däremellan, med lager av villkorlig logik.

Konfigurera kodfria ClickUp-automatiseringar som gör det tunga arbetet åt dig.

Här är några exempel på vad du kan göra:

Statusändringsutlösare: Tilldela automatiskt uppgifter till en relevant chef när de flyttas till statusen "Granska".

Automatisering av förfallodatum: Skicka påminnelser till ansvariga eller eskalera förfallna ärenden till en chef.

Mallapplikation: Tillämpa färdiga checklistor eller deluppgifter på nya uppgifter automatiskt.

👀 Visste du att? IDC:s analys tyder på att AI-verktyg kan spara arbetstagare över 40 % av deras typiska arbetsdag, och IT-arbetare kan få tillbaka upp till 45 % av sin tid när rutinuppgifter automatiseras.

Fördel nr 4: Flera vyer och realtidsdashboards

Olika roller kräver olika perspektiv på samma arbete. En projektledare kan behöva ett övergripande Gantt-diagram för att följa tidsplaner, medan en designer föredrar en Kanban-tavla för att hantera sina kreativa uppgifter.

Att tvinga alla att använda en enda, rigid vy skapar friktion och leder ofta till att teamen återgår till kalkylblad, vilket skapar fler informationssilos och bruten teamsamarbete.

Ge varje teammedlem den överblick de behöver med ClickUp Views, som fungerar som utbytbara linser på samma underliggande data. Du kan växla mellan list-, tavel-, kalender-, Gantt- och tidslinjevy utan att duplicera någon information.

ClickUps över 15 vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

Om du däremot vill ha en överblick över din verksamhet kan du växla till ClickUp Dashboards. Det hämtar realtidsstatistik från hela ditt arbetsområde till anpassningsbara widgets.

Du kan spåra uppgiftsgenomförandegraden, övervaka arbetsbelastningsfördelningen och se tidsuppföljningen för projekt, allt på ett och samma ställe. Denna nivå av datavisualisering innebär att alla ser samma siffror och vet hur läget är.

Använd ClickUp Dashboards för att få realtidsinsikter om ditt teams prestanda.

Fördel nr 5: Kontextuell samverkan och kunskapsdelning

Kritiska beslut och viktig information försvinner ofta i spridda trådar eller långa e-postkedjor.

När en ny teammedlem ansluter sig har de ingen möjlighet att få tillgång till denna historiska information, och när någon lämnar företaget försvinner deras institutionella minne med dem. Det är därför en skalbar kunskapsöverföringsprocess är avgörande för att förhindra kunskapsluckor som bromsar ditt team.

ClickUp hjälper dig att fånga upp den institutionella kunskapen innan den försvinner och ser till att den förblir kopplad till det arbete som ditt team utför idag.

Börja med ClickUp Knowledge Management så att dina SOP:er, kundbriefingar, beslutsanteckningar och teamhandböcker finns i ett gemensamt system. Docs Hub fungerar som en central hubb för att organisera och söka i dokument och wikis, vilket gör det enklare för nya teammedlemmar att hitta vad de behöver utan att behöva be någon att vidarebefordra länkar.

Samla alla dina vanliga frågor, standardrutiner och utbildningsmaterial på en sökbar arbetsplats med ClickUp Knowledge Management.

Håll sedan dagliga beslut levande i ClickUp Chat. Du kan kommunicera i kanaler eller direktmeddelanden och omvandla ett meddelande till en uppgift. Detta säkerställer att din ursprungliga diskussion är kopplad till det arbete den skapade.

Spara dagliga beslut i ClickUp Chat.

Och när du behöver diskutera något direkt kan du vända dig till ClickUp SyncUps. Med det kan du starta ett samtal ansikte mot ansikte direkt från en kanal eller DM, dela din skärm och till och med spela in det!

Använd ClickUp Clips när du vill ha asynkron kommunikation. Du kan spela in en snabb genomgång av skärmen direkt från ditt arbetsflöde, och allt sparas automatiskt och kan sökas i Clips Hub för framtida referens. Det innebär att samma introduktionsgenomgång eller projektöverlämning inte behöver upprepas varje gång någon ny person ansluter sig till teamet.

Spela in din skärm utan ansträngning med ClickUp Clips.

📮 ClickUp Insight: 26 % av arbetstagarna säger att chatten skulle kännas mindre överväldigande om aviseringarna anpassades efter deras prioriteringar istället för att översvämma skärmen med mängder av meddelanden. Med andra ord vill människor inte ha mindre kommunikation, de vill ha smartare kommunikation. ClickUp Brain kan hjälpa dig att filtrera bort det som är minst viktigt, och med den AI-drivna ClickUp Calendar schemaläggs dina prioriteringar och fokuseringstid automatiskt. Istället för att ständigt reagera på störande faktorer kan du svara på meddelanden utifrån relevans och prioritet, på dina egna villkor!

Fördel nr 6: Intelligent tidrapportering och planering

Att använda separata verktyg för tidrapportering skapar en klyfta mellan det arbete ditt team lägger ner och de resultat de uppnår. Det kräver tråkig, dubbel datainmatning och gör det nästan omöjligt att noggrant mäta projektets lönsamhet eller planera för framtida kapacitet.

Denna administrativa overhead kostar produktivitet som små och medelstora företag inte har råd med.

Förstå var ditt teams tid går utan att lägga till extra arbete med hjälp av ClickUp Time Tracking. Denna inbyggda lösning låter dig starta och stoppa timers eller logga tid manuellt för alla uppgifter. Du kan också ställa in ClickUp Time Estimates för att hjälpa till med kapacitetsplanering och använda sammanfattande rapporter för att se exakt var timmarna spenderas i olika projekt.

Övervaka enkelt tiden som läggs på varje projekt med ClickUps Project Time Tracking.

Se vem som är överbelastad och vem som har kapacitet med ClickUp Workload View, som ger en visuell representation av ditt teams kapacitet. Du kan sedan dra och släppa uppgifter för att omfördela arbetsbelastningen och se till att ingen riskerar att bli utbränd.

Balansera bandbredden och förhindra utbrändhet med ClickUps arbetsbelastningsvy.

Fördel nr 7: Säkerhet, behörigheter och åtkomstkontroll

För små och medelstora företag som hanterar känslig kunddata eller konfidentiella interna projekt är allt-eller-inget-behörigheter en betydande risk.

När du inte kan kontrollera vem som ser vad tvingas du välja mellan öppet samarbete och datasäkerhet. Detta leder ofta till att team använder osäkra, separata kanaler för att dela information med externa partners, vilket skapar ännu mer fragmentering och lösare teamsamarbete.

Använd ClickUp-behörigheter för att på ett säkert sätt dela åtkomst till data.

Kontrollera exakt vem som ser vad med detaljerade behörigheter på alla nivåer i ClickUp – arbetsyta, utrymme, mapp, lista och till och med enskilda uppgifter. Detta gör att du kan kontrollera vem som har visnings-, kommenterings-, redigerings- eller fullständig åtkomst till ett visst objekt.

Med gäståtkomst kan du på ett säkert sätt ta in kunder eller entreprenörer och ge dem insyn i endast det de behöver se.

Att införa en ny plattform bör inte innebära att ditt team måste överge de verktyg de redan känner till och uppskattar. ClickUp är utformat för att vara den centrala knutpunkten för ditt arbete och förbättra dina befintliga verktyg istället för att ersätta dem.

Fortsätt använda de appar som ditt team redan känner till med ClickUp-integrationer. Du kan synkronisera filer från Google Drive, länka Zoom-möten och hantera kod med GitHub-integrationen. Det innebär att information flyttas mellan dina verktyg utan manuell kopiering och klistring.

Integrera med andra verktyg med ClickUp Integrations

Anslut till hundratals ytterligare verktyg med hjälp av ClickUps API för ännu bättre anslutningsmöjligheter. Du kan behålla det som fungerar, konsolidera det som inte fungerar och låta ClickUp fungera som kommandocentral för allt ditt arbete.

Boston-baserade path8 Productions införde ClickUps Small Business Suite för att samla planering, kommunikation och tid i ett enda system. Detta påskyndade beslutsfattandet och genomförandet, och frigjorde teamet så att de kunde fokusera på kreativt arbete. Som Pat Henderson, grundare och verkställande producent på path8 Productions, säger: ”ClickUp samlade allt under ett tak. Vi är mer effektiva, vårt team är nöjdare och jag kan fokusera på det kreativa arbetet istället för att jaga projektuppdateringar.” ”ClickUp samlade allt under ett tak. Vi är mer effektiva, vårt team är nöjdare och jag kan fokusera på det kreativa arbetet istället för att jaga projektuppdateringar.”

Fördel nr 9: Skalbarhet som växer med ditt team

Många små och medelstora företag väljer ett verktyg som fungerar bra för ett litet team, bara för att upptäcka att det inte fungerar när företaget växer. Att växa ur sin programvara kan vara ett stort problem som innebär smärtsamma datamigreringar, omfattande omskolning och förlust av värdefull historisk kontext.

Du behöver en plattform som inte går sönder när du lägger till fler personer.

Skala smidigt i takt med att din organisation växer med ClickUps flexibla arkitektur och hierarki. Strukturen Workspace → Spaces → Folders → Lists gör att du enkelt kan lägga till nya avdelningar, kunder eller projekt utan att störa dina befintliga arbetsflöden.

Samma plattform som stöder ett startup-företag med fem anställda kan hantera komplexiteten i ett företag med flera avdelningar, vilket gör det enkelt att skala upp ett startup-team.

💡 Proffstips: Hjälp ditt växande team att bli mer effektivt med färdiga ClickUp-mallar för allt från budgetering och utbildningsplaner till kundintroduktion och processkartor.

Fördel nr 10: Samordning och synlighet mellan team

Avdelningssilos är ett vanligt problem för små och medelstora företag.

När marknadsföringsavdelningen inte vet vilka produkter som levereras eller försäljningsavdelningen inte är medveten om vad supportavdelningen får höra från kunderna, leder det till dubbelarbete, missade överlämningar och motstridiga prioriteringar. Detta är ett klassiskt symptom på arbetsöverbelastning och det dödar effektiviteten.

Bryt ner avdelningssilos och skapa gemensam synlighet i hela organisationen med ClickUp. Till exempel:

ClickUp Tasks skapar en gemensam informationskälla för alla avdelningar genom att samla ägare, deadlines, prioriteringar, status och hela genomförandekontexten på ett och samma ställe.

ClickUp Dependencies gör överlämningar mellan team tydliga genom att visa vad som är blockerat, väntar och måste ske först, så att tidsplanerna förblir realistiska och arbetet inte fastnar i ett limbo av väntan.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Whiteboards för att uppnå tvärfunktionell samordning långt innan arbetet påbörjas. Samordna ditt team visuellt med ClickUp Whiteboards. Håll din nästa planeringssession direkt på en whiteboard för att kartlägga initiativet från början till slut, tilldela ansvariga på plats genom att skapa ClickUp-uppgifter från klisterlappar och koppla varje steg till rätt team så att alla går därifrån med samma plan och en tydlig väg framåt.

Fördel nr 11: Kostnadsbesparingar genom konsolidering av verktyg

Små och medelstora företag hamnar ofta i en situation där de betalar för ett dussintal olika prenumerationer på verktyg med överlappande funktioner. SaaS-spridning skapar i sig en administrativ börda, förutom att det helt enkelt är för dyrt. Att hantera flera fakturor, förnyelser och utbildningar för olika appar är en betydande belastning på dina resurser.

Förenkla din teknikstack och minska beroendet av separata appar för företagsledning med ClickUp. Det kombinerar uppgiftshantering, dokumentation, whiteboards, tidrapportering och intern kommunikation i en enda plattform.

Denna verktygskonsolidering innebär färre inloggningar, en samarbetslösning och mindre tid spenderad på att försöka få olika verktyg att kommunicera med varandra.

💡 Proffstips: Ersätt över 20 appar med en enda arbetsyta. Prova ClickUps Small Business Suite redan idag!

Fördel nr 12: Mobil åtkomst och flexibilitet

Arbetet utförs inte bara vid skrivbordet. Dina teammedlemmar kan befinna sig ute på fältet, besöka kunder eller arbeta på distans. Verktyg som endast kan användas på datorn skapar informationsluckor och förseningar, eftersom uppdateringar från fältet måste matas in manuellt i efterhand, vilket medför risk för fel eller att de glöms bort helt.

Håll kontakten och var produktiv var du än befinner dig med ClickUps mobilappar för iOS och Android. Du har full tillgång till dina uppgifter, dokument, chattar och aviseringar direkt från din telefon. Dessutom kan du med ClickUps offline-läge fortsätta arbeta även utan internetuppkoppling, och ändringarna synkroniseras automatiskt när du är online igen.

Arbetet slutar inte när du lämnar ditt skrivbord, och med ClickUp slutar inte heller din åtkomst.

💡 Proffstips: Med Talk to Text i ClickUp kan du få mycket gjort även när du är på språng! Tala bara, så skriver och redigerar AI:n. Nämn kollegor, uppgifter eller dokument, så kopplar AI:n automatiskt ihop rätt personer med rätt länkar. Använd din röst för att vidta åtgärder med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

Hur små och medelstora företag använder ClickUp för samarbete

Så här omsätter team inom olika funktioner dessa fördelar i praktiken. 🛠️

Verksamhets- och projektledningsteam

Operativa team använder ClickUp för att genomföra operativa strategier smidigt och framgångsrikt. Till exempel:

Automatisera återkommande uppgifter och arbetsflöden med ClickUp Automations och ClickUp Recurring Tasks.

Förvara standardrutiner (SOP) och annan dokumentation på ett och samma ställe i ClickUp Docs.

Håll koll på leveranser med ClickUp Tasks och ClickUp Dashboards.

Planera och balansera teamets arbetsbelastning med hjälp av arbetsbelastningsvyn.

Håll mötesanteckningarna användbara med AI Meeting Notetaker

Detta hjälper dem att skapa operativ synlighet för arbetsflöden som checklistor för kundonboarding, leverantörshantering och intern begäranuppföljning, som alla flödar genom samma arbetsyta.

Marknadsförings- och kreativa team

Marknadsförings- och kreativa team driver kampanjer, hanterar innehållskalendrar och sköter kreativ produktion med hjälp av ClickUp. De:

Skapa kampanjbriefs och innehåll i ClickUp Docs med hjälp av ClickUp Brain för att skriva utkast.

Använd ClickUps anpassade statusar för att spegla deras redaktionella pipeline (t.ex. Utkast → Granskning → Publicerad).

Skapa delade vyer för redaktionell planering med hjälp av ClickUp Calendar View.

Effektivisera feedback på tillgångar direkt på bilder, videor och PDF-filer med ClickUp Proofing

Spåra innehåll och kampanjresultat med hjälp av ClickUp Dashboards.

📚 Läs också: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

Kundsupport och serviceavdelningar

Supportteam använder ClickUp för att spåra ärenden, hantera eskaleringar och dokumentera lösningar. De kan till exempel:

Använd ClickUp Forms för att effektivisera intagsprocessen för supportförfrågningar.

Ställ in eskaleringsarbetsflöden med ClickUp Automations.

Skapa en gemensam kunskapsbas i ClickUp Docs.

Kör dedikerade kanaler för support med hjälp av ClickUp Chat.

Utnyttja ClickUp Brain för snabba svar på vanliga frågor.

Länka supportärenden till produktuppgifter via ClickUp Tasks för att ge teamövergripande insyn i kundärenden.

Som CMO för ett litet företag nämnde på G2:

Jag gillar verkligen hur ClickUp centraliserar all arbetshantering på ett ställe. Uppgifts- och kalendervyn underlättar den dagliga operativa kontrollen avsevärt och hjälper till att skapa klarhet om vad som behöver göras. Det är också mycket användbart att snabbt se vad teamet arbetar med, vilket förbättrar organisationen och beslutsfattandet. Automatiseringarna och den integrerade AI:n tillför mycket och har hjälpt till att optimera processerna.

Jag gillar verkligen hur ClickUp centraliserar all arbetshantering på ett ställe. Uppgifts- och kalendervyn underlättar den dagliga operativa kontrollen avsevärt och hjälper till att ge klarhet i vad som behöver göras. Det är också mycket användbart att snabbt se vad teamet är involverat i, vilket förbättrar organisationen och beslutsfattandet. Automatiseringarna och den integrerade AI:n tillför mycket och har hjälpt till att optimera processerna.

Om det finns något som bromsar små och medelstora företag när de växer är det det osynliga arbetet runt arbetet. Uppföljningarna, förtydligandena, trådarna med frågor om "var står vi nu?", statusmötena som hålls för att ingen litar på den senaste uppdateringen.

De bästa samarbetssystemen minskar behovet av att checka in så ofta.

ClickUp gör detta genom att göra framstegen självklara. Ägare, prioriteringar, beroenden och beslut förblir kopplade till arbetet, medan uppdateringar blir en del av arbetsflödet. Så istället för att samarbete innebär fler meddelanden, innebär det färre avbrott och smidigare genomförande.

Kom igång med ClickUp redan idag!

Vanliga frågor

Ja. ClickUp stöder realtidssamarbete för små team, så att arbetet förblir delat och aktuellt istället för spritt över olika verktyg. Flera teammedlemmar kan redigera ClickUp Docs samtidigt, kommentera med sammanhang och omvandla beslut till tilldelade ClickUp-uppgifter direkt. Med @mentions, uppgiftskommentarer och liveuppdateringar i olika vyer kan alla se vad som är på gång, vad som är blockerat och vad som behöver uppmärksammas just nu, utan att behöva vänta på ett möte eller jaga status i chatten.

Med separata appar finns chattbesluten på ett ställe, dokumenten på ett annat och uppgifterna på ett tredje, vilket gör det lätt att tappa bort sammanhanget. I ClickUp har du uppgifter, dokument, chatt och flera andra funktioner som är integrerade, så att diskussioner, dokumentation och åtgärdspunkter förblir kopplade till det exakta projektet eller den uppgift de påverkar. ClickUp Brain använder det delade sammanhanget för att hjälpa dig att arbeta snabbare utan att byta verktyg.

De flesta team kan skapa en arbetsyta och börja samarbeta inom en dag. Du har färdiga mallar och introduktionsguider som påskyndar processen!

För många team, ja – ClickUp hanterar projektledning, dokumentation, tidrapportering och intern kommunikation, vilket minskar behovet av separata prenumerationer helt och hållet.