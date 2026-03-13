De 10 bästa alternativen till Epicflow år [år]

Epicflow hanterar synligheten i arbetsflödet väl.

Men då lämnas ditt team med separata appar för uppgifter, dokument och det dagliga samarbetet. Eftersom 68 % av arbetstagarna saknar tillräckligt med oavbruten koncentrationstid på grund av att de byter mellan appar är denna fragmentering kostsam.

Den här guiden går igenom de bästa Epicflow-alternativen, som sträcker sig från dedikerade schemaläggningsverktyg till samlade arbetsytor där resursplanering och genomförande sker i samma miljö, så att du kan hitta det som passar bäst för hur ditt team faktiskt arbetar.

10 Epicflow-alternativ i korthet

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Konvergerad AI-arbetsyta, uppgifter och vyer, arbetsbelastningsvy, automatiseringar, ClickUp Brain, superagenter, korrekturläsning, instrumentpaneler, tidrapportering och chatt Team av alla storlekar som vill ha leverans, samarbete och resursöversikt i ett enda integrerat system Gratis för alltid; anpassningsmöjligheter för företag Jira Sprintplanering, avancerade roadmaps (planer), kartläggning av beroenden, JQL, burndown- och velocity-rapporter Agila mjukvaruteam som hanterar sprintar och backloggar på stora företag Gratisplan tillgänglig; Betalda planer från 7,91 $/användare/månad Float Schemaläggning med dra-och-släpp-funktion, utnyttjandegrad, ledighet och arbetstid, projektbudgetar Små till medelstora team som vill ha enkel visuell schemaläggning och snabba kapacitetskontroller Betalda abonnemang börjar på 8,50 $ per schemalagd person och månad Resource Guru Resurskalender, konflikthantering, ledighetsregistrering, preliminära bokningar Små team som behöver smidig schemaläggning och ledighetshantering Betalda abonnemang från 5 $/person/månad Monday.com Anpassade tavlor, arbetsbelastningswidget, tidslinje och Gantt-diagram, automatiseringar, instrumentpaneler Medelstora team och byråer som vill ha flexibel arbetshantering med grundläggande resursöversikter Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 12 $/användare/månad Runn Realtidsdiagram över kapacitet, tidrapporter, utnyttjande, scenarioplanering, finansiella prognoser Byråer och konsultföretag i alla storlekar som behöver resursplanering kopplad till prognoser Betalda abonnemang från 9 $/användare/månad Celoxis Portföljplanering, resursbelastningsdiagram, schemaläggning av flera projekt, tids- och kostnadsuppföljning PMO:er som behöver kontroll på portföljnivå och resursoptimering i stora organisationer Betalda abonnemang från 10 $/användare Prognos AI-stödd schemaläggning, utnyttjandepaneler, budgetuppföljning, PSA-liknande planering Stora team inom professionella tjänster som optimerar utnyttjande och lönsamhet Anpassad prissättning Teamwork.com Leverans av kundprojekt, resursplanering, arbetsbelastningsöversikter, tidrapportering med fakturerbara timmar Små till stora kundorienterade team som behöver projekt- och resurshantering under ett och samma tak Gratisplan tillgänglig; Betalda planer från 13,99 $/användare/månad Kelloo Efterfrågeprognoser, kompetensbaserad schemaläggning, portföljdashboards, vad-händer-om-planering Små till medelstora PMO:er som planerar långsiktig kapacitet över en projektpipeline Betalda abonnemang från 2,09 $/resurs/månad

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Varför välja Epicflow-alternativ?

De flesta börjar leta efter alternativ till Epicflow när de inser att de inte bara behöver insyn i resurserna, utan också ett snabbare sätt att planera, samarbeta och faktiskt utföra arbetet utan extra verktyg eller omfattande underhåll. Här är de främsta skälen:

Verktygsflod och kontextväxling: Arbetet hamnar utspritt över chatt, dokument, kalkylblad och ditt projektledningsverktyg, så uppdateringar och beslut finns överallt, vilket saktar ner genomförandet

Krävande installation och administrativt arbete: Om systemet kräver ständig justering för att förbli korrekt, slutar teamen att lita på det och användningen minskar i tysthet

Begränsad flexibilitet för olika arbetsflöden: Det som fungerar för en viss projektstil kan kännas stelt för tvärfunktionella team som hanterar ad hoc-arbete, kampanjer och snabbt skiftande prioriteringar

Svagt samarbete kring arbetet: När feedback, godkännanden och överlämningar inte är inbyggda i uppgifterna får du långa kommentartrådar, saknad kontext och omarbetningar

Rapporteringen stämmer inte överens med hur arbetet levereras : Det är svårt att spåra de nyckeltal som ledningen efterfrågar, såsom förseningar av milstolpar, blockerad tid, ändringar i omfattningen eller genomströmning per team

Skalningsproblem när teamet växer: När fler projekt och personer tillkommer blir det svårare att hålla prioriteringarna samordnade, arbetsbelastningen balanserad och beroenden tydliga

De bästa Epicflow-alternativen att använda

Låt oss nu dyka djupare in i de bästa Epicflow-alternativen som du kan välja mellan:

1. ClickUp (Bäst för att samla resurser, leverans, samarbete och AI i ett enda arbetsutrymme)

Epicflow gör ett bra jobb med att optimera resurser, men de flesta team hamnar ändå i en situation där de måste hantera resten av verksamheten någon annanstans, i olika verktyg som inte är integrerade med varandra.

Och den här verktygsfloran växer snabbt. Enligt ClickUps rapport State of Productivity Report är det fyra gånger mer sannolikt att team med låg prestanda använder 15 eller fler verktyg.

Det är då du behöver ett kraftfullare alternativ som ClickUp. Det är en konvergerad AI-arbetsyta som samlar resurser, uppgifter, dokument, chatt, dashboards, automatiseringar och AI i ett enda sammanlänkat system.

Så här hjälper ClickUp team att planera, leverera och hålla sig samordnade:

Hantera det dagliga arbetet med ClickUp Tasks

Startups och snabbrörliga team har inga problem med de stora planerna. De kämpar med de tusentals små rörliga delarna som staplas upp varje dag. ClickUp Tasks ger varje arbetsuppgift en plats för ansvar, prioritet, status, förfallodatum och beroenden. Detta säkerställer att ingenting du lägger till i din arbetslista någonsin går förlorat.

Ge varje del en spårbar plats för ansvar och deadlines med ClickUp Tasks

Och eftersom varje team vill se arbetet på olika sätt kan du koppla ihop uppgifter med ClickUp-vyer för att anpassa dem efter hur ditt team arbetar. Använd Lista för strukturerade backloggar, Tavla för flöde, Kalender för deadlines och tidslinjevyer när ordningsföljden är viktig.

Upptäck kapacitetsrisker i tid med ClickUp Workload View

När du expanderar uppstår den verkliga risken när fel personer får för mycket arbete vid fel tidpunkt. ClickUp Workload View hjälper dig att se teamets kapacitet i realtid så att du kan upptäcka överbelastning innan den leder till missade deadlines eller utbrändhet.

Få en överblick över kapaciteten hos ditt team och mellan avdelningarna med ClickUps arbetsbelastningsvy

Du kan se arbetsbelastningen per ansvarig inom ett visst datumintervall, jämföra den med varje persons kapacitet och snabbt omfördela genom att flytta ansvar eller justera tidsplaner. Det är särskilt praktiskt när ett projekt ser bra ut i sig, men samma få personer i tysthet hanterar tre andra prioriteringar parallellt.

Få omedelbara svar och nästa steg med ClickUp Brain

När dina projekt växer blir sammanhanget det största hindret. Uppdateringar finns i uppgifter, specifikationer finns i dokument, beslut finns i kommentarer, och ingen hinner sammanfoga allt innan nästa möte.

ClickUp Brain löser det genom att låta dig ställa frågor direkt i ditt arbetsutrymme och få svar som är kopplade till ditt arbete. Det kan sammanfatta långa uppgiftstrådar, hämta viktiga beslut från var som helst i ditt arbetsutrymme och omvandla röriga uppdateringar till genomförbara åtgärder som du kan tilldela direkt.

Få kontextanpassade svar om ditt arbete med ClickUp Brain

Så istället för att spendera 20 minuter på att komma ikapp kan du fråga Brain:

”Vad är det som hindrar lanseringen just nu?”

”Sammanfatta vad som har förändrats i detta projekt den här veckan”

”Omvandla denna mötesrapport till uppgifter med ansvariga och förfallodatum”

🚀 ClickUp-fördel: Använd ClickUp Super Agents som ditt ständigt aktiva driftslager. Super Agents är ClickUps AI-drivna teammedlemmar som arbetar med fullständig arbetsplatskontext och kan köra flerstegsarbetsflöden åt dig. Enkelt uttryckt kan de övervaka arbetet, upptäcka risker och vidta åtgärder baserat på de instruktioner, verktyg och behörigheter du ger dem. Anta att du har konfigurerat en Super Agent som körs enligt ett schema, och den: Skapar uppföljningsuppgifter när något blir försenat

Kontrollerar ett ClickUp-utrymme för försenat eller blockerat arbete

Publicerar en veckosammanfattning med nästa steg

Bestämmer vad som passar bäst för uppgiften och fördelar arbetet

Håll arbetet igång automatiskt med ClickUp Automations

Mycket arbete fastnar i små överlämningar när du är en del av snabbväxande team. Anta att någon ändrar en status, men ägaren får aldrig någon avisering. En uppgift skapas, men ingen tilldelar den. Ett förfallodatum ändras, och ingenting nedströms uppdateras.

ClickUp Automations hjälper dig att eliminera den typen av långsamma förluster genom att omvandla rutinmässiga arbetsflödessteg till triggerbaserade regler.

Automatisera uppgiftsfördelning, aviseringar och arbetsflöden med ClickUp Automations

Du kan automatisera de tråkiga men nödvändiga uppgifterna, som att tilldela uppgifter när de får en ny status, använda en mall när en ny förfrågan kommer in, flytta arbetet till nästa steg efter godkännande eller påminna intressenter när deadlines närmar sig.

ClickUps bästa funktioner

Sök i verktyg och på webben: ClickUp Brain MAX hämtar svar från din arbetsyta, anslutna appar och webben, med Talk to Text för snabba röststyrda åtgärdsförslag

Spåra tid på faktiskt arbete: Med Med ClickUp Time Tracking kan du logga tid direkt på uppgifter och granska den i tidrapporter

Se framstegen direkt: ClickUp-dashboards omvandlar realtidsdata om uppgifter till diagram och kort för rapportering och beslutsfattande

Förvandla chattar till arbete: ClickUp Chat håller konversationerna i sitt sammanhang, med AI-sammanfattningar och uppgiftsskapande utifrån meddelanden, så att du alltid är uppdaterad

Granska filer direkt: ClickUp Proofing lägger till anteckningar på bilder, videor och PDF-filer så att feedbacken blir precis och konkret

För- och nackdelar med ClickUp

Fördelar:

Allt-i-ett-plattform: Resurshantering, uppgifter, dokument och chatt samlas i ett enda arbetsutrymme, vilket eliminerar behovet av Resurshantering, uppgifter, dokument och chatt samlas i ett enda arbetsutrymme, vilket eliminerar behovet av att växla mellan olika sammanhang

AI-integrerade funktioner: ClickUp Brain har full tillgång till data i ditt arbetsutrymme och ger kontextuella och praktiskt användbara insikter

Flexibel för team av alla storlekar: Plattformen kan skalas från enskilda användare till PMO:er i stora företag utan att tvinga dig att byta till olika produkter

Nackdelar:

Grundläggande inlärningskurva: Omfattningen av anpassningsmöjligheterna kan kännas överväldigande i början; det är bäst att börja med kärnfunktionerna

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent säger:

Jag älskar ClickUp eftersom det gör hanteringen av våra projekt riktigt smidigt. Det samlar funktioner som jag tidigare bara hittat i andra program, som kanaler, chattar och AI-agenter. Eftersom allt hanteras från en enda plattform finns all arbetskontext på ett ställe, så det finns inget behov av att ständigt växla mellan olika verktyg. Det gör stor skillnad och är till enorm hjälp i vårt dagliga arbete.

2. Jira (Bäst för agila mjukvaruteam som behöver sprintbaserad kapacitetsplanering)

via Jira

Om du utvärderar alternativ till Epicflow är Jira oftast ett bra val när ditt arbete är kopplat till mjukvaruleverans, tekniska arbetsflöden och agila mjukvaruteam. Det bygger på en enda källa till sanning för arbetsuppgifter (ärenden) och de arbetsflöden som tar dem från idé till leverans.

Jira kommer till sin rätt när du behöver ett planeringslager ovanpå genomförandet. Med Jiras tidslinje och Advanced Roadmaps (Planer) kan team kartlägga beroenden, samordna flera projekt och hantera teamfördelningen mot kapaciteten när planerna förändras.

Jiras bästa funktioner

Avancerade roadmaps: Planera arbetet mellan flera team med hjälp av beroendekartläggning och få varningar när en sprint är överbokad

Hitta vad som helst snabbt med JQL: Dela upp stora backloggar och pågående arbete med hjälp av Jira Query Language så att teamen kan skapa exakta vyer för prioritering, releaser, kvalitetssäkring och ansvarskontroller

Rapportering av hastighet och burndown: Följ upp hur mycket arbete ditt team utför per sprint för att kunna göra realistiska kapacitetsplaneringar inför framtiden

För- och nackdelar med Jira

Fördelar:

Djupgående stöd för Agile: Specialutvecklad för mjukvaruutveckling med inbyggda funktioner som andra verktyg bara kan approximera

Integration med Atlassians ekosystem: Integreras sömlöst med Confluence, Bitbucket och Trello för en enhetlig utvecklingsmiljö

Kraftfullt frågespråk (JQL): Skapa anpassade filter och rapporter för avancerad resursanalys

Nackdelar:

Brant inlärningskurva: Gränssnittet kan vara rörigt, och det krävs en betydande initial insats för att konfigurera arbetsflöden

Mindre lämpligt för icke-tekniska team: Affärsteam tycker ofta att Jiras terminologi och struktur är förvirrande

Advanced Roadmaps har begränsad tillgänglighet: Viktiga funktioner för kapacitetsplanering kräver åtkomst på högre nivå

Priser för Jira

Gratis

Standard: 7,91 $ per användare och månad

Premium: 14,54 $ per användare och månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Jira

G2 : 4,3/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 15 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jira?

En G2-recensent säger: Specialiserade instrumentpaneler kan skapas, vilket gör det enklare att visa information på det sätt jag behöver. Arbetsinsatsen kan uppskattas med hjälp av storypoäng och QA-poäng, vilket underlättar planering och uppföljning. Det stöder också hantering av flera projekt på ett ställe, vilket är praktiskt för att hantera arbete mellan team eller initiativ.

3. Float (Bäst för enkel visuell resursplanering)

via Float

Om ditt huvudsakliga problem bara är att ta reda på vem som är tillgänglig och när, kan ett fullfjädrat projektledningsverktyg kännas överväldigande. Du vill bara ha enkel, visuell resursplanering utan extrafunktioner. Float är utformat för just det och ger resursansvariga ett överskådligt gränssnitt med dra-och-släpp-funktioner för att se tillgänglighet på ett ögonblick.

Den fokuserar på att göra en sak bra: resursplanering. Kapacitetsvyn visar utnyttjandegraden i procent, och du kan upptäcka luckor eller överbelastning med ett ögonkast.

Float – de bästa funktionerna

Planera arbetet visuellt med dra-och-släpp: Tilldela personer till projekt på en realtidslinje och omorganisera snabbt när prioriteringarna ändras

Ledighet och arbetstid: Skapa planer utifrån faktisk kapacitet genom att ta hänsyn till ledighet, helgdagar och individuella scheman

Projektbudgetering: Följ upp planerade timmar mot projektbudgetar för att förhindra att Följ upp planerade timmar mot projektbudgetar för att förhindra att projektets omfattning växer ur proportioner ur ett resursperspektiv

För- och nackdelar med Float

Fördelar:

Intuitivt visuellt gränssnitt: Schemavyn är lätt att förstå direkt utan någon större inlärning

Fokuserad funktionalitet: Undviker överflödiga funktioner genom att koncentrera sig på resursplanering

Starka integrationer: Ansluter till projektledningsverktyg som Asana och Trello

Nackdelar:

Begränsade projektledningsfunktioner: Ingen inbyggd uppgiftshantering, Gantt-diagram eller dokumentation

Rapporteringen kunde vara mer djupgående: Saknar de avancerade analysfunktionerna som finns i fullfjädrade projektledningsplattformar

Ingen inbyggd tidrapportering: Kräver en integration för att jämföra planerade och faktiska timmar

Float-prissättning

Starter: 8,50 $ per schemalagd person/månad

Pro: 14 $ per schemalagd person/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Float-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Float?

En G2-recensent säger: Float.com erbjuder ett intuitivt, visuellt sätt att hantera teamets kapacitet och resursplanering. Det tidslinjebaserade gränssnittet gör det enkelt att se tillgänglighet, förhindra överbelastning och planera projekt effektivt. Det hjälper teamen att hålla sig samordnade och förbättrar den totala utnyttjandegraden utan onödig komplexitet.

📮 ClickUp Insight: 64 % av de anställda arbetar ibland eller ofta utanför sina schemalagda arbetstider, och 24 % lägger ner extra timmar de flesta dagar! Det är inte flexibilitet – det är oändligt arbete. 😵‍💫 ClickUp Tasks hjälper dig att dela upp stora mål i mindre, hanterbara steg, så att du alltid vet vad du ska ta itu med härnäst – utan att känna dig överväldigad. Be bara ClickUps AI att generera deluppgifter, lägga till checklistor och kartlägga beroenden för att hålla ordning och ha kontroll. Samtidigt effektiviserar ClickUp Automations rutinmässigt arbete genom att hantera uppdateringar, tilldelningar och påminnelser – så att du kan lägga mindre tid på tråkiga sysslor och mer tid på det som är viktigt. 🚀 💫 Konkreta resultat: Pigment förbättrade teamets kommunikationseffektivitet med 20 % med ClickUp – vilket gjorde att teamen blev mer samspelta och samordnade.

4. Resource Guru (Bäst för smidig schemaläggning och ledighetshantering för team)

via Resource Guru

Inget kan förstöra en projektplan snabbare än att inse att du har dubbelbokning av din huvuddesigner. Resource Guru är utvecklat för att förhindra just det.

Det hjälper teamen att undvika överbokning med en tydlig kalendervy som visar tillgänglighet, schemalagt arbete och ledighet på ett och samma ställe, med stöd av ledighetshantering.

En av höjdpunkterna är konflikthantering, som automatiskt upptäcker när någon är schemalagd utöver sin kapacitet eller bokad för uppdrag som överlappar varandra.

Resource Gurus bästa funktioner

Visuell resurskalender: En överskådlig, färgkodad kalender visar alla bokningar för hela teamet

Flexibla bokningar när planerna ändras: Använd bokningar med flera resurser och preliminära bokningar för att reservera kapacitet, och bekräfta sedan när omfattning och datum är fastställda

Ledighetshantering: Spåra semester- och sjukdagar i samma system, så att kapacitetsberäkningarna stämmer överens med verkligheten

För- och nackdelar med Resource Guru

Fördelar:

Enkelt och fokuserat: Hanterar teamets schemaläggning och tillgänglighetsuppföljning utan onödig komplexitet

Konfliktdetektering förhindrar överbokning: Automatiska konfliktvarningar upptäcker misstag innan de påverkar projektleveransen

Personliga instrumentpaneler för teammedlemmar: Varje medarbetare kan kolla sin egen kalender utan att behöva fråga cheferna

Nackdelar:

Begränsade projektledningsfunktioner: Enbart ett schemaläggningsverktyg utan uppgiftshantering eller automatisering

Grundläggande rapportering: Rapporterna täcker utnyttjandet men saknar djup för komplexa portföljanalyser

Ingen inbyggd tidrapportering: Det går inte att jämföra planerade och faktiska timmar utan integration med en tredjepartsleverantör

Priser för Resource Guru

Grasshopper: 5 dollar per person och månad

Blackbelt: 8 $ per person och månad

Master: 12 $ per person och månad

Betyg och recensioner av Resource Guru

G2 : 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Resource Guru?

En G2-recensent säger: RG är användarvänligt och enkelt att använda. Det fungerar riktigt bra för oss eftersom scheman och personalen ständigt förändras, och vi kan uppdatera möten snabbt och enkelt så att alla hålls informerade i realtid.

5. Monday.com (Bäst för visuell arbetshantering med resursvyer)

Monday.com erbjuder en mycket anpassningsbar plattform där resursuppföljning är direkt integrerad med projektgenomförandet. Detta är perfekt för team som vill bygga sina egna arbetsflöden utan att tvingas in i en rigid struktur.

Den är uppbyggd kring tavlor som du kan anpassa efter dina arbetsflöden och sedan lägga till automatisering, instrumentpaneler och integrationer så att arbetet förblir välorganiserat när verksamheten växer.

Dessutom stöder Workload-widgeten arbetsbelastningshantering genom att visa teamets kapacitet baserat på uppskattningar av arbetsinsatsen.

Monday.com: de bästa funktionerna

Kapacitetsplanering med fokus på arbetsbelastning: Använd Workload för att omedelbart upptäcka överkapacitet kontra underkapacitet

Tidslinje- och Gantt-vyer: Visualisera projektplaner med beroenden för att identifiera Visualisera projektplaner med beroenden för att identifiera resursflaskhalsar i planen

Monday AI-assistent: Skapa sammanfattningar av uppgifter, skriv uppdateringar och automatisera rutinuppgifter

För- och nackdelar med Monday.com

Fördelar:

Mycket visuellt och intuitivt: Det tavelbaserade gränssnittet är lätt för teamen att snabbt ta till sig

Flexibel anpassning: Skapa anpassade arbetsflöden, instrumentpaneler och automatiseringar som passar ditt teams processer

Ekosystem med flera produkter: Erbjuder separata produkter för CRM, utveckling och service

Nackdelar:

Arbetsbelastningens noggrannhet beror på uppskattningar av arbetsinsatsen: Widgeten Arbetsbelastning är endast användbar om ditt team konsekvent uppskattar arbetsinsatsen för uppgifterna

Begränsningar för automatisering: Antalet automatiserade åtgärder per månad kan vara begränsat

Överväganden vid skalning: Minimiantalet licenser kan kräva planering när teamen växer

Priser för Monday.com

Gratis

Standard: 12 $/användare/månad

Pro: 19 $/användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Monday.com

G2 : 4,7/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

En G2-recensent säger: Det hjälper oss att hålla koll på projekten och gör planering och schemaläggning av sociala medier till en barnlek.

6. Runn (Bäst för resursplanering i realtid med finansiella prognoser)

via Runn

För byråer och konsultföretag är resursplanering bara halva jobbet – du måste också veta om dina projekt är lönsamma.

Runn ger dig realtidsinsyn i teamets kapacitet tillsammans med projektets ekonomi. Förutom att övervaka vem som är tillgänglig kan du också se om dina projekt är på väg att generera vinst.

Den kombinerar resursplanering med budgetuppföljning och intäktsprognoser, och plattformen uppdateras i realtid när uppdragen ändras.

Runns bästa funktioner

Kapacitetsdiagram i realtid: Se teamets utnyttjande uppdateras i realtid när du gör ändringar i schemaläggningen, utan fördröjning vid uppdatering

Håll prognoserna transparenta: Logga tid via Runn Timesheets (eller importera från andra tidsregistreringsverktyg) för att se planerade jämfört med faktiska timmar och uppdatera prognoserna baserat på verkliga inmatningar

Scenarioplanering: Modellerar ”tänk om”-scenarier för att se hur olika resursfördelningar skulle påverka kapacitet och tidsplaner

För- och nackdelar med Runn

Fördelar:

Uppdateringar i realtid: Ändringar syns omedelbart i alla vyer

Finansiell integration: Genom att kombinera resursplanering med budgetuppföljning får du en fullständig bild av projektets status

Snabb igångsättning: Små team kan komma igång snabbt utan komplicerad installation eller konfiguration

Nackdelar:

Begränsade projektledningsfunktioner: Inkluderar inte uppgiftshantering, dokumentation eller teamkommunikation

Mindre integrationsmiljö: Färre inbyggda integrationer än större plattformar

Mindre etablerad leverantör: Ett mindre företag, vilket kan vara ett problem för organisationer med strikta krav på leverantörer

Priser för Runn

Lite: 9 $ per resursplats och månad

Standard: 13 USD per resurslicens och månad

Betyg och recensioner

G2 : För få recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Runn?

En G2-recensent säger: Runn fungerar bra för vår organisation eftersom det är prisvärt, molnbaserat och uppfyller våra schemaläggningsbehov som projektledare.

7. Celoxis (Bäst för projektportföljhantering i företag med resursoptimering)

via Celoxis

När du är en PMO som hanterar dussintals projekt samtidigt behöver du en plattform som klarar komplexiteten. Celoxis ger centraliserad resursöversikt med möjlighet att optimera resursfördelningen över hela din projektportfölj.

Den kombinerar också projektplanering (Gantt, mallar, schemaläggning) med resursplanering så att du kan se arbetsbelastningen, fördela arbetsroller och upptäcka kapacitetskonflikter i ett tidigt skede.

Dessutom erbjuder Celoxis resursbelastningsdiagram som visar kapaciteten i alla projekt, vilket gör det enkelt att identifiera överbelastade teammedlemmar och omfördela arbetet.

Celoxis bästa funktioner

Resursbelastningsdiagram: Visualisera resursfördelningen över alla projekt i en enda vy

Schemaläggning av flera projekt: Hantera beroenden och resurskonflikter i en projektportfölj

Koppla leveransen till tid, kostnad och lönsamhet: Lägg till funktioner för tidrapportering, kostnadsberäkning och fakturering när du uppgraderar till högre planer

För- och nackdelar med Celoxis

Fördelar:

Översikt på portföljnivå: Utformad för organisationer som hanterar många projekt samtidigt

Flexibla distributionsalternativ: Finns som molnbaserad eller lokal installation

Kraftfulla rapporteringsfunktioner: Omfattande alternativ för anpassade rapporter och instrumentpaneler

Nackdelar:

Föråldrat gränssnitt: Användargränssnittet känns mindre modernt än hos nyare konkurrenter, vilket kan påverka användarnas acceptans

Brantare inlärningskurva: Företagsfunktionerna kräver konfiguration och utbildning

Mindre användargemenskap: Färre online-resurser och mindre stöd från användargemenskapen jämfört med större plattformar

Priser för Celoxis

Core: 10 $ per standardanvändare

Essentials: 25 $ per standardanvändare

Professional: 35 $ per standardanvändare

Företag: 45 $ per standardanvändare

Enterprise: Anpassad prissättning

Celoxis betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Celoxis?

En G2-recensent säger: En tydlig iakttagelse jag har gjort om Celoxis är att det bidrar till att göra projektplaneringen mer realistisk. Alltför ofta fastställs projektdeadlines utan en korrekt uppskattning av faktisk kapacitet och arbetsbelastning. Celoxis schemaläggnings- och planeringsverktyg låter mig ordna uppgifter på ett sätt som gör tidsplanen praktisk snarare än rent teoretisk. Jag har funnit detta särskilt användbart eftersom det minskar hur ofta jag behöver gå tillbaka och revidera projektets tidsplan.

🌟 Bonus: Tänk om du hade ett team av AI-agenter till ditt förfogande som hanterade all dokumentation och samordning som ditt projekt behöver, dygnet runt? Välj bara de mest relevanta från det färdiga biblioteket med ClickUps AI-agenter.

8. Forecast (Bäst för AI-driven projekt- och resurshantering för professionella tjänster)

via Forecast

Företag inom professionella tjänster behöver optimera för en nyckelindikator, nämligen utnyttjandegraden. Forecast är en AI-driven PSA-plattform (Professional Services Automation) som hjälper team att planera projekt, fördela personal och följa upp leveranser samtidigt som de håller koll på utnyttjandegraden och lönsamheten.

I stället för att hantera resurser som en separat enhet sammanför den projektledning, resurshantering, kapacitetsplanering och ekonomi i ett sammanhängande arbetsflöde.

Grundidén är att du planerar arbete och bemanning på ett och samma ställe, varefter Forecast använder AI-stödda prognossignaler för att hjälpa teamen att upptäcka utnyttjandegap, risker och leveranspress i ett tidigare skede.

De bästa funktionerna i Forecast

Automatisk schemaläggning med AI: Plattformen analyserar teamets kapacitet och kompetens för att rekommendera optimala uppgiftsfördelningar

Budgetuppföljning: Övervaka projektbudgetar tillsammans med resursfördelningen för att se om det planerade arbetet kommer att göra projektet lönsamt

Användningsdashboards: Följ upp teamets utnyttjandegrad med visuella dashboards för att identifiera underutnyttjade teammedlemmar

Fördelar och nackdelar

Fördelar:

AI-drivna rekommendationer: Automatiserade schemaläggningsförslag minskar den tid chefer lägger på resursallokering

Fokus på professionella tjänster: Utvecklad med byråer och konsultföretag i åtanke, med funktioner som spårning av fakturerbara timmar

Integrerad plattform: Kombinerar projektledning, resursplanering och ekonomisk uppföljning

Nackdelar:

Inriktat på företag: Kan innehålla fler funktioner än vad mindre team eller organisationer med enklare behov behöver

AI-rekommendationer kräver bra data: Kvaliteten på förslagen beror på att man har korrekta kompetensprofiler och tidsuppskattningar

Mindre flexibel för arbetsflöden utanför PS: Plattformens antaganden kanske inte stämmer överens med arbetsmönstren i andra branscher

Prognoser för betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Prisprognos

Anpassad prissättning

Vad säger verkliga användare om Forecast?

En G2-recensent säger: Jag gillar verkligen hur Forecast kombinerar användarvänlighet med dataanalys. Det ger en snabb och enkel väg att hitta arbetsuppgifter och logga tid för alla som använder systemet, men samlar samtidigt in en rad användbara datamätvärden som kan bearbetas för att ge kraftfulla BI-insikter.

9. Teamwork.com (Bäst för kundorienterade team som behöver en kombination av resurs- och projektledning)

För byråer som hanterar kunduppdrag måste er resursplanerare vara integrerad med projektleverans, tidrapportering, kundkommunikation och den övergripande projektbudgeteringen. Teamwork.com integrerar allt detta i en enda plattform.

Du kan driva projekt med uppgifter, milstolpar, mallar och tidrapportering, och sedan lägga till kundsamarbete så att externa intressenter kan hålla sig uppdaterade.

Det stöder även resursplaneringslagret. Teamworks Schema ger dig en översiktlig bild av arbetsbelastningen för personer och projekt, så att du kan skapa resursfördelningar, planera kapacitet i förväg och upptäcka överbelastningar innan de påverkar leveransdatum.

Teamwork.com: de bästa funktionerna

Resursplanerare: Se teamets kapacitet och planera arbetet mellan olika projekt, integrerat med projektets tidslinjer

Tidrapportering med fakturerbara timmar: Rapportera tid direkt på uppgifter och markera timmar som fakturerbara eller icke-fakturerbara

Arbetsbelastningshantering: Se varje teammedlems tilldelade arbete och tillgängliga kapacitet för att identifiera överbelastning

För- och nackdelar med Teamwork.com

Fördelar:

Utvecklad för byråer: Funktioner som kundportaler och tidrapportering är utformade för team som levererar uppdrag åt kunder

Integrerad plattform: Minskar behovet av flera prenumerationer genom att kombinera resurs-, projekt- och tidshantering

Tillgängligt för små team: Flexibel teamstruktur utan krav på stora minimikrav

Nackdelar:

Resursfunktioner som är mindre avancerade än specialiserade verktyg: Schemaläggaren är funktionell, men saknar djupet hos renodlade resurshanteringsplattformar

Gränssnittet kan kännas rörigt: Eftersom det innehåller många funktioner kan användargränssnittet ibland kännas rörigt

Begränsningar i rapporteringen: Avancerade rapporterings- och portföljfunktioner har begränsad tillgänglighet

Priser för Teamwork.com

Gratis

Deliver: 13,99 $/användare/månad

Grow: 25,99 $/användare/månad

Teamwork.com – betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Teamwork.com?

En G2-recensent säger: Teamworks förmåga att hjälpa till med organisationsstruktur, samordning av team samt användarvänliga verktyg för uppgiftshantering och organisation gör det möjligt för team att samarbeta smidigt. Detta möjliggör snabb och enkel uppgiftsfördelning, projektuppföljning och kommunikation med andra i ett enda program, vilket gör ett effektivt arbetsflöde och bättre produktivitet möjligt med Teamwork. Teamwork är ett idealiskt sätt att förbättra hanteringen av flerdimensionella projekt.

10. Kelloo (Bäst för resursplanering och kapacitetsanalys på portföljnivå)

via Kelloo

Kelloo är utformat för PMO:er och resurschefer som behöver prognostisera efterfrågan och planera kapacitet på lång sikt. Det hjälper dig att förstå om du har rätt kompetens och kapacitet för det kommande arbetet.

Det ger dig en visuell resursplanerare för att schemalägga och fördela arbete, och visar sedan tillgänglighet, utnyttjande och konflikter i din resurspool.

Plattformen fokuserar på resursplanering på portföljnivå, visar efterfrågan över alla projekt och stöder vad-händer-om-analyser för strategiska beslut.

Kelloos bästa funktioner

Prognos för resursbehov: Gör en prognos för framtida resursbehov utifrån din projektpipeline för att se om du behöver anställa eller anlita konsulter

Kompetensbaserad schemaläggning: Tilldela arbete utifrån nödvändiga kompetenser, inte bara tillgänglighet

Dashboards för portföljplanering: Visualisera resursfördelning och efterfrågan i hela projektportföljen

För- och nackdelar med Kelloo

Fördelar:

Fokus på strategisk planering: Utformad för framåtblickande kapacitetsplanering, vilket hjälper organisationer att planera flera kvartal i förväg

Kompetensmatchning: Säkerställer att rätt personer tilldelas rätt arbetsuppgifter

Översikt på portföljnivå: Sammanställer resursdata från alla projekt för en helhetsbild

Nackdelar:

Ingen projektledning på uppgiftsnivå: Hanterar resursplanering men innehåller inte funktioner för uppgiftshantering eller samarbete

Mindre leverantör: Mindre etablerad än projektledningsplattformar för stora företag, med en mindre användargrupp

Kräver korrekt datainmatning: Kvaliteten på prognoserna beror på att systemet innehåller korrekta projektplaner och kompetensprofiler

Priser för Kelloo

Månadsvis: 2,09 $ per resurs (för 10 resurser)

Betyg och recensioner för Kelloo

G2 : För få recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Välj rätt Epicflow-alternativ för ditt team

Om du väljer fel verktyg kommer du att befinna dig här igen om sex månader och brottas med samma frustrationer.

Det är därför du behöver hitta en lösning som klarar allt du behöver, från projektledning till resurshantering.

Och den lösningen är ClickUp. Det är en plattform utformad för att lösa det grundläggande problemet med fragmentering. Genom att samla dina resursplaner, uppgifter, dokument och konversationer på ett ställe eliminerar du de friktionsmoment som bromsar ditt team.

Vanliga frågor

Epicflow är ett verktyg för resursoptimering i flera projekt, perfekt för att identifiera framtida flaskhalsar i en projektpipeline. Du bör överväga ett alternativ om du behöver en plattform som även inkluderar inbyggda funktioner för uppgiftshantering, teamsamarbete och automatisering.

Alternativen skiljer sig åt avsevärt när det gäller hur de hanterar hantering av flera projekt. Verktyg som ClickUp erbjuder integrerad portfölj- och uppgiftshantering, medan plattformar som Kelloo fokuserar uteslutande på övergripande prognoser utan uppgiftsutförande.

Teknik- och produktteam bör prioritera funktioner som sprintbaserad kapacitetsplanering, smidig integration med utvecklingsverktyg som GitHub eller GitLab samt hastighetsuppföljning för att kunna fatta välgrundade beslut om framtida resursallokering baserat på tidigare resultat.

Ja, AI kan tillföra stort värde genom att automatisera uppgifter som chefer annars skulle behöva utföra manuellt. Det kan spara timmar varje vecka genom att generera sammanfattningar av arbetsbelastningen, förutsäga riskfyllda projekt och föreslå optimala uppgiftsfördelningar baserade på kompetens och tillgänglighet.