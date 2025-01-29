De 10 bästa alternativen till Resource Guru: funktioner, priser och betyg

Resource Guru är en molnbaserad resurshanteringsprogramvara för projektledare.
Från schemaläggning till tidrapportering – det erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för att effektivisera processen. Detta resulterar i optimerade arbetsflöden, bättre produktivitet, färre förseningar och ingen under-/överallokering av resurser.
Resource Guru har dock också sina begränsningar, särskilt när det gäller mångsidighet. Det är därför det fungerar för vissa branscher, till exempel professionella tjänster, men har svårt att hävda sig i andra.
Som någon som har tillbringat mycket tid med att jonglera flera olika programvaror för resurshantering har jag sammanställt en lista över de bästa alternativen till Resource Guru som finns tillgängliga just nu. Kolla in den för att hitta den bästa programvaran för resurshantering för ditt företag 2024.
Vad ska du leta efter i Resource Guru-alternativ?
Här är de faktorer du bör ta hänsyn till när du jämför olika alternativ till Resource Guru:
- Funktioner: Det första du bör tänka på är programvarans funktioner. Ett bra verktyg för resurshantering ska ha omfattande funktioner för resursfördelning, schemaläggning, planering och tidrapportering.
- Användarvänlighet: En annan faktor som påverkar programvarans effektivitet är hur lätt den är att navigera. Leta efter ett intuitivt verktyg som erbjuder en fördel jämfört med andra när det gäller användarvänlighet.
- Integrationsmöjligheter: Som ledare behöver du några kompletterande verktyg och programvaror för att hantera dina resurser smidigt. Välj därför programvara som kan integreras med andra verktyg från tredje part.
- Recensioner: Tidigare recensioner och betyg ger djupare insikter om programvarans prestanda. Så leta upp recensioner av varje programvara på internet för att bedöma deras tillförlitlighet, användarnöjdhet och andra viktiga faktorer.
- Priser: Välj den programvara som ligger inom din budget. Se till att den har alla funktioner du behöver för att hantera dina dagliga affärsaktiviteter.
De 10 bästa alternativen till Resource Guru att använda 2024
Kolla in denna lista över de 10 bästa alternativen till Resource Guru som finns tillgängliga 2024:
1. ClickUp – Bäst för resurshantering
ClickUp Resource Management Software är ett omfattande verktyg för att övervaka alla dina resurser från en central plats.
För mig är synlighet den viktigaste delen av hanteringen av min resursfördelningsprocess. Med ClickUp View s kan jag anpassa uppgiftshanteringen efter mina unika behov. Det innebär att jag kan spåra projekt, visualisera arbetsflöden och skapa färdplaner – allt med hjälp av mer än 15 anpassade vyer!
Jag kan till exempel använda ClickUp Workload View för att planera och övervaka mitt teams totala arbetskapacitet. Men om du behöver hantera en enskild anställds arbetsbelastning kommer ClickUp Team View till din undsättning.
Från ClickUp Dashboards kan du komma åt anpassade sprintkort för att hantera alla dina resurser samtidigt. Detta är särskilt användbart när du använder verktyget på språng.
Men det är inte allt. Om dina arbetsflöden kräver mer anpassning kan du enkelt göra det med ClickUp API. Behöver du en anpassad app för att spåra tiden för ett specifikt projekt? Vi har lösningen!
Har du inte tid att bygga upp ett arbetsflöde från grunden? Få över 1000 färdiga, anpassningsbara mallar från ClickUp Templates. Från aktivitetsrapporter till revisionsprogram – det finns en mall för alla dina behov, redo att användas.
En av mina favoritmallar är ClickUp Resource Planning Template. Dess intuitiva, visuella layout hjälper mig att planera, spåra och optimera mina resurser. Med den här mallen kan jag också spåra beroenden eller schemakonflikter för att undvika över- eller underschemaläggning av mina resurser.
ClickUps bästa funktioner
- Uppgiftshantering: Dela upp projekt i mindre uppgifter med ClickUp Tasks
- Tidshantering: Spåra projekttid, ange uppskattningar och fördela tid för varje projektuppgift med ClickUps tidshanteringsfunktion.
- Effektiv kommunikation: Använd ClickUp Chat för att reda ut oklarheter när du är på språng och säkerställa ett smidigt arbetsflöde.
- Samarbetsverktyg: Organisera den interna teamkommunikationen genom att skicka e-post direkt från ClickUp Email.
- Automatisering: Använd ClickUp Brains AI-drivna verktyg för att automatisera projektstatus, uppdateringar och sammanfattningar.
- ClickUp-integrationer: Anslut ClickUp till över 1000 verktyg som Slack, GitHub, HubSpot och Google Drive.
Begränsningar för ClickUp
- Alla funktioner är inte tillgängliga i ClickUps mobilapp.
ClickUp priser
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassade priser
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/månad eller per medlem.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. LiquidPlanner – Bäst för prediktiv schemaläggning
LiquidPlanner är ett projektledningsprogram som är mest känt för sin prediktiva schemaläggningsfunktion. Om ditt team arbetar med flera projekt samtidigt rekommenderar jag detta alternativ till Resource Guru för att optimera dina arbetsflöden bättre.
Med detta verktyg kan du hålla koll på alla olika projekt. Dess prioriteringsbaserade planeringsfunktioner hjälper dig att hålla koll på högvärdiga projekt. Det integreras också med dokumenthanteringsverktyg som Google Drive och Dropbox och låter dig skapa anpassade verktyg genom sitt öppna API.
LiquidPlanners bästa funktioner
- Prognosera projektets tidsplaner och leveranser med Predictive Scheduling
- Optimera teamets scheman med Balanced Workload
- Prioritera projekt utifrån deras betydelse med Perfect Prioritization.
- Håll koll på eventuella osäkerheter eller risker i din plan med Ranged Estimation.
- Få prestandadata och insikter i realtid med Intelligent Insights
Begränsningar för LiquidPlanner
- Att sätta upp projekt är mycket tidskrävande
- Vissa viktiga fakturerings- och budgeteringsfunktioner saknas.
- Har en stor inlärningskurva
Priser för LiquidPlanner
- 14 dagars gratis provperiod
- Essentials: 15 USD/månad per användare
- Professional: 28 $/månad per användare
- Ultimate: 42 $/månad per användare
LiquidPlanner-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (294 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (667 recensioner)
3. Float – Bäst för resursplanering
Float är ett annat bra alternativ till Resource Guru, med en människocentrerad approach till resursplanering.
Verktyget ger dig en live, centraliserad tidslinje över dina projekt och din personal så att du kan tilldela uppgifter på ett systematiskt sätt. Du kan använda det för att fördela uppgifter med en livevy över kompetens, kapacitet och tillgänglighet inom ditt team. Jag tycker att de kompetensbaserade uppgifterna är särskilt användbara för specialiserade uppgifter.
Verktyget låter dig också planera och hantera budgetar baserat på timmar eller avgifter för att prognostisera kapacitet och förutsäga utgifter. Dessutom hjälper dess förifyllda tidrapporter dig att spåra och budgetera dina utgifter i realtid.
Float bästa funktioner
- Ställ in anpassade arbetstider och arbetsplatser
- Planera en anpassad budget baserad på tid/avgifter
- Planera och övervaka arbetsbelastningen med funktionen Resursplanering.
- Synkronisera andra projektledningsverktyg som Asana och Trello
- Jämför beräknade och faktiska timmar med hjälp av tidshanteringsfunktioner.
- Integrera med verktyg från tredje part som Asana och Slack
Begränsningar för flytande valutor
- Ingen prognos för projektintäkter finns tillgänglig.
- Inte mobilvänligt
- Svårt att navigera
Flytande prissättning
- 14 dagars gratis provperiod
- Starter: 7,50 $/månad per användare
- Pro: 12,50 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassade priser
Float betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (1 240 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (1 592 recensioner)
4. Teamwork – Bäst för projektsamarbete
Teamwork är en dynamisk projektledningsprogramvara som hjälper användare att hantera alla aspekter av kundernas verksamhet.
Det låter dig planera projekt, fördela resurser och samarbeta med ditt team för att påskynda processen. Från daglig kapacitetsplanering och kostnadshantering till långsiktiga prognoser – Teamworks uppsättning funktioner täcker alla aspekter av din resursfördelning.
Teamworks funktioner som effektivitetsindikatorn är ovärderliga när du planerar tidslinjer – baserat på hur snabbt eller långsamt ett visst team eller en individ kan utföra de tilldelade uppgifterna.
Verktyget är kompatibelt med iOS, Android, Windows och macOS.
Teamwork bästa funktioner
- Spåra tid, priser och pengar som spenderats
- Använd färdiga mallar och intagsformulär
- Anpassa dina arbetsbelastningsvyer och arbetsflöden
- Prognosera framtida resursbehov baserat på aktuella projekt och pipeline
- Identifiera uppgiftsberoenden för att undvika schemaläggningskonflikter
- Integrera med verktyg som HubSpot och Google Drive
Begränsningar för teamarbete
- Ingen livechatt-support
- Tillgodoser inte behoven hos stora företag
- Komplex att använda
Teamwork prissättning
- Gratis för alltid
- Deliver: 13,99 $/månad per användare
- Grow: 25,99 $/månad per användare
- Skala: Anpassade priser
Teamwork betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (1 121 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (859 recensioner)
5. Monday.com – Bäst för arbetsflödeshantering
Monday.com är en allt-i-ett-lösning för arbetshantering. Den erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som underlättar både din projektplanering och resurshantering.
Monday.coms mycket intuitiva och anpassningsbara instrumentpaneler gör det enkelt för team att hantera flera projekt samtidigt. Det är ett kraftfullt verktyg som också hjälper till med projektstrategi, planering och genomförande.
Med funktioner som över 10 anpassade vyer, 30 olika widgets för informationsvisning och byggstenar utan kod är Monday.com ett av de mest pålitliga alternativen till Resource Guru.
Monday.com bästa funktioner
- Tilldela uppgifter direkt till teammedlemmar med People Columns
- Välj bland över 200 automatiseringsmallar
- Få specifika prestandainformationer med hjälp av anpassade instrumentpaneler
- Anpassa dina arbetsflöden
- Integrera med verktyg som Slack, Gmail och Outlook
Monday.com begränsningar
- Ingen offlineåtkomst
- Vissa funktioner kräver extra betalning.
Priser för Monday.com
- Gratis för alltid
- Basic: 12 $/månad per plats
- Standard: 14 $/månad per plats
- Pro: 24 $/månad per plats
- Enterprise: Anpassade priser
Monday. com betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (10 730 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (4 794 recensioner)
6. Accelo – Bäst för automatisering av professionella tjänster (PSA)
Accelo låter användare hantera projekt och resurser med en kombination av traditionella och agila metoder. Det är mest känt för sina innovativa tidsregistreringsfunktioner. Det hjälper dig till exempel att hålla koll på projektbudgetar genom att spåra fakturerbara och icke-fakturerbara timmar.
Plattformen stöder kompetensbaserad filtrering vid tilldelning av uppgifter. Du kan också automatisera tilldelningen av uppgifter till specifika teammedlemmar, baserat på fördefinierade regler. När uppgifterna har tilldelats kan du automatisera dina timers för att hjälpa ditt team att utnyttja varje minut på bästa sätt.
Det erbjuder också sömlös integration med viktiga verktyg som MailChimp, Google Workspace, Salesforce etc. för att ytterligare effektivisera processen.
Accelo bästa funktioner
- Använd automatiserade tidrapporter för att spåra tid och resurser i projekt
- Anpassa status och arbetsflöden
- Få projektutlösare och aviseringar
- Visa rapporter över faktisk respektive beräknad tid för smidig kapacitetshantering.
- Skapa budget-/framstegsbaserade fakturor
Accelos begränsningar
- För komplex för småföretag
- Mobilappen är inte fullt fungerande.
Accelo priser
- 7 dagars gratis provperiod
- Professional: Anpassad prissättning
- Företag: Anpassade priser
- Avancerat: Anpassade priser
- Elite: Anpassade priser
Accelo betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (502 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (172 recensioner)
7. Wrike – Bäst för mångsidig projektledning
Wrike är ett arbetshanteringsverktyg som låter dig välja mellan en rad anpassade mallar, automatisera arbetsintaget med dynamiska förfrågningsformulär och mycket mer.
Verktyget låter dig se teamets arbetsbelastning på ett ögonblick, erbjuder funktioner för samarbete i realtid (t.ex. kommentarer och taggning) och gör det enkelt att göra justeringar i farten med en enkel dra-och-släpp-funktion.
Wrike integreras också med över 400 verktyg och program från tredje part som behövs för projektledning, till exempel Adobe, Jira och OneDrive.
Wrikes bästa funktioner
- Spara återkommande uppgifter, projekt och mappar
- Se varje teammedlems individuella kapacitet för bästa resursutnyttjande.
- Skapa anpassningsbara instrumentpaneler
- Automatisera återkommande arbetsflöden
- Kontrollera revisionsrapporter på begäran
- Öppna verktyget i mobilappen
Wrike-begränsningar
- Den kostnadsfria versionen saknar funktioner för tidrapportering.
- Inget inbyggt faktureringsverktyg
- Har en inlärningskurva
Wrike priser
- Gratis för alltid
- Team: 9,80 $/månad per användare
- Företag: 24,80 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassade priser
- Pinnacle: Anpassade priser
Wrike betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (3 679 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (2 629 recensioner)
8. Asana – Bäst för arbetshantering
Asana är en AI-driven lösning för arbetshantering. Detta verktyg hjälper chefer att hålla noggrann koll på alla pågående projekt inom företaget.
Alla dess funktioner fokuserar på schemaläggning, planering och underlättande av arbetsflöden för att maximera effektiviteten. En av Asanas unika funktioner – Mål – låter dig dela upp stora mål i mindre uppdrag för att hjälpa dig att genomföra och spåra dem mer effektivt.
När du hanterar komplexa projekt eller flera team kan Asanas portföljfunktion vara till hjälp. Den gör att du kan se helheten, följa framstegen i sammankopplade projekt och strategiskt planera resursfördelningen för optimala resultat.
Asana integreras också med stora plattformar som Microsoft Teams, Nave, MailChimp och Mosaic.
Asanas bästa funktioner
- Dra och släpp uppgifter för att hantera arbetsbelastningen
- Mät faktisk projekttid jämfört med beräknad projekttid
- Dela data mellan över 270 verktyg som Slack och Microsoft Teams
- Få tillgång till diagram och insikter i realtid
- Använd funktionen för uppgiftsberoenden för att spåra och undvika schemaläggningskonflikter.
Begränsningar för Asana
- Gränssnittet är svårt att navigera i.
- Ingen offlineåtkomst är tillgänglig
Asanas priser
- Gratis för alltid
- Starter: 13,49 $/månad per användare
- Avancerat: 30,49 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassade priser
- Enterprise+: Anpassade priser
Asana-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (9 988 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (12 612 recensioner)
9. ClickTime – Bäst för hantering av tidrapporter
Om du letar efter en robust programvara för hantering av tidrapporter är ClickTime ett alternativ som du bör utforska.
ClickTime har avancerade funktioner för tidrapportering och budgetering. Från hantering av enskilda projekt till övergripande resurser – ClickTime underlättar allt.
Det erbjuder också avancerade inställningar och insikter inom dina arbetsflöden. Du kan till exempel definiera unika faktureringspriser för teammedlemmar, roller eller projekt baserat på deras specialiserade kompetens. Verktyget spårar sedan fakturerbara timmar och hjälper dig att övervaka projektets lönsamhet, vilket förhindrar budgetöverskridningar.
ClickTime har också en mobilapp för både Android- och iOS-användare.
ClickTimes bästa funktioner
- Övervaka personalens arbetsbelastning för att fördela arbetet effektivt
- Prognosera tillgängligheten av arbetskraft
- Få tillgång till realtidsinformation om projektets framsteg
- Få insikter om prestanda och lönsamhet
- Integrera med verktyg som Slack, Sage och BambooHR
Begränsningar för ClickTime
- Lösningar för resursplanering finns tillgängliga i Premiere-paketet och högre paket.
- Svårt att navigera för en nybörjare
ClickTime-priser
- 14 dagars gratis provperiod
- Starter: 12 $/månad per användare
- Team: 15 USD/månad per användare
- Premier: 27 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassade priser
ClickTime betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (791 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (207 recensioner)
10. Kantata – Bäst för projektledning
Kantata är ett allt-i-ett-verktyg för att effektivisera olika resurs-, ekonomi- och projektledningsaktiviteter inom en organisation. Denna programvaras främsta försäljningsargument är dess innovativa funktion för resursprognoser.
Det låter dig förstå den faktiska kostnaden för resurser i förhållande till projektets totala intäkter för lönsam uppgiftsfördelning.
Kantata förenklar också processen att arbeta med externa resurser som frilansare eller entreprenörer. Du kan bjuda in externa resurser som "partners" och tilldela dem uppgifter direkt inom plattformen.
Kantata integreras också med ett brett utbud av verktyg och plattformar som Salesforce, Netsuite och Xero. Kort sagt är det ett pålitligt alternativ till Resource Guru.
Kantatas bästa funktioner
- Hantera projektets tidsplanering, krav och avkastning
- Planera och fördela arbetsbelastningen bättre med matchning av kompetensinventering
- Konfigurera resursrekommendationer baserat på data
- Använd visuella verktyg som tidslinjer, kalendrar och projektpaneler.
Kantatas begränsningar
- Användargränssnittet är trögt
- Tidsregistreringen är svag och dåligt utformad
- Fullständiga prisuppgifter är inte tillgängliga.
Kantata priser
- Anpassade priser
Kantata betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (1 401 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (613 recensioner)
Börja hantera dina resurser effektivt med ClickUp
Resurshantering är en dynamisk affärsaktivitet. Risken för under- eller överutnyttjande är stor om du inte fattar välgrundade beslut.
Resource Guru hjälper visserligen till en viss grad, men sanningen är att det brister på några punkter.
Det är där ClickUp Resource Management kommer till hjälp! Från att maximera resursutnyttjandet till att optimera tiden är ClickUp den bästa resurshanteringslösningen för projektledare som finns på marknaden idag.
Så skynda dig – skaffa ClickUp gratis idag. Registrera dig här!