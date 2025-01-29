De 10 bästa alternativen till Resource Guru: funktioner, priser och betyg

Resource Guru är en molnbaserad resurshanteringsprogramvara för projektledare.

Från schemaläggning till tidrapportering – det erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för att effektivisera processen. Detta resulterar i optimerade arbetsflöden, bättre produktivitet, färre förseningar och ingen under-/överallokering av resurser.

Resource Guru har dock också sina begränsningar, särskilt när det gäller mångsidighet. Det är därför det fungerar för vissa branscher, till exempel professionella tjänster, men har svårt att hävda sig i andra.

Som någon som har tillbringat mycket tid med att jonglera flera olika programvaror för resurshantering har jag sammanställt en lista över de bästa alternativen till Resource Guru som finns tillgängliga just nu. Kolla in den för att hitta den bästa programvaran för resurshantering för ditt företag 2024.

Vad ska du leta efter i Resource Guru-alternativ?

Här är de faktorer du bör ta hänsyn till när du jämför olika alternativ till Resource Guru:

Funktioner: Det första du bör tänka på är programvarans funktioner. Ett bra Det första du bör tänka på är programvarans funktioner. Ett bra verktyg för resurshantering ska ha omfattande funktioner för resursfördelning , schemaläggning, planering och tidrapportering.

Användarvänlighet: En annan faktor som påverkar programvarans effektivitet är hur lätt den är att navigera. Leta efter ett intuitivt verktyg som erbjuder en fördel jämfört med andra när det gäller användarvänlighet.

Integrationsmöjligheter: Som ledare behöver du några kompletterande verktyg och programvaror för att hantera dina resurser smidigt. Välj därför programvara som kan integreras med andra verktyg från tredje part.

Recensioner: Tidigare recensioner och betyg ger djupare insikter om programvarans prestanda. Så leta upp recensioner av varje programvara på internet för att bedöma deras tillförlitlighet, användarnöjdhet och andra viktiga faktorer.

Priser: Välj den programvara som ligger inom din budget. Se till att den har alla funktioner du behöver för att hantera dina dagliga affärsaktiviteter.

De 10 bästa alternativen till Resource Guru att använda 2024

Kolla in denna lista över de 10 bästa alternativen till Resource Guru som finns tillgängliga 2024:

1. ClickUp – Bäst för resurshantering

ClickUp Resource Management Software är ett omfattande verktyg för att övervaka alla dina resurser från en central plats.

För mig är synlighet den viktigaste delen av hanteringen av min resursfördelningsprocess. Med ClickUp View s kan jag anpassa uppgiftshanteringen efter mina unika behov. Det innebär att jag kan spåra projekt, visualisera arbetsflöden och skapa färdplaner – allt med hjälp av mer än 15 anpassade vyer!

Jag kan till exempel använda ClickUp Workload View för att planera och övervaka mitt teams totala arbetskapacitet. Men om du behöver hantera en enskild anställds arbetsbelastning kommer ClickUp Team View till din undsättning.

Visa och hantera hela teamets arbetsbelastning för att fördela uppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt med ClickUp Workload View

Från ClickUp Dashboards kan du komma åt anpassade sprintkort för att hantera alla dina resurser samtidigt. Detta är särskilt användbart när du använder verktyget på språng.

Men det är inte allt. Om dina arbetsflöden kräver mer anpassning kan du enkelt göra det med ClickUp API. Behöver du en anpassad app för att spåra tiden för ett specifikt projekt? Vi har lösningen!

Har du inte tid att bygga upp ett arbetsflöde från grunden? Få över 1000 färdiga, anpassningsbara mallar från ClickUp Templates. Från aktivitetsrapporter till revisionsprogram – det finns en mall för alla dina behov, redo att användas.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Resource Planning-mallen för att identifiera resurser, bedöma tillgänglighet och utveckla en tidsplan.

En av mina favoritmallar är ClickUp Resource Planning Template. Dess intuitiva, visuella layout hjälper mig att planera, spåra och optimera mina resurser. Med den här mallen kan jag också spåra beroenden eller schemakonflikter för att undvika över- eller underschemaläggning av mina resurser.

ClickUps bästa funktioner

Uppgiftshantering: Dela upp projekt i mindre uppgifter med Dela upp projekt i mindre uppgifter med ClickUp Tasks

Tidshantering: Spåra projekttid, ange uppskattningar och fördela tid för varje projektuppgift med Spåra projekttid, ange uppskattningar och fördela tid för varje projektuppgift med ClickUps tidshanteringsfunktion

Effektiv kommunikation: Använd Använd ClickUp Chat för att reda ut oklarheter när du är på språng och säkerställa ett smidigt arbetsflöde.

Samarbetsverktyg: Organisera den interna teamkommunikationen genom att skicka e-post direkt från Organisera den interna teamkommunikationen genom att skicka e-post direkt från ClickUp Email.

Automatisering: Använd ClickUp Brains AI-drivna verktyg för att automatisera projektstatus, uppdateringar och sammanfattningar.

ClickUp-integrationer: Anslut ClickUp till över 1000 verktyg som Slack, GitHub, HubSpot och Google Drive.

Begränsningar för ClickUp

Alla funktioner är inte tillgängliga i ClickUps mobilapp.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Anpassade priser

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/månad eller per medlem.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. LiquidPlanner – Bäst för prediktiv schemaläggning

via LiquidPlanner

LiquidPlanner är ett projektledningsprogram som är mest känt för sin prediktiva schemaläggningsfunktion. Om ditt team arbetar med flera projekt samtidigt rekommenderar jag detta alternativ till Resource Guru för att optimera dina arbetsflöden bättre.

Med detta verktyg kan du hålla koll på alla olika projekt. Dess prioriteringsbaserade planeringsfunktioner hjälper dig att hålla koll på högvärdiga projekt. Det integreras också med dokumenthanteringsverktyg som Google Drive och Dropbox och låter dig skapa anpassade verktyg genom sitt öppna API.

LiquidPlanners bästa funktioner

Prognosera projektets tidsplaner och leveranser med Predictive Scheduling

Optimera teamets scheman med Balanced Workload

Prioritera projekt utifrån deras betydelse med Perfect Prioritization.

Håll koll på eventuella osäkerheter eller risker i din plan med Ranged Estimation.

Få prestandadata och insikter i realtid med Intelligent Insights

Begränsningar för LiquidPlanner

Att sätta upp projekt är mycket tidskrävande

Vissa viktiga fakturerings- och budgeteringsfunktioner saknas.

Har en stor inlärningskurva

Priser för LiquidPlanner

14 dagars gratis provperiod

Essentials : 15 USD/månad per användare

Professional : 28 $/månad per användare

Ultimate: 42 $/månad per användare

LiquidPlanner-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (294 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (667 recensioner)

3. Float – Bäst för resursplanering

via Float

Float är ett annat bra alternativ till Resource Guru, med en människocentrerad approach till resursplanering.

Verktyget ger dig en live, centraliserad tidslinje över dina projekt och din personal så att du kan tilldela uppgifter på ett systematiskt sätt. Du kan använda det för att fördela uppgifter med en livevy över kompetens, kapacitet och tillgänglighet inom ditt team. Jag tycker att de kompetensbaserade uppgifterna är särskilt användbara för specialiserade uppgifter.

Verktyget låter dig också planera och hantera budgetar baserat på timmar eller avgifter för att prognostisera kapacitet och förutsäga utgifter. Dessutom hjälper dess förifyllda tidrapporter dig att spåra och budgetera dina utgifter i realtid.

Float bästa funktioner

Ställ in anpassade arbetstider och arbetsplatser

Planera en anpassad budget baserad på tid/avgifter

Planera och övervaka arbetsbelastningen med funktionen Resursplanering.

Synkronisera andra projektledningsverktyg som Asana och Trello

Jämför beräknade och faktiska timmar med hjälp av tidshanteringsfunktioner.

Integrera med verktyg från tredje part som Asana och Slack

Begränsningar för flytande valutor

Ingen prognos för projektintäkter finns tillgänglig.

Inte mobilvänligt

Svårt att navigera

Flytande prissättning

14 dagars gratis provperiod

Starter : 7,50 $/månad per användare

Pro : 12,50 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Float betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (1 240 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 592 recensioner)

4. Teamwork – Bäst för projektsamarbete

via Teamwork

Teamwork är en dynamisk projektledningsprogramvara som hjälper användare att hantera alla aspekter av kundernas verksamhet.

Det låter dig planera projekt, fördela resurser och samarbeta med ditt team för att påskynda processen. Från daglig kapacitetsplanering och kostnadshantering till långsiktiga prognoser – Teamworks uppsättning funktioner täcker alla aspekter av din resursfördelning.

Teamworks funktioner som effektivitetsindikatorn är ovärderliga när du planerar tidslinjer – baserat på hur snabbt eller långsamt ett visst team eller en individ kan utföra de tilldelade uppgifterna.

Verktyget är kompatibelt med iOS, Android, Windows och macOS.

Teamwork bästa funktioner

Spåra tid, priser och pengar som spenderats

Använd färdiga mallar och intagsformulär

Anpassa dina arbetsbelastningsvyer och arbetsflöden

Prognosera framtida resursbehov baserat på aktuella projekt och pipeline

Identifiera uppgiftsberoenden för att undvika schemaläggningskonflikter

Integrera med verktyg som HubSpot och Google Drive

Begränsningar för teamarbete

Ingen livechatt-support

Tillgodoser inte behoven hos stora företag

Komplex att använda

Teamwork prissättning

Gratis för alltid

Deliver : 13,99 $/månad per användare

Grow : 25,99 $/månad per användare

Skala: Anpassade priser

Teamwork betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (1 121 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (859 recensioner)

5. Monday.com – Bäst för arbetsflödeshantering

Monday.com är en allt-i-ett-lösning för arbetshantering. Den erbjuder en omfattande uppsättning funktioner som underlättar både din projektplanering och resurshantering.

Monday.coms mycket intuitiva och anpassningsbara instrumentpaneler gör det enkelt för team att hantera flera projekt samtidigt. Det är ett kraftfullt verktyg som också hjälper till med projektstrategi, planering och genomförande.

Med funktioner som över 10 anpassade vyer, 30 olika widgets för informationsvisning och byggstenar utan kod är Monday.com ett av de mest pålitliga alternativen till Resource Guru.

Monday.com bästa funktioner

Tilldela uppgifter direkt till teammedlemmar med People Columns

Välj bland över 200 automatiseringsmallar

Få specifika prestandainformationer med hjälp av anpassade instrumentpaneler

Anpassa dina arbetsflöden

Integrera med verktyg som Slack, Gmail och Outlook

Monday.com begränsningar

Ingen offlineåtkomst

Vissa funktioner kräver extra betalning.

Priser för Monday.com

Gratis för alltid

Basic : 12 $/månad per plats

Standard : 14 $/månad per plats

Pro : 24 $/månad per plats

Enterprise: Anpassade priser

Monday. com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (10 730 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 794 recensioner)

6. Accelo – Bäst för automatisering av professionella tjänster (PSA)

via Accelo

Accelo låter användare hantera projekt och resurser med en kombination av traditionella och agila metoder. Det är mest känt för sina innovativa tidsregistreringsfunktioner. Det hjälper dig till exempel att hålla koll på projektbudgetar genom att spåra fakturerbara och icke-fakturerbara timmar.

Plattformen stöder kompetensbaserad filtrering vid tilldelning av uppgifter. Du kan också automatisera tilldelningen av uppgifter till specifika teammedlemmar, baserat på fördefinierade regler. När uppgifterna har tilldelats kan du automatisera dina timers för att hjälpa ditt team att utnyttja varje minut på bästa sätt.

Det erbjuder också sömlös integration med viktiga verktyg som MailChimp, Google Workspace, Salesforce etc. för att ytterligare effektivisera processen.

Accelo bästa funktioner

Använd automatiserade tidrapporter för att spåra tid och resurser i projekt

Anpassa status och arbetsflöden

Få projektutlösare och aviseringar

Visa rapporter över faktisk respektive beräknad tid för smidig kapacitetshantering

Skapa budget-/framstegsbaserade fakturor

Accelos begränsningar

För komplex för småföretag

Mobilappen är inte fullt fungerande.

Accelo priser

7 dagars gratis provperiod

Professional : Anpassad prissättning

Företag : Anpassade priser

Avancerat : Anpassade priser

Elite: Anpassade priser

Accelo betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (502 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (172 recensioner)

7. Wrike – Bäst för mångsidig projektledning

via Wrike

Wrike är ett arbetshanteringsverktyg som låter dig välja mellan en rad anpassade mallar, automatisera arbetsintaget med dynamiska förfrågningsformulär och mycket mer.

Verktyget låter dig se teamets arbetsbelastning på ett ögonblick, erbjuder funktioner för samarbete i realtid (t.ex. kommentarer och taggning) och gör det enkelt att göra justeringar i farten med en enkel dra-och-släpp-funktion.

Wrike integreras också med över 400 verktyg och program från tredje part som behövs för projektledning, till exempel Adobe, Jira och OneDrive.

Wrikes bästa funktioner

Spara återkommande uppgifter, projekt och mappar

Se varje teammedlems individuella kapacitet för bästa resursutnyttjande.

Skapa anpassningsbara instrumentpaneler

Automatisera återkommande arbetsflöden

Kontrollera revisionsrapporter på begäran

Öppna verktyget i mobilappen

Wrike-begränsningar

Den kostnadsfria versionen saknar funktioner för tidrapportering.

Inget inbyggt faktureringsverktyg

Har en inlärningskurva

Wrike priser

Gratis för alltid

Team : 9,80 $/månad per användare

Företag : 24,80 $/månad per användare

Enterprise : Anpassade priser

Pinnacle: Anpassade priser

Wrike betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (3 679 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (2 629 recensioner)

8. Asana – Bäst för arbetshantering

via Asana

Asana är en AI-driven lösning för arbetshantering. Detta verktyg hjälper chefer att hålla noggrann koll på alla pågående projekt inom företaget.

Alla dess funktioner fokuserar på schemaläggning, planering och underlättande av arbetsflöden för att maximera effektiviteten. En av Asanas unika funktioner – Mål – låter dig dela upp stora mål i mindre uppdrag för att hjälpa dig att genomföra och spåra dem mer effektivt.

När du hanterar komplexa projekt eller flera team kan Asanas portföljfunktion vara till hjälp. Den gör att du kan se helheten, följa framstegen i sammankopplade projekt och strategiskt planera resursfördelningen för optimala resultat.

Asana integreras också med stora plattformar som Microsoft Teams, Nave, MailChimp och Mosaic.

Asanas bästa funktioner

Dra och släpp uppgifter för att hantera arbetsbelastningen

Mät faktisk projekttid jämfört med beräknad projekttid

Dela data mellan över 270 verktyg som Slack och Microsoft Teams

Få tillgång till diagram och insikter i realtid

Använd funktionen för uppgiftsberoenden för att spåra och undvika schemaläggningskonflikter.

Begränsningar för Asana

Gränssnittet är svårt att navigera i.

Ingen offlineåtkomst är tillgänglig

Asanas priser

Gratis för alltid

Starter : 13,49 $/månad per användare

Avancerat : 30,49 $/månad per användare

Enterprise : Anpassade priser

Enterprise+: Anpassade priser

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (9 988 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (12 612 recensioner)

9. ClickTime – Bäst för hantering av tidrapporter

via ClickTime

Om du letar efter en robust programvara för hantering av tidrapporter är ClickTime ett alternativ som du bör utforska.

ClickTime har avancerade funktioner för tidrapportering och budgetering. Från hantering av enskilda projekt till övergripande resurser – ClickTime underlättar allt.

Det erbjuder också avancerade inställningar och insikter inom dina arbetsflöden. Du kan till exempel definiera unika faktureringspriser för teammedlemmar, roller eller projekt baserat på deras specialiserade kompetens. Verktyget spårar sedan fakturerbara timmar och hjälper dig att övervaka projektets lönsamhet, vilket förhindrar budgetöverskridningar.

ClickTime har också en mobilapp för både Android- och iOS-användare.

ClickTimes bästa funktioner

Övervaka personalens arbetsbelastning för att fördela arbetet effektivt

Prognosera tillgängligheten av arbetskraft

Få tillgång till realtidsinformation om projektets framsteg

Få insikter om prestanda och lönsamhet

Integrera med verktyg som Slack, Sage och BambooHR

Begränsningar för ClickTime

Lösningar för resursplanering finns tillgängliga i Premiere-paketet och högre paket.

Svårt att navigera för en nybörjare

ClickTime-priser

14 dagars gratis provperiod

Starter : 12 $/månad per användare

Team : 15 USD/månad per användare

Premier : 27 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

ClickTime betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (791 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (207 recensioner)

10. Kantata – Bäst för projektledning

via Kantata

Kantata är ett allt-i-ett-verktyg för att effektivisera olika resurs-, ekonomi- och projektledningsaktiviteter inom en organisation. Denna programvaras främsta försäljningsargument är dess innovativa funktion för resursprognoser.

Det låter dig förstå den faktiska kostnaden för resurser i förhållande till projektets totala intäkter för lönsam uppgiftsfördelning.

Kantata förenklar också processen att arbeta med externa resurser som frilansare eller entreprenörer. Du kan bjuda in externa resurser som "partners" och tilldela dem uppgifter direkt inom plattformen.

Kantata integreras också med ett brett utbud av verktyg och plattformar som Salesforce, Netsuite och Xero. Kort sagt är det ett pålitligt alternativ till Resource Guru.

Kantatas bästa funktioner

Hantera projektets tidsplanering, krav och avkastning

Planera och fördela arbetsbelastningen bättre med matchning av kompetensinventering

Konfigurera resursrekommendationer baserat på data

Använd visuella verktyg som tidslinjer, kalendrar och projektpaneler.

Kantatas begränsningar

Användargränssnittet är trögt

Tidsregistreringen är svag och dåligt utformad

Fullständiga prisuppgifter är inte tillgängliga.

Kantata priser

Anpassade priser

Kantata betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (1 401 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (613 recensioner)

Börja hantera dina resurser effektivt med ClickUp

Resurshantering är en dynamisk affärsaktivitet. Risken för under- eller överutnyttjande är stor om du inte fattar välgrundade beslut.

Resource Guru hjälper visserligen till en viss grad, men sanningen är att det brister på några punkter.

Det är där ClickUp Resource Management kommer till hjälp! Från att maximera resursutnyttjandet till att optimera tiden är ClickUp den bästa resurshanteringslösningen för projektledare som finns på marknaden idag.

Så skynda dig – skaffa ClickUp gratis idag. Registrera dig här!