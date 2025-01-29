De 10 bästa programvarorna för resurshantering för företag 2025

Som projektledare kan din dagliga rutin kännas som att jonglera ett dussin uppgifter med ögonbindel. Så känns det att hantera resurser utan spårningsprogramvara.

Programvara för resurshantering fungerar som dina ögon och ger dig en tydlig bild av ditt teams kompetens, tillgänglighet och arbetsbelastning för projekt, utrustning och ekonomi.

Utan det riskerar du att överboka anställda, underutnyttja tillgängliga resurser och stöta på oväntade hinder som försenar projekt och minskar vinsten.

Så istället för att lämna saker åt slumpen och hoppas att dina resurser passar perfekt, hitta ett program för resurshantering bland de 10 bästa.

Oroa dig inte! Vi är här för att hjälpa dig. Men låt oss först ta reda på vad du behöver.

Vad ska du leta efter i ett program för resurshantering?

Programvara för resurshantering är praktisk för att optimera projektplanering, teamfördelning och övergripande effektivitet. Men vad kännetecknar den perfekta programvaran för resurshantering? Här är en sammanställning av de viktigaste faktorerna du bör titta efter:

Centraliserad vy: Fungerar som en enda källa till information och ger en tydlig översikt över alla dina resurser, inklusive personal, utrustning och budget.

Spårning i realtid: Hjälper till med Hjälper till med resursplanering , inklusive mänsklig expertis, utrustning, budget och till och med fysiskt utrymme. Denna helhetssyn möjliggör välgrundade beslut.

Kompetens- och tillgänglighetshantering: Denna funktion hjälper dig att kartlägga ditt teams kompetens och tillgänglighet, så att du kan matcha rätt resurser med rätt uppgifter och förhindra överbokning eller underutnyttjande.

Prognoser och analyser: Denna funktion gör det möjligt för dig att förutsäga framtida resursbehov och identifiera potentiella flaskhalsar, vilket möjliggör Denna funktion gör det möjligt för dig att förutsäga framtida resursbehov och identifiera potentiella flaskhalsar, vilket möjliggör kapacitetsplanering och resursallokering.

Rapportering och samarbete: Det verktyg du väljer bör generera insiktsfulla rapporter för att spåra framsteg och identifiera områden som kan förbättras, samtidigt som det främjar ett smidigt samarbete mellan teammedlemmarna.

Integrationer: Sömlös integration med befintliga verktyg, såsom projektledningsprogram och kommunikationsplattformar, främjar ett enhetligt arbetsflöde och eliminerar datasilos.

Intuitivt och användarvänligt: Ett användarvänligt gränssnitt är avgörande för att ditt team ska kunna anamma programmet smidigt. Enkel uppgiftsschemaläggning, dra-och-släpp-funktionalitet och mobil åtkomst är viktiga funktioner för att effektivisera processen och minimera inlärningskurvan.

De 10 bästa programvarorna för resurshantering

Att skaffa programvara för resurshantering är en engångsinvestering som kommer att förbättra din produktivitet och ditt arbetsflöde. Se till att den programvara du väljer passar din teamstorlek, budget och befintliga verktyg.

Nu när du känner till fördelarna med ett resurshanteringsverktyg och spårningsprogramvara, låt oss titta på de 10 bästa resurshanteringsprogrammen som finns på marknaden.

1. ClickUp

Spåra ditt teams arbetsbelastning, delegera uppgifter på ett klokt sätt och hantera hinder med ClickUp Dashboards.

ClickUp Resource Management Software är ett verktyg för resurshantering och en omfattande plattform för samarbete och produktivitet.

Du kan förbättra dina dagliga arbetsflöden med en centraliserad översikt över alla dina aktiviteter med över 15 flexibla ClickUp-vyer. Detta inkluderar arbetsbelastningshantering, rapporter, analyser, tilldelade uppgifter och tid som spenderats på varje uppgift, tillgängligt på olika enheter.

Med ClickUp Dashboards kan du bygga ditt eget kontrollcenter med över 50 widgets, såsom anpassade diagram, sprintar, framstegsspårning, tidsspårning, arbetsbelastning, projektöversikt och mycket mer.

ClickUp API låter dig lägga till varumärkeselement och anpassa programvaran efter dina behov.

Ladda ner denna mall Visualisera uppgifter och hantera resurser, optimera arbetsbelastningen och förutse potentiella problem med ClickUp Resource Planning Template.

Lägg till över 1000 ClickUp-mallar till den befintliga programvaran för att fördela resurser, planera ett projekt, hantera uppgifter inom olika avdelningar, planera ett evenemang eller hantera vilket projekt du vill!

För att underlätta din resursplanering kan du använda ClickUps mall för resursplanering. Mallen är utformad för att hjälpa dig att planera, spåra och optimera dina resurser.

Med den här mallen kan du skapa uppgifter för varje resursplaneringsmål, tilldela uppgifter till teammedlemmar, ange tidsplaner och spåra uppgiftsförloppet med fem statusar.

Du kan också ställa in aviseringar för att hålla dig uppdaterad, hålla regelbundna möten för att minska hinder och övervaka eller analysera uppgifter för att säkerställa maximal produktivitet.

ClickUps bästa funktioner

Skapa ditt arbetsflöde för hantering av tillgångar, lager, kontorsutrymmen, företagsutrustning och teamuppgifter.

Använd ClickUp Brains AI-drivna verktyg för att automatisera projektsammanfattningar, projektuppdateringar och statusrapporter och skapa mallar för alla användningsområden.

Skicka och ta emot e-post direkt från ClickUp Email för att organisera kommunikationen med dina partners, leverantörer och kunder.

Dela upp projekt i genomförbara ClickUp-uppgifter och deluppgifter, tilldela dem till ditt team och lägg till checklistor och beroenden för tydliga processer och acceptanskriterier.

Lägg till kommentarer för att förtydliga vad som behöver göras, dela bilagor, tilldela åtgärder till teammedlemmar och skapa kanaler i ClickUp Chat för att föra konversationer i realtid och förstå resurstillgängligheten.

Spåra tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar, visa rapporter och tilldela tid för varje uppgift i dina teams tid från var som helst med funktionen ClickUp Time Tracking

Integrera över 1000 verktyg och appar med ClickUp Integrations , såsom Asana, Trello, Airtable och Jira Software.

Begränsningar för ClickUp

Det kan vara svårt för nya användare att utnyttja verktygets fulla potential på grund av överflödiga funktioner.

Alla funktioner finns inte i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Kantata

via Kantata

Kantata går utöver grundläggande resurshantering och fungerar som ett kraftfullt verktyg för automatisering av professionella tjänster (PSA) som är särskilt utformat för byråer, konsultföretag och andra PSA-organisationer.

Denna programvara fokuserar på att optimera hela projektets livscykel, från resursbelastning och resursallokering till ekonomisk förvaltning och kundrelationer.

Kantatas bästa funktioner

Matcha rätt personer med lämpliga projekt baserat på deras specifika färdigheter och expertis.

Få en tydlig bild i realtid av ditt teams arbetsbelastning, projektets framsteg och resursutnyttjande.

Prognosera framtida resursbehov och planera projektkapaciteten proaktivt.

Spåra projektbudgetar, kostnader och lönsamhet i realtid, vilket möjliggör datadrivna beslut och förbättrad ekonomisk kontroll.

Ge kunderna säker åtkomst till projektuppdateringar, dokument och kommunikationsverktyg

Kantatas begränsningar

Vissa användare tycker att användargränssnittet är föråldrat och inte lika intuitivt som andra moderna programvarulösningar.

Vissa användare rapporterar blandade erfarenheter av kundsupporten och nämner att det ibland är svårt att få snabb och effektiv hjälp.

Kantatas prissättning

Anpassad prissättning

Kantata-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 600 recensioner)

3. Float

via Float

Float är ett resurshanteringsverktyg som är utformat för att effektivisera projektplanering, schemaläggning och resursallokering för företag av alla storlekar.

Det hjälper organisationer att optimera sina teams kapacitet och säkerställa att rätt personer arbetar med rätt uppgifter vid rätt tidpunkt.

Float bästa funktioner

Få en tydlig överblick över resurstillgänglighet , kompetens och aktuell arbetsbelastning genom det interaktiva gränssnittet.

Schemalägg uppgifter och resurser via ett dra-och-släpp-gränssnitt

Skapa olika projektscenarier och prognostisera potentiella resursbehov.

Spåra tiden som läggs på uppgifter direkt

Få ett centraliserat arbetsflöde och datautbyte genom att integrera plattformen med olika projektlednings- och kommunikationsverktyg.

Flytande begränsningar

Prissättningen kanske inte passar alla företag, särskilt mindre team eller företag med begränsade budgetar.

Float erbjuder visserligen en mobilapp, men vissa användare tycker att den är mindre funktionsrik och användarvänlig jämfört med desktopversionen.

Flytande prissättning

Startpaket: 7,50 $/användare per månad

Pro: 12,50 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Float-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

4. Saviom

via Saviom

Saviom strävar efter att vara en futuristisk lösning för företag som vill utnyttja sin personalstyrkas fulla potential.

Saviom grundades av visionära entreprenörer och har över 22 års erfarenhet och en kundkrets som inkluderar Fortune 500-företag.

Förutom att hjälpa dig att spåra resurser erbjuder Saviom avancerade funktioner som projektledning, kompetensbaserad fördelning, prognosfunktioner och rapportering i realtid.

Savioms bästa funktioner

Konfigurera scheman utifrån olika faktorer, inklusive team, roll, plats, projekttyp och tillgängliga kompetenser.

Utnyttja verktyg för prognoser och kapacitetsplanering för att proaktivt hantera potentiella luckor och säkerställa att du har rätt resurser tillgängliga vid rätt tidpunkt.

Få en tydlig och dynamisk bild av din resursanvändning med realtidsdashboards och anpassningsbara rapporter.

Prognosera fakturerbar resursanvändning och identifiera möjligheter att omvandla icke-fakturerbara resurser till fakturerbara.

Savioms begränsningar

Avancerade funktioner kan innebära en brantare inlärningskurva jämfört med enklare verktyg för resurshantering.

Vissa användare rapporterar att anpassningsmöjligheterna kan vara begränsade jämfört med deras förväntningar.

Savioms prissättning

Anpassad prissättning

Saviom-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

5. Hub Planner

via Hub Planner

Hub Planner har ett resurscentrerat tillvägagångssätt och betonar vikten av att optimera individuella färdigheter och maximera teamets potential.

De passar företag i alla storlekar, från små nystartade företag till stora koncerner, och erbjuder ett användarvänligt gränssnitt och omfattande funktioner.

Till skillnad från verktyg som prioriterar projektledning fokuserar Hub Planner på att stärka ditt team genom att ge tydlig insyn i deras tillgänglighet, kompetens och arbetsbelastning.

Denna människocentrerade strategi hjälper företag att skapa balans mellan arbete och privatliv, förebygger utbrändhet och förbättrar medarbetarnas produktivitet.

Hub Planners bästa funktioner

Visualisera ditt teams tillgänglighet i realtid med en dynamisk värmekarta, som är ett intuitivt färgkodat system.

Effektivisera processen för att begära och godkänna ledighet med en dedikerad funktion för hantering av semester och ledighet.

Matcha rätt personer med rätt uppgifter utifrån deras unika kompetens och erfarenhet.

Anpassa plattformen efter dina specifika arbetsflöden genom att lägga till anpassade fält och utforska avancerade funktioner som faktureringspriser och budgethantering, smarta grupper och globala helgdagar via tilläggsbiblioteket.

Få tillgång till scheman, spåra tid och kommunicera med ditt team, allt från din mobila enhet.

Begränsningar för Hub Planner

Vissa användare kan tycka att gränssnittet är mindre tilltalande eller anpassningsbart.

De som hanterar stora team eller komplexa projekt rapporterar att de stöter på begränsningar i skalbarheten.

Priser för Hub Planner

Plug & Play: 7 $/användare per månad

Premium: 18 $/användare per månad,

Business Leader: Anpassad prissättning

Hub Planner – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

6. Mosaic

via Mosaic

Mosaic App är en sofistikerad AI-driven lösning som revolutionerar hur företag hanterar sin mest värdefulla tillgång – sina medarbetare.

Syftet är att överskrida begränsningarna hos traditionella kalkylblad och generisk programvara med artificiell intelligens för att ge förbättrad översikt, kontroll och effektivitet i resursallokeringen.

Från att effektivisera resursfördelningen i projekt och öka teamets produktivitet till att säkerställa korrekt fakturering och prognostisera framtida behov – Mosaic App hjälper projektledare som deras strategiska partner inom resurshantering.

Mosaics bästa funktioner

Få realtidsinformation om teammedlemmarnas tillgänglighet, arbetsbelastningsfördelning, kompetensbrister och potentiella projektflaskhalsar.

Spåra projektkostnader, analysera resursernas lönsamhet och skapa korrekta fakturor – allt på en och samma plattform.

Använd anpassningsbara instrumentpaneler, rapporter och datafält som säkerställer att relevant information är lättillgänglig för välgrundade beslut på alla nivåer i organisationen.

Håll dig informerad, samordnad och produktiv med uppdateringar i realtid, samarbetsfunktioner och mobil tillgänglighet.

Begränsningar med Mosaic

Vissa användare har uttryckt oro över datasäkerhet och integritet.

Det kan krävas ytterligare konfiguration eller anpassning för att tillgodose de specifika behoven hos vissa branscher med unika arbetsflöden.

Mosaic-prissättning

Startpaket: Anpassad prissättning

Pro-plan: Anpassad prissättning

Enterprise Plan: Anpassad prissättning

Mosaic-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (Otillräckligt antal recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

7. Resource Guru

via Resource Guru

Resource Guru är känt för sin enkelhet och användarvänlighet och hjälper företag i alla storlekar, från enskilda företagare till stora företag. Du kan använda detta verktyg för att effektivisera resursfördelningen och optimera projektets effektivitet.

Den har en minimalistisk approach och fokuserar på de kärnfunktioner som behövs för effektiv resursplanering och teamhantering. Det intuitiva gränssnittet och dra-och-släpp-funktionen gör den lätt att lära sig och använda, så att teamen snabbt kan bli skickliga på att hantera sina scheman och arbetsbelastningar.

De bästa funktionerna i Resource Guru

Få ett överskådligt gränssnitt och dra-och-släpp-funktionalitet som gör programvaran till en lättanvänd plattform, även för icke-tekniska användare.

Skapa anpassningsbara rapporter och insiktsfulla instrumentpaneler för att få värdefull information om resursanvändning, projektframsteg och teamets prestanda.

Bokningsgodkännandeprocess för att underlätta processen att begära resurser för specifika projekt genom att upprätta en transparent godkännandekedja.

Integrera den med olika populära affärsverktyg, inklusive kalendrar, bokföringsprogram och projektledningsverktyg.

Begränsningar för Resource Guru

Användare som söker högt anpassade rapporter eller djupgående dataanalyser kan tycka att det saknas avancerade funktioner.

Vissa användare kan tycka att gränssnittet saknar anpassningsmöjligheter jämfört med andra moderna programvarulösningar.

Priser för Resource Guru

Grasshopper-plan: 5 USD/användare per månad

Blackbelt Plan: 8 $/användare per månad

Master Plan: 12 $/användare per månad

Betyg och recensioner från Resource Guru

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

8. Paymo

via Paymo

Paymo överskrider begränsningarna hos enfacade verktyg genom att erbjuda en omfattande uppsättning funktioner som omfattar uppgiftshantering, teamplanering, tidsspårning och kundfakturering.

Det är en allt-i-ett-plattform som gör det möjligt för dig att hantera hela projektets livscykel från en central hubb. Denna strömlinjeformade metod eliminerar behovet av att jonglera med flera verktyg, minimerar datasilos och främjar ökad effektivitet och samarbete inom teamen.

Paymos bästa funktioner

Samla viktiga funktioner som uppgiftshantering, teamplanering, tidrapportering och kundfakturering i en central hubb.

Organisera uppgifter effektivt med visuella Kanban-tavlor. Dra och släpp uppgifter mellan olika steg (t.ex. Att göra, Pågående och Klar) för att visualisera arbetsflödet, identifiera flaskhalsar och spåra framsteg med ett ögonkast.

Använd flera alternativ för tidsspårning, inklusive manuella timers, automatisk spårning och offline-inmatningar.

Skapa fakturor med hjälp av automatisering och betalningshantering baserat på spårad tid och utgifter och ta emot onlinebetalningar från kunder direkt i plattformen.

Paymos begränsningar

Kanske inte lika robust som dedikerade projektledningsverktyg när det gäller stora projekt med komplexa beroenden.

Vissa användare rapporterar att mobilappen har färre funktioner och möjligheter jämfört med den webbaserade plattformen.

Paymo-prissättning

Gratis för alltid

Startpaket: 9,90 $/användare per månad

Små kontor: 15,9 $/användare per månad

Företag: 23,9 $/användare per månad

Paymo-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

9. ClickTime

via ClickTime

Sedan 1999 har ClickTime skapat sig en nisch inom tidsuppföljning och resurshantering. Det går utöver grundläggande tidrapporter genom att erbjuda en robust uppsättning funktioner, inklusive tidsuppföljning, projektledning, utgiftshantering och insiktsfulla rapporter.

ClickTime utmärker sig genom sina anpassningsbara instrumentpaneler och automatiserade arbetsflöden, som effektiviserar datainmatning och analys samtidigt som du sparar värdefull tid och minimerar risken för fel.

ClickTimes bästa funktioner

Skapa personliga instrumentpaneler för att visualisera viktiga mätvärden och få realtidsinsikter om projektets framsteg, teamets prestanda och resursutnyttjandet.

Automatisera arbetsflöden, effektivisera datainmatning och analys, spara tid och minimera fel.

Integrera ClickTime med olika populära affärsverktyg, inklusive bokföringsprogram, projektledningsplattformar och CRM-system.

Spåra tiden noggrant med olika metoder, inklusive manuella timers, automatisk tidsspårning och integration med mobilappar.

Bifoga kvitton och hantera ersättningar som säkerställer korrekt kostnadsuppföljning och effektiv ekonomihantering.

Begränsningar för ClickTime

De är kanske inte lika robusta som dedikerade projektledningsverktyg

Företag som kräver omfattande kundsamarbete kan uppleva att det saknas dedikerade funktioner för smidig kundkommunikation.

Priser för ClickTime

Startpaket: 13 USD/användare per månad

Team: 17 $/användare per månad

Premier: 28 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Paymo-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

10. Parallax

via Parallax

Parallax är en strategisk och datadriven plattform som är särskilt utformad för digitala tjänsteorganisationer. Den ger byråer, konsultföretag och utvecklingsstudior möjlighet att framtidssäkra sin resurshantering genom prognoser, optimering och finansiella insikter.

Parallax har en helhetssyn som integreras sömlöst med dina befintliga arbetsflöden och tar hänsyn till teamets tillgänglighet, kompetens, projektkrav och finansiella mål.

Denna datacentrerade strategi skiljer Parallax från mängden. Den utnyttjar historiska data, realtidsinsikter och prognosfunktioner för att proaktivt planera projekt, identifiera potentiella brister i resurskapaciteten och säkerställa optimal projektallokering.

Parallax bästa funktioner

Skapa olika projektscenarier och prognostisera potentiella resursbehov.

Spåra projektbudgetar, kostnader och lönsamhet i realtid

Få tydlig insyn i ditt teams utnyttjande i realtid

Skapa anpassningsbara rapporter och insiktsfulla instrumentpaneler för att få värdefull information om resursanvändning, projektprestanda och teamproduktivitet.

Skapa transparens och samarbete med kunderna genom att använda kundportaler och alternativ för projektöversikt.

Parallaxbegränsningar

Datadrivna metoder och avancerade funktioner kan innebära en brantare inlärningskurva jämfört med enklare verktyg för resurshantering.

Till skillnad från allmänna programvaror för resurshantering är Parallax specifikt utformat för digitala tjänsteorganisationer.

Parallaxprissättning

Anpassad prissättning

Parallax-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Öka ditt teams produktivitet med ClickUp

Nu när du har jämfört de 10 bästa lösningarna för personalhantering kan du bättre förstå hur dessa verktyg och appar fungerar och hur de kan hjälpa dig att optimera arbetsflöden, identifiera förbättringsområden och möjliggöra datadrivna beslut.

Men om du vill använda programvara som integreras med ditt bredare projektledningsverktyg, överväg ClickUp! Med ClickUp får du tillgång till ytterligare funktioner som uppgiftshantering, kommunikationsverktyg och dokumentdelning.

Registrera dig på ClickUp idag! Välj en heltäckande lösning för att hantera och optimera ditt teams arbetsbelastning och säkerställa effektiv resursanvändning!