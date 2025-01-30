De 10 bästa prognosverktygen 2025 (recensioner och priser)

Vore det inte fantastiskt att kunna se vad framtiden har i sitt sköte för ditt företag?

Oordnade data med luckor och felaktigheter innebär en risk för missvisande prognoser. Även med de bästa data och modellerna är det inte alltid enkelt att förutse framtida förhållanden för ditt företag.

Oförutsedda händelser kan kullkasta även de bästa prognoserna, så nyckeln är att kombinera mänskligt omdöme med algoritmiska insikter. Lyckligtvis minskar utmärkt prognosprogramvara riskerna och gör det enkelt att förutse framtiden.

Rätt prognosverktyg hjälper dig att fatta smarta beslut, fördela resurser effektivt och ta tillvara på möjligheter i rätt tid genom att hjälpa dig att prognostisera försäljningen, identifiera hinder och finjustera priserna på nolltid!

Prognosverktyg lovar inte en smidig resa, men de hjälper dig att med självförtroende navigera genom osäkerheter.

Vi har valt ut de bästa alternativen för att hjälpa dig att byta magkänsla mot välgrundade åtgärder och förvandla blinda språng till beräknade steg.

Vad är prognosprogramvara?

Prognosprogramvara hjälper företagsledare eller team att analysera tidigare och nuvarande försäljningsdata för att upptäcka dolda trender och mönster. Dessa data hjälper till att förutsäga avslutsfrekvens, framtida leadvolym (FLV) och totala försäljningsintäkter.

Populära exempel på prognosprogramvara är bland annat ClickUp, HubSpot och Zendesk.

En återförsäljare som vill optimera lagernivåerna inför julen kan använda en programvara för försäljningsprognoser som ClickUp. Genom att analysera tidigare försäljning och aktuella marknadstrender prognostiserar detta verktyg framtida försäljning, vilket gör att varumärket slipper lagerproblem under julförsäljningen.

Följande faktorer är avgörande om du vill välja det bästa verktyget som passar just din affärsplan, strategi och modell:

Användarvänlighet : Välj ett verktyg med ett användarvänligt gränssnitt för att enkelt skapa och ändra prognoser.

Dataintegration : Se till att det kan anslutas till flera datakällor, inklusive bokföringsprogram, ERP-system, CRM-plattformar och mer. Det bör ge tillgång till en bredare och mer omfattande översikt över företagets resultat.

Prognosmetoder: Det bör erbjuda olika prognosmetoder, såsom regression, glidande medelvärde och exponentiell utjämning, beroende på dina preferenser.

Scenarioanalys: Kontrollera om det hjälper dig att skapa hypotetiska scenarier (vad-händer-om/bästa fall/värsta fall-scenarier) baserat på flera faktorer eller affärsantaganden.

Rapportering och visualisering: Det bör göra det möjligt för dig att skapa tydliga och koncisa rapporter och instrumentpaneler med diagram, grafer, tabeller och andra visuella element som hjälper dig att dela och kommunicera prognoser till företagets intressenter.

Samarbete: Se om det stöder feedback genom att låta dig dela dina resultat med kollegor, chefer eller ledningen för att få synpunkter som förbättrar dina prognoser.

Uppdateringar i realtid: Det bör kunna meddela dig om eventuella ändringar av dina Det bör kunna meddela dig om eventuella ändringar av dina försäljningsmål och prognoser.

Typer av prognoser

Det finns olika typer av prognoser, beroende på syftet och omfattningen av dina projekt. Låt oss titta på några av dessa typer av prognoser.

1. Försäljningsprognoser:

Försäljningsprognoser använder tidigare försäljningsdata för att förutsäga framtida försäljning. Med programvara för försäljningsprognoser kan du sätta upp mål, justera produktionen och spåra långsiktiga försäljningsresultat.

Försäljningsprognoser hjälper dig att fatta smarta beslut om lager, resurser, försäljningsmål, budgetar och strategisk planering. Prognostisera försäljningen med hjälp av kvantitativa modeller, marknadsundersökningar, trendanalyser och specialiserade programvaruverktyg för att förutsäga framtida försäljningssiffror.

2. Efterfrågeprognoser:

Efterfrågeprognoser uppskattar den framtida efterfrågan på en produkt eller tjänst. Det innebär att man förutsäger mängden varor eller tjänster som konsumenterna köper inom en viss period på en given marknad.

Efterfrågeprognoser förbättrar lagernivåerna genom att automatisera processen för konsumenternas efterfrågan. De tar hänsyn till faktorer som konsumenttrender, säsongsvariationer och köparbeteende. Denna prognosmetod hjälper dig att planera produktionen, hantera lagret, fördela resurser, fastställa priser och fatta smarta beslut för att möta den förväntade efterfrågan från konsumenterna.

3. Finansiell prognostisering:

Finansiella prognoser förutsäger hur ett företag kommer att prestera finansiellt. De tittar på tidigare finanser, marknadstrender och ekonomiska faktorer för att uppskatta framtida intäkter, utgifter, kassaflöde och övergripande finansiell hälsa inom en viss tidsram.

Detta hjälper dig att förutsäga och planera för finansiella resultat som intäktsförändringar, kassaflödesvariationer, potentiella utgifter, lönsamhet och allmän finansiell stabilitet. Finansiella prognoser hjälper till med budgetering, investeringsbeslut, fastställande av finansiella mål och formulering av framtida tillväxt- och hållbarhetsstrategier.

1. ClickUp

Hantera lager, prognostisera utgifter och skapa mer exakta budgetar med ClickUp.

ClickUp erbjuder ett omfattande utbud av prognosfunktioner som förbättrar kommunikation, samarbete, försäljningsresultat och produktivitetstillväxt inom säljteamet. De flesta säljare föredrar ClickUp för dess intuitiva gränssnitt, kapacitetsplanering och anpassningsbara alternativ.

Hantera kassaflödet effektivt och avsätt resurser för framtida tillväxt med hjälp av ClickUps mall för försäljningsprognoser. Förutse kort- och långsiktiga affärsresultat genom att göra precisa uppskattningar av utgifter och intäkter.

Oavsett om du driver ett företag eller säljer, kan du prognostisera ditt företags framtid med ClickUp Sales Forecast-mallen. Denna försäljningsprognosmall har hjälpt tusentals företag med kassaflöde och kort- och långsiktiga resultatprognoser.

Skapa detaljerade KPI-instrumentpaneler i ClickUp för att analysera, visualisera och prioritera ditt arbete.

Spåra dina KPI:er utan ansträngning med mallen för spårning av KPI:er för efterfrågeplanering. Den hjälper dig med kundernas efterfrågan, lagernivåer och effektiviteten i leveranskedjan.

Förutom att vara en helhetslösning fortsätter ClickUp att driva på innovationen i sitt system med kraftfulla uppdateringar och enkla integrationer som skiljer det från resten av konkurrenterna.

ClickUps bästa funktioner

Hantera interaktioner: Hantera kundinteraktioner och relationer med hjälp av : Hantera kundinteraktioner och relationer med hjälp av ClickUp CRM- programvaran. Integrera med andra verktyg som inte är från ClickUp.

Försäljnings-CRM-mall från ClickUp

Allt på ett ställe : ClickUp erbjuder alla lösningar, inklusive projektledning, kommunikationsbehov, : ClickUp erbjuder alla lösningar, inklusive projektledning, kommunikationsbehov, försäljningsstöd projektdashboards och redovisning.

Massor av mallar: Få tillgång till flera Mät prestanda: Förutse dina försäljningsintäkter, spåra din försäljningspipeline och mät din försäljningsprestanda med ClickUps mallar för försäljningsprognoser. Få tillgång till flera mallar för försäljningsprognoser och CRM som passar dina affärsbehov.Förutse dina försäljningsintäkter, spåra din försäljningspipeline och mät din försäljningsprestanda med ClickUps mallar för försäljningsprognoser.

Kontrollera redovisningsflöden: ClickUp Accounting hanterar dina redovisningsflöden, inklusive fakturering, debitering och rapportering.

Hantera dina leads, kundrelationer och försäljningspipeline på ett och samma ställe med ClickUp.

Begränsningar för ClickUp

Den har begränsade funktioner i mobilapplikationen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Företag : Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3500 recensioner)

2. Zendesk

via Zendesk

Zendesk Sell är en del av Zendesk CRM-applikationssviten. Dess försäljningsprognosfunktion ger dig tillgång till exakta försäljningsprognosdata samtidigt som du hanterar leads. Zendesk Sell har flera funktioner som hjälper säljteam att importera interna försäljningsdata för att kontrollera, styra och mäta sitt försäljningsarbete med exakta prognoser.

Zendesk Sell förenklar din finansiella planering. Anpassa prognoser, fastställ vinstsannolikheter och förutsäg slutdatum för nya eller befintliga affärer.

Zendesk bästa funktioner

Anpassade prognoser : Skapa anpassade prognoser och förutsäg vinstprocenten för affärer.

Integration : Få enkel åtkomst till data och integrera med flera källor

Övervakning i realtid : Skapa och övervaka dina pipelines i realtid

Användarvänlighet: Allt på ett ställe – från att hitta, attrahera och interagera med potentiella kunder.

Zendesk-begränsningar

Begränsade prognosmetoder och scenarier

För många funktioner som kan vara irrelevanta för en småföretagare

Inget offline-läge

Priser för Zendesk

Säljteam : 25 USD per agent/månad

Sell Growth : 69 dollar per agent/månad

Sell Professional: 149 USD per agent/månad

Zendesk-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

3. Hubspot

Via HubSpot

Hubspot är en ledande molnbaserad plattform för marknadsföring, försäljning och kundservice. Den erbjuder ett prognosverktyg som hjälper dig att prognostisera framtida intäkter och övervaka potentiella kunder.

Detaljerad prestationsanalys för varje pipeline och prognos är enklare på Hubspot. Sammanställ uppskattningarna från dina olika säljare i en enhetlig rapport för ledningen.

Hubspot är ett mångsidigt CRM-verktyg som integreras med olika marknadsföringskanaler, såsom e-post, sociala medier, webben och mer, för att hjälpa dig att spåra och optimera dina marknadsföringskampanjer.

Hubspot är utmärkt för att hantera kundrelationer och prognoser på ett och samma ställe.

Hubspots bästa funktioner

Högt anpassningsbara prognoser : Samla anpassade prognoser från säljare i en enda rapport för ledningen.

Progress tracking : Analysera prestanda och framsteg för varje pipeline och prognos i detalj med hjälp av dess drill-down-funktion.

Mobilvänlighet: Kom åt och uppdatera dina prognoser från vilken enhet och plats som helst.

Hubspots begränsningar

Inga funktioner för budgetering eller finansiell prognostisering

Endast tillgängligt i specifika versioner av Hubspot Sales och Service Hub-lösningarna.

Hubspot-priser

Du måste prenumerera på premiumplanerna för antingen Sales Hub eller Service Hub för att få tillgång till den faktiska försäljningsprognosfunktionen.

Priserna för båda planerna börjar från 500 dollar per månad eller 5400 dollar per år.

Hubspot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3500 recensioner)

4. Aviso

via Aviso

Aviso är en molnbaserad, AI-driven programvara som förenklar hur du skapar och hanterar finansiella planer och prognoser. Den integreras med olika datakällor, såsom bokföringsprogram, ERP-system och CRM-plattformar, för att ge en heltäckande bild av ditt företags resultat.

Aviso tillhandahåller realtidsdata och mätvärden för att förutsäga finansiell hälsa eller styrka. Använd verktyget för att jämföra bästa fall, värsta fall och vad-händer-om-scenarier och mäta effekten av olika antaganden på dina finansiella prognoser.

Aviso offentliggör inte sina priser, så du måste kontakta dem för att få en offert.

Avisos bästa funktioner

Automatisering : Använd en AI-driven tidsseriemotor för prognoser

Optimerade rekommendationer : Få tillgång till förslag på åtgärder som kan öka chanserna att lyckas med en affär.

Anpassningsbarhet : Utveckla anpassade prognoser med AI-driven pipeline-data

Variabilitet: Skapa olika scenarier baserade på olika variabler i dina prognoser.

Avisios begränsningar

Prisplanerna är okända, vilket gör processen ogenomskinlig.

Ingen gratisplan eller provperiod

Mobilapplikationen är ännu inte tillgänglig.

Avisio-priser

Kontakta Avisio för prisuppgifter och demomöjligheter.

Avisio-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (30 recensioner)

5. Weflow

via Weflow

Weflow är prognosprogramvaran för Salesforce som övervakar förändringar, utvärderar och ger recensioner om prestandan i en företags försäljningsprocess. Den synkroniserar allt från e-post och samtal till uppgifter med Salesforce på ett smidigt sätt.

Weflow stöder även samarbetsverktyg för prognoser, vattenfall och kvartalsprognoser om dina intäktsprognoser.

Weflows bästa funktioner

Salesforce-inriktad : Passar bäst för Salesforce-användare

Meddelanden : Ställ in avtalsvarningar och meddelanden på Salesforce

Prisvärdhet: Använd weflow gratis med upp till fem användare

Weflows begränsningar

Utvecklad endast för Salesforce-användare

Omöjligt att integrera med andra CRM-verktyg

Weflow-priser

Team : 39 USD per användare/månad

Företag: 59 USD per användare/månad

Weflow-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

6. Pipedrive

Via Pipedrive

Pipedrive utnyttjar artificiell intelligens, historiska data och automatisering för att hjälpa team att skapa korrekt definierade och exakta prognoser. Pipedrive jämför funktionerna i sitt prognosverktyg med att ha en personlig försäljningschef. Kontrollera den anpassningsbara prognosvyn regelbundet för att påskynda planeringen och kurskorrigeringar.

Dessutom erbjuder Pipedrive spännande funktioner, inklusive Insights Revenue Forecast för att prognostisera framtida intäkter. Den ingår i prognosprogramvarans Professional- och Enterprise-paket.

Få tillgång till en skattkista av integrationer från ERP-system till CRM-plattformar, vilket förenklar anslutningen till andra onlineverktyg för företag.

Pipedrives bästa funktioner

Funktion för måluppföljning: Spårar mål på individ- och gruppnivå

Integrationer: Integreras med en rad Integreras med en rad CRM-verktyg för att överföra kunddata effektivt och underlätta samarbetet mellan team.

Rapporteringsfunktioner: Få tillgång till olika programvaror Få tillgång till olika programvaror för försäljningsrapportering

Priser: Gratis provperioder och en rad olika prisplaner

Begränsningar i Pipedrive

Begränsade funktioner i Basic-planen

Pipedrive-priser

Essential : 11,90 USD per användare/månad

Avancerad : 24,90 USD per användare/månad

Professional : 49,90 $ per användare/månad

Power : 59,90 dollar per användare/månad

Enterprise: 74,90 USD per användare/månad

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2900 recensioner)

7. Clari

via Clari

Clari är en programvara som hjälper dig att skapa prognoser baserade på aktuell data och prediktiva insikter. Prognosprogramvaran har många intressanta funktioner, inklusive en inventeringspanel som ger lättillgänglig information om pågående affärer i en prognos.

Clari främjar enstaka beräkningar, vilket minskar den mänskliga risken. All information som du matar in i programvaran visas automatiskt i din CRM-applikation.

Clari bästa funktioner

Prediktiv prognostisering : Visualisera prognoser i realtid och ta fram kvartalsprognoser med hjälp av funktionen för prediktiv prognostisering.

Enkelhet : Presenterar insikter i enkla och lättförståeliga format.

Förkortning av försäljningscykeln: Passar bäst för B2B-försäljningschefer som är intresserade av att förkorta försäljningscyklerna.

Clari-begränsningar

Du kan inte dra nytta av dess fördelar om det inte är integrerat med en CRM-programvara.

Clari-priser

Anpassad prissättning

Clari-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

8. Mediafly

via Mediafly

Mediafly använder sin prognosprogramvara Intelligence360 för att underlätta pipelinehantering och intäktsprognoser. Genom att utnyttja maskininlärningspoäng validerar den mänskliga indata, vilket säkerställer precisa och automatiserade försäljningsprognoser.

Ange snävare deadlines baserat på slutdatumprognoser från Mediafly för att förbättra din effektivitet när det gäller att slutföra affärer.

Mediaflys bästa funktioner

Intelligence360-prognoser: Få en 360°-översikt över din verksamhet, inklusive alla försäljnings- och inköpsaktiviteter.

Användarvänlighet: Upptäck möjligheter och hot i pipeline på ett enkelt sätt

Detektering av användarbeteende: Identifiera köpbeteende och avgör vad som fungerar

Integration: Integreras med Salesforce Sales CloudBullhorn ATS & CRM

Begränsningar för Mediafly

Begränsade funktioner för anpassning av instrumentpanelen

Priser för Mediafly

Anpassad prissättning

Mediafly-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal betyg

9. BoostUp

BoostUp. ai erbjuder prediktiva analysfunktioner med hjälp av en AI-motor för prognoser av företagsintäkter.

Denna prognosprogramvara använder historiska data för att analysera försäljningstrender, fatta välgrundade beslut och upptäcka mönster. Anpassa unika procedurer utifrån dina preferenser.

BoostUps bästa funktioner

Automatisering : Utnyttja artificiell intelligens för att förutsäga prognoser och riskbedömning av pipeline. Få automatisk täckning av pipeline-risker.

Spårning : Håll koll på trender i realtid och analysera förändringar direkt för prognosändamål.

Skräddarsydd för CMO:er: Perfekt för säljare i ledande befattningar, såsom marknadschefer (CMO:er).

BoostUps begränsningar

Ingen prisinformation på försäljningssidan

BoostUp-priser

Anpassad prissättning

BoostUp-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

10. Anaplan

via Anaplan

Anaplan möjliggör spårning i realtid av försäljningspipelines och prognoser genom att koppla samman data från olika system. Dess prediktiva analys snabbar upp hur du upptäcker tillväxtmöjligheter.

Anaplan är ett av få prognosverktyg för försäljning som inte är CRM-verktyg. Istället fokuserar det enbart på operativ planering och modellering, utan att ta hänsyn till hanteringen av kundrelationer.

Anaplans bästa funktioner

Utformat för storskaliga företag : Perfekt för stora och snabbt växande företag som behöver lösningar för finans- och leveranshantering.

Förlängd gratis provperiod : Upp till 90 dagars användning av gratis provperiod för alla nya användare.

Integration : Integreras med CRM-verktyg som Salesforce, Hubspot och Zendesk.

Optimal prognos: Simulera möjliga scenarier för prognoser och modellera resultatet.

Anaplans begränsningar

För dyrt, eftersom recensionerna tyder på att lågkostnadsplanen kostar mellan 30 000 och 50 000 dollar per år.

Dåliga kommunikationsfunktioner eftersom programvaran presenterar data i komplexa grafiska format.

Anaplan-priser

Anpassad prissättning

Anaplan-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 300 betyg)

Capterra: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Förbättra dina försäljningsprognoser med ClickUp

Den bästa prognosprogramvaran tar dig med på en resa in i framtiden, men för att behärska verktyget måste du hantera dataintegritet, välja rätt modeller och tolka olika scenarier.

Ett felsteg kan snedvrida prognoserna och till och med försämra dina affärsförväntningar. ClickUp minimerar kontinuerligt sådana risker.

ClickUp har ett globalt rykte och hjälper tusentals företag med sina enkla men kraftfulla prognosfunktioner. Släng komplexa kalkylblad och välkomna ClickUps intuitiva gränssnitt. Utforska Gantt-diagram och projektdashboards i realtid för att få en tydlig bild av din framtida arbetsbelastning.

Spåra och övervaka uppgifter, resurser och projektets framsteg i ClickUp Dashboard-vyn

ClickUp integrerar befintliga data sömlöst, spårar beroenden och uppdaterar tidslinjer automatiskt, så att dina prognoser förblir realistiska. Nu slipper du jonglera med kalkylblad eller kisa på röriga instrumentpaneler.