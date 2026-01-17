De 9 bästa Stansa AI-alternativen för team under [år]

Stansa AI är en AI-driven plattform för innehållsgenerering som är känd för sina flexibla, obegränsade AI-interaktioner, vilket är utmärkt för kreativt skrivande.

Men när du arbetar i ett team skapar användningen av ett fristående AI-verktyg en frustrerande klyfta mellan att generera innehåll och att få arbetet gjort.

Denna bristande sammankoppling, känd som kontextförlust – när team slösar tid på att växla mellan appar och leta efter information som är utspridd över flera plattformar – tvingar dig att ständigt kopiera, klistra in och omformatera AI-resultat i ditt projektledningssystem.

Med företag som nu i genomsnitt hanterar 275 separata SaaS-applikationer har denna fragmentering blivit ett kritiskt produktivitetsproblem.

Denna guide täcker 10 Stansa AI-alternativ som löser olika problem. Vissa fokuserar på fiktionsskrivande med färre innehållsbegränsningar. Andra, som ClickUp, erbjuder AI som fungerar tillsammans med dina uppgifter och teamkommunikation.

Låt oss sätta igång.

9 Stansa AI-alternativ i korthet

Varför leta efter alternativ till Stansa AI?

Team letar ofta efter alternativ till Stansa AI av några viktiga skäl:

Behov av funktioner för teamsamarbete: Stansa AI fungerar som ett enskilt verktyg och saknar de robusta Stansa AI fungerar som ett enskilt verktyg och saknar de robusta anslutna arbetsflöden som krävs för teamprojekt.

Problem med innehållsstyrning : Organisationer behöver ofta mer kontroll över Organisationer behöver ofta mer kontroll över AI-resultat för att upprätthålla varumärkets röst och noggrannhet.

Brister i arbetsflödesintegration: Fristående AI-verktyg skapar friktion eftersom innehållet inte automatiskt flödar in i dina arbetssystem. Många team behöver AI som ansluter direkt till deras Fristående AI-verktyg skapar friktion eftersom innehållet inte automatiskt flödar in i dina arbetssystem. Många team behöver AI som ansluter direkt till deras projektplaner och officiella dokumentation för att säkerställa konsekvens.

Vilket alternativ som är rätt för dig beror på dina mål. Oavsett om du behöver mer kreativ frihet, professionell innehållsgenerering eller ett AI-verktyg som är helt integrerat i din arbetshanteringsplattform finns det ett alternativ som passar dig.

📮ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app för allt som har med arbete att göra, som ClickUp, samlas din projektledning, dina meddelanden, e-postmeddelanden och chattar på ett och samma ställe!

De bästa Stansa AI-alternativen att använda

1. ClickUp (Bäst för team som behöver AI-driven innehållsskapande integrerad med arbetshantering)

Att använda ett fristående AI-skrivverktyg för teamprojekt leder ofta till frustration. Du skapar fantastiskt innehåll i en app, men sedan måste du manuellt kopiera det till dina dokument, skapa uppgifter för ditt team och förklara sammanhanget igen i en separat chatt.

ClickUps Converged AI Workspace – en enda plattform där projekt, dokument och konversationer samlas tillsammans med AI inbäddat som intelligenslager – hjälper team att undvika detta ständiga byte mellan appar genom att samla allt på ett ställe.

Stansa AI utmärker sig när det gäller att generera stora mängder ofiltrerat innehåll. ClickUp är däremot utformat för professionella innehållsteam som behöver AI för att förstå sina specifika affärsdata, samarbeta i realtid och automatiskt flytta delar genom en produktionspipeline.

Här är hur ClickUps kärnfunktioner utmärker sig i det sammanhanget:

Kontextmedveten kreativitet med ClickUp Brain

Brainstorma idéer, skapa innehåll och förfina utkast med ClickUp Brain.

Medan Stansa AI genererar text baserat på allmänna träningsdata, genererar ClickUp Brain text baserat på dina data. Det är ett neuralt nätverk för din arbetsplats som kopplar samman dina uppgifter, dokument och medarbetare.

Istället för att jonglera med flera verktyg kan du skapa innehåll direkt där dina projekt, dokument och teamkommunikation redan finns. Det känner till dina projektdeadlines, ditt varumärkes tidigare dokument och vem som är ansvarig för vad.

Brain eliminerar behovet av att kopiera och klistra in eftersom AI redan har tillgång till din interna kunskapsbas.

Samarbetsbaserad innehållsskapande med ClickUp Docs

Skapa felfria texter tillsammans i ClickUp Docs

Stansa AI är i stort sett en ensam upplevelse – du ger instruktioner, den skriver. ClickUp Docs förvandlar innehållsskapande till en lagsport. Det ersätter behovet av separata verktyg som Google Docs.

Du kan effektivisera processen för att skapa innehåll genom att skriva ett utkast i ClickUp Doc, använda ClickUp Brain för att utveckla det och sedan skapa ClickUp Tasks för redigering och granskning – allt utan att lämna plattformen.

Teammedlemmar kan lägga till sammanhang, lämna kommentarer i realtid eller @nämna varandra för att komma överens om redigeringar. Med avancerad formatering och variabla behörigheter blir Docs ditt säkra samarbetsutrymme för alla typer av innehållsprojekt.

Förvandla alla markeringar i ett dokument till spårbara uppgifter. Om en redaktör lämnar en kommentar som säger "fixa den här inledningen" kan den kommentaren tilldelas som en formell uppgift med ett förfallodatum, vilket säkerställer att ingenting missas – en nivå av ansvarsskyldighet som Stansa AI inte erbjuder.

Håll dina arbetsflöden igång med ClickUp Automations

ClickUp Automations hanterar det "betydande arbetet" i redigeringsprocessen. Team kan hålla sig samordnade under hela innehållsskapandet genom att använda ClickUp Automations för att skapa automatiserade arbetsflöden för att meddela intressenter och flytta innehåll genom godkännandesteg.

Du kan till exempel ställa in triggers så att när en skribent avslutar ett utkast i ClickUp Docs ändras statusen automatiskt till "Redo för granskning" och redaktören meddelas via Slack eller e-post.

Du kan till och med använda AI-drivna automatiseringar. När en uppgift flyttas till "Klar" kan ClickUp Brain till exempel automatiskt generera en sammanfattning av det utförda arbetet och publicera den som en kommentar för intressenterna, så att alla hålls informerade utan att du behöver skriva ett enda ord.

ClickUps bästa funktioner

Samarbetsbaserat skrivande: Skriv innehåll tillsammans med ditt team i realtid och omvandla feedback direkt till spårbara uppgifter för att säkerställa att varje redigering faktiskt slutförs.

Persona-baserade uppmaningar: Generera specialiserade resultat med hjälp av fördefinierade AI-ramverk som är skräddarsydda för roller som SEO-specialister, redaktörer eller produktchefer.

Dynamiska AI-fält: Extrahera insikter, översätt text eller sammanfatta uppgiftsbeskrivningar automatiskt i ditt innehållskalender för att se övergripande data på ett ögonblick.

Universal Enterprise Search: Hitta alla filer eller konversationer i ClickUp, Google Drive, Slack och mer från en enda sökfält, vilket eliminerar tidsspillan på att söka igenom flera plattformar.

AI-driven automatisering: Utför repetitiva uppgifter som statusuppdateringar, sammanfattningar och teammeddelanden baserat på anpassade regler för att hålla din innehållspipeline igång utan manuell inmatning.

Verifierade wikis: Centralisera dina varumärkesriktlinjer och SOP:er i en säker Centralisera dina varumärkesriktlinjer och SOP:er i en säker kunskapsbas som markerar föråldrat innehåll, så att ditt team alltid använder den mest korrekta informationen.

För- och nackdelar med ClickUp

Minskar kontextförvirring genom att samla innehåll, projekt och kommunikation på ett ställe med ClickUps Converged AI Workspace. Det kan ta tid att utforska alla funktioner på grund av deras stora antal. AI är kontextmedveten, vilket leder till mer relevant och användbar innehållsgenerering. Mobilappen skiljer sig något från desktopversionen. Innehållet är sömlöst kopplat till uppgifterna, vilket effektiviserar hela arbetsflödet från början till slut. Nya användare kan behöva en inlärningsperiod när de konfigurerar sin initiala arbetsplatsstruktur.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent skriver:

Det jag gillar mest med ClickUp är hur det samlar allt på ett ställe – uppgifter, tidslinjer, kommentarer, dokument och ansvarsskyldighet är alla sammankopplade. Detta minskar onödigt fram och tillbaka och gör arbetet mycket mer transparent. Flexibiliteten i att anpassa arbetsflöden, statusar och vyer gör det möjligt för olika team att arbeta på ett sätt som verkligen passar deras processer, samtidigt som de behåller överskådlighet och kontroll. ClickUp har avsevärt förbättrat samordningen, uppföljningen och det övergripande utförandet av dagliga uppgifter.

Det jag gillar mest med ClickUp är hur det samlar allt på ett ställe – uppgifter, tidslinjer, kommentarer, dokument och ansvarsskyldighet är alla sammankopplade. Detta minskar onödigt fram och tillbaka och gör arbetet mycket mer transparent. Flexibiliteten i att anpassa arbetsflöden, statusar och vyer gör det möjligt för olika team att arbeta på ett sätt som verkligen passar deras processer, samtidigt som de behåller överskådlighet och kontroll. ClickUp har avsevärt förbättrat samordningen, uppföljningen och det övergripande utförandet av dagliga uppgifter.

💡Proffstips: I ClickUp kan du skapa Super Agents för praktiskt taget alla uppgifter. Prova att skapa en idag för att söka information, skriva bloggutkast eller till och med omvandla publicerade artiklar till format som passar sociala medier!

Läs mer om Super Agents här:

2. DreamGen (Bäst för författare som vill skapa fiktion utan begränsningar)

via DreamGen

Många AI-skrivverktyg har strikta innehållsfilter som kan hämma kreativiteten, särskilt för skönlitterära författare som vill utforska komplexa karaktärer eller okonventionella handlingar.

DreamGen är en plattform utformad för kreativa skönlitterära författare som behöver mer flexibilitet. Den fokuserar på att generera berättelser utan de strikta innehållsbegränsningar som finns på andra plattformar, vilket gör att du kan utforska ett bredare spektrum av teman och scenarier.

Med DreamGen kan du skapa anpassade karaktärer, bygga detaljerade berättelscenarier och generera narrativt innehåll med minimal inblandning från innehållsmoderering. Detta hjälper dig att upprätthålla en konsekvent röst och berättelsetråd, vilket är avgörande för längre fiktionsprojekt.

DreamGens bästa funktioner

Ocensurerad berättelsegenerering: Utforska okonventionella berättelser utan innehållsfilter som stör det kreativa flödet i vanliga AI-verktyg.

Karaktärsanpassning och minne: Skapa detaljerade karaktärsprofiler som AI:n kommer ihåg, vilket säkerställer konsekvens i hela din berättelse utan att du behöver upprepa uppmaningar hela tiden.

Flera AI-modeller att välja mellan: Få tillgång till olika AI-modeller som är optimerade för olika skrivstilar, vilket ger dig flexibiliteten att välja den som passar bäst för ditt projekt.

För- och nackdelar med DreamGen

Ger fiktionsförfattare kreativ frihet att utforska olika berättelser Begränsad integration med externa skriv- eller projektledningsverktyg Stark karaktärskonsistens hjälper till att upprätthålla berättelsens sammanhang i långa berättelser. Fokuserat på fiktion, vilket gör det mindre lämpligt för professionellt innehåll eller marknadsföringsinnehåll. Tillgång till innehåll som skapats av communityn ger inspiration till nya projekt. Det finns en inlärningskurva för att optimera uppmaningar för bästa resultat.

DreamGen-priser

Gratis

Startpaket: 7,83 $/månad per användare

Avancerat: 19,35 $/månad per användare

Pro: 48,30 $/månad per användare

DreamGen-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

Vad säger verkliga användare om DreamGen?

Här är vad en Redditor delade med sig av:

Jag gillar verkligen konceptet att kunna skapa flera karaktärer för en och samma berättelse. Det är unikt och den här webbplatsen har stor potential! Jag skapade min egen (privata) bot med 16 karaktärer, alla med mycket långa beskrivningar. Det fungerade bra halvvägs in i skapandet, men nu när jag är klar krånglar det.

Jag gillar verkligen konceptet att kunna skapa flera karaktärer för en och samma berättelse. Det är unikt och den här sajten har stor potential! Jag har skapat min egen (privata) bot med 16 karaktärer, alla med mycket långa beskrivningar. Det fungerade bra när jag var halvvägs, men nu när jag är klar krånglar det.

Behöver du hjälp med att skapa ett manus? Den här videon visar hur du använder AI för att få bästa resultat!

3. NovelAI (Bäst för skönlitterära författare som vill ha anpassningsbar AI-berättande med bildgenerering)

via NovelAI

Generiska AI-verktyg producerar ofta förutsägbar, oinspirerad prosa som inte passar för skönlitteratur. Författare behöver en AI som förstår litterära konventioner och kan anpassa sig till specifika genrer och stilar.

NovelAI är en plattform som är särskilt utvecklad för berättare. Dess modeller är tränade på litteratur, vilket ger dem en bättre förståelse för berättarstruktur och prosastil, vilket gör resultatet mer litterärt.

Du kan skapa anpassade moduler baserade på dina favoritförfattare eller genrer, och till och med generera bilder som hjälper dig att visualisera dina karaktärer och scener.

NovelAI lägger också stor vikt vid användarnas integritet och ser till att dina berättelser förblir privata och inte används för träning.

NovelAI:s bästa funktioner

Litteraturtränade AI-modeller: AI:n är tränad på skönlitteratur, vilket resulterar i prosa som förstår berättelsens tempo och dialogkonventioner.

Anpassade AI-moduler: Anpassa AI:ns skrivstil efter specifika författare eller genrer, vilket ger dig större kontroll över det slutliga resultatet.

Integrerad bildgenerering: Visualisera dina karaktärer och scener med den inbyggda Visualisera dina karaktärer och scener med den inbyggda bildgeneratorn , som hjälper dig att utveckla din kreativa vision.

För- och nackdelar med NovelAI

Producerar prosa av litterär kvalitet som känns mer naturlig än allmän AI. En prenumeration krävs för att få tillgång till avancerade funktioner och modeller. Dina berättelser förblir privata och används inte för modellträning. Kvaliteten på bildgenereringen kan variera Djupgående anpassningsalternativ gör att du kan forma AI:ns resultat efter dina behov. Inte avsedd för professionellt innehåll eller marknadsföringsinnehåll

NovelAI prissättning

Gratis

Tablet: 10 $/månad per användare

Scroll: 15 $/månad per användare

Opus: 25 $/månad per användare

NovelAI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Ej tillgängligt

Vad säger verkliga användare om NovelAI ?

En G2-recension nämner:

Jag använder främst NovelAI för kreativt skrivande. Jag gillar hur flexibelt det är och hur väl det anpassar sig till olika skrivstilar. Det hjälper mig när jag har skrivkramp och inte vet hur jag ska fortsätta en berättelse. Flexibiliteten gör att jag kan justera tonen eller stilen utan att behöva börja om, vilket sparar mycket tid. Jag uppskattar att det håller sammanhanget och karaktärerna konsekventa, även när jag byter stil. Det gör det mycket enklare och mindre frustrerande att experimentera. Det är verkligen till hjälp när man arbetar med längre berättelser och vill hålla saker konsekventa.

Jag använder främst NovelAI för kreativt skrivande. Jag gillar hur flexibelt det är och hur väl det anpassar sig till olika skrivstilar. Det hjälper mig när jag har skrivkramp och inte vet hur jag ska fortsätta en berättelse. Flexibiliteten gör att jag kan justera tonen eller stilen utan att behöva börja om, vilket sparar mycket tid. Jag uppskattar att det håller sammanhanget och karaktärerna konsekventa, även när jag byter stil. Det gör det mycket enklare och mindre frustrerande att experimentera. Det är verkligen till hjälp när man arbetar med längre berättelser och vill hålla saker konsekventa.

🌟 Bonus: ClickUp BrainGPT är den perfekta AI-assistenten för författare. Den eliminerar ”toggle tax” (den tid som går förlorad när man växlar mellan appar), centraliserar forskning och skrivande och automatiserar repetitiva steg. Detta gör att författare och forskare kan fokusera på högvärdigt arbete – idéer, analys och kreativitet – medan AI hanterar det tunga arbetet med att skriva utkast, sammanfatta och organisera. Sök och sammanfatta omedelbart forskning i ditt arbetsområde, dina dokument och anslutna appar för att samla referenser och insikter utan att byta verktyg.

Diktera idéer eller uppmaningar med Talk to Text och låt BrainGPT generera flera olika varianter, dispositioner eller kreativa uppslag för alla skrivformat.

Redigera, korrekturläsa och optimera utkast för tydlighet, ton och SEO med AI-drivna förslag.

Skapa bilder och visuella tillgångar utifrån uppmaningar och koppla dem till dina skrivuppgifter för smidig innehållsskapande.

Automatisera repetitiva skrivarbetsflöden, tilldela uppgifter och hantera revisioner – allt inom en samlad arbetsyta.

Spara och återanvänd mallar för uppmaningar och hänvisa snabbt till interna riktlinjer för att säkerställa konsekvens och noggrannhet i dina texter.

4. AI Dungeon (Bäst för interaktiv berättande och spel-liknande berättande upplevelser)

via AI Dungeon

Traditionella AI-skrivverktyg genererar statisk text, men vad händer om du vill ha en berättelse som reagerar på dina val? För kreatörer som vill ha en dynamisk, spel-liknande upplevelse räcker det inte med en enkel textgenerator.

AI Dungeon är en pionjär inom AI-driven interaktiv berättarteknik. Det skapar dynamiska berättelser som reagerar på dina inmatningar och fungerar mer som ett textbaserat äventyrsspel än en skrivassistent.

Du kan börja med färdiga scenarier eller skapa dina egna anpassade världar. AI:n anpassar sig efter dina handlingar i realtid. Den erbjuder även multiplayer-funktioner, vilket gör den till ett utmärkt verktyg för gemensamt berättande eller bordsspelgrupper.

AI Dungeons bästa funktioner

Interaktivt berättarformat: Berättelsen anpassas efter dina val och skapar en förgrenad berättelse som känns dynamisk och engagerande.

Anpassad världsbyggnad: Skapa detaljerade världar och karaktärer som kan fungera som grund för dina interaktiva berättelser.

Multiplayer-berättande: Bjud in andra att delta i din berättelse och bidra till narrativet, vilket gör det till ett roligt verktyg för kreativitet i samarbete.

För- och nackdelar med AI Dungeon

Det unika interaktiva formatet gör berättandet mer personligt och engagerande. Mindre lämpliga för att producera polerat, publicerbart innehåll En stark gemenskap och ett innehållsbibliotek ger oändlig inspiration till nya berättelser. Riktlinjerna för innehållsmoderering har utvecklats, vilket kan påverka vissa användningsfall. Det spelaktiga formatet är en lättillgänglig ingång för nya användare av AI-berättande. Kvaliteten på resultatet kan variera beroende på scenariots komplexitet.

Priser för AI Dungeon

Gratis

Champion: 14,99 $/månad per användare

Förklaring: 29,99 $/månad per användare

Mythic: 49,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av AI Dungeon

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

Lär dig hur du använder AI-agenter för att skapa innehåll 👇

5. Sudowrite (Bäst för professionella skönlitterära författare som behöver strukturerad skrivhjälp)

via Sudowrite

Professionella skönlitterära författare behöver mer än bara rå textgenerering. De behöver verktyg som förstår berättelsestrukturen och kan hjälpa till med specifika skrivutmaningar, som att skapa levande beskrivningar eller förfina dialoger.

Sudowrite är utformat för seriösa skönlitterära författare och erbjuder specialiserade funktioner som går utöver enkel AI-innehållsgenerering. Det fungerar som en skrivpartner som hjälper dig att brainstorma, utvidga och finslipa ditt arbete.

Med verktyg som "Describe" för sensoriska detaljer och "Story Engine" för att utveckla romanlånga handlingar hjälper Sudowrite dig att hålla tempot uppe i långa projekt. Många professionella författare använder det eftersom det passar in i ett seriöst skrivarbetsflöde.

Sudowrites bästa funktioner

Funktion för sensoriskt skrivande: Skapa beskrivningar av syn, ljud, doft och beröring för att berika dina scener och göra dem mer uppslukande.

Story Engine för romanutveckling: Ett strukturerat system som guidar dig genom plotutveckling och karaktärsutveckling, vilket gör det enklare att ta sig an långa fiktiva verk.

Verktyg för omskrivning och utvidgning: Förfina din prosa genom att skriva om passager i olika stilar, utvidga korta beskrivningar eller strama upp ordrika avsnitt.

För- och nackdelar med Sudowrite

Varje funktion är utformad specifikt för utmaningarna med att skriva skönlitteratur. Fokuserar uteslutande på skönlitteratur, så det är inte lämpligt för andra typer av innehåll. Story Engine stöder långa projekt, inte bara korta innehåll. Det krävs tid att lära sig de specifika verktygen och arbetsflödet för att få ut mesta möjliga nytta. Det har vunnit popularitet bland publicerade författare, vilket tyder på dess professionella kvalitet. Prenumerationsmodellen kan vara en betydande investering för hobbyförfattare.

Sudowrite prissättning

Gratis

Hobby: 19 $/månad per användare

Professional: 29 $/månad per användare

Max: 59 $/månad per användare

Sudowrite-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Sudowrite ?

En G2-recension delar med sig av följande:

Det erbjuder en rad olika verktyg som hjälper dig att skriva och skriva om delar av en berättelse. Inkluderingen av en story bible är till stor hjälp och gör att du slipper använda flera olika verktyg. AI fungerar både i manuskriptet och i story biblen, så att du snabbt kan utveckla alla aspekter av berättelsen.

Det erbjuder en rad olika verktyg som hjälper dig att skriva och skriva om delar av en berättelse. Inkluderingen av en story bible är till stor hjälp och gör att du slipper använda flera olika verktyg. AI fungerar både i manuskriptet och i story biblen, så att du snabbt kan utveckla alla aspekter av berättelsen.

📖 Läs också: Sudowrite Alternativa verktyg för författare

6. Claude (Bäst för team som behöver konversations-AI med nyanserade, genomtänkta svar)

via Claude

Många AI-verktyg producerar svar som känns robotliknande och missar nyanserna. När du hanterar komplexa ämnen behöver du en AI som kan ge genomtänkta, väl övervägda svar istället för generiska, formella texter.

Claude, en AI-assistent från Anthropic, är känd för sina högkvalitativa konversationsförmågor. Dess svar känns ofta mer genomtänkta, vilket gör det till ett utmärkt val för innehåll som kräver subtilitet eller komplexa resonemang.

En av Claudes främsta styrkor är dess stora kontextfönster, som gör det möjligt att bearbeta långa dokument för sammanfattning eller analys. Du kan ladda upp en PDF-fil och få Claude att ge insikter, vilket sparar mycket tid för forskningsintensiva arbetsflöden.

Claudes bästa funktioner

Utökat kontextfönster: Bearbeta och referera till långa dokument, vilket gör det idealiskt för att sammanfatta rapporter eller analysera forskning.

Nyanserade konversationssvar: Claude hanterar komplexa ämnen med större finess än många konkurrenter och producerar innehåll som känns mer genomtänkt.

Dokumentanalysfunktioner: Ladda upp filer direkt till Claude för analys, sammanfattning eller användning som referensmaterial för innehållsskapande.

För- och nackdelar med Claude

Producerar genomtänkta, nyanserade resultat som känns mindre mekaniska. Kan vara mer försiktig vid hantering av vissa ämnen eller förfrågningar Kraftfulla dokumentbehandlingsfunktioner är perfekta för forskningsintensiva uppgifter. Den kostnadsfria versionen har användningsbegränsningar som kanske inte stödjer tunga arbetsflöden. Interaktionerna känns mer naturliga och konversationsliknande. Ingen inbyggd integration med projektledningsplattformar

Priser för Claude

Gratis

Pro: 20 $/månad per användare

Team: 30 dollar per månad per användare

Claude-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Claude?

En Capterra-användare delar med sig:

Det som slår mig mest när jag använder Claude är dess konversationsbaserade tillvägagångssätt. Istället för att känna att jag bara gör en sökning i en databas, känns interaktionen mer som ett samarbete. Claude ställer förtydligande frågor när mina förfrågningar är tvetydiga, vilket ofta har hjälpt mig att förfina mina egna tankar om vad jag faktiskt behöver. Denna dialog har visat sig vara värdefull, inte bara för att få bättre resultat, utan också för att utveckla tydligare idéer från början.

Det som slår mig mest när jag använder Claude är dess konversationsbaserade tillvägagångssätt. Istället för att känna att jag bara gör en sökning i en databas, känns interaktionen mer som ett samarbete. Claude ställer förtydligande frågor när mina förfrågningar är tvetydiga, vilket ofta har hjälpt mig att förfina mina egna tankar om vad jag egentligen behöver. Denna dialog har visat sig vara värdefull, inte bara för att få bättre resultat, utan också för att utveckla tydligare idéer från början.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Claude AI

7. DeepFiction AI (Bäst för snabb berättelsegenerering med genrespecifika mallar)

via DeepFiction AI

Ibland behöver du inte ett komplext skrivverktyg med en brant inlärningskurva. Du vill bara snabbt skapa en historia för underhållning eller för att få en snabb kreativ gnista, utan att behöva lägga mycket tid på inställningar.

DeepFiction AI är en lättillgänglig inkörsport till AI-berättelsegenerering. Det erbjuder genrespecifika mallar som låter dig skapa berättelser snabbt utan att behöva bli en expert på prompt engineering.

Du kan välja mellan kategorier som romantik, fantasy eller mysterium, och AI genererar innehåll som överensstämmer med dessa genrekoder. Det är ett enkelt verktyg med fokus på tillgänglighet och underhållningsvärde.

DeepFiction AI:s bästa funktioner

Genre-specifika mallar: Välj en genre och få AI-genererat innehåll som följer konventionerna för den stilen, vilket gör det enkelt att skapa berättelser.

Snabb berättelsegenerering: Det enkla gränssnittet prioriterar hastighet, så att du kan skapa berättelser med minimal inställning.

Funktioner för fortsättning av berättelser: Utöka befintliga berättelser eller fortsätt berättelser med hjälp av AI.

För- och nackdelar med DeepFiction AI

Det mallbaserade tillvägagångssättet gör det tillgängligt för användare som är nya inom AI-verktyg. Mindre anpassningsbarhet än mer avancerade plattformar för fiktionsskrivande Snabb innehållsgenerering är perfekt för snabba kreativa övningar eller underhållning. Kvaliteten på resultatet är kanske inte lika hög som med mer specialiserade verktyg. Genreanpassade resultat hjälper till att säkerställa att innehållet överensstämmer med dina förväntningar. Begränsade funktioner för långa eller professionella fiktionsprojekt

Priser för DeepFiction AI

Startpaket: 5 $/månad per användare

Pro Creator: 20 $/månad per användare

Studio: 75 $/månad per användare

DeepFiction AI-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, kan förstå vanliga textprompter och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter!

8. ChatGPT (Bäst för mångsidig AI-assistans för alla typer av innehåll)

via ChatGPT

Ditt teams innehållsbehov är varierande. En dag skriver du utkast till e-postmeddelanden, nästa dag skapar du marknadsföringstexter och dagen efter försöker du förenkla ett komplext tekniskt ämne. Att använda ett specialiserat verktyg för varje uppgift är ineffektivt och kostsamt.

ChatGPT är AI-assistenternas schweiziska armékniv, som kan hantera ett enormt utbud av innehållsuppgifter. Dess mångsidighet gör det till det självklara valet för team som behöver ett enda verktyg för allt från kreativt skrivande till tekniska förklaringar.

Med ChatGPT kan du skriva utkast till e-postmeddelanden, skriva kod, brainstorma idéer och förenkla komplexa ämnen genom ett naturligt, konversationsbaserat gränssnitt. Det fungerar dock som ett fristående verktyg, så du kommer fortfarande att möta kontextförvirring – något som ClickUps Converged AI Workspace är utformat för att lösa.

ChatGPT:s bästa funktioner

Mångsidig innehållsgenerering: Hantera ett brett spektrum av uppgifter, från att skriva e-postmeddelanden till kreativt skrivande och kodgenerering, allt på ett och samma ställe.

Plugins och anpassade GPT:er: Utöka funktionaliteten genom att ansluta till externa tjänster eller skapa anpassade GPT:er som är skräddarsydda för dina specifika behov.

Konversationsförfining: Iterera dina resultat genom en naturlig dialog fram och tillbaka, vilket gör skapandeprocessen mer intuitiv.

För- och nackdelar med ChatGPT

Oöverträffad mångsidighet gör det till ett pålitligt alternativ för team med olika behov. Fungerar som ett fristående verktyg utan inbyggd integration i arbetsplattformar. Regelbundna uppdateringar och modellförbättringar innebär att dess kapacitet ständigt utökas. Innehållet måste överföras manuellt till den plats där ditt arbete faktiskt utförs. En stor användargrupp erbjuder omfattande resurser och delade uppmaningar. Innehållsfilter kan ibland störa kreativa eller professionella användningsfall.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad per användare

Pro: 200 $/månad per användare

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT ?

En G2-recension delar med sig av följande:

Det jag gillar mest med ChatGPT är hur intuitivt och pålitligt det är; det förstår snabbt sammanhanget och ger tydliga, välstrukturerade svar utan att behöva för mycket fram och tillbaka. Jag uppskattar särskilt hur det anpassar sig till olika tonfall och krav, oavsett om jag behöver något professionellt, kreativt eller koncist.

Det jag gillar mest med ChatGPT är hur intuitivt och pålitligt det är; det förstår snabbt sammanhanget och ger tydliga, välstrukturerade svar utan att behöva för mycket fram och tillbaka. Jag uppskattar särskilt hur det anpassar sig till olika tonfall och krav, oavsett om jag behöver något professionellt, kreativt eller koncist.

9. Jasper (Bäst för marknadsföringsteam som behöver varumärkeskonsekvent innehåll i stor skala)

via Jasper AI

Marknadsföringsteam står under ständig press att producera stora mängder innehåll som är i linje med varumärket. Generiska AI-verktyg förstår inte ditt varumärkes röst, vilket innebär att ditt team slösar värdefull tid på att redigera resultatet för att anpassa det till företagets standarder.

Jasper är en AI-innehållsplattform som är särskilt utformad för marknadsföringsteam. Den fokuserar på varumärkeskonsistens och tillhandahåller mallar som stöder innehållsproduktion i stor skala.

Med Jaspers funktion Brand Voice kan du träna AI:n enligt dina specifika riktlinjer, så att allt genererat innehåll stämmer överens med ditt varumärke. Det erbjuder också samarbetsverktyg och kampanjhanteringsfunktioner, vilket gör det till ett bra val för marknadsföringsteam.

Det är dock fortfarande ett specialiserat innehållsverktyg snarare än en omfattande plattform för arbetshantering.

Jasper bästa funktioner

Brand Voice-träning: Träna AI:n enligt dina varumärkesriktlinjer för att säkerställa att allt genererat innehåll är konsekvent och i linje med varumärket.

Marknadsföringsspecifika mallar: Få tillgång till mallar för annonstexter, inlägg på sociala medier och bloggartiklar som kodar in bästa praxis inom marknadsföring.

Kampanj- och samarbetsverktyg: Hantera marknadsföringskampanjer med teamets samarbetsfunktioner som stöder ditt arbetsflöde.

För- och nackdelar med Jasper

Varje funktion är utformad efter marknadsföringsteamens behov. Mindre lämpligt för andra affärsfunktioner eller innehållstyper Funktionen Brand Voice säkerställer varumärkets konsistens i stor skala. Kräver en initial tidsinvestering för att konfigurera funktionen Brand Voice. Inbyggda samarbetsverktyg stöder marknadsföringsteamets arbetsflöden Enskilda användare kan tycka att det har fler funktioner än de behöver.

Jasper prissättning

Gratis provperiod

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper ?

En recension på Capterra säger:

Du kan använda Jasper för att brainstorma, omformulera idéer, organisera tankar och skriva mycket snabbare än om du skulle börja från scratch. Sammantaget har det lett till påtagliga effektivitetsvinster för både individer och team, och vi är mycket nöjda med de ständiga förbättringarna av plattformen!

Du kan använda Jasper för att brainstorma, omformulera idéer, organisera tankar och skriva mycket snabbare än om du skulle börja från scratch. Sammantaget har det lett till märkbara effektivitetsvinster för både individer och team, och vi är mycket nöjda med de ständiga förbättringarna av plattformen!

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Jasper AI

Hitta rätt AI-verktyg för ditt teams arbetsflöde

Vilket Stansa AI-alternativ som är rätt beror på vad du vill uppnå. Kreativa skönlitterära författare har nytta av specialiserade verktyg som NovelAI eller Sudowrite. Marknadsföringsteam kommer att uppskatta varumärkesfokuserade plattformar som Jasper.

Men den verkliga utmaningen är inte bara att hitta en AI som genererar bra innehåll – det är att hitta en som passar in i hur ditt team faktiskt arbetar. Fristående AI-verktyg skapar friktion och tvingar dig att manuellt överföra innehåll mellan ditt projektledningssystem, dina dokument och dina teamchattar.

Den mest effektiva AI-lösningen är den som överbryggar klyftan mellan innehållsgenerering och genomförande. Oavsett om du väljer ett specialiserat verktyg för fiktion eller en marknadsföringsplattform, prioritera lösningar som minskar friktionen i ditt arbetsflöde.

För team som vill eliminera kontextförlusten mellan AI-innehållsgenerering och arbetshantering erbjuder ClickUp AI som finns där arbetet utförs. ✨/

Vanliga frågor (FAQ)

Stansa AI är en AI-driven plattform för innehållsgenerering som är känd för sina flexibla interaktioner, främst för kreativt och professionellt skrivande. Team söker ofta efter alternativ för att få funktioner som teamsamarbete, bättre integration med arbetshanteringssystem eller specialiserade funktioner för marknadsföring eller fiktion.

Ofiltrerade AI-skrivverktyg har färre innehållsbegränsningar, vilket gör det möjligt att utforska okonventionella teman som kan blockeras av vanliga verktyg. Plattformar som ChatGPT prioriterar säkerhet och bred tillgänglighet, vilket ibland kan störa det kreativa flödet för vissa fiktionsgenrer.

För team som behöver samarbeta kring innehåll och integrera det i sina arbetsflöden är ClickUp det bästa valet. Det kombinerar AI-innehållsgenerering med projektledning och dokumentation, vilket eliminerar behovet av att växla mellan separata verktyg.

Ja, de flesta AI-skrivalternativ, inklusive ClickUp och Jasper, är utformade för kommersiell innehållsskapande och låter dig använda det genererade innehållet för affärsändamål. Det är dock alltid en bra idé att granska varje plattforms användarvillkor angående äganderätten till innehållet.