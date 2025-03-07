De 10 bästa slumpmässiga textgeneratorerna för 2025

Har du någonsin stirrat på en tom designmodell och undrat hur du ska få den att se realistisk ut? Platshållartext är praktiskt i sådana fall, oavsett om du är webbdesigner som visar upp layouter eller utvecklare som testar innehållsflöden. Men låt oss vara ärliga – ”Lorem Ipsum” börjar bli uttjatat.

När AI-verktyg för innehållsskapande förändrar branschen måste vi se bortom traditionell platshållartext. Därför har vi sammanställt denna nya lista över slumpmässiga textgeneratorer för att göra din design- och innehållsskapandeprocess enklare och roligare.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Ta en titt på dessa 10 slumpmässiga textgeneratorer: ClickUp (Bäst för AI-driven textgenerering inom din arbetsyta) (Bäst för AI-driven textgenerering inom din arbetsyta)

ChatGPT (Bäst för kontextmedveten innehållsgenerering)

Perplexity (Bäst för forskningsbaserad textgenerering)

Gemini (Bäst för multimodal textgenerering)

Lorem Ipsum (Bäst för klassisk platshållartext)

Dummy Text Generator (Bäst för anpassningsbar dummytext)

RANDOM. ORG (Bäst för att generera helt slumpmässiga ord)

Lipsumator (Bäst för ett enkelt sätt att generera platshållartext)

Random. Onl (Bäst för specialiserade textformat)

Skaffa Random Tools (bäst för olika behov av textgenerering)

Vad ska du leta efter i slumpmässiga textgeneratorer?

Innan vi dyker in i våra toppval, här är vad som gör ett verktyg för att generera slumpmässiga ord verkligen värdefullt för ditt designflöde:

Anpassningsalternativ : Leta efter verktyg som låter dig styra textens längd, format och struktur. Möjligheten att ange stycken, ordantal och teckenbegränsningar säkerställer att den genererade texten passar dina exakta behov.

Innehållsrelevans : Medan traditionellt Lorem Ipsum fungerar för grundläggande layouter, kan moderna verktyg generera branschspecifikt innehåll som gör dina mockups mer meningsfulla och kontextuella.

Integrationsmöjligheter : Välj generatorer som fungerar smidigt med dina befintliga design- och utvecklingsverktyg. API-åtkomst och enkel kopierings- och klistrafunktion är viktigt för smidiga arbetsflöden.

Språkstöd : Fundera på om du behöver flerspråkig textgenerering för internationella projekt. Vissa verktyg erbjuder platshållartext på flera språk och teckenuppsättningar.

Genereringshastighet: När du arbetar med stora projekt behöver du ett verktyg som snabbt genererar text utan fördröjningar. Leta efter generatorer med effektiv bearbetningskapacitet.

👀 Visste du att? Textgenerering har sina rötter i datavetenskaplig forskning från 1950- och 1960-talet, med betydande framsteg under 1980- och 1990-talet genom artificiell intelligens och maskininlärning.

De 10 bästa slumpmässiga textgeneratorerna

Här är de 10 bästa slumpmässiga textgeneratorerna du kan använda:

1. ClickUp (bäst för AI-driven textgenerering)

ClickUp är en app för arbete som kombinerar dina uppgifter, chatt och kunskap, och är mer än bara en AI-driven produktivitetsapp.

Bland otaliga andra saker kan det också fungera som en AI-driven slumpmässig textgenerator. Det sticker ut eftersom det ger textgenereringsfunktioner direkt i ditt projektflöde genom ClickUp Brain, ClickUps interna AI-assistent.

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp Brain var som helst i ClickUp, till exempel i uppgiftskommentarer, chattar eller dokument, för att skapa slumpmässig text.

Denna funktion förändrar hur team hanterar textgenerering i sina arbetsflöden. Istället för att hoppa mellan olika verktyg kan du skapa och hantera all din platshållartext där du planerar och genomför dina projekt.

📮ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet kommer från att jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp samlar dina arbetsflöden (och chattar) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chattar, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller samman sammanhanget, gör det sökbart och hanterbart!

För designers och utvecklare som behöver platshållartext kan du generera, hantera och samarbeta kring innehåll samtidigt som du håller det kopplat till dina projekt, uppgifter och designresurser.

Denna integration är särskilt värdefull för team som arbetar med stora designprojekt som kräver konsekvent platshållarinnehåll i flera komponenter.

Slipp Lorem Ipsum och gör slumpmässig textgenerering roligt med ClickUp Brain.

Plattformens dokumenthanteringssystem, ClickUp Docs, är en central knutpunkt för dina arbetsflöden inom innehållshantering.

Skriv, generera eller klistra in texten på en plats som är tillgänglig för ClickUp Brain och översätt den sedan.

ClickUp Brain integreras direkt i dokumentredigeraren, så att du kan generera olika texttyper utan att lämna din arbetsyta. Du kan skapa innehåll i olika längder och stilar, vilket är perfekt för att testa olika designlayouter. Du kan till och med översätta och lokalisera ditt innehåll med denna AI-innehållsgenerator.

AI-assistenten kan hjälpa till att utöka korta beskrivningar till mer omfattande innehållsblock eller komprimera längre texter till kortare versioner för olika UI-element.

Generera innehåll automatiskt direkt i ClickUp Docs med ClickUp Brain.

Team kan samarbeta i realtid med genererat textinnehåll i ClickUp Docs. Flera teammedlemmar kan samtidigt redigera dokument, lämna kommentarer och föreslå ändringar.

Dessutom kan ClickUp Brain omedelbart generera mallar för uppgifter, dokument och projekt med platshållartextkomponenter. Det innebär att du kan skapa återanvändbara ramverk för olika textbehov, från UI-text till innehållsblock, och enkelt anpassa dem mellan olika projekt.

Dessa mallar hjälper dig att upprätthålla konsekvens i användningen av platshållartext när du skapar webbplatsmodeller, appgränssnitt eller marknadsföringsmaterial.

För mer information om hur du använder AI för dokumentation, kolla in den här hjälpsamma förklaringsvideon!

ClickUps bästa funktioner

Transkribera och generera text automatiskt från röstinspelningar med ClickUp Brain.

Ställ in automatiserade arbetsflöden för granskning och godkännande av innehåll via if-then-automatiseringar i ClickUp.

Organisera och kategorisera textinnehåll med anpassade taggar och hierarkier

Samarbeta live på samma dokument med dina teammedlemmar i ClickUp.

Spåra innehållsversioner med inbyggd versionshistorik i ClickUp Docs.

Begränsningar för ClickUp

Användare har rapporterat en inlärningskurva på grund av de omfattande funktionerna.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

💡Proffstips: Ju mer specifik och anpassad din AI-prompt är, desto mer exakt och relevant blir den genererade texten. ClickUp Brain lär sig av ditt arbetsutrymmeskontext för att ge allt mer precisa resultat.

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstorming-alternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på dagliga möten om framstegen var det enkelt att planera för framtiden.

2. ChatGPT (bäst för kontextmedveten innehållsgenerering)

via ChatGPT

ChatGPT är utmärkt för att skapa designspecifik platshållartext som bibehåller semantisk relevans. Designers uppskattar särskilt dess förmåga att generera text som matchar kontexten för olika UI-element som navigeringsmenyer, webbsidmallar och produktbeskrivningar.

Detta gör prototyperna mer meningsfulla under kundpresentationer och användartester.

ChatGPT:s bästa funktioner

Generera textinnehåll i olika tonfall och stilar baserat på AI-skrivuppmaningar.

Skapa innehåll av specifik längd som passar designkraven.

Skapa text på flera språk för internationella projekt

Begränsningar för ChatGPT

Det genererade resultatet kan ibland vara inkonsekvent i förhållande till användarens krav.

Den kostnadsfria versionen har användningsbegränsningar.

Priser för ChatGPT

Gratis

ChatGPT Plus : 20 $/månad

Pro : 200 $/månad

Team: 30 $/användare per månad

ChatGPT-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

ChatGPT har varit en game changer för mina kreativa arbetsprojekt. Jag kan börja med brainstorming, idégenerering, koncept, textförfattande och projektledning. Interaktionen och upplevelsen är enkel på min bärbara dator eller telefon. Att ha ett konto som registrerar alla mina sökningar är en ovärderlig resurs.

🧠 Rolig fakta: Victor H. Yngve utvecklade 1961 en modell för att visa att automatiserad meningsgenerering var möjlig, med fokus på att generera meningar från barnlitteratur.

3. Perplexity (bäst för forskningsbaserad textgenerering)

via Perplexity AI

Perplexity AI är i första hand ett forskningsverktyg som hämtar information från citerade källor och genererar högkvalitativ text med enastående precision. Det kan skapa sammanhängande innehåll för flera användningsområden, inklusive kreativt skrivande, sammanfattning och meningskomplettering.

AI:ns språkgenereringsfunktion gör det möjligt för användare att producera text med minimal insats, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för författare som söker inspiration eller vill skapa innehåll snabbt, ja, till och med slumpmässig text.

Perplexitys bästa funktioner

Generera text med aktuell, faktabaserad information

Få citat och källor inom den genererade texten

Begränsningar i Perplexity

Huvudfokus ligger på informationshämtning snarare än förmågan att generera platshållartext.

Priser för Perplexity

Standard: Gratis

Pro: 20 $/månad

Perplexity-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (30+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Perplexity?

Perplexity har blivit ett oumbärligt verktyg i mitt dagliga arbete. Det sparar mig otaliga timmar varje vecka. Det är bättre än att bara betala för ChatGPT, som ingår i prenumerationen, och mer omfattande än Gemini. När jag använder det för research får jag snabb och korrekt information, särskilt när det gäller att skriva e-postmeddelanden och göra research inför presentationer.

4. Gemini (bäst för multimodal textgenerering)

via Gemini

Googles Gemini kombinerar textgenerering med förståelse för visuellt sammanhang, vilket gör det användbart för att skapa platshållartext som passar designelementen. Dess förmåga att bearbeta multimodal input kan hjälpa till att generera kontextuellt lämpligt platshållarinnehåll.

Geminis täta integration kan förenkla arbetsflöden för designers som redan använder Google Workspace (Docs, Slides, etc.).

Gemini bästa funktioner

Översätt och generera text på flera språk utan problem

Skapa text med en nyanserad förståelse för semantik och sammanhang

Säkerställ enhetlig formatering i relaterat innehåll

Gemini-begränsningar

Den kostnadsfria versionen har användningsbegränsningar.

Svaren kan ofta vara kortfattade.

Gemini-priser

Gratis

Gemini Business: 24 $/användare per månad

Gemini Enterprise: 36 $/användare per månad

AI-möten och meddelanden: 12 USD/användare per månad

Gemini-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Gemini?

Sammantaget gör detta det mycket enklare att skriva dokument, ger mig bättre alternativ att välja mellan än det som ursprungligen skrevs och finns där om jag någonsin fastnar med något.

👀 Visste du att? I december 2019 använde BBC datorgenererad text för att ge detaljerad valbevakning och producerade cirka 650 artiklar på engelska och 40 på walesiska.

5. Lorem Ipsum (bäst för klassisk platshållartext)

via Lorem Ipsum

Den traditionella Lorem Ipsum-generatorn (lipsum.com) är fortfarande branschstandard för att skapa neutral platshållartext.

Här är ett klassiskt exempel på Lorem Ipsums text:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Denna standardpassage i Lorem Ipsum visar varför den är effektiv för designmockups – den bibehåller ett naturligt textflöde och teckenfördelning samtidigt som den är tillräckligt neutral för att inte distrahera från designelementen.

Lorem Ipsums bästa funktioner

Generera standardtext Lorem Ipsum i olika längder

Kopiera text i olika format (ren text, HTML)

Välj ett specifikt antal ord, byte eller stycken.

Börja texten med traditionella "Lorem ipsum" eller anpassade fraser

Begränsningar för Lorem Ipsum

Begränsat till platshållartext i latinsk stil

Priser för Lorem Ipsum

Gratis

Lorem Ipsum-betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

🧠 Rolig fakta: Vad betyder Lorem Ipsum? Det kommer från en förvrängd passage ur De finibus bonorum et malorum (Om godhetens och ondskans gränser), ett verk av Cicero skrivet 45 f.Kr. Texten i sig är mestadels meningslös, men den efterliknar naturliga språkmönster, vilket gör den användbar för att testa typsnitt, avstånd och övergripande läsbarhet i en design.

6. Dummy Text Generator (bäst för anpassningsbar dummytext)

via Dummy Text Generator

Denna generator är specialiserad på att skapa platshållartext med anpassningsbara parametrar.

Dummy Text Generator gör det möjligt för designers att generera text som matchar de visuella egenskaperna hos olika språk utan att ha någon mening, vilket hjälper dem att fokusera på designelementen.

Dummy Text Generator – bästa funktioner

Välj mellan flera olika dummytextstilar utöver traditionell dummytext.

Anpassa längden på stycken och meningar

Generera text i olika format (TXT, HTML, Word)

Välj mellan olika textstilar och mönster.

Begränsningar för dummytextgeneratorer

Begränsade anpassningsmöjligheter i gratisversionen

Priser för dummytextgeneratorer

Gratis att använda online

Betyg och recensioner av dummytextgeneratorer

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

7. RANDOM. ORG (Bäst för att generera helt slumpmässiga ord)

RANDOM.ORG är särskilt värdefullt för att testa gränsfall i UI-utveckling.

Användare kan skapa filer som innehåller upp till 20 miljoner slumpmässiga värden genom dess filgenereringstjänst, vilket gör den särskilt värdefull för storskaliga behov som kampanjkoder, testdata eller vetenskapliga tillämpningar.

RANDOM. ORG bästa funktioner

Säkerställ äkta slumpmässighet i genererade texter med hjälp av atmosfäriska ljudkällor.

Exportera filer i flera format, inklusive ren text, CSV och Excel.

Skapa anpassade slumpmässiga värden (t.ex. alfanumeriska koder)

Begränsningar för RANDOM.ORG

API-anrop är begränsade till gratisklassen.

RANDOM. ORG-priser

Utvecklare: Gratisversion tillgänglig

Kommersiellt (ej spel): 12 $/månad

RANDOM.ORG-betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

8. Lipsumator (bäst för att på ett enkelt sätt generera platshållartext)

via Lipsumator

Lipsumator är en enkel dummytextgenerator som låter dig anpassa din platshållartext genom att ange antalet paragrafer eller ord som behövs.

Verktyget behåller det klassiska bokstavsfördelningsmönstret, vilket gör denna dummytextstil effektiv för designmockups.

Lipsumators bästa funktioner

Möjlighet att börja med traditionell "Lorem Ipsum"-öppning

Generera text med naturliga styckeavbrott

Kopiera genererad text med ett klick

Begränsningar för Lipsumator

Begränsat till latinskt baserad dummytext

Grundläggande anpassningsalternativ

Priser för Lipsumator

Gratis

Lipsumator-betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

9. Random. Onl (Bäst för specialiserade textformat)

Random. Onl erbjuder ett enkelt men mångsidigt textgeneratorverktyg som skapar dummytext på begäran. Plattformen riktar sig till webbdesigners som behöver dummytext för webbplatsmodeller och författare som söker kreativ inspiration.

Det är utmärkt för att generera text för specifika innehållstyper, såsom adresser, produktbeskrivningar och användarprofiler, vilket gör det värdefullt för e-handel och applikationsprototyper.

Random. Onl bästa funktioner

Generera text med specifikt antal ord direkt

Få tillgång till textgenerering tillsammans med andra slumpgeneratorer (siffror, namn, datum)

Enkelt, webbläsarbaserat gränssnitt som inte kräver någon installation

Slumpmässig. Endast begränsningar

Har endast grundläggande anpassningsalternativ

Random. Onl-prissättning

Gratis

Random. Onl betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

via Get Random Tools

Denna plattform erbjuder ett onlineverktyg för slumpmässig textgenerering som skapar strängar av angiven längd för olika ändamål. Get Random Tools genererar text för testning, datafyllning, platshållarinnehåll och textprover.

Anpassa teckenuppsättningar för olika innehållsbehov

Skapa platshållartext med specifika teckenkrav

Få tillgång till ytterligare textmanipuleringsverktyg för ytterligare anpassning.

Enkel gränssnitt med minimala formateringsalternativ

Begränsad till strängbaserad textgenerering

Gratis att använda online

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Den bästa lösningen för generering av dummytext

Att hitta rätt dummytextgenerator kan förenkla ditt design- och utvecklingsarbete avsevärt. Traditionell Lorem Ipsum har fortfarande sin plats, men moderna AI-verktyg för innehållsskapande som ClickUp erbjuder mer mångsidiga och kontextuella textgenereringsfunktioner.

Att förstå balansen mellan AI-genererat innehåll och mänskligt innehåll hjälper dig att skapa mer autentiska mockups och prototyper. ClickUp förändrar hur team hanterar textgenerering i sina arbetsflöden. Med inbyggda mallar för innehållsskrivning och AI-skrivprompter kan du skapa och hantera all din platshållartext samtidigt som du lär dig att humanisera AI-innehåll genom gemensam förfining.

Oavsett om du skapar mockups, testar layouter eller utvecklar innehållsstrukturer, ger dessa verktyg den flexibilitet och funktionalitet som krävs för dagens designutmaningar. Registrera dig på ClickUp och upplev framtiden för AI-driven innehållsskapande.