50 imponerande exempel på generativ AI som förändrar branscher

Ett AI-genererat konstverk såldes för 432 500 dollar på Christie's!🎨 Beethovens ofullbordade 10:e symfoni, som väcktes till liv med hjälp av AI, fängslade publiken världen över!🎶

Detta är bara några exempel på hur generativ AI revolutionerar olika branscher. Från att skapa engagerande innehåll och designa innovativa produkter till att förutsäga framtida trender – generativ AI utvidgar gränserna för vad som är möjligt.

Det förändrar hur vi arbetar, skapar och löser problem.

I den här bloggen delar vi med oss av 50 imponerande exempel som visar hur generativ AI har stor inverkan inom olika sektorer.

Vad är generativ AI?

Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som skapar nytt innehåll – såsom text, bilder, musik och videor – baserat på mönster i den data den tränats på.

Till skillnad från traditionell AI, som huvudsakligen känner igen mönster eller gör förutsägelser, genererar generativ AI originellt, realistiskt innehåll. Den använder djupa neurala nätverk, särskilt stora språkmodeller (LLM), för att analysera underliggande mönster och strukturer i befintligt innehåll för att generera nya.

Dessutom behöver du inga kodningskunskaper för att implementera generativ AI i dina arbetsflöden. Det räcker med att prata med den på ett naturligt språk!

Tillämpningar av generativ AI

ChatGPT är mest populärt bland användarna, men generativ artificiell intelligens har många tillämpningar inom olika branscher.

Idag används generativa AI-modeller i stor utsträckning för:

Bildskapande och bildmanipulation

Ljud och video

Innehållsgenerering

Företagssökning

Design och arkitektur

AI påskyndar arbetsuppgifter, inspirerar till nya idéer och ger unika perspektiv till branscher som sträcker sig från marknadsföring till vetenskaplig forskning. Låt oss titta på 50 generativa AI-exempel som förändrar kreativitet, produktivitet och problemlösning.

Låt oss sätta igång!

Exempel på generativ AI inom projektledning

Generativ AI inom projektledning kan automatisera rutinuppgifter, frigöra tid för teammedlemmarna att koncentrera sig på kärnverksamheten och effektivisera affärsprocesser.

Från att schemalägga möten, uppdatera projektstatus och generera rapporter automatiserar generativa AI-projektledningsverktyg många manuella uppgifter. Låt oss titta på några exempel:

ClickUp AI (Brain)

ClickUp är en projektledningsprogramvara som samlar alla dina uppgifter, dokument och teammedlemmar som är spridda över olika appar på en centraliserad plattform.

Med över 100 intuitiva projektledningsfunktioner, ett rikt bibliotek med mallar och smidiga integrationer är ClickUp ett kraftfullt verktyg för team som vill effektivisera sitt arbete.

ClickUp Brain tar produktiviteten till nästa nivå med sina rollbaserade AI-funktioner:

AI Knowledge Manager: Fråga ClickUp Brain vad som helst om uppgifter, företagswikis, deadlines och ansvariga för att få en genomgång av ditt projekt. Vad mer? Få omedelbara svar om planen, insikter och produkter inom ClickUp och andra anslutna appar.

AI-projektledare: Slösa inte tid på repetitiva projektledningsuppgifter. Slösa inte tid på repetitiva projektledningsuppgifter. Använd AI för att automatisera rutinuppgifter , som att tilldela åtgärdspunkter, planera deluppgifter och fylla i data automatiskt. Effektivisera ditt arbetsflöde, minska manuellt arbete och få mer gjort på kortare tid.

AI Writer for Work: ClickUp erbjuder en integrerad ClickUp erbjuder en integrerad AI för dokumentation som perfektionerar ditt skrivande och förbättrar noggrannheten. Skriv kommentarer och meddelanden, trådöversikter, mötesagendor, instruktionsguider och mycket mer.

Använd ClickUp AI för att automatisera uppgifter som att planera deluppgifter och uppdatera status och ansvariga.

ClickUps viktigaste funktioner

Ställ frågor om uppgifter, förfallodatum och dokument för att prioritera brådskande arbete. Välj bland fördefinierade frågor för att få en översikt över uppgiftsaktiviteterna.

Skapa personliga standups och teamuppdateringar med hjälp av AI för att utvärdera framsteg.

Använd AI Writing Assistant för att generera rollspecifikt innehåll och sammanfattningar baserat på dina preferenser.

Skapa anpassade automatiseringar med hjälp av naturligt språk, till exempel uppdatera status, tillämpa mallar, skapa uppgifter, ändra prioriteringar eller skicka kommentarer.

Transkribera röstklipp till text med hjälp av AI och skanna snabbt viktiga detaljer.

Använd mer än 15 anpassningsbara projektvyer , såsom Gantt, tidslinje, Kanban-liknande tavelvy, AI-kalender och lista, för att hantera ditt arbete från flera olika vinklar.

Anslut till ledande verktyg med över 1000 integrationer

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid för användare att bemästra ClickUps hundratals kraftfulla funktioner.

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per medlem

Företag: 12 $/månad per medlem

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 USD/månad per Workspace-medlem.

Notion AI

via Notion

Notion AI hjälper dig att söka efter kunskap, generera innehåll, få sammanfattningar och skapa genomförbara planer.

Ställ till exempel en fråga till Notion AI så använder den din arbetsyta, inklusive anslutna appar som Slack, Google Docs, Slides och Sheets, för att ge dig koncisa och korrekta svar.

Notion AI:s viktigaste funktioner

Redigera dina texter enligt stilriktlinjer med hjälp av AI

Analysera PDF-filer och bilder för att snabbt generera sammanfattningar, insikter och handlingsbara planer.

Begränsningar för Notion AI

AI:n fungerar inom den aktuella sidan, har problem med tabelldatabaser och ger felaktiga artikellänkar.

Priser för Notion AI

Gratis

Plus: 10 $/månad per plats

Företag: 15 USD/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI finns som tillägg till alla Notion-abonnemang, inklusive gratispaket, för 8 dollar per månad och medlem (faktureras årligen).

Andra omnämnanden

Trello

Med Trellos AI kan du svara på kundfrågor med hjälp av AI-skrivna svar och erbjuda självbetjäning med virtuella agenter.

Använd denna AI för att öka produktiviteten och hantera rutinmässiga uppdateringar, spåra framsteg och flytta uppgifter genom olika projektfaser utan manuella ingrepp.

Asana

Asana AI kan generera rapporter, analysera teamets prestationer och hjälpa till med att skapa innehåll i olika marknadsföringskanaler. Den kan också automatiskt skapa uppgifter, tilldela arbete och föreslå ändringar med sin AI-modell.

Exempel på generativ AI inom marknadsföring och reklam

Att använda AI i innehållsmarknadsföring och reklam är mycket användbart för nystartade företag och företag som saknar budget för att skapa högkvalitativa tillgångar.

Om du vill skapa varumärkesanpassade tillgångar finns här några exempel som kan hjälpa dig att komma igång.

Jasper

via Jasper

Jasper, ett AI-skrivverktyg baserat på GPT-4, hjälper marknadsförare, innehållsskapare och entreprenörer att skapa skriftligt innehåll med hjälp av automatisering.

Ange inmatningsuppmaningar eller välj en av befintliga mallar för att skapa bloggar, texter, e-böcker, produktbeskrivningar, inlägg på sociala medier och försäljningsmejl. Med denna generativa AI-modell kan du skala upp dina insatser inom innehållsmarknadsföring och skapa bättre kontakt med dina kunder.

Jasper – viktigaste funktionerna

Gör det möjligt för dig att skapa en kunskapsbas för AI med företagsinformation såsom strategi, målgrupp, konkurrenter och produktdetaljer.

Refererar till tidigare text för att säkerställa att nytt innehåll är konsekvent, sammanhängande och undviker upprepningar.

Jasper-begränsningar

Kräver betydande redigering och faktagranskning eftersom resultatet ofta är felaktigt.

Det har en historia av inkonsekvent prissättning som kan vara frustrerande för långvariga kunder.

Jasper-priser

Skapare: 39 $/månad per plats

Pro: 59 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Kopiera. ai

Copy. ai, som bygger på Open AI:s GPT-3 LLM, är ett skrivverktyg som hjälper marknadsförare att skapa personligt anpassat innehåll. Dessutom kan du använda funktionen "Brand Voice" för att dela originalinnehåll och träna verktyget på ditt varumärkes röst för att upprätthålla konsekvensen i olika marknadsföringskanaler.

Copy. ai:s viktigaste funktioner

Använd Infobase för att lagra och få tillgång till viktig information om ditt varumärke.

Skydda ditt innehåll med robust kryptering och strikta åtkomstkontroller

Copy. ai-begränsningar

Ibland genererar plattformen plagierat innehåll.

Anpassningsmöjligheterna inom varje mall är begränsade.

Copy. ai-prissättning

Gratis för alltid

Startpaket: 49 $/månad per plats

Avancerat: 249 $/månad för 5 platser

Företag: Anpassad prissättning

Andra omnämnanden

AdCreative. ai

AdCreative. ai använder generativa AI-modeller för att effektivisera innehållsskapandet för marknadsföringsteam. Det kan hjälpa dig att skapa högpresterande annonsbilder och texter för inlägg på sociala medier och displayannonser.

Den analyserar komplexa data och användarbeteende med hjälp av maskininlärningsalgoritmer för att generera innehåll som överensstämmer med målgruppens preferenser.

Phrasee

Med Phrasee (nu känt som Jacquard) kan du generera relevant innehåll genom briefs. Välj marknadsföringskanal så genererar verktyget automatiskt stora mängder varumärkesinriktat innehåll på några sekunder.

Därefter kan du A/B-testa dessa AI-genererade meddelandevarianter, optimera innehållet och leverera maximal kampanjprestanda i alla digitala kanaler.

Läs också: Hur övervinner man vanliga AI-utmaningar?

Exempel på generativ AI inom videoproduktion

Har du någonsin försökt skapa videor från grunden och gett upp eftersom det krävde för mycket arbete? Ett AI-verktyg för videogenerering kan förändra det.

Dessa generativa AI-system för videoproduktion kan skapa videor utifrån texter och manus på nolltid. Denna teknik gör det både enkelt och snabbt att producera videor i stor skala.

Synthesia

via Synthesia

Synthesia är en gratis AI-videogenerator som omvandlar text till videor i studiokvalitet och voiceovers på över 140 språk. Den är perfekt för att skapa videor för säljstöd, kundservice, marknadsföring och informationssäkerhet, och för att förbättra och effektivisera din videoproduktionsprocess.

Det bästa är att det är lika enkelt att skapa videor med denna generativa AI-app som att göra en presentation. Välj en mall, redigera ditt videoskript och anpassa videoelement som AI-avatarer, färger och layouter för att skapa engagerande videor.

Synthesias viktigaste funktioner

Skapa högkvalitativa videor på ditt önskade språk med hjälp av manus.

Bädda in dina videor i dina favoritprogramvarulösningar för CRM, LMS och CMS.

Synthesias begränsningar

Ger oväntade fel i slutliga renderingar, som inte syns i redigeringsläget.

AI-avatarer blinkar inte och det finns ingen möjlighet att ändra rösttonen, vilket minskar videornas naturlighet.

Synthesia-priser

Gratis: 0 $/månad

Startpaket: 18 $/månad

Skapare: 64 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Pictory

via Pictory

Pictory, ett verktyg för att skapa videor, låter dig skapa engagerande visuellt innehåll med hjälp av generativ AI-teknik. Skriv bara in videomanuset, redigera text sammanfattningen, visa videostoryboarden, lägg till musik eller voice-over och anpassa teman efter ditt varumärke.

Slutligen kan du förhandsgranska videon och generera den för samarbete.

Pictory – viktigaste funktionerna

Skapa videor med hjälp av texter, URL:er eller media och konvertera långa videor till kortare versioner.

Skapa exakta undertexter och bildtexter till dina videor

Begränsningar för Pictory

Endast ett begränsat antal AI-röstalternativ är tillgängliga.

Stöder endast engelska, vilket begränsar dess förmåga att välja lämpliga bilder för andra språk.

Priser för Pictory

Startpaket: 19 $/månad per användare

Professionell: 39 $/månad per användare

Team: 99 $/månad för 3+ användare

Företag: Anpassad prissättning

Andra omnämnanden

Lumen5

Lumen5 revolutionerar sättet att skapa och dela videor genom att kombinera generativ AI med ett dra-och-släpp-gränssnitt. Konvertera dina manus, blogginlägg, PDF-filer, vitböcker och annat skriftligt material till videor med bara några få klick.

Plattformen integrerar många AI-drivna funktioner, inklusive bildgenerering. Detta hjälper dig att hitta relevanta bilder och videoklipp som passar berättelsen.

RunwayML

Runway är en avancerad modell för generering av videoinnehåll med snabbhet och kontroll. Du kan ändra din plats, justera belysningen, utforska idéer i realtid och enkelt överbrygga klyftan mellan koncept och genomförande.

Exempel på generativ AI inom grafisk design

AI-verktyg för grafisk design gör det enkelt att skapa och redigera bilder, även utan avancerade designkunskaper. Dessa bildgenereringsverktyg, som stöds av AI-statistik , använder mänskliga uppmaningar för att generera personliga bilder. Låt oss ta en titt på dem:

Canvas Magic Write

via Canva

Magic Write drivs av avancerade AI-modeller och analyserar underliggande mönster i texten för att skapa naturligt, läsbart innehåll som matchar din stil. Det är perfekt för dig som vill öka produktiviteten utan att fastna i repetitiva skrivuppgifter.

Canva Magic Write – viktigaste funktionerna

Förvandla några nyckelord till högkvalitativa ansökningsbrev, gratulationskort, bloggar och mycket mer.

Skapa innehåll i din egen skrivstil och ton för att spendera mindre tid på att omformulera ditt arbete.

Canva Magic Write-begränsningar

Använder endast data fram till mitten av 2021.

Gratis användare har endast 50 livstidsanvändningar av Magic Write.

Priser för Canva Magic Write

Gratis för alla som använder Canva-applikationen.

Fotor

via Fotor

Med Fotors generativa AI-verktyg är det enklare än någonsin att skapa bilder. Använd de bästa AI-skrivprompterna och mata in idéer i verktyget för att skapa unika bilder.

Verktyget har även funktioner för bakgrundsborttagning, fotoretuschering och lättanvända filter som omedelbart förbättrar bildkvaliteten.

Fotor – viktigaste funktionerna

Förbättra tonen och stämningen i dina bilder med vintage-, svartvitt-, sepia- och bokeh-oskärpaeffekter.

Ta bort fotobombare, texter och stämplar från bilder

Fotor-begränsningar

Endast ett begränsat antal teckensnitt och effekter är tillgängliga.

Vissa användare rapporterar att verktyget ibland krånglar och fryser.

Fotor-priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 3,33 $/månad

Pro+: 7,49 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Andra omnämnanden

Looka

Looka hjälper dig att skapa logotyper, inlägg på sociala medier och visitkort.

Ange bara ditt företagsnamn och välj logotypstilar, färger och symboler, så genererar Lookas AI personliga logotypdesign baserat på dina preferenser. Välj din favorit och anpassa visuella element som färger, typsnitt, layouter och symboler, förhandsgranska den på T-shirts och slutför logotypen.

Designify

Designify kombinerar avancerad visuell AI-teknik för att ta bort bakgrunder, lägga till realistiska skuggor och förbättra färgerna för att skapa vackra bilder.

Det som är speciellt med detta verktyg är dess förmåga att skapa intuitiva bilder. Ladda upp grundläggande kameraskannade produktbilder och skapa professionella produktfoton utan studio.

Exempel på generativ AI inom musikkomposition

Har du någonsin drömt om att komponera din egen musik utan erfarenhet eller avancerad studioutrustning? Med generativ AI är det nu möjligt att skapa originella låtar som matchar ditt humör, tempo och stil.

Musikgenereringsverktyg som drivs av AI-teknik kan skapa kompositioner av professionell kvalitet som låter som om de skapats av en riktig musiker. Låt oss titta på några exempel:

AIVA

via Aiva

AIVA, ett AI-verktyg för musikgenerering, är ett utmärkt hjälpmedel för nybörjare som vill komponera låtar. Du kan skapa din egen stilmodell utifrån flera fördefinierade musikstilar. Redigera de genererade spåren med verktyget och ladda ner dem i önskat format. Så enkelt är det!

Aivas viktigaste funktioner

Skapa nya låtar i över 250 olika stilar

Ladda upp dina egna ljud- eller MIDI-filer för att skapa personliga stilmodeller.

AIVA:s begränsningar

En enskild användare kan inte generera mer än 5 kompositioner åt gången.

AIVAs förhandsgranskning stämmer ibland inte överens med den slutliga webbplatsvisningen.

AIVA-prissättning

Gratis för alltid

Standard: 11 $/månad + moms

Pro: 33 $/månad + moms

Amper Music

via Amper Music

Amper Music, en del av Shutterstock, är en användarvänlig AI-driven plattform för musikkomposition där du kan skapa musik som passar din smak. Anpassa din musik med ett brett utbud av stilar, stämningar, instrument och tempon. Du kan också integrera den sömlöst med populära redigeringsprogram för att finjustera dina kompositioner ytterligare.

Amper Musics viktigaste funktioner

Välj bland tillgängliga mallar och skapa din egen musik.

Kontrollera stil, stämning, instrumentering, längd, tempo och struktur i din musik.

Amper Music begränsningar

Amper:s kommentarsystem kräver att operatörerna scrollar för att se hela anteckningarna, vilket komplicerar teamkommunikationen.

Priser för Amper Music

Gratis

Personlig licens: 5 dollar

Professionell licens: 25 dollar

Kommersiell licens: 99 $

Onlineannonslicens: 499 $

Andra omnämnanden

Jukedeck

Jukedeck, som förvärvats av TikTok, gör det möjligt för användare att generera originalmusik utan royalty med anpassade parametrar som genre, instrument och längd, samt specifika klimatiska ögonblick i musiken. Det tolkar till och med videons sammanhang och ställer automatiskt in relevant musik till den.

OpenAI MuseNet

OpenAI MuseNet, som drivs av ett djupt neuralt nätverk, genererar 4 minuter långa musikkompositioner med tio olika instrument och stilar. Välj en kompositör eller stil och använd ett känt stycke som utgångspunkt för att skapa en helt ny komposition.

Alternativt kan du mata in en prompt för att skapa unik musik, eftersom modellen är tränad på data från MIDI-filer.

Exempel på generativ AI inom mjukvaruutveckling

Programvaruutvecklingsteam har stor nytta av att integrera AI-kodningsverktyg i sina arbetsflöden. Dessa bästa generativa AI-verktyg för utvecklingsteam ger kodningsförslag i realtid för att öka precisionen i programvarulösningar. Låt oss titta på några exempel:

GitHub Copilot

via GitHub Copilot

Github Copilot, en AI-kodningsassistent, accelererar takten i din mjukvaruutveckling. Ställ allmänna eller specifika programmeringsfrågor om din kodbas till denna AI-assistent för att få förslag på förbättringar av äldre kod.

GitHub Copilots viktigaste funktioner

Få AI-baserade förslag i realtid för att slutföra koden

Sammanfatta ändringar i pull-förfrågningar, gör granskningar snabbare och tydligare

Begränsningar för GitHub Copilot

Den misslyckas ofta med att förstå sammanhanget och kräver sekventiella uppmaningar.

Kodförslag kan ibland föreslå kod som redan har implementerats.

Priser för GitHub Copilot

Copilot Individual: 10 USD/månad per användare

Copilot Business: 19 $/månad per användare

Copilot Enterprise: 39 $/månad per användare

OpenAI Codex

via OpenAI Codex

OpenAI Codex, utvecklat i samarbete med GitHub Copilot, omvandlar kommentarer till kod, fyller automatiskt i repetitiv kod och föreslår tester. Codex är byggt på GPT-3 och tränat på både naturligt språk och miljarder rader kod från offentliga källor, inklusive GitHub.

OpenAI Codex viktigaste funktioner

Generera kod med hjälp av beskrivningar eller kommandon i naturligt språk.

Översätt kod från ett programmeringsspråk till ett annat

Få insikter och förslag för att påskynda din felsökningsprocess.

Begränsningar för OpenAI Codex

Ibland tolkar AI-modellen kommandona felaktigt och genererar felaktig kod.

Kan missa subtila logiska fel

Priser för OpenAI Codex

Anpassad prissättning

Andra omnämnanden

Replit

Replit förenklar kodgenerering med kraftfulla AI-verktyg, vilket gör det möjligt för användare att skapa webbplatser, automatiseringar, interna verktyg och datapipelines – allt inom ett enda molnbaserat arbetsutrymme.

Med Replit AI kan du snabbt generera kod, använda autofullständning och felsöka problem genom enkla naturliga språkprompter. Det stöder alla programmeringsspråk utan problem.

Tabnine

Tabnines AI-kodassistent stöder flera programmeringsspråk och IDE:er och ger kodförslag i realtid. Den lär sig av dina kodmönster och preferenser i varje steg av mjukvaruutvecklingen.

Exempel på generativ AI inom hälso- och sjukvården

Generativ AI omdefinierar hur läkare diagnostiserar sjukdomar och ger vård, vilket påskyndar arbetsflödena för läkemedelsutveckling.

Här är några av de mest anmärkningsvärda exemplen:

Zebra Medical Vision

via Zebra Medical Vision

Zebra Medical Vision, förvärvat av Nanox. AI, är ett medicinskt bildverktyg för att upptäcka kroniska sjukdomar med hjälp av AI-teknik. Denna generativa AI-modell använder maskininlärningsalgoritmer för att analysera stora datamängder av befintliga medicinska bilder och identifiera tidiga tecken på sjukdomar, vilket minskar risken för allvarliga medicinska problem.

Zebra Medical Vision – viktigaste funktionerna

Utför kvantitativ och kvalitativ analys av kroppens organ

Omvandlar röntgenbilder till 3D-modeller för ortopedisk planering

Zebra Medical Vision begränsningar

Kliniker kan möta svårigheter när de använder AI-applikationer för sjukdomsbedömning.

Priser för Zebra Medical Vision

Anpassad prissättning

PathAI

via PathAI

PathAI använder AI-driven patologi för att förbättra arbetsflödena för läkemedels- och diagnostikutveckling. Det identifierar och mäter tumörer i vävnadsprover, vilket påskyndar patologernas granskningsprocesser. Det utnyttjar artificiell intelligens för att göra patologin mer exakt och effektiv.

PathAI:s viktigaste funktioner

Identifiera, analysera, kvantifiera och klassificera TIL:er inom vävnadsregioner med PathAI.

Stöder kliniska prövningar med färdiga algoritmer, laboratorietjänster och expertis inom klinisk verksamhet.

PathAI:s begränsningar

Brist på diversifierade data för att träna AI-modellen kan leda till felaktig patologisk identifiering.

Priser för PathAI

Anpassad prissättning

Andra omnämnanden

Insilico Medicine

Insilico Medicine förändrar läkemedelsutvecklingen med generativ AI, vilket minskar tiden och kostnaden för att få livräddande läkemedel till patienterna. Företaget erbjuder en helt integrerad programvarusvit för läkemedelsupptäckt som förutsäger framgångsgraden för kliniska prövningar, identifierar svaga punkter och lanserar läkemedel som räddar liv.

Google DeepMind Health

Google DeepMind Health skapar innovativa AI-applikationer för att identifiera sjukdomar i ett tidigt skede och förbättra patienternas livslängd. Dessa tekniker analyserar till exempel ögonskanningar för att upptäcka tidiga tecken på blindhet.

Exempel på generativ AI inom utbildning

Tiden då utbildning var begränsad till läroböcker och föreläsningar är förbi. Med uppkomsten av generativ AI har lärandet blivit mer interaktivt, personligt och engagerande.

Här är några viktiga exempel:

Khan Academy AI

via Khan Academy AI

Khanmigo, en AI-driven undervisningsassistent, gör läxorna till en lek för elever och föräldrar. Istället för att bara svara på elevernas frågor ställer Khanmigo följdfrågor och uppmuntrar dem att tänka djupt och kritiskt för att lösa problemen själva.

Khan Academy AI:s viktigaste funktioner

Planera din vecka och förbered dig enkelt för vikarier med en uppsättning verktyg.

Skapa lektionsuppslag för elever med minimala uppmaningar

Khan Academy AI-begränsningar

Saknar personaliseringsfunktioner för studieplaner och material.

Att lägga till nya elever i klasser kan vara besvärligt eftersom uppgifter inte överförs automatiskt.

Khan Academy AI-prissättning

Gratis

Lärare och familjer: 4 $/månad

Distriktsverktyg: Anpassad prissättning

DreamBox Learning

via DreamBox Learning

Med hjälp av AI-verktyg och kontinuerlig utvärdering anpassar sig DreamBox Learning till varje elev och ger relevanta instruktioner för att bygga upp viktiga färdigheter och öka framstegen. Det skräddarsyr inlärningsupplevelser genom finjustering av lektioner och uppföljning av förbättringar.

DreamBox Learning – viktigaste funktionerna

Ger lärare detaljerade rapporter om varje elevs lärandeprocess.

Utvärderar varje elevs svar för att tillhandahålla personliga lektioner.

DreamBox Learning begränsningar

Begränsar studenterna från att välja specifika färdigheter att öva på

Kräver att eleverna löser matematiska problem med hjälp av särskilda strategier.

Priser för DreamBox Learning

Anpassade priser tillgängliga för lärare, familjer och professionella tjänster.

Andra omnämnanden

Squirrel AI

Squirrel AI stöder personliga inlärningsupplevelser för studenter. Det analyserar studentens individuella egenskaper för att förbereda relevanta inlärningsvägar.

Quizlet

Quizlet, en AI-förbättrad global inlärningsplattform, gör inlärningen rolig och enkel med interaktiva frågekort, tester och studierspel. Den påskyndar också skapandet av flashkort med Magic Notes, prediktiv text och bildförslag.

Exempel på generativ AI inom e-handel

Generativ AI skakar om e-handelssektorn. AI-verktyg kan nu personalisera produktrekommendationer, generera engagerande inlägg på sociala medier och till och med svara på kundfrågor via AI-chattbottar.

Här är några konkreta användningsfall för generativ AI inom e-handelssektorn:

via Shopify

Om du är en entreprenör som arbetar för att få ditt företag att växa, kan Shopifys Magic- och Sidekick-funktioner hjälpa dig att bli mer produktiv, kreativ och framgångsrik.

Använd dess generativa AI-funktioner för att förändra produktbilders bakgrunder, skapa SEO-vänliga produktbeskrivningar och få förslag på vanliga frågor att lägga till i din Shopify-inkorg.

Shopify AI:s viktigaste funktioner

Skapa professionella produktfoton med bara några få klick

Skapa effektiva ämnesrader och e-posttexter och lär dig också när det är bäst att skicka e-post.

Shopify AI-begränsningar

Shopify AI genererar ibland innehåll med grammatiska fel och olämpliga formuleringar.

Funktionen ”tonfall” behöver förbättras, eftersom det ofta är mycket liten variation mellan olika tonfall.

Shopify AI-prissättning

Startpaket: 5 dollar per månad

Grundläggande: 29 $/månad

Avancerad: 299 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Bluecore

via Bluecore

Bluecores AI-plattform erbjuder relevanta produktrekommendationer till kunderna utifrån deras shoppingbehov. Du kan automatiskt samla in kunddata och ställa in triggers för att skicka dessa personliga rekommendationer.

Bluecores viktigaste funktioner

Optimerar tidpunkter för meddelandeutskick och förbättrar kundengagemanget

Förhindrar kundbortfall genom att rikta relevanta meddelanden till riskkunder.

Bluecores begränsningar

Kan inte segmentera kunder baserat på olika beteenden såsom öppningar, klick och engagemang i sociala medier.

Det kan vara svårt att skapa specifika segment i Bluecore på grund av bristen på grundläggande ”if/and”-filter.

Bluecore-prissättning

Otillräcklig information tillgänglig

Andra omnämnanden

Dynamic Yield

Dynamic Yields Shopping Muse, ett generativt AI-baserat verktyg, återskapar den mänskliga upplevelsen i butiken för kunderna genom att omvandla deras vardagliga språk till skräddarsydda produktrekommendationer. Användare kan utforska moderna stilar, trendiga looks och tillfälleanpassade klädkoder med Shopping Muse för att hitta de mest relevanta produkterna.

Algolia

Algolia är ett viktigt exempel på generativ AI som gör online-shoppingupplevelser personliga och uppslukande. Det genererar produktjämförelser för att sammanfatta skillnader, fördelar och nackdelar mellan olika produkter så att du kan fatta ett klokt val.

Exempel på generativ AI inom kundsupport

Kundtjänstteam har alltid fullt upp – långsamma svar, frustrerade kunder och oändliga frågor.

Som en räddning löser AI dessa problem med virtuella assistenter. Att använda AI i kundtjänsten hjälper till att glädja kunderna med snabba svar och personalisering.

Här är några exempel:

Zendesk AI

via Zendesk

Zendesk är en omnikanal-plattform för kundservice som är utformad för att effektivisera kund- och medarbetarupplevelsen. Plattformens generativa AI-funktioner, såsom chatbots, kunskapsbaser och röstsamtal, är otroligt hjälpsamma.

Zendesks AI-drivna chatbot genererar till exempel automatiskt kundsvar genom att lära sig från befintliga kunskapsbaser, utökar innehållet med anpassad ton och sammanställer sammanfattningar och transkriptioner från röstsamtal.

Zendesk AI:s viktigaste funktioner

Automatiserar rutinuppgifter som routing och triagering

Förvandla några punkter till en komplett artikel med hjälp av generativ AI.

Begränsningar för Zendesk AI

Inget alternativ för agenten att ta över chatten från chatboten

Dialogue Builder kan ibland vara trög och har strikta regler för blocksekvenser.

Priser för Zendesk AI

Suite Team: 55 $/månad per agent

Suite Growth: 89 $/månad per agent

Suite Professional: 115 $/månad per agent

Suite Enterprise: Anpassad prissättning

LivePerson

via LivePerson

LivePersons generativa AI hittar värdefulla insikter gömda i stora mängder kundkonversationer. Dess AI-chatbot gräver djupare i den insamlade kunddata för att upptäcka trender och mönster i kundernas användning. Du kan också automatisera kundsupportuppgifter och innehållsskapande med hjälp av dess generativa AI-funktioner, och det med omfattande anpassningsalternativ.

LivePersons viktigaste funktioner

Granska, redigera, skriv om och godkänn svar på kundfrågor med hjälp av generativ AI.

Använd AI-agenter för att lösa vanliga problem som routing, informationsinsamling och svar på vanliga frågor.

Begränsningar för LivePerson

Ibland rapporterar kunder fördröjningar i svaren när de interagerar med LivePersons chattbot.

Analytics Builder är besvärligt att navigera i, med spridda data och begränsade filtreringsalternativ.

LivePerson-priser

Anpassad prissättning

Andra omnämnanden

Ada

Adas AI-agent använder konversationsbaserade AI-algoritmer för att maximera lösningen av kundproblem. Motorn bearbetar varje kundförfrågan för att förstå sammanhanget och hämtar information från kunskapskällor. Därefter vidtar den nödvändiga åtgärder i affärssystemen och svarar för att lösa förfrågan.

Intercom

Intercom är en AI-baserad kundtjänstplattform som är utformad för att förändra kundtjänsten för kunder, agenter och supportchefer. Denna AI-app kan skapa artiklar till hjälpcentret, omformulera svar och justera tonen (formell eller vänlig) för att ge agenterna ett bättre sammanhang för sina svar.

Exempel på generativ AI inom innehållsskapande

Hur många timmar spenderade du på att skapa ditt senaste innehåll? Svaret är i timmar, eller hur? Lyckligtvis hjälper generativa AI-system till att skapa unikt innehåll på några sekunder med anpassade tonfall.

Här är några verktyg för AI-innehållsgenerering som kan påskynda dina skrivarbetsflöden:

Sudowrite

via Sudowrite

Sudowrite är ett generativt AI-baserat skrivverktyg som fungerar som en kreativ kompanjon för skönlitterära författare, särskilt romanförfattare och manusförfattare.

Funktionen ”Story Engine” i Sudowrite hjälper dig att skriva romanen från början till slut. Du kan också använda funktionen ”Describe” för att skapa levande scener som ger liv åt dina karaktärer.

Sudowrites viktigaste funktioner

Generera de nästa 300 orden automatiskt med din egen röst med hjälp av funktionen Skriv.

Skapa alternativa handlingstrådar, karaktärsutvecklingar och teman med Magic AI Canvas.

Sudowrites begränsningar

Användare rapporterar att verktyget inte är helt adekvat för långa berättelser med flera kapitel.

Sudowrite-priser

Hobby & student: 10 $/månad

Professionell: 22 $/månad

Max: 44 $/månad

Kort om AI

via Shortly AI

ShortlyAI använder generativa AI-modeller för att enkelt utöka, skriva om eller förkorta din text. Med hjälp av OpenAI:s GPT-3-teknik producerar den människoliknande text för att skriva artiklar, berättelser, inlägg på sociala medier och mycket mer.

Kortfattad beskrivning av AI:s viktigaste funktioner

Skriv klart utkastet med din egen röst med hjälp av Shortly AI:s skrivpartner.

Brainstorma idéer och omvandla dina tankar till välskrivna stycken när du fastnat.

Kortfattat om AI:s begränsningar

Det finns inga mappar för att organisera ditt arbete.

Vissa användare rapporterar att resultaten för annonsrubriker och annonstexter var dåliga.

Kortfattad AI-prissättning

Årsabonnemang: 65 $/månad

Månadsabonnemang: 79 $/månad

Andra omnämnanden

Writesonic

Writesonic hjälper dig att snabbt skapa högkvalitativt, SEO-optimerat innehåll genom att utnyttja realtidsforskning och inbyggda marknadsföringsverktyg. Funktioner som SEO Checker och Optimizer, tillsammans med Chatsonic – ett alternativ till ChatGPT – förbättrar innehållskvaliteten och sökmotorrankningen på ett effektivt sätt.

Wordsmith

Wordsmith AI hjälper dig att generera text utifrån dina behov. Välj innehållstyp, anpassa inställningarna och ange detaljer som produkt- eller varumärkesinformation. AI:n skapar sedan det nödvändiga innehållet. Med bara några få klick kan du granska, redigera och exportera detta AI-genererade innehåll till plattformar som Shopify eller WordPress.

Exempel på generativ AI inom dataanalys

Det är slut med tiden då datateam var tvungna att sitta och manuellt analysera data från grunden. Med den växande generativa AI:n kan du spara tid och få viktiga insikter.

Låt oss diskutera de bästa verktygen för att generera AI-insikter som kan ge användbara insikter:

Tableau AI

via Tableau AI

Tableau Pulse, en generativ AI-baserad insiktsgenerator, hjälper dataanalytiker att automatisera uppgifter som att förbereda och visualisera data.

Byggt med stark säkerhet genom Einstein Trust Layer, vilket garanterar att data förblir säkra och privata. Du kan också dra nytta av personliga insikter som passar naturligt in i ditt arbetsflöde.

Tableau AI:s viktigaste funktioner

Beskriv beräkningar för datapreparering med hjälp av naturliga språkprompter.

Få förslag på användarfrågor för att komma igång med datautforskningen.

Begränsningar för Tableau AI

Vissa användare rapporterar att stora datamängder kan orsaka prestandaproblem.

Vaga felmeddelanden kräver ofta att användarna återskapar rapporter och datakällor.

Priser för Tableau AI

Anpassad prissättning

Qlik

via Qlik

Qlik omvandlar rådata till användbara insikter som hjälper analytiker att fokusera på att lösa affärsproblem istället för att utföra manuellt arbete. Med generativa AI-funktioner ger det insikter i naturligt språk och svar på frågor baserade på de senaste uppgifterna. Det är ett smart sätt att snabbt få relevanta svar och förstå komplexa data med hjälp av AI-teknik och naturlig språkbehandling.

Qliks viktigaste funktioner

Skapa visualiseringar i realtid, prediktiva insikter och sammanfattningar med hjälp av frågor i naturligt språk.

Skapa rapporter med hjälp av rapporteringsmallar utan kod

Qliks begränsningar

Plattformen blir långsam när den bearbetar stora datamängder.

Dataförberedelser kan bli komplexa när man hanterar ostrukturerade data.

Qlik-priser

Standard: 825 $/månad

Premium: 2500 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Andra omnämnanden

IBM Watsonx Analytics

Watsonx är IBM:s molnbaserade generativa AI-plattform som erbjuder en studio för att skapa AI-modeller, ett datalager för att hantera information och en verktygslåda för att säkerställa att allt fungerar smidigt.

Den stöder olika LLM:er, inklusive IBM:s egen modell, Granite. En utmärkande egenskap är dess flexibilitet. Watsonx låter företag anpassa AI-modeller efter sina behov och träna dem på sina egna data.

Power BI

I Power BI låter AI Insights dig utnyttja förtränade AI-algoritmer för att underlätta dataprepareringen. Med Azure Machine Learning kan du skapa, träna och distribuera maskininlärningsmodeller direkt i Power BI. Det innebär att det kan förutsäga trender och risker med hjälp av tidigare data. Det kan till exempel hjälpa till att upptäcka när utrustning i en fabrik kan gå sönder så att underhåll kan planeras i förväg.

Exempel på generativ AI inom översättning och lokalisering

AI-översättare kan snabbt översätta texter till det språk du föredrar. Det är som att ha en guide som reser med dig och förklarar sammanhanget på olika språk. Några exempel är:

DeepL

via DeepL

DeepL är en AI-driven översättningslösning som enkelt översätter innehåll till över 30 språk och garanterar mänsklig precision. Du kan också anpassa ordlistor för att behålla ditt företags unika terminologi och säkerställa konsekvens i allt innehåll.

DeepL:s viktigaste funktioner

Översätt en hel fil med bibehållen originalformatering

Ändra stil och ton i de översatta texterna så att de passar din målgrupp och bibehåller konsekvensen.

DeepL:s begränsningar

Vissa användare rapporterar integritetsproblem för känsliga och konfidentiella texter.

DeepL-priser

Gratis

DeepL Pro Starter: 8,74 $/månad per användare Advanced: 28,74 $/månad per användare Ultimate: 57,49 $/månad per användare Enterprise: Anpassad prissättning

Startpaket: 8,74 $/månad per användare

Avancerat: 28,74 $/månad per användare

Ultimate: 57,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Startpaket: 8,74 $/månad per användare

Avancerat: 28,74 $/månad per användare

Ultimate: 57,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Google Translate

via Google Translate

Google Translate bryter språkbarriärer och kopplar ihop dig med olika människor, platser och kulturer. Det översätter text på nästan 110 språk och hjälper dig att kommunicera på olika språk. Rikta bara kameran mot texten för att översätta den direkt, eller ladda ner ett språk för att översätta offline.

Google Translate – viktigaste funktionerna

Översätt texter, tal, webbplatser och till och med bilder till ditt önskade språk.

Spara översättningar för att komma åt dem senare

Begränsningar för Google Translate

Verktyget kan ibland missa subtila nyanser och kulturella referenser.

Priser för Google Translate

Gratis att använda

Andra omnämnanden

Microsoft Translator

Microsoft Translator hjälper dig att översätta chattar, konversationer, tal, bilder och till och med interaktioner i stora grupper. Det är utmärkt för att omvandla vardaglig kommunikation till konversationer som översätts i realtid, särskilt i enskilda samtal med någon som talar ett annat språk.

iTranslate

iTranslate hjälper dig att läsa, skriva och kommunicera på över 100 språk. Översätt text eller röst till populära språk, eller använd din kamera för att skanna och översätta innehåll direkt. Appen sparar också en historik över dina översättningar och låter dig spara favoriter.

Effektivisera dina uppgifter med dessa 50 imponerande generativa AI-verktyg, som alla är unikt utformade för att automatisera arbetsflöden.

Det finns många bra verktyg på marknaden, men ibland kan det vara bra att ha en lösning som täcker många områden. ClickUp utmärker sig som en allt-i-ett-plattform för projektledning och teamproduktivitet.

Det är den perfekta platsen för team att brainstorma, planera och samarbeta – oavsett om det gäller processdokument, produktdesign eller något däremellan. ClickUp gör det enkelt att hålla ordning tack vare sina omfattande funktioner och AI-lösning.

Registrera dig gratis på ClickUp.