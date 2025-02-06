Hur du skapar din egen AI-assistent (användningsfall och verktyg)

AI-assistenter har blivit en oskiljaktig del av vår vardag, från att använda hemassistenter för recept till att kolla på närliggande restauranger på våra smartphones.

Faktum är att över 8,4 miljarder AI-assistenter beräknas vara i bruk vid slutet av 2024 – fler än världens befolkning!

Idag gör dessa assistenter mycket mer än bara svarar på frågor. De hjälper till med att skapa innehåll, automatisera arbetsflöden och mycket mer. Men det finns en hake: allmänt tillgängliga chattassistenter är inte särskilt bra för dina specifika behov.

Därför är det viktigare än någonsin att veta hur man skapar sin egen AI-assistent. Och vi är här för att guida dig!

I slutet av denna blogg kommer du inte bara att veta hur du bygger din egen chattassistent för dina specifika behov, utan vi kommer också att ge dig ett smartare och enklare alternativ som eliminerar alla gissningar!

⏰60-sekunders sammanfattning En AI-assistent är en chattbaserad AI-applikation som är utformad för att utföra arbetsrelaterade och personliga uppgifter. Den använder maskininlärning och naturlig språkbehandling för att förstå frågor i klarspråk och kan utnyttjas för att utföra specifika funktioner. Du kan bygga din egen AI-assistent med noggrann planering och modellträning. Som den ultimata appen för arbete erbjuder ClickUp en inbyggd AI-assistent som är direkt integrerad i din arbetsyta. Du kan använda ClickUp Brains funktioner för att enkelt utföra projektspecifika åtgärder som att skapa dokument, kontrollera framsteg etc.

Vad är en AI-assistent?

En AI-assistent är ett datorprogram som är utformat för att automatiskt utföra åtgärder som annars skulle kräva mänsklig ansträngning och intelligens. Genom att använda AI för att automatisera uppgifter kan du ägna din tid åt mer komplexa projekt.

Dessa digitala hjälpredor förstår frågor på mänskligt språk tack vare naturlig språkbehandling (NLP) och maskininlärning (ML). Detta hjälper dem att utföra specifika åtgärder som du, användaren, begär.

Även om en AI-assistents kapacitet beror på vad den har programmerats att göra, kan den bland annat utföra följande uppgifter:

Svarar på dina frågor baserat på deras kunskap eller information hämtad från internet

Ställa in och utföra påminnelser vid en tidpunkt som vi själva väljer

Skriva e-postmeddelanden eller textmeddelanden

Styra smarta prylar i våra hem

Skapa bilder och grafik

Sammanfatta en webbsida (eller annan information)

Exempel på några populära virtuella AI-assistenter är Google Assistant, Siri, Alexa och ChatGPT.

Fördelarna med att bygga din egen AI-assistent

Även om du kan använda personliga AI-assistenter för en mängd olika saker och integrera dem med hjälp av API:er, erbjuder byggandet av en AI-assistent fyra unika fördelar.

Anpassning: När du bygger din AI-assistent kan du anpassa dess användargränssnitt eller andra funktioner precis som du vill, något som du inte kan göra med AI-assistenter från tredje part. Effektivitet: En tredjepartsassistent bearbetar ofta frågor från en miljon användare samtidigt. Din egen AI-assistent bearbetar endast dina och din organisations frågor, vilket garanterar effektivitet. Sekretess: Din personliga AI-assistent ger dig bättre dataskydd och säkerhet än en assistent från tredje part. Data förblir privat inom din organisation och du bestämmer själv hur den ska användas. Skalbarhet: En anpassad AI-assistent för din organisation är otroligt skalbar och flexibel. Du kan integrera den med alla dina anpassade applikationer och enkelt lägga till nya funktioner eller möjligheter.

Hur du skapar din egen AI-assistent: en steg-för-steg-guide

Steg 1: Definiera användningsfallet och funktionerna

Det första du bör göra är att definiera användningsområdet för din AI-assistent – dess möjligheter och begränsningar.

Om denna planering inte görs noggrant kommer du att få en konstruktion som inte kan utföra de avsedda uppgifterna på önskat sätt. Här är de saker du måste definiera och notera tydligt om din AI-assistent innan du börjar arbeta med den:

Typ av assistent

Bygg du en personlig AI-assistent? Eller en assistent som ska användas för kundsupport eller affärsverksamhet? Medan en allmän AI-assistent har flera funktioner som gör att den kan utföra många olika typer av åtgärder, kräver assistenter för specifika ändamål särskild utbildning.

Målgrupp och deras kunskaper

Vilka är målgruppen för din AI-assistent och vilka färdigheter har de? Förstå hur väl de känner till AI-appar, vilket språk de använder för att definiera ett problem och hur de föredrar att använda en virtuell assistent (dvs. genom att skicka kommandon eller använda sin röst som en app eller på webben).

Problem att lösa

Tänk på AI-assistentens kapacitet och vad du vill att den ska lösa. En produktivitetsassistent måste till exempel kunna hantera din kalender, e-post och att göra-lista som ett minimum. Eller så kanske du också vill att den ska sammanfatta dina möten och skriva e-postmeddelanden åt dig.

Begränsningar

Utvecklare sätter ofta vissa begränsningar för AI-assistenten för att säkerställa att den inte leder till några ogynnsamma resultat. Definiera därför dessa begränsningar i god tid. Hur länge ska den till exempel spara användardata? Vilka typer av åtgärder ska den inte utföra? Definiera och dokumentera dessa och andra begränsningar som du vill ha i din assistent.

💡Proffstips: När du sätter upp begränsningar, skapa en ”Gör/Gör inte”-lista. Till exempel: ✅ Kommer att göra: Svara på vanliga kundfrågor, tillhandahålla information om orderuppföljning ❌ Gör inte: Bearbeta betalningar, lagra känslig användardata

Steg 2: Identifiera teknikstacken

När du har dokumenterat din AI-assistents kapacitet och begränsningar kan du fundera på vilken teknik som är lämpligast för att bygga den. Detta inkluderar alla bibliotek och ramverk som du kommer att använda för att påskynda utvecklingen av din assistent och annan infrastruktur, såsom:

Det programmeringsspråk du kommer att använda (dvs. Python, Java, C++, etc.)

Paketinstallatörer för det språk du planerar att använda (dvs. en Python-pakethanterare för Python)

Hostingmiljö (dvs. självhosting, molnhosting etc.)

NLP-bibliotek eller ramverk (dvs. NLTK, spaCy, Gensim, etc.)

ML-bibliotek och ramverk (SciPy, TensorFlow, NumPy, etc. )

Röstigenkänningsbibliotek (om du vill att din assistent ska ha talbaserade funktioner)

💡Proffstips: Välj en teknikstack baserad på skalbarhet och enkel integration. ✅ Undvik överdimensionering i de tidiga stadierna

Steg 3: Hitta träningsdata

Nu måste du hitta data för att träna din personliga AI-assistent. Du kan hämta dessa data från många olika källor, till exempel tredjepartsdatasajter, användargenererade datakällor och din organisations aktivitetsloggar eller kunddata.

När det gäller datatyper behöver du tre typer av träningsdata för din AI-assistent:

Mänskligt språkdata för NLP-träning

Tal-data för talrelaterad träning (om du vill integrera talrelaterade funktioner)

Uppgiftsspecifika data för att träna assistenten i de uppgifter den ska utföra

💡Proffstips: Oavsett vilken dataset du väljer, se till att den är tillräckligt stor för att träna en AI-modell. En bra utgångspunkt är 10x-regeln , som föreslår att du har en dataset som är minst 10 gånger större än antalet parametrar i din modell.

Steg 4: Rensa och förbered träningsdata

När du har dina data är det dags att rensa, märka och förbereda dem för träning av assistentens modell. Detta är ett viktigt steg eftersom det kommer att avgöra hur modellen tolkar dina data, så skynda inte igenom detta steg. Så här utför du varje steg:

Rengöring: I denna process tar du bort alla fel och avvikelser från dina data, såsom tomma rader, extremvärden, dubbla värden etc. Detta görs för att säkerställa att de data som din modell kommer att träna på är korrekta och fria från alla typer av felaktiga uppgifter.

Märkning: Detta är processen att korrekt tagga, kategorisera och märka data i din dataset för att säkerställa att modellen kan tolka den korrekt under träningen. De relationer som din modell kommer att etablera mellan olika datapunkter beror på denna process.

💡Proffstips: När du har rensat och märkt dina data, dela upp dem i två datamängder – en för träning och en för testning. Behåll 70 % av datamängden för träning och 30 % för testning.

Steg 5: Träna din assistent

Dina data är nu klara och din teknikstack är på plats. Det är dags att börja träna din AI-assistent. Installera och starta de nödvändiga verktygen i din värdmiljö och mata dem med din träningsdatabas. Justera träningsparametrar som träningshastighet och batchstorlek och starta träningsprocessen.

De exakta stegen för denna process varierar beroende på vilka NLP- och ML-bibliotek du väljer, så se manualerna för din teknikstack. För att minska fel, övervaka träningsprocessen kontinuerligt.

💡Proffstips: Om träningshastigheten är långsam, justera parametrarna för inlärningshastighet och batchstorlek och starta om processen. Om du stöter på några fel, se felsökningstips för dina bibliotek.

Steg 6: Testa assistenten

När din AI-assistent har tränats, testa den på testdatauppsättningen. Kontrollera noggrannheten i dess prestanda. I detta skede kan du stöta på två typer av problem:

Överanpassning: Detta inträffar när träningsmodellen memorerar träningsdata istället för att generalisera utifrån den. Som ett resultat fungerar den korrekt när du testar med träningsdatauppsättningen, men dåligt när den testas med nya data. Tekniker som du kan använda för att åtgärda detta problem inkluderar regularisering, ensembling etc.

Underfitting: Detta inträffar när modellen inte skapar relationer mellan användarinmatning och utdataparametrar, vilket i slutändan leder till att den inte fungerar på vare sig tränings- eller testdatauppsättningar. Generellt kan du åtgärda detta genom att förlänga träningstiden eller använda en större/mer komplex datauppsättning. Om det inte fungerar kan du prova avancerade tekniker som feature engineering eller byta till en mer komplex modellarkitektur.

Omskola din AI-assistentmodell med hjälp av lösningarna ovan för att finjustera dess funktionalitet. När den börjar generera korrekta resultat med testdatauppsättningen går du vidare till nästa steg.

💡Proffstips: Skapa scenarier som utmanar gränserna för din assistents kapacitet, inklusive långa/korta inmatningar, inmatningar på olika språk, inmatningar med specialtecken eller ovanlig formatering samt ofullständiga eller tvetydiga förfrågningar.

Steg 7: Designa användargränssnittet (UI)

När din AI-assistent börjar fungera som förväntat kan du flytta fokus till dess användargränssnitt. I slutändan är en chattassistents personlighet lika bra som dess användarupplevelse (UX) – ingen vill använda en som ser ut och känns hackig. Du måste därför utforma ett användarvänligt användargränssnitt för den. Om du aldrig har utformat ett själv, anlita en UX-designer för jobbet!

När användargränssnittet är utformat kombinerar du det med assistenten och distribuerar det i din värdmiljö för att genomföra slutliga tester och felsökning.

💡Proffstips: Lägg till smarta UI-funktioner, som autosuggestioner och snabba svar, för att påskynda interaktioner med smarta förutsägelser.

Steg 8: Genomför slutlig testning och felsökning

Det är dags att genomföra slutliga tester på den AI-assistent du har byggt. Se till att UX, assistentens AI-modell och alla andra element fungerar som avsett. Skicka kommandon för att utföra önskade uppgifter och se hur korrekta resultaten är. Testa även den röstbaserade funktionaliteten.

För att göra detta, bjud in några användare från assistentens målgrupp för att testa den. Se hur de formulerar sina frågor och hur väl assistenten svarar på dem. Om något inte fungerar som det ska, felsök och åtgärda det.

💡Proffstips: Bjud in några användare från assistentens målgrupp för att testa den. Se hur de formulerar sina frågor och hur väl assistenten svarar på dem. Om något inte fungerar som det ska, felsök och åtgärda det.

Steg 9: Starta och övervaka

Slutligen kan du göra den tillgänglig för målgruppen inom eller utanför din organisation. Övervaka hur väl den fungerar i verkligheten och analysera användarnas feedback. Förbättra den efter behov utifrån feedbacken.

💡Proffstips: Hjälp din AI-assistent att ständigt förbättras genom att mata den med nya data. Lägg till interaktioner från verkliga livet för att förbättra noggrannheten och justera språkmodellerna för att bättre förstå användarens avsikt.

Vill du inte börja från scratch? Ta efter de stora aktörerna! Ett populärt tillvägagångssätt är att använda OpenAI:s kraftfulla språkmodeller. Du kan komma åt dessa modeller på två sätt: direkt via deras API (vilket kräver en API-nyckel) eller, vilket är bekvämare, genom att använda deras Python-bibliotek, vilket gör saker och ting mycket smidigare. Ett viktigt tips för alla AI-assistenter är att hantera konversationshistoriken. Det är som att ge din assistent ett bra minne! Du måste lagra tidigare interaktioner, antingen i din kod för snabba chattar, i en fil för mer komplexa konversationer eller i en databas för komplexa projekt. När du frågar din AI något, inkludera relevant historik i din "prompt" så att den förstår sammanhanget. Om du använder OpenAI är deras Python-bibliotek din bästa vän, eftersom det hanterar alla tekniska detaljer i kommunikationen med deras servrar.

Utmaningar med att bygga din egen AI-assistent

Trots alla bibliotek, ramverk och communitystöd som finns tillgängliga är det inte lätt att skapa sin egen personliga AI-assistent. Du kommer att möta utmaningar, bland annat:

Teknisk komplexitet: Processen att bygga en AI-assistent är komplex. Vi har presenterat den i förenklad form här, men i verkligheten är den tekniskt svår (särskilt om du inte är mjukvaruutvecklare eller ingenjör).

Kostnad: Kostnaden för att bygga, underhålla och kontinuerligt förbättra en anpassad AI-assistent är ganska hög. UI-design, serverkostnader och utvecklingskostnader kan lätt uppgå till tusentals dollar om du vill Kostnaden för att bygga, underhålla och kontinuerligt förbättra en anpassad AI-assistent är ganska hög. UI-design, serverkostnader och utvecklingskostnader kan lätt uppgå till tusentals dollar om du vill få ut det mesta av din AI-assistent.

Sekretessfrågor: En anpassad AI-assistent kan ge dig större kontroll över dina personuppgifter, men den kontrollen medför också ett större ansvar. När all användardata finns på din server är det du som ansvarar för att säkerställa dess säkerhet. Vid eventuella dataintrång hålls du och din organisation ansvariga.

Varför ClickUp Brain är ett smartare alternativ till din egen AI-assistent

Om du vill undvika de utmaningar som är förknippade med att bygga din egen AI-assistent men ändå använda en för din organisation, finns det redan en problemfri lösning!

ClickUp – appen som har allt för arbetet – kommer med sin egen AI-assistent, ClickUp Brain, som team kan använda i en mängd olika användningsfall.

Tack vare sin djupa integration med ClickUps projektledningsfunktioner hjälper ClickUp Brain dig att hitta information, skapa innehåll och utföra andra projektspecifika åtgärder med en enkel textprompt.

Låt oss utforska vad det är och hur det kan hjälpa dig att få mer gjort på din arbetsplats.

Vad är ClickUp Brain?

ClickUp Brain är den AI-funktionalitet som är inbyggd i ClickUps projektledningsplattform. Den är tätt integrerad med alla ClickUp-funktioner i ditt arbetsutrymme, inklusive den interna kommunikationsfunktionen ClickUp Chat. Du kan läsa mer om ClickUp Brain här.

Tack vare sin djupa integration i dina arbetsflöden och all dokumentation som finns tillgänglig i arbetsytan är ClickUp Brain alltid kontextmedveten. Oavsett om du använder den för att skriva ett meddelande till dina kollegor om projekt eller när du söker efter ett dokument, hittar den alltid rätt information från din ClickUp-arbetsyta.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

Fördelar med att använda ClickUp Brain

ClickUp Brain låter dig utnyttja AI:s styrkor utan att behöva ta dig an utmaningen att bygga din egen assistent. Här är fyra av dess största fördelar:

Högre produktivitet: Det gör det möjligt för dig att enkelt implementera Det gör det möjligt för dig att enkelt implementera AI-produktivitetshackar som integreras djupt med alla dina projekt och deras filer, uppgifter, whiteboards etc. Detta eliminerar behovet av att hoppa mellan olika verktyg för ditt arbetsflöde.

Enkel installation och användning: ClickUp Brain är också betydligt enklare att installera och använda än en anpassad AI-assistent. Registrera dig bara för ett ClickUp-konto så kan du börja använda ClickUp Brain direkt.

Prisvärdhet: ClickUp Brain kostar bara 7 dollar per månad, vilket är betydligt lägre än kostnaden för att bygga och driva din egen AI-assistent. Det är också mycket billigare än andra AI-assistenter med liknande funktioner (t.ex. ChatGPT Plus och Gemini Advanced).

Bättre säkerhet och integritet: Slutligen erbjuder ClickUp Brain också bättre säkerhet och integritet för dina data, eftersom det uppfyller datasäkerhetsstandarder som GDPR, HIPAA och AICPA SOC2.

Hur du använder ClickUp Brain som din AI-assistent

Det finns många sätt att använda ClickUp Brain som din AI-assistent för ditt arbete. Du kan fråga den om projekt- och uppgiftsstatus, och den ger dig ett uppdaterat svar.

Använd ClickUp AI för att automatisera uppgifter och hitta projektspecifika dokument.

Du kan också be den att sammanfatta dokument, möten, chattkonversationer, transkribera inspelade klipp eller annan information som du hittat någon annanstans. ClickUp Brain sparar inte på viktiga detaljer!

Sammanfatta dina chattråd med ClickUp AI

Den har också en ”catch-me-up”-funktion som gör det enkelt att hämta uppdateringar för specifika perioder medan du är borta. Ställ bara frågan till AI så berättar den vad som har hänt medan du var borta, inklusive slutförda uppgifter, försenade uppgifter, uppdateringar från teammedlemmar, skapade dokument etc.

Sist, men inte minst, skapar den dokument, tankekartor, e-postmeddelanden och mycket mer. ClickUp Brain integreras med ClickUp Docs och lägger till generativ AI-funktionalitet till dokumentredigeringsfunktionen i ClickUp.

Så när du skapar ett dokument kan du utnyttja dess kraft för att snabbt generera en disposition eller till och med hela dokumentet, beroende på dina behov.

Skriv dina projektbeskrivningar med ClickUp Brain

Öka din produktivitet med ClickUps AI-assistent

AI är inte längre bara ett modeord – det omdefinierar hur vi arbetar och lever. Det kan skapa dina e-postmeddelanden, hjälpa dig med forskning och automatisera vardagliga uppgifter. Så om du vill slå konkurrenterna är det inte längre valfritt att integrera AI i dina arbetsflöden!

Som vi har visat här är det komplicerat och kostsamt att bygga en egen AI-assistent. Men med ClickUp får du en mångsidig och prisvärd lösning genom ClickUp Brain.

Dess kraftfulla funktioner hämtar projektinformation, sammanfattar chattar, skapar tankekartor och mycket mer – allt för dina projektledningsbehov!

Så vad väntar du på? Registrera dig på ClickUp och upplev själv kraften i AI!