10 exempel på AI-genererat innehåll som kan inspirera dig

Marknadsförare står inför en verklig utmaning: att producera engagerande blogginlägg, uppdateringar på sociala medier och e-postmeddelanden i en tid då uppmärksamhetsspannet minskar och informationsöverflödet ökar. Det svåraste? Att upprätthålla kreativitet och kvalitet med så många uppgifter och snäva tidsramar.

AI-verktyg blir allt viktigare för att övervinna dessa hinder.

48 % av marknadsföringscheferna har redan börjat använda AI-verktyg för att hjälpa sina team. Om du inte är en av dem missar du troligen en lösning för att producera konsekvent innehåll i stor skala.

Från att generera idéer till att optimera för SEO och till och med personalisera ditt skrivande hjälper AI marknadsförare att spara tid, minska repetitiva arbetsuppgifter och skapa innehåll som når ut till deras målgrupp.

För att se hur AI förändrar spelplanen ska vi titta på några exempel på AI-genererat innehåll som omformar hur marknadsförare skapar, optimerar och levererar innehåll.

Vad är AI-genererat innehåll?

AI-genererat innehåll avser text, bilder, musik eller videor som skapats av artificiella intelligenssystem som svar på mänskliga inmatningar (prompts).

Dessa AI-verktyg (som ofta drivs av stora språkmodeller som GPT-4) tränas på stora datamängder och maskininlärningsalgoritmer. Detta hjälper dem att förstå mönster i språk, bilder och ljud så att de kan generera högkvalitativt innehåll självständigt.

❌ Vad är inte AI-genererat innehåll? Emotionellt driven : Saknar djupet och nyanserna i mänskliga känslor.

Verkligt originellt : AI syntetiserar befintliga data, inte nya, originella idéer.

Kulturellt medveten : Kan missa viktiga kulturella nyanser eller sammanhang

Felfri : Fortfarande benägen att göra misstag och hallucinera osann information, särskilt när det gäller komplexa ämnen.

En ersättning för mänsklig kreativitet: AI-innehåll skiljer sig från mänskligt innehåll – det är effektivt och skalbart, men saknar ofta den kreativitet och personliga touch som kommer från mänskligt berättande.

Varför använda AI för att skapa innehåll?

Här är varför AI-genererat marknadsföringsinnehåll är värt investeringen:

Hastighet och skala: Det som tar timmar eller dagar för en mänsklig skribent kan AI göra på några minuter. En webbplats gick faktiskt från noll till Det som tar timmar eller dagar för en mänsklig skribent kan AI göra på några minuter. En webbplats gick faktiskt från noll till 750 000 besökare på ett år genom att publicera 7 000 artiklar med hjälp av AI-algoritmer och promptar.

Sänk kostnaderna, öka effektiviteten: Med AI-genererade utkast kan skribenter flytta fokus från att börja från scratch till att förfina innehållet, ibland på bara en timme. Detta sparar inte bara tid, utan minskar också kostnaderna för innehållsproduktion.

Anpassa i stor skala: Det är viktigt att nå rätt person med rätt budskap vid rätt tidpunkt, men att skala upp detta manuellt är nästintill omöjligt. AI hanterar detta genom att skräddarsy innehåll, produktrekommendationer och meddelanden för varje individ, mycket snabbare.

Rädsla för att hamna på efterkälken: 81 % av B2B-marknadsförare använder redan AI. AI kan hjälpa dem att dominera sökmotorerna, öka engagemanget i sociala medier och skicka e-postmeddelanden som faktiskt öppnas och klickas på.

Lokalisera innehåll utan ansträngning: AI anpassar enkelt ditt innehåll till olika språk och regioner, så att det skräddarsys för varje marknad utan extra ansträngning.

🚨 Kom ihåg: AI-genererat innehåll kan ibland väcka etiska och juridiska frågor kring upphovsrätt, partiskhet, felaktig information och dataintegritet. Därför är korrekt tillsyn och transparens avgörande.

De 10 bästa exemplen på AI-genererat innehåll

Låt oss titta på hur AI förändrar innehållsmarknadsföring, tillsammans med några exempel på hur ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, passar in.

1. AI-skrivna blogginlägg

Alla innehållsmarknadsförare vill trycka på "publicera" oftare utan att bli utbrända. AI gör det möjligt. Faktum är att 31 % av marknadsförarna redan använder det för att skriva utkast till inlägg, brainstorma idéer eller skapa dispositioner. Vinsten? Snabbare innehåll, bättre SEO, mer trafik.

Några varumärken som lyckats med detta är:

📌 Bankrate

Bankrate, en välkänd webbplats för finansiell rådgivning, har använt AI under en längre tid, särskilt för att svara på vanliga finansiella frågor som "Vad är bidragsmarginal?" eller "Vad är finansiell likviditet?"

AI hanterar grunderna, och sedan kliver mänskliga redaktörer in för att faktagranska, finjustera och säkerställa att innehållet är korrekt och läsbart. Denna kombination av snabbhet och redaktionell inblandning hjälper Bankrate att förbli konsekvent och pålitlig.

Bankrates blogginlägg, genererat med hjälp av AI

📌 Workfellow

Workfellow, ett SaaS-startup inom processautomation, behövde växa med begränsade resurser. År 2023 använde de generativ AI för att producera SEO-blogginlägg och produktjämförelsesidor.

De valde ut nyckelord med hög potential men låg konkurrens och använde sedan ChatGPT för att snabbt skapa ett utkast till innehållet. Därefter humaniserade teamet AI-innehållet, faktagranskade det, justerade tonen och gjorde det klart för publicering.

Resultatet? Workfellow publicerade cirka 150 AI-assisterade artiklar och ökade sin organiska trafik med 22 gånger.

Ett AI-genererat blogginlägg av Workfellow

🧠 Hur kan ClickUp Brain hjälpa dig att göra detsamma? ClickUp Brain är som att ha en inbyggd innehållsskapare och SEO-assistent i din mångsidiga ClickUp-arbetsyta. Det är ett mångsidigt, kontextmedvetet AI-verktyg som du kan använda för att: Skapa nya idéer för innehåll

Skapa strukturerade dispositioner med H2- och H3-rubriker

Markera avsnittsrubriker och begär innehåll med tonvägledning

Förbättra innehållets ranking genom att be om förslag på LSI-nyckelord och underämnen.

2. AI-genererade bildtexter för sociala medier

Att skriva fängslande bildtexter till sociala medier varje dag är utmattande, även för proffs. Det är inte konstigt att 63 % av marknadsförare på sociala medier känner sig utbrända.

AI fungerar som en brainstormingpartner dygnet runt och hjälper dig att snabbare skapa inlägg som är i linje med varumärket och fånga läsarnas uppmärksamhet, samt reagera på trender i realtid.

Här är några exempel på AI-genererat innehåll för sociala medier:

📌 Mastercard

Mastercard har en specialbyggd AI som fungerar som en ”trendradar” och ständigt skannar sociala medieplattformar för att fånga upp vad som är på tapeten. När ett trendigt ämne stämmer överens med Mastercards varumärke – till exempel en viral hashtag om lokal shopping – skapar AI:n snabbt inlägg eller annonser på sociala medier.

Allt Mastercards team behöver göra är att granska, justera och publicera. Resultatet? Mastercard kan omedelbart delta i relevanta konversationer och hålla sitt sociala innehåll aktuellt och relevant.

Mastercards AI-genererade Instagram-inlägg

🧠 Hur kan ClickUp Brain hjälpa dig att göra detsamma? Är du inte en naturbegåvad skribent klockan 8 på morgonen? Låt ClickUp Brain sköta dina bildtexter på sociala medier: Skapa plattformsspecifika bildtexter (Instagram, LinkedIn, X, etc. )

Justera ton, längd och format direkt så att det passar din målgrupp och typ av inlägg.

Skriv om befintligt innehåll för att göra det mer slagkraftigt, vänligare eller mer i linje med varumärket.

Få idéer och variationer på hashtags som ökar räckvidden och engagemanget.

Använd ClickUp Brain för att generera bildtexter för sociala medier.

3. AI-driven e-posttext

Att skriva bra marknadsföringsmejl är konsten att skapa engagerande texter och vetenskapen att testa vad som genererar klick.

Så här använder företag AI för att uppnå det resultatet:

📌 Domino’s Pizza

Domino's ville att fler skulle öppna deras marknadsföringsmejl utan att förlora sin roliga, varumärkesanknutna ton.

De samarbetade med ett AI-verktyg för att skriva ämnesrader. Verktyget analyserade vad som hade fungerat tidigare, lärde sig Dominos tonfall och tog fram nya alternativ. Efter att ha genomfört A/B-tester var resultaten tydliga: de AI-skrivna ämnesraderna fick 26 % fler öppningar än de som skrivits av människor.

För Domino's innebar det fler klick, fler pizzabeställningar och högre intäkter från e-postkampanjer.

Domino's e-postämnen

🧠 Hur kan ClickUp Brain hjälpa dig att göra detsamma? ClickUp Brain fungerar som din e-postassistent på begäran. Så här kan du använda den: Skriv fullständiga marknadsförings- eller onboarding-mejl

Skapa olika varianter av ämnesrader för A/B-testning

Sammanfatta långt innehåll till korta, tydliga e-postmeddelanden

Översätt eller lokalisera e-postinnehåll för olika regioner

Använd ClickUp Brain för att skriva utkast till e-postmeddelanden som passar ditt varumärke.

4. AI-skapade produktbeskrivningar

Att skriva produktbeskrivningar är ett slit, särskilt när du har tusentals att göra. Varje beskrivning måste vara korrekt, unik och SEO-vänlig. Det är inte konstigt att företag vänder sig till AI för att fylla sina produktkataloger med övertygande texter.

Här är ett exempel som är värt att se:

📌 Walmart

Walmart använde generativ AI för att förbättra över 850 miljoner produktlistningar. AI fyllde i saknade detaljer, skrev om beskrivningar och gjorde listningarna mer konsekventa på webbplatsen och i butikerna.

Detta hjälpte Walmart att matcha sökresultaten med kundernas sökintentioner. Om någon skriver in något allmänt som ”fotbollskamp”, visar systemet snacks, högtalare, dekorationer – allt som passar.

🧠 Hur kan ClickUp Brain hjälpa dig att göra detsamma? Förutom att skriva produktbeskrivningar från grunden kan du använda ClickUp Brain för att: Skriv om produkttexter för tydlighet eller SEO

Skapa variationer för A/B-testning

Förkorta eller utöka beskrivningar för olika plattformar

Översätt eller lokalisera dem för specifika regioner och målgrupper.

Använd ClickUp Brain för att skriva produktbeskrivningar av valfri längd.

5. AI-genererad reklamtext

Reklamtexter är avgörande. Några få ord avgör om användaren klickar eller scrollar vidare. AI skriver nu dessa ord snabbare, bättre och i större skala. Dessutom kan du nu generera variationer, testa emotionella vinklar och optimera i realtid för Google, Facebook och displayannonser.

Så här levererar AI-skrivna reklamtexter verkliga resultat:

📌 JPMorgan Chase

JPMorgan Chase samarbetade med en AI-plattform för att testa AI-genererade reklamtexter mot versioner skrivna av människor.

I ett test för en annons om bostadslån genererade AI-versionen – ”Det är sant – du kan frigöra pengar från värdet på din bostad” – 88 % fler leads än den version som skrivits av en människa.

I bredare kampanjer genererade AI-genererade rubriker och CTA:er upp till 450 % högre klickfrekvenser. Man experimenterade också med tonfall, känslor och formuleringar för att optimera prestandan.

📌 Klarna

Klarna, FinTech-varumärket för köp nu, betala senare, har utvecklat sitt interna AI-verktyg, Copy Assistant, som skriver cirka 80 % av allt marknadsföringsmaterial. Det inkluderar rubriker till annonser, bildtexter på sociala medier, e-postkampanjer och produktbeskrivningar.

Det hanterar också snabbt repetitiva kopieringsuppgifter, följer Klarnas varumärkestons och frigör teamet så att de kan fokusera på marknadsföringsstrategi och slutredigering.

Denna förändring gjorde det möjligt för Klarna att genomföra fler kampanjer till en lägre kostnad. Enbart under första kvartalet 2024 minskade de sina marknadsföringskostnader med 11 %, och AI-genererat innehåll stod för 37 % av dessa besparingar.

🧠 Hur kan ClickUp Brain hjälpa dig att göra detsamma? När du behöver skapa en slagkraftig annonstext kan ClickUp Brain fungera som ditt copy lab. Det kan hjälpa dig att: Skapa flera varianter av annonstexter för Google, Facebook, LinkedIn osv.

Skriv om annonstexter för olika tonfall och målgrupper (t.ex. generation Z, miljömedvetna).

Lokalisera eller översätt reklamtexter för olika marknader

6. AI-skrivna videomanus

Video väcker uppmärksamhet, men att skriva ett manus? Det är där de flesta team fastnar.

Med AI kan företag mata in några punkter och få fullständiga manus, scenöversikter eller dialoger som låter mänskliga.

En av fem amerikanska innehållsskapare använder redan AI för att skriva eller redigera videoinnehåll.

Här är några exempel där AI har tagit rollen som manusförfattare:

📌 Mint Mobile (Ryan Reynolds)

Ryan Reynolds ville testa hur bra AI är, så han lät ChatGPT skriva en annons för Mint Mobile.

Uppgiften: Skriv ett reklammanus för Mint Mobile med Ryan Reynolds röst. Inkludera ett skämt, ett svordom och nämn semesterkampanjen.

ChatGPT levererade. Manuset var roligt, passade varumärket och var förvånansvärt träffande. Ryan kallade det till och med ”lite skrämmande” för hur nära det kom hans vanliga ton. Han läste till slut det AI-skrivna manuset framför kameran, och det blev den faktiska reklamen.

📌 Serpstat

Serpstat, en allt-i-ett-plattform för SEO, behövde ett snabbare och mer skalbart sätt att introducera nya användare. De ville skapa snabba, tydliga videor som guidar användarna genom produkten utan att behöva förlita sig på tidskrävande manuella genomgångar eller långa dokument.

Istället för att skriva manus från grunden matade teamet ChatGPT med viktiga punkter om funktioner, fördelar och vad användarna behövde göra först. ChatGPT genererade kompletta videomanus på några minuter, skrivna i en tydlig och användarvänlig ton.

AI-genererat videomanus av ChatGPT

🧠 Hur kan ClickUp Brain hjälpa dig att göra detsamma? ClickUp Brain hjälper dig att skriva manus till videor direkt i din arbetsyta. Du kan be den att: Skapa fullständiga reklamfilmer, manus till förklarande videor, korta sketcher för TikTok och Reels med voiceover och visuella anvisningar.

Skissa på webbinarium eller demo-introduktioner, inklusive uppmärksamhetsfångare, nyckelpunkter och övergångar.

Brainstorma storyboard-scener för reklamfilmer eller annonser

Använd ClickUp Brain för att skriva manus, små sketcher och annat videorelaterat innehåll.

7. AI-drivna chattbottar och kundsupportsvar

Dagens AI-drivna chatbots är smarta, snabba och förvånansvärt människolika. De hjälper företag att svara på frågor, lösa problem och ge kundsupport dygnet runt – utan att supportteamet blir utbränt.

Här är ett utmärkt exempel:

📌 Intercoms Fin

Intercoms Fin är en AI-chatbot (drivs av GPT-4) som använder artiklar från ditt hjälpcenter, vanliga frågor och tidigare supportinnehåll för att svara på kundfrågor direkt via chatt, e-post och sociala kanaler.

Den kan också agera på kundernas vägnar och anpassa sig till deras behov i realtid.

Och om en fråga är för komplex vidarebefordrar Fin den till en mänsklig agent utan att avbryta konversationen.

via Intercom

📚 Läs mer: Hur man använder AI i kreatörsekonomin för tillväxt och engagemang

Hur kan man utnyttja AI för att skapa innehåll?

Vi förstår dig. Exemplen är fantastiska. Men den verkliga frågan du har är: Hur kan AI användas på ett praktiskt och effektivt sätt vid skapandet av innehåll?

Här är en enkel fyrstegsplan för att komma igång:

Steg 1: Välj rätt AI-verktyg

Med många tillgängliga verktyg för AI-generering av innehåll är AI-genererat marknadsföringsinnehåll ingen stor sak – nästan alla verktyg kan göra det. Men vilket verktyg hjälper dig att skapa bättre och snabbare innehåll utan att komplicera ditt arbetsflöde?

Det är ClickUp Brain.

✨ Brain är din kontextmedvetna AI-assistent som hjälper dig att planera, skriva, redigera och hantera innehåll, direkt i ditt ClickUp-arbetsutrymme. Den kopplar samman dina dokument, uppgifter, personer och verktyg, så att allt sker i kontext, precis där ditt arbete redan finns.

Det bästa av allt? Det samlar kraften från alla stora LLM-modeller – från den senaste GPT till de senaste Claude- och Gemini-modellerna – på en och samma plattform.

Använd lättare modeller som o3‑mini och Gemini Flash för snabb innehållsskapande och snabbare svar, och byt till kraftfullare modeller (GPT‑4o, Claude 3. 7) för komplexa resonemang och skrivuppgifter för bättre resultat.

Sluta betala för flera AI-verktyg när du kan få tillgång till dem alla i ett – ClickUp Brain.

Du kan be ClickUp Brain att:

Generera idéer: Få bloggämnen, dispositioner och vinklar på några sekunder

Skriv smartare: Skriv utkast direkt i dina Skriv utkast direkt i dina ClickUp-uppgifter eller -dokument, ändra tonfall, förfina språket och få flera variationer på några sekunder.

Använd verkliga sammanhang: Hämta insikter från befintliga dokument eller mötesanteckningar i ditt ClickUp-arbetsområde för att informera om innehållet och öka dess värde.

Håll ordning: Skapa och tilldela skrivuppgifter med AI-genererade briefs.

Redigera direkt: Korrigera grammatik, stavning och tonfall direkt utifrån varumärkets riktlinjer och krav.

Arbeta snabbare: Generera automatiska svar i Generera automatiska svar i ClickUp Chat , mallar och innehållsblock i ClickUp Docs.

Oavsett hur du använder generativ AI kan Brain hjälpa dig.

Denna Redditor håller med:

Jag använder det hela tiden för att komma igång med arbetet. Behöver du skriva en blogg? Börja med Brain. Behöver du skapa en kompetensmatris för att höja din kunskapsnivå? Börja med Brain. Behöver du skapa en e-postmall för att nå ut till kunder? Börja med Brain! Det är verkligen bra för att hjälpa dig att komma igång med projekt eller bara börja med ett grovt utkast till innehåll.

Dessutom är ClickUp Brain utformat för både team och enskilda kreatörer.

📌 Till exempel: 🧑‍💼 Marknadsföringschefer kan använda det för att sammanfatta en bloggbrief och dela den direkt med en frilansskribent.

✍️ Innehållsansvariga kan generera sociala bildtexter från blogglänkar i uppgiftskommentarer.

🔍 SEO-specialister kan skriva om stycken med målnyckelord direkt i huvudbloggens utkastdokument.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. * Denna process innebär dock oftast att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela arbetsytan.

Steg 2: Ge tydliga instruktioner

En svag AI-skrivuppgift leder till intetsägande, vagt innehåll. En tydlig, detaljerad uppgift ger fokuserat, användbart innehåll som är anpassat efter dina mål.

📌 Till exempel:

❌ Skriv ett blogginlägg om produktivitet åt mig. ✅ Skriv ett blogginlägg på 600 ord för distansarbetsledare om fem produktivitetstips med hjälp av ClickUp Brain. Håll tonen vänlig och praktisk och inkludera verkliga exempel

Se skillnaden själv:

⭐ Några tips för att skriva bättre uppmaningar: Var specifik: Inkludera detaljer som målgrupp, ton, format, längd och vinkel.

Ge stilistiska anvisningar: Istället för att säga ”Gör det fängslande” kan du säga ”Gör introduktionen som ett kort LinkedIn-inlägg med en hook”.

Använd ClickUp-kontext: Nämn specifika uppgifter, dokument eller kommentarer. Till exempel: ”Sammanfatta mötesanteckningarna från dokumentet ”Q2 Content Planning” och omvandla dem till en bloggskiss.”

Testa och justera: Revidera din prompt om det behövs. Betrakta det som en konversation, inte som en engångskommando.

Här är en kort 3-minuterskurs i prompt engineering som kan vara till nytta:

Att skriva effektiva AI-prompter kan vara inkonsekvent – en person får fantastiska resultat, medan en annan inte gör det, vilket leder till slöseri med tid, trial and error och ojämnt innehåll.

Med ClickUp Docs kan du skapa ett delat "Prompt Library" för att lagra och organisera alla dina bäst presterande prompts. Strukturera det sedan efter innehållstyp (bloggar, sociala inlägg, e-post), användningsfall (SEO, dispositioner, produkttexter) eller ton och målgrupp.

Skapa och organisera uppmaningar i ClickUp Docs för konsekvent generering av AI-innehåll.

Dessutom kan ditt team redigera eller förbättra uppmaningar i realtid, så att biblioteket utvecklas i takt med att ditt team lär sig vad som fungerar. Du kan också lämna kommentarer eller anteckningar bredvid uppmaningarna och förklara när och varför de fungerar bäst.

En Redditor älskar kombinationen Brain-Docs (och det med goda skäl!) 🤩

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

💡 Proffstips: Använd AI-promptmallar för att spara tid och standardisera din AI-innehållsskapandeprocess.

Steg 3: Redigera och optimera innehållet

När ClickUp Brain har levererat det första utkastet måste du redigera AI-innehållet för att:

Rensa bort överflödigt innehåll: Ta bort upprepningar och utfyllnad och håll strukturen tight och fokuserad.

Lägg till din expertis: Infoga verkliga exempel, data och fallstudier som AI inte kan generera.

Anpassa tonen till ditt varumärke: Spegla din unika röst, oavsett om den är avslappnad eller professionell.

Faktagranskning och verifiering: Dubbelkolla påståenden, statistik och exempel – AI kan använda platshållare eller gissningar.

Finslipa med pålitliga verktyg: Kör det genom plagieringskontroller, läsbarhetsverktyg och din SEO/varumärkeschecklista innan du publicerar det.

När du är nöjd med ändringarna lägger du in dem i ett delat ClickUp Doc-dokument där ditt team kan:

Markera avsnitt som behöver ändras

Kommentera direkt på specifika rader

Tagga teammedlemmar för att få deras synpunkter

Använd checklistor för att hålla reda på vad som har granskats eller godkänts.

Samarbeta kring redigeringar av AI-genererat innehåll i ClickUp Docs.

Om en sektion behöver skrivas om eller faktagranskas kan du enkelt omvandla kommentaren till en uppgift. Dessutom kan du spåra ändringar eller återgå till ett tidigare utkast om det behövs med hjälp av versionshistoriken.

Steg 4: Använd AI för att komma på idéer till innehåll

Att generera nya, relevanta innehållsidéer är ofta svårare än själva skrivandet. Du kan be ClickUp Brain att:

Föreslå bloggteman baserat på din produkt, målgrupp eller nisch

Återanvänd innehåll i sociala inlägg, nyhetsbrev eller videoskript

Förvandla kundfrågor eller vanliga frågor till blogginlägg

Skapa innehållskalendrar kring lanseringar eller trender

Hitta nischade ämnen eller nyckelord som dina konkurrenter missar

📌 Prova uppmaningar som: Omvandla dessa 5 vanliga frågor från vårt supportdokument till detaljerade blogginläggstitlar för vår kunskapsbas

Baserat på detta produktlanseringsdokument, föreslå fem engagerande LinkedIn-inlägg som lyfter fram den nya funktionen och dess fördelar

Skapa en veckokalender för maj med fokus på SEO-tips för e-handelsmarknadsförare med hjälp av ClickUp

Använd ClickUp Brain för att generera blogg- och videoteman direkt.

📚 Läs mer: Bästa programvara och verktyg för innehållshantering

Omfamna framtiden för AI-innehåll med ClickUp

AI-genererat innehåll är inte längre något som hör hemma i science fiction-fantasier – det finns här, det fungerar och det förändrar hur vi föreställer oss, skapar och distribuerar innehåll som utbildar, underhåller och får människor att agera.

Från blogginlägg som driver trafik till inlägg och bildtexter på sociala medier som skrivs på några sekunder, från e-postmeddelanden som förbättrar kundernas livstidsvärde till annonser som ökar det genomsnittliga ordervärdet och supportchattar som matchar mänskliga riktmärken – dessa exempel på AI-innehållsmarknadsföring talar för sig själva.

Det bästa av allt? Du behöver inte flera AI-verktyg för att få det gjort. Med ClickUp Brain kan du utnyttja AI för alla dina innehållsbehov – direkt i din ClickUp-arbetsyta. Det anpassar sig efter ditt innehållsflöde, ger kontextspecifika förslag och automatiserar rutinmässiga uppgifter så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt.

Varför slita med innehållsproduktion när ett samarbete mellan AI och människor kan göra processen mindre smärtsam och mer givande? Registrera dig för ClickUp idag! 🙌