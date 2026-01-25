Hur man använder AI för att skriva en bok

Att skriva en bok kräver tid, fokus och mycket mental energi. Vissa dagar flödar idéerna. Andra dagar känns den tomma sidan tung, dispositionen faller sönder och det blir utmattande att hålla reda på utkasten.

Den spänningen mellan att vilja skriva bra och att behöva hålla deadlines är välbekant för alla som försöker slutföra ett långsiktigt projekt.

Att använda AI för att skriva en bok har börjat förändra hur människor närmar sig denna process. Det kan hjälpa till att forma grova idéer, organisera kapitel och skriva snabbare, men din röst kommer från dina beslut och revideringar.

I det här blogginlägget går vi igenom praktiska sätt att använda AI i varje steg av skrivprocessen och utforskar hur ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, kan hjälpa dig på vägen. 🧑‍💻

Hur AI kan hjälpa dig att skriva en bok

När du stirrar på ett tomt papper, handlingen trasslar sig och karaktärerna vägrar att samarbeta kan det kännas överväldigande att skriva en bok. AI-skrivverktyg fungerar som praktiska medarbetare i denna process och hanterar repetitiva uppgifter så att du kan fokusera på de kreativa beslut som gör din bok till din egen.

Dessa verktyg fungerar bäst när du förstår vad de kan och inte kan göra. AI är utmärkt för att generera alternativ, organisera information och upptäcka mönster i ditt manuskript. Men det kan inte ersätta din röst, vision eller det unika perspektiv du tillför din berättelse.

Här är en titt på hur AI kan hjälpa dig att skriva en bok. 👇

Brainstorming och idégenerering

AI fungerar som en outtröttlig brainstormingpartner när du behöver nya infallsvinklar.

Ge den en premiss, karaktärstyp eller tema, så ger den dig möjligheter som du kanske inte hade tänkt på. Om du skriver en thriller som utspelar sig i en kuststad kan AI föreslå komplikationer i handlingen, karaktärernas bakgrundshistorier eller tematiska element som ger djup.

Det verkliga värdet kommer från att använda dessa förslag som språngbrädor. Du kan be om 10 konfliktscenarier, välja två som tilltalar dig och sedan vrida dem till något helt annat. Denna metod ger dig kontroll samtidigt som du utökar din kreativa palett.

🚀 ClickUp-fördel: Utforska idéer för din bok med ClickUp Whiteboards. De fungerar som en flexibel duk för att kartlägga karaktärer, konflikter och teman utan att påtvinga en fast struktur. Du kan flytta runt idéer, gruppera det som hör ihop och se hur ett val påverkar resten av berättelsen när den tar form. Brainstorma i ClickUp Whiteboards Planera din berättelse med ClickUp Whiteboards När du till exempel utvecklar en thriller som utspelar sig i en kuststad placerar du viktiga karaktärer, platser och spänningar på en whiteboard. Du grupperar två konflikter som har en dold koppling, lägger till en ny relation mellan karaktärerna och tar bort idéer som inte stärker berättelsen. Tavlan hjälper dig att forma en rikare historia genom att visuellt arbeta igenom olika alternativ.

Skissa och strukturera kapitel

Att omvandla spridda idéer till en sammanhängande struktur är en utmaning för många författare.

AI-skrivverktyg kan ta dina grova anteckningar och föreslå en kapitelvis struktur. Du beskriver din berättelses vändpunkter, viktiga brytpunkter och karaktärsutveckling. Verktyget organiserar dessa element i en sekvens som följer berättelsens logik.

Denna process avslöjar luckor i hela din bok innan du investerar månader i att skriva utkast. Du kanske upptäcker att andra akten saknar spänning eller att en sidohandling behöver introduceras tidigare. Att justera dispositionen tar några minuter, men att skriva om hela kapitel tar veckor.

🧠 Kul fakta: Charles Dickens dikterade sina berättelser högt, ibland på ett dramatiskt sätt. Arthur Stone, en av hans stenografistudenter, spelade in stora delar av Dickens tal direkt, vilket innebär att en del av Dickens verk kan ha funnits som talade utkast innan de skrevs ner. Det fascinerande är att forskare fortfarande inte vet helt säkert vem som skrev vad, hur mycket som var improviserat eller vad som lästes upp respektive sades spontant.

Skissa innehåll och övervinna skrivkramp

Skrivkramp beror ofta på perfektionism eller osäkerhet. Artificiell intelligens tar bort pressen att få det rätt första gången.

När du inte hittar orden för att beskriva en scen, be den att generera tre versioner. Ingen kommer att vara perfekt, men en kan innehålla den fras eller det tillvägagångssätt som låser upp dina egna idéer.

Vissa författare använder AI-programvara för att skriva de delar de tycker är tråkiga:

Övergångsscener som förflyttar karaktärer mellan platser

Tekniska beskrivningar som kräver djupgående forskning

Dialogvariationer för att testa olika karaktärers röster

Du skriver sedan om dessa utkast i din egen stil och använder dem som råmaterial istället för att börja från noll.

🔍 Visste du att? Leonardo da Vinci lämnade efter sig över 7 000 sidor anteckningar, många av dem ofullständiga och spridda över olika teman. Forskare debatterar fortfarande den ”korrekta” ordningen på hans idéer.

Redigera och förfina ditt manuskript

AI-korrekturläsningsverktyg söker efter mönster som det mänskliga ögat missar. De markerar överanvända ord, identifierar problem med tempot och lyfter fram inkonsekvenser i karaktärernas beteende eller tidslinjen. De kan upptäcka att du använder samma meningsstruktur upprepade gånger eller att din huvudpersons ögonfärg ändras halvvägs genom boken.

De är avsedda att komplettera mänskliga redaktörer. AI kan tala om för dig att en paragraf känns klumpig, men en skicklig redaktör förklarar varför och hur du kan åtgärda det. Det är därför du endast bör använda AI-verktyg för en första genomgång, för att upptäcka uppenbara problem innan du investerar i professionella redigerings tjänster.

Hur man använder AI för att skriva en bok (steg-för-steg-guide)

Denna steg-för-steg-guide beskriver hur AI passar in i varje steg av bokskapandet.

ClickUp stöder detta flöde som världens första konvergerade AI-arbetsyta. Dina dispositioner, kapitelutkast, forskningsanteckningar och revisionsuppgifter finns tillsammans med själva arbetet, inte i separata verktyg som tvingar dig att byta kontext. Allteftersom boken utvecklas utvecklas också din struktur och skrivprocess, vilket förhindrar att arbetet sprids ut.

Låt oss sätta igång! 🎯

Steg 1: Definiera ditt bokkoncept och skapa en detaljerad disposition

En gedigen disposition är grunden för AI-bokskrivande – den ger din AI-skrivassistent för författare tillräcklig struktur för att skapa konsekventa kapitel.

Börja med att precisera exakt vad din bok ska åstadkomma. Skriv en mening som fångar bokens kärnbudskap: ”Den här boken lär frilansare hur man får företagskunder genom att skicka kallmail” eller ”En lärare i en småstad upptäcker en dold talang som förändrar hennes samhälle”.

Identifiera din läsares resa:

Var ska man börja? (Intimiderad av knivteknik, förvirrad över produktivitetssystem)

Var kommer de att sluta? (Skär grönsaker med självförtroende, sköter ett effektivt arbetsflöde)

Vad måste de lära sig för att överbrygga denna klyfta?

Dela upp detta i 8–12 kapitel, med 3–5 viktiga avsnitt under varje kapitel. Använd sedan AI för att testa din logik: ”Vilka viktiga steg saknar jag mellan kapitel 2 och kapitel 3?”

Skapa din boköversikt med inbäddade sidor i ClickUp Docs för enkel navigering

ClickUp Docs blir din workshop för dispositioner. Skapa ett dokument med titeln "[Din boktitel] – Master Outline" och använd inbäddade sidor för kapitel och avsnitt. Sedan kan du omorganisera kapitlen genom att dra sidor och lägga till forskningsanteckningar direkt under relevanta avsnitt.

För en bok om distansarbete kan du skapa sidor på högsta nivå för ”Att bygga en distanskultur”, ”Kommunikationssystem” och ”Prestationshantering”, med underordnade kapitel som beskriver de specifika ämnen som ska behandlas.

Lär dig hur du håller ordning på dina anteckningar:

Steg 2: Dela upp din disposition i uppgifter

Räkna dina avsnitt: 10 kapitel med fyra avsnitt vardera = 40 skrivuppgifter. Ta tid på dig när du skriver 500 ord för att beräkna din hastighet. Lägg sedan till specifika uppgiftsnamn:

Inte ”Kapitel 3” utan ”Utkast: Hur man strukturerar kallmail till B2B-kunder”.

Inte ”Karaktärsutveckling” utan ”Skriv: Sarahs bakgrundshistoria på samhällscentret”.

Omvandla din disposition till detaljerade skrivuppgifter i ClickUp med tydliga deadlines

Omvandla din disposition till ett arbetsflöde med hjälp av ClickUp Tasks. Skapa en lista för varje kapitel och lägg sedan till uppgifter för enskilda avsnitt med realistiska deadlines baserade på din skrivhastighet. Kom ihåg att bygga in buffertid.

Lägg till anpassade fält för att spåra framsteg:

Mål för antal ord (hjälper dig att uppskatta längden på avsnittet)

Revisionsrunda (räknar hur många redigeringsomgångar som har gjorts)

Redaktörens anteckningar (håller feedbacken kopplad till arbetet)

Inkludera uppgiftsbeskrivningar med viktiga punkter att täcka, ordräkning och forskningskällor. På så sätt vet du exakt vad du ska åstadkomma när du sätter dig ner för att skriva.

För en affärsmemoar kan du skapa listor som "Idéfasen" och "Utmaningar under det första året" med uppgifter som "Skriv: Den misslyckade investerarpresentationen på startuppkonferensen", inklusive anteckningar om specifika detaljer och känslor som ska förmedlas.

🧠 Kul fakta: Termen skrivkramp blev populär på 1940-talet, men redan antika romerska författare klagade över ”tankestillhet”. Seneca skrev om dagar då ”sinnet vägrar att lyda”.

Steg 3: Ställ in visuell framstegsspårning

De flesta författare överger sina böcker mitt i arbetet när framstegen känns osynliga. Skapa en sammanhängande plats där du kan svara på frågorna: Hur många avsnitt har jag skrivit klart? Ligger jag i fas? Hur mycket tid ägnar jag egentligen åt att skriva?

Välj mätvärden som passar din motivationsstil:

Fullbordandeprocent om du svarar på förloppsindikatorer

Skrivsträckor om daglig konsekvens driver dig

Veckans ordräkning om resultatet är det viktigaste

Samla dina bokframstegsmätvärden i en enda vy med hjälp av ClickUp Dashboards och riktade kort.

Följ dina framsteg i skrivandet med visuella mätvärden i ClickUp Dashboards

Du kan till exempel:

Lägg till ett kort med uppgifter efter status för att se vilka delar av din bok som har statusen ”Inte påbörjad”, ”Första utkast”, ”Redigerad” och ”Slutgiltig” för att visa hur arbetet fortskrider.

Inkludera ett arbetsbelastningskort som endast visar veckans uppgifter som ska slutföras.

Skapa ett anpassat diagram som spårar det ackumulerade ordantalet över tid med ditt måltempo som referenslinje.

Använd ett beräkningskort för att visa procentandelen färdigställda uppgifter (färdigställda uppgifter dividerat med totala uppgifter). Att se denna siffra stiga från 15 % till 68 % är ett konkret bevis på att du bygger något verkligt.

En skönlitterär författare kan också lägga till kort som visar färdiga kapitel, ett burndown-diagram för återstående uppgifter och en tidsrapport som visar hur många timmar som har lagts på att bygga upp världen jämfört med att skriva själva scenerna.

Steg 4: Skapa det första utkastet

En gedigen disposition är grunden för AI-bokskrivande – den ger din AI-skrivassistent för författare tillräcklig struktur för att skapa konsekventa kapitel.

Öppna din första skrivuppgift, gå igenom de viktigaste punkterna och arbeta sedan med att skapa detaljerade AI-instruktioner. Dåliga AI-skrivprompter ger generiskt innehåll, vilket bara leder till mer redigeringsarbete.

Inkludera följande element:

Exakt ämne och ordantal

Målgrupp och önskad ton

Viktiga punkter att ta upp

Syftet med din bokstruktur

Jämför dessa uppmaningar för ett kapitel om e-postmarknadsföring:

❌ Svagt: Skriv om ämnesrader i e-postmeddelanden

✅ Starkt: Skriv 600 ord som förklarar hur man skriver e-postrubriker som ökar öppningsfrekvensen för B2B SaaS-företag. Målgruppen är innehållsmarknadsföringschefer på företag med 50–200 anställda. Använd siffror och specifika uppgifter, skapa nyfikenhet och anpassa texten med mottagarens data. Inkludera ett ineffektivt och ett effektivt exempel för varje teknik. Använd en professionell men konverserande ton.

ClickUp Brain eliminerar friktionen mellan olika appar med kontextuell AI.

Öppna ditt manuskript i ClickUp, placera markören där du behöver detaljerat innehåll, klicka på hjärnikonen och ange din prompt.

Skapa innehåll till det första utkastet av din bok med hjälp av ClickUp Brain

För ett kapitel om knivteknik i en kokbok kan du prova följande uppgift: ”Skriv 400 ord som lär hemmakockar hur man håller en kockkniv på rätt sätt och utför en grundläggande skärrörelse. Förklara nypgreppet, handens position och gungrörelsen. Ta upp det vanliga misstaget att hålla kniven som en hammare. Använd uppmuntrande språk för läsare som känner sig osäkra.”

Granska bara resultatet, lägg till din personliga anekdot om att lära dig rätt teknik, justera tonen och gå sedan vidare till nästa avsnitt.

🔍 Visste du att? Surrealisterna använde en teknik som kallas automatisk skrivning, där de skrev kontinuerligt utan att planera eller redigera för att kringgå kreativa blockeringar. Vissa använde till och med slumpmässiga ordgeneratorer eller klippta texter. Dagens AI-prompter gör samma sak.

Steg 5: Automatisera repetitiva arbetsflödesåtgärder

Anta att du markerar ett kapitelavsnitt som färdigt, sedan manuellt skapar en redigeringsuppgift, flyttar originalet till "Väntar på granskning" och ställer in en påminnelse om granskning. Du upprepar dessa steg 40 gånger medan du skriver din bok.

AI hjälper dig att sluta göra arbete som programvaran kan hantera. Identifiera arbetsflödesmönster:

Skapar du alltid redigeringsuppgifter efter att du har avslutat utkast?

Behöver avsnitten faktagranskas innan de markeras som slutgiltiga?

Tilldelar du recensioner till samma person upprepade gånger?

Skapa arbetsflöden för att eliminera manuell uppgiftshantering med ClickUp Automations

Utför arbetsflödesåtgärder baserat på definierade triggers med hjälp av ClickUp Automations. Istället för att manuellt flytta kapitel, jaga redigeringar eller spåra feedback i olika utkast, reagerar Automations på ändringar du gör medan du skriver.

Här är några exempel på automatisering av arbetsflöden:

När status > Utkast färdigt, tilldela redaktör

När redaktören lägger till en kommentar, Status > Redigering

När status > Redigeringar klara, tilldela den tillbaka till författaren.

När statusen är > Betagranskning, lägg till betalesare som följare.

När anpassat fält "Revideringar behövs" > Ja, Prioritet > Hög

När förfallodatumet ändras, uppdatera förfallodatumet för överordnat kapitel.

När alla uppgifter i ett avsnitt > Slutgiltigt, meddela förlaget

Titta på den här videon för att automatisera arbetsflöden snabbare:

Steg 6: Revidera ditt manuskript i strukturerade steg

Nu när du har ett komplett första utkast, kom ihåg att det finns för att skrivas om. Motstå frestelsen att redigera allt samtidigt och ta itu med olika problem i separata steg:

Strukturell revision granskar helheten. Läs igenom hela manuskriptet utan detaljerade redigeringar och kontrollera om kapitlen är i optimal ordning, om argumenten är logiskt uppbyggda och om plotpunkterna hamnar på rätt plats. Gör anteckningar om avsnitt som ska tas bort, slås ihop eller omorganiseras.

Innehållsrevision tittar på enskilda avsnitt. Innehåller varje avsnitt tillräckligt med detaljer och exempel? Är förklaringarna tydliga? Stöder du påståenden med bevis? Skär bort allt som inte behövs. Den där fascinerande sidospåret tjänar förmodligen inte bokens kärnbudskap.

Linjerevision fokuserar på meningar och ordval. Ersätt svaga verb med starka alternativ och ta bort adverb som stöder svaga verb. Eliminera överflödiga fraser, variera meningslängden och ta bort försiktiga uttryck som "typ" och "ungefär".

Läs ditt manuskript högt. Du kanske snubblar över konstiga formuleringar som dina ögon glider förbi.

Använd ClickUp Brains funktioner strategiskt. Klistra in ett avsnitt och fråga: ”Vilka är de tre svagaste meningarna i detta avsnitt och varför?” För ett avsnitt om SEO-strategier, begär: ”Kontrollera om denna förklaring är begriplig för någon som inte är bekant med sökmotoroptimering. Identifiera facktermer som jag inte har definierat.”

Be ClickUp Brain att hitta problem i ditt manuskript

Uppdatera uppgiftsstatus när du slutför varje redigeringsomgång och håll Dashboard-mätvärdena korrekta.

🧠 Kul fakta: Många klassiska romaner publicerades i veckoblad eller månadsblad. Författare som Alexandre Dumas använde assistenter och snabba skrivtekniker för att hinna med.

Steg 7: Samla strukturerad feedback och hantera revideringar

Du har nu reviderat din bok flera gånger, men förlorat all objektivitet. Välj 3–5 betalesare som representerar din målgrupp, men kom ihåg att inte välja dina största fans eller hårdaste kritiker.

Ställ specifika frågor till läsarna:

Vid vilken punkt kände du dig förvirrad?

Vilka avsnitt kändes långdragna eller för långa?

Vilka exempel hade störst inverkan?

Vilka frågor var fortfarande obesvarade efter att du var klar?

Om du bara kunde behålla tre kapitel, vilka skulle du behålla?

Sätt en tvåveckorsfrist för feedback. När recensionerna kommer in, skapa en uppgift för varje väsentligt revisionsförslag. Namnge uppgifterna specifikt: "Revidera inledningen av kapitel 2 på grund av förvirring kring tidslinjen" eller "Lägg till fler exempel i avsnittet om produktivitet i kapitel 5".

Naturligtvis är det inte alla förslag som är värda att implementeras. När en läsare vill ha mer detaljer och en annan vill ha kortfattighet står du inför ett svårt beslut. Men när tre läsare oberoende av varandra markerar samma avsnitt som förvirrande, behöver det avsnittet bearbetas.

Märk revisionsuppgifter efter typ: ”Innehållstillägg”, ”Förtydligande behövs”, ”Strukturförändring”, ”Stiljustering”. Detta hjälper dig att samla liknande revisioner i grupper.

Förstå feedback bättre med hjälp av ClickUp Brain

Dessutom kan ClickUp Brain hjälpa dig att lösa motstridiga kommentarer. Om läsarna är oense om ett kapitel behöver utökas eller kortas, klistra in kapitlet och fråga: ”Denna kommentar tyder på att det både är för detaljerat och inte tillräckligt detaljerat. Identifiera långrandiga passager utan värde och begrepp som behöver mer förklaring.”

Spåra vilken feedback du har tagit till dig och vilken du medvetet har ignorerat med hjälp av ett anpassat fält med alternativ som "Implementerat" eller "Avslått".

🔍 Visste du att? Mark Twain föredrog buller och aktivitet när han skrev. Han trodde att samtal och vardagligt kaos hjälpte honom att hålla sina idéer levande, och han arbetade ofta i gemensamma utrymmen snarare än i isolerade rum.

Här är våra val av de bästa AI-verktygen för att skriva böcker och AI-skrivassistenter för att skriva, redigera och hantera ditt manuskript. ✍🏼

1. ClickUp (Bäst för kontextuell AI med integrerad bokprojektledning)

Skapa kontextmedvetna kapitelutkast med ClickUp BrainGPT

Först ut har vi ClickUp! Det är en produktivitetsapp för författare där dina kapitel, anteckningar, research och deadlines samlas, så att du har kontroll över alla delar av ditt bokprojekt.

Behåll berättelsens konsistens genom alla kapitel

Att skriva en bok kräver kontinuitet över dussintals sidor. ClickUp BrainGPT hämtar sammanhang från din arbetsyta, till exempel dina dispositioner, anteckningar och utkast, innan det skriver åt dig. Det betyder att det redan vet vad din bok handlar om, istället för att börja från scratch varje gång.

Anta att du skriver en fackbok om kreativ utbrändhet. Kapitel 2 definierar utbrändhet med hjälp av intervjuer och forskning, och kapitel 6 fokuserar på återhämtning.

När du ber BrainGPT att skriva ett utkast till ett avsnitt i kapitel 6, hänvisar det till de ursprungliga definitionerna, terminologin och tonen som introducerades tidigare. Det undviker att förklara begrepp på nytt, speglar formuleringarna som används i kapitel 2 och bygger vidare på dem.

Dessutom är BrainGPT (liksom ClickUp Brain) LLM-agnostiskt, vilket ger dig tillgång till flera AI-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini. Detta hjälper dig att undvika AI-spridning och arbeta snabbare.

Bevara hela bokens sammanhang med hjälp av ClickUp BrainGPT för att skriva och revidera kapitel

Detta hjälper också vid revideringar. Låt oss säga att du ändrar en central idé i kapitel 1.

Du kan be BrainGPT att skanna senare kapitel och föreslå ändringar där den idén förekommer, så att manuskriptet hålls konsekvent utan manuell dubbelkontroll. BrainGPT stöder boken som ett enda, utvecklande verk.

Fånga upp råa idéer utan att tappa fart

Att skriva kan bromsa upp tempot, särskilt under de tidiga skissfaserna. ClickUp Talk-to-Text i BrainGPT omvandlar talade tankar till ren, redigerbar text i ditt skrivarbetsområde och förfinar den sedan med hjälp av projektkontexten.

Omvandla muntliga idéer till strukturerat utkastinnehåll med hjälp av ClickUp Talk to Text i BrainGPT

Låt oss säga att du funderar igenom en scenövergång medan du går fram och tillbaka i rummet. Du dikterar idén, Talk to Text omvandlar den till text och BrainGPT jämnar ut meningsflödet så att det passar in i det omgivande kapitlet.

Idén hamnar där den hör hemma innan energin avtar. Detta fungerar bra för dialogtunga scener, personliga essäer eller reflekterande avsnitt där det talade språket ofta låter närmare den slutgiltiga rösten.

Avlasta repetitivt projektarbete

Att skriva en bok innebär uppföljningar, påminnelser och statusändringar som tyst äter upp tid. ClickUp Super Agents hanterar det bakgrundsarbetet baserat på regler som du definierar.

Lägg till specifika triggers för att skapa anpassade ClickUp Super Agents som sköter ditt arbetsflöde i bakgrunden

Anta att du avslutar ett kapitel och markerar det som "utkast färdigt". En agent kan automatiskt skapa en redigeringsuppgift, länka forskningsanteckningar, uppdatera din skrivtidslinje och visa kapitlet under den veckovisa planeringen. Arbetet fortskrider utan manuell spårning.

Här är några anpassade agenter som du kan skapa i ClickUp:

Kapitelarbetsflödesagent: Spåra när ett kapitels status ändras och starta skapandet av redigerings-, korrekturläsnings- eller layoutuppgifter.

Veckorapport: Sammanställ en kort sammanfattning av framstegen varje vecka med en lista över färdiga kapitel, kommande mål och försenade uppgifter.

Terminologiagent: Upptäck återkommande namn eller nyckeltermer i ClickUp Docs och markera variationer för att hålla berättelsen konsekvent.

Utforska de bästa AI-agenterna för innehållsskapande här:

ClickUps bästa funktioner

Upptäck redigeringskonflikter i realtid: Använd Använd ClickUp Collaboration Detection för att se när redaktörer eller medförfattare aktivt arbetar i samma dokument.

Få feedback på paragrafnivå: Använd Använd ClickUp Assigned Comments i Docs för att konvertera redaktionella anteckningar i texten till tilldelade uppgifter, så att revisionsförfrågningar förblir kopplade till exakt rätt avsnitt.

Koppla samman forsknings- och skrivverktyg: Koppla Google Drive och Dropbox till Koppla Google Drive och Dropbox till ClickUp Integrations för att hålla forskningsfiler, deadlines och skrivscheman synkroniserade.

Spåra tid för utkast och redigering: Logga tid som spenderas på att skriva, revidera eller undersöka varje kapitel och planera realistiska milstolpar baserat på faktisk insats med Logga tid som spenderas på att skriva, revidera eller undersöka varje kapitel och planera realistiska milstolpar baserat på faktisk insats med ClickUp Project Time Tracking.

Visualisera bokens struktur tidigt: Kartlägg handlingsförlopp, kapiteluppbyggnad eller tematiska kopplingar innan du omvandlar idéer till färdiga utkast i Kartlägg handlingsförlopp, kapiteluppbyggnad eller tematiska kopplingar innan du omvandlar idéer till färdiga utkast i ClickUp Mind Maps.

Jämför och återställ kapitelutkast: Granska tidigare versioner av kapitel, återställ tidigare utkast och spåra hur innehållet utvecklas genom revisioner med Granska tidigare versioner av kapitel, återställ tidigare utkast och spåra hur innehållet utvecklas genom revisioner med dokumentversionskontroll.

Sök i hela ditt arbetsutrymme: Hitta omedelbart anteckningar om karaktärshantering, forskningsreferenser, kommentarer eller tidigare utkast i dokument, uppgifter och anslutna verktyg med hjälp av Hitta omedelbart anteckningar om karaktärshantering, forskningsreferenser, kommentarer eller tidigare utkast i dokument, uppgifter och anslutna verktyg med hjälp av ClickUp Enterprise Search

Begränsningar i ClickUp

Det finns begränsningar för användningen av AI i gratispaketet.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Från en G2-recension:

Sedan vi bytte till ClickUp finns allt på ett ställe: uppgifter, tidslinjer, dokument, instrumentpaneler, kommentarer och till och med mötesanteckningar. Det är otroligt anpassningsbart men tillräckligt intuitivt för att alla ska kunna lära sig det snabbt. Funktioner som automatiseringar, AI-skrivassistent och den uppdaterade kalendern sparar verkligen tid. Och det bästa av allt? Det skalar med oss – oavsett om vi lanserar en ny kampanj eller hanterar långsiktiga verksamheter.

Sedan vi bytte till ClickUp finns allt på ett ställe: uppgifter, tidslinjer, dokument, instrumentpaneler, kommentarer och till och med mötesanteckningar. Det är otroligt anpassningsbart men tillräckligt intuitivt för att alla ska kunna lära sig det snabbt. Funktioner som automatiseringar, AI-skrivassistent och den uppdaterade kalendern sparar verkligen tid. Och det bästa av allt? Det skalar med oss – oavsett om vi lanserar en ny kampanj eller hanterar långsiktiga verksamheter.

🧠 Kul fakta: Fjodor Dostojevskij skrev ofta romaner under extrem tidspress, ibland dikterade han i hög hastighet till stenografer för att hinna med publiceringsdeadlines. Delar av Spelaren skrevs på bara 26 dagar.

2. Sudowrite (bäst för skönlitterära författare)

via Sudowrite

Sudowrite körs på sin egen Muse-modell, som är specifikt tränad på fiktion snarare än den vanliga internetblandningen. Detta är viktigt eftersom AI:n förstår narrativ logik, såsom scenstruktur och karaktärers motivation.

I Story Bible kan du fylla på med karaktärers egenheter, regler för världsbyggande, magiska system och allt annat som är viktigt för din berättelse. Sudowrite hämtar sedan information från denna databas vid varje generering.

Dessutom lägger Describe till sensoriska detaljer för alla fem sinnen i platta passager, och Twist föreslår komplikationer i handlingen som du inte hade tänkt på. Allt fungerar i bitar snarare än hela kapitel, vilket motsvarar hur de flesta skönlitterära författare skriver utkast.

Sudowrites bästa funktioner

Skapa fortsättningar på scener med Auto Write när du fastnar i vad som ska hända härnäst, eller använd Guided Write för att skriva utkast till specifika ögonblick som du har föreställt dig men ännu inte skrivit.

Skapa scener på 500–1 000 ord som följer dina specifikationer och bibehåller berättelsens konsistens med First Draft .

Använd Brainstorm för att skapa listor med karaktärsnamn, magiska krafter, världsbyggande element, plot-twists eller dialogfragment.

Använd förinställningar för omskrivning som ”Visa, berätta inte” eller ”Lägg till inre konflikt” på utvalda passager.

Skapa anpassade plugins från det över 1 000 stora communitybiblioteket eller bygg dina egna verktyg för specifika uppgifter som att ta bort klichéer och justera synvinkeln.

Sudowrites begränsningar

Det är svårt att upprätthålla en konsekvent ton i manuskript som överstiger 50 000 ord, vilket kräver att du manuellt justerar tonen och stilen för att uppnå enhetlighet.

Fel i karaktärernas positionering förekommer regelbundet, vilket leder till att personer placeras på fel platser eller reagerar på händelser som de ännu inte borde känna till.

Sudowrite-priser

Gratis provperiod

Hobby & Student: 19 $/månad

Professionell: 29 $/månad

Max: 59 $/månad

Sudowrite-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Sudowrite?

En Redditor säger:

Jag personligen älskar Sudowrite, även om jag inte är så förtjust i kreditsystem. När det gäller plot twists har Story Bible en funktion där du kan dölja dina olika anteckningskort från AI:n. I teorin kan du skriva din plot twist på ett kort och sedan dölja det från AI:n tills du är redo att avslöja den.

Jag personligen älskar Sudowrite, även om jag inte är så förtjust i poängsystem. När det gäller plot twists har Story Bible en funktion där du kan dölja dina olika anteckningskort från AI:n. I teorin kan du skriva din plot twist på ett kort och sedan dölja det från AI:n tills du är redo att avslöja den.

📖 Läs också: De bästa alternativa verktygen till Sudowrite för författare

3. Novelcrafter (bäst för teknisk kontroll)

via Novelcrafter

Med Novelcrafter kan du använda dina egna API-nycklar från OpenAI, Anthropic eller Google och ansluta dem till plattformens infrastruktur. Codex fungerar som en interaktiv wiki för lagring av karaktärsblad, dokument om världsbyggande och handlingssträngar.

När du genererar text hämtar plattformen automatiskt relevanta Codex-poster och matar in dem som kontext till den AI-modell du har anslutit.

Du kan också klona alla systemprompter som verktyget använder, modifiera dem eller bygga helt nya från grunden. Denna nivå av anpassning tilltalar författare som vet exakt hur de vill att AI ska fungera, men det kräver tekniska kunskaper som de flesta författare inte har.

Novelcrafters bästa funktioner

Lagra sammankopplade karaktärsblad, platsdetaljer och bakgrundsinformation i Codex-poster, och tagga dem sedan så att Novelcrafter automatiskt infogar relevant sammanhang när det genererar prosa i Chat .

Klonera valfri systemprompt och ändra parametrar, eller skapa helt nya prompts från grunden med hjälp av modulära komponenter som du själv definierar.

Kartlägg berättelsens struktur i Grid-, Matrix- eller Outline-vyerna för att upptäcka problem med tempot, följa utvecklingen av sidohandlingar eller visualisera karaktärernas framträdanden i olika scener.

Begränsningar för Novelcrafter

API-nyckelhantering ökar komplexiteten eftersom du varje månad måste jonglera med prenumerationskostnader och OpenAI- eller Anthropic-krediter.

Gränssnittsdesignen gömmer användbara funktioner under flera klick.

Priser för Novelcrafter

21 dagars gratis provperiod

Scribe: 4 $/månad per användare

Hobbyist: 8 $/månad per användare

Artisan: 14 $/månad per användare

Specialist: 20 $/månad per användare

Novelcrafter-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Novelcrafter?

Som delat på Reddit:

Jag använder NovelCrafter+OpenRouter och gillar det väldigt mycket. Gränssnittet är mycket bekvämt och intuitivt, och strukturen för både skrivandet och kodexet fungerar mycket bra för AI-interaktion. Jag ÄLSKAR också möjligheten att manipulera och skapa promptgeneratorer för att skapa mina egna instruktioner och kommandon. Det är ett oerhört kraftfullt verktyg...

Jag använder NovelCrafter+OpenRouter och gillar det väldigt mycket. Gränssnittet är mycket bekvämt och intuitivt, och strukturen för både skrivandet och kodxet fungerar mycket bra för AI-interaktion. Jag ÄLSKAR också möjligheten att manipulera och skapa promptgeneratorer för att skapa mina egna instruktioner och kommandon. Det är ett oerhört kraftfullt verktyg...

🔍 Visste du att? Vladimir Nabokov skrev Lolita på indexkort och omarrangerade scenerna oändligt många gånger innan han slutförde romanen. Han sa att strukturen var viktigare än sekvensen.

4. Squibler (bäst för snabba startar)

via Squibler

Squibler erbjuder snabbhet framför sofistikering. Du kan arbeta mer metodiskt och bygga element (karaktärer, miljöer, objekt) som Smart Writer refererar till när den genererar scener.

Skrivverktyget finns i sidofältet och erbjuder automatisk komplettering av meningar, omskrivning av stycken eller utkast till hela kapitel baserat på din disposition. Med Corkboard-vyn kan du visuellt flytta runt scener, vilket är användbart när du inser att kapitel tre borde komma efter kapitel sju.

Squiblers bästa funktioner

Begär att hela manuskriptet genereras utifrån en grundläggande premiss i Generera scen , eller arbeta kapitel för kapitel med Smart Writer .

Sätt upp mål för antal ord per kapitel eller dagliga mål, och följ sedan upp hur mycket du har klarat av genom en specialiserad instrumentpanel.

Omvandla markerad text till AI-genererade bilder med Visualize och skapa snabba visuella referenser för komplexa miljöer eller karaktärers utseende.

Squiblers begränsningar

Genererad prosa blir platt och repetitiv, med generiska formuleringar som kräver omfattande redigering.

Appens prestanda försämras i längre projekt, där kapitelnavigeringen blir långsammare.

Priser för Squibler

Gratis

Pro: 29 $/månad

Squibler-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Ernest Hemingway höll sin kreativitet skarp genom att sluta mitt i en mening när han nått sitt dagliga mål på 500 ord, så att han visste exakt var han skulle börja nästa dag. Agatha Christie, å andra sidan, behandlade mysterier som logiska pussel och placerade noggrant ledtrådar och vilseledande spår så att lösningen alltid var rättvis för läsaren. I The ABC Murders använde hon till och med alfabetet som en strukturell begränsning för att hålla handlingen tät och lösbar.

5. Shortly AI (bäst för minimala gränssnitt)

Shortly AI ger dig en tom sida och fyra kommandon. Det är allt. Inga mallar som stör din vy eller komplicerade menyer som döljer funktioner du aldrig kommer att använda. Skriv ett inledande stycke eller en prompt, så fortsätter AI din tanke i bitar om cirka 100 ord.

De fyra slashkommandona: /instruct, /rewrite, /shorten och /expand hanterar textändringar i valda passager. Denna avskalade metod eliminerar friktion när du försöker behålla momentum under skrivsessionerna. Shortly AI är ett bra val för författare som tycker att de flesta skrivprogram är överväldigande och bara vill ha något som inte står i vägen.

Kortfattad beskrivning av AI:s bästa funktioner

Använd /rewrite på markerad text för att få alternativa formuleringar, vilket är användbart när en mening låter konstig men du är osäker på hur du ska fixa den.

Kondensera långa förklaringar med /shorten , som tar bort onödiga ord samtidigt som den bevarar kärnan i texten på upp till 200 tecken.

Utvecklade underutvecklade punkter genom att /expandera textval på upp till 120 tecken, och förvandla korta omnämnanden till mer utförliga beskrivningar.

Kortfattade begränsningar för AI

Genereringens längd är begränsad till cirka 100 ord per utdata, även när du behöver längre sammanhängande passager.

Problem med faktamässig korrekthet uppstår regelbundet eftersom AI ibland fabricerar datum eller detaljer.

Priser för Shortly AI

Anpassad prissättning

Korta AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📮 ClickUp Insight: 43 % av människor säger att repetitiva uppgifter ger en hjälpsam struktur till deras arbetsdag, men 48 % tycker att de är utmattande och distraherar från meningsfullt arbete. Även om rutiner kan ge en känsla av produktivitet, begränsar de ofta människans kreativitet och hindrar dig från att göra meningsfulla framsteg. ClickUp hjälper dig att bryta denna cykel genom att automatisera rutinuppgifter med hjälp av intelligenta AI-agenter, så att du kan fokusera på djupgående arbete. Automatisera påminnelser, uppdateringar och uppgiftsfördelning, och låt funktioner som automatiserad tidsblockering och uppgiftsprioritering skydda dina produktiva timmar. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag per anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

Juridiska och etiska överväganden för AI-skrivna böcker

Den juridiska situationen kring AI-genererat innehåll är fortfarande oklar.

Upphovsrätten i de flesta jurisdiktioner skyddar mänskligt författarskap, vilket skapar komplikationer när AI bidrar väsentligt till ditt manuskript. Domstolarna har ännu inte fastställt några tydliga prejudikat, men tidiga domar tyder på att text som genererats enbart av AI kanske inte är berättigad till upphovsrättsligt skydd.

Detta är viktigt av flera praktiska skäl:

Någon plagierar ditt verk och du kan inte hävda dina upphovsrättsliga anspråk

Förlag avvisar kontrakt eftersom de inte kan säkra sekundära rättigheter

Licensavtal faller igenom när ägarskapsfrågor uppstår

Framtida juridiska utmaningar uppstår i takt med att reglerna utvecklas

Förlag ber allt oftare författare att uppge användningen av AI under kontraktsförhandlingar, eftersom transparens skyddar dig från potentiella tvister längre fram. Vissa kontrakt innehåller nu specifika klausuler om AI-genererat innehåll, som kräver att författare bekräftar i vilken utsträckning maskiner har använts.

Etiska frågor går hand i hand med juridiska frågor. Läsarna förväntar sig äkthet från författarna. Om AI skriver hela kapitel och du publicerar dem under ditt namn utan betydande revideringar riskerar du att undergräva förtroendet. Olika genrer medför olika förväntningar:

Tekniska manualer och referens- eller produktivitetsböcker granskas mindre noggrant.

Memoarer och personliga berättelser kräver äkta mänskliga erfarenheter

Läsare av skönlitteratur bryr sig mycket om röst och kreativitet

Akademiska arbeten kräver en transparent metodik

Det praktiska tillvägagångssättet: använd AI som ett verktyg, inte som en ghostwriter. När dina kreativa avtryck präglar varje sida blir juridiska oklarheter mindre viktiga och etiska frågor bleknar bort.

🔍 Visste du att? För att hinna med deadline för Ringaren i Notre Dame ska Victor Hugo ha bett sina tjänare att låsa in hans kläder, så att han inte hade något annat att ta på sig än en sjal. Eftersom han inte kunde lämna huset hade han inget annat val än att skriva.

Få din bok i mål med ClickUp

Att skriva en bok kräver konsekvens, tålamod och ett system som kan hantera veckor eller månader av arbete utan att bromsa dig. När processen känns splittrad känns även starka utkast osäkra.

ClickUp samlar din disposition, kapitel, revideringar och deadlines på ett ställe, så att ingenting hamnar i en glömd mapp.

Kontextuell AI (ClickUp Brain och BrainGPT) fungerar inuti dina dokument och hjälper dig att skriva utkast, revidera och ompröva avsnitt utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Dessutom hanterar AI-agenter och automatiseringar uppföljningar, framstegsspårning och rutinuppdateringar, så att projektet fortsätter att gå framåt.

Skapa din bok i ett utrymme som är utformat för att rymma allt. Registrera dig för ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor (FAQ)

En AI-bokförfattare försöker själv generera stora delar av en bok utifrån en uppmaning, medan en AI-skrivassistent istället stöder din process. Den hjälper dig att skissa upp kapitel, utveckla idéer, skriva om avsnitt eller förbättra tydligheten samtidigt som du behåller kontrollen över innehållet och inriktningen.

Din röst kommer från dina val; du bestämmer idéerna, strukturen, tonen och den slutliga formuleringen. AI bör användas för att föreslå alternativ, inte för att fatta beslut åt dig. Att redigera varje resultat, omstrukturera meningar i din egen skrivstil och mata AI med exempel på dina tidigare texter hjälper dig att hålla rösten konsekvent.

Nej. AI kan fungera som en grammatikgranskare, strama upp meningar och påpeka inkonsekvenser. Mänskliga redaktörer bidrar med omdöme, kontext och förståelse för målgruppen, tempo och nyanser. AI fungerar bäst som ett första steg, medan mänskliga redaktörer hanterar kreativt skrivande, förfining och slutlig kvalitet.