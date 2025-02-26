De 15 bästa programvarorna för att skriva böcker 2025

Din bok handlar om din fantastiska idé och din skicklighet i ditt hantverk. Men att skriva en bok är något som i hög grad beror på de verktyg du använder för att forma idén till ett färdigt manuskript. 🖋️

Den bästa programvaran för bokskrivande för författare är som ritningar för en arkitekt. Rätt verktyg för bokskrivande kommer att vara din trogna partner, oavsett om du arbetar på din nästa bästsäljare, skriver en självbiografi eller skriver en objektiv sammanfattning.

Från att organisera idéer till att följa din utveckling och förbättra din grammatik – dessa verktyg och andra skrivappar är avsedda att förenkla processen att skriva en bok. Men med så många valmöjligheter, hur bestämmer du vilken skrivapp som är bäst?

Denna artikel utforskar de grundläggande funktionerna i programvara för bokskrivande och lyfter fram de bästa verktygen som finns på marknaden idag.

Vad ska du leta efter i ett program för att skriva böcker?

När du väljer programvara för bokskrivande bör du ta hänsyn till följande viktiga funktioner för att förbättra din kreativa process:

Användarvänligt gränssnitt : Välj ett skrivprogram med ett användarvänligt gränssnitt som garanterar smidig navigering och minimerar tekniska distraktioner.

Organisationsverktyg : Använd verktyg med funktioner för disposition, hjälpmedel för karaktärsutveckling och tidslinjehantering för att strukturera din berättelse på ett mer effektivt sätt.

Kompatibilitet : Kontrollera att programvaran fungerar på dina föredragna operativsystem, såsom macOS och Windows, och enheter.

Samarbetsfunktioner : Välj programvara som stöder samarbete i realtid och dokumentdelning om du arbetar med medförfattare eller redaktörer.

Exportalternativ : Leta efter alternativ som låter dig exportera ditt manuskript i flera format, till exempel PDF eller ePub, för att uppfylla publiceringskraven.

Distraktionsfri miljö : Välj en plattform som erbjuder en distraktionsfri skrivupplevelse för att behålla fokus och produktivitet.

Budgetöverväganden: Bestäm om gratisverktyg uppfyller dina behov eller om premiumprogramvara med avancerade funktioner motiverar investeringen.

🔍 Visste du att? 1964 släppte IBM Magnetic Tape Selectric Typewriter (MT/ST), som kombinerade funktionaliteten hos en Selectric-skrivmaskin med magnetbandinspelning, vilket möjliggjorde textmodifiering och lagring.

De 15 bästa programvarorna för att skriva böcker

Rätt programvara för att skriva och redigera böcker ger dig de idéer och skrivtips du behöver för att förbli innovativ men ändå disciplinerad.

I det här avsnittet går vi igenom de 15 bästa programvarorna för bokskrivande som passar en rad olika skrivstilar, mål och budgetar.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven skrivning, samarbete och projektledning)

ClickUp är en app för arbete som integrerar AI-driven skrivning, samarbete och projektledningsfunktioner, vilket gör den idealisk för författare som söker ett omfattande program för att skriva böcker.

Skapa förstklassigt innehåll med ClickUps AI-drivna skriv- och redigeringsassistent.

ClickUp Brain är en AI-driven assistent som samlar allt – uppgifter, dokument, personer och verktyg – på ett och samma ställe.

Det effektiviserar arbetsflöden och förenklar dina dagliga uppgifter. Oavsett om du behöver hjälp med sammanhang, innehåll eller automatisering av rutinmässigt arbete, hjälper ClickUp Brain dig att spara tid och fokusera mer på ditt kreativa arbete.

ClickUp Docs fungerar som din kreativa lekplats. Det är ett samarbetsutrymme där du kan skriva utkast, redigera och organisera ditt arbete. Med möjligheten att skapa wikis, kapslade sidor och delade dokument säkerställer ClickUp Docs att du och ditt team förblir fokuserade och produktiva.

Samarbeta med andra i realtid med ClickUp Docs

Dessutom gör ClickUps funktion för samarbetsdetektering det enkelt att dela idéer, få feedback och arbeta tillsammans i realtid – oavsett var dina teammedlemmar befinner sig.

Det är inte allt!

ClickUp erbjuder också en rad brainstormingmallar som gör det enklare att strukturera dina skrivprojekt. Till exempel:

Ladda ner den här mallen Organisera kapitel, följ framstegen och hantera deadlines med ClickUps mall för bokplanering.

Planera, organisera och hantera enkelt din bok med hjälp av ClickUp Book Planning Template. Den har fördefinierade vyer för kapitel, romandetaljer och hela skrivprocessen – så att din roman blir lika välstrukturerad som din bästa plot twist.

ClickUp Book Proposal Template hjälper också författare att skapa professionella förslag med fördefinierade avsnitt för ämnen, målgrupper och marknadsföringsstrategier – perfekt för att pitcha till förlag.

Här är vad Cristina Willson, innehållsansvarig på Graphite, har att säga om ClickUp:

Vi började inte bara skriva artiklar, utan bestämde oss för att göra det i stor skala, så vi behövde en robust plattform som enkelt kunde anpassas till vårt ökande antal leveranser. ClickUp var det bästa valet.

Vi började inte bara skriva artiklar, utan bestämde oss för att göra det i stor skala, så vi behövde en robust plattform som enkelt kunde anpassas till vårt ökande antal leveranser. ClickUp var det bästa valet.

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp Chat för att förbättra kommunikationen, möjliggöra samarbete i realtid och synkronisering med snabbmeddelanden och uppdateringar.

Brainstorma, planera och organisera i realtid för att öka samarbetet med ClickUp Whiteboards.

Organisera projektplaner effektivt med hjälp av Gantt-diagram och tidslinjevyer.

Automatisera repetitiva uppgifter, spåra milstolpar och håll teamet på schemat med ClickUp Automations

Anpassa uppgiftsstatus med ClickUp för att förenkla bokskrivandet och följa varje steg från utkast till godkännande.

Begränsningar för ClickUp

Nya användare möter en inlärningskurva på grund av det stora utbudet av funktioner.

Mobilappen saknar några av funktionerna som finns i datorversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Google Docs (bäst för samarbete i realtid och tillgänglighet)

via Google Docs

Google Docs är ett gratis ordbehandlingsprogram som gör det möjligt för användare att skapa, redigera och samarbeta på dokument i realtid. Dess molnbaserade natur säkerställer tillgänglighet från alla enheter med internetanslutning, vilket gör det till ett bekvämt val för författare och team.

Ljus- och mörkläget gör det möjligt för författare att anpassa ordbehandlarens utseende och känsla efter behov.

Google Docs bästa funktioner

Arbeta samtidigt med andra på samma dokument, med ändringar som återspeglas i realtid.

Redigera och visa dokument från vilken enhet som helst med internetåtkomst.

Använd funktionen för versionshantering av dokument för att övervaka ändringar och återgå till tidigare versioner vid behov.

Begränsningar i Google Docs

Det kan sakna vissa avancerade formaterings- och redigeringsverktyg jämfört med ordbehandlingsprogram för stationära datorer.

Full funktionalitet kräver en stabil internetanslutning, vilket begränsar åtkomsten i områden med dålig uppkoppling.

Priser för Google Docs

Gratis

Betyg och recensioner av Google Docs

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (över 28 000 recensioner)

3. Microsoft Word (bäst för avancerad formatering och professionell dokumentskapande)

via Microsoft

Microsoft Word är ett mycket använt ordbehandlingsprogram som är känt för sina omfattande funktioner som tillgodoser grundläggande ordbehandlingsbehov och avancerade dokumenteringsbehov, oavsett om det gäller en bok, en objektiv sammanfattning eller en rapport.

Dess omfattande formateringsalternativ och integration med andra Microsoft Office-program gör det till ett populärt ordbehandlingsprogram för professionellt skrivande.

Microsoft Words bästa funktioner

Få tillgång till ett stort utbud av formateringsverktyg, inklusive stilar, teckensnitt och sidlayouter.

Använd avancerade redigeringsfunktioner som kommentarer och grammatikkontroll.

Arbeta med andra Microsoft Office-program som Excel och PowerPoint för att öka produktiviteten och förbättra dataintegrationen.

Begränsningar i Microsoft Word

För att få tillgång till alla funktioner krävs ett betalt abonnemang.

Det omfattande utbudet av funktioner kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för Microsoft Word

Endast Word: 179,99 dollar

Betyg och recensioner av Microsoft Word

G2: 4,7/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

En G2-användare säger:

Microsoft Word ingår i en månatlig prenumeration på 365 och integreras med 90 % av andra programvaror, både för stationära datorer och online. Word finns också tillgängligt i molnet via Microsoft, så att du kan komma åt dina dokument var du än befinner dig!

Microsoft Word ingår i en månatlig prenumeration på 365 och integreras med 90 % av andra programvaror, både för stationära datorer och online. Word finns också tillgängligt i molnet via Microsoft, så att du kan komma åt dina dokument var du än befinner dig!

4. Grammarly (Bäst för att förbättra skrivandets tydlighet och korrekthet)

via Grammarly

Grammarly är en AI-driven korrekturläsare, skrivassistent och grammatikgranskare som är utformad för att förbättra tydligheten, korrektheten och den övergripande kvaliteten på ditt skrivande.

Programmet erbjuder grammatik- och stavningskontroll i realtid, stilförslag och tonavkänning, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för att skapa polerat och professionellt innehåll.

Grammarlys bästa funktioner

Få omedelbar feedback om grammatiska fel och stavfel.

Få tillgång till förslag för att förbättra meningsbyggnad, ordval och läsbarhet i allmänhet.

Använd verktyget för plagieringsdetektering för att jämföra ditt innehåll med en stor databas.

Grammarlys begränsningar

Vissa förslag kanske inte stämmer överens med det avsedda sammanhanget.

Dokument som överstiger 100 000 tecken måste delas upp i mindre delar.

Grammarlys priser

Gratis

Pro: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

5. Evernote (bäst för anteckningar och organisering)

via Evernote

Evernote är ett mångsidigt anteckningsprogram som gör det möjligt för användare att detaljera, organisera och enkelt komma åt information på flera enheter.

Det är en centraliserad hubb för personliga och professionella organisationer med avancerade funktioner som dokumentskanning, webbklippning och uppgiftshantering.

Evernotes bästa funktioner

Skapa anteckningar i olika format, inklusive text, bilder, ljudinspelningar och webbklipp.

Sortera anteckningar i anteckningsböcker och tilldela taggar för effektiv kategorisering.

Använd avancerade sökfunktioner för att hitta text i bilder och skannade dokument.

Evernotes begränsningar

Den kostnadsfria versionen begränsar månatliga uppladdningar och synkronisering mellan enheter.

Evernote Free-konton är begränsade till en enhet åt gången.

Priser för Evernote

Personligt: 14,99 $/månad

Professional: 17,99 $/månad

Team: 24,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

En G2-användare säger:

Evernote är bäst för att hantera scheman! Det jag gillar med Evernote är att det är så välorganiserat att du kan sortera efter datum och att göra-listor. Det påminner mig enkelt om mina framtida scheman och projekt som ska göras. Det är gratis att använda, du kan använda det utan att uppgradera mot betalning. Det är precis som ett anteckningsblock, men med menyflikar och olika alternativ för schemaläggning.

Evernote är bäst för att hantera scheman! Det jag gillar med Evernote är att det är så välorganiserat att du kan sortera efter datum och att göra-listor. Det påminner mig enkelt om mina framtida scheman och projekt som ska göras. Det är gratis att använda, du kan använda det utan att uppgradera mot betalning. Det är precis som ett anteckningsblock, men med menyflikar och olika alternativ för schemaläggning.

6. Scrivener (bäst för projektledning vid långformigt skrivande)

via Scrivener

Scrivener är ett skrivprogram som är utformat för författare, forskare och manusförfattare som arbetar med omfattande skrivprojekt. Det erbjuder en serie organisationsverktyg som möjliggör hantering av komplexa manuskript, från första utkast till slutlig publicering.

Scriveners bästa funktioner

Använd bindarfunktionen för att strukturera ditt manuskript i kapitel och scener.

Använd den virtuella anslagstavlan för att ordna och omordna sammanfattningar av dina avsnitt.

Öka produktiviteten genom att visa och redigera flera dokument samtidigt med hjälp av funktionen för delad skärm.

Scriveners begränsningar

Användare måste köpa separata licenser för varje plattform.

Omfattande projekt kan ibland frysa och ladda långsammare.

Priser för Scrivener

iOS: 23,99 dollar

Utbildningslicens: 50,99 dollar

Standardlicens: 59,99 $

Paket: 95,98 dollar

Betyg och recensioner av Scrivener

G2: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

En G2-användare säger:

Att ha allt material för min roman på ett och samma ställe är en mycket praktisk funktion, något som en vanlig ordbehandlare bara kan drömma om att erbjuda. Du har forskningsmappar och kapitelmappar, som du kan dela upp i scener. Dessa kan du flytta runt, så om du någonsin behöver flytta en scen från ett kapitel till ett annat eller flytta ett kapitel till en annan plats kan du göra det enkelt med dra och släpp. Jag gillar också alternativen för delad skärm.

Att ha allt material för min roman på ett och samma ställe är en mycket praktisk funktion, något som en vanlig ordbehandlare bara kan drömma om att erbjuda. Du har forskningsmappar och kapitelmappar, som du kan dela upp i scener. Dessa kan du flytta runt, så om du någonsin behöver flytta en scen från ett kapitel till ett annat eller flytta ett kapitel till en annan plats kan du göra det enkelt med dra och släpp. Jag gillar också alternativen för delad skärm.

7. Hemingway Editor (bäst för att förbättra läsbarheten och koncisiteten)

via Hemingway Editor

Hemingway Editor är en gratis skrivapp som är utformad för att förbättra tydligheten och läsbarheten i din text. Denna programvara för bokskrivande hjälper författare att skriva mer koncis och slagkraftig prosa genom att markera komplexa meningar och vanliga fel.

Hemingway Editors bästa funktioner

Identifiera långa eller invecklade meningar med förslag för att förbättra läsbarheten.

Upptäck fall av passiv röst och ersätt dem med ett mer engagerande språk.

Anpassa innehållet till rätt målgrupp med hjälp av läsbarhetsgraden.

Begränsningar för Hemingway Editor

Mer optimerad för kortare texter, såsom artiklar.

Saknar omfattande funktioner för grammatik- och stavningskontroll.

Priser för Hemingway Editor

Individuell 5K-plan: 10 $/månad

Individuell 10K-plan: 15 $/månad

Team 10K-plan: 15 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Hemingway Editor

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

En G2-användare säger:

Jag gillar att det mäter medan jag skriver. Det är ett bra mått och ett konsekvent sätt att skriva för en stor publik. Det gör mitt skrivande mycket tillgängligt.

Jag gillar att det mäter medan jag skriver. Det är ett bra mått och ett konsekvent sätt att skriva för en stor publik. Det gör mitt skrivande mycket tillgängligt.

🧠 Kul fakta: Den berömda författaren Ernest Hemingway föredrog att skriva stående, vanligtvis med en skrivmaskin på en brösthöjdshylla i sitt hem i Havanna.

8. yWriter (Bäst för att strukturera romaner med scen- och kapitelhantering)

via yWriter

yWriter är ett gratis skrivprogram utvecklat av författaren Simon Haynes, utformat för att hjälpa författare att organisera sina manuskript genom att dela upp dem i kapitel och scener. Denna struktur främjar effektiv projektledning och förbättrar själva skrivprocessen.

yWriters bästa funktioner

Dela upp ditt manuskript i hanterbara avsnitt

Ställ in och övervaka ordräkningsmål för enskilda scener eller kapitel.

För detaljerade anteckningar om karaktärer, platser och föremål.

Begränsningar för yWriter

MacOS- och mobilversionerna har begränsad funktionalitet.

Inte idealiskt för samarbete, eftersom det främst är utformat för enskilda författare.

Priser för yWriter

Gratis

Silverregistrering: 11,95 dollar

Guldregistrering: 24,95 dollar

yWriter-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. ProWritingAid (Bäst för skrivanalys och stilförbättring)

via ProWritingAid

ProWritingAid är ett skrivprogram och en assistent som erbjuder djupgående analyser för att förbättra grammatik, skrivstil och läsbarhet. Detta program för bokskrivning ger detaljerade rapporter och förslag och erbjuder omfattande lösningar för författare som vill förfina sitt arbete.

ProWritingAids bästa funktioner

Få tillgång till över 20 skrivrapporter som utvärderar aspekter som grammatik, stil, läsbarhet och mycket mer.

Få förslag på hur du kan förenkla komplexa meningar, minska användningen av passiv form och eliminera redundanser.

Integrera med plattformar som Microsoft Word, Google Docs, Scrivener och webbläsartillägg.

Begränsningar för ProWritingAid

Den kostnadsfria versionen har en ordgräns på 500 ord per dokument.

Kräver internetuppkoppling för att fungera.

Priser för ProWritingAid

Gratis

Premium: 30 $/månad

Premium Pro: 36 $/månad

ProWritingAid-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

En G2-användare säger:

Av alla redigeringsprogram jag har provat tycker jag att PWA är det enklaste och mest grundliga. Jag skickar alla mina manuskript genom det och litar på att PWA upptäcker mina fel och utelämnanden. Det fungerar snabbt, är pålitligt och rättar inte bara mina texter, utan jag lär mig också av deras tips. Jag kan inte tänka mig något annat redigeringsverktyg som är lika effektivt och lättanvänt.

Av alla redigeringsprogram jag har provat tycker jag att PWA är det enklaste och mest grundliga. Jag skickar alla mina manuskript genom det och litar på att PWA upptäcker mina fel och utelämnanden. Det fungerar snabbt, är pålitligt och rättar inte bara mina texter, utan jag lär mig också av deras tips. Jag kan inte komma på något annat redigeringsverktyg som är lika effektivt och lättanvänt.

10. Ulysses (Bäst för distraktionsfritt skrivande på Apple-enheter)

via Ulysses

Ulysses är en premiumskrivapp som erbjuder författare en ren och fokuserad miljö. Dess minimalistiska gränssnitt och kraftfulla organisationsverktyg gör den till ett förstahandsval för en skrivupplevelse utan distraktioner.

Ulysses bästa funktioner

Koncentrera dig helt på innehållet med en överskådlig arbetsyta.

Använd ett biblioteksystem för att optimera dokumenthanteringen och underlätta kategoriseringen.

Sätt upp mål för antal ord och följ upp framstegen

Ulysses begränsningar

Endast tillgängligt på macOS och iOS.

Saknar inbyggda verktyg för samarbete i realtid

Priser för Ulysses

Betald prenumeration: 5,99 $/månad

Ulysses betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

En G2-användare säger:

Mitt favoritverktyg för att skapa dispositioner, skriva blogginlägg och ta anteckningar. Rent gränssnitt, utmärkt integration av markdown, WordPress-integration, vacker helskärmsläge och mörkt läge. Enkelt att använda på ytan, men så kraftfullt.

Mitt favoritverktyg för att skapa dispositioner, skriva blogginlägg och ta anteckningar. Rent gränssnitt, utmärkt integration av markdown, WordPress-integration, vacker helskärmsläge och mörkt läge. Enkelt att använda på ytan, men så kraftfullt.

11. Bibisco (bäst för strukturerad berättelseutveckling)

via Bibisco

Bibisco är ett program för att skriva romaner med öppen källkod som hjälper författare att utveckla och organisera sina berättelser, med fokus på karaktärs- och handlingsutveckling. Det erbjuder en rad verktyg för att strukturera romaner effektivt, vilket gör det värdefullt för både nybörjare och erfarna författare.

Bibiscos bästa funktioner

Använd detaljerade karaktärsblad och intervjuer för att skapa välrundade karaktärer.

Organisera ditt arbete i kapitel och scener för enkel navigering och omstrukturering.

Analysera fördelningen av karaktärer, platser och andra element i romanen.

Bibiscos begränsningar

Erbjuder grundläggande formateringsfunktioner

Avsaknaden av en mobilapp begränsar flexibiliteten för skrivande på resande fot.

Priser för Bibisco

Community Edition: Gratis

Supporters Edition: 59 dollar

Bibisco-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

via Dabble

Nästa programvara för bokskrivande är Dabble, ett onlineverktyg för författare fullspäckat med funktioner som hjälper dig att skriva och planera din bok.

Den molnbaserade designen gör att du kan komma åt ditt arbete från både datorn och mobilen, vilket ger perfekt flexibilitet och organisation för din kreativa process.

Dabble bästa funktioner

Använd verktyg för att skapa dispositioner , utveckla karaktärer och föra detaljerade anteckningar.

Kom åt och redigera ditt arbete från vilken enhet som helst med internetuppkoppling.

Sätt upp mål för antal ord och följ dina framsteg för att få en tydlig väg mot projektets slutförande.

Begränsningar för Dabble

Saknar integrerad bokformatering för direktuppladdning till onlineåterförsäljare.

Speciellt utformade för att skriva böcker och kanske inte passar andra former av skrivande.

Priser för Dabble

Grundläggande: 9 $/månad

Standard: 19 $/månad

Premium: 29 $/månad

Dabble-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (15+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

En G2-användare säger:

När det gäller att skapa minnesvärda romaner är Dabble mitt favoritverktyg. Det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet hjälper mig att enkelt strukturera mitt skrivande, medan mobilappen gör det möjligt för mig att fånga upp mina berättelseidéer när jag är på språng. Jag uppskattar också möjligheten att organisera mina plotpunkter i berättelseavsnitt, vilket gör det lättare att hålla min berättelse på rätt spår.

När det gäller att skapa minnesvärda romaner är Dabble mitt favoritverktyg. Det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet hjälper mig att enkelt strukturera mitt skrivande, medan mobilappen gör det möjligt för mig att fånga upp mina berättelseidéer när jag är på språng. Jag uppskattar också möjligheten att organisera mina plotpunkter i berättelseavsnitt, vilket gör det lättare att hålla min berättelse på rätt spår.

13. Vellum (Bäst för professionell bokformatering på macOS)

via Vellum

Vellum är ett specialiserat program för bokformatering som är utformat för författare som vill skapa visuellt tilltalande e-böcker och tryckta böcker.

Känt för sitt användarvänliga gränssnitt och högkvalitativa resultat, gör det den komplexa formateringsprocessen för böcker tillgänglig för konsumenter – även de med mindre teknisk kunskap.

Vellums bästa funktioner

Använd en mängd professionella mallar och stilar för att skapa visuellt tilltalande böcker.

Skapa olika filtyper, inklusive ePub och PDF, för distribution på flera plattformar och print-on-demand-tjänster.

Skapa automatiskt en innehållsförteckning för att förenkla navigering och organisation.

Begränsningar i Vellum

Endast tillgängligt på macOS

Kräver en betydande initial investering.

Priser för Vellum

Vellum Ebooks: 199,99 dollar

Vellum Press: 249,99 dollar

Betyg och recensioner av Vellum

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

14. Atticus (Bäst för allt-i-ett-skrivande och formatering)

via Atticus

Atticus är ett allt-i-ett-verktyg som tar bort stressen från att skriva och formatera din bok. Denna webbaserade programvara kombinerar kraftfulla skrivfunktioner med professionell formatering, vilket hjälper författare att gå från utkast till publicering utan problem.

Atticus enkla gränssnitt eliminerar behovet av olika programvaror, vilket resulterar i ett effektivt och smidigt arbetsflöde.

Atticus bästa funktioner

Skapa och formatera manuskript på en och samma plattform

Använd på olika enheter och operativsystem för ökad flexibilitet i olika miljöer.

Sätt upp mål och övervaka dina skrivvanor

Atticus begränsningar

Kräver internetuppkoppling för full funktionalitet.

Att kopiera och klistra in innehåll från andra program kan orsaka oförutsägbara problem på grund av externa formateringsproblem.

Atticus prissättning

Engångsbetalning: 147 dollar

Atticus betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

15. Freedom (Bäst för distraktionsfritt skrivande på olika enheter)

via Freedom

Freedom är ett produktivitetsprogram som hjälper användare att hålla fokus genom att blockera distraherande webbplatser och appar på olika enheter.

Freedom är perfekt för yrkesverksamma, studenter och författare och skapar en kontrollerad arbetsmiljö genom att synkronisera sessioner mellan olika enheter. Detta hjälper användarna att upprätthålla produktiviteten på sin telefon, surfplatta eller stationära dator.

Freedoms bästa funktioner

Synkronisera blocksessioner på alla dina enheter för en distraktionsfri upplevelse.

Skapa personliga listor över webbplatser och appar som ska blockeras

Planera in blockerade sessioner i förväg för att skapa produktiva rutiner.

Begränsningar av friheten

Freedom fokuserar på att blockera distraktioner och erbjuder inte produktivitetsanalyser.

För att ställa in och hantera blockeringslistor måste du navigera både i desktop-appen och i online-instrumentpanelen.

Fri prissättning

Månadsavgift: 8,99 $/månad

Årlig premie: 3,33 $/månad

För alltid: 199 dollar

Frihetsbetyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Innan den digitala eran skrev J. K. Rowling det ursprungliga Harry Potter-manuskriptet för hand, vilket visar att fantastiska berättelser kan börja med penna och papper.

Särskilda omnämnanden

LivingWriter: Erbjuder intuitiva planeringsverktyg, anpassningsbara mallar och molnintegration för att hjälpa författare att organisera, skriva och följa upp framsteg.

Novlr: Håller författare organiserade och motiverade med molnsynkronisering, måluppföljning och anpassningsbara skrivutrymmen.

FocusWriter: Njut av det rena, anpassningsbara gränssnittet som gör att författare kan hålla sig fokuserade och produktiva.

Squibler: Hjälper dig att organisera idéer, sätta mål och följa framsteg, vilket effektiviserar hela skrivprocessen från början till slut.

LibreOffice Writer: Erbjuder kraftfulla skrivverktyg, avancerad formatering och kompatibilitet med flera format.

