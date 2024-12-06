De 11 bästa AI-manusgeneratorerna för 2025

Skrivkramp är ett verkligt problem. Oavsett om du är innehållsskapare, marknadsförare eller videoproducent har du förmodligen upplevt svårigheten att sitta och stirra på en tom skärm i jakt på de perfekta orden.

Starta AI-manusgeneratorn. 🤖

Dessa smarta verktyg gör manusskrivandet enkelt och förvandlar dina idéer till polerat, färdigt innehåll på några sekunder. AI gör allt det tunga arbetet så att du kan fokusera på det som är viktigt – att nå ut till din publik.

Nedan har vi samlat de bästa (och våra favorit) AI-manusförfattarna som är populära 2024 och som är här för att stanna. Men först ska vi undersöka hur du väljer det bästa AI-verktyget för dig.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en översikt över de bästa AI-manusgeneratorerna som finns tillgängliga idag: 1. ClickUp: Bäst för AI-innehållsgenerering och integrerad projektledning 2. Rytr: Bäst för att skapa snabbt AI-drivet kortformat innehåll 3. Squibler: Bäst för att skriva långa projekt med hjälp av AI-assistans 4. Writecream: Bäst för AI-driven multimediaskapande och marknadsföring 5. Copy. ai: Bäst för att automatisera innehållsskapande och skala upp produktionen med AI 6. Invideo AI: Bäst för snabb och högkvalitativ videoproduktion med hjälp av AI 7. ChatGPT: Bäst för AI-driven brainstorming och innehållsplanering 8. Jasper AI: Bäst för att förenkla marknadsföringsarbetsflöden med AI-innehåll 9. Writesonic: Bäst för mångsidig och multifunktionell AI-innehållsskapande 10. Simplified: Bäst för samarbete och hantering av AI-innehållsprojekt 11. ContentBot: Bäst för automatisering av hela innehållsflödet med AI

Vad ska du leta efter i en AI-manusgenerator?

Alla AI-verktyg för innehållsskapande är inte likadana, och att hitta rätt verktyg kan vara avgörande för ditt arbetsflöde. Här är de funktioner du bör ta hänsyn till:

Användarvänlighet: Välj en AI-manusförfattare med ett intuitivt gränssnitt så att du snabbt kan komma igång utan en brant inlärningskurva.

Alternativ för ton och stil : Hitta ett verktyg som erbjuder flexibilitet i tonen, oavsett om den är professionell, konverserande eller berättande, så att den passar ditt innehålls syfte.

Kreativitetsboosters : Välj ett verktyg som väcker inspiration med hooks, taglines eller idéer för att kickstarta din kreativa process.

Formatkompatibilitet : Välj ett verktyg som passar ditt medium , oavsett om du skriver fängslande videoskript, presentationer eller inlägg på sociala medier.

Högkvalitativt resultat : Välj ett verktyg som producerar tydliga, välstrukturerade manus som kräver minimal redigering.

Integrationsmöjligheter: Leta efter ett verktyg som kan integreras med dina Leta efter ett verktyg som kan integreras med dina favoritverktyg för produktivitet , så att du sparar ännu mer tid.

Prisvärdhet: Hitta ett verktyg som passar din budget (vissa verktyg erbjuder fantastiska funktioner utan att kosta skjortan).

De 11 bästa AI-manusgeneratorerna

Utforska dessa bästa AI-manusverktyg för att ta bort stressen från skrivandet och väcka din kreativitet.

1. ClickUp (Bäst för AI-innehållsgenerering och integrerad projektledning)

Utnyttja ClickUps neurala nätverks-AI-verktyg, ClickUp Brain, för att snabbt tillgodose dina innehållsbehov.

ClickUp kombinerar manusskapande och projektledning i ett smidigt paket. Med det neurala nätverket ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, kan du snabbt extrahera insikter och skapa manus för att påskynda ditt projekts arbetsflöde.

Oavsett om du skriver ett videoskript, en marknadsföringsbrief eller en rapportsammanfattning förenklar detta AI-verktyg hela processen, från idé till slutlig redigering.

Det som också skiljer ClickUp från andra är dess fokus på samarbete i realtid.

Redigera, kommentera och förfina AI-genererade manus direkt tillsammans med ditt team i ClickUp Docs. Med rik textformatering och samarbete i realtid kan du arbeta med idéer tillsammans med ditt team och koppla dem till uppgifter och arbetsflöden för ytterligare kontext. De mest tilltalande manusidéerna kan omvandlas till uppgifter och tilldelas relevanta teammedlemmar för att öka ansvarstagandet inom teamen.

Högerklicka bara på sidan och välj ”skriv med AI” för att se magin hända. Du kan också markera texten och be AI att utöka, förkorta eller sammanfatta texten efter dina behov.

Gör arbetet samarbetsinriktat och roligt med ClickUp Docs

Med integrerad uppgiftshantering via rollfördelning och deadlines är det enklare än någonsin att övervaka framstegen – och allt inom samma arbetsyta. Du kan till och med automatisera arbetsflödena med ClickUp Automations.

Om du behöver lite struktur för att komma igång hjälper ClickUp Podcast Script Template dig att organisera ditt programs flöde och hålla det engagerande. Från att brainstorma nya idéer på ClickUp Whiteboards till att skapa dispositioner i ClickUp Docs – mallen har allt du behöver för att producera ett fantastiskt program.

Dessutom ger ClickUp Content Writing Template en tydlig ram för att skapa välorganiserade, läsarvänliga artiklar. Med den här mallen kan du också se till att ditt innehåll är optimerat för sökmotorer så att den organiska trafiken fortsätter att flöda.

Här är en glimt av ClickUp Brain i aktion.

Sammanfatta långa teamchattar direkt och klistra in insikterna i ett tillgängligt dokument i ClickUps enhetliga arbetsyta.

ClickUps bästa funktioner

Rollspecifika AI-prompter: Skapa snabbt högkvalitativa utkast med kontextmedvetna anpassade efter olika innehållsbehov Skapa snabbt högkvalitativa utkast med kontextmedvetna AI-skrivprompter anpassade efter olika innehållsbehov

Transkribering av ljud och video : Konvertera inspelningar till redigerbar, sökbar text, vilket gör det enklare att extrahera viktiga detaljer och införliva dem i ditt innehåll.

Bibliotek med manusmallar : Använd färdiga som : Använd färdiga layoutssom podcastmallar som hjälper dig att skriva ett videomanus automatiskt och mycket mer.

Verktygsintegrationshub : Anslut till över 1 000 appar som Grammarly för redigering, Figma för design och Google Drive för lagring för att hantera alla uppgifter på ett och samma ställe.

Inbyggd teamkommunikation: Använd utan att byta plattform. : Använd ClickUp Chat för att diskutera manus, brainstorma idéer och samordna med ditt teamutan att byta plattform.

Begränsningar i ClickUp

Den funktionsrika arbetsytan kan vara lite överväldigande att bemästra i början.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per användare och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

2. Rytr (bäst för att skapa snabbt AI-drivet kortformat innehåll)

via Rytr

Rytr är en AI-driven skrivassistent som är perfekt för att snabbt skapa manus för kortare innehåll, som CTA:er (uppmaningar till handling), SMS och AI-bildtexter. Den är idealisk för marknadsförare, social media-ansvariga och småföretagare som behöver producera innehåll snabbt utan att offra kreativiteten.

Rytrs bästa funktioner

Anpassa ton och stil : Ställ in tonen och stilen på ditt innehåll med hjälp av inbyggda tonfall – formellt, avslappnat eller vänligt – för att matcha din målgrupps preferenser.

Plagiatkontroll: Säkerställ originaliteten i ditt innehåll , ett måste för innehållsskapare som vill undvika oavsiktlig duplicering.

SEO-förslag från AI: Öka innehållets synlighet i sökmotorer med AI-drivna SEO-tips och alternativ för integrering av sökord.

Rytrs begränsningar

Resultatet kan sakna djup eller noggrannhet, särskilt när det gäller mer komplexa eller nischade ämnen.

Det ger minimalt stöd för rik text (det är inte möjligt att markera någon del av texten) och gränsen för antal tecken per månad är relativt låg.

Rytr-priser

Gratis plan

Obegränsat : 9 $/månad per användare

Premium: 29 $/månad per användare

Rytr-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 800 recensioner)

💡 Proffstips: Att lyssna på poddar om skrivande är också ett bra sätt att hålla inspirationen uppe och förfina dina skrivkunskaper. Anteckna viktiga tekniker och tips medan du lyssnar, och tillämpa dem sedan i ditt eget arbete.

3. Squibler (bäst för att skriva långa projekt med hjälp av AI)

via Squibler

Squibler är ett verktyg som är utformat för längre, mer kreativa skrivprojekt som romaner, filmmanus och noveller. Författare, manusförfattare och blivande romanförfattare som söker en strukturerad metod för att skapa långa texter kommer att finna det användbart för att organisera och hålla fokus under sina projekt.

Squiblers bästa funktioner

Delad skärm: Arbeta med flera delar av ditt manus samtidigt med hjälp av delad skärm.

Organisering med anslagstavla: Organisera dina idéer med en anslagstavla där du enkelt kan flytta och koppla ihop olika delar av berättelsen.

Inbyggd versionshistorik: Spåra enkelt ändringar och revideringar med Spåra enkelt ändringar och revideringar med automatisk versionskontroll av dokument.

Squiblers begränsningar

De tillgängliga mallarna är begränsade för mycket kreativa eller nischade projekt.

Språkstöd för icke-engelskspråkiga författare anges inte.

Priser för Squibler

Squibler Limited : Gratis

Squibler Pro: 29 $/månad per användare

4. Writecream (Bäst för AI-driven multimediaskapande och marknadsföring)

via Writecream

Writecream genererar text- och multimediainnehåll, vilket gör det lämpligt för att skapa reklamtexter, blogginlägg och podcast-voiceovers. Det är också perfekt för digitala marknadsförare, innehållsskapare och entreprenörer, eftersom det hjälper till med snabb utkastsskapande. Dessutom hjälper det till att skapa personliga outreach-meddelanden, inklusive kalla e-postmeddelanden och LinkedIn-presentationer.

Writecreams bästa funktioner

Kommandoläge: Snabba upp innehållsgenereringen med lättanvända kommandon för precis kontroll över resultatet.

Bildgenerering: Skapa AI-genererade bilder som komplement till ditt textbaserade innehåll.

YouTube-videoröst: Konvertera bloggartiklar till ljudinnehåll med inbyggda röstalternativ

Begränsningar för Writecream

För parafraseringen tillåts endast 2000 tecken åt gången.

Resultaten är ibland mediokra och kräver ytterligare redigering.

Priser för Writecream

Gratis för alltid

Obegränsat: 9 $/månad per användare

Writecream-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

5. Copy. ai (Bäst för att automatisera innehållsskapande och skala upp produktionen med AI)

Bland sina många funktioner underlättar Copy.ai skapandet av innehåll genom att automatisera uppgifter som att skriva SEO-vänligt innehåll, omvandla intervjuer till artiklar och återanvända transkriptioner till polerade berättelser. Det är idealiskt för företag som vill skapa högkvalitativt material snabbt och i stor skala samtidigt som de behåller en konsekvent varumärkesröst.

Copy. ai bästa funktioner

API-åtkomst och masskörning av arbetsflöden: Automatisera skapandet av innehåll genom smidig API-integration, perfekt för hantering av stora volymer text.

Uppdaterade LLM: Använd uppdaterade språkmodeller för att skapa dynamiskt innehåll som anpassar sig till olika ämnen och branscher.

Marknadsförings- och försäljningsarbetsflöden: Skriv snabbt manus med riktat innehåll med hjälp av fördefinierade arbetsflöden.

Begränsningar för Copy.ai

Verktyget saknar faktagranskning och källhänvisningar för genererat innehåll.

Det tenderar att upprepa innehåll, särskilt när man genererar flera texter om liknande ämnen.

Priser för Copy.ai

Självbetjäning (bäst för privatpersoner) Gratis Starter : 49 $/månad per användare Advanced: 249 $/månad per team med fem medlemmar

Gratis

Starter : 49 $/månad per användare

Avancerat: 249 $/månad per team med fem medlemmar

White Glove (bäst för organisationer): Anpassad prissättning

Gratis

Starter : 49 $/månad per användare

Avancerat: 249 $/månad per team med fem medlemmar

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

6. Invideo AI (Bäst för snabb, högkvalitativ videoproduktion med hjälp av AI)

via Invideo AI

Invideo AI förenklar videoproduktionen genom att automatisera viktiga uppgifter som manusskrivning, medieinhämtning och tillägg av voiceovers. Denna AI-manusgenerator är perfekt för videomarknadsförare, YouTube-skapare och företag som producerar reklaminnehåll. Den hjälper dig att snabbt skapa professionella videor utan att behöva någon teknisk expertis.

Invideo AI:s bästa funktioner

Tillgängligt mediematerial: Utforska ett bibliotek med stockbilder , videor och musik (inklusive iStock-media) för att förbättra ditt videoinnehåll.

Inbyggda videomallar: Välj bland en rad mallar (från förklarande videor till produktdemonstrationer) för att påskynda din videoproduktion.

Realistiska AI-röstpålägg: Skapa naturtrogna röstpålägg på flera språk, med möjlighet att skapa anpassade röstkloner.

Begränsningar för Invideo AI

Redigeraren är inte optimerad för webbläsare och det kan förekomma fördröjningar.

Det saknar förmågan att kontrollera intonationen och hastigheten i talet, så det kan inte producera verkliga människoliknande talegenskaper.

Priser för Invideo AI

Gratis

Plus: 35 $/månad per användare

Max: 60 $/månad per användare

Generativ: 120 USD/månad per användare

Invideo AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

7. ChatGPT (Bäst för AI-driven brainstorming och innehållsplanering)

via ChatGPT

ChatGPT är ett mångsidigt AI-verktyg som kan hjälpa till med en mängd olika uppgifter, från att skapa innehåll och brainstorma till att svara på frågor och koda. Det är användbart för studenter, lärare, forskare och affärsfolk som behöver hjälp med problemlösning, att skriva innehåll eller samla information om olika ämnen.

ChatGPT:s bästa funktioner

Naturlig språkbehandling : Generera , så att konversationerna känns naturliga och flytande. : Generera mänskliga svar i stället för AI-svar så att konversationerna känns naturliga och flytande.

Kontextuell förståelse : Delta i sammanhängande, flerstegskonversationer eftersom ChatGPT kan komma ihåg tidigare interaktioner inom en session

Anpassning: Skräddarsy modellen för specifika användningsfall genom API-integration, vilket möjliggör mer personliga interaktioner.

ChatGPT:s begränsningar

När man arbetar med komplexa data saknar svaren ibland noggrannhet.

Fungerar inte bra för generering av flerspråkigt innehåll.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus : 20 $/månad per användare

Team: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 70 recensioner)

8. Jasper AI (Bäst för att förenkla marknadsföringsarbetsflöden med AI-innehåll)

via Jasper AI

Jasper är ett AI-verktyg som är utformat för att skapa högkvalitativt skriftligt innehåll i olika format, inklusive blogginlägg, produktbeskrivningar och webbtexter. Det är särskilt användbart för marknadsföringsteam, innehållsbyråer och företag som behöver producera stora mängder innehåll med jämn kvalitet och stil.

Jasper AI erbjuder mallar, anpassningsbara arbetsflöden och integrationer med grammatikgranskare som Grammarly, vilket hjälper dig att skriva manus och optimera dem snabbt.

Jasper AI:s bästa funktioner

Nyheter och källhänvisningar i realtid: Be Jasper att skriva om aktuella händelser, så inkluderar den länkar till källorna, vilket gör det enklare att hålla ditt innehåll aktuellt och korrekt.

Projektledning: Dela enkelt dokument med ditt team och lägg till statusetiketter för att snabbt identifiera vad som är klart för granskning eller fortfarande pågår.

Kampanjskapande: Ladda upp din kampanjbrief och generera alla tillgångar som behövs för en komplett marknadsföringskampanj.

Begränsningar för Jasper AI

Vissa användare tyckte att den genererade texten var full av felaktigheter och inkonsekvenser, vilket krävde omfattande redigering och faktagranskning.

Det saknar avancerade språkbearbetningsfunktioner, vilket leder till sämre utskriftskvalitet och en mindre intuitiv användarupplevelse.

Priser för Jasper AI

Skapare: 49 $/månad per användare

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

9. Writesonic (bäst för mångsidig och multifunktionell AI-innehållsskapande)

via Writesonic

Writesonic erbjuder en allt-i-ett-plattform för att skapa högkvalitativt innehåll, från SEO-optimerade artiklar till landningssidor, skräddarsydda för innehållsmarknadsföring och kreativa behov. Det är en av de mest populära videomanusgeneratorerna och bäst för digitala marknadsförare, SEO-specialister och innehållsskapare som letar efter alternativ till Jasper för att generera sökmotorvänligt innehåll.

Writesonic bästa funktioner

Flera generationer av resultat: Skapa flera unika versioner av ditt innehåll i ett enda steg.

Content humanizer : Öka naturligheten och relaterbarheten hos ett AI-genererat manus, så att det blir mer engagerande.

Analys av innehållsgap: Analysera innehållsgap och jämför med konkurrenter för att optimera din innehållsstrategi.

Begränsningar för Writesonic

Verktyget kan endast användas på stationära datorer och bärbara datorer, så du kan inte skapa innehåll när du är på resande fot.

Det genererade innehållet kan behöva redigeras avsevärt för att bättre passa specifika varumärkestoner eller komplexa ämnen.

Priser för Writesonic

Gratis

Individuell: 20 $/månad per användare

Standard: 99 $/månad per användare

Professionell: 249 $/månad per team med tre medlemmar

Avancerat: 499 $/månad per team med fem medlemmar

AI + Human Content Service: 2 000 USD/månad

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

10. Simplified (Bäst för samarbete och hantering av AI-innehållsprojekt)

via Simplified

Simplified är en AI-driven plattform som täcker en rad olika innehållstyper, inklusive grafik, videoredigering och inlägg på sociala medier, allt på ett och samma ställe. Perfekt för att hantera kreativa tillgångar och konsolidera arbetsflöden, hjälper det dig att spara tid samtidigt som du upprätthåller konsekvensen i olika innehållsprojekt.

Förenklade bästa funktioner

AI-drivna designverktyg: Skapa enkelt visuella element med hjälp av AI-genererade designklipp, videoredigeringsfunktioner och automatiska undertextgeneratorer.

Extern kundgodkännande: Förenkla kundernas arbetsflöden genom att dela projekt för feedback och godkännande direkt via plattformen.

Anpassad varumärkesbok: Håll din varumärkesidentitet konsekvent genom att följa anpassningsbart varumärkespaket. Håll din varumärkesidentitet konsekvent genom att följa varumärkesriktlinjerna och samla logotyper, färger och typsnitt i ett

Förenklade begränsningar

Det kan ibland kännas begränsat när det gäller anpassningsalternativ för mer avancerade användare.

Det verkar använda en begränsad färgpalett trots uppmaningarna.

Förenklad prissättning

Förenklat gratis

Simplified One: 29,99 $/månad per användare

Förenklad tillväxt: 119,99 $/månad per team med fem medlemmar

Simplified Enterprise: Anpassad prissättning

Förenklade betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

11. ContentBot (Bäst för automatisering av hela innehållsflödet med AI)

via ContentBot

ContentBot är ett AI-verktyg som är utformat för att hjälpa marknadsförare, bloggare och innehållsansvariga att skapa innehåll på ett effektivt sätt, inklusive blogginlägg, e-postkampanjer och SEO-fokuserat skrivande. Plattformen är särskilt användbar för att anpassa innehållsskapandet efter dina marknadsföringsmål.

ContentBots bästa funktioner

Smidig import och export: Ladda upp stora datamängder för att påskynda skapandeprocessen och få resultatet som CSV-filer, dokument eller till och med regelbundna e-postuppdateringar.

Humanizer-funktion: Skapa omöjligt att upptäcka AI-skrivet innehåll som låter naturligt och ser till att dina texter känns autentiska.

Flerspråkigt stöd: Nå en global publik genom att skapa innehåll på flera språk.

Begränsningar för ContentBot

Vissa delar av innehållet är kanske inte alltid uppdaterat eller korrekt.

Innehållet behöver fortfarande kvalitetskontroll och redigering efter produktion på grund av fel, såsom att det inte känner igen egennamn och använder versaler på rätt sätt.

Priser för ContentBot

Förbetalt: 0,5 dollar per 1000 ord

Starter : 9 $/månad för 50 000 ord

Premium : 29 $/månad för 150 000 ord

Premium+: 49 $/månad för 400 000 ord

Betyg och recensioner av ContentBot

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Integrera AI-manus i ditt projektflöde med ClickUp

Det finns idag ett stort utbud av AI-verktyg för innehållsskapande. Många av dem är utmärkta för att snabbt producera innehåll, men det är oftast där deras funktioner slutar. Du behöver ofta byta till ett annat verktyg för att få feedback, vidarebefordra utkastet för vidare bearbetning eller till och med implementera det genererade innehållet.

ClickUp är en 360-graders produktivitetsplattform med en inbyggd AI-manusgenerator, ClickUp Brain. Medan den senare hanterar dina skrivbehov integrerar resten av ClickUps projektledningssystem innehållet i ditt större arbetsflöde. 🏋️‍♂️

Du kan enkelt skapa uppgifter, sätta deadlines och följa framstegen – allt i ett intuitivt och organiserat arbetsutrymme. Du kan till och med automatisera repetitiva uppgifter (som manusformatering) och integrera dina favoritverktyg med ClickUp.

Vill du ha smidigt samarbete? Klart. Med ClickUp kan du direkt dela manus, automatisera arbetsflöden och få snabba godkännanden.