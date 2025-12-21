Gratis mallar för HR-revisionschecklista för att effektivisera efterlevnaden

HR är mer än bara rekrytering och löneadministration – det är den första försvarslinjen mot böter och regleringsrisker.

Om du någonsin har kämpat för att hitta ett undertecknat kontrakt eller bevisa policyuppdateringar under en revision, vet du redan hur snabbt saker och ting kan spåra ur utan struktur.

En checklista för HR-revision är en lösning på denna vanliga utmaning. ✅

Den ger din HR-avdelning ett tydligt och repeterbart sätt att granska medarbetarregister, HR-policyer och säkerhet på arbetsplatsen på ett och samma ställe. Vill du slippa upprepa checklistan varje år? Du kan istället använda en mall för HR-revisionschecklista, vilket sparar tid och oftast är enkelt att komma igång med.

I den här artikeln går vi igenom 14 kostnadsfria mallar för HR-revisionschecklista som hjälper dig att förbättra dokumentationen och se till att dina HR-rutiner följer gällande arbetsrättslagstiftning.

Översikt över mallar för HR-revisionschecklista

Vad är mallar för HR-revisionschecklista?

En mall för HR-revisionschecklista är ett strukturerat verktyg som används av HR-personal för att systematiskt utvärdera organisationens HR-rutiner, policyer och procedurer med hjälp av HR-teknik.

Om vi tittar närmare på dessa mallar är detta vad HR-team kan uppnå genom att använda dem inom olika HR-funktioner:

Granska anställdas register och personalakter för att säkerställa att de är korrekta och uppfyller lagkraven .

Utvärdera rekryteringsprocessen och introduktionsprocessen med avseende på rättvisa och struktur.

Granska prestationsutvärderingar , utbildningsprogram och utvecklingsprogram för att säkerställa konsekvens och effekt.

Säkerställ att dataskyddslagar, arbetsplatssäkerhetsstandarder och HR-efterlevnadskrav uppfylls.

Vad kännetecknar en bra mall för HR-revisionschecklista?

En bra mall för HR-revisionschecklista är tydlig, detaljerad och anpassningsbar efter organisationens specifika behov.

Den ska också vara användarvänlig, enkel att uppdatera och utformad för praktisk användning under HR-revisionsprocessen. För att vara mer specifik, här är precis vad du ska leta efter inom personalområdet:

✅ Täcker alla viktiga HR-områden, inklusive rekrytering, introduktion, prestationshantering, ersättningspaket och medarbetarrelationer, samtidigt som lagar och regler följs✅ Innehåller specifika, mätbara kontroller relaterade till medarbetarregister, arbetsbeskrivningar, medarbetarklassificering och HR-policyer✅ Hjälper till att säkerställa projektets efterlevnad av arbetslagar, riktlinjer för lika möjligheter i arbetslivet, arbetsskadeersättning och dataskyddslagar✅ Möjliggör anpassning baserat på branschregler, företagsstorlek och unika HR-efterlevnadskrav. ✅ Tillhandahåller ett strukturerat format med tydliga instruktioner för granskning av dokumentation, insamling av data och planering av korrigerande åtgärder.

🧠 Visste du att: Enligt Gallup kostar oengagerade medarbetare den globala ekonomin cirka 8,8 biljoner dollar i förlorad produktivitet, sjukdagar och omskolning. Genom att granska och förbättra dina interna processer kan du minska dessa kostnader inom din egen organisation och anpassa dig väl till arbetsmarknaden.

14 bästa mallar för HR-revisionschecklista

När HR-informationen är uppdelad mellan e-posttrådar, fristående kalkylblad och separata verktyg blir revisionerna manuella och långsamma. Det är HR-arbetets spridning.

ClickUp samlar alla dessa delar i ett konvergerat AI-arbetsutrymme för dina team, där dina HR-revisionschecklistor, medarbetarregister, företagspolicyer och incidentrapporter kan samlas i samma ClickUp-arbetsutrymme.

Istället för att spåra HR-efterlevnad i en app och uppföljningar i en annan, granskar du allt på ett och samma ställe.

Dessa 14 ClickUp-mallar hjälper dig att utvärdera HR-efterlevnad och standardisera HR-rutiner under hela anställdas livscykel.

1. Mall för internrevisionschecklista från ClickUp

Hämta gratis mall Undvik efterlevnadsproblem i sista minuten och håll dig uppdaterad med arbetslagstiftningen året runt med ClickUps mall för internrevisionschecklista.

Om varje HR-revision känns som att börja från noll, ger den här mallen dig en repeterbar struktur. ClickUps mall för internrevisionschecklista hjälper HR-team att samla revisionspunkter inom rekrytering, onboarding, löner, förmåner och arbetsplatspolicyer i en enda revisionschecklista.

Bakom kulisserna lägger mallen till anpassade statusar för varje revisionssteg, vyer för "Sammanfattning", "Avvikelser" och "Förbättringsmöjligheter" samt anpassade fält för revisionspoäng, insatsnivå, bevis och grundorsak. Det innebär att du kan dokumentera hur vanliga problem kan lösas och vem som ansvarar för varje uppföljning.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla HR-revisionspunkter för rekrytering, introduktion, förmåner och säkerhet på arbetsplatsen i en enda checklista.

Betygsätt resultaten med anpassade fält för revisionsbetyg, insats och risk så att du kan prioritera åtgärder.

Logga bevis, grundorsaker och åtgärdsplaner inom varje uppgift istället för i separata dokument.

Använd särskilda vyer för avvikelser och förbättringar för att snabbt se brister i HR-efterlevnaden.

Omvandla en ifylld HR-revisionschecklista till en mall för nästa revisionscykel.

✨ Perfekt för: HR-team som genomför återkommande interna revisioner av personalregister, HR-policyer och HR-rutiner.

Davide Mameli, affärsenhetschef – ICM. S (Accenture), berättar:

Kunder kan skapa ärenden relaterade till projekt, och våra teamledare kan snabbt svara och delegera uppgifter. Detta sparar massor av tid på att skicka e-post fram och tillbaka och ger en bättre kundupplevelse. Och det är enkelt att introducera kunder till ClickUp eftersom verktyget är mycket användarvänligt.

2. ClickUp-mall för revisionsplan

Hämta gratis mall Håll dig efterlevande när du hanterar personalregister, introduktionsprocesser eller säkerhetsutbildning på arbetsplatsen med hjälp av ClickUps mall för revisionsplan.

Om dina HR-revisioner stagnerar på grund av otydliga tidsplaner hjälper ClickUps revisionsplanmall dig att kartlägga omfattningen av varje HR-revision, definiera revisionsmålen och fastställa realistiska tidsplaner för planering och rapportering.

HR-team kan också använda denna mall för fokuserade granskningar, till exempel av lika lön eller klassificering av anställda.

Mallen levereras med fördefinierade listvyer, anpassningsbara fält för revisionsfas, prioritet och ägare samt uppgiftsberoenden så att du kan se hur förberedelser, testning och rapportering hänger ihop. I kombination med kalender- eller Gantt-vyer blir det ett levande schema som tydligt visar vilken HR-medarbetare som ansvarar för varje revisionspunkt.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Planera HR-revisionsaktiviteter från planering till uppföljning i en gemensam tidsplan.

Tilldela uppgifter till HR-team, interna revisorer eller externa partners med tydliga deadlines.

Använd beroenden för att förhindra att fältarbete påbörjas innan dokumentation eller åtkomst är klar.

Gruppera uppgifter efter fas eller HR-funktion för att se var det mesta arbetet ligger.

Återanvänd samma revisionsplanstruktur för framtida HR-revisioner med mindre justeringar.

✨ Perfekt för: Strukturera tidsplaner för HR-revisioner, tilldela ansvariga och spåra alla faser i HR-revisionen.

💡 Proffstips: Kombinera din revisionsplan med ClickUps Brain för snabb förberedelse. Innan du sätter igång, be AI:n att skanna relaterade ClickUp-dokument och tidigare revisioner och utarbeta ett planeringsmemo som beskriver viktiga HR-efterlevnadsrisker och tidigare resultat. Detta hjälper dig att spara tid och säkerställer att du kan börja varje HR-revision med ett sammanhang, istället för en tom sida.

3. ClickUp-mall för processrevision och förbättring

Hämta gratis mall Markera brister, tilldela uppföljningar och implementera förändringar för att förbättra effektiviteten med ClickUps mall för processrevision och förbättring.

Om HR-team fastnat i manuella steg och inkonsekventa HR-rutiner kan en revision på processnivå avslöja varför. ClickUps mall för processrevision och förbättring hjälper dig att kartlägga HR-arbetsflöden, såsom rekrytering, introduktion, prestationshantering och förmånsadministration, och sedan granska varje steg för förseningar och överlämningsproblem.

Mallen innehåller vyer för processlistor och tidslinjer, samt anpassningsbara fält för processägare, risknivå och förbättringseffekt. När du identifierar flaskhalsar eller efterlevnadsproblem kan du omedelbart tilldela korrigerande uppgifter och följa dem till slutförandet i samma arbetsyta.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Granska hela HR-arbetsflödet, från rekryteringsprocessen till avgångssamtal, på ett och samma ställe.

Märk varje steg med risk och påverkan för att prioritera vad som ska förbättras först.

Omvandla resultaten till genomförbara uppgifter med ansvariga och deadlines istället för statiska anteckningar.

Använd tidslinje- eller Gantt-vyer för att se hur lång tid HR-processer verkligen tar från start till mål.

Spåra genomförda förbättringar så att du kan visa hur HR-initiativ har minskat fel och omarbetningar.

✨ Perfekt för: HR-team som identifierar ineffektiviteter i återkommande arbetsflöden som introduktion, prestationsutvärderingar och uppdateringar av förmåner.

📖 Läs också: De bästa programvarorna för revisionshantering för effektiviserade interna revisioner

4. Mall för internrevisionsformulär från ClickUp

Hämta gratis mall Genomför du återkommande kontroller av anställdas register? Prova ClickUps mall för internrevisionsformulär.

Om dina HR-revisionsformulär flyter omkring i e-postmeddelanden eller separata PDF-filer blir det mycket tidskrävande att sammanställa resultaten. ClickUps mall för internrevisionsformulär omvandlar varje HR-revisionschecklista till ett strukturerat formulär som direkt matas in i uppgifter och vyer.

Med anpassade fält och vyer för "Per avdelning", "Per risk" och "Sammanfattning" kan HR-personal dela upp resultaten mellan anställdas register, arbetsplatssäkerhet och anställdas förmåner. Du kan skapa rapporter för ledningen eller juridisk rådgivning med samma data, vilket säkerställer transparens och försvarbarhet i din HR-revisionsprocess.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla in bevis för HR-revisioner via ClickUp Forms istället för spridda kalkylblad.

Standardisera fält som avdelning, plats, riskklassificering och ansvarig för korrigerande åtgärder.

Skicka ifyllda formulär till listor med statusar som Att granska, Pågående och Avslutad.

Filtrera HR-revisionsresultat efter funktion, plats eller risknivå för riktade åtgärder.

Exportera resultat för revisionsrapporter utan att manuellt behöva slå samman filer.

✨ Perfekt för: Att dokumentera resultat från HR-revisioner och omvandla formulärsvar till spårbara uppföljningsuppgifter.

📮ClickUp Insight: Dolda uppgifter är inte ofarliga. De stör aktivt produktiviteten. Hela 21 % av de anställda säger att dessa uppgifter saktar ner dem, och 14 % tycker att det är svårt att behålla fokus. Denna ständiga mentala växling splittrar uppmärksamheten och förhindrar djupt, meningsfullt arbete. ClickUp hjälper till att skydda ditt teams fokus med funktioner som uppgiftsprioriteringar, Me Mode och uppgiftsberoenden. När viktiga uppgifter förblir synliga och organiserade kan ditt team hålla sig i flödet och få arbetet gjort utan distraktioner.

📖 Läs också: Bästa verktyg och programvara för efterlevnadshantering

5. ClickUp-mall för företagsrevisionsdokument

Hämta gratis mall Visualisera resultaten och dela dem med beslutsfattare med hjälp av ClickUp Business Audit Doc Template.

Om dina HR-relaterade revisionsresultat hamnar utspridda över olika presentationsbilder och e-posttrådar är det svårt att få en helhetsbild. ClickUp Business Audit Doc Template ger dig en dokumentbaserad struktur för att organisera revisionsomfånget och rekommendationerna på ett och samma ställe.

Avsnitt för sammanfattning, observationer, grundorsaker och åtgärdsplaner gör det enklare att presentera HR-revisionsresultaten för ledningen och andra intressenter.

Eftersom mallen finns i ClickUp Docs kan du tagga ägare i specifika avsnitt, bifoga stödjande filer och länka varje rekommendation tillbaka till uppgifter på din HR-revisionschecklista.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Dokumentera HR-revisionens mål, omfattning och resultat i en strukturerad rapport.

Lägg till kommentarer och tilldela uppgifter direkt från dokumentet för uppföljning.

Bifoga bevis såsom anonymiserade personalakter eller policyöversikter för att ge sammanhang.

Länka rekommendationer till specifika punkter i HR-revisionschecklistan och åtgärdsuppgifter.

Återanvänd samma dokumentlayout för årliga HR-revisioner för enhetlig rapportering.

✨ Perfekt för: HR- och verksamhetschefer som behöver en tydlig skriftlig dokumentation av revisionsresultat och överenskomna åtgärder.

👀 Kul fakta: Företag med starka introduktionsprocesser förbättrar nyanställdas kvarhållande med 82 %. Men här är haken – endast 12 % av de anställda säger att deras företag har en bra introduktionsprocess.

6. Mall för ClickUp-revisionsprogram

Hämta gratis mall Identifiera områden med bristande efterlevnad i ett tidigt skede och tilldela korrigerande åtgärder med hjälp av ClickUp-revisionsprogrammets mall.

Att hantera flera revisioner inom olika HR-funktioner kan snabbt bli rörigt. ClickUps revisionsprogrammall är utvecklad för team som behöver genomföra återkommande, strukturerade revisioner utan att behöva börja om från början varje gång.

Istället för att manuellt sammanställa tidslinjer och rapporter kan HR-team som använder denna mall skapa ett tydligt, repeterbart revisionsflöde med definierade kontrollpunkter och ansvarsområden. Vyer som "Per kvartal" eller "Per avdelning" visar vilka HR-team som granskas och om du uppfyller de interna revisionsmålen.

Detta förvandlar din HR-revisionschecklista från en engångslista till en del av ett kontinuerligt revisionsprogram.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Håll en huvudschema över HR-revisioner under hela året.

Gruppera revisioner efter HR-funktion eller region för att säkerställa en balanserad täckning.

Spåra slutförandestatus och viktiga datum för planering och rapportering.

Länka varje programpost till detaljerade HR-revisionschecklistor eller rapporter.

Visa ledningen en enkel översikt över kommande och genomförda revisioner.

✨ Perfekt för: Standardisering av återkommande HR-revisioner inom rekrytering, ersättning, arbetsplatssäkerhet och dataskydd.

7. Mall för revisionspolicy från ClickUp

Hämta gratis mall Fastställ grundregler för hur revisioner ska planeras, genomföras och granskas med hjälp av ClickUps mall för revisionspolicy.

Om varje HR-revision genomförs på olika sätt är det svårt att uppvisa konsekvens eller säkerställa efterlevnad. ClickUps mall för revisionspolicy hjälper dig att utforma en revisionspolicy som tydligt anger syfte, omfattning, roller, frekvens och rapporteringsförväntningar för revisioner som berör HR.

Mallen ger dig ett färdigt dokument med avsnitt för ansvarsområden, lagkrav och regleringskrav, dokumentationsstandarder och eskaleringsvägar. HR-team kan också använda detta som en mall för företagspolicy och sedan dela policyn med interna revisorer och chefer för granskning och implementering.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Dokumentera hur HR-revisioner planeras, genomförs och rapporteras inom organisationen.

Klargör ansvarsfördelningen mellan HR, internrevision och ledningen.

Hänvisa till tillämpliga lagar och förordningar så att revisionerna förblir i linje med efterlevnadskraven.

Samla revisionsreglerna i ett dokument som är enkelt att uppdatera och dela vidare.

Ge en referenspunkt när du introducerar nya HR-medarbetare eller revisorer.

✨ Perfekt för: HR- och efterlevnadsteam som definierar struktur, frekvens och förväntningar för HR-relaterade revisioner.

📖 Läs också: Hur vårt onboardingteam använder ClickUp

🧠 Visste du att: I en nyligen genomförd brittisk studie fortsatte 90 % av företagen med en 4-dagars arbetsvecka, och många angav fördelar i form av ökad produktivitet och lägre personalomsättning.

8. ClickUp-mall för företagsrevisioner

Hämta gratis mall Samordna HR-relaterade revisioner på olika platser med ClickUps mall för företagsrevisioner.

När din organisation växer varierar ofta HR-rutinerna mellan team, anläggningar eller dotterbolag. ClickUps mall för företagsrevisioner hjälper dig att spåra företagsomfattande revisioner som omfattar HR, ekonomi och drift, samtidigt som du får insyn i HR-policyer, anställdas förmåner och arbetsplatspolicyer per plats.

Mallen använder listor och instrumentpaneler för att spåra revisionsstatus per avdelning och region, med anpassade fält för risk, ägare och förfallodatum. Du kan bifoga HR-policyer och utdrag ur personalhandboken till uppgifter, vilket gör det enklare att testa hur väl organisationens HR-policyer implementeras i praktiken.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Genomför tvärfunktionella revisioner som omfattar HR-efterlevnad på flera platser.

Spåra resultat per avdelning eller region för att se var de största HR-bristerna finns.

Bifoga lokala policyer, kontrakt eller utbildningsdokumentation som bevis.

Använd instrumentpaneler för att visa ledningen en samlad bild av företagets revisionsstatus.

Anpassa HR-revisioner till bredare företagsrisk- och efterlevnadsprogram

✨ Perfekt för: Hantering av HR-relaterade revisioner över flera avdelningar, affärsenheter eller platser.

💡 Proffstips: Gör varje revisionsmöte till en sökbar post med ClickUp AI Notetaker. ClickUp AI Notetaker kan ansluta sig till dina Zoom-, Google Meet- eller Microsoft Teams-samtal, spela in konversationen och automatiskt generera en transkription och åtgärdspunkter i ett ClickUp Doc. Istället för att förlita dig på att någon skriver anteckningar under en HR-revisionsstart eller kalibreringssession får du konsekvent, strukturerad dokumentation varje gång. Få automatiska anteckningar och sammanfattningar med ClickUp AI Notetaker För HR innebär det att alla samtal om revisionsplanering och utredningsrapporter samlas på ett ställe, med slutsatser som du omedelbart kan omvandla till uppgifter. Med tiden bygger du upp en sökbar historik över beslut, risker och överenskomna uppföljningar som är lätt att referera till i nästa revisionscykel.

9. ClickUp HR-handboksmall

Hämta gratis mall Uppdatera policyer i realtid och hjälp ditt team att hålla sig uppdaterat med ClickUp HR-handboksmall.

När ditt team växer ökar också risken för inkonsekventa budskap kring policyer och förväntningar. ClickUps mall för HR-handbok hjälper HR-team att skapa en enda, tillgänglig källa till information som utvecklas i takt med organisationen.

Mallen är ett ClickUp Doc-dokument med förstrukturerade avsnitt för ämnen som beteende, förmåner och säkerhet på arbetsplatsen. HR-team kan anpassa avsnitten och hålla allt uppdaterat med anpassade fält som avdelning och policyansvar. Det gör det enklare att visa revisorerna att medarbetarna hade tillgång till tydliga, aktuella policyer.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Dokumentera HR-policyer om uppförande, ledighet, förmåner och säkerhet i en handbok.

Använd rubriker och en innehållsförteckning så att medarbetarna snabbt kan hitta svar.

Lägg till anpassade fält för policyägare och senaste granskningsdatum för att hålla dig uppdaterad.

Samarbeta med juridisk rådgivare i Doc för granskning och godkännande.

Länka handboken till uppgifter, checklistor för introduktion och HR-standardrutiner för enkel åtkomst.

✨ Perfekt för: HR-team som skapar eller uppdaterar en personalhandbok som stödjer revisioner och vardagliga frågor.

10. ClickUp HR SOP-mall

Hämta gratis mall Låt ditt team hänvisa till en enda källa som beskriver exakt vad som ska göras och när med ClickUp HR SOP-mallen.

Om varje HR-koordinator hanterar processer på olika sätt kommer revisioner att avslöja brister i rättvisa och konsekvens. ClickUp HR SOP-mallen hjälper HR-team att dokumentera standardrutiner för rekrytering, introduktion, prestationsutvärderingar och avgångar med hjälp av visuella whiteboards och dokument.

Mallen för styrning fungerar som ett centralt arkiv där du kan kartlägga varje steg, tilldela ansvar och länka till formulär eller dokument. Den hjälper också HR-avdelningar att hålla reda på aktivitetshistoriken, vilket är viktigt när man granskar efterlevnaden av HR-policyer och standarder för lika möjligheter i arbetslivet.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa tydliga SOP:er för rekrytering, introduktion, utvecklingsprogram och avgångar.

Använd ClickUp Whiteboards för att visualisera arbetsflöden och överlämningar mellan HR, chefer och IT.

Lagra SOP-dokument, checklistor och formulär på en enda plats för HR-SOP.

Håll processerna i linje med lagkrav och bästa praxis inom HR.

Uppdatera SOP:er när arbetslagstiftningen ändras utan att förlora historiken.

✨ Perfekt för: HR-team som behöver konsekventa, dokumenterade SOP:er för hela medarbetarens livscykel.

💡 Proffstips: ClickUps Talk to Text är ett tillägg för datorer och webbläsare som låter dig tala och omvandlar dina ord till ren, strukturerad text som du kan återanvända i uppgifter, dokument eller meddelanden. Detta AI-verktyg är utformat för att vara upp till fyra gånger snabbare än att skriva, så att HR-chefer kan diktera revisionsanteckningar eller policyändringar medan de granskar bevis eller går mellan möten. Använd din röst för att skriva anteckningar, sammanfattningar och observationer med ClickUps Talk to Text Eftersom ClickUp BrainGPT integreras med dina arbetsappar och ledande AI-modeller, såsom ChatGPT, Claude och Gemini, från en enda plattform, kan du ställa uppföljningsfrågor som "Sammanfatta de viktigaste frågorna från våra två senaste HR-revisioner" utan att behöva växla mellan verktyg. Sedan kan du klistra in eller skicka resultatet direkt till ClickUp Tasks eller Docs för granskning. För HR-team förvandlar detta små luckor i arbetsdagen till användbart revisionsarbete: ClickUp BrainGPT omvandlar dessa grova idéer och observationer till revisionsklar text som du kan dela med intressenterna.

👀 Kul fakta: Forskning visar att positiva introduktionsupplevelser frigör oxytocin (det så kallade ”tillitshormonet”), vilket hjälper nya medarbetare att känna sig mer delaktiga och självsäkra.

11. ClickUp-mall för onboarding-checklista

Hämta gratis mall Skapa struktur i processer som ofta förbises under snabb tillväxt med ClickUps mall för onboarding-checklista.

Om introduktionsuppgifter lagras i separata kalkylblad och e-postmeddelanden kan nya medarbetare missa viktiga steg, såsom säkerhetsutbildning eller bekräftelse av policyer. ClickUps mall för introduktionschecklista tillämpar en detaljerad uppgiftslista på din arbetsyta med en detaljerad introduktionschecklista för varje position.

Med anpassningsbara fält för startdatum, roll, chef och utrustningsstatus, samt uppdateringar av uppgifter i realtid, kan HR-team se vilka introduktionsuppgifter som är klara och vilka som fortfarande behöver åtgärdas.

Detta gör det enklare att säkerställa efterlevnad av policyer och dataskyddslagar under onboardingprocessen och att förse revisorer med en tydlig dokumentation av vad varje nyanställd har slutfört.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa rollbaserade checklistor för introduktion som täcker pappersarbete, system och utbildning.

Spåra framsteg inom HR, IT och ledning i en gemensam lista.

Använd anpassade fält för startdatum, chef, avdelning och slutförandestatus.

Automatisera påminnelser så att inget faller mellan stolarna för nya medarbetare.

Spara en historik över genomförda introduktionsprogram för HR-revisioner och granskningar av medarbetarrelationer.

✨ Perfekt för: HR-team som standardiserar onboarding för olika roller, kontor och distansanställda.

📖 Läs också: Mallar för processförbättring i ClickUp och Word för att optimera effektiviteten

12. Mall för anställningschecklista från ClickUp

Hämta gratis mall Standardisera alla delar av rekryteringsprocessen, från att skriva jobbeskrivningar till att samordna intervjuer med ClickUps mall för rekryteringschecklista.

Enligt rapporten Employ Recruiter Nation Report tar det i genomsnitt 47,5 dagar för företag att tillsätta en ledig tjänst. Den tidsramen förlängs ytterligare när rekryteringsprocessen saknar struktur. ClickUps mall för rekryteringschecklista hjälper HR-team att minska förseningar genom att skapa tydlighet och konsekvens i varje steg.

Mallen kan spåra framstegen för varje kandidat, samordna uppgifter mellan HR-team och se till att anställningsrutinerna följer lagkraven. Med uppgifter för bakgrundskontroller och godkännanden minskar den efterlevnadsproblemen och gör din rekryteringsprocess transparent och granskbar.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Planera och följ varje steg i anställningsprocessen för varje ledig tjänst.

Dokumentera arbetsbeskrivningar, urvalskriterier och intervjusteg i ett och samma ställe.

Lägg till uppgifter för bakgrundskontroller, dokumentation och godkännanden för efterlevnad av lagar och regler.

Samordna rekryteringsaktiviteter mellan HR-team och rekryteringschefer

Skapa ett repeterbart rekryteringsflöde som stöder lika möjligheter på arbetsmarknaden.

✨ Perfekt för: Att organisera rekryteringsuppgifter så att alla kandidater genomgår samma, efterlevnadsanpassade anställningsprocess.

13. ClickUp-mall för företagspolicy

Hämta gratis mall Se till att alla arbetar enligt de senaste riktlinjerna med hjälp av ClickUps mall för företagspolicy.

Om policyer finns i olika filversioner och nya medarbetare inte är säkra på vilken som är aktuell, kommer HR-revisioner att snabbt upptäcka detta. ClickUp Company Policy Template är ett färdigt dokument som hjälper HR-team och företagare att utarbeta och underhålla företagspolicyer på en enda tillgänglig plats.

Fördefinierade avsnitt gör det enklare att täcka anställningsvillkor, acceptabelt beteende, teknikanvändning, säkerhet på arbetsplatsen och lagkrav. Du kan också anpassa mallen till din organisation och tilldela policyägare för att hålla allt uppdaterat för HR-efterlevnad.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa ett strukturerat dokument med företagets policy som täcker viktiga HR- och arbetsplatsfrågor.

Använd anpassade statusar för Utkast, Under granskning och Publicerad för att spåra ändringar.

Tilldela ägare till policyer för att hålla dem uppdaterade med förändrade lagar och regler.

Länka policyer från checklistor för introduktion och HR-standardrutiner för enkel referens.

Skapa en enda källa till information som stöder HR-revisioner och medarbetarengagemang.

✨ Perfekt för: HR-avdelningar som vill skapa eller samla företagets policyer i en enda tillgänglig och granskningsbar resurs.

📖 Läs också: Hur man använder revisionsloggar för bättre säkerhet och efterlevnad

14. ClickUp-mall för personalhandböcker, policyer och rutiner

Hämta gratis mall Uppdatera enkelt policyer när arbetslagstiftningen ändras med ClickUps mall för personalhandböcker, policyer och rutiner.

ClickUps mall för personalhandböcker, policyer och rutiner hjälper HR-team att skapa en omfattande resurs som täcker allt från löne- och semesterpolicyer till förväntningar på uppförande och säkerhet på arbetsplatsen.

Mallen inkluderar stöd för anpassade statusar, anpassade fält och flera vyer så att du kan kategorisera dokument och koppla dokument till listor, Gantt- och arbetsbelastningsvyer.

Detta gör att alla organisationens HR-policyer och -procedurer samlas på ett strukturerat ställe samtidigt som du får flexibiliteten att använda ClickUp AI för att förbättra innehållet.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Lagra personalhandböcker, HR-policyer och rutiner i ett enda dokumentcenter.

Använd anpassade statusar och fält för att hantera utkast, uppdateringar och ägarskap.

Ge anställda konsekvent vägledning om förmåner, uppförande och säkerhet på arbetsplatsen.

Stöd HR-revisioner genom att visa ett komplett, välorganiserat policybibliotek.

Koppla dokument till uppgifter och instrumentpaneler för bättre översikt och uppföljning.

✨ Perfekt för: HR-team som skapar ett omfattande bibliotek med policyer och procedurer som stöder både dagliga frågor och formella HR-revisioner.

Proffstips: Låt ClickUp AI Agents övervaka dina HR-revisionslistor. Konfigurera ClickUp AI Agents för att övervaka listor som innehåller punkter på din HR-revisionschecklista, onboarding-uppgifter eller policyuppdateringar. Du kan be en agent att markera uppgifter där obligatoriska fält (som anställdas klassificering eller datum för policyöversyn) saknas eller är försenade och skapa påminnelseuppgifter för HR-team. Detta minskar manuella kontroller och håller din HR-revisionsprocess igång i rätt tid.

👀 Kul fakta: Beteendepsykologer säger att vanor formas på ungefär 66 dagar. Det betyder att din introduktionsperiod är precis den tid då långsiktiga arbetsvanor formas.

Allt du behöver är en bra ClickUp-mall för dina revisioner

Utan en strukturerad checklista för HR-revision kan även erfarna HR-proffs missa viktiga steg eller misslyckas med att dokumentera dem korrekt. Mallarna ger din HR-avdelning ett enhetligt sätt att granska HR-rutiner, register över anställda och oberoende uppdragstagare samt företagets policyer.

Men ClickUp är mer än bara statiska dokument.

Med ClickUps HR-mallar och funktioner i ett samlat AI-arbetsutrymme kan HR-team genomföra revisioner och följa upp framsteg utan att byta verktyg.

Detta bidrar till smidigare HR-revisionsprocesser och leder till att du behåller dina anställda och får en omfattande utvärdering av dina HR-policyer. Är du redo att ligga steget före när det gäller efterlevnadsfrågor? Registrera dig för ClickUp idag!

Vanliga frågor

En HR-revision består av en grundlig och systematisk granskning av en organisations personalpolicy, rutiner, dokumentation och system. Processen omfattar vanligtvis viktiga områden som rekrytering, introduktion, löner, personalregister, efterlevnad av arbetsrättsliga lagar och dataskyddslagar, personalförmåner, prestationsutvärdering och företagspolicyer. Huvudsyftet är att identifiera eventuella brister i efterlevnaden, effektivisera HR-processer och säkerställa att alla rutiner överensstämmer med lagkrav och branschens bästa praxis. Genom att genomföra en HR-revision kan organisationer proaktivt hantera risker, förbättra effektiviteten och främja en arbetsmiljö som uppfyller kraven och är stödjande.

De fem checklistor som vanligtvis används vid HR-revisioner fokuserar på de mest kritiska aspekterna av personalhantering. Dessa inkluderar: efterlevnad av arbetsrättsliga lagar, rutiner för dokumentation och arkivering, rekryterings- och urvalsförfaranden, administration av ersättningar och förmåner, prestationshantering samt relationer mellan medarbetare. Varje checklista fungerar som en strukturerad guide för att säkerställa att HR-rutinerna är konsekventa, rättvisa och lagliga, vilket hjälper organisationer att upprätthålla höga standarder och minska risken för juridiska eller operativa problem.

Under en HR-revision är det viktigt att ställa frågor som avslöjar effektiviteten och efterlevnaden av HR-processer. Typiska frågor är: Är alla medarbetarregister fullständiga och uppdaterade? Är anställnings- och uppsägningsförfaranden korrekt dokumenterade och följs de konsekvent? Följer organisationen arbetsrättsliga lagar och dataskyddslagar fullt ut? Hanteras ersättningar och förmåner på ett rättvist och konsekvent sätt för hela personalen? Genomförs prestationsutvärderingar regelbundet och dokumenteras de korrekt? Dessa frågor hjälper till att upptäcka eventuella luckor eller risker i HR-verksamheten och säkerställer att organisationen förblir efterlevande och effektiv.

En checklista inom HR är ett strukturerat verktyg som är utformat för att hjälpa HR-personal att systematiskt granska och verifiera att alla nödvändiga uppgifter, dokument och procedurer finns på plats och följer gällande regler. Den fungerar som en steg-för-steg-guide för att säkerställa att ingenting förbises under revisioner eller rutinmässiga HR-åtgärder. Genom att använda checklistor kan organisationer främja konsekvens, upprätthålla efterlevnad av lagar och standardisera HR-processer, vilket i slutändan bidrar till en mer organiserad och effektiv HR-funktion.