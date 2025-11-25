De bästa mallarna från monday.com för att planera och organisera arbetet

Företag överallt letar efter sätt att få mer gjort utan att överbelasta sig själva.

En ny studie från PwC visar att branscher som använder AI är nästan fem gånger mer produktiva än de som ännu inte har infört tekniken. Detta är en viktig påminnelse om att människor inte längre vill börja om från början.

Det är helt naturligt att vilja spara tid och få varje insats att räknas lite mer.

Det är därför mallar för organisering och planering är så viktiga. De erbjuder en enkel utgångspunkt och sparar människor från timmar av onödig installation på jobbet.

I den här artikeln utforskar vi de bästa mallarna från monday.com som kan hjälpa dig och ditt team att uppnå samma tydlighet.

Översikt över mallar för planering och organisering

Här är en sammanfattande tabell över alla planeringsmallar från monday.com och ClickUp:

Vad är mallar från monday.com?

Monday.com-mallarna är färdiga, anpassningsbara ramverk som hjälper team att sätta upp projekt, kampanjer eller processer utan att behöva lägga grunden varje gång.

Varje mall har färdiga tavlor, standardkolumner och inbyggda vyer, vilket ger dig ett tydligt ramverk för att hantera uppgifter, tidsplaner och ansvarsområden på ett och samma ställe. Tänk dig till exempel att du planerar en produktlansering. Istället för att skapa en projektplan från grunden kan du välja en ”mall för produktlansering”.

De innehåller redan tidslinjer, uppgiftsägare, budgetkolumner och statusspårare. Allt du behöver göra är att anpassa detaljerna efter dina mål, så blir mallen omedelbart ditt projekts centrala nav.

Här är vad de erbjuder:

Ge en färdig utgångspunkt för olika typer av projekt

Låt teamen anpassa kolumner, grupper och arbetsflöden efter sina specifika behov.

Inkludera visuella verktyg som Gantt-diagram, Kanban-tavlor och tidslinjevyer för tydlighetens skull.

Stöd samarbetet genom att samla uppgifter, uppdateringar och filer på ett gemensamt ställe.

Vad kännetecknar en bra mall på monday.com?

I en Reddit-diskussion förklarade en användare:

Jag har ADHD och behöver påminnelser för att göra enkla saker som att dricka vatten, så att ha en lista med både personliga och arbetsrelaterade uppgifter som inte påminner mig... gör att jag har en digital lista och sedan en handskriven lista med alla saker jag glömt att göra.

Detta belyser ett vanligt problem: mallar som bara samlar in information men inte guidar dig genom den. En bra mall från monday.com löser detta problem. ✨

Dessa mallar lagrar inte bara uppgifter – de hjälper dig att komma ihåg, prioritera och agera på dem. De bästa mallarna skapar struktur samtidigt som de ger dig friheten att anpassa dem efter ditt eget arbetssätt.

Här är vad du ska leta efter i en bra monday. com-mall:

✅ Inkludera tydliga statuskolumner, förfallodatum och tidslinjer

✅ Erbjud flexibla vyer som Kanban, Gantt eller en tidslinje för olika behov.

✅ Möjliggör samarbete med anteckningar, filer och omnämnanden direkt i uppgifterna.

✅ Använd automatiseringar för att påminna, meddela och minska manuella uppföljningar.

✅ Anslut till andra verktyg så att allt arbete finns på ett och samma ställe.

De 15 bästa mallarna från monday.com

Här är 15 mallar från Monday som kan spara tid och ge dina projekt en bättre start.

1. Mall för veckovisa uppgifter från monday.com

Minns du i filmen The Devil Wears Prada när Andy drunknade i sista minuten-uppgifter? Hon hade designers som bad om ändringar, Miranda som kom med nya önskemål och högar av filer som hon inte kunde hålla ordning på.

Mallen Design Weekly Tasks från monday.com hjälper dig att skapa ordning i kaoset så att alla vet vad de ska arbeta med under den kommande veckan.

Du kan kontrollera arbetsbelastningen för att upprätthålla rätt balans och undvika att medarbetarna blir utbrända. Filerna finns i tavlan, så ingen behöver slösa tid på att leta igenom e-postmeddelanden eller mappar. Med vyer som Gantt-diagram och översikter över framsteg kan du se deadlines och uppdateringar på ett ögonblick.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Definiera veckovisa uppgifter och tilldela ansvariga så att ansvarsfördelningen alltid är tydlig.

Spåra teamets kapacitet och omfördela arbete för att balansera arbetsbelastningen.

Lagra och få åtkomst till designfiler på ett centralt ställe

✨ Perfekt för: Designteam som behöver hantera veckovisa kreativa uppgifter och hålla ägarskapet tydligt.

2. Arbetskalendermall från monday.com

Minns du när du gick i skolan och glömde bort en projektdeadline tills kvällen innan den skulle lämnas in? Den paniken är samma känsla som team får när de tappar bort deadlines.

Arbetskalendermallen från monday.com hjälper till att stoppa kaoset genom att samla alla deadlines på ett och samma ställe så att du inte blir överraskad av något. Den ger teamen en tydlig kalenderöversikt över vad som ska göras och när, med möjlighet att tilldela uppgifter och sätta tidsfrister. Du kan se arbetsbelastningen över hela linjen, vilket gör det lättare att flytta ansvar innan någon blir överbelastad. Dessutom säkerställer integrationen med Google Kalender att du alltid vet vad som är på gång, oavsett om du kollar din telefon, laptop eller själva tavlan.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Schemalägg uppgifter per vecka eller månad med en delad kalendervy.

Tilldela deadlines och ansvarsområden så att alla vet vad de ska prioritera.

Integrera med Google Kalender för att synkronisera deadlines automatiskt.

✨ Perfekt för: Team som vill ha en gemensam kalendervy för att hålla koll på scheman och deadlines.

3. Mall för kundintroduktion från monday.com

Mallen för kundintroduktion från monday.com guidar kunderna genom varje steg i introduktionen, från startmötet till den avslutande utbildningen, i ett strukturerat flöde. Mallen hjälper teamen att spåra tidsåtgång, övervaka framsteg och hålla sälj- och servicepersonalen synkroniserad.

Alla inblandade kan se var en kund befinner sig, vad som kommer härnäst och vem som är ansvarig för att leverera det.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Hantera hela onboardingprocessen från kickoff-möte till implementering och utbildning.

Spåra framsteg och investerad tid för att hålla projekt ansvariga.

Samordna sälj- och kundtjänstteam med en gemensam plattform

Ge kunderna en konsekvent och professionell onboarding-upplevelse

✨ Perfekt för: Sälj- och CRM-team som behöver en strukturerad onboardingprocess för nya kunder.

4. Mall för stödjande försäljningsmaterial från monday.com

Affärer kan fastna när säljarna letar efter den senaste fallstudien eller, ännu värre, skickar utdaterade presentationer som förvirrar potentiella kunder. Mallen Supporting Sales Materials från monday. com löser det problemet genom att ge ditt team en enda plats för alla broschyrer, strategidokument och presentationer som de någonsin kommer att behöva.

Istället för att leta efter länkar gömda i e-postmeddelanden eller försöka hitta vem som har den "slutgiltiga" versionen av en presentation, får ditt team en tydlig källa till information. Mallen hjälper dig också att spåra skapandet av nytt material, så att säljarna vet exakt när nya tillgångar är klara att delas.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla alla försäljningsresurser, fallstudier, broschyrer, presentationer och manus på ett och samma ställe.

Håll alla uppdaterade med en enda godkänd version av varje material.

Spåra skapandet och godkännandet av nytt material så att säljarna håller sig uppdaterade.

✨ Perfekt för: Säljare som vill ha en enda plats att lagra och uppdatera fallstudier, presentationer och marknadsföringsmaterial.

Tänk dig följande: Din chef ber dig ringa en potentiell kund, och plötsligt inser du att du inte har deras nummer till hands. Du bläddrar igenom gamla sms och söker till och med i slumpmässiga filer bara för att hitta rätt information.

Monday. com har utformat mallen Kontakter för att minska denna typ av stress. Den samlar alla dina relationer (från kunder och leads till leverantörer och partners) på ett organiserat ställe. Du kan till och med använda inbyggda formulär för att direkt registrera nya leads och anpassa tavlan för att spåra detaljer som är viktiga för dig, såsom länkar till sociala medier, datum för senaste interaktion eller kommande möten.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla alla relationer på ett centralt ställe för enkel åtkomst.

Samla in nya leads automatiskt med inbäddade formulär

Anpassa kolumner för att spåra detaljer som sociala konton, nästa steg eller Google-kontakter.

Eliminera dubbla poster och upprätthåll en ren och tillförlitlig databas.

✨ Perfekt för: CRM-användare som hanterar leads, kunder och partners utan att behöva oroa sig för dubbletter.

6. CRM-mall för fastighetsbranschen från monday.com

År 2021 rådde det frenesi på bostadsmarknaden. Budgivningskrig hamnade på förstasidorna i New York Times och bostäder såldes på några dagar istället för månader.

Fastighets-CRM-mallen från monday.com hjälper dig att se klart i tider som dessa. Genom att ge mäklare en enda plats för att hantera kunder, objekt och arbetsbelastning centraliserar denna mall alla processer och data.

Du kan fånga upp nya leads genom anpassningsbara formulär, koppla dem direkt till specifika objekt och spåra varje steg i processen. Du får också en livevy av marknadsdata, som dagar på marknaden och agenters tillgänglighet, så att du aldrig blir överraskad när en kund ringer.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Hantera fastighetsinformation, inklusive pris, läge och marknadstid, på ett och samma ställe.

Samla in och koppla leads till listningar med hjälp av inbyggda formulär.

Spåra varje kundinteraktion för bättre relationshantering

Visualisera agenternas kapacitet och fördela arbetsbelastningen rättvist

✨ Perfekt för: Fastighetsmäklare som spårar objekt, hanterar leads och samordnar uppföljningar.

7. Mall för projektförfrågningar och godkännanden från monday.com

Mallen Projektförfrågningar och godkännanden samlar alla godkännanden och förfrågningar på ett ställe. Istället för att använda kalkylblad, meddelanden och statusmejl kan du skapa delbara formulär för att samla in förfrågningar, vidarebefordra dem till rätt personer och övervaka deras framsteg tills de godkänns.

Alla intressenter kan se statusuppdateringar i realtid och automatiska påminnelser. Det är skillnaden mellan ett projekt som fastnar i limbo i väntan på godkännande och ett projekt som smidigt går vidare till leverans.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Centralisera alla projektförfrågningar med hjälp av delbara inbäddade formulär.

Anpassa förfrågningsfält för att få exakt den information du behöver.

Spåra varje förfrågan på en tavla med tydliga godkännandestatusar.

Automatisera påminnelser och aviseringar så att deadlines inte missas.

✨ Perfekt för: Projektledare som behöver en förenklad process för att samla in och godkänna nya förfrågningar.

8. Mall för evenemangshantering från monday.com

Mallen för evenemangshantering från monday.com hjälper dig att organisera ett smidigt evenemang utan sista minuten-missar. Du kan bygga in RSVP med formulär så att du vet hur många som kommer.

Uppgifter som leverantörsbokningar, lokalförberedelser och säkerhetsplaner visas på en enda instrumentpanel. Du kan ange deadlines, tilldela personer olika uppgifter (säkerhet, gästlista, logistik) och övervaka framstegen. Efter evenemanget får du instrumentpaneler där du kan se hur det gick – vad som fungerade och vad som inte fungerade – så att nästa gång blir bättre.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Visualisera alla planeringssteg med statusuppföljning och synlighet för deadlines.

Samla in svar via formulär så att du vet i förväg hur många gäster som kommer.

Tilldela tydliga roller (säkerhet, leverantörshantering, gästlogistik) så att alla vet vad de ska göra.

Använd instrumentpaneler för att mäta evenemangens framgång och identifiera svaga punkter.

✨ Perfekt för: Evenemangsplanerare som vill hålla koll på svar, deadlines och leverantörslogistik på ett och samma ställe.

9. Mall för planering av sociala medier från monday.com

Minns du när Barbenheimer tog över internet 2023? Plötsligt försökte alla varumärken, från popcornförsäljare till flygbolag, rida på den rosa apokalypsvågen.

Det är precis där Social Media Planner Template från monday.com kommer in. Istället för att förlita dig på inspiration i sista minuten får du ett strukturerat utrymme för att organisera inlägg efter plattform, publiceringsdatum och kreativa tillgångar.

Dina designers, copywriters och strateger kan alla arbeta från samma tavla, så att kampanjerna blir konsekventa och levereras i tid. Du kan till och med se statistik över vilka inlägg som är populära och vilka som behöver justeras nästa gång.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla kreativa tillgångar och utkast på ett gemensamt arbetsområde.

Organisera inlägg efter plattform, publiceringsdatum och status för tydlighetens skull.

Importera statistik från sociala medier för att spåra kampanjresultat

Integrera externa filer och verktyg för ett smidigare arbetsflöde.

✨ Perfekt för: Marknadsföringsteam som organiserar innehåll, schemalägger inlägg och övervakar prestanda på olika plattformar.

10. Mall för kundkampanjer för byråer från monday.com

När Oreo twittrade ”Du kan fortfarande doppa i mörkret” under strömavbrottet under Super Bowl 2013 var det resultatet av legendarisk förberedelse och samordning mellan deras byrå och varumärkesteam.

Idag har hastigheten med vilken kampanjer lanseras bara ökat. Det är där mallen Client Campaigns for Agencies från monday.com kommer in. Denna mall ger byråer en dedikerad arbetsyta för att hantera allt från kundintag till kampanjlansering.

Dessutom kan du centralisera kundförfrågningar med anpassningsbara formulär, integrera verktyg som HubSpot och Mailchimp för smidig dataöverföring och spåra kampanjer i kalendrar eller på instrumentpaneler.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera kundrelationer med integrerade kontaktregister från verktyg som HubSpot.

Spåra och hantera kampanjer i ett standardiserat arbetsflöde som förkortar godkännandeprocessen.

Håll koll på projektstatus med detaljerade spårningsvyer och instrumentpaneler.

Balansera arbetsbelastningen mellan teammedlemmarna så att alla kampanjer håller tidsplanen.

✨ Perfekt för: Byråer som hanterar flera kundkampanjer med integrationer och centraliserade arbetsflöden.

11. Mall för marknadsföringsstrategi från monday.com

I Australien överraskade telekomjätten Telstra alla med en dansutmaningskampanj kallad "Telstrut" som blev viral på TikTok. Videon fick över 22 miljoner visningar och hjälpte företaget att nå ut till en yngre publik som kanske aldrig hade tänkt på en telefonleverantör.

Det är där marknadsföringsstrategimallen från monday.com kan göra skillnad för team. Denna mall ger dig en plats där du kan planera dina mål, budgetar och kampanjer.

Du kan sedan använda den för att anpassa kvartalsplaner till dagliga aktiviteter, följa framsteg med visuella tidslinjer och hålla hela teamet på samma sida. Resultatet blir mindre gissningar och mer fokus på det som verkligen driver tillväxten för ditt företag.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra alla marknadsföringsprojekt tillsammans med tidslinjer och diagram

Planera budgetar för varje initiativ på ett och samma ställe

Ställ in påminnelser och aviseringar för att hålla koll på läget.

Anpassa kampanjer efter stora mål så att varje aktivitet får effekt.

✨ Perfekt för: Marknadsföringsteam som planerar kvartals- eller årsstrategier samtidigt som de anpassar budgetar och KPI:er.

12. Mall för funktioner och releaser från monday.com

Mallen för funktioner och lanseringar från monday.com ger dig utrymme att planera vad du ska bygga, när och varför. Du kan planera lanseringar per kvartal, se vilka funktioner som är beroende av andra och prioritera utifrån påverkan och arbetsinsats.

Om saker och ting förändras – till exempel marknadsförändringar, användarfeedback eller resursbegränsningar – kan du justera färdplanen och skicka ut uppdateringar. Synlighet innebär att alla vet vad som kommer att hända och vad som förväntas.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa en funktionsplan med tidslinjer så att alla kan se vad som är på gång och när.

Prioritera releaser utifrån kriterier som påverkan, arbetsinsats och feedback så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Spåra releaseförloppet med statusar så att du vet vad som är klart, under förberedelse eller fortfarande väntar.

✨ Perfekt för: Produktchefer som prioriterar, planerar och spårar funktionslanseringar och roadmaps.

13. Mall för kundprojekt från monday.com

Mallen för kundprojekt från monday.com ger dig en centraliserad arbetsyta där du kan hantera alla detaljer i dina kundprojekt. Koppla kontakter direkt till sina projekt, följ tidslinjer och se budgetuppdateringar i realtid när timmar loggas. Det underlättar också samarbetet genom att samla kommunikation, uppgiftsfördelning och projektdata på ett och samma ställe.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra kundprojekt med översikter på hög nivå som visar tidslinjer, framsteg och deadlines.

Skapa offerter och fakturera kunder korrekt med realtidsuppföljning av timmar och budgetar.

Samarbeta med intressenter genom att tilldela uppgifter och dela projektuppdateringar på ett och samma ställe.

✨ Perfekt för: Kundserviceteam som hanterar fakturerbara timmar, leveranser och samarbete med intressenter.

14. Mall för videoproduktionshantering från monday.com

Tänk dig att du leder arbetet med en kunds varumärkesvideo. Manuset är godkänt, men locationteamet väntar på scheman, skådespelarna har fortfarande inte fått sina call sheets och kunden vill plötsligt granska storyboarden igen.

Mallen för videoproduktionshantering från monday.com är något du kan lita på i dessa situationer. Du kan hantera förfrågningar när de kommer in, tilldela uppgifter till rätt teammedlemmar och spåra framstegen från förproduktion till efterproduktion.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla in videoförfrågningar via anpassningsbara formulär och filtrera dem efter kategori eller prioritet.

Övervaka alla kundprojekt i en vy med tydliga statusuppdateringar och framstegsspårning.

Hantera arbetsflöden från idé till leverans och se till att varje steg följer tidsplanen.

Spåra och jämför planerade och faktiska utgifter med visuella instrumentpaneler för att hålla dig inom budgeten.

✨ Perfekt för: Videoproduktionsteam som övervakar förfrågningar, budgetar och projekt från start till mål.

15. Mall för möjligheter efter evenemang från monday.com

Mallen för möjligheter efter evenemang från monday.com gör uppföljningen efter evenemang mycket enklare. Istället för att bläddra igenom kalkylblad och e-postmeddelanden får du en central plats där du kan samla in feedback från deltagare, spåra leads och prognostisera möjligheter.

Dessutom hjälper mallen dig att omvandla evenemangets buzz till mätbara affärsresultat, så att ditt team kan hålla fokus långt efter att scenen har rensats.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla in feedback från deltagarna med anpassningsbara formulär för snabba insikter.

Organisera nya leads efter storlek, status och deadlines för bättre uppföljning.

Prognosera försäljningsmöjligheter med inbyggda instrumentpaneler

Sammanfatta evenemangsdata för att upptäcka trender och mäta nöjdhet

✨ Perfekt för: Marknadsförings- och säljteam som omvandlar uppföljningar av evenemang till konkreta affärsmöjligheter.

monday. com Begränsningar

Denna G2-recensent delade med sig av följande:

Det tog ungefär tjugo till trettio timmar att skapa vår första projektmall... att duplicera stora grupper av uppgifter är tidskrävande, och uppgifterna omordnas ibland av sig själva, vilket gjorde att installationen och skalningen kändes mer betungande än väntat.

Detta mönster återkommer i de flesta recensioner. Det är inte något som är avgörande för alla team, men det belyser de brister som användarna ständigt stöter på.

Tidrapportering och återkommande uppgifter kräver lösningar som inte är intuitiva.

Stort beroende av tredjepartsappar ökar kostnaderna och komplexiteten

Krävande installationsprocess för större projekt, med problem med dubbletter och omordning.

Behörighetskontroller och dataexportalternativ känns begränsade för många företag.

Prestandaproblem och tillfälliga systemfördröjningar frustrerar team som är beroende av snabbhet.

Alternativa mallar från monday.com

Många team börjar med mallar från monday.com för att organisera uppgifter och tidsplaner, men när samarbetet utvidgas över avdelningar och verktyg är det lätt att informationen blir splittrad. Vad du behöver är en enda arbetsyta som kopplar samman allt – inte bara en samling mallar. Det är där ClickUp omdefinierar hur team planerar och organiserar sitt arbete. ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden på ett ställe. Från projektmallar till måluppföljning och rapportering hjälper ClickUp team att hantera varje detalj utan att behöva växla mellan olika verktyg.

ClickUp eliminerar alla former av Work Sprawl och levererar 100 % kontext och en enda plats där människor och AI-agenter kan arbeta tillsammans. Oavsett om du lanserar en ny kampanj eller koordinerar komplexa operationer, förvandlar ClickUps anpassningsbara mallar planering till framsteg – snabbare, smartare och mer sammankopplat. Låt oss börja! 🏁

1. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Få gratis mall Omvandla den data du samlar in till en tydlig bild av vad som fungerar bäst med ClickUps mall för försäljningspipeline.

Säljteam har ofta problem med att för många leads är utspridda på för många ställen. ClickUps mall för säljprocesser ger dig en tydlig struktur från början. Istället för att jaga leads genom oändliga kalkylblad kan du se dem alla på ett ställe, dra dem från steg till steg och göra anteckningar precis där du behöver dem.

Det blir enklare att följa framstegen och ditt team får en gemensam bild av vad som händer. Du kan också ställa in olika vyer beroende på hur du vill arbeta, oavsett om det är en tavla, en lista eller en tidslinje.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Planera varje steg i försäljningsprocessen på en tydlig tavla.

Markera de viktigaste leads med ClickUp Custom Fields

Håll koll på framstegen med hjälp av instrumentpaneler som visar vad som går framåt.

ClickUp Automations tar hand om de små repetitiva uppgifterna

✨ Perfekt för: Säljteam som bygger upp och följer upp sin pipeline från lead till avslut.

2. ClickUp enkel CRM-mall

Få gratis mall Hantera alla små men viktiga kontaktpunkter från ett och samma ställe med hjälp av Simple CRM Template från ClickUp.

Med ClickUp Simple CRM Template kan du lagra kontaktinformation, spåra leads och markera stadiet för varje relation utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Denna mall ger dig en tydlig bild av var varje kund befinner sig i din pipeline, oavsett om du följer upp en ny lead eller checkar in med en långvarig kund. Den är tillräckligt lätt för små team men tillräckligt flexibel för att växa i takt med dina behov, vilket gör den till något du kan lita på varje dag.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Lagra alla kundkontaktuppgifter i en överskådlig tabell

Följ framstegen från lead till avslut med tydliga statusar.

Automatisera påminnelser så att uppföljningar alltid sker i tid.

Granska mönster i kundinteraktioner för att vägleda framtida beslut.

✨ Perfekt för: Marknadsföringsteam som omvandlar mål till strukturerade kampanjer med mätbara resultat.

3. ClickUp-mall för marknadsföringsplan

Få gratis mall Håll dig uppdaterad med delade tavlor och transparenta uppdateringar om framsteg med hjälp av ClickUp-mallen för marknadsföringsplaner.

ClickUp Marketing Plan Template förvandlar dina ambitiösa idéer till en genomförbar marknadsföringsplan. Du kan sätta upp mål, dela upp dem i uppgifter och lägga upp allt på en tidslinje som känns hanterbar.

Inbyggda vyer som nyckelresultat och framstegstavlor gör det enkelt att se vad som fungerar och vad som behöver justeras. Mallen växer också med dig, så oavsett om du lanserar din första kampanj eller driver flerkanaliga insatser har du alltid ett strukturerat system som guidar dig.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Definiera tydliga mål och koppla dem direkt till mätbara resultat.

Kartlägg kampanjer på en tidslinje för att följa genomförandet steg för steg.

Övervaka viktiga mätvärden på ett och samma ställe så att prestandan aldrig glöms bort.

✨ Perfekt för: Marknadsföringsteam som omvandlar mål till strukturerade kampanjer med mätbara resultat.

4. ClickUp-mall för innehållskalender

Få gratis mall Undvik att utbränna teamet med sista minuten-stress med ClickUp Content Calendar Template.

ClickUp Content Calendar Template ger dig kontroll och rytm över din innehållsmarknadsföring. Med den kan du schemalägga blogginlägg, videor och uppdateringar på sociala medier på ett och samma ställe, med färgkodade taggar och ClickUp Custom Fields för att spåra format och kampanjer.

Du kan zooma ut för att planera kvartalsteman eller zooma in för att justera en enskild inlämningsdeadline. ClickUp-kalendern och tavelvyerna gör det enkelt för skribenter, designers och marknadsförare att hålla sig synkroniserade och hålla innehållet rullande utan kaos.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Planera och visualisera kampanjer flera månader i förväg i olika format.

Tilldela deadlines och ansvariga för att hålla kreativa projekt på rätt spår.

Använd kalender- och tavelvyer för att se ditt schema från alla vinklar.

Spåra kampanjer och framsteg med taggar, fält och anpassade statusar.

✨ Perfekt för: Innehållsteam som planerar bloggar, videor och kampanjer med tydliga deadlines.

5. ClickUp-mall för sociala medier-kalender

Få gratis mall Delta i konversationer samtidigt som du håller din övergripande strategi intakt med ClickUps mall för sociala medier-kalender.

Tänk på hur snabbt trenderna förändras online. En dag är det ett meme om ”quiet quitting”, nästa dag är det en viral TikTok-dans eller en nyhet som alla varumärken försöker kommentera. Sociala team lever i den virvelvinden, och utan en kalender kan inlägg kännas stressade eller till och med missa rätt tillfälle.

ClickUp Social Media Calendar Template ger dig den rätta balansen mellan flexibilitet och struktur. Du kan planera kampanjer flera veckor i förväg, tilldela uppgifter till designers eller copywriters och sedan snabbt anpassa dig när en ny trend dyker upp.

Inbyggda vyer låter dig se allt på en gång eller zooma in på en enskild kampanj. ClickUp-anpassade fält som hashtags, teman och publiceringsdatum håller alla detaljer ordnade så att du inte behöver leta över flera plattformar.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera innehåll på flera plattformar med tydliga deadlines och ägarskap.

Spåra hashtags, kampanjteman och prestationsdata på ett och samma ställe.

Använd kalender- och tavelvyer för att enkelt planera, justera och omplanera.

Samarbeta med designers, skribenter och chefer utan krångliga överlämningar.

✨ Perfekt för: Sociala medier-team som standardiserar planering och schemaläggning i förväg eller vill automatisera sina processer.

6. ClickUp-mall för projektledning

Få gratis mall Skapa enhetlighet så att genomförandet blir smidigare med ClickUp-mallen för projektledning.

En rapport från McKinsey visar att team som får höga betyg för förtroende och kommunikation är mer än tre gånger så effektiva och fem gånger mer benägna att leverera resultat än de som inte prioriterar dessa faktorer.

Det är mycket viktigt för projektledning, där många uppgifter, personer och tidsplaner är inblandade. ClickUp-mallen för projektledning hjälper dig att samla personer, uppgifter och tidsplaner på ett och samma arbetsområde så att alla vet vad som ska hända härnäst.

Du kan dela upp stora arbetsuppgifter i mindre delar, tilldela ansvar och kartlägga beroenden så att ingenting går förlorat i övergången. Använd tidslinje- och Gantt-vyer för att se hur allt hänger ihop, samt uppgiftslistor och tavlor för den dagliga utvecklingen.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Planera hela projektet med tidslinjer eller en Gantt-vy så att du kan förutse hinder.

Tilldela uppgifter tydligt med ansvariga, deadlines och beroenden så att ingenting missas.

Använd anpassade fält och statusar som passar ditt teams arbets- och tillväxtmönster.

Automatisera påminnelser och uppdateringar så att framstegen syns och förseningar upptäcks tidigt.

✨ Perfekt för: Operativa team som standardiserar projektledningsprocesser för ökad effektivitet.

7. ClickUp-mall för evenemangsplanering

Få gratis mall Samarbeta i realtid och upptäck risker tidigt med ClickUp-mallen för evenemangsplanering.

ClickUp Event Planning Template samlar leverantörslistor, budgetplanering, gästlistor och scheman under ett och samma tak för rätt tillfälle.

Du kan hålla koll på lokaler, tilldela uppgifter för catering eller logistik och se tidslinjer på ett ögonblick i ClickUp Calendar View. ClickUp Custom Fields hanterar detaljer som budgetstatus och betalningar, medan tavla- och listvyer gör det enkelt att följa framstegen.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera varje steg i planeringen i särskilda listor för aktiviteter, faciliteter och fakturering.

Visualisera tidslinjer i kalender- eller tavelvy så att du aldrig missar deadlines.

Spåra budgetstatus och betalningsuppdateringar med anpassade fält som är inbyggda i mallen.

Samarbeta i ClickUp Docs för att lagra leverantörsavtal, sponsoruppgifter och evenemangsanteckningar.

✨ Perfekt för: Team som hanterar evenemangsplanering, logistik och leverantörskoordinering på ett och samma ställe.

8. ClickUp-mall för checklista för produktlansering

Få gratis mall Fokusera på att bygga något som varar med ClickUps mall för produktlanseringschecklista.

ClickUps mall för produktlanseringschecklista visar milstolparna i din produktlansering så att du kan se helheten tydligt. Gantt- och tidslinjevyer visar när deadlines närmar sig. Anpassade fält sorterar uppgifter mellan team som design, marknadsföring och drift. Automatiseringar körs i bakgrunden och påminner alla om vad som är nästa steg.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Dela upp lanseringen i milstolpar så att varje steg blir tydligt.

Använd Gantt- och tidslinjevyer för att hålla koll på deadlines.

Dela upp uppgifter efter team med enkla anpassade fält.

Ställ in automatiseringar så att påminnelser körs i bakgrunden åt dig.

✨ Perfekt för: Produkt- och GTM-team som säkerställer smidig samordning under lanseringsmilstolpar.

Om du är nyfiken på hur dina arbetsflöden automatiseras med ClickUp, förklarar den här videon det på bara några minuter:

9. ClickUp-mall för kundintroduktion

Få gratis mall Spåra viktiga uppgifter som paket eller servicetyper med ClickUp Client Onboarding Template.

Wyzowl fann att 63 % av kunderna tar hänsyn till onboardingprocessen när de beslutar om de ska fortsätta använda en produkt. Den första upplevelsen avgör om relationen blir framgångsrik eller inte.

ClickUp Client Onboarding Template ger dig strukturen du behöver för att göra det rätt. Istället för att kämpa med spridda anteckningar eller upprepa samma steg från början kan du guida kunderna genom en tydlig process.

Från kickoff-samtal till onboarding-enkäter – allt organiseras på ett och samma ställe. Dessutom kan du med ClickUp Dashboards se framstegen på ett ögonblick, vilket gör det enkelt att hålla kunderna engagerade och trygga.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera onboarding-stadier med tydliga statusar som Ny kund, Onboarding-samtal och Klar.

Samla in och lagra kunduppgifter med anpassade fält och intagsformulär.

Använd vyer för guider, frågeformulär och processpårning så att alla håller sig uppdaterade.

Automatisera påminnelser och uppdateringar för att ge kunderna en smidig och konsekvent upplevelse.

✨ Perfekt för: Serviceteam som guidar nya kunder genom onboarding-stegen på ett konsekvent sätt.

10. ClickUp-mall för rekrytering och anställning

Få gratis mall Automatisera påminnelser för att säkerställa att kandidaterna hör av dig i tid med ClickUps mall för rekrytering och anställning.

ClickUp-mallen för rekrytering och anställning hjälper dig att undvika den luckan och ger dig utrymme att hantera jobbannonser, spåra ansökningar, granska kandidater och hålla koll på varje steg. Intervjuskort hjälper dig att jämföra på ett rättvist sätt.

Anpassade fält för roll, steg och källa håller ordning på saker och ting. Automatiseringar kan utlösa påminnelser när någon behöver agera eller kommunicera snabbt. Med allt på ett ställe blir rekryteringen trevligare för kandidaterna och enklare för dig.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra varje kandidat genom olika steg som Ansökan, Intervju, Erbjudande och Anställd.

Använd standardiserade intervjuskattningskort för att jämföra feedback på ett rättvist sätt.

Lagra ansökningar, feedback och kandidatdata i delade vyer så att ingenting går förlorat.

✨ Perfekt för: HR-team som effektivt spårar kandidater, intervjuer och rekryteringsprocesser.

11. ClickUp-mall för felspårning

Få gratis mall Fatta snabba och välgrundade beslut med ClickUps mall för felrapportering.

I juli 2024 orsakade en felaktig uppdatering av CrowdStrike att miljontals Windows-datorer kraschade över hela världen. Team kämpade för att få systemen online igen när enheterna fastnade i en oändlig startloop, vilket påverkade företag inom allt från flygbolag till sjukhus.

ClickUp Bug Tracking Template ger team ett tydligt sätt att upptäcka, registrera och lösa buggar innan de leder till driftstopp eller avbrott. Du kan logga varje bugg, tilldela den till rätt utvecklare och övervaka framstegen utan att tappa bort detaljerna.

Vyer som listor och tavlor hjälper dig att prioritera korrigeringar, medan anpassade fält håller sammanhanget kopplat till varje felrapport.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Logga och kategorisera buggar med anpassade fält så att utvecklare vet exakt vad problemet är, när det inträffade och vilken del av produkten det påverkar.

Tilldela ansvar till teammedlemmar och ange deadlines, så att ansvaret för varje åtgärd klargörs och problemet ”vem jobbar med det här?” undviks.

Spåra statusen för buggar i realtid genom vyer som listor, tavlor eller kalendrar, vilket gör det enkelt att se vad som är öppet, pågående eller löst.

✨ Perfekt för: Tekniska team som loggar, prioriterar och löser buggar systematiskt.

12. ClickUp-mall för företagets OKR och mål

Få gratis mall Sätt upp mätbara mål och följ upp dem med ClickUps mall för företagets OKR och mål.

ClickUp Company OKRs and Goals Template tar stora mål och delar upp dem i tydliga, mätbara resultat. Team kan se hur deras arbete hänger ihop med helheten, och chefer kan följa framstegen utan att drunkna i rapporter. Det är ett sätt att omvandla högtflygande mål till steg som faktiskt blir gjorda.

Mallen är utformad för att hantera både övergripande företagsmål och de mindre delmål som stödjer dem. Du kan sätta upp ett mål på företagsnivå och sedan dela upp det i viktiga delmål för varje avdelning eller team.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Sätt upp mål och koppla dem till mätbara nyckelresultat så att det blir enkelt att följa framstegen.

Tilldela mål till rätt personer med tydliga tidsplaner och ansvarsområden.

Spåra framsteg i vyer som instrumentpaneler, listor och tidslinjer utan att skapa extra arbete.

Dela uppdateringar mellan teamen så att alla vet vad som går framåt och vad som fortfarande behöver uppmärksamhet.

✨ Perfekt för: Företag som samordnar OKR och mätbara mål mellan team och avdelningar.

13. ClickUp-mall för introduktion av nya medarbetare

Få gratis mall Följ en färdig struktur som förenklar processen med ClickUp-mallen för introduktion av nya medarbetare.

En bra introduktionsupplevelse kan få någon att känna sig trygg och välkommen direkt. ClickUps mall för introduktion av nya medarbetare är utformad för att se till att alla nyanställda känner sig hemma från första dagen.

Det som gör denna mall så användbar är dess flexibilitet. Du kan skapa checklistor, ange deadlines och lägga till anpassade fält för detaljer som avdelning, lön eller utbildningsmoduler. Vyer som kalendrar och listor gör det enkelt att se vad som väntar härnäst.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera introduktionsuppgifterna i tydliga steg så att nyanställda vet exakt vad de kan förvänta sig under sina första dagar.

Tilldela ansvar till chefer och teammedlemmar för att säkerställa att inga fel eller missar uppstår.

Använd kalender- och listvyer för att hålla koll på möten, utbildningar och viktiga deadlines.

Lagra viktiga detaljer som formulär, dokument och policyer på ett ställe så att anställda inte behöver leta efter dem.

Spåra den övergripande framstegen för att säkerställa att varje del av onboardingprocessen slutförs smidigt och i tid.

✨ Perfekt för: HR-chefer som vill säkerställa smidig introduktion och utbildning för nya medarbetare.

14. ClickUp-mall för mötesagenda

Få gratis mall Förvandla möten från tidskrävande till sessioner där saker faktiskt blir gjorda med ClickUp-mötesschemamallen.

Tänk på hur många timmar du har suttit i möten som gått i cirklar. Utan struktur kan även det mest välmenande möte snabbt komma ur kurs.

Det är där ClickUp-mötets agendamall kommer in. Du kan beskriva mål, ämnen och diskussionspunkter på ett gemensamt utrymme så att ingen behöver gissa.

Varje punkt på dagordningen kan tilldelas, spåras och ses över igen, så att åtgärder inte försvinner när mötet är slut. Kombinera det med vyer som Docs för anteckningar eller uppgifter för uppföljning, så får du ett system som håller mötena organiserade utan extra arbete.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skissera mötesämnen och mål tydligt så att alla vet vad de kan förvänta sig.

Dela upp varje punkt på dagordningen i uppgifter med tydliga ansvariga och deadlines.

Använd Docs för samarbete i realtid och anteckningar under mötet.

Håll uppföljningsuppgifter synliga så att åtgärder inte glöms bort efteråt.

Följ framstegen under möten för att se hur diskussionerna leder till konkreta resultat.

✨ Perfekt för: Team som vill ha strukturerade, målinriktade och handlingsdrivna möten.

15. ClickUp-mall för daglig planering

Få gratis mall Öka produktiviteten med ett strukturerat, repeterbart system via ClickUps mall för daglig planering.

Har du någonsin märkt hur en dag kan försvinna utan att du ens inser var tiden tog vägen? En undersökning från Microsoft visade att 68 % av arbetstagarna har svårt att få tillräckligt med oavbruten tid för att fokusera. Det är där ClickUp Daily Planner Template kommer in.

Du kan dela upp din dag i kategorier som arbete, privat eller mål och sedan prioritera det som verkligen är viktigt. Layouten gör det enkelt att se vad som behöver uppmärksammas omedelbart, medan visuell framstegsspårning hjälper dig att se det momentum du bygger upp under dagen.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Minska stressen genom att veta exakt vad du har att göra.

Förbättra tidsplaneringen med tydliga schemaläggningsverktyg

Prioritera uppgifter så att de viktigaste aldrig hamnar i skymundan.

Med inbyggda statusar, fält och vyer kan du flytta uppgifter genom din dag som kontrollpunkter.

✨ Perfekt för: Individer och chefer som vill ha ett enkelt dagligt system för att prioritera uppgifter.

Ingen plan är för stor med ClickUp

Mallar är mer än bara smarta genvägar. De är hemligheten till att verkligen känna sig lugn och ha kontroll över sitt arbete. Vi har tittat på många alternativ, men sanningen är att inte alla planeringsverktyg är likadana.

Det som utmärker ClickUp är känslan av att allt äntligen finns på ett och samma ställe. Du behöver inte jonglera mellan olika appar eller oroa dig för var saker och ting finns. Uppgifter, tidslinjer, anteckningar och konversationer finns alla samlade på ett ställe, redo att användas när du behöver dem.

Om du har väntat på ett tecken för att prova något nytt, så är det här det. Prova ClickUp och upplev hur det känns att planera när det faktiskt är roligt.

Registrera dig gratis på ClickUp och få ordning på ditt arbete. 🎉