Recension av monday.com med för- och nackdelar

Vi är alla beroende av verktyg – vare sig det är post-it-lappar, kalkylblad eller enkla appar – för att hålla ordning. Men dessa verktyg klarar helt enkelt inte av komplexa arbetsflöden, snäva deadlines och teamkoordinering. Det är här projektledningsprogramvara blir oumbärlig och förändrar hur företag planerar, genomför och övervakar projekt i stor skala.

Bland de främsta konkurrenterna finns monday.com, som är känt för sin flexibilitet när det gäller att hantera olika arbetsflöden och projekt. Men även den bästa projektledningsprogramvaran har sina begränsningar.

Om du är företagsledare eller projektledare och överväger att använda monday.com eller dess alternativ, kan denna recension av monday.com hjälpa dig att fatta ett beslut. Läs om Mondays styrkor, nackdelar och varför du kanske bör överväga mer kraftfulla projektledningsverktyg som ClickUp.

⏰60-sekunders sammanfattning Här är en översikt över monday.com och dess alternativ: monday.com är en flexibel och visuellt tilltalande projektledningslösning med anpassningsbara tavlor och olika visningsalternativ.

Det erbjuder kraftfulla automatiseringsfunktioner via ett kodfritt gränssnitt, vilket förbättrar effektiviteten i arbetsflödet.

Dess instrumentpaneler och rapporteringsfunktioner möjliggör effektiv övervakning av teamets framsteg och resursanvändning.

Integrationen med populära tredjepartsappar som Slack och Google Drive effektiviserar arbetsflödena.

Prisplanerna sträcker sig från gratis till företagsnivå, med olika funktioner och kostnader.

Fördelarna inkluderar användarvänlighet, starka visualiseringar och flera integrationer, men det kan saknas struktur för vissa användare.

ClickUp är ett mer omfattande alternativ som erbjuder en ”allt-i-ett-app” med avancerad AI (ClickUp Brain) och omfattande anpassningsmöjligheter för automatisering.

Med funktioner som integrerad chatt, robust dokumentsamarbete och ett bredare utbud av integrationer går ClickUp utöver att hantera projekt till att hantera hela ditt arbetsliv i ett enda verktyg.

Översikt över monday.com som projektledningsverktyg

monday.com sticker ut bland de många molnbaserade gratisprogrammen för projektledning tack vare sin intuitiva design och användarvänliga gränssnitt. Det är organiserat i arbetsytor, team, tavlor och underobjekt. När du visualiserar uppgifter som rader i Monday:s tabellvy kan du anpassa motsvarande kolumner för att spåra uppgiftsdata, inklusive statusuppdateringar, tidslinjer och taggar.

Plattformen erbjuder grundläggande uppgiftshantering med 15 visningstyper, inklusive Gantt-diagram, Kanban-tavlor, kalendrar, kartor och ögonblicksbilder. Dessa visningar gör det möjligt för team att övervaka framstegen från flera perspektiv med uppdateringar i realtid. Uppgifterna är färgkodade för enkel identifiering, vilket gör det enkelt att följa framstegen med ett ögonkast.

Kolumnerna i varje vy är anpassningsbara. Du kan lägga till detaljer som budgetar, tidslinjer eller annan relevant information. Du kan dela tavlor med användare som inte har monday.com via en gästlänk med läsbehörighet. På så sätt hålls alla intressenter informerade utan att behöva separata konton.

monday.com innehåller också ett omfattande bibliotek med handledningar. Det hjälper både nybörjare och erfarna användare att maximera plattformens funktioner. Plattformen erbjuder olika verktyg för datavisualisering, vilket gör det möjligt för användare att anpassa arbetsytor efter specifika behov. Låt oss ta en titt på monday.com:s funktioner och se hur du kan utnyttja dem.

🧠Rolig fakta: Henry Gantt uppfann det allmänt använda Gantt-diagrammet mellan 1910 och 1950. Det skapades för att hantera skeppsbyggnadsprojekt under första världskriget och har sedan dess blivit ett standardverktyg inom projektledning.

Automatisera uppgifter och processer

monday.com erbjuder en kodfri lösning som gör det möjligt för användare att automatisera uppgifter och processer utan att behöva ha någon kodningserfarenhet. Användare kan skapa anpassade automatiseringsarbetsflöden med hjälp av när-då-kommandon eller välja mellan olika fördefinierade automatiseringsmallar för att tillgodose sina behov.

Monday AI-arbetsflödesassistenten ökar produktiviteten genom att utföra olika uppgifter, såsom att skicka aviseringar, uppdatera status, skapa nya objekt och tilldela teammedlemmar, när de angivna villkoren är uppfyllda.

Övervaka ditt teams framsteg

Med monday.com:s instrumentpaneler kan du se alla projekt i ett enda layout. Med över 30 tillgängliga widgets och appar kan du effektivt övervaka projektets framsteg, spåra budgetar och uppskatta teamets arbetsbelastning.

Du kan välja och organisera grupper från olika tavlor i en enda instrumentpanel, centralisera all data på ett enda ställe och använda widgets för att få tillgång till alla nödvändiga verktyg och all information på ett ögonblick.

Spåra och hantera tiden effektivt

monday.com erbjuder robusta tidsregistreringsfunktioner som gör att du kan se varje uppgifts tidsintervall och framsteg genom att helt enkelt klicka på en specifik tidsregistreringscell. Du kan redigera alla poster i tidsregistreringsloggen, vilket garanterar korrekta uppgifter.

Plattformen stöder dessutom tidsblockering. Förbättra produktiviteten genom att dela upp dagen i hanterbara tidsblock, fokusera på en uppgift i taget och upprätthålla ett strukturerat arbetsflöde under hela dagen.

Optimera resursanvändningen

Organisera uppgifter i grupper och tilldela dem enkelt till enskilda teammedlemmar eller hela team. I kolumnen People kan du tilldela uppgifter till enskilda personer, hela team eller underteam. Du kan också lägga till tidsuppskattningar och prioriteringar till uppgifter för bättre arbetsbelastningshantering i monday.com.

Med arbetsbelastningsvyn kan projektledare övervaka teammedlemmarnas arbetsbelastning i realtid. De blå bubblorna indikerar arbetsbelastning och de röda bubblorna signalerar potentiell överbelastning.

Integrera med andra appar från tredje part

monday.com integreras med populära verktyg som Slack, Google Drive, Microsoft Teams och Salesforce. Det möjliggör automatisering genom appar som Zapier, har tvåvägssynkronisering med verktyg som Google Kalender och ger uppdateringar i realtid via kommunikationsplattformar.

Med ett öppet API kan användare skapa anpassade integrationer för mer skräddarsydda arbetsflöden, vilket säkerställer smidig samverkan och ökad effektivitet över flera plattformar.

💡Proffstips: Använd ClickUp Monday-integrationen för att kolla efter nya pulser på måndagen och automatiskt skapa respektive uppgifter i ClickUp.

Priser för monday.com

Gratis

Grundläggande plan: 12 $/plats per månad

Standardplan: 14 $/plats per månad

Pro-plan: 24 $/plats per månad

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

Fördelar med monday.com

👀 Visste du att? monday.com grundades 2012 av Roy Mann, Eran Kampf och Eran Zinman, ursprungligen under namnet Dapulse. Företaget bytte namn till monday.com 2017.

monday.com är för företag som behöver struktur utan att offra kreativiteten. Oavsett om du jonglerar med deadlines, hanterar samarbete mellan team eller spårar resurser, erbjuder det en serie arbetshanteringsverktyg som gör arbetet mindre kaotiskt.

Jag har använt Monday på två olika företag och älskar det. Visst, ibland önskar jag att det hade fler funktioner, men det skulle nog vara fallet med vilket system som helst. Det jag gillar mest med Monday är att "vem som helst" kan ställa in "vilken" arbetsflöde som helst i det.

Men vad är det egentligen som gör det så populärt? Här är några fördelar med att använda monday.com.

Användarvänligt gränssnitt med ett estetiskt tilltalande design

Möjligheten att anpassa visualiseringen av projekt och uppgifter med hjälp av olika vyer, färger och stilalternativ

Omfattande integrationer för att automatisera processer och ansluta flera appar eller överföra data mellan dem utan krångel.

Utmärkta hjälpresurser och handledningar för användare

Möjligheten att synkronisera uppgifter med din kalender och hålla koll på deadlines

Jag gillar att monday.com är så communitybaserat. Med appmarknaden och öppen API-åtkomst finns det många anpassningsmöjligheter för ditt monday.com-konto. Mycket flexibelt.

Nackdelar med monday.com

Även om det erbjuder ett brett utbud av funktioner, förklarar recensioner av monday.com online var det brister:

Begränsade HIPAA-kompatibilitetsalternativ för mindre behov

Ytterligare automatiseringsfunktioner medför ofta en extra kostnad.

Formlerna kan förbättras för bättre sortering och filtrering av data i olika vyer.

Chattkonversationer, videoklipp och wikis är separata från dina projekt.

Använde Monday på min tidigare arbetsplats. Tyckte inte om det – det var svårt att göra riktigt grundläggande saker utan massor av krångliga lösningar.

En annan vanlig kritik är plattformens begränsade flexibilitet när det gäller avancerad rapportering och automatisering.

Min största utmaning har varit rapporteringen. Det är svårt att generera rapporter för spårning på mikronivå. Inte alla rapporteringsvyer möjliggör den detaljnivå som jag förväntar mig för saker som tidsspårning eller gruppering.

En Reddit-användare tillägger:

monday.com:s mobilapp har visserligen förbättrats sedan den första versionen, men saknar fortfarande flexibilitet.

Alternativ till monday.com

Monday.com är ett bra verktyg, men många team letar efter en mer komplett lösning – som ClickUp för projektledning.

Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp uppgiftshantering, automatisering av arbetsflöden, dokument, wikis och teamchatt på ett och samma ställe, medan dess inbyggda AI-drivna verktyg arbetar hårdare så att du kan arbeta smartare.

Med ClickUps Unlimited-plan får teamen obegränsat med uppgifter, instrumentpaneler och anpassade fält, vilket gör det till ett kraftfullt och samtidigt kostnadseffektivt val för agila team.

Jag minns inte exakt, men jag tillbringade ganska mycket tid med att titta på båda och kom fram till att Monday var mer stil än substans. Jag har blivit riktigt imponerad av ClickUp.

Låt oss jämföra monday.com och ClickUp i korthet:

Funktion ClickUp monday. com Användargränssnitt Flexibelt och mycket anpassningsbart Intuitivt och visuellt tilltalande Vyer och layouter Flera vyer, inklusive listor, tabeller, Kanban-tavlor, kalendrar, Gantt-diagram, whiteboards, tankekartor och mycket mer. Över 15 vyer, inklusive Gantt, Kanban och kalender Automatisering Mer avancerad automatisering, flerstegsarbetsflöden och AI-driven automatisering Automatisering utan kod, men avancerade funktioner är betalbara. Uppgiftshantering Håll uppgifterna och det asynkrona arbetet sammankopplade med inbyggd chatt, ljud- och videosamtal. Konversationer och uppgifter existerar separat, vilket kräver externa verktyg för samarbete i realtid. AI-funktioner Integrerad AI-assistent (ClickUp Brain) för 7 $/användare/månad på alla betalda abonnemang; gratis provperiod tillgänglig AI för automatisering av uppgifter och generering av innehåll; för närvarande i betaversion för Pro- och Enterprise-användare. Sprints Inbyggd sprintadministration och rapportering Ingen inbyggd sprintadministration Samarbete Dokument med redigering i realtid, tilldelade kommentarer för ansvarsskyldighet, whiteboards för brainstorming och ansluten chatt. Kommentarer, @mentions, delade tavlor. Inga tilldelade kommentarer för ansvarsskyldighet Integrationer Över 1 000 integreringar av inbyggda appar; integreras med fler via Zapier Över 200 integrerade appar; integreras med andra via Zapier Lagring Den kostnadsfria planen har en gräns på 100 MB. Det kostnadsfria abonnemanget ger dig 500 MB lagringsutrymme för filer. Mobilapp Väl optimerad för mobila enheter Vissa användare rapporterar begränsad flexibilitet Priser Generös gratisplan med alla funktioner Obegränsad: 7 $/användare Business: 12 $/användare Enterprise: Anpassad ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda planer för 7 $ per medlem/arbetsyta. Begränsad gratisplan med grundläggande funktioner Grundläggande: 12 $/plats, Standard: 14 $/plats, Pro: 24 $/plats, Enterprise: Anpassad Bäst för Team som letar efter en allt-i-ett-plattform för arbetshantering med avancerad automatisering och AI Team som behöver ett visuellt intuitivt projektledningsverktyg med bra automatisering

Låt oss nu titta närmare på ClickUp vs. monday.com.

Mål- och uppgiftshantering

Dela upp komplexa uppgifter för att slutföra projekt framgångsrikt med hjälp av ClickUp Tasks.

Till att börja med erbjuder ClickUp avancerad uppgiftshantering med funktioner som deluppgifter, checklistor, tidsspårning och Gantt-diagram som finns tillgängliga i alla planer, inklusive gratisplanen. Du kan skapa uppgifter från olika platser, till exempel i din chatt eller på whiteboardtavlor, och integrera dem sömlöst i ditt arbetsflöde.

monday.com erbjuder intuitiv uppgiftsskapande och tilldelning, men kräver högre nivåer för funktioner som Gantt-diagram och tidsspårning.

Jag minns inte exakt, men jag tillbringade ganska mycket tid med att titta på båda och kom fram till att Monday var mer stil än substans. Jag har blivit riktigt imponerad av ClickUp.

I ClickUp kan du enkelt organisera uppgifter med hjälp av anpassningsbara listor och tavlor och sortera dem efter prioritet eller status. Komplexa uppgifter delas upp i deluppgifter och checklistor för tydlighetens skull. Ställ in uppgiftsprioriteringar och beroenden för att säkerställa att allt görs i rätt ordning. Att tilldela uppgifter till flera teammedlemmar bidrar till att skapa delat ansvar och ansvarsskyldighet.

Du kan också kommunicera viktig information i uppgifter genom kommentarer och omnämnanden. Dessutom erbjuder ClickUp bra översikt med sökfunktion, filter, aktivitetsflöde och aviseringar så att du kan hålla koll på uppgifter och deadlines.

Jämfört med monday.com utmärker sig ClickUp som mer än bara ett verktyg för uppgiftshantering – det är en omfattande produktivitetsplattform. Dess förmåga att skapa både privata och samarbetsuppgifter ökar dess mångsidighet.

ClickUp Goals erbjuder en heltäckande metod för projektledning som hjälper team att sätta upp tydliga, genomförbara mål och följa upp dem noggrant.

Skapa och hantera genomförbara mål för ditt team med ClickUp

Sätt upp högt ställda mål som stämmer överens med din vision med hjälp av ramverk som OKR, sprintar eller resultatkort. Du kan dela upp målen i specifika, mätbara delmål som uppgifter, numeriska milstolpar eller sant/falskt-resultat. ClickUp erbjuder också spårning av framsteg i realtid med dynamiska framstegsindikatorer för att visuellt övervaka måluppfyllelsen.

Medan ClickUp erbjuder en fullfjädrad funktion använder Monday.com en enkel widget för mål. Den erbjuder också detaljerade mallar för att sätta upp alla typer av mål, men är ett mycket mer grundläggande alternativ till ClickUps detaljerade spårning, OKR-erbjudande och djupa anpassningsmöjligheter.

Ett enkelt exempel: för att använda Goal-widgeten i monday.com måste du lägga till en sifferkolumn på din tavla och fylla den med viktiga mätvärden. Det är svårt att spåra icke-numeriska värden, till skillnad från i ClickUp, där du har fyra typer av mål: siffra, sant/falskt, valuta och uppgift.

Dokumentsamarbete och hantering

Med ClickUp Docs kan du skapa mångsidiga dokument och wikis med inbäddade sidor, mallar och formateringsalternativ för olika behov, från roadmaps till kunskapsbaser. Till skillnad från monday.com:s Workdocs, som fungerar ungefär som en app för gemensamma anteckningar och ännu inte låter dig organisera företagets kunskap i en wiki, kan ClickUp:s Docs användas för att skapa en centraliserad kunskapsbas eller en enda källa till sanning.

Lagra all teamkunskap på en gemensam plats med hjälp av ClickUp Docs.

Automatiseringar

Monday.com erbjuder en anpassningsbar automatiseringsbyggare, men fokuserar främst på enkla automatiseringsscenarier. Användare kan skapa automatiseringar genom att välja fördefinierade utlösare och åtgärder, men plattformen stöder kanske inte samma nivå av komplexitet och anpassning som ClickUp.

Dessutom är automatiseringarna i monday.com endast tillgängliga i de dyrare abonnemangen, medan ClickUp erbjuder en anpassningsbar automatiseringsbyggare som är tillgänglig i alla abonnemang, inklusive gratispaketet.

Skapa automatiseringar med naturligt språk i ClickUp med hjälp av AI

Bonus: Med ClickUp kan du också skapa automatiseringar i naturligt språk med hjälp av ClickUp Brains AI-assistans!

AI-funktioner

Både ClickUp och monday.com erbjuder AI-funktioner för att sammanfatta uppgifter och skapa åtgärdspunkter, men ClickUp går ett steg längre med ClickUp Brain. Det ger omedelbara, kontextbaserade svar från allt inom och kopplat till ClickUp, analyserar data för att förutsäga problem och erbjuder realtidsinsikter om dina projekt.

ClickUps kraftfulla AI-agenter kan hjälpa dig att förutsäga risker och anpassa dig till förändringar, automatiskt skapa uppgifter från dina chattråd, länka dem till projekt, skriva standup-rapporter åt dig, bygga automatiserade arbetsflöden och till och med generera innehåll för flera användningsfall – från PRD till marknadsföringskampanjer.

Sammanfatta projektuppdateringar och skriv personliga standups med ClickUp Brain.

Dessutom hittar ClickUps Connected Search snabbt det du behöver i anslutna appar, som Google Drive, GitHub, Salesforce, Figma, Dropbox, Confluence, Box och många fler.

📮ClickUp Insight: Måndagsblues? Det visar sig att måndagen är en svag länk i den veckovisa produktiviteten (ordvitsen är oavsiktlig), då 35 % av arbetstagarna identifierar den som sin minst produktiva dag. Denna nedgång kan tillskrivas den tid och energi som läggs på att leta efter uppdateringar och veckovisa prioriteringar på måndag morgnar. En app som ClickUp, som innehåller allt du behöver för ditt arbete, kan hjälpa dig här. Till exempel kan ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, på några sekunder uppdatera dig om alla viktiga nyheter och prioriteringar. Och allt du behöver för ditt arbete, inklusive integrerade appar, kan sökas med ClickUps Connected Search. Med ClickUps Knowledge Management är det enkelt att skapa en gemensam referenspunkt för din organisation! 💁

Mallar

En annan styrka hos ClickUp är dess breda utbud av anpassningsbara projektledningsmallar som täcker allt från mjukvaruutveckling till digitala marknadsföringskampanjer. Dessa mallar levereras med fördefinierade uppgifter, statusar och arbetsflöden, vilket hjälper teamen att komma igång direkt.

ClickUp-projektledningsmallen ger till exempel ett strukturerat ramverk för ditt arbetsflöde och guidar ditt team från projektets start till slut.

Ladda ner den här mallen Spara tid genom att återanvända det befintliga ramverket med ClickUp-mallen för projektledning.

Viktiga funktioner inkluderar:

Fördefinierade statusar: Mallen har statusar som "Öppen", "Pågående" och "Blockerad", vilket säkerställer en tydlig struktur för att spåra uppgiftsförloppet.

Vyer: Med alternativ som Kanban-tavlor, listvyer, kalendrar och mer kan du med ClickUps vyer visualisera projektdata på ett effektivt sätt, vilket underlättar välgrundade beslut.

Anpassade fält: Skapa unika fält för att skräddarsy din arbetsyta, samla in viktig information för djupare insikter och bättre Skapa unika fält för att skräddarsy din arbetsyta, samla in viktig information för djupare insikter och bättre projektgenomförande.

📮ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp samlar dina arbetsflöden (och chattar) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chattar, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller samman sammanhanget, gör det sökbart och hanterbart!

Verklig konvergens mellan dina uppgifter och konversationer

Dagens arbetsliv är splittrat. Våra projekt, kunskaper och kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket bromsar oss. ClickUp löser detta genom att samla dina projekt, kunskaper och chattar på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Som en del av ClickUps arbetshanteringsplattform låter ClickUp Chat dig hantera ditt teams uppdateringar direkt i uppgifterna.

Till skillnad från monday.com, som separerar chatt från uppgiftshantering, integrerar ClickUp Chat konversationer med arbetet på ett smidigt sätt. Det gör det möjligt för användare att omvandla meddelanden direkt till uppgifter, tilldela dem på plats och spåra framsteg (allt inom samma chattfönster).

Diskussionerna förblir handlingsbara, eftersom trådar kan kopplas till specifika uppgifter, vilket säkerställer att viktiga beslut inte går förlorade i oändliga kontextbyten. Med inbyggda röst- och videosamtal, AI-driven uppgiftskapande och mobilchatt eliminerar ClickUp kontextbyten, vilket håller teamen fokuserade och samordnade.

Underlätta omedelbara projektrelaterade konversationer med ClickUp Chat

ClickUp Inbox samlar all projektkommunikation, vilket säkerställer att viktiga meddelanden och uppdateringar är lättillgängliga och främjar tydlighet och effektivitet i teamets interaktioner. I jämförelse använder Monday.com aviseringar för att markera uppdateringar, som lätt kan försvinna bland andra aviseringar.

Spara all projektrelaterad kommunikation på ett ställe med ClickUp Inbox.

ClickUp erbjuder över 1 000 integrationer, medan monday.com erbjuder mer än 200, vilket gör ClickUp till det perfekta verktyget som smidigt passar in i ditt ekosystem.

ClickUp Integrations ansluter till populära plattformar som Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom och Microsoft Teams. Dessa integrationer gör det möjligt för team att centralisera arbetsflöden, minimera kontextväxlingar och eliminera datasilos.

Integrera med alla verktyg i ditt projekt-ekosystem med ClickUp Integrations

Är du fortfarande osäker på om du gör rätt val för ditt team?

Här är vad en av våra användare, Winser Espinal, har att säga om ClickUp efter att ha provat andra projektledningsprogram:

Jag älskar ClickUp, det är ungefär som Monday eller Asana, men bättre. Jag skojar inte, jag är ingen proffs när det gäller att hålla reda på alla miljoner saker jag gör utan en app, så att se en märkbar förändring i min prestation har gjort mig på gott humör.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per medlem per arbetsyta och månad.

ClickUp: Den enda projektledningsprogramvaran du någonsin kommer att behöva

Effektiviteten hos ett team beror till stor del på vilka projektledningsplattformar de använder. Medan monday.com erbjuder ett elegant och användarvänligt gränssnitt, erbjuder ClickUp en flexibilitet och integration som monday.com inte riktigt kan mäta sig med.

Till skillnad från Monday.com, som kan kräva andra projektledningsverktyg för att fylla funktionsluckor, centraliserar det alla projektinteraktioner till en enda plattform, vilket eliminerar den förvirring som ofta uppstår när man använder flera verktyg.

🧠Rolig fakta: 40,9 % av kunderna som använder ClickUp har eliminerat tre eller fler verktyg från sin teknikstack sedan de bytte!

Oavsett om du hanterar uppgifter, samarbetar på dokument, automatiserar arbetsflöden eller kommunicerar med ditt team har ClickUp alla funktioner du behöver för att hantera komplexa projekt och hålla ditt team produktivt.

Registrera dig gratis på ClickUp!