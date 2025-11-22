Gratis Evernote-dagboksmallar för produktivitet och reflektion

Tid är pengar, säger man. Men i vardagens stress är tid ofta det enda vi inte behandlar med tillräcklig omsorg.

Studier visar att 68 % av människor känner att de inte har tillräckligt med oavbruten koncentration under dagen. Distraktioner drar deras uppmärksamhet i olika riktningar, vilket gör att även små uppgifter tar längre tid än de borde.

För många är dagboksskrivande svaret på en dag fylld av oavbrutna aviseringar, uppgifter och ansvar. Men du behöver inte börja din dagbok från scratch.

En Evernote-dagboksmall är en mall som redan är formaterad som din egen digitala dagbok. Den har utrymme för dina tankar, dagliga anteckningar, uppgifter eller reflektioner om livet. I den här artikeln utforskar vi de bästa Evernote-dagboksmallarna för dig som vill skriva med större tydlighet.

Vad är Evernote-dagboksmallar?

En dagboksmall i Evernote är en färdig sida som ger dig en dagbokssidestruktur innan du börjar skriva. Istället för att lägga tid på att skapa samma format varje gång du startar en ny sida eller en ny dagbok, öppnar du helt enkelt en ny anteckning, tillämpar mallen och börjar fylla i den.

Att använda en Evernote-mall kan vara ett snabbt sätt att komma igång, särskilt om du redan har ett Evernote-konto. Appen erbjuder en mängd olika layouter som passar olika behov – oavsett om du är student, utvecklare som hanterar projekt eller en person som söker motivation inom konst eller vardagslivet.

Det som gör Evernotes dagboksmallar särskilt användbara är deras flexibilitet. Du kan välja en från Evernotes galleri eller skapa din egen genom att spara en anteckning som du redan använder ofta.

Som en Evernote-användare uttryckte det i en Reddit-diskussion:

Jag har en mall för varje dag som hjälper mig att fånga upp idéer och mötesanteckningar. ” Denna känsla av riktning är det som gör en mall verkligen användbar.

Journalmallar i korthet

Här är en sammanfattande tabell över alla Evernote- och ClickUp-dagboksmallar:

Vad kännetecknar en bra Evernote-dagboksmall?

En bra dagboksmall i Evernote är en mall som gör det enkelt att sätta sig ner, börja skriva och snabbt hitta tidigare anteckningar med minimal förberedelse.

De mest effektiva mallarna har oftast några gemensamma egenskaper. Här är vad du ska leta efter:

Använd tydliga rubriker och avsnitt, till exempel daglig logg, reflektioner eller uppgifter, så att varje anteckning är lätt att överblicka och skriva i.

Inkludera uppmaningar eller checklistor som guidar ditt skrivande och hjälper dig att fylla i detaljer utan att behöva börja från scratch.

Organisera anteckningar med datum i titlar eller taggar så att posterna sorteras efter dagar, veckor och månader.

Lämna utrymme för flexibilitet så att mallen kan redigeras när dina vanor, mål eller projekt förändras.

Gör det enklare att granska genom att inkludera utrymme för att följa upp framsteg, föra vidare ofullständiga uppgifter och registrera insikter.

Att föra dagbok kan göra underverk för människor som gör det regelbundet. Dagboksmallar är ett bra sätt att komma igång. Du kan också prova enkla tips som att lägga till kommentarer, anpassa avsnitt och experimentera med olika funktioner för att känna dig mer produktiv.

Topp 10 Evernote-dagboksmallar

Alla dagböcker ser inte likadana ut, och det är det som är det fina med att använda mallar i Evernote.

Här är tio alternativ som kan hjälpa dig att omvandla spridda anteckningar till ett system som du faktiskt kommer att tycka om att underhålla.

1. Mall för daglig journalföring

En genomgång av flera studier visade att personer som regelbundet skrev dagbok uppvisade en 5 % förbättring av sin mentala hälsa jämfört med dem som inte gjorde det.

Mallen för daglig journalföring i Evernote innehåller färdiga avsnitt för loggar, reflektioner och till och med vanespårning. Istället för att kämpa med att bestämma vad du ska skriva först kan du helt enkelt börja, och med tiden blir dessa små, regelbundna anteckningar en rytm som känns naturlig att hålla.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera varje anteckning med tydliga avsnitt för tankar, uppgifter och reflektioner.

Spåra vanor och rutiner med inbyggda kryssrutor

Fånga dagens höjdpunkter utan att behöva oroa dig för layouten.

Granska dina framsteg enkelt genom att bläddra igenom daterade anteckningar i en ny anteckningsbok.

✨ Perfekt för: Personer som vill skapa en daglig skrivvana.

2. Mall för årskalender 2025

Vi försöker alla se hela året med tydlighet – den stora resan, en väns bröllop och de lugna kvällarna hemma. Men utan en organiserad översikt över året kolliderar planerna. Det är därför års kalender-mallen i Evernote kan ge en uppfriskande perspektiv.

Evernote-mallar som denna ger dig en enda sida där du kan markera viktiga helgdagar, milstolpar och händelser, så att du alltid vet vad som väntar.

När allt är tydligt upplagt kan du se var dina hektiska veckor infaller och var de lugnare luckorna ger dig utrymme att vila. Det hjälper dig också att undvika stressen i sista minuten som uppstår när du glömmer en födelsedag eller bokar en resa i sista minuten.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Markera helgdagar, deadlines och evenemang på ett och samma ställe.

Planera resor och familjesammankomster utan att missa några detaljer

Spåra årliga mål genom att dela upp dem i månader eller kvartal.

Gå snabbt igenom året för att hålla koll på framstegen.

✨ Perfekt för: Ambitiösa planerare som gillar att ha sin årsplanering strukturerad.

3. Mall för måltidsplanering

Det känns ofta som att halva veckan går åt till att bestämma vad man ska äta. Sista minuten-takeaway, glömda matvaror eller upprepade måltider kan göra att man känner sig utmattad och spenderar för mycket pengar. Denna mall för måltidsplanering i Evernote ger dig utrymme att planera dagliga måltider, hålla koll på matvaror som behövs och anteckna förberedelser.

Du kommer att märka att måltiderna börjar kännas mindre som en daglig kamp och mer som något du kan njuta av. Även på de mest hektiska kvällarna tar en färdig plan bort stressen att bestämma vad du ska laga när du redan är utmattad.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa inköpslistor efter kategori för att underlätta shopping

Skriv ner förberedelser som att laga mat i stora mängder eller tina upp ingredienser i förväg.

Spåra näringsmål och reflektera över vanor för att förbättra dig

✨ Perfekt för: Personer som vill organisera sina måltider och matinköp.

👀 Vänligt tips: En av de största hindren med att föra dagbok är att komma igång – när du har tankar, men det känns långsamt att skriva. Med ClickUps Talk to Text (via Brain MAX ) kan du säga dina reflektioner högt och sedan konvertera dem till polerad text. Fånga idéer och anteckna tankar med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

4. Mall för träningslogg

Vi är vad vi upprepar. Excellens är alltså inte en handling utan en vana.

Vi är vad vi upprepar. Excellens är alltså inte en handling utan en vana.

Denna påminnelse passar perfekt för träning, där verkliga framsteg inte kommer från ett enda intensivt träningspass utan från regelbunden träning över tid.

Mallen Workout Tracker i Evernote hjälper dig att bygga upp den konsekvensen. Den ger dig utrymme att logga varje träningspass, anteckna dina set och repetitioner och registrera hur du kände dig under passet. Du kan kolla in dina veckomål, fira personliga rekord och reflektera över vad som kan förbättras.

När du ser hur små förbättringar summeras och påminner dig om att framsteg aldrig är bortkastade. De dagar då motivationen känns låg kan det vara en drivkraft att se tillbaka på dina egna ansträngningar.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Logga träning med set, repetitioner, vikter och vilotider

Spåra framsteg med varaktighet, kalorier och personliga rekord

Sätt upp veckovisa träningsmål och granska dina prestationer.

Reflektera över humör, energi och områden som kan förbättras efter varje session.

✨ Perfekt för: Fitnessentusiaster som vill följa sina dagliga, veckovisa och månatliga framsteg.

5. Mall för reselista

via Evernote

Mallen Reselista i Evernote hjälper dig att omvandla inspiration till något mer konkret. Den ger utrymme för drömresmål, säsongsbetonade anteckningar, länkar till guider och till och med snabba planeringschecklistor.

När du fyller i mallen organiserar den dina idéer i kategorier, så att du kan se vad som är realistiskt för den närmaste framtiden och vad som hör hemma på din långsiktiga lista. Inga fler öppna webbläsarflikar, allt finns på ett ställe där du faktiskt kan börja agera.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Lista drömresmål med anteckningar, länkar och bästa säsonger att besöka.

Samla inspiration för äventyr, kultur, mat och avkoppling

Spåra planerade uppgifter som flygvarningar, visumkontroller och budgetar.

Lagra reseverktyg och snabblänkar på en lättillgänglig sida.

✨ Perfekt för: Resenärer som gillar att skriva upp sina drömresmål på en lista och planera medvetet.

6. Mall för läslista

via Evernote

Men läslistmallen i Evernote organiserar dina böcker i tydliga sektioner: vad du vill läsa, vad du läser just nu och vad du har läst klart. Dessutom lämnar den här mallen utrymme för recensioner, favoritcitat och till och med bilder på bokomslag.

Du kan också återvända till tidigare läsningar med anteckningar och markeringar redo, nästan som om du hade ett personligt bibliotek som kommer ihåg vad som var viktigt för dig.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla rekommendationer från vänner och familj på ett och samma ställe

Spåra din aktuella läsning med sidräkning och anteckningar.

Granska lästa böcker, lägg till betyg och spara meningsfulla citat eller insikter.

✨ Perfekt för: Bookstagrammers, bokälskare och alla som vill hålla en lista över vad de läser och vill läsa.

📮 ClickUp Insight: 78 % av de tillfrågade i en undersökning har svårt att hålla motivationen uppe när det gäller långsiktiga mål. Det beror inte på bristande drivkraft – det är så våra hjärnor fungerar! Vi behöver se framsteg för att hålla motivationen uppe. 💪Det är precis där ClickUp kommer in i bilden. Spåra prestationer med ClickUp Milestones, få omedelbara översikter över framsteg med rollups och håll fokus med ClickUp Reminders. Att visualisera dessa små vinster skapar momentum för långsiktiga resultat. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar att de kan hantera ~10 % mer arbete utan att bli överbelastade.

7. Mall för checklista för hemuppgifter

via Evernote

Checklistan grupperar allt efter rum, så istället för att gå runt och undra vad du ska ta itu med först har du en färdig plan att följa.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera varje rum med tydliga att göra-listor

Dela städuppgifterna mellan familjemedlemmarna varje vecka

Samla projektidéer och inspiration på ett och samma ställe

✨ Perfekt för: Familjer eller hushåll som hanterar sysslor och schemaläggning tillsammans.

8. Mall för veckoplanering

via Evernote

Denna mall hjälper dig att se hela veckan på ett ögonblick, balansera åtaganden och hålla koll på utgifter utan att behöva jonglera med papperslappar. I slutet av veckan har du till och med ett utrymme att pausa, reflektera och förbereda dig för det som kommer härnäst.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Skriv ner de viktigaste prioriteringarna så att du aldrig glömmer bort det som är viktigt.

Planera varje dag med att göra-listor för arbete, hälsa och privatliv.

Spåra veckans utgifter för att hålla koll på dina utgifter

Skapa vanor och reflektera över framsteg med en enkel spårare

✨ Perfekt för: Yrkesverksamma och studenter som vill ha en tydlig struktur för varje dag för att organisera veckans mål, så att de slipper bläddra mellan post-it-lappar och halvskrivna listor.

📮 Vänligt tips: ClickUp Notepad erbjuder ett särskilt utrymme där du direkt kan skriva ner idéer, dagboksanteckningar och att göra-listor – allt på ett ställe, tillgängligt från var som helst i ditt arbetsutrymme: Använd rich text-formatering, checklistor och punktlistor i Anteckningar för att strukturera dina dagboksanteckningar, dagliga reflektioner eller brainstorming-sessioner.

Organisera dina anteckningar med dra-och-släpp-funktionen och färgkodade markeringar, vilket gör det enkelt att prioritera och återkomma till viktiga tankar.

Konvertera omedelbart alla anteckningar till en ClickUp-uppgift eller påminnelse med ett enda klick och omvandla dina insikter och reflektioner till konkreta åtgärder. Skriv ner dina idéer, tankar och känslor i ClickUp Notepad.

9. Mall för utgiftsregistrering

via Evernote

Den ger dig utrymme för en daglig logg, kategorier för att sortera utgifter och sammanfattningar som visar mönster vecka för vecka eller månad för månad. Genom att registrera både nödvändiga och oväntade kostnader kan du upptäcka trender, skära ner där det behövs och sätta upp realistiska mål för framtiden.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Registrera dagliga utgifter med detaljer som kategori, betalningsmetod och anteckningar.

Sammanfatta dina utgifter per vecka eller månad för att se vart pengarna går.

Granska insikter och mönster för att justera vanor och minska slöseri.

✨ Perfekt för: Personer som vill hålla koll på och övervaka sin personliga ekonomi noggrant.

🧠 Visste du att: I USA lägger den genomsnittliga personen mindre än 2 minuter om dagen på att aktivt hantera sin ekonomi. Ändå lägger många amerikaner nästan 4 timmar om dagen på att tänka på pengar. Samtidigt säger bara 54 % att de känner sig tillräckligt kunniga om sin personliga ekonomi. Starkare ekonomisk självkänsla har ofta kopplats till mer stabil förmögenhet och bättre långsiktiga resultat.

10. Mall för resplan

via Evernote

Den täcker din budget, flyg, hotell, restauranger och sevärdheter du inte får missa. Det finns också utrymme för dagliga resplaner och utgiftsuppföljning. När du är ute och reser blir det lättare att vara närvarande eftersom planen redan finns där för att guida dig genom varje dag.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera resedetaljer från flyg till hotell i en anteckning

Planera dagliga resplaner med checklistor för sightseeing

Spåra beräknade och faktiska kostnader för att hålla dig inom budgeten.

Spara restaurangidéer, inspiration och anteckningar för framtida resor

✨ Perfekt för: Resenärer som älskar att planera detaljerade resplaner.

Begränsningar vid användning av Evernote för dagboksmallar

En långvarig Evernote-användare på Reddit sammanfattade sin frustration med att säga:

Jag använde Evernote i 10 år och övertygade ett dussin vänner att också använda det. Det var jättebra i några år tills det förlorade sin grundläggande funktion och blev uppblåst, långsamt, buggigt, besvärligt och rörigt.

Jag använde Evernote i tio år och övertygade ett dussin vänner att också använda det. Det var jättebra i några år, tills det förlorade sin huvudsakliga existensberättigande och blev uppblåst, långsamt, buggigt, otympligt och rörigt.

Denna uppfattning speglar en växande oro bland dagboksförfattare: även om Evernote har en stark grund, hindrar dess prestanda- och användbarhetsproblem ibland konsekvensen. För personer som vill att dagboksförandet ska kännas smidigt och enkelt kan dessa bakslag vara nedslående:

Att redigera en mall kräver ofta extra steg, eftersom ändringar måste sparas som en ny mall istället för att tillämpas direkt.

Anpassningsmöjligheterna är begränsade, och vissa element som taggar eller uppgifter överförs inte alltid smidigt.

Mallgalleriet kan kännas splittrat, vilket gör det svårare att organisera och hitta specifika dagbokslayouter.

Begränsningar i gratispaketet, såsom begränsningar för synkronisering mellan enheter och låga uppladdningsgränser, gör det mindre praktiskt för medietung journalföring.

Prestationsproblem som långsam laddning, synkroniseringsfördröjningar eller oväntade buggar kan störa flödet i det dagliga skrivandet.

Alternativa dagboksmallar

Alla rutiner passar inte in i en Evernote-dagboksmall. Om du vill börja om på nytt kan dessa alternativa dagboksmallar från ClickUp passa olika stilar och behov.

Det bästa av allt? Med ClickUp behöver du inte hoppa mellan din anteckningsapp och din "arbetsapp". Allt från dina dagboksanteckningar till dina arbetsanteckningar kan finnas på samma plats.

Det beror på att ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden. Dagboksmallarna finns precis bredvid dina uppgifter och projekt, vilket gör det enkelt att fånga tankar, spåra mönster och reflektera över framsteg utan att byta app.

Inget arbete som sprids ut, inga glömda anteckningar. Så blir journalföring roligare och mer interaktivt. För antecknare och produktivitetsentusiaster som vill ha en journalföring som faktiskt fungerar, här är några gratis ClickUp-mallar:

1. ClickUp-mall för dagliga anteckningar

Hämta gratis mall Ge varje dag ett eget utrymme som du faktiskt kan återvända till med hjälp av ClickUp Daily Notes Template.

Har du någonsin haft dagar då du rusat från uppgift till uppgift och på kvällen inte ens kunde komma ihåg hälften av vad du gjort? Det är där ett system för dagliga anteckningar kan göra stor skillnad.

I stället för spridda klisterlappar eller halvfyllda dagböcker ger ClickUp Daily Notes Template dig en tydlig sida där du kan skriva ner tankar, följa upp vad som har gjorts och reflektera innan dagen är slut. Du kan också omvandla dina anteckningar till åtgärdspunkter med ansvariga och deadlines.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Skriv ner snabba anteckningar, idéer eller påminnelser när de dyker upp.

Dela upp dagliga mål i mindre uppgifter och markera framsteg efterhand.

Reflektera över vinster och lärdomar i slutet av varje dag.

Växla mellan list-, tavel- eller guidevyer för att hålla dina anteckningar organiserade och lätta att återkomma till.

✨ Perfekt för: Yrkesverksamma eller privatpersoner som vill ha ett enda ställe att samla dagliga tankar, uppgifter och reflektioner på.

🎥 Titta på: Att föra dagbok kan vara en viktig del av en mycket produktiv rutin. Här är en kort video som hjälper dig att lära dig hur du prioriterar uppgifter så att du kan hantera ditt arbete bättre.

2. ClickUp-mall för livsplanering

Hämta gratis mall Reflektera regelbundet och justera planer när prioriteringar förändras med ClickUps mall för livsplanering.

De flesta tror att existentiella frågor bara dyker upp när man fyllt 40, men det stämmer inte. Det kan hända när som helst (ofta i 20-årsåldern). Plötsligt märker du att du undrar: Vart är mitt liv på väg?

ClickUp Life Plan Template är skapad för just sådana stunder. Denna strukturerade livsplan skapar utrymme för att fastställa långsiktiga mål, dela upp dem i mindre delmål och följa upp dem på ett sätt som hjälper dig att fortsätta framåt.

Du kan också använda anpassade fält för att lägga till sammanhang, till exempel vilket livsområde det hör till eller till och med en ansvarspartner som hjälper dig att hålla dig på rätt spår.

🌻Varför du kommer att gilla den här mallen:

Sätt upp meningsfulla mål och dela upp dem i mindre, genomförbara uppgifter.

Använd milstolpar för att mäta framsteg och hålla motivationen uppe under resans gång.

Organisera dina mål efter olika livsområden, såsom hälsa, karriär eller relationer.

Med anpassade statusar som "Att göra", "Pågår" och "Klart" vet du alltid exakt var varje mål befinner sig.

✨ Perfekt för: Personer som vill omvandla långsiktiga drömmar till strukturerade mål med tydliga milstolpar.

💡 Proffstips: Är du osäker på var och hur du ska börja med din dagbok? Ta hjälp av ClickUp Brain , din personliga AI-assistent. Den kan generera genomtänkta, skräddarsydda dagboksfrågor baserade på dina senaste aktiviteter, mål eller utmaningar, vilket hjälper dig att reflektera djupare och mer konsekvent. Och den kan göra mycket mer, till exempel: Identifiera användbara insikter från dina dagboksanteckningar och föreslå eller skapa automatiskt uppgifter och påminnelser.

Organisera dina dagboksanteckningar och anteckningar i ClickUp för enkel åtkomst och kontinuerlig utveckling.

Analysera dina dagboksanteckningar och produktivitetsmönster för att få skräddarsydda tips och förslag på vanor.

Sammanfatta dina anteckningar och dela rapporter om dina uppgifter, mål och mycket mer.

3. ClickUp-mall för daglig handlingsplan

Hämta gratis mall Prioritera det som är viktigast och placera det högst upp på din dagliga agenda med ClickUps mall för dagliga åtgärdsplaner.

Det är vanligt att börja dagen med positiva intentioner, bara för att sedan tappa fokus när uppgifterna hopar sig. Med ClickUps mall för daglig handlingsplan kan du kartlägga dina prioriteringar, dela upp dem i mindre steg och se hur mycket du realistiskt kan åstadkomma på en enda dag. Med den här mallen känns framstegen stadiga snarare än överväldigande.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Förvandla ett enda dagligt mål till tydliga, genomförbara steg

Organisera uppgifter efter hur brådskande de är så att du aldrig behöver gissa vad du ska göra härnäst.

Dela ansvaret med dina teammedlemmar utan att förlora översikten.

Gå igenom din dag för att se vad som fungerade och vad du kan justera inför morgondagen.

Fyra anpassningsbara fält – inklusive uppgiftens komplexitet och målets framsteg – ger extra tydlighet så att du kan spåra hur krävande varje uppgift är.

✨ Perfekt för: Alla som vill skapa ordning i sin vardag genom att fokusera på prioriteringar först.

4. ClickUp-mall för personlig utvecklingsplan

Hämta gratis mall Förvandla vaga ambitioner till verkliga framsteg med hjälp av ClickUps mall för personlig utvecklingsplan.

En studie visade att anställda med individuella utvecklingsplaner uppgav 86 % arbetsglädje, jämfört med endast 44 % på arbetsplatser utan sådana planer. Det är en stark påminnelse om att tillväxt är strukturerad och avsiktlig.

För alla som är seriösa med att nå sina mål hjälper ClickUps mall för personlig utvecklingsplan att förverkliga den tydligheten. Istället för att låta dina ambitioner förbli vaga kan du dela upp dem i specifika mål, spåra dina framgångar och reflektera över vad som fungerar. Det gör din utveckling synlig och hanterbar så att du inte tappar fart när vardagen blir hektisk.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Identifiera utvecklingsområden och sätt upp realistiska, meningsfulla mål.

Spåra milstolpar och mät framsteg över tid

Organisera resurser, uppgifter och tidslinjer på ett och samma ställe.

Reflektera över dina prestationer och justera din plan med lätthet.

✨ Perfekt för: Yrkesverksamma som vill sätta upp personliga utvecklingsmål och följa sina framsteg över tid.

🧠 Visste du att: Företag som erbjuder starka utvecklingsprogram har 2,4 gånger större sannolikhet att överträffa sina konkurrenter ekonomiskt – och ser en produktivitetsökning på 17 % efter att ha infört skräddarsydda utvecklingsplaner.

5. ClickUp-mall för självomsorgsplan

Hämta gratis mall Skapa utrymme för de små ritualer som håller din kropp och själ i balans med hjälp av ClickUps mall för självomsorgsplan.

ClickUp-mallen för självomsorg hjälper dig att avsätta tid för de små ritualer som håller din kropp och själ i balans.

Du kan spåra varje vana med sex inbyggda statusar som Uppnått, Avspårning eller På vänt, vilket gör det tydligt om du håller takten eller halkar efter. Dessutom kan du med ClickUp Calendar View bokstavligen se dina ritualer utplacerade i din vecka, vilket gör självomsorg lika verkligt och synligt som vilket möte eller vilken deadline som helst.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra ditt mentala, fysiska och emotionella välbefinnande på ett och samma ställe.

Använd list- och kalendervyer för att planera daglig eller veckovis egenvård.

Lägg till anpassade fält som hälsotyp och anteckningar för att göra den personlig.

Övervaka framstegen med statusar som Uppnått, Avvikande eller På vänt.

✨ Perfekt för: Personer som vill skapa rutiner som främjar deras mentala, fysiska och emotionella välbefinnande.

6. ClickUp-mall för dagliga mål

Få gratis mall Sätt upp mätbara dagliga mål som stämmer överens med dina större mål via ClickUp Daily Goal Template.

ClickUp Daily Goal Template ger dig strukturen för att sätta prioriteringar, dela upp dem i mindre åtgärder och se hur framstegen byggs upp under dagen. Med inbyggda vyer för tavla, lista och kalender är det enkelt att hålla sig ansvarig.

Du kan även använda tavelvyn för att dra och släppa uppgifter i prioritetsordning eller växla till kalendervyn för att se till att du inte missar några deadlines. För snabba anteckningar ger vyn Dagliga anteckningar dig en löpande registrering av vad du har planerat att göra och hur mycket du har hunnit göra.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd tavla- och kalendervyer för att prioritera och schemalägga deadlines.

Spåra framsteg med tydliga statusar som Klar, Granskad eller Att göra.

Håll motivationen uppe med milstolpar som firar små framgångar.

✨ Perfekt för: Personer som vill sätta upp små dagliga mål som leder till större framgångar.

7. ClickUp-mall för daglig planering

Hämta gratis mall Reflektera vid dagens slut och ta med dig lärdomarna in i morgondagen med ClickUp Daily Planner Template.

Människor underskattar ofta den mentala energi de slösar bort när de bestämmer vad de ska göra härnäst. ClickUp Daily Planner Template fungerar som en mild guide som hjälper dig att forma din dag till något stabilt och hanterbart, snarare än splittrat och överväldigande.

Och här är det ClickUp Docs gör det ännu enklare. Du kan använda ett dokument som komplement till din planeringskalender och skriva ner mötesanteckningar, snabba reflektioner eller till och med morgondagens prioriteringar. ClickUp Docs kopplar direkt dina idéer till det arbete du faktiskt kommer att utföra. 💯

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla personliga, arbetsrelaterade och målinriktade uppgifter på ett och samma ställe.

Bestäm vad som verkligen är viktigt genom att markera prioriteringar.

Använd list-, tabell- eller kalendervyer för att se din dag på det sätt du föredrar.

Markera uppgifter med enkla statusar som "Öppen" och "Slutförd".

✨ Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma som vill se alla sina dagliga prioriteringar och anteckningar på ett och samma ställe.

8. ClickUp-mall för månadsplanering

Hämta gratis mall Spåra framsteg och justera planer när saker förändras med ClickUps månadsplaneringsmall.

En månadsplanerare ger dig en översikt så att du kan se vad som verkligen behöver uppmärksamhet och vad som kan vänta. ClickUp-månadsplaneraren hjälper dig att planera din månad tydligt och samla arbete, personliga mål och viktiga milstolpar på ett ställe.

Du kan också lägga till anpassade fält, till exempel Uppgiftstyp eller Avdelning, så att din månadsvy inte bara är en lång lista utan en strukturerad karta över vad som hör hemma var.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla uppgifter, deadlines och händelser i en enda månadsvy.

Prioritera efter vikt så att de stora målen inte försvinner bland alla småsaker.

Växla mellan list-, tavla- och kalendervyer för enkel planering.

✨ Perfekt för: Team och individer som vill planera projekt, evenemang och deadlines för den kommande månaden.

9. ClickUp-mall för dagliga uppgifter

Hämta gratis mall Fokusera på att slutföra istället för att komma ihåg med hjälp av ClickUp-mallen för dagliga uppgifter.

ClickUp Daily Things To Do Template är utformad för att skapa ordning och lugn i din vardag. Istället för att jonglera med post-it-lappar eller mentala påminnelser samlar den alla dina uppgifter på ett och samma ställe.

Det inbyggda checklistaformatet gör varje avslutat objekt synligt, vilket ger en subtil känsla av framsteg som driver på momentumet under hela dagen. I slutet av dagen har du en tydlig översikt över vad som har gjorts istället för ett vagt minne av spridda insatser.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Lista allt du behöver göra i en tydlig, organiserad vy.

Använd inbyggda checklistor för att dela upp uppgifter i mindre, genomförbara steg.

Lägg till anpassade fält för att registrera detaljer som prioritet eller förfallodatum.

Bocka av punkter efterhand och njut av känslan av synliga framsteg.

✨ Perfekt för: Alla som vill hantera sin dag med enkla, tillfredsställande checklistor.

10. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-mall

Hämta gratis mall Spåra varje dags träning, måltider och hälsovanor på ett och samma ställe med ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template.

Du har säkert sett 75 Hard Challenge på TikTok eller Instagram. Folk delar sina framstegsfoton, vattenkannor och träningsstreaks med bildtexter som ”Dag 42, fortfarande stark”.

Det som gör att det fungerar är inte bara träningen eller läsningen, utan disciplinen att dyka upp varje dag. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template erbjuder en strukturerad approach till den internetkända utmaningen. Du kan logga dina framsteg med statusar som Att göra, Pågår och Jag gjorde det, vilket gör varje liten seger synlig längs vägen.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd anpassade fält för att logga detaljer som mål, reflektioner och milstolpar.

Växla mellan sammanfattande och detaljerade vyer för att se både helheten och de dagliga framstegen.

Fira framgångar med statusar som "Jag gjorde det", "Pågår" eller "Att göra".

Fem inbyggda vyer, inklusive Challenge Summary och Challenge Gantt, låter dig spåra dagliga åtgärder samtidigt som du ser helheten och hur långt du har kommit.

✨ Perfekt för: Personer som är redo att åta sig en strukturerad 75-dagarsutmaning för att skapa hälsosammare vanor.

11. ClickUp-mall för träningslogg

Hämta gratis mall Granska din logg över tid för att se framsteg och fira framgångar med ClickUps träningsloggmall.

De verkliga framstegen inom fitness visar sig ofta i de små detaljerna. Kanske är det att lyfta lite tyngre än förra veckan, springa några minuter längre eller helt enkelt dyka upp de dagar du inte känner för det. ClickUp-mallen för träningslogg hjälper dig att tydligt registrera varje träningspass, så att du kan spåra dina framsteg och se hur långt du har kommit över tid.

Du kan också växla mellan olika vyer, till exempel träningsschemat för att planera framåt eller träningsloggen för att se tillbaka, vilket gör det enklare att se framsteg och justera din rutin när det behövs.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Registrera set, repetitioner, vikter och varaktighet för varje träningspass.

Logga olika typer av träning, från konditionsträning till styrketräning och rörlighetsträning.

Lägg till anteckningar om form, energinivåer eller nödvändiga justeringar.

✨ Perfekt för: Fitnessentusiaster som vill hålla koll på träning, set, repetitioner och personliga rekord över tid.

12. ClickUp-mall för personlig vanespårare

Hämta gratis mall Reflektera över fullbordade vanor och förfina rutiner för långsiktig framgång med ClickUp Personal Habit Tracker Template.

Du når inte upp till dina måls nivå, du faller till din systems nivå

Du når inte upp till dina måls nivå, du sjunker till din systems nivå

Det är där ClickUp Personal Habit Tracker Template kommer in. Den ger en struktur som känns enkel men ändå kraftfull, som gör dina sträckor synliga och dina framsteg mätbara. Istället för att försöka komma ihåg allt i huvudet eller skriva anteckningar på tre olika ställen kan du se hur konsekvent du har varit, vad som fungerar och var du behöver justera.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Sätt upp tydliga mål och förvandla dem till dagliga, spårbara vanor.

Övervaka framstegen med anpassade fält som antal steg, lästa sidor eller vattenintag.

Använd tabell- och listvyer för att enkelt få en översikt över konsekvensen.

✨ Perfekt för: Personer som vill hålla sig ansvariga genom att spåra dagliga vanor och långsiktiga rutiner.

13. ClickUp-mall för måltidsplanering

Hämta gratis mall Njut verkligen av måltiderna du äter med ClickUp-mallen för måltidsplanering.

De flesta av oss har stått framför kylskåpet klockan 19, hungriga och utmattade, och ställt oss den fruktade frågan: Vad ska vi äta till middag?

ClickUp-mallen för måltidsplanering ger dig ett tydligt sätt att organisera recept, planera veckomenyer och registrera vad du har i skafferiet. Du kan också växla mellan måltidstypstavlan för att gruppera rätter, kalendervyn för att planera måltider för veckan eller veckosammanfattningen för att se allt på ett ögonblick.

Genom att uppdatera status från Öppen till Klar vet du exakt vilka måltider som är klara och vilka som fortfarande behöver förberedas. Det är som att ha en köksassistent som kommer ihåg din inköpslista och hjälper dig att hålla fast vid dina näringsmål.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Planera veckans måltider med enkla drag-och-släpp-listor

Organisera recept i lättillgängliga mappar

Spåra ingredienser och skapa inköpslistor automatiskt

Övervaka kalorier, makronäringsämnen eller kostbehov med anpassade fält.

✨ Perfekt för: Hemmakockar, kockar och familjer som vill planera måltider, organisera recept och förenkla matinköpen.

14. ClickUp-mall för personlig produktivitet

Hämta gratis mall Skapa ett flöde som håller dig stabil istället för utmattad med ClickUp Personal Productivity Template.

ClickUp Personal Productivity Template ger dig ett tydligt system för att organisera, prioritera och följa upp din dag så att du känner att du har kontroll istället för att känna dig överväldigad. Med upp till femton anpassade statusar som Meals Planned, Recipes eller Complete kan du dela upp uppgifter i precisa steg istället för att lämna dem i en lång lista.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera och prioritera uppgifter så att du vet vad du ska ta itu med först.

Spåra framsteg med tydliga statusar och vyer som hjälper dig att hålla fokus.

Skapa scheman som balanserar deadlines med andrum

Använd tidsspårning för att se var din energi faktiskt går varje dag.

✨ Perfekt för: Yrkesverksamma som vill hantera uppgifter och prioriteringar med större tydlighet och mindre stress.

💡 Proffstips: Lägg till anpassade fält för att fånga extra detaljer och använd tidsspårning för att se var dina timmar faktiskt går, så att gissningar blir verklig insikt.

15. ClickUp-mall för årliga fitnessmål

Hämta gratis mall Justera tidslinjer och uppgifter allteftersom din fitnessresa utvecklas med ClickUp Fitness Yearly Goals Template.

Varje januari börjar gymmen se ut som montagescenen i Rocky: människor fulla av energi, beslutsamhet och högtflygande träningsmål. Men precis som i filmerna kan momentumet avta om det inte finns en tydlig plan för att upprätthålla det.

ClickUp Fitness Yearly Goals Template hjälper dig att förvandla "Nytt år, nytt jag" till något mer än bara en slogan. Den ger dig ett praktiskt system för att sätta upp, följa och justera dina träningsmål under tolv månader så att du kan se verkliga, stadiga framsteg istället för kortvariga utbrott.

Du kan dela upp stora mål i mindre uppgifter, spåra dem med statusar som Pågående eller Klar och lägga till anpassade fält för att registrera detaljer som träningstyp eller milstolpsdatum. Med ClickUp Views kan du kartlägga träningen under året, medan ClickUp Dashboards ger dig en snabb översikt över om du håller takten.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Sätt upp tydliga och mätbara mål för styrka, uthållighet eller allmän hälsa.

Dela upp dem i mindre delmål som du faktiskt kan följa upp.

Använd vyer och instrumentpaneler för att se dina framsteg över tid.

✨ Perfekt för: Personer som vill sätta upp årliga träningsmål och se sina framsteg månad för månad.

ClickUp: Den vändning du behöver i din dagbok

I slutändan handlar det om att skapa utrymme för din röst när du för dagbok. Oavsett om det är för att rensa tankarna, följa små framgångar eller helt enkelt fånga ögonblick som du helst inte vill glömma.

Det finns många verktyg som lovar struktur, men ClickUp vinner tyst eftersom det inte bara handlar om att ta anteckningar.

Det ger dig friheten att blanda reflektioner med uppgifter, mål och planer så att din dagbok blir en del av din dagliga rutin.

Så om du har väntat på rätt tillfälle att börja, betrakta detta som ditt tecken. 🥳 Prova, anpassa den efter dina behov och registrera dig gratis på ClickUp nu!