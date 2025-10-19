Gratis Figma-mallar för varumärkesriktlinjer för ett konsekvent varumärke

Om du någonsin har arbetat med ett kreativt projekt har du förmodligen känt den där tysta spänningen med varumärkesriktlinjer. Kanske hade du en idé som du älskade, men färgerna passade inte. Eller så passade typsnittet inte riktigt. Det är en välbekant känsla.

Men varumärkesriktlinjer är inte till för att hindra dig. De är till för att se till att allt du publicerar fortfarande känns som du.

En Figma-mall för varumärkesriktlinjer är ett bra sätt att hitta den där kopplingen till dina kunder. Den ger dig struktur utan att du känner dig begränsad. Du kan vara konsekvent samtidigt som du utforskar olika idéer och riktningar.

I den här artikeln går vi igenom några av de bästa mallarna för varumärkesriktlinjer i Figma och delar med oss av några resurser som kan göra det lite roligare att skapa dina egna.

Vad kännetecknar en bra mall för Figma-varumärkesriktlinjer?

Under 2023 och 2024 blev Nvidia ett av de snabbast växande varumärkena i världen och växte till ett företag värt flera biljoner dollar. Men att vara ett av de snabbast växande varumärkena i världen är inte bara en återspegling av försäljning eller siffror i ett kalkylblad. Det handlar också om hur djupt människor känner sig kopplade till vad varumärket står för.

När du designar med den typen av koppling i åtanke är det här du ska leta efter i en bra Figma-mall för varumärkesriktlinjer:

✅ Definiera varumärkets syfte, värderingar, mission och historia för att vägleda all design och kommunikation.

✅ Inkludera logoregler med avstånd, storlek och vad man ska och inte ska göra för att undvika förvrängning eller felaktig användning.

✅ Ställ in en tydlig färgpalett med HEX-, RGB- och CMYK-värden för enhetlig grafik på alla plattformar.

✅ Välj typsnitt för rubriker, underrubriker och brödtext, och förklara hur och när varje typsnitt ska användas.

✅ Lägg till ton- och röstregler för att hålla budskapet enhetligt, oavsett vem som skriver eller designar.

Översikt över mallar för varumärkesriktlinjer

Här är en sammanfattande tabell över alla mallar för Figma- och ClickUp-varumärkesriktlinjer:

Gratis mallar för Figma-varumärkesriktlinjer

Alla har inte tid att skapa en varumärkesguide från grunden. Lyckligtvis finns det några vackert gjorda gratis Figma-mallar som ger dig en solid utgångspunkt utan att ta bort din kreativa frihet.

1. Mall för varumärkesriktlinjer från Design18th

via Figma

Figma-mallen för varumärkesriktlinjer erbjuder en polerad, samarbetsinriktad utgångspunkt för att skapa en varumärkesmanual. Du kan justera den så att den stämmer överens med ditt varumärkes röst, värderingar och visuella identitet. Figma är perfekt för gruppinput och låter teammedlemmar kommentera, rita och designa tillsammans i realtid, vilket gör att idéer från din arbetsyta smidigt kan integreras i mallutkastet.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Omfattar alla viktiga avsnitt, inklusive röst, logotyp, färger, typografi och varumärkesanvändning.

Använder en lugn, minimalistisk layout som är lätt att läsa och arbeta med.

Inkluderar exempel på logostorlek, avstånd och användning som eliminerar gissningar.

Utformad för enkla uppdateringar så att du kan anpassa den utan större ansträngning.

✨ Perfekt för: Små team eller frilansare som letar efter en ren, lättförståelig struktur som täcker alla väsentliga delar.

👀 Rolig fakta: Tiffany & Co. använder en speciell nyans av blått som är så distinkt att den har sin egen Pantone-kod. Företaget har till och med registrerat färgen som varumärke så att ingen annan kan använda den på smyckesförpackningar.

2. Brand Base: Mall för varumärkesriktlinjer från Figma

via Figma

Denna Brand Base-mall gör det enklare att visa hur varumärkesval kopplas till faktiska designbeslut. Istället för att bläddra mellan separata filer för logotyper, typsnitt och färger finns allt på ett ställe som är enkelt att uppdatera.

Eftersom den är inbyggd direkt i Figma kan team testa idéer och justera varumärkesresurser utan att bryta konsistensen, vilket sparar tid när nya kampanjer lanseras.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapad av Figma-teamet och utvecklad med tanke på verklig användning.

Omfattar grundläggande varumärkeselement som historia, färger och typografi.

Designad för att kännas modern utan att vara överdrivet stiliserad.

Lätt att dela och samarbeta med teammedlemmar eller kunder

✨ Perfekt för: Designledare och marknadsföringsteam som behöver en levande varumärkesguide som smidigt kan anpassas för tryck, webb och sociala medier.

3. Enkel mall för varumärkesriktlinjer från Figma

via Figma

Den amerikanske affärsmannen Scott Cook sa en gång:

Ett varumärke är inte längre vad vi säger till konsumenten att det är – det är vad konsumenterna säger till varandra att det är.

Ett varumärke är inte längre vad vi säger till konsumenten att det är – det är vad konsumenterna säger till varandra att det är.

Den idén är viktig, särskilt när du försöker bygga ett varumärke som människor verkligen litar på. Och det förtroendet börjar med konsekvens.

Denna mall tar bort allt överflödigt så att du kan fokusera på att presentera kärnelementen på ett tydligt sätt. Den ger dig ett enkelt sätt att dokumentera ditt varumärke utan att komplicera processen, vilket är särskilt användbart om du arbetar ensam och behöver något som du kan uppdatera snabbt.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Baserad på en riktig varumärkesguide, så den är praktisk och lätt att följa.

Fokuserar på det väsentliga som färger, logotyper och typografi.

Utformad för snabba redigeringar så att du kan lägga in ditt eget innehåll.

✨ Perfekt för: Frilansare och personliga varumärken som vill ha enkla riktlinjer som de snabbt kan redigera och använda i portföljer, på webbplatser och i sociala kanaler.

Vill du brainstorma unika varumärkesidéer för ditt företag? Be ClickUp Brain om kreativa färgpaletter, logotypkoncept och okonventionella strategier för att få ditt varumärke att sticka ut!

4. Mall för varumärkesguide från Figma

via Figma

Ibland finns kärnan i ditt varumärke redan där. Det behöver bara en plats att leva, andas och förbli konsekvent över tid.

Denna mall för varumärkesriktlinjer från Figma hjälper dig att samla ihop det du har och försiktigt fråga dig själv om det fortfarande känns som det varumärke du ville bygga upp. Genom att samla spridda tillgångar i en enda källa blir det lättare att förklara ditt varumärke för nyanställda, medarbetare eller externa partners.

Det ger dig också ett ramverk för att upptäcka luckor i din identitet och gradvis förfina dem istället för att börja om från början.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Låt dig lägga in dina befintliga logotyper, typsnitt och färger utan för mycket krångel.

Uppmuntrar till små förbättringar så att varumärket växer tillsammans med ditt team.

Håller allt samordnat så att alla kan fatta snabbare och säkrare beslut.

Fungerar bra som en gemensam referenspunkt för design och marknadsföring.

✨ Perfekt för: Växande varumärken som redan har tillgångar på plats och bara behöver en plats för att hålla allt samordnat.

5. Mall för varumärkesriktlinjer Gratis från Figma

via Fi g ma

Alla varumärken startar inte med ett stort team eller ett avancerat designsystem. Ibland behöver man bara en tydlig utgångspunkt. Denna gratis mall för varumärkesriktlinjer ger dig den utgångspunkten, med tillräcklig struktur för att kännas pålitlig och tillräcklig flexibilitet för att du ska kunna anpassa den efter dina behov.

Det fungerar som ett enkelt ramverk som växer med dig, så att du kan börja i liten skala och lägga till detaljer allteftersom ditt varumärke utvecklas. För nya designers eller nyblivna grundare tar denna grafiska designmall bort pressen att skapa en perfekt guide direkt, samtidigt som ditt arbete förblir konsekvent.

🌻 Varför du kommer att gilla den här mallen:

Omfattar alla grundläggande aspekter, inklusive användning av logotyp, typografi och färgriktlinjer.

Levereras med enkla instruktioner så att ingenting känns förvirrande eller tekniskt.

Känns som hemma, oavsett om du bygger ett personligt projekt eller ett växande varumärke.

Skapad för verkliga människor som vill ha tydlighet, inte komplexitet.

✨ Perfekt för: Startups och nyblivna grundare som behöver en kostnadsfri, nybörjarvänlig varumärkesguide som de kan utöka i takt med att deras identitet tar form.

ClickUp Insight: När målen inte går som planerat ger de flesta upp eller fortsätter utan en ny plan. Men missade mål är inte slutet på historien – de är en chans att lära sig. Med ClickUp Mind Maps och ClickUp Whiteboards kan du se tillbaka, förstå vad som har hänt och skissa på ett smartare nästa steg.

Begränsningar för Figma-mallar

Om någon från Figma lyssnar här: vänlig påminnelse, ni är på väg åt helt fel håll och kommer att ersättas på nolltid om ni fortsätter så här.

Om någon från Figma lyssnar här: vänlig påminnelse, ni är på väg åt helt fel håll och kommer att ersättas på nolltid om ni fortsätter så här.

Så här vände sig en frustrerad användare till Figma-teamet på Reddit.

Trots att Figma har hjälpt otaliga designers att strukturera sitt kreativa arbete, har det några allvarliga utmaningar som är värda att ha i åtanke innan du dyker in för djupt.

Här är en snabb översikt:

Vissa mallar är för fasta, vilket gör det svårt att utforska bortom den ursprungliga strukturen.

Att dela arbete med kunder eller medarbetare medför ofta begränsningar när det gäller betalda platser.

Offline-redigering är inte tillförlitligt, vilket kan göra det svårt för team som arbetar på distans eller i olika regioner.

Supporten kan ibland kännas avlägsen, särskilt när du behöver hjälp under press.

Mallarna är kanske inte utformade med lokala behov i åtanke, vilket innebär att teamen får göra extra arbete för att anpassa dem.

Alternativa mallar för Figma-varumärkesriktlinjer

Som man brukar säga: ”Var det finns en vilja, finns det en väg.” Och ibland visar sig den vägen vara ClickUp, marknadsförares favoritprogramvara för varumärkeshantering.

Om de diskuterade mallarna får dina designteam att känna sig begränsade, finns här några Figma-alternativ.

Nedan finns de 10 bästa mallarna för varumärkesriktlinjer från ClickUp som kan hjälpa dig att fylla luckorna och ge ditt varumärke utrymme att växa med tydlighet och konsekvens.

1. ClickUp-mall för varumärkesriktlinjer

Hämta gratis mall Använd en visuell whiteboard för att lägga ut varumärkeselement på ett sätt som är lätt att se med ClickUp-mallen för varumärkesriktlinjer.

De flesta väljer inte ett varumärke bara för att det ser imponerande ut. De väljer det för att det känns bekant, tydligt och pålitligt. Faktum är att tre av fyra säger att de hellre köper från ett varumärke som de känner sig kopplade till. Den typen av koppling börjar med att vara konsekvent.

ClickUp-mallen för varumärkesriktlinjer ger dig ett flexibelt utrymme där du kan samla alla delar av ditt varumärke på ett och samma ställe.

Eftersom den är inbyggd i en samarbetswhiteboard kan du kartlägga bilder, värderingar och budskap på ett ställe och göra dem tillgängliga för hela teamet.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Se helheten via en visuell whiteboard-layout som han

Njut av samarbete i realtid så att alla kan bidra och hålla sig uppdaterade.

Anpassa guiden efter ditt varumärkes personlighet med anpassningsbara avsnitt.

Lagra och uppdatera allt från logotyper till skrivriktlinjer i ett delat utrymme.

✨ Perfekt för: Team som vill ha en lugn, visuell hemvist för sitt varumärke som är lätt att uppdatera och dela.

Här är en snabbguide till hur du kan kartlägga hela din plan visuellt med ClickUp Whiteboards :

2. ClickUp-mall för varumärkesstilguide

Hämta gratis mall Upplev ett enkelt utrymme för att skapa och lagra ditt varumärkes utseende och känsla med hjälp av ClickUp Brand Style Guide Doc Template.

Det är en sak att välja färger och typsnitt för ditt varumärke. Det är en annan sak att se till att de visas på samma sätt överallt. En stilguide hjälper till att hålla saker och ting konsekventa, så att varumärket fortfarande känns som ditt, oavsett vem som designar eller skriver.

ClickUp Brand Style Guide Doc Template är en färdig ClickUp Doc som är utformad för att hjälpa team att centralisera och upprätthålla sin varumärkesidentitet. Den innehåller särskilda avsnitt för logotyper, typografi, varumärkesfärger, tonfall och användningsexempel. Oavsett om du introducerar nya medarbetare, informerar frilansare eller samordnar intressenter, ger den en tydlig och praktisk källa till information om dina varumärkestillgångar och budskap.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Samla dina färger, logotyper och typsnitt i ett lättillgängligt dokument.

Gör det enkelt för alla att följa samma visuella riktlinjer.

Hjälp nya teammedlemmar att komma igång utan att behöva tveka.

Skapa en enhetlig upplevelse på webbplatser, i e-postmeddelanden och i tryckta material.

✨ Perfekt för: Varumärkesmarknadsföring, produktmarknadsföring, design och kommunikationsteam som behöver ett gemensamt utrymme för att samordna logotyper, budskap och visuell identitet i realtid.

3. ClickUp-mall för varumärkesstilguide

Hämta gratis mall Hjälp ditt varumärke att se konsekvent ut och kännas mer pålitligt med hjälp av ClickUps mall för varumärkesstilguide.

Vissa företag spenderar över tiotusen dollar om året på designarbete. Den siffran säger mycket. Men den visar också hur mycket arbete som krävs för att få varumärket att se ut och kännas precis rätt.

ClickUp Brand Style Guide Template ger dig ett enkelt ställe att samla alla dessa insatser och hålla allt konsekvent. Du kan centralisera varumärkesreglerna i ClickUp så att skribenter, designers och marknadsförare alltid arbetar utifrån samma spelplan.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Lägg upp dina färger, typsnitt och bilder i en lättförståelig guide.

Hjälp alla i teamet att hålla sig samstämda, oavsett om de skriver texter eller designar annonser.

Gör ditt varumärke tydligt och pålitligt på alla kanaler.

Håll ordning så att dina bilder växer med ditt varumärke, inte mot det.

✨ Perfekt för: Varumärkeschefer, kreativa direktörer och marknadsföringsteam som behöver en pålitlig stilguide för att samordna design, text och kampanjgenomförande på alla kanaler.

👀 Kul fakta: Chupa Chups daisyformade logotyp designades av Salvador Dalí på mindre än en timme. Han insisterade på att den skulle placeras ovanpå klubban istället för på sidan så att folk alltid kunde se den tydligt. Det är ett perfekt exempel på hur bra placering kan vara lika viktigt som bra design.

4. ClickUp-mall för varumärkeshantering

Hämta gratis mall Skapa ett lugnt och tydligt utrymme där du kan fokusera på det viktigaste med ClickUps mall för varumärkeshantering.

Du har framgångsrikt slutfört produktlanseringen. Sedan hör någon av sig och ber om den senaste kampanjbriefen. Under tiden har en annan kollega just delat en version av logotypen som du slutade använda för två månader sedan.

Att hantera ett varumärke innebär att hålla koll på många saker, ofta samtidigt. ClickUps mall för varumärkeshantering samlar allt under ett tak så att kampanjplanering, uppdateringar av tillgångar och teamkommunikation hålls samman. Istället för att klargöra vilket utkast som är aktuellt kan du spåra kampanjer, samordna budskap och se till att alla arbetar mot samma varumärkesberättelse.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Planera hanteringen av marknadsföringskampanjer utan att allt blir rörigt

Håll ditt team sammankopplat och arbeta mot samma budskap

Se vad som fungerar bra och vad som eventuellt behöver justeras.

Håll fötterna på jorden när ditt varumärke växer och förändras.

✨ Perfekt för: Varumärkeschefer, marknadsföringsteam och kreativa ledare som behöver en plats för att samordna kampanjer, kontrollera tillgångar och upprätthålla varumärkets enhetlighet över olika avdelningar.

5. ClickUp-mall för varumärkesidentitet

Hämta gratis mall Låt ditt varumärke ta form tydligt med hjälp av ClickUps mall för varumärkesidentitet.

”Vad behövs för varumärkesidentitet? Förutom grunderna. ” Det var frågan på Reddit. En användare svarade med något enkelt men träffande: ”Innan du bestämmer dig för logotypen, bestäm tonfall, mission, vision och vem du vänder dig till. Låt sedan designen följa det. ”

Det är precis vad ClickUps mall för varumärkesidentitet hjälper dig att göra. Denna mall ger dig utrymme att fundera igenom de djupare frågorna innan du kastar dig in i färger och typsnitt.

Det bästa är att det går utöver det visuella och hjälper dig att definiera dina värderingar, röst och långsiktiga mål så att ditt varumärke känns autentiskt och inte bara dekorativt.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Skapa ett visuellt språk som speglar vem du är

Skapa budskap som låter som du och som tilltalar din målgrupp.

Sätt upp KPI:er och mål för marknadsföringen så att ditt team vet vart varumärket är på väg.

Håll allt sammankopplat när du växer på olika plattformar.

✨ Perfekt för: Marknadsföringsteam och kommunikationschefer som vill skapa en enhetlig identitet i kampanjer, kanaler och kundkontaktpunkter.

6. ClickUp-mall för varumärkesbok

Hämta gratis mall Forma din identitet och håll dig trogen den över tid med ClickUp Brand Book Template.

Känner du igen känslan när allt med ett varumärke bara stämmer? Rösten, färgerna, hur det framträder online. Det är ingen slump. Den typen av tydlighet kommer vanligtvis från att ha något solidt att falla tillbaka på. En varumärkesbok hjälper dig att bygga den typen av grund.

ClickUp Brand Book Template förvandlar den idén till en praktisk arbetsyta där strategi, visuella element och storytelling samsas. Istället för att behandla varumärkesboken som en statisk PDF-fil blir denna mall för varumärkesstrategi en dynamisk guide som du kan uppdatera, dela och utöka i takt med att varumärket växer.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Organisera dina tankar och tillgångar med enkla uppgiftslistor eller tavlor.

Lägg upp dina logotyper, typsnitt, färger och bilder på ett sätt som är lätt att hitta och följa.

Spåra dina framsteg när du skapar kampanjer eller uppdaterar gammalt innehåll.

Ge alla i ditt team en gemensam förståelse för vad varumärket verkligen står för.

✨ Perfekt för: Marknadsföringsteam, innehållsstrateger och kreativa chefer som behöver en central, utvecklingsbar varumärkesbok som vägledning för budskap, kampanjer och designbeslut.

7. ClickUp-mall för omprofilering

Hämta gratis mall Tilldela uppgifter tydligt så att alla vet vad de arbetar med via ClickUp Rebranding Template.

När Dunkin' tog bort "Donuts" från sitt namn var det mer än bara en logotypförändring. Det var en tyst förändring i hur de ville framstå. Dunkin' behöll samma färger och känsla samtidigt som de fokuserade tydligare på vad deras kunder värdesatte mest. Den typen av omprofilering kräver omsorg, inte bara ett nytt typsnitt.

Omprofilering är inte enkelt. Du försöker gå vidare utan att förlora de delar som fortfarande känns äkta. ClickUp-mallen för omprofilering ger dig ett sätt att göra det utan att känna dig stressad.

Denna mall för varumärkesprofilering skapar en strukturerad plan där strategi, design och kommunikation hålls synkroniserade. Med tidslinjer, ansvarsfördelning och utrymme för feedback känns processen genomtänkt snarare än kaotisk.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Spåra varje steg så att du alltid vet vad som är gjort och vad som är nästa steg.

Tilldela tydliga roller så att ingen behöver gissa vem som gör vad.

Skapa en tidsplan som fungerar för ditt team, inte bara en deadline.

Håll alla uppdaterade medan du långsamt omformar varumärkets utseende och känsla.

✨ Perfekt för: Marknadschefer, varumärkesansvariga och kreativa team som leder omprofileringar och behöver en tydlig struktur för tidsplaner, roller och kampanjlanseringar.

8. Mall för ClickUp-logotypstilguide

Hämta gratis mall Visa när du ska använda varje version av din logotyp och när du inte ska använda den med ClickUps mall för logotypstilguide.

Logotyper tenderar att spridas på webben. De dyker upp på webbplatser, i presentationer, på kaffemuggar och ibland på platser du inte förväntade dig. En logotypstilguide hjälper dig att se till att din logotyp fortfarande känns som din, oavsett var den hamnar.

ClickUps mall för logotypstilguide ger dig en tydlig plats där du kan fastställa dessa gränser med omsorg. Det är ett bra ställe att börja lära sig hur man skapar en stilguide för sitt varumärke. Till att börja med kan du definiera användningsregler, dokumentera variationer och dela instruktioner så att inga partners, leverantörer eller teammedlemmar missbrukar logotypen.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Bestäm när och hur du ska använda varje version av din logotyp.

Notera viktiga detaljer som färgvärden, storleksbegränsningar och avstånd.

Dela guiden med dina partners så att alla är på samma sida.

Håll allt konsekvent utan att behöva dubbelkolla varje gång.

✨ Perfekt för: Grafiska formgivare, varumärkesansvariga och kreativa byråer som behöver dokumentera logotypens användning och säkerställa att partners, leverantörer och interna team tillämpar den på ett konsekvent sätt.

👀 Kul fakta: Ordet LEGO är en sammanslagning av det danska uttrycket ”leg godt”, som betyder ”leka bra”. Det roliga är att grundarna först senare insåg att ”lego” på latin också betyder ”jag sätter ihop”. Det är en glad slump som passar perfekt med varumärkets mission.

9. Mall för projektstilguide från ClickUp

Hämta gratis mall Ha en plats där dina visuella regler faktiskt finns med ClickUp Project Style Guide Template.

Du uppdaterar webbplatsens rubrik. Någon annan justerar typsnittet i ett inlägg på sociala medier. Sedan delar en tredje person en presentation som använder en helt annan färg. Innan du vet ordet av börjar det kännas lite fel.

ClickUps mall för projektstilguide erbjuder en gemensam guide där alla kan kolla in och se till att de bygger från samma utgångspunkt.

Mallen samlar alla viktiga visuella element som typsnitt, färger och layouter på ett ställe, så att alla leveranser känns som en del av samma helhet. Istället för att korrigera inkonsekvenser i efterhand kan ditt team designa med tydlighet från början.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Organisera alla dina varumärkesbilder i ett gemensamt dokument.

Håll typsnitt, färger och layouter konsekventa, oavsett plattform.

Kommunicera designförväntningar tydligt så att det blir mindre fram och tillbaka.

Hjälp ditt team att skapa ett arbete som känns sammanhängande och i linje med varumärket.

✨ Perfekt för: Innehållsskapare, produktdesignteam och marknadsavdelningar som behöver en tydlig referens för att hålla visuella element enhetliga i kampanjer, produkter och kanaler.

Använd ClickUps funktion för varumärkesresurser som din enda källa för logotyper, färger och typografi. Du kan enkelt länka till den eller bädda in viktiga element i dina dokument eller whiteboards, så att ditt team aldrig behöver undra vilken version av logotypen de ska använda eller vilken nyans av lila som är rätt.

10. ClickUp-mall för varumärkeslansering

Hämta gratis mall Från att kartlägga tidslinjer till att spåra viktiga milstolpar – se till att alla är på samma sida med ClickUps mall för varumärkeslansering.

Det finns ett Reddit-inlägg som har spridits: en startuprådgivare delar med sig av sina erfarenheter av att hjälpa varumärken att skala upp från tidiga idéer till mångmiljonaffärer. Vad är ett av hans mest insiktsfulla förslag? Vänta inte på perfektion. Släpp bara ut din produkt, prata med dina kunder och bygg vidare från version ett.

ClickUps mall för varumärkeslansering hjälper dig att få ut dina idéer ur huvudet och omvandla dem till en plan som du faktiskt kan följa. Den ger dig utrymme att lista vad som behöver göras, ta reda på vem som hjälper till och försiktigt guida ditt team genom varje del av lanseringen.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Sätt upp en tydlig och hanterbar tidsplan för din lansering.

Spåra det som är viktigt utan att komplicera det i onödan.

Håll ditt team synkroniserat utan ständiga avstämningar

Låt ditt varumärke ta form, ett litet steg i taget.

✨ Perfekt för: Grundare och varumärkesbyggare som vill komma igång på ett starkt sätt utan att fastna i detaljerna.

11. ClickUp-mall för varumärkesprofilering

Hämta gratis mall Se till att allt känns som om det kommer från samma team med ClickUp-mall för varumärkesprofilering.

Varumärkesbyggande börjar inte alltid med en storslagen vision från för flera år sedan. Ibland börjar det med en enkel fråga från en kollega: ”Vilken version av logotypen ska jag använda?”

Det är ofta då du inser att ditt varumärke finns i för många mappar och för få samtal. ClickUp-mallen för varumärkesprofilering ger ditt team ett gemensamt utrymme för att definiera hur ditt varumärke ser ut, låter och känns.

Från typografi till tonfall hjälper det dig att skapa något som människor både inom och utanför ditt företag faktiskt kan förstå och använda.

🌻 Varför du kommer att älska den här mallen

Fastställ ditt varumärkes röst, färger och designregler.

Lagra alla dina tillgångar där alla kan hitta dem

Håll allt konsekvent när ditt team och ditt budskap växer

✨ Idealisk för: Marknadsföringsteam i ett tidigt skede, designledare och tvärfunktionella team som behöver en enda, tillgänglig hubb för att definiera och hantera varumärkets tillgångar, röst och riktlinjer.

Se till att varje steg känns ”on brand” med ClickUp

I hjärtat av varje starkt varumärke finns något bekant – en färg som känns rätt, en röst som låter som du, en rytm som ditt team kan anpassa sig till utan att behöva tveka.

Figma ger dig en fantastisk startpunkt. Men när det gäller att hålla allt sammankopplat mellan människor, projekt och plattformar, kliver ClickUp diskret in för att hjälpa till.

Det handlar inte bara om mallar. Det handlar om att ge ditt varumärke ett hem där det kan växa och förbli troget sig själv.

Bygg du ett varumärke som är lätt att använda och svårt att glömma? Registrera dig för ClickUp nu!