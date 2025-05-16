Gratis mallar för Figma-stilguider för att skapa enhetliga designer

Typsnitt överallt, färger som inte matchar och knappar som verkar följa sin egen mystiska logik. Inkonsekvens i designen smyger sig in snabbare än du tror, och utan ett solidt system blir det bara värre.

Därför behöver du en omfattande stilguide – en enda källa till information om typografi, varumärkesfärger, avstånd och UI-komponenter, som stämmer överens med ditt varumärkes röst – så att dina designer blir snygga och professionella.

Men låt oss vara ärliga: att skapa en från grunden är tidskrävande.

Lyckligtvis gör gratis Figma-mallar för stilguider det tunga arbetet åt dig. Dessa färdiga ramverk hjälper dig att konsekvent upprätthålla och bygga upp en varumärkesmanual för olika designprojekt. De hjälper dig att fokusera på kreativiteten istället för att göra om grunderna.

Låt oss utforska de bästa gratis mallarna för att komma igång.

Vad kännetecknar en bra Figma-stilguidmall?

En bra Figma-stilguidemall ger ett strukturerat ramverk för att upprätthålla designkonsistens.

Den innehåller:

Typografi : Definierade teckensnittsfamiljer, storlekar, tyngder och radhöjder

Färgpalett : Primära, sekundära och neutrala färger med HEX/RGB-värden

UI-komponenter : Standardiserade knappar, formulärelement, ikoner och andra återanvändbara tillgångar.

Avstånd och rutnät : Tydliga riktlinjer för marginaler, avstånd och justering.

Tillstånd och interaktioner : Variationer för muspekare, aktivt, inaktiverat och andra UI-tillstånd.

Varumärkeselement: Logotyper, illustrationer och andra identitetsresurser, om tillämpligt.

Vänlig påminnelse: När du väljer element till din egen stilguide är det viktigt att ha mission statement i åtanke. Om ditt mission statement är starkt och inspirerande, som Nikes ”Let’s Do It”, måste dina designelement stödja det istället för att avvika från det.

5 gratis Sigma-mallar för stilguider

Nedan finns fem gratis mallar för Figma-stilguider som erbjuder olika nivåer av detaljer och anpassningsmöjligheter:

1. Gratis stilguidemall från RedSky Engineering

via Figma

Letar du efter en tydlig och välstrukturerad stilguide? Den gratis stilguidemallen från RedSky Engineering täcker typografi, färgpaletter, UI-komponenter och avstånd – allt snyggt organiserat för snabb referens.

Den enkla layouten gör det enkelt att uppdatera i takt med att din design utvecklas, vilket gör den till ett utmärkt val för enskilda designers och team. Den erbjuder rätt balans mellan struktur och flexibilitet, vilket säkerställer att ditt designsystem förblir sammanhängande utan att kännas stelt.

📌 Perfekt för: Designers och team som behöver en omfattande men lättskött stilguide.

2. Mallar för UI-stilguide av Yahiya Amiruddin

via Figma

UI Style Guide Templates av Yahiya Amiruddin innehåller olika format för stilguider som passar olika projektbehov. Från typografi och knappar till formulärelement och rutnätssystem erbjuder samlingen en strukturerad approach för designkonsistens.

Med flera layoutalternativ kan du välja det format som bäst passar ditt arbetsflöde. Dessutom är det enkelt att dela med utvecklare för smidigare överlämningar.

📌 Perfekt för: UI/UX-designers som hanterar komplexa projekt som kräver återanvändbara komponenter och tydliga designregler.

💡 Proffstips: Följ en konsekvent stilguide för att upprätthålla tydlighet och professionalism i ditt skrivande. Oavsett om det är AP, Chicago eller anpassade regler, är konsekvens nyckeln!

3. Enkel stilguide | Typografi, färg och skugga av Sagor Sur

via Figma

Ibland behöver du inte ett avancerat designsystem – bara en snabb referens för typsnitt, färger och skuggor. Simple Style Guide | Typography, Color & Shadow Template by Sagor Sur är minimalistisk men effektiv och fokuserar på de viktigaste visuella elementen utan onödig komplexitet.

📌 Perfekt för: Frilansare och enskilda designers som behöver en enkel stilguide för små till medelstora projekt.

💡Proffstips: Letar du efter en motor för bild- och innehållsskapande som följer dina varumärkesriktlinjer och stöder hela arbetsflödet? Prova ClickUp Brain!

4. Gratis stilguide för varumärkeslogotyper av Vishnuraj Pr

via Figma

Varumärkesidentitet är mer än bara färger och typsnitt – det handlar om hur logotyper, typografi och visuella element samverkar. Den gratis stilguiden för varumärkeslogotyper av Vishnuraj Pr ger en tydlig struktur för varumärkesriktlinjer och säkerställer enhetlighet i digitala och tryckta material.

5. Figma Web Style Guide och FLEGOs

via Figma

Mallen Figma Web Style Guide and FLEGOs är mer än en stilguide – det är ett modulärt designsystem. Med typografi, färger, UI-komponenter och fördefinierade element (FLEGOs) hjälper den designers och utvecklare att arbeta snabbare samtidigt som ett enhetligt visuellt språk upprätthålls.

Den kombinerar en traditionell stilguide med återanvändbara designblock, vilket gör den perfekt för skalbara webbprojekt.

📌 Perfekt för: Webbdesigners och utvecklare som behöver en stilguide och ett bibliotek med återanvändbara UI-komponenter.

👀 Visste du att? AP Stylebook avråder från Oxford-kommatecken, medan Chicago Manual of Style rekommenderar det för tydlighetens skull. Ditt val kan ändra meningen i en mening!

Begränsningar vid användning av Figma för en stilguide

Figma är ett kraftfullt designverktyg, men det har vissa nackdelar när det gäller att underhålla och skala stilguider. Här är några begränsningar att tänka på:

Brist på inbyggd versionshantering: Figma spårar visserligen ändringar, men det kan bli rörigt att hantera olika versioner av stilguider, särskilt när flera teammedlemmar är inblandade. Till skillnad från dedikerade designsystem som Zeroheight eller Frontify erbjuder Figma ingen inbyggd versionshantering för Figma spårar visserligen ändringar, men det kan bli rörigt att hantera olika versioner av stilguider, särskilt när flera teammedlemmar är inblandade. Till skillnad från dedikerade designsystem som Zeroheight eller Frontify erbjuder Figma ingen inbyggd versionshantering för designbriefar

❌ Begränsad tillämpning av designregler: Figma låter dig skapa en stilguide, men den tvingar inte fram designkonsistens. Teammedlemmar kan fortfarande åsidosätta stilar eller glömma att följa guiden, vilket leder till inkonsekvenser.

❌ Utmanande för icke-designers: Utvecklare, marknadsförare och andra intressenter kan tycka att det är svårt att navigera i en Figma-baserad stilguide jämfört med plattformar som erbjuder strukturerad dokumentation med interaktiva komponenter.

❌ Skalbarhetsproblem: Att hantera en stilguide enbart inom Figma kan bli överväldigande när projekten växer. Utan integrationer för automatiska uppdateringar eller strukturerade dokumentationsverktyg kräver det manuellt arbete att hålla allt organiserat.

Alternativa mallar för Figma-stilguider

Figma är ett kraftfullt verktyg för att designa stilguider, men när det gäller att hantera ett helt varumärke erbjuder ClickUp , din app för allt som rör arbetet, en mer omfattande och strukturerad lösning.

Det är ett bra alternativ till Figma som gör det möjligt för team att skapa och lagra varumärkesriktlinjer, hantera varumärkesprojekt, samarbeta mellan avdelningar och säkerställa enhetlighet i alla varumärkesresurser.

Med ClickUp for Branding Teams får företag en centraliserad hubb för lagring av logotyper, typsnitt, färger och andra varumärkeselement.

I stället för spridda filer och föråldrade PDF-filer säkerställer ClickUp att riktlinjerna för varumärkesprofilering alltid är tillgängliga, uppdaterade och standardiserade.

Team kan också automatisera godkännandeprocesser, vilket minskar förseningar och missförstånd i beslut om varumärkesprofilering.

Gemma Kuenzi, art director på Kredo Inc. , sammanfattar det perfekt:

ClickUp är det bästa som någonsin har hänt mig. Jag är art director på Kredo Inc, moderbolaget till tre dotterbolag. Jag leder ett team av designers, så ClickUp hjälper mig med projektledning, tidsplanering, delegering av arbete och mycket mer!

Förena ditt varumärkes identitet med ClickUp for Branding Teams och håll riktlinjer, tillgångar och budskap konsekventa i alla kanaler.

För designteam erbjuder ClickUp for Creative & Design Teams ett smidigare sätt att hantera projekt. Verktyg för samarbete i realtid gör det möjligt för designers, marknadsförare och intressenter att ge feedback, spåra ändringar och iterera utan förvirring.

Inbyggda uppgifter och funktioner för varumärkeshantering, såsom tidslinjer, beroenden och versionskontroll, säkerställer att varumärkesprojekt håller tidsplanen och förhindrar att föråldrade tillgångar används.

ClickUp integreras också med populära designverktyg som Figma och Adobe Creative Cloud, vilket gör det enkelt att koppla samman arbetsflöden utan att behöva växla mellan plattformar. Detta kan minska tiden det tar att slutföra designförfrågningar med 33 %!

Förenkla samarbetet och hanteringen av tillgångar med ClickUp för kreativa team och designteam, och säkerställ smidiga arbetsflöden från idé till genomförande.

Utöver detta erbjuder ClickUp följande fantastiska mallar som hjälper team att hantera varumärkesprofilering, design och marknadsförings-KPI:er på ett effektivt sätt, vilket säkerställer enhetlighet och samarbete i alla projekt:

1. Mall för ClickUp-stilguide

Hämta gratis mall Skapa en strukturerad och professionell stilguide med ClickUp Style Guide Template, så att alla varumärkeselement hålls organiserade.

En stark varumärkesidentitet kräver mer än bara en logotyp och en färgpalett – den behöver en omfattande guide som säkerställer enhetlighet i alla digitala och tryckta material. ClickUp Style Guide Template ger ett strukturerat ramverk för att dokumentera alla aspekter av ditt varumärkes visuella identitet.

Med ClickUps dokumentformat kan team enkelt uppdatera och samarbeta i stilguiden i realtid, vilket eliminerar den förvirring som uppstår med statiska designfiler.

Med den här mallen kan du:

Skissera typografi med val av typsnitt, storlekar och hierarki.

Ange färgpaletter med HEX-, RGB- och CMYK-värden för noggrannhet.

Fastställ riktlinjer för logotypanvändning för avstånd, placering och variationer.

Standardisera UI-element som knappar, ikoner och formulärkomponenter.

Säkerställ inkludering med tillgänglighetsstandarder

📌 Perfekt för: Designteam och marknadsavdelningar som söker en centraliserad, lättskött stilguide för varumärket som kan skalas upp i takt med att organisationen växer.

2. ClickUp-mallen för att skapa en stilguide för varumärket

Hämta gratis mall Skapa en detaljerad och dynamisk varumärkesguide med ClickUp Create a Style Guide Template, som säkerställer tydlighet och konsekvens i hela ditt team.

Ska du bygga ett varumärke från grunden? ClickUp Create a Style Guide Template erbjuder en strukturerad metod för att utveckla en sammanhängande varumärkesidentitet och guidar teamen genom processen steg för steg.

Till skillnad från en traditionell stilguide är denna mall utformad för att vara ett levande dokument, vilket innebär att teamen kontinuerligt kan förfina och uppdatera sina varumärkeselement i takt med att verksamheten utvecklas.

Denna mall hjälper team att definiera:

Varumärkets mission och värderingar: Fastställ de grundläggande principer som formar ditt varumärkes identitet.

Riktlinjer för typografi och färger: Välj typsnitt och färgpaletter som stämmer överens med ditt varumärkes personlighet.

Ton och röst: Standardisera hur ditt varumärke kommunicerar på olika plattformar.

Bilder och ikonografi: Definiera de visuella element som förbättrar varumärkeskännedomen.

📌 Perfekt för: Startups, omprofileringar och team som skapar en stilguide för första gången.

🧠 Rolig fakta: Den första kända stilguiden går tillbaka till 1893 – Horace Harts Rules for Compositors and Readers, som användes vid Oxford University Press.

3. Mall för ClickUp-logotypens stilguide

Hämta gratis mall Standardisera logotypens användning med ClickUp Logo Style Guide Template, som definierar tydliga riktlinjer för storlek, färg och placering.

Din logotyp är det mest igenkännbara elementet i ditt varumärke, och inkonsekvent användning kan försvaga varumärkeskännedomen. ClickUp Logo Style Guide Template säkerställer att alla interna team och externa partners använder din logotyp korrekt och konsekvent.

Denna mall innehåller:

Primära och sekundära logotypvarianter: Definiera olika versioner av din logotyp (fullfärg, monokrom, endast ikon etc.).

Regler för avstånd och justering: Fastställ tydliga riktlinjer för säkerhetszoner och minsta storlek för att förhindra förvrängning.

Bakgrundsanvändning: Ange vilka bakgrunder som fungerar bäst för din logotyp och hur kontrastproblem ska hanteras.

Oacceptabla modifieringar: Dokumentera vad du INTE får göra med din logotyp (sträcka ut, ändra färg, lägga till effekter osv.).

📌 Perfekt för: Varumärkesteam, byråer och företag som behöver tillämpa strikta riktlinjer för logotypanvändning i olika kontaktpunkter.

4. Mall för ClickUp-projektets stilguide

Hämta gratis mall Upprätthåll konsekvens mellan olika projekt med ClickUp Project Style Guide Template, som samordnar varumärkesprofileringen mellan flera initiativ.

Alla designprojekt kräver inte en fullfjädrad stilguide för varumärket. Ibland behöver teamen en projektspecifik stilguide för att upprätthålla konsekvensen inom en viss kampanj, produkt eller digital upplevelse. ClickUp Project Style Guide Template hjälper teamen att fastställa och följa designregler på mikronivå.

Viktiga funktioner i denna mall:

Anpassad typografi och färgpaletter: Definiera unika stilregler för projektet utan att påverka övergripande varumärkesriktlinjer.

UI-komponenter och interaktioner: Standardisera knappar, ikoner, inmatningsfält och navigeringselement för en enhetlig användarupplevelse.

Riktlinjer för bilder och media: Ställ in parametrar för användning av fotografier, illustrationer och multimedia.

Avsnitt för överlämning till utvecklare: Säkerställ ett smidigt samarbete mellan designers och utvecklare med tydliga specifikationer och anteckningar.

📌 Perfekt för: Produktteam, byråer och designers som arbetar med stora projekt där konsistens är avgörande men varumärkesomfattande förändringar inte är nödvändiga.

👀 Visste du att? MLA Handbook förbjöd en gång användningen av singularformen "they", men 2016 års upplaga godkände den officiellt för att främja jämställdhet.

5. Mallen för ClickUp-varumärkesbok

Hämta gratis mall Dokumentera alla aspekter av din varumärkesidentitet med ClickUp Brand Book Template, som fungerar som en omfattande referens för ditt team.

En varumärkesbok är en omfattande guide som sträcker sig bortom designelement och även omfattar varumärkesbudskap, positionering och storytelling. ClickUp Brand Book Template erbjuder ett strukturerat sätt att dokumentera alla aspekter av din varumärkesidentitet på ett och samma ställe.

Till skillnad från traditionella varumärkesböcker är denna mall interaktiv och kan uppdateras kontinuerligt för att återspegla varumärkets föränderliga strategier. I denna mall hittar du avsnitt för:

Varumärkets mission, vision och värderingar: Definiera ditt varumärkes syfte och de principer som driver det.

Riktlinjer för visuell identitet: Dokumentera logotyper, typografi, färger och designelement.

Varumärkets personlighet och tonfall: Beskriv hur ditt varumärke kommunicerar och interagerar med sin målgrupp.

Marknadspositionering: Förtydliga hur ditt varumärke skiljer sig från konkurrenterna.

📌 Perfekt för: Företag som behöver ett komplett referensdokument för interna team, partners och intressenter.

6. Mall för ClickUps riktlinjer för varumärkesstil

Hämta gratis mall Upprätthåll varumärkets konsistens med ClickUp Brand Style Guidelines Template, som säkerställer att alla teammedlemmar följer samma standarder.

En väl definierad stilguide för varumärket säkerställer enhetlighet i alla marknadsföringsmaterial, interna dokument och kundkontaktpunkter. ClickUp Brand Style Guidelines Template (mall för stilguide för varumärket ClickUp) ger ett strukturerat ramverk för att dokumentera och genomdriva varumärkets centrala visuella element och budskap.

Till skillnad från traditionella PDF-filer eller statiska Figma-filer är denna mall interaktiv och lätt att uppdatera. Den gör det möjligt för team att samarbeta i realtid och hålla varumärkesriktlinjerna uppdaterade.

Denna mall omfattar:

Typografiregler : Ange teckensnittsfamiljer, storlekar, tyngd och hierarki.

Färgpalett : Definiera primära, sekundära och accentfärger med HEX-, RGB- och CMYK-värden.

Användning av logotyp : Ange korrekt placering, avstånd och variationer.

Bilder och grafik : Fastställ standarder för fotografi, ikoner, : Fastställ standarder för fotografi, ikoner, grafisk design och illustrationer.

Varumärkets ton och röst: Se till att budskapet är konsekvent på olika plattformar.

📌 Perfekt för: Marknadsförings- och designteam som behöver en centraliserad, dynamisk stilguide för varumärket som utvecklas i takt med företaget.

📮ClickUp Insight: Vår undersökning visade att kunskapsarbetare upprätthåller i genomsnitt 6 dagliga kontakter på sin arbetsplats. Detta innebär troligen flera pingar fram och tillbaka via e-post, chatt och projektledningsverktyg. Tänk om du kunde samla alla dessa konversationer på ett ställe? Med ClickUp kan du det! Det är en app för allt som har med arbete att göra, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig och ditt team att arbeta snabbare och smartare.

7. ClickUp-mallen för varumärkesidentitet

Hämta gratis mall Definiera ditt varumärkes centrala visuella identitet med ClickUp Brand Identity Template, så att viktiga element är tillgängliga och väl dokumenterade.

Din varumärkesidentitet är mer än bara en logotyp – det är den fullständiga visuella och emotionella representationen av ditt företag. ClickUp Brand Identity Template är en omfattande guide till hur du skapar en stark och konsekvent varumärkesnärvaro.

Denna mall innehåller avsnitt för:

Definiera kärnelementen i varumärket, inklusive mission, värderingar och personlighetsdrag.

Skapa logotypvarianter med primära, sekundära och ikonbaserade designer.

Fastställ tydliga regler för typografi och färgscheman.

Skapa en konsekvent varumärkestona och budskap för olika målgrupper.

Visa exempel på tillämpningar med verkliga mockups för digitala och tryckta medier.

📌 Perfekt för: Företag som bygger upp eller förfinar sin varumärkesidentitet och vill säkerställa att all design, kommunikation och marknadsföring är i linje med deras vision.

8. ClickUp-mall för varumärkesprofilering

Hämta gratis mall Hantera alla varumärkesresurser och arbetsflöden med ClickUp Branding Template, som gör det enkelt att övervaka flera varumärkeselement på ett och samma ställe.

Att skapa ett starkt varumärke kräver strategisk planering, design och kommunikation. ClickUp Branding Template hjälper team att lägga grunden för ett starkt varumärke genom att definiera alla viktiga varumärkeselement på ett och samma ställe.

Denna mall omfattar:

Varumärkesstrategi och positionering : Definiera vad som skiljer ditt varumärke från andra.

Insikter om målgruppen : Identifiera viktiga demografiska uppgifter och kundprofiler.

Varumärkets visuella identitet : Fastställ riktlinjer för logotyper, typografi och färgscheman.

Meddelanderamverk : Skapa konsekventa varumärkesberättelser och slogans.

Implementeringsplan: Tilldela varumärkesuppgifter och deadlines för genomförande.

📌 Perfekt för: Startups, växande företag och marknadsföringsteam som arbetar med en varumärkesutvecklingsstrategi.

9. Mallen för lanseringsplan för varumärket ClickUp

Hämta gratis mall Planera en smidig varumärkeslansering med ClickUps mall för varumärkeslansering, som täcker alla detaljer från budskap till distribution av tillgångar.

Att lansera ett varumärke – eller omprofilera ett befintligt – kräver noggrann planering och genomförande. ClickUp Brand Launch Plan Template ger en strukturerad färdplan för att organisera varje steg i ditt varumärkes debut och säkerställa en framgångsrik lansering.

Denna mall innehåller:

Checklista för varumärkesprofilering inför lansering : Slutför logotyper, budskap och varumärkesresurser.

Marknadsförings- och PR-strategier : Planera meddelanden, kampanjer i sociala medier och pressmeddelanden.

Samordning mellan intressenter : Tilldela roller och deadlines till interna team och externa partners.

Utvärdering efter lansering: Spåra varumärkets prestanda och mottagandet hos målgruppen.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam, nystartade företag och företag som förbereder sig för en stor varumärkeslansering eller omprofilering.

10. Mallen för ClickUps omprofilering

Hämta gratis mall Genomför en smidig omprofilering med ClickUps mall för omprofilering, som säkerställer en välstrukturerad övergång utan att viktiga detaljer går förlorade.

Omprofilering är mer än bara en logotypuppdatering – det är en strategisk översyn som kräver noggrann genomförande. ClickUp Rebranding Plan Template är en steg-för-steg-guide för att hantera hela processen och säkerställa samstämmighet mellan team, intressenter och kundernas förväntningar.

Denna mall hjälper team att:

Utvärdera den aktuella varumärkesuppfattningen : Identifiera brister och möjligheter till förbättring.

Definiera nya element för varumärkesidentitet : Logotyper, färger, typografi och uppdateringar av budskap.

Planera lanseringsstrategier : Koordinera uppdateringar av webbplatsen, övergångar på sociala medier och : Koordinera uppdateringar av webbplatsen, övergångar på sociala medier och marknadsföringskampanjer

Hantera intern och extern kommunikation : Se till att anställda, partners och kunder är i linje med det nya varumärket.

Spåra framsteg och feedback: Övervaka milstolpar i omprofileringen och mottagandet hos målgruppen.

📌 Perfekt för: Företag som genomgår en större omprofilering och behöver se till att alla aspekter – från design till budskap – genomförs på ett effektivt sätt.

11. ClickUp-mallen för varumärkeshantering

Hämta gratis mall Övervaka varumärkeshanteringen effektivt med ClickUp Brand Management Template, som håller alla riktlinjer, godkännanden och uppdateringar synkroniserade.

Ett varumärke är bara så starkt som dess konsistenta genomförande på alla plattformar och kontaktpunkter. ClickUp Brand Management Template hjälper team att upprätthålla varumärkets integritet genom att tillhandahålla en centraliserad hubb för hantering av varumärkesuppgifter, tillgångar och godkännanden.

Med den här mallen kan teamen:

Spåra uppdateringar av varumärkesresurser : Håll ett organiserat bibliotek med logotyper, typsnitt och designfiler.

Standardisera varumärkesriktlinjer : Se till att alla avdelningar och externa partners följer korrekta varumärkesrutiner.

Övervaka varumärkets enhetlighet : Granska och godkänn marknadsföringsmaterial innan publicering.

Tilldela varumärkesuppgifter : Fastställ ansvar för : Fastställ ansvar för innehållskalender , designuppdateringar och varumärkesrevisioner.

Mät varumärkets genomslagskraft: Spåra viktiga prestationsindikatorer för att utvärdera varumärkets effektivitet.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam, varumärkeschefer och byråer som ansvarar för att upprätthålla och säkerställa varumärkets enhetlighet.

Skapa och upprätthåll ett konsekvent varumärke med ClickUp

Oavsett om du bygger ett varumärke från grunden eller förfinar ett befintligt, erbjuder dessa mallar en solid grund för typografi, färger, logotyper och mycket mer.

Att skapa en stilguide är dock bara en del av att hantera ett varumärke.

Du behöver en mer omfattande strategi för att organisera varumärkesresurser, påskynda godkännanden och säkerställa samordning mellan teamen. ClickUp erbjuder en rad kraftfulla mallar och verktyg för hantering av varumärkesresurser.

Faktum är att ledande organisationer som Trinetix har transformerat sin designverksamhet och minskat antalet möten med 50 % med hjälp av ClickUp.

Utforska ClickUps lösningar för långsiktig varumärkessuccé. Ett bra varumärke är inte bara designat, det hanteras effektivt. Registrera dig för ClickUp nu!