Endast personer som arbetar med sociala medier känner till utmaningarna med att skapa och sammanställa en kalender för innehåll på sociala medier med alla rätt insikter.

Det är därför det fungerar så bra att ta in artificiell intelligens (AI) som kreativ partner. AI bidrar med kreativa idéer som förenklar processen att skapa innehåll, hjälper till att generera mallar och till och med föreslår strategiska optimeringar för att skapa ett konsekvent publiceringsschema.

Även om populära AI-verktyg som ChatGPT inte kommer att ersätta din erfarna social media manager eller innehållsskapare, kan de definitivt hjälpa till med brainstorming och det inledande utkastet till inlägg på sociala medier.

Här är en praktisk guide om hur du skapar en kalender för sociala medier med ChatGPT. Och om du letar efter ett verktyg som kan göra allt – från att komma på idéer till kampanjer och skriva utkast till din kalender till att dela insikter om dina inläggs prestanda – läs till slutet för att uppleva ClickUp!

Hur man skapar en kalender för sociala medier med ChatGPT

Att skapa en kalender för sociala medier manuellt kan vara utmattande. ChatGPT sparar tid och ansträngning samtidigt som det förbättrar resultaten du genererar från dina sociala mediekanaler.

Så här använder du AI i kreatörsekonomin för att öka din närvaro på sociala medier utan ansträngning:

Steg 1: Definiera dina mål och målgrupp

Innan du ber ChatGPT att generera något är det viktigt att inkludera en stark uppmaning till handling och vara tydlig med två saker: vad framgång innebär för dig och vem du försöker nå.

”Fler likes” är inte ett verkligt mål. Vill du öka varumärkeskännedomen och få fler klick på din produktsida? Anmälningar till nyhetsbrev? Sparade inlägg på Instagram?

När det är klart, fördjupa dig i din målgrupp och identifiera viktiga teman. Om du inte vet vilket innehåll de interagerar med – eller ännu värre, om du bara gissar – kommer ChatGPT inte att kunna hjälpa dig att fatta relevanta beslut, utan bara generella sådana.

📌 Förslag att prova: ”Hjälp mig att definiera mål för sociala medier för ett nyhetsbrevsbaserat hudvårdsmärke och beskriva den kvinnliga målgruppen i generation Z i termer av vanor och innehållspreferenser.” via ChatGPT

👀 Rolig fakta: Den genomsnittliga användaren av sociala medier bläddrar igenom motsvarande 90 meter innehåll varje dag – ungefär höjden på Frihetsgudinnan.

Steg 2: Välj de plattformar som faktiskt är relevanta

Ingen har tid att vara överallt, och att försöka göra det leder oftast till att innehållet blir mediokert över hela linjen. Tänk kritiskt på vilka sociala medieplattformar som är värda att investera i utifrån din produkt och din målgrupp.

Till exempel kanske ett startup-företag inom B2B-fintech inte vill lägga för mycket resurser på Reels, och på samma sätt kanske ett lokalt kafé inte behöver dagliga inlägg på LinkedIn.

ChatGPT kan hjälpa dig att utvärdera var din målgrupp spenderar sin tid och hur olika typer av innehåll fungerar på olika plattformar.

📌 Förslag att prova: ”Vilka plattformar bör ett lokalt hälsomärke prioritera om deras målgrupp främst består av kvinnor i åldern 30–50 år i New York? Ange skäl.”

📖 Läs också: Gratis mallar för sociala medier-kalendrar i Google Sheets

Steg 3: Skapa ett veckovis innehållstema som du faktiskt kan hålla dig till

Att utveckla en innehållskalender behöver inte kräva en veckovis översyn. Utforma istället en flexibel struktur. Säg till exempel "bakom kulisserna" på måndagar, "kundutlåtanden" på onsdagar och "erbjudanden" på fredagar. Denna typ av schemaläggning skapar förutsägbarhet både för din publik och för ditt interna arbetsflöde för innehållsskapande.

ChatGPT kan hjälpa dig att lista specifika innehållsidéer och schemalägga inlägg inom dessa teman så att du aldrig behöver börja från noll. I detta skede börjar du balansera engagerande inlägg med den typ av evergreen-innehåll som sparar dig arbete på sikt.

📌 Förslag att prova: ”Ge mig ett ramverk för innehållsteman för fyra veckor för en designstudios Instagram, med tre idéer för inlägg per vecka.”

💡 Proffstips: Har du svårt att avgöra om dina dagliga inlägg faktiskt fungerar? Genomför en granskning av sociala medier för att mäta vad som är viktigt och ta bort det som inte är det.

Steg 4: Översätt idéer till en användbar kalender

En vägg full av idéer betyder ingenting om du inte kan se hur de passar ihop över tid och plattformar. Be ChatGPT att lägga upp saker i ett strukturerat kalenderformat – med kolumner för plattform, datum, utkast till bildtext, visuella ledtrådar och CTA.

Detta hjälper teamen att samordna sitt arbete, enkelt hantera godkännanden och upptäcka luckor i innehållet. Om du använder verktyg som Notion, ClickUp eller till och med Google Sheets för att planera din kalender kan du koppla in ChatGPT:s resultat direkt.

📌 Förslag att prova: ”Organisera två veckors innehåll för Facebook och Instagram för en möbelaffärs halvårssrea i en tabell med bildtexter, bildidéer och CTA:er.”

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

Steg 5: Bildtexter och visuell inriktning för workshopen

Att veta hur man använder ChatGPT på rätt sätt för sociala medier, inklusive att dela exempel på direktmeddelanden, gör stor skillnad för kvaliteten på det resultat du får. Behandla ChatGPT som en junior copywriter.

Ange tonen, sammanhanget, målgruppen och målet för inlägget och be sedan om att få engagerande bildtexter genererade. Du kan också be om förslag på iögonfallande bilder, men kom ihåg att använda dem endast som inspiration och inte som slutgiltigt resultat. Ompröva och upprepa tills du får det rätt!

💡 Proffstips: Automatiserad innehållsskapande är fantastiskt, men redigera alltid för att anpassa tonen – det ChatGPT ger dig ska låta som ditt varumärke.

📌 Förslag att prova: ”Skriv två versioner av en lekfull Instagram-bildtext för ett kaffemärkes nya säsongssmak, med idéer för flat-lay- eller produktbilder.”

🔎 Visste du att? På sociala plattformar som Medium och Quora ökade andelen AI-genererad text från ~2 % till ~37–39 % mellan 2022 och 2024.

Steg 6: Bygg in UGC och enkla vinster

Allt innehåll du publicerar behöver inte vara banbrytande originellt. Att använda användargenererat innehåll och förhandsgodkänt evergreen-innehåll gör faktiskt din kalender enklare att hantera.

UGC ökar förtroendet och relaterbarheten, medan evergreen-inlägg, som tips, vanliga frågor eller vittnesmål, kan köas i veckor när bandbredden är låg.

Använd ChatGPT för att hitta luckor i din kalender där UGC passar naturligt, eller föreslå äldre inlägg som är värda att dela på ett nytt sätt och rekommendera relevanta hashtags.

📌 Förslag att prova: ”Föreslå 5 evergreen-inläggsidéer och 3 UGC-uppmaningar för ett inredningsmärke som fokuserar på styling av små utrymmen.”

👀 Rolig fakta: År 2024 planerade 75 % av marknadsförarna på sociala medier att använda AI för att revidera och skriva om text, medan 52 % också planerade att använda det för att generera bilder. Visste du att ClickUp Brain, världens mest kompletta arbets-AI, kan hjälpa dig med båda delarna? Använd ClickUp Brain för att snabbt skapa bildtexter och bilder till ditt innehåll på sociala medier

Steg 7: Justera efterhand med hjälp av prompt chaining

Förvänta dig inte att det första resultatet blir perfekt. ChatGPT används bäst genom att iterera: skapa först din kalender, be sedan om att formatera layouten på ett annat sätt, förkorta texten för bildtexter, justera tonen i meddelandena eller översätt innehållet till en annan plattform.

Det är denna växelverkan som förvandlar ett generiskt resultat till ett raffinerat, publiceringsklart schema.

📌Uppmaning att prova efter en första gång: ”Förkorta dessa LinkedIn-inlägg till Twitter-längd och lägg till två emoji-alternativ per inlägg.”

Steg 8: Koppla in det i en schemaläggare och spåra vad som fungerar

När innehållet är klart, låt det inte ligga kvar i ett dokument.

Anslut den till en schemaläggare (även om det bara är Meta Business Suite eller Buffer) så att den körs på autopilot. Börja sedan titta på mätvärden – analysverktyg som Later eller Sprout Social hjälper dig att se vilka inlägg på sociala medier som sparas, delas eller klickas på.

Så här mognar din innehållsstrategi – genom att studera verkliga engagemangsmönster och förfina det som fungerar. Du kan till och med mata in dessa data i ChatGPT för att planera nästa månads kalender.

📌 Förslag att prova: ”Vilka kostnadsfria eller billiga verktyg kan hjälpa ett marknadsföringsteam på två personer att spåra resultatet av innehåll på Instagram och LinkedIn?”

Begränsningar vid skapandet av en kalender för sociala medier med ChatGPT

ChatGPT kan spara tid på olika sociala medieplattformar, men har brister när det gäller ton, timing och kreativa nyanser. Här är några nackdelar du bör vara medveten om:

Svårigheter att fånga en unik röst för varumärket. Det som fungerar bra på en blogg fungerar inte alltid lika bra i en tweet, en bildtext eller ett meme. Även när du ber om att det ska låta avslappnat överkompenserar det eller plattar till den personlighet som gör ditt varumärke mänskligt.

Misslyckas med att införliva aktuella trender eller kulturella händelser om du inte ger detaljerade, uppdaterade instruktioner. Du kan be ChatGPT att generera innehållsidéer, men det "ser" inte vad som blir viralt eller hur människor reagerar i realtid, vilket begränsar dess förmåga att bidra till en anpassningsbar strategi för sociala medier.

Tenderar att upprepa fraser eller tonfall , vilket gör att olika inlägg på sociala medier låter för lika i kalendern. Om du arbetar med personlig varumärkesprofilering eller försöker sticka ut i en mättad marknad är denna brist på egen röst ett verkligt problem.

Missar emotionella nyanser i informellt innehåll eller berättande innehåll, vilket försvagar publikens engagemang. Be om en bildtext om en relaterbar kundhistoria, och det kan hända att det kommer ut något som låter som en marknadsföringsbrief.

Kräver noggrann granskning och redigering för att anpassas till din strategi för sociala medier och nå ut till riktiga användare. ChatGPT fungerar bäst som ett hjälpmedel för att skapa innehåll, inte som ett verktyg för att skapa innehåll.

📖 Läs också: Hur man skapar en policy för sociala medier

Skapa en kalender för sociala medier med ClickUp

Att leta efter information är en av de mest frustrerande delarna av att hantera en kalender för innehåll på sociala medier. Var är den slutgiltiga logotypen? Vad är det senaste kampanjbudskapet? Vilket kalkylblad innehåller engagemangsdata för förra kvartalet?

När innehållet är utspritt över Slack, Google Drive, Notion och e-posttrådar, spenderar ditt team över 60 % av sin tid på att bara söka. ClickUps svar på detta problem med kontext och arbetsutbredning är enkelt men transformativt: Bygg upp ditt företags hjärna i ett verktyg som gör allt och håller ihop allt.

Med ClickUp Brain får ditt team en konvergerad AI-arbetsplats som kopplar samman dina uppgifter, dokument, medarbetare och integrerade verktyg som Google Docs, Sheets och Drive.

Detta gör det enkelt att hämta information från tidigare kampanjer, briefs eller varumärkesriktlinjer utan att behöva ladda upp eller begära den manuellt.

Låt oss utforska ClickUp i praktiken som den ultimata appen för arbete.

Generera relevanta innehållsidéer direkt med ClickUp Brain.

Få idéer till inlägg baserat på tidigare mest populära bildtexter med hjälp av ClickUp Brain

Som världens mest kompletta och kontextmedvetna arbets-AI hjälper ClickUp Brain sociala medier-team att skapa innehåll som är aktuellt, välgrundat och i linje med varumärket.

Du kan be AI-assistenten att generera innehållsidéer baserat på tidigare inlägg, varumärkets ton, säsongstrender eller målgruppssegment som lagras i ditt ClickUp-arbetsområde, utan att behöva långa uppmaningar.

Idéerna förblir relevanta och publikfokuserade eftersom de hämtas direkt från dina tidigare kampanjer, produktsidor eller forskningsdokument.

Detta löser en av de viktigaste begränsningarna hos generiska AI-verktyg: det känner till ditt sammanhang, så förslagen är faktiskt meningsfulla och utformade för att ge effekt.

💡 Proffstips: Du kan komma åt ChatGPT direkt i ClickUp Brain utan att behöva betala för flera AI-abonnemang! Öppna ClickUp Brain och välj fritt mellan de senaste modellerna, inklusive inte bara ChatGPT, utan även Claude, Gemini, DeepSeek och många fler! Få tillgång till ledande LLM:er på ett och samma ställe med ClickUp Brain.

Fånga flyktiga inspirationsgnistor 400 % snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

Händer det att du tappar bort briljanta idéer för innehåll på sociala medier medan du skriver ner dem? Med AI-driven diktering i ClickUp, även kallat Talk to Text, kan du snabbt fånga upp idéer till inlägg, anteckningar om kampanjer eller till och med grova bildtexter när du är på språng – direkt i din lista för sociala medier. Nu behöver du inte längre tappa bort dina inspirationsgnistor.

Med AI-superappen för datorer, ClickUp Brain MAX, förvandlas dessa snabba röstanteckningar till polerade texter:

Diktera en grov idé som ”Promo-inlägg för webbinariet nästa torsdag, lyft fram gratis Q&A” → Brain MAX kan utöka det till flera bildtextalternativ anpassade för LinkedIn, Instagram eller Twitter, på kommando.

Röstdumpade hashtags eller kampanjidéer → Brain MAX organiserar dem i en strukturerad checklista.

⚡️Talk to Text i Brain MAX omvandlar spridda tankar till publiceringsklart innehåll, så att din kalender hålls full utan att du behöver sakta ner takten.

Översätt idéer till uppgifter och kampanjer med hjälp av ClickUp Tasks.

Förvandla en rå innehållsidé till en uppgift, tagga den för rätt social plattform, tilldela den till din skribent och ange ett förfallodatum med ClickUp Tasks

Efter idéskapandet är nästa steg att omvandla dessa idéer till faktiska inlägg på sociala medier på olika plattformar och tilldela ägarskap.

Med ClickUp Tasks kan varje innehållsidé omedelbart bli en uppgift med klassificeringstaggar eller anpassade fält inbyggda för plattformen, innehållstypen och kampanjen. Du kan tilldela författare, designers eller granskare, ställa in beroenden (till exempel ett kreativt designberoende på att texten slutförs och godkänns) och till och med tillämpa innehållskalendermallar på ditt arbetsflöde.

Detta skapar ett transparent system där inga idéer går förlorade och alla vet vad som är på gång – något som kalkylblad och ChatGPT-exporter inte kan göra på egen hand.

ClickUps moderna mall för sociala medier tar detta ännu längre genom att ge dig ett färdigt ramverk för att planera, hantera och spåra varje enskilt innehåll på olika plattformar.

Få en gratis mall Se till att din innehållskalender alltid är tydlig, praktisk och anpassad efter dina övergripande kampanjmål med ClickUps moderna mall för sociala medier.

Från anpassade uppgiftsstatusar som "Design" och "Intern granskning" till kanalspecifika fält och dra-och-släpp-kalendervyer – den här mallen skapar struktur i kaoset med publicering på flera plattformar.

💡 Proffstips: Sätt din sociala kalender på autopilot med ClickUps AI-agenter. De tar bort det tråkiga arbetet från processen. Istället för att manuellt kontrollera uppgiftsstatus eller påminna teammedlemmar kan du ställa in agenter som tänker och agerar åt dig. 📌Till exempel: Om en copywriter missar deadline för utkastet, skickar Reminders Agent automatiskt en påminnelse till dem och flyttar granskningsdatumet för att hålla publiceringen på rätt spår.

När en designuppgift har markerats som klar tilldelar godkännandeagenten inlägget till godkännaren, uppdaterar statusen och flyttar det till kolumnen ”Klar att publiceras”.

I slutet av varje vecka kan en Insights Agent sammanfatta vad som publicerats, vad som inte hunnit med och förbereda en snabb rapport för teamet.

Skapa din kalender för sociala medier med hjälp av ClickUp Calendar View.

Dra och släpp dina godkända inlägg i nästa veckas kalender medan statusen uppdateras automatiskt med hjälp av ClickUp Calendar View

När dina uppgifter har skapats ger ClickUps kalendervy dig ett överskådligt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion där du kan skapa och hantera din innehållskalender och hålla din publik engagerad.

Du kan gruppera och färgkoda inlägg efter plattform, sortera dem efter stadium (idé, granskning, schemalagd) och ställa in återkommande inlägg på tidslinjen, inklusive veckovisa Reels eller månatliga nyhetsbrev. Med ClickUp kan du också automatisera statusändringar, påminnelser om deadlines och granskningscykler för att hålla processen igång.

Detta minimerar risken för att utkast glöms bort och ger dig en omfattande översikt över hela din strategi för sociala medier.

💡Proffstips: Med den AI-drivna ClickUp-kalendern kan dina design-/godkännandeunderuppgifter automatiskt flyttas om du missat ett utkastdeadline, så att du fortfarande hinner med din publiceringsdag. ClickUps AI studerar ditt teams arbetsbelastning, deadlines och publiceringsrytm för att optimera din uppgiftsschemaläggning för sociala medier. Automatiskt blockera tid för prioriterade uppgifter med hjälp av ClickUps AI-kalender.

Samarbeta i realtid utan att förlora versionskontrollen – på Click Docs.

Granska ett utkast till bildtext, tagga din designer för en visuell presentation och lämna feedback direkt i ClickUp Docs

Feedbackloopar kan döda momentum, särskilt när kommentarer sprids över e-post, Slack och isolerade Google Docs.

Med ClickUp Docs kan team skriva, redigera och granska innehåll i realtid, med inbyggda kommentarer, live-redigering och gemensam versionshistorik. Du kan nämna teammedlemmar, tilldela deluppgifter direkt från kommentarer eller koppla Docs till specifika kalenderposter.

📖 Läs också: De bästa AI-agenterna för innehållsskapande att utforska

Skapa bilder och tillgångar utan att lämna ClickUp, via ClickUp Whiteboards.

Skissa upp din nästa karuselllayout och skapa AI-drivna bilder med ClickUp Whiteboards

De flesta sociala medieplattformar kräver visuellt innehåll – vare sig det är karuseller, berättelser eller videor. Istället för att byta till Canva eller Figma mitt i arbetsflödet hjälper ClickUps whiteboards och AI Image Generator dig att skissa visuella idéer eller generera grundläggande koncept direkt från dina uppmaningar.

Detta är särskilt användbart under brainstorming-sessioner eller planeringsmöten, där team kan samarbeta om inläggsformat eller bildriktlinjer i realtid.

TL;DR: Genom att konsolidera dina processer för innehållsskapande och visuell idéutveckling kan du minska behovet av att byta mellan olika verktyg och påskynda godkännandeprocessen.

👀 Rolig fakta: Tisdagar och torsdagar mellan kl. 9 och 12 är de mest rekommenderade tidpunkterna globalt för att publicera innehåll på de stora plattformarna.

Spåra tid, uppgiftsframsteg och kampanjresultat med ClickUp Dashboards.

Spåra hur lång tid det tar att färdigställa varje inlägg för att upptäcka flaskhalsar i ett tidigt skede med hjälp av ClickUp Time Tracking

Genomförandet är bara halva jobbet. Med ClickUps Project Time Tracking och ClickUp Dashboards kan du övervaka hur lång tid varje uppgift tar, spåra prestanda på olika plattformar och identifiera förseningar i arbetsflödet.

Du får se vilka kampanjer som krävde mest fram och tillbaka, var ditt team lägger mest tid och hur lång tid det tar från idé till publicering.

Så här skapar du en anpassad instrumentpanel med alla mätvärden du behöver från grunden på några minuter:

Denna typ av synlighet hjälper dig att förfina din innehållsstrategi över tid genom att omvandla magkänslor till användbara data.

Gör din arbetsplats sökbar och möjliggör kontinuerligt lärande med ClickUp Brain

Få insikter från tidigare resultat på sociala medier med enkla frågor med hjälp av ClickUp Brain

ClickUp sluter verkligen cirkeln genom att göra allt du skapar, inklusive inlägg, designer, kommentarer och kampanjanteckningar, sökbara och användbara för nästa kampanj.

Med kontextuell AI-frågestund kan du ställa frågor som ”Vilka typer av inlägg genererade mest engagemang förra kvartalet?” eller ”Vilka hashtags använde vi för kvinnodagen förra året?” och få exakta, aktuella svar.

📖 Läs också: Kommunikationstrender som formar framtidens arbetsliv

Låt din kalender för sociala medier sköta sig själv med ClickUp

Manuell innehållsplanering kanske fungerade när du hanterade en kanal och publicerade två gånger i veckan, men dagens sociala medier kräver mer.

ChatGPT kan hjälpa dig att komma på idéer till innehåll eller skriva bildtexter, men det hanterar inte äganderätt, deadlines, tillgångar eller ansvar. Därför går ClickUp längre än att bara ge dig tips och hjälper dig att planera innehåll för specifika julkampanjer. Med funktioner som ClickUp Brain, kalendervy, dokument och AI-driven automatisering av uppgifter får du både AI:s kreativitet och strukturen hos ett riktigt verktyg för drift.

Team som använder ClickUp rapporterar en 50-procentig ökning av produktiviteten i marknadsföringsarbetet, vilket sparar 1 timme per dag på att söka efter information och 8 timmar per vecka på onödiga möten – fråga bara marknadsföringsteamet på Vida Health.

Om du är redo att gå från spridda verktyg och kortlivade idéer till en sammanhängande, repeterbar innehållsstrategi, registrera dig för ClickUp nu!