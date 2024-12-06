De 20 viktigaste kommunikationstrenderna som formar framtidens arbetsliv

Snabb, effektiv och teamcentrerad dialog är avgörande, och konceptet teamkommunikation utvecklas snabbare än någonsin.

Tydligen ägnar vi 88 % av vår arbetstid åt kommunikation, och 84 % använder nu fler plattformar än tidigare för att nå sina team på ett effektivt sätt.

Så, vad betyder detta för framtidens arbete?

Internkommunikationsspecialister och ledare omprövar denna intensiva digitala koppling med tanke på medarbetarnas mentala hälsa. Med den labyrint av kommunikationskanaler som finns tillgängliga ser vi några banbrytande trender växa fram inom området.

Från AI-drivna meddelandeverktyg och interna kommunikationskanaler till distansvänliga arbetsflöden – här är 20 kommunikationstrender som inte bara formar arbetsplatser, utan också förändrar hur team kommunicerar, samarbetar och växer i en modern, hybrid värld.

Det aktuella läget för kommunikation på arbetsplatsen

En ny Gallup-studie om kommunikation på arbetsplatsen visar en subtil men lovande trend: andelen aktivt oengagerade medarbetare har minskat från 18 % 2022 till 16 % 2023.

Vad driver denna positiva förändring? En kraftfull men enkel metod sticker ut: regelbundna, meningsfulla samtal mellan chefer och teammedlemmar.

Gallups forskning betonar att ett enda genomtänkt samtal per vecka mellan chefer och anställda bygger högpresterande relationer mer effektivt än någon annan ledarskapstaktik.

Organisationer som Microsoft ökar samarbetsförmågan inom interna team med hjälp av sin produktsvit. Microsoft har insett potentialen i asynkrona kommunikationsverktyg och har integrerat Microsoft Teams i sina anställdas dagliga arbetsflöde.

De har skräddarsytt plattformen för vanliga arbetsscenarier; från morgonrutiner med e-post, kalender och chatt till distansarbete, möten och till och med småprat vid kaffemaskinen. Microsoft har sömlöst vävt in Teams i det moderna arbetslivet.

Teknikens roll i utformningen av kommunikation

Tekniken revolutionerar hur vi kommunicerar på arbetsplatsen och gör den snabbare och smartare.

Teamkommunikationsappar som MS Teams, Google Meet och Zoom leder utvecklingen med AI-drivna översättningsfunktioner i realtid, som hjälper team att övervinna språkbarriärer.

Utöver videosamtal omformar AI också hur vi hanterar en av de största utmaningarna på arbetsplatsen: e-postfloden. AI-drivna e-postverktyg hjälper yrkesverksamma att hantera sina inkorgar med lätthet, prioritera viktiga meddelanden, föreslå snabba, koncisa svar och till och med analysera tonen och känslan i kommunikationen.

🧠 Visste du att? AI-driven optimering kan spara kunskapsarbetare upp till sex veckor per år – veckor som kan återinvesteras i mer meningsfullt arbete och innovation.

Slutsatsen? Tekniken underlättar inte bara kommunikationen, den förbättrar den också, så att medarbetarna kan fokusera mer på strategiska uppgifter med stor påverkan.

De 20 viktigaste kommunikationstrenderna som formar framtidens arbetsliv

Kommunikationen på arbetsplatsen håller på att förändras, och du har en gyllene möjlighet att dra nytta av detta.

Förutom att diskutera 20 kommunikationstrender som skapar buzz, kommer vi att diskutera en plattform som redan ger företag en fördel genom att vara en allt-i-ett-programvara för produktivitet och arbetshantering – ClickUp.

Låt oss diskutera trenderna nu:

1. Automatisering är allestädes närvarande

Numera kan manuella uppgifter, feedbackgranskningar, aviseringar och mötespåminnelser automatiseras så att människor inte slösar bort sin tid på att jaga chefer för samma sak. Automatiserade svar och uppdateringar i realtid, såsom projektaviseringar, mötespåminnelser och återkommande uppgifter, upprätthåller transparens och samordning mellan teammedlemmarna.

Verktyg som ClickUp Automation ligger i framkant av denna trend och gör det möjligt för företag att förenkla processer och öka produktiviteten.

Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar eller välj från ett bibliotek med över 100 färdiga mallar.

ClickUp Automations underlättar arbetsflöden och ökar produktiviteten. Automatisk uppgiftsfördelning säkerställer smidiga övergångar när teamen utvecklas, medan automatiserad uppgiftsinitialisering sparar tid och minimerar fel.

2. AI har hamnat i centrum

✅ Fakta: De flesta företag (75 %) använder nu AI för minst en affärsfunktion. Dessutom utnyttjar hälften av dessa företag AI för flera funktioner, vilket visar på en snabb ökning av AI-användningen sedan 2023.

Vill du få en försmak av den kraften? Prova ClickUp Brain.

Ställ valfri fråga till ClickUp Brain och få detaljerade svar.

ClickUp Brain är en AI-assistent inom ClickUp. Här är vad den kan göra för dig:

Uppgiftshantering: Skapa nya uppgifter i din arbetsyta med alla nödvändiga detaljer.

Insikter om arbetsytan: Få insikter om din ClickUp-arbetsyta genom att hämta och sammanfatta användaraktiviteter, söka efter specifika uppgifter eller dokument och få en översikt över ditt teams framsteg.

Sökning och hämtning: Sök efter specifik information i din arbetsyta, till exempel uppgifter, kommentarer eller dokument. Du kan också söka i ClickUps hjälpcenter för vägledning om hur du använder ClickUps funktioner.

Kommunikationsinsikter: Hämta och sammanfatta kommunikationsaktiviteter inom din arbetsplats.

Utöver ClickUp-specifika uppgifter kan den hjälpa till med olika ämnen, ge förklaringar och svara på frågor som en allmän AI-assistent. Denna AI-assistent finns bara i din arbetsmiljö.

3. Autentiskt ledarskap vinner

Anställda önskar mer genomtänkt och detaljerad kommunikation från sina ledare. De vill höra från sina ledare oftare och få uppdateringar regelbundet.

I sin bok Authentic Leadership hävdar Bill George, den välkände före detta VD:n, att fem nyckelprinciper ligger till grund för autentiskt ledarskap: syfte, värderingar, hjärta, självdisciplin och relationer. Han menar att ledare som förkroppsligar dessa principer skapar betydligt mer värde än de som enbart fokuserar på finansiella mått.

4. Social medvetenhet är ett måste

Dagens konsumenter söker i allt högre grad varumärken som stämmer överens med deras värderingar och övertygelser, särskilt sådana som engagerar sig i socialt ansvar och hållbarhet. Denna förändring har tvingat företag att integrera etiska överväganden i sina kommunikationsstrategier.

✅ Fakta: 73 % av konsumenterna förväntar sig att varumärken vidtar åtgärder i sociala och miljömässiga frågor, medan två tredjedelar av amerikanerna anser att företagsledare bör ta itu med sociala frågor.

Karen Goldfeder, vice vd för affärsutveckling på DoSomething, en global ideell organisation, tar inte bladet för munnen när hon beskriver denna trend:

Det är en självklarhet för varumärken att säga att de har en mission. Nu krävs det att man säger hur man kommer att agera i detta verkligen avgörande ögonblick i historien och visar vad varumärket står för, var man är beredd att kompromissa och var man inte är det.

Enhetliga kommunikationsverktyg omformar hur företag fungerar.

Genom att samla olika kommunikationskanaler på en enda plattform kan du eliminera det kaos och den ineffektivitet som är förknippat med att använda flera olika verktyg. Verktyg som Microsoft Teams, Slack och Zoom erbjuder enastående flexibilitet, vilket gör det möjligt för företag att anpassa sig till distansarbete och hybridarbetsformer.

✅ Fakta: Den globala marknaden för enhetlig kommunikation och samarbete förväntas växa med 13 % CAGR och nå 141,6 miljarder USD år 2027.

ClickUp Integrations låter dig till exempel ansluta över 1000 verktyg gratis. Skapa anpassade integrationer och ClickUp-appar med hjälp av vårt kraftfulla API.

Hitta alla appar du någonsin kommer att behöva på en enda plattform med ClickUp Integrations.

Oavsett om du vill konvertera Slack-meddelanden till ClickUp-uppgifter eller automatisera åtgärder mellan ClickUp och HubSpot är allt möjligt med integrationer.

Tro inte bara på oss! Läs vad en ClickUp-användare, Chrisse Boyle , Senior Campaign Manager på Penske Media Corporation, säger:

ClickUp är väl lämpat för möten, ifyllande av formulär, insamling av data, hantering av dagliga uppgifter, hantering av teamets bandbredd, hantering av arbete när teammedlemmar är borta från kontoret på grund av semester eller sjukdom, historiska data, och det är bra att se hur mycket pengar och kampanjer vårt team har hanterat under året. Vi använder olika dashboards för möten för att säkerställa att vi täcker allt och håller oss på rätt spår. Och vårt team använder det också för nöjes skull! Vi har en privat tavla där vi delar bilder, citat och saker vi lyssnar på/tittar på/handlar. Det är den bästa blandningen av arbete och nöje, och det håller oss SÅ organiserade.

ClickUp är väl lämpat för möten, ifyllande av formulär, insamling av data, hantering av dagliga uppgifter, hantering av teamets bandbredd, hantering av arbete när teammedlemmar är borta från kontoret på grund av semester eller sjukdom, historiska data, och det är bra att se hur mycket pengar och kampanjer vårt team har hanterat under året.

Vi använder olika dashboards för möten för att säkerställa att vi täcker allt och håller oss på rätt spår. Och vårt team använder det också för nöjes skull! Vi har en privat tavla där vi delar bilder, citat och saker vi lyssnar på/tittar på/handlar. Det är den bästa blandningen av arbete och nöje, och det håller oss SÅ organiserade.

Vill du inte växla mellan Slack, ClickUp eller andra verktyg? ClickUp Chat är utformat för att förbättra snabbmeddelanden på jobbet genom att integrera chatt med ditt faktiska arbete. Det stämmer, säg adjö till den där växlingsskatten och den extra kognitiva överbelastningen.

Använd ClickUp Chat för att utnyttja kraften i snabbmeddelanden direkt från din arbetsplats utan att behöva byta verktyg.

Så här ökar det produktiviteten:

Integrerad kommunikation och projekt : Chatten är inte bara till för konversationer, den är direkt kopplad till listor, projekt, dokument, formulär och whiteboards, vilket säkerställer att allt hålls uppdaterat utan att kontexten går förlorad.

Uppföljningar : Viktiga meddelanden kan sorteras för att förhindra att de försvinner i bruset, vilket säkerställer att viktiga åtgärdspunkter förblir synliga.

Omvandla meddelanden till uppgifter (med AI) : Omvandla valfritt meddelande till en uppgift manuellt eller låt AI automatiskt fånga sammanhanget och generera en uppgift som är redo att utföras.

SyncUps : Håll alla teammedlemmar uppdaterade med livevideo- och ljudsamtal. Funktioner som skärmdelning, uppgiftslänkning och AI-genererade sammanfattningar förbättrar samarbetet.

Inlägg : Skapa längre innehåll i chattrådar, kategoriserade som uppdateringar, meddelanden eller idéer för bättre organisation.

Teammedlemmars profiler och schemaläggning: Se teammedlemmarnas prioriteringar och boka möten direkt i chatten.

💡Proffstips: Använd ClickUps Team Communication and Meeting Matrix för att skapa effektiva scheman för teammöten, skapa tidslinjer för kommande projekt, specificera allas ansvarsområden och vidta åtgärder för nödvändiga uppgifter efter mötena.

6. Molnbaserade plattformar är normen

Molnbaserade verktyg erbjuder oöverträffad flexibilitet och tillgänglighet, vilket gör det möjligt för team att samarbeta smidigt från var som helst i världen.

ClickUp är ett bra exempel på ett molnbaserat verktyg som gör det möjligt för team att samarbeta effektivt. Så här fungerar det:

Centraliserad projektrelaterad kommunikation och gemensam redigering av dokument

Förbättrat beslutsfattande i hela organisationen med omedelbara insikter tack vare ClickUp Brain.

7. Mobila lösningar är eftertraktade

🌍 Helhetsbild: Marknaden för mobilappar förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 14,3 % mellan 2024 och 2030. Denna exponentiella tillväxt understryker den obestridliga dominansen hos mobila lösningar när det gäller att forma framtiden för kommunikation och handel.

Numera gör alla allt på sina mobiltelefoner! De läser filer, redigerar och delar dem i realtid, deltar i möten, chattar på jobbet, fyller i tidrapporter och tar anteckningar när de är på språng. År 2022 tillbringade de flesta av oss i genomsnitt 4,8 timmar om dagen med våra enheter.

Och man kan med säkerhet anta att antalet stadigt ökar.

8. CGI, augmented reality (AR) och virtual reality (VR) är marknadsföringens bästa vänner

✅ Fakta: AR- och VR-marknaden förväntas generera intäkter på 40,4 miljarder år 2024. Den förväntas växa med en årlig tillväxttakt på 8,97 % (CAGR 2024–2029), vilket resulterar i en prognostiserad marknadsvolym på 62 miljarder år 2029.

Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och Extended Reality (XR) omformar snabbt hur vi kommunicerar och interagerar med den digitala världen.

📌 Ett typiskt exempel: Cincinnati Children’s Hospital har en avdelning som heter Cincinnati Children’s DX Tech. Denna banbrytande disciplin utnyttjar tekniker som medicinsk bildbehandling, 3D-modellering, 3D-utskrift, virtuell och förstärkt verklighet samt immersiva digitala upplevelser för att revolutionera patientvården och den medicinska forskningen.

Ett utmärkt exempel på DX Techs inverkan är Heart VAD Simulator, där kirurger kan använda verkliga MR-data från patienter, omvandlade till 3D-modeller, för att interaktivt planera komplexa ingrepp i en virtuell miljö.

9. Kundresan blir mer personlig

71 % av dagens konsumenter efterfrågar personaliserade interaktioner, och 76 % är villiga att byta varumärke om deras förväntningar inte uppfylls. Återförsäljare måste fokusera på att personalisera hela kundresan för att möta dessa stigande förväntningar och säkerställa kundnöjdhet.

📌 Ett typiskt exempel: Hilton Hotels & Resorts insåg de föränderliga behoven hos moderna resenärer, särskilt millennials och generation Z, som föredrar smidiga, digitala upplevelser. Hilton utvecklade appen Hilton Honors för att tillgodose denna målgrupp och förbättra den totala gästupplevelsen. Denna innovativa app utnyttjar teknik för att effektivisera reseprocessen.

Med funktioner som Digital Key och Background Elevator Unlock kan gästerna slippa traditionella incheckningsprocedurer och njuta av en problemfri vistelse. Appen gör det också möjligt för gästerna att styra tekniken i rummet, kommunicera med hotellpersonalen och göra betalningar, allt från sina mobila enheter.

10. Innehållsskapande är en guldgruva

Minns du när du drömde om att förvandla dina hobbyer till ett heltidsjobb? Kreatörsekonomin har gjort den drömmen till verklighet för otaliga individer. Du kan dela dina skapelser, bygga upp en lojal följarskara och generera inkomster på olika sätt:

Tjäna pengar på ditt innehåll: Plattformar som YouTube låter dig tjäna pengar genom delning av annonsintäkter. Du kan också sälja digitala produkter som e-böcker, kurser eller konstverk på online-marknadsplatser.

Bygga en gemenskap: Att skapa exklusivt innehåll för medlemmar eller erbjuda personlig coaching och mentorskap kan vara lukrativa sätt att generera intäkter.

Samarbete med varumärken: Samarbete med varumärken för sponsrat innehåll och produktrekommendationer kan ge betydande ekonomiska möjligheter.

Crowdfunding: Plattformar som Patreon gör det möjligt för dig att få direkt stöd från dina fans.

Livestreaming har tagit kreatörsekonomin till nya höjder. Plattformar som Twitch har revolutionerat spelindustrin genom att erbjuda spelare en plats där de kan interagera med sin publik i realtid.

11. Hybrid är en omtyckt arbetsform

✅ Fakta: Den globala studien om hybridarbete visar att endast 72 % av de anställda är positiva till att återvända till kontoret under en viss tid, medan 47 % anser att deras arbetsplats passar för hybridarbete.

📌 Exempel: Unilever omdefinierar framtidens arbete med sin innovativa flexibilitet och sitt tillvägagångssätt för att stärka medarbetarna.

Företagets U-Work-policy erbjuder en unik blandning av frihet och trygghet, som gör det möjligt för anställda att arbeta med olika uppdrag samtidigt som de åtnjuter fördelarna med ett traditionellt jobb. Anställda får en månatlig fast lön och ett omfattande förmånerpaket, vilket säkerställer ekonomisk stabilitet och balans mellan arbete och privatliv.

Prova ClickUp Internal Communication Strategy and Action Plan Template för att förbättra, hantera och spåra företagsövergripande kommunikation på din hybridarbetsplats.

Ladda ner den här mallen Underlätta samarbetet i din organisation med ClickUps mall för intern kommunikationsstrategi och handlingsplan.

ClickUps mall för intern kommunikationsstrategi och handlingsplan är utformad för att hålla alla samordnade inom en enda smidig plattform.

Använd den här mallen för att:

Utvärdera befintliga metoder: Utvärdera dina nuvarande interna kommunikationsmetoder

Definiera tydliga mål: Fastställ specifika kommunikationsmål som är anpassade för både distansanställda och kontorsanställda.

Välj lämpliga kanaler: Bestäm vilka kommunikationskanaler som är mest effektiva för ditt hybridteam: E-post? Nyhetsbrev? Videokonferenser? Plattformar för snabbmeddelanden? Se till att dessa kanaler tillgodoser både distansanställdas och kontorsanställdas preferenser för att främja inkludering.

Utveckla en detaljerad handlingsplan: Skissa upp specifika uppgifter med deadlines för varje kommunikationsinitiativ.

Spåra framsteg och samla in feedback: Övervaka regelbundet effektiviteten i din kommunikationsstrategi med hjälp av ClickUps spårningsverktyg.

12. Datadriven PR och storytelling kommer att få fart

✅ Fakta: Enligt 2024 Global Comms Report prioriterar 45 % av kommunikationscheferna innehållsskapande, men endast 33 % känner sig säkra på att kunna skapa övertygande varumärkesberättelser.

Det innebär att storytelling inom PR med insikter bara kommer att växa i framtiden. Men vad mer? Här är några nya PR-trender:

Utnyttja generativ AI för förbättrad kommunikation: PR-team använder nu AI för att analysera stora datamängder och upptäcka trender och konsumentpreferenser.

Skapa personliga kontakter genom analys: Avancerad analys gör det möjligt för PR-proffs att skapa mer anpassningsbara kampanjer i realtid.

Stärka varumärken med kreatörsekonomin: Varumärken går bortom traditionella rekommendationer

Uppmuntra inkludering genom samhällsengagemang: Med inkluderande, samhällscentrerade kampanjer skapar PR-proffs kampanjer som når ut till olika samhällsgrupper.

14. HR-avdelningar blir digitala

Mobila HR-appar har förändrat hur anställda interagerar med HR. Dessa appar erbjuder ett bekvämt sätt för anställda att få tillgång till information, skicka in förfrågningar och hantera sina HR-relaterade uppgifter.

Med bara några få klick kan medarbetarna:

Självbetjäning: Få tillgång till information som lönebesked, ledighetssaldo och företagspolicyer.

Skicka in förfrågningar: Skicka enkelt in ledighetsansökningar, utgiftsersättningar och andra förfrågningar.

Anmäl dig till förmåner: Anmäl dig till förmånsprogram och gör ändringar i deras täckning.

Spåra tid för uppgifter, skapa tidrapporter manuellt eller automatiskt och mycket mer med ClickUp Project Time Tracking.

Till exempel kan ClickUp Project Time Tracking hjälpa HR-team att digitalisera sina processer. Det erbjuder en omfattande lösning för att övervaka och analysera anställdas tidsanvändning, vilket säkerställer noggrannhet och effektivitet.

Så här kan det hjälpa dig:

Enkel tidrapportering: Registrera enkelt tiden du lägger på olika uppgifter direkt

Detaljerade tidrapporter: Skapa detaljerade tidrapporter som visar tidsanvändningen per dag, vecka, månad eller valfritt tidsintervall.

Kumulativ tidrapportering: Få insikt i den totala tiden som enskilda teammedlemmar eller hela team har lagt ner på specifika uppgifter eller projekt.

Kraftfull rapportering: Skapa anpassade rapporter för att analysera tidsanvändningsmönster, identifiera trender och fatta datadrivna beslut.

Sömlösa integrationer: Integrera med populära tidsspårningsverktyg som Toggl, Harvest och Everhour för att konsolidera tidsdata från olika källor.

14. Samarbete i realtid är en succé

Realtidsfeedback, en strategi som innebär att man ger omedelbar feedback till medarbetarna, har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för prestationshantering. Regelbunden och snabb feedback hjälper medarbetarna att hålla sig på rätt spår och göra nödvändiga justeringar.

✅ Fakta: Anställda är 3,6 gånger mer benägna att instämma i att de är motiverade att göra ett utmärkt arbete när deras chef ger dem daglig (jämfört med årlig) feedback.

Ge feedback i realtid och förbättra kommunikationen inom ditt team med ClickUp Assigned Comments.

Du kan använda ClickUp Assigned Comments för att förmedla feedback i realtid till teammedlemmarna. Det kan vara flera flexibla vyer som du arbetar med eller ClickUp Docs. Allt du behöver göra är att välja de personer du vill tilldela kommentarerna till (ge feedback) eller, i Docs, välja text för att tilldela feedback.

Realtidsdetektering av samarbete i ClickUp Docs samlar alla dina teammedlemmar för att brainstorma, skriva och ge feedback i realtid.

ClickUp Docs är utformat för att hjälpa team att samarbeta smidigt. Det möjliggör redigering i realtid, direktsamarbete, säker delning och integration av rik media.

💡Proffstips: Använd ClickUps mall för kommunikationsplan för att planera, genomföra och hantera företagets kommunikationsstrategi. Skriv ner planens mål i Docs och tilldela uppgifter till teammedlemmarna. Brainstorma idéer för innehåll och skapa meddelanden som stämmer överens med planens mål.

15. Influencer-marknadsföring kommer inte att gå ur mode

Den globala marknaden för influencer-marknadsföring har ökat kraftigt och nådde 21,1 miljarder år 2023, en tredubbling sedan 2019.

Timothy Armoo, en 29-årig miljonär som sålde sitt influencer-marknadsföringsföretag för åtta siffror, konstaterar:

”Jag såg influencermarknadsföringens uppgång i USA. Som entreprenör behöver man inte alltid uppfinna något nytt, utan kan istället tillgodose befintlig efterfrågan.

”Jag såg influencer-marknadsföringens framväxt i USA. Som entreprenör behöver man inte alltid uppfinna något nytt, utan kan istället tillgodose befintlig efterfrågan.

Influencer-marknadsföringen är i ständig utveckling, och dessa trender formar branschen:

Influencers på flera plattformar: Dagens främsta influencers använder flera sociala mediekanaler för att nå en bredare publik och interagera med sina följare på olika sätt.

Live-shopping: Varumärken och influencers använder livestreaming för att visa upp produkter, svara på frågor och driva försäljning i realtid. Till exempel kan människor handla produkter live från en influencers livestreaming Varumärken och influencers använder livestreaming för att visa upp produkter, svara på frågor och driva försäljning i realtid. Till exempel kan människor handla produkter live från en influencers livestreaming på Instagram

via The Work

Långsiktiga partnerskap: Många varumärken går bort från engångskampanjer och väljer istället långsiktiga partnerskap med influencers. Charli D’Amelio, den mest följda TikTok-skaparen med 140 miljoner följare, har till exempel konsekvent marknadsfört Dunkin’ Donuts genom TikTok-innehåll, inklusive Många varumärken går bort från engångskampanjer och väljer istället långsiktiga partnerskap med influencers. Charli D’Amelio, den mest följda TikTok-skaparen med 140 miljoner följare, har till exempel konsekvent marknadsfört Dunkin’ Donuts genom TikTok-innehåll, inklusive en viral kampanj som heter #CharliXDunkinContest

16. Initiativ för omskolning och kompetenshöjning är här för att stanna

✅ Fakta: Lågt medarbetarengagemang kostar den globala ekonomin 8,9 biljoner dollar, eller 9 % av den globala BNP.

Lösningen? Utbildningsprogram som hjälper till att öka engagemanget.

Genom att anpassa sina utbildningsprogram efter kommunikationstrenderna i branschen utnyttjar Amazon kommunikationsverktyg och kanaler som underlättar intern kommunikation och sätter en standard för proaktiv affärskommunikation och personalutveckling.

📌 Ett typiskt exempel: Amazons program Upskilling 2025 är en investering på 1,2 miljarder dollar som syftar till att hjälpa anställda att lära sig viktiga färdigheter som behövs för efterfrågade, bättre betalda roller inom tekniska och icke-tekniska områden.

17. Arbetsgivarvarumärket är en högsta prioritet

Enligt en rapport publicerad av LinkedIn Talent Solutions är 72 % av rekryteringscheferna världen över överens om att arbetsgivarvarumärket har en betydande inverkan på rekryteringen. Jämförelsevis tar 75 % av arbetssökande hänsyn till arbetsgivarens varumärke redan innan de ansöker om ett jobb.

📌 Ett typiskt exempel: NVIDIA, en global ledare inom artificiell intelligens och accelererad databehandling, har effektivt utnyttjat employer branding för att attrahera och behålla de bästa talangerna. En viktig strategi är att låta medarbetarna dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv.

Genom att presentera citat från nuvarande anställda på sin sida om företagskultur låter NVIDIA sin personal på ett autentiskt sätt förmedla den positiva inverkan som organisationens arbetsmiljö har.

18. Dynamiken i sociala medier förändras

Det finns en årlig tillväxt på 5,2 % av användare, i genomsnitt 8,1 nya användare varje sekund som ansluter sig till sociala medier. Här är några viktiga trender som formar framtiden för sociala medier:

Lekfull varumärkesprofilering: Tiden för den kantiga, företagsmässiga varumärkesrösten är på väg att försvinna. Varumärken använder sig nu av en mer lekfull och relaterbar ton, där humor och kreativitet används för att nå ut till målgruppen.

Sociala medier som sökmotor: I takt med att generation Z i allt högre grad vänder sig till plattformar som TikTok för att få information, blir sociala medier en kraftfull sökmotor. Genom att använda relevanta nyckelord, hashtags och alt-text kan varumärken öka sin synlighet.

Kraften i sociala data: Data från sociala medier kan ligga till grund för beslutsfattande i hela organisationen. Genom att analysera sociala data kan företag få insikter om konsumentbeteende, produktpreferenser och nya trender.

19. Gemenskapsbyggande och fandom är viktigt för varumärken

Fandoms är det senaste, och de utvecklas och växer på olika sätt:

Inkludering: Fandom blir allt mer inkluderande och välkomnar fans från alla samhällsskikt.

Online-gemenskaper: Sociala medier har underlättat bildandet av livliga online-gemenskaper där fans kan träffas och dela sin passion.

Organisk tillväxt: Fankommuniteter kan växa och expandera organiskt, vilket driver långsiktigt engagemang för varumärket.

Innehållsskapande: Fans bidrar till skapandet av nytt innehåll, idéer och tolkningar.

Momentum och viralitet: Momentum är en viktig drivkraft för virala trender. Till exempel visades en Momentum är en viktig drivkraft för virala trender. Till exempel visades en TikTok-trend, "Gentleminions", under lanseringen av Minions: The Rise of Gru, där människor klädde sig som minions för att se filmen som en community-fandom.

20. Videokommunikation finns överallt

Videokommunikation håller snabbt på att bli en hörnsten i affärskommunikation – särskilt med ökningen av korta videoklipp.

För tjugo år sedan kunde en genomsnittlig person hålla fokus i ungefär två och en halv minut; idag har den siffran minskat till bara 45 sekunder!

De senaste trenderna visar att korta videoklipp kan kommunicera mer effektivt än traditionella långa format för utbildning, möten eller interna uppdateringar. Dessa korta videoklipp är ibland allt du behöver för att ersätta långa introduktionssessioner eller företagsmöten, vilket gynnar teamen av flera skäl.

Asynkron kommunikation via korta videoklipp gör det möjligt för medarbetarna att titta på och ta till sig viktiga punkter i sin egen takt, vilket ökar flexibiliteten och tillgängligheten för alla teammedlemmar.

Använd ClickUp Clips för att kommunicera idéer eller konversationer tydligt genom att spela in djupgående videor.

Till exempel ClickUp Clips påskyndar, förtydligar och engagerar teamkommunikationen. Istället för att plöja igenom ändlösa kommentartrådar kan teammedlemmarna spela in en video, dela idéer direkt och eliminera risken för missförstånd.

Klipp gör samarbetet smidigt genom att möjliggöra kommentarer direkt i videon. Teammedlemmar kan klicka på valfri del av ett klipp för att lägga till kommentarer eller feedback, och en tidsstämpel visar alla kommentarer i videon.

Framtidssäkra ditt teams kommunikation med ClickUp

Framtidens arbetsliv är här, format av kommunikationstrender som omdefinierar hur vi kommunicerar, samarbetar och utvecklas på dagens dynamiska arbetsplatser.

Med intern kommunikation som kärnan i produktiviteten är dessa nya kommunikationskanaler – från AI-driven meddelandehantering till personliga videouppdateringar – avgörande för alla moderna team. ClickUp ligger i framkant när det gäller dessa interna kommunikationstrender.

Oavsett om det gäller att effektivisera internkommunikationen, hantera projekt eller använda AI-drivna kommunikationsverktyg, håller ClickUp alla kommunikationskanaler tillgängliga och organiserade, så att inga meddelanden, projekt eller uppdateringar missas. Så registrera dig på ClickUp idag!